Ποιο είναι το πιο Σταθερό και Γρήγορο VPN στην Ελλάδα

Η χρήση VPN αυξάνει κατακόρυφα την ασφάλεια πλοήγησης στο Internet. Όμως τα δωρεάν VPN έχουν περιορισμούς στην ταχύτητα, τον όγκο των δεδομένων, και την ασφάλεια. Για απεριόριστη πλοήγηση και κατέβασμα torrent, χρειαζόμαστε ένα πληρωμένο VPN. Δοκιμάσαμε εκτεταμένα τις 13 καλύτερες υπηρεσίες, για να αναδείξουμε το πιο γρήγορο VPN στην Ελλάδα.

Αν δυσκολεύεστε να γίνετε συνδρομητής σε ένα από τα παρακάτω VPN λόγω των capital controls, δείτε τον οδηγό μας:

Γιατί να επιλέξουμε ένα πληρωμένο VPN

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δωρεάν VPN είναι ικανά να καλύψουν τις βασικές μας ανάγκες για ανώνυμη πλοήγηση στο σπίτι ή σε δημόσιους χώρους. Ταυτόχρονα, όμως, τα πληρωμένα VPN έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Τα περισσότερα δωρεάν VPN έχουν περιορισμούς όσον αφορά την επιλογή των server. Οι server που είναι ανοιχτοί για τους δωρεάν λογαριασμούς είναι σαφώς λιγότεροι και φορτωμένοι με εκατοντάδες χρήστες ανά πάσα στιγμή. Αυτό, εκτός από χαμηλότερη ταχύτητα, συχνά οδηγεί και σε αστάθεια στη σύνδεση.

Με μία πληρωμένη υπηρεσία, έχουμε πρόσβαση σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες server, τους οποίους μοιραζόμαστε με πολύ λιγότερους χρήστες. Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε server που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά σε εμάς.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες συμβάλλουν στο να έχουμε πιο σταθερό και πιο γρήγορο VPN.

Επιπλέον, το πληρωμένο VPN είναι μια υπηρεσία προστασίας της ιδιωτικής μας ζωής. Σε αντίθεση με τα περισσότερα δωρεάν VPN, δεν καταγράφεται η δραστηριότητα μας, και έχουμε επιλογές για την ισχυρότερη δυνατή κρυπτογράφηση.

Αν η διασφάλιση των δεδομένων μας, μαζί με την σύγχρονη ανάγκη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ταχύτητες, αποτελεί άμεση προτεραιότητα μας, τότε η επένδυση μας σε συνδρομητικό VPN είναι μονόδρομος.

Οι επιλογές για το πιο γρήγορο VPN στην Ελλάδα

Σε αυτό το πρώτο τμήμα του οδηγού, θα δούμε τις υπηρεσίες που δέχτηκαν να συμμετέχουν στη συγκριτική δοκιμή, καθώς και την απόδοση που είχαν στις μετρήσεις μας. Η σειρά της παρουσίασης είναι και η σειρά της προτίμησής μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν όχι μόνο την ταχύτητα, αλλά και τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευχρηστία, και το κόστος συνδρομής.

Μετά την παρουσίαση των υπηρεσιών, θα δούμε ποια είναι τα σημαντικά κριτήρια που πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να επιλέξουμε το καλύτερο πληρωμένο VPN για τις ανάγκες μας.

Στο δεύτερο τμήμα του οδηγού θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα και κάποιες πιθανώς άγνωστες ορολογίες που αναφέρουμε στις αξιολογήσεις, όπως το VPN Kill Switch και τις διαρροές DNS και IPv6 μέσω του WebRTC, μεταξύ άλλων.

PureVPN

To PureVPN είναι ένα εξαιρετικά σταθερό, εύχρηστο, και γρήγορο VPN. Στις δοκιμές μας είχε άριστη απόδοση στην πλοήγηση, τη χρήση P2P, αξιοσημείωτη σταθερότητα στην ταχύτητα και τη συνολική σύνδεση. Ταυτόχρονα, το κόστος του είναι κάτω από δύο ευρώ το μήνα στο οικονομικότερο πακέτο.

Αποτελεί επιλογή αρκετών ξενών περιοδικών τεχνολογίας, ως ένα από τα καλύτερα VPN του 2016, και εδρεύει στο Hong Kong.

Μετά την εγκατάσταση του, εμφανίζεται η καρτέλα της σύνδεσης, όπου βάζουμε τα απαραίτητα συνθηματικά. Αξίζει να σημειωθεί πως για επιπλέον ασφάλεια και ανωνυμία, το συνθηματικό και ο κωδικός που εισάγουμε για να συνδεθούμε είναι διαφορετικά από τα στοιχεία του λογαριασμού μας στην ιστοσελίδα του PureVPN.

Αμέσως μετά το login, το αρχικό μενού κερδίζει αρκετούς πόντους όσον αφορά την ευχρηστία, καθώς έχει χωρισμένες τις διάφορες πιθανές χρήσης του VPN και κωδικοποιημένες με χρώματα. Διαλέγοντας για παράδειγμα το "FILE-SHARING" για χρήση torrent ή άλλων P2P για την ανταλλαγή αρχείων...

...θα μας ανοίξει η σχετική καρτέλα και πατάμε "Connect".

Το PureVPN εντοπίζει τον ταχύτερο server με τις προδιαγραφές που θέλουμε, και η σύνδεση γίνεται αυτόματα, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σε αυτήν την λειτουργία του "FILE-SHARING", το κατέβασμα των torrent ήταν πολύ καλό στις ταχύτητες, δεν υπήρξε καμία διακοπή, καμία αστάθεια, ολοκληρώθηκε σε λίγα λεπτά.

Δοκιμάζοντας μεγαλύτερο αρχείο με περισσότερους seeds, επιλέγοντας server από Σουηδία, που είναι προτεινόμενη για torrenting, η ταχύτητα σταθεροποιήθηκε εντυπωσιακά υψηλά, δεν έπεσε καθόλου σε δοκιμή μιας ώρας. Αν ψάχνετε ένα γρήγορο VPN για χρήση torrenting, αποτελεί ιδανική επιλογή.

Η επιλογές που μας δίνει όσον αφορά τις χώρες είναι περισσότερες από 140, και έχει τη δυνατότητα για P2P και VoIP, με σχετικά εικονίδια στην χώρα που το υποστηρίζει. Πολύ θετικό που έχει server στην Ελλάδα και υποστηρίζει ελληνική IP.

Στις μετρήσεις, το PureVPN αποδείχτηκε ένα εξαιρετικά γρήγορο VPN, καθώς οι ταχύτητες που μετρήσαμε ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε χωρίς VPN σε όλες τις περιπτώσεις.

Εκτός από τη δοκιμή του speedtest, η υπηρεσία παρείχε γρήγορο VPN και σε κανονική χρήση, με εξαιρετική απόδοση στην πλοήγηση και στο radio/video streaming.

Για το θέμα της ασφάλειας, μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποιο πρωτόκολλο θέλουμε, ανάλογα την περίπτωση. Έχει ως προεπιλογή το OpenVPN με την ένδειξη "Auto (Speed, Security)", αναφέροντας στην σελίδα του ότι αυτό είναι το πιο αξιόπιστο πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες τους.

Μας δίνει επιπλέον την δυνατότητα για ενημέρωση με τους νεότερους "Tap drivers" του OpenVPN, με δεξί κλικ στο εικονίδιο του.

Η εφαρμογή υποστηρίζει το OpenVPN σε ios και Android, είτε με προσθήκη πιστοποιητικών που τα κατεβάζουμε από την σελίδα του, για συνεργασία με το "OpenVPN Connect", που αναφερθήκαμε στα δωρεάν VPN, ή μέσα στον δικό του client.

Στην μοβ λειτουργία του "I want Security/Privacy", η προεπιλογή είναι το L2TP, με πρόσθετες οδηγίες αν θέλουμε την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια. Για συνδυασμό ασφάλειας με υψηλές ταχύτητες, επιλέγουμε το "Auto" που αντιστοιχεί στο OpenVPN.

Ταυτόχρονα έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς και την κρυπτογράφηση, προσφέρει και το "VPN Kill Switch" και διαθέτει την λειτουργία για DNS και IPV6 Leak protection.

Το PureVPN υποστηρίζει επιπλέον και το "Split Tunneling", αν θέλουμε το VPN να εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές που θα επιλέξουμε.

Η επίσημη ιστοσελίδα ενημερώνει τους χρήστες για το πρόβλημα με το WebRTC, αναφέροντας ότι δεν διαθέτουν κάποια αυτόματη λειτουργία προστασίας. Προτείνουν ωστόσο την προσθήκη επέκτασης, η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο κατάστημα του Chrome.

Το PureVPN είναι συμβατό με τα περισσότερα δημοφιλή λειτουργικά, απουσιάζει όμως μέχρι στιγμής το Linux.

Με έναν λογαριασμό, μπορούμε να συνδεθούμε μέχρι και από πέντε διαφορετικές συσκευές ταυτόχρονα. Στις φορητές συσκευές υποστηρίζει iOS, Android, και Blackberry.

Μπορούμε επίσης να το εγκαταστήσουμε και σε μια ποικιλία τρίτων συσκευών, όπως οι media station Boxee, Roku, και Apple TV και το PS3.

Τέλος, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και μέσω router που να υποστηρίζει VPN. Παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για συγκεκριμένα router και Firmware ανοιχτού κώδικα, όπως τα Tomato και DDWRT.

Όμως συνιστά το router να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως modem, που σημαίνει πως πρέπει να έχουμε ξεχωριστό router για τη σύνδεση στο Internet.

Η ιστοσελίδα παρέχει 24/7 υποστήριξη όχι μόνο με email, άλλα με live chat. Δίνει την δυνατότητα να θέσουμε και προτεραιότητα στο ζήτημα μας και αν είναι ζωτικής σημασίας, πατάμε στο "High"...

Ωστόσο σε ερώτηση μας στο live chat γύρω στις πεντέμισι το πρωί, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Φάνηκε σαν να μην λειτουργεί καθόλου η υπηρεσία, παρ' ότι στο Hong Kong ήταν μεσημέρι Τρίτης εκείνη την ώρα.

Εκτός από γρήγορο VPN, το PureVPN είναι και εξαιρετικά οικονομικό, με κόστος συνδρομής δυο δολάρια και οκτώ λεπτά, κάτω από δυο ευρώ μηνιαίως αν πάμε σε διάρκεια είκοσι τεσσάρων μηνών .

Υπέρ

Έρχεται δεύτερο στην κατάταξη για το πιο φθηνό VPN. Ιδανική η σχέση απόδοσης/τιμής.

Ιδανικό για κατέβασμα torrent, με πολύ μεγάλες ταχύτητες.

Σίγουρη επιλογή για γρήγορο VPN.

Πολύ καλή προστασία με υψηλή κρυπτογράφηση, που μπορούμε να την αλλάξουμε.

Πρωτεύον πρωτόκολλο το OpenVPN ως αυτόματη προεπιλογή.

Διαθέτει Ελληνική IP.

Συμβατότητα με τα περισσότερα λειτουργικά.

Πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Έχει το VPN Kill Switch και "Split Tunneling".

Διαθέτει τις λειτουργίες για DNS και IPV6 Leak protection.

Διαθέτει πολλούς server από 141 χώρες και απεριόριστη διακίνηση δεδομένων.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Έξυπνες λειτουργίες με χρωματισμό, που επικεντρώνονται σε αυτό που θέλει ο χρήστης από το VPN την δεδομένη στιγμή.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Υποστήριξη 24/7.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών.

Κατά

Αλλάζει πολύ συχνά τις τιμές της συνδρομής. Ενδέχεται στην περίοδο της δημοσίευσης του οδηγού, να είναι ακριβότερο.

Επηρεάζεται από το WebRTC.

Η Υποστήριξη live chat 24/7 που διαφημίζει, δεν λειτουργεί συνεχώς.

Δεν λειτουργεί σε Linux.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο PureVPN

Hotspot Shield Elite

Το Hotspot Shield είναι και αυτό πρόταση πολλών έγκριτων ιστοσελίδων τεχνολογίας και εδρεύει στην Ελβετία. Η εφαρμογή είναι απλή με όμορφο περιβάλλον και αποτελεί από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές για φθηνό και γρήγορο VPN.

Μετά την εγκατάσταση, εμφανίστηκε κάτω δεξιά στην γραμμή εργασιών το εικονίδιο και πατώντας πάνω του, αναδύθηκε το εύκολο και φιλικό περιβάλλον του. Με ένα απλό κλικ πάνω στο "Connect"...

...συνδέθηκε αστραπιαία στους γερμανικούς server, με το εικονίδιο στην γραμμή εργασιών πράσινο, δίνοντας μας και άλλες επιλογές από αρκετές χώρες.

Είναι πολύ χρήσιμο που δεν χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τον server και να απαιτείται πάλι σύνδεση για να πάμε στον επόμενο. Απλά πατώντας πάνω στους server, εναλλάσσονται αυτόματα και ταχύτατα, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας.

Στις δοκιμές του Speedtest η απώλεια ήταν μικρότερη από 1Mbps, και αποδείχτηκε γρήγορο VPN και σε κανονική χρήση και audio/video streaming.

Το HotSpot Shield έχει πολύ καλή απόδοση με τα torrent, παρουσιάζοντας συνεχή σταθερότητα, χωρίς αυξομειώσεις ή διακοπές.

Η εφαρμογή είναι καλοσχεδιασμένη, με εύκολη πλοήγηση και απλές και κατανοητές ρυθμίσεις. Διαθέτει την εξαιρετική επιλογή να ενεργοποιείται αυτόματα το VPN όταν βρισκόμαστε σε άγνωστα δημόσια δίκτυα, και αυτόματη σύνδεση με την έναρξη του υπολογιστή.

Φαίνεται να έχει φροντίσει ήδη για το θέμα WebRTC. Δεν προτείνει τρίτα εργαλεία. Αναφέροντας στην επίσημη ιστοσελίδα του, ότι αυτό επιτυγχάνεται με ενεργό το "Prevent IP leak", στο πεδίο "General" στις ρυθμίσεις του.

Πράγματι στην δοκιμή για να δούμε αν επηρεάζεται το VPN από το WebRTC, που αναφέραμε στον οδηγό, δεν αποκαλύφθηκε η πραγματική μας IP. Η δοκιμή έγινε στον Firefox που εμφάνιζε την διαρροή, χωρίς το σχετικό Add-on.

Προσφέρει πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις με απεριόριστη διακίνηση δεδομένων και υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όχι όμως το Linux. Διαθέτει και επεκτάσεις για Chrome και Firefox. Υπάρχει forum με απαντήσεις σε όλα τα θέματα που το αφορούν.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο ποιο πρωτόκολλο είναι το πρωτεύον, πουθενά δεν είδαμε το OpenVPN, δεν γνωρίζουμε αν ως προεπιλογή μας δίνει το PPTP, και ποια ακριβώς κρυπτογράφηση παρέχεται στους χρήστες.

Η υπηρεσία διαθέτει 24/7 υποστήριξη, χωρίς να διευκρινίζει σε πόσο χρονικό διάστημα θα ανταποκριθεί, αν και την ώρα της πληρωμής όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, αναφέρει ότι έχει συνεχή υποστήριξη.

Το HotSpot Shield Elite έχει από τις πιο φθηνές συνδρομές, που ανέρχεται σε δυο ευρώ και οκτώ λεπτά μηνιαίως, αν επιλέξουμε τα δυο χρόνια. Είναι επίσης από τις λίγες υπηρεσίες VPN με τιμές απευθείας σε ευρώ για τους Ευρωπαίους χρήστες, και όχι μόνο σε δολάρια. Δίνει περιθώριο τριάντα ημερών για την ακύρωση, αντί για τις επτά που θα βρούμε σε αρκετές άλλες υπηρεσίες.

Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι δέχεται ανώνυμη πληρωμή μέσω Bitcoin, όμως στις επιλογές για την αγορά του Elite πακέτου, περιλαμβάνει μόνο PayPal και πιστωτικές κάρτες.

Υπέρ

Από τα πιο φθηνά VPN του οδηγού (τρίτο στην σχετική κατάταξη). Ιδανική σχέση απόδοσης /τιμής.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός τριάντα ημερών.

Πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Δεν επηρεάζεται από το WebRTC.

Κατεβάζει torrent με πολύ καλές ταχύτητες.

Άμεση εναλλαγή στους server, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Συνδέεται αστραπιαία. Έχει την ταχύτερη σύνδεση από όλα τα VPN του οδηγού.

Πολύ σταθερή σύνδεση χωρίς απολύτως καμία διακοπή.

Διαθέτει server από αρκετές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Αυτόματη σύνδεση του VPN σε μη ασφαλή δημόσια δίκτυα.

Προστατεύει από malware σε όλες τις συσκευές.

Διαθέτει την λειτουργία για PV6 Leak protection.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα.

Πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον.

Διαθέτει επεκτάσεις για Chrome και Firefox.

Συνεχής υποστήριξη 24/7.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά, εκτός του Linux

Κατά

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι πρωτόκολλα χρησιμοποιεί και αν το κύριο είναι το OpenVPN.

Δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς κρυπτογράφηση παρέχει στους χρήστες.

Δεν έχει το VPN Kill Switch και δεν διαθέτει την λειτουργία για DNS protection.

Δεν υποστηρίζει router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Δεν λειτουργεί σε Linux.

Δεν διαθέτει Live Chat.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο Hotspot Shield Elite

IPVanish

Το IPVanish έχει πολλές πρώτες θέσεις στα ξένα περιοδικά και μεγάλο αριθμό θετικών κριτικών. Είναι ομολογουμένως μια από τις καλύτερες επιλογές για γρήγορο VPN, αλλά εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ισχύει το Data retention.

Η εφαρμογή έχει πολύ όμορφο περιβάλλον, από τα πιο ωραία του οδηγού, και είναι πολύ εύχρηστη. Μέτα την σύνδεση, θα εμφανιστεί ο ευρύτερος χάρτης της περιοχής μας και η ειδοποίηση στην τοποθεσία μας, ότι δεν είμαστε ασφαλείς.

Πατώντας πάνω στην περιοχή μας, θα δούμε ότι μας δίνει δυο Ελληνικές IP...

...και κάνοντας κλικ στο "Server Selection" θα εμφανιστούν οι τέσσερις προτεινόμενοι server για γρήγορο VPN, με τον καθένα να εξυπηρετεί κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Θεωρήσαμε ότι λόγω αποστάσεως και χαμηλότερου ping, θα είχαμε το πιο γρήγορο VPN από την Ελλάδα. Πατώντας στο "Fastest Server, πράγματι θα πάρουμε την Ελληνική IP, για να ξεκινήσουμε τις δοκιμές όλες πάνω στο OpenVPN σε UDP.

Δυστυχώς, όμως, ο προτεινόμενος ως ταχύτερος από την Ελλάδα ήταν ανεπαρκής σε όλες τις δοκιμές. Επιχειρήσαμε συνδέσεις με όλα τα πρωτόκολλα, αλλά και το PPTP στην Ελληνική IP, όπου σε όλες τις περιπτώσεις δεν επιτεύχθηκε κάτι καλύτερο.

Επιλέξαμε επίσης τον ταχύτερο server από τους "US and UK Media or Gaming". Ο προτεινόμενος καναδέζικος server, αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει, δεν συνδέθηκε καμία φορά, παρά τις προσπάθειες. Τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα.

Με την κατάλληλη επιλογή Server, το IPVanish είχε όλο το διάστημα των δοκιμών εξαιρετική απόδοση στην πλοήγηση και στο radio/video streaming. Στον τομέα του κατεβάσματος των torrent, επιλέξαμε τον αγγλικό server και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα καλά.

Υπήρξαν αρκετές διακοπές με το UDP με αρκετές τοποθεσίες που δοκιμάσαμε, όμως όταν το αλλάξαμε σε TCP πρωτόκολλο, παραμένοντας πάντα σε OpenVPN, δεν εμφανίστηκε έκτοτε καμία άλλη διακοπή και η ταχύτητα σταθεροποιήθηκε.

Η υπηρεσία προσφέρει πληθώρα από server σε πολλές τοποθεσίες, που τις κατηγοριοποιεί με ωραίο τρόπο, σε αύξουσα σειρά και ανάλογα το latency. Διαθέτει όπως είναι αναμενόμενο, απεριόριστη διακίνηση δεδομένων. Αναφέρει ότι χρησιμοποιεί 256-bit AES encryption.

Είναι πολύ εύκολη η περιήγηση μέσα στις ρυθμίσεις, όλα είναι ευδιάκριτα και απλά. Διαθέτει το "Kill Switch" και "Split Tunneling" αλλά και DNS και IPV6 Leak protection. Έχει και όλες τις λειτουργίες για αυτόματη σύνδεση.

Η εφαρμογή διαθέτει την εξαιρετική λειτουργία να αλλάζει η IP ανά τακτά διαστήματα, στον χρόνο που επιθυμούμε, αναφέροντας ότι με την επιλογή αυτή, θα υπάρξει μικρή διακοπή στην σύνδεση VPN.

Φάνηκε να υπάρχει διαρροή στα DNS, παρότι είχαμε ενεργοποιημένη την λειτουργία προστασίας. Όμως επρόκειτο για ξεκάθαρη ανακατεύθυνση σε server του παρόχου σε άλλη τοποθεσία και όχι διαρροή.

Το IPVanish είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά, υστερεί λίγο έναντι του ανταγωνισμού στο θέμα των ταυτόχρονων συνδέσεων, όπου δίνει μόνο δυο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, αναφέρει την διαρροή με το WebRTC, προτείνοντας ως καλύτερη λύση την αγορά VPN router, έτσι ώστε να συνδεθεί εκεί η υπηρεσία τους. Ωστόσο στις δοκιμές, δεν είχε καμία διαρροή με την IP.

Υποστηρίζει FlashRouter μέσω custom firmware DDWRT και Tomato, και είναι δυνατή η διασφάλιση όλου του δικτύου μας.

Η υπηρεσία διαθέτει υποστήριξη 24/7, με φόρμα επικοινωνίας για να στείλουμε το πρόβλημα μας. Στην σελίδα αναφέρει ότι όλες οι ερωτήσεις των συνδρομητών είναι υψηλής προτεραιότητας.

Το IPVanish είναι λίγο πιο ακριβό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σε πλάνο ενός έτους χρεώνει εβδομήντα οκτώ δολάρια προκαταβολικά, που σημαίνει εξήμισι μηνιαίως. Τα επιστρέφει αν την ακυρώσουμε μέσα σε επτά ήμερες.

Υπέρ

Διαθέτει Ελληνική IP.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Αξιόπιστο και γρήγορο VPN με την κατάλληλη επιλογή server.

Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.

Έχει το VPN Kill Switch και "Split Tunneling".

Διαθέτει DNS και IPV6 Leak protection.

Δεν επηρεάζεται από το WebRTC.

Έχει επιλογή για να αλλάζει η IP ανά τακτά διαστήματα, όπως επιθυμούμε.

Κατεβάζει torrent με πολύ καλές ταχύτητες.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό από server σε πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Άμεση εναλλαγή στους server, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Φιλικό και πολύ όμορφο περιβάλλον.

Υποστηρίζει VPN router μέσω custom firmware DDWRT και Tomato .

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών.

Υποστήριξη 24/7 με email.

Κατά

Δυο μόνο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Δεν διαθέτει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Η σύνδεση στην ελληνική IP ήταν ασταθής και αργή σε σχέση με άλλους server.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο IPVanish

Private Internet Access

Το Private Internet Access θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα VPN του 2016, σε έγκριτα ξένα περιοδικά τεχνολογίας. Δέχεται τις καλύτερες κριτικές και από πολλούς χρήστες. Εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εφαρμογή έχει απλό και φιλικό περιβάλλον και αμέσως μετά την εγκατάσταση ζητήθηκαν τα συνθηματικά. Δίνει επιλογές για αυτόματη εκκίνηση στο σύστημα μας και αυτόματη σύνδεση, όπως και από ποια χώρα θέλουμε τους server.

Πατώντας στις προχωρημένες ρυθμίσεις (Advanced), εμφανίζει το πρωτόκολλο σύνδεσης με προεπιλογή το γρήγορο UDP. Διαθέτει το "VPN Kill Switch" αλλά και την προστασία για τις διαρροές DNS και IPv6.

Το πράσινο εικονίδιο στην γραμμή εργασιών πιστοποιεί ότι η σύνδεση ξεκίνησε και είναι ενεργή.

Δεν ήταν ενθαρρυντική η ειδοποίηση ότι η προστασία DNS ενδέχεται να προκαλέσει θέματα συνδεσιμότητας. Πράγματι με ενεργοποιημένη την λειτουργία, υπήρξε διακοπή στην σύνδεση του ίντερνετ, για λίγα λεπτά.

Πατώντας στο "Encryption" βλέπουμε ότι υποστηρίζει την υψηλότερη κρυπτογράφηση "AES-256", την οποία μπορούμε και να αλλάξουμε.

Με οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα του, συνιστά ως προεπιλογή την AES-128 που είναι πιο γρήγορη, αναφέροντας και πρόσθετες πληροφορίες για το τι προσφέρουν οι άλλες επιλογές.

Σε πολλαπλές δοκιμές με server από διαφορετικές χώρες, εμφάνισε πολύ καλές ταχύτητες και βέβαια το αναμενόμενο μεγαλύτερο latency, λόγω της απόστασης. Είχε εξαιρετική απόδοση στην πράξη, σε ότι αφορά την πλοήγηση και radio/video streaming.

Στο κατέβασμα των torrent υπήρξε μικρή αστάθεια στην αρχή της δοκιμής. Επιλέξαμε torrent με πολλούς seeds, που χωρίς VPN κατέβαιναν με ταχύτητα στο 1,1MB/s. Ο Client που επιλέξαμε για τις δοκιμές ήταν το BitTorrent.

Υπήρξαν διακοπές και αυξομείωση ταχύτητας, που ωστόσο πήγε ως και το 1,5MB/s. Σε κάποιο σημείο η ταχύτητα έπεσε δραματικά και παρέμεινε σε πολύ μικρές τιμές για torrenting.

Όμως τα πράγματα στο κατέβασμα των torrent αλλάζουν άρδην όταν μειώσουμε κατά πολύ την κρυπτογράφηση, και επιλέξουμε στον client τα πεδία που προτείνονται στην ιστοσελίδα του, τα οποία αναφέρουν πλήρη επιτάχυνση, χωρίς όμως υψηλή προστασία.

Με περιορισμένη κρυπτογράφηση, βασισμένη μόνο στον αλγόριθμο ECC-256k1, σταδιακά οι ταχύτητες ανέβαιναν και δεν υπήρξε καμία αστάθεια, ούτε διακοπές. Ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, που συνιστά τη συγκεκριμένη υπηρεσία σαν καλή επιλογή για γρήγορο VPN στα torrent.

Η υπηρεσία ενημερώνει τους χρήστες, ότι παρέχονται τα PPTP και L2TP/πρωτόκολλα, μόνο σε περίπτωση ασυμβατότητας της συσκευής μας με το PIA ή το OpenVPN ...

...ωστόσο για να χρησιμοποιήσουμε το OpenVPN, πρέπει να κατεβάσουμε τους server από την σελίδα του, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο με το όνομα "openvpn", το οποίο περιέχει αρκετούς server για το OpenVPN.

Θα τους τρέξουμε μέσα από το δωρεάν OpenVPN GUI, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφερθήκαμε στον προηγούμενο οδηγό μας, όπου αναλυτικά δείξαμε με λεπτομέρειες και απλά βήματα, την εγκατάσταση και της λειτουργίες του client.

Το PrivateInternetAccess επίσης ενημερώνει τους χρήστες για το πρόβλημα με το WebRTC, αναφέρει ότι δεν διαθέτουν κάποια αυτόματη λειτουργία προστασίας, δεν αναφέρουν αγορά VPN router και προτείνουν την προσθήκη της σχετικής επέκτασης.

Δυστυχώς στις δοκιμές μας είχε διαρροή σε αυτό το θέμα με την IP.

Η υπηρεσία υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Προσφέρει πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις με απεριόριστη διακίνηση δεδομένων και δεν καταγράφει την δραστηριότητα μας. Εντυπωσιακή η παροχή 3339 server από είκοσι πέντε χώρες και υποστηρίζει όπως είδαμε P2P, αλλά με περιορισμένη κρυπτογράφηση για καλύτερα αποτελέσματα.

Το PIA διαθέτει την επιθυμητή τεχνική υποστήριξη με ενδιαφέρουσα ενημέρωση, ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για την απάντηση, θα είναι τέσσερις με έξι ώρες, δεν διαθέτει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Το κόστος συνδρομής στην δωδεκάμηνη συνδρομή ανέρχεται στα τρία δολάρια και τριάντα τρία λεπτά τον μήνα. Ακυρώνει την συνδρομή μέσα σε επτά ήμερες με επιστροφή χρημάτων, αν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι.

Υπέρ

Εντυπωσιακή ασφάλεια με υψηλή κρυπτογράφηση, την οποία μπορούμε και να την ρυθμίσουμε.

Από τα πιο φθηνά VPN του οδηγού (τέταρτο στην κατάταξη). Πολύ καλή σχέση απόδοσης /τιμής.

Ιδιαίτερα γρήγορο VPN.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Ιδανικό για κατέβασμα torrent σε υψηλές ταχύτητες.

Πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Έχει το VPN Kill Switch.

Διαθέτει τις λειτουργίες για DNS και IPV6 Leak protection.

Προτεινόμενο πρωτόκολλο το OpenVPN.

Διαθέτει τεράστιο αριθμό από server σε πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Φιλικό και απλό περιβάλλον.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware DDWRT και Tomato.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών.

Υποστήριξη 24/7

Κατά

Μεγάλες ταχύτητες στο torrenting μόνο εάν περιορίσουμε την κρυπτογράφηση.

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Επηρεάζεται από το WebRTC.

To OpenVPN λειτουργεί με το δικό του τρίτο client.

Δεν διαθέτει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Δεν δέχεται αλλαγές στις ρυθμίσεις όταν είναι συνδεδεμένο. Πρέπει να αποσυνδεθούμε.

Ενίοτε αργεί πολύ να συνδεθεί.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο Private Internet Access

CyberGhost

Το CyberGhost είναι από τα πιο αξιόπιστα VPN, με όμορφο περιβάλλον. Εδρεύει στην Ρουμανία. Έχει Γερμανούς σχεδιαστές που κατέφυγαν εκεί, λόγω των κατοχυρωμένων συνταγματικών δικαιωμάτων, που δεν δεσμεύουν την χώρα αυτή, στους περιορισμούς του Data Retention.

Ενώ το παρουσιάσαμε και στον οδηγό με τα δωρεάν VPN, δεν είχαμε την δυνατότητα στην δωρεάν έκδοση να ξεκλειδώσουμε τις πολύ χρήσιμες λειτουργίες που προσφέρει. Σε αντίθεση με την Premium, που μας έδωσε αυτή η ευκαιρία.

Η υπηρεσία προσφέρει αρκετούς server από τριάντα χώρες. Έχει όμορφη γραφιστική απεικόνιση όταν μεταφερόμαστε από την μια χώρα στην άλλη. Ωστόσο θα χρειαστούν πάνω από είκοσι πέντε δευτερόλεπτα για την σύνδεση, σε όλες τις τοποθεσίες.

Το CyberGhost δεν επιτρέπει P2P από τους server των ΗΠΑ και από κάποιες άλλες χώρες. Το διευκρινίζει με αναφορά και με ειδική σήμανση, από ένα κίτρινο θαυμαστικό.

Επιλέξαμε την Σουηδία όπως και σε αρκετά προηγούμενα VPN, για να κάνουμε το κατέβασμα των torrent. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά θα είχαμε την ευχέρεια και για άλλες χώρες ενδεχομένως.

Ωστόσο ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά στο torrenting από την πρώτη κιόλας δοκιμή, χωρίς προβλήματα, διακοπές και αστάθεια.

Στα δωρεάν VPN είχαμε δει να μας προσφέρουν ελάχιστους server, που συνήθως ήταν φορτωμένοι από εκατοντάδες χρήστες. Στο CyberGhost, εκτός της δυνατότητας πολλών server, μπορούμε να δούμε και πόσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι εκείνη την στιγμή.

Επιλέγοντας τον Ολλανδικό server με τους λιγότερους χρήστες, τα αποτελέσματα στο torrenting ήταν εξαιρετικά. Συνοδευόμενα και από απόλυτη σταθερότητα.

Επιλέξαμε και server από την Ισλανδία με ένα μόνο χρήστη εκείνη την στιγμή. Το κατέβασμα έγινε ακόμη πιο γρήγορο, έστω και με ανεπαίσθητη διαφορά. Αξίζει λοιπόν να πειραματιστούμε με server και χωρητικότητες, για να έχουμε το πιο γρήγορο VPN στα torrent μας.

Το CyberGhost στην μέτρηση εμφάνισε πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και στην πράξη σε streaming radio/video. Φαίνεται οι Βρετανικοί και Γερμανικοί server να είναι ταχύτατοι.

Η εφαρμογή έχει αρκετές πρωτότυπες λειτουργίες. Όπως αυτή που αλλάζει τις πληροφορίες για το σύστημα μας, με ότι λανθάνουσα πληροφορία θέλουμε εμείς.

Ο client έχει και όλες τις αυτόματες συνδέσεις με το σύστημα μας. Διαθέτει την πολύ χρήσιμη λειτουργία να ανοίγει ο browser αυτόματα μετά την σύνδεση του VPN. Την είχαμε δει και στην δωρεάν έκδοση.

Διαθέτει DNS και IPV6 Leak protection, όπως και πιο από τα πρωτόκολλα UDP και TCP θέλουμε να είναι προεπιλογή...

...θεωρήσαμε προς στιγμή ότι υπάρχει διαρροή στα DNS. Ωστόσο το δεύτερο τεστ έκανε ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ανακατεύθυνση σε server του CyberGhost σε άλλη τοποθεσία.

Η υπηρεσία ειδοποιεί και αν υπάρχει σχετική συντήρηση, σε κάποιους server εκείνη την στιγμή.

Αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ότι χρησιμοποιεί όλα τα κύρια πρωτόκολλα. Δεν είδαμε ωστόσο πουθενά μέσα στην εφαρμογή πως μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όπως δεν είδαμε καθόλου και το OpenVPN.

Δεν είδαμε πως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το "Kill Switch", αν και αναφέρει στο site ότι το διαθέτει. Επίσης στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την υψηλότερη κρυπτογράφηση AES-256.

Η υπηρεσία αναφέρει την διαρροή με το WebRTC και ότι δεν διαθέτει αυτόματη λειτουργία για να την σταματήσει. Προτείνει Add-on, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο πλέον στο κατάστημα του Chrome.

Ωστόσο στις δοκιμές μας, δεν είχε καμία διαρροή σε αυτό το θέμα, με την IP.

Το CyberGhost είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά και για Linux. Διαθέτει μια ταυτόχρονη σύνδεση στην Premium έκδοση και μόνο στην ακριβή σε σχέση με τον ανταγωνισμό, Premium plus έκδοση, διαθέτει πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Η υπηρεσία προσφέρει συνεχή υποστήριξη με email. Tο Live Chat που επιχειρήσαμε, δεν λειτουργούσε εκείνη την στιγμή.

Δεν είναι ενθαρρυντική η αναφορά, ότι η συνεχής υποστήριξη δίνεται μέσα σε 48 ώρες και μόνο στις εργάσιμες ημέρες. Υπάρχουν αρνητικές κριτικές από χρήστες, για καθυστερημένες απαντήσεις.

Η μηνιαία συνδρομή στην Premium έκδοση ανέρχεται στα πέντε δολάρια και ογδόντα τρία λεπτά. Η Premium plus κοστίζει εννιά δολάρια και δεκαέξι λεπτά, σε ετήσιο πλάνο αμφότερες. Μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών.

Υπέρ

Κατέβασμα torrent, με μεγάλες ταχύτητες.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά και Linux.

Πολύ καλές ταχύτητες στην πλοήγηση, αρκετά γρήγορο VPN.

Δεν επηρεάζεται από το WebRTC.

Φιλικό και όμορφο περιβάλλον.

Διαθέτει πολλούς server από αρκετές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Δυνατότητα να γνωρίζουμε πόσοι χρησιμοποιούν τον server εκείνη την δεδομένη στιγμή.

Έχει το "Anti-Fingerprinting", που κρύβει κάθε ίχνος αποτυπώματος μας και πληροφορίες του συστήματος μας.

Διαθέτει συμπίεση δεδομένων (Data compression), για εξοικονόμηση στη ογκοχρέωση της κινητής τηλεφωνίας.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή. Ανοίγει τον browser αυτόματα μετά την σύνδεση του.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Διαθέτει NAT Firewall για ενισχυμένη ασφάλεια.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Η Premium αν και διαθέτει μόνο μια ταυτόχρονη σύνδεση, έχει πολύ καλή σχέση απόδοσης /τιμής.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων, μέσα σε τριάντα ημέρες.

Κατά

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Η συνεχής υποστήριξη δίνεται μόνο στις εργάσιμες ημέρες.

Δεν δίνει την δυνατότητα επιλογής πρωτοκόλλων κατά περίπτωση, και να ενεργοποιήσουμε το OpenVPN μέσα στον client.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει το VPN Kill Switch.

Δεν έχει το "Split Tunneling".

Αργεί πολύ να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί.

Κολλάει ο client μερικές φορές ανεξήγητα.

Πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις μόνο στο πακέτο Premium plus, που είναι από τις ακριβότερες συνδρομές του οδηγού.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο CyberGhost

NordVPN

Το NordVPN θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία VPN και είναι πρόταση στα περισσότερα ξένα περιοδικά τεχνολογίας. Αυτήν την αίσθηση μας την έδωσε από την πρώτη στιγμή που το χρησιμοποιήσαμε

Η υπηρεσία εδρεύει στον Παναμά. Στην αρχική του σελίδα εμφανίστηκε η Σαντορίνη, γιατί αμέσως αναγνωρίζει την τοποθεσία μας και προσαρμόζει την κύρια εικόνα του site, με κάποια διάσημη τοποθεσία ή ορόσημο της περιοχής.

Ο client που διαθέτει το NordVP, είναι από τις πιο λειτουργικούς με πολύ ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Τις πιο θετικές εντυπώσεις μας άφησαν οι δυνατότητες που προσφέρει όσον αφορά την επιλογή των server, καθώς είναι ομαδοποιημένοι ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε.

Με συγκεκριμένους server αυξάνει θεαματικά την προστασία, είτε με τη μέθοδο που ονομάζει DoubleVPN, χρησιμοποιώντας παράλληλες κρυπτογραφήσεις, είτε με τη χρήση του δικτύου Tor, παρέχοντας όσο γίνεται μεγαλύτερη ανωνυμία.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε ποιοι server είναι ιδανικοί να υλοποιήσουν ταχύτατο video streaming από υπηρεσίες που είναι κλειδωμένες...

...και διαθέτει Ελληνική IP, στην επιλογή με τις χώρες.

Οι ταχύτητες στις δοκιμές ήταν πολύ καλές, επιβεβαιώνοντας και στην πράξη στις δοκιμές περιήγησης, αλλά και σε βίντεο streaming, ότι πράγματι πρόκειται για ένα γρήγορο VPN.

Αν θέλουμε να κατεβάσουμε torrent, μας ενημερώνει με εικονίδιο ποιος είναι ο ιδανικός server εκείνη την στιγμή για P2P. Όταν επιλέξαμε τον κατάλληλο server από τον Καναδά, οι ταχύτητες ήταν εξαιρετικές.

Υπήρξαν κατά την διάρκεια του κατεβάσματος αρκετές αυξομειώσεις, η ταχύτητα κάποια στιγμή έπεσε αρκετά, μετά ανέβηκε πάλι και σταθεροποιήθηκε σε πολύ καλές ταχύτητες, δεν υπήρξε άλλη διακοπή, και δεν εμφανίστηκαν προβλήματα.

Σύμφωνα με τον πάροχο στην επίσημη ιστοσελίδα του, οι προτεινόμενες τοποθεσίες με τους server που προσφέρουν αξιόπιστο torrenting είναι οι Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, και Καναδάς.

Το περιβάλλον της εφαρμογής του client είναι πολύ απλό, με ένα κλικ εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις, όπου εύκολα μπορούμε να επέμβουμε για τις αλλαγές που θέλουμε. Διαθέτει "VPN Kill Switch / DNS Leak protection"...

...αλλά δίνει και την δυνατότητα να προσθέσουμε και ποια εφαρμογή μας θέλουμε να προστατέψουμε, κλείνοντας την αυτόματα, αν για κάποιο λόγο χαθεί η ασφαλής σύνδεση VPN που μας προσφέρει.

Ωστόσο υπήρξε διαρροή στα DNS , παρότι είχαμε ενεργοποιημένη την συγκεκριμένη λειτουργία προστασίας. Ίσως επρόκειτο για ανακατεύθυνση σε server του παροχέα σε άλλη τοποθεσία. Πάντως δεν αναγραφόταν το όνομα του server στο τεστ της σελίδας.

Για να χρησιμοποιησουμε το OpenVPN, πρέπει να κατεβάσουμε τους server από την σελίδα του, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο με το όνομα "config", το οποίο περιεχέι τεράστιο αριθμό από server...

...και θα τους τρέξουμε μέσα από το OpenVPN GUI, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφερθήκαμε με αναλυτική παρουσίαση για αυτόν τον client, στον προηγούμενο οδηγό μας.

Υποστηρίζει έξι συνδέσεις με τις συσκευές μας, όπως και VPN router με το ανοικτού κώδικα firmware DD-WRT, αλλά και Raspberry Pi. Διαθέτει ειδική σελίδα με πολλές πληροφορίες για τους router, αλλά και προτάσεις για αγορά.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κρυπτογράφηση. Στην επίσημη ιστοσελίδα ωστόσο αναφέρουν να μην ανησυχούμε με αυτό το θέμα, θέλουν να προσφέρουν απλούστερο και φιλικό περιβάλλον για όλους τους χρήστες, τα υπόλοιπα τα φροντίζουν αυτοί για εμάς.

Η υπηρεσία αναφέρει την διαρροή με το WebRTC και προτείνει τα δυο Add-ons που είδαμε στον οδηγό. Στις δοκιμές μας είχε σαφή διαρροή με την IP.

Στις ρυθμίσεις πατώντας το "Help" εμφανίζεται η υποστήριξη, αλλά το Live Chat δεν ανταποκρίθηκε, προφανώς γιατί ήταν μαύρη νύχτα στον Παναμά. Όμως στην σελίδα του αναφέρει 24/7 ζωντανή υποστήριξη.

Το NordVPN είναι φθηνό σε σχέση με αυτά που προσφέρει και με τις εξαιρετικές κριτικές που έχει. Με πλάνο ενός χρόνου, κοστίζει τέσσερα δολάρια μηνιαίως. Εγγυάται τριάντα ήμερες περιθώριο για ακύρωση, αν αλλάξουμε γνώμη.

Υπέρ

Εντυπωσιακή ασφάλεια με υψηλή διπλή κρυπτογράφηση και δυνατότητες πάνω σε Tor.

Διαθέτει Ελληνική IP.

Μικρή μηναία συνδρομή.( Πέμπτο στην σχετική κατάταξη). Πολύ καλή η σχέση απόδοσης/τιμής.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Το μόνο με έξι ταυτόχρονες συνδέσεις.

Κατεβάζει torrent σε καλές ταχύτητες. Αρκετά γρήγορο VPN.

Έχει το VPN Kill Switch και προστατεύει εφαρμογές.

Διαθέτει την λειτουργία για DNS Leak protection.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό από server σε πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Άμεση εναλλαγή στους server, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Φιλικό και απλό περιβάλλον.

Υποστηρίζει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός τριάντα ημερών.

Διαθέτει κρυπτογραφημένο Chat Room για τα μέλη.

Υποστήριξη 24/7 με email και Facebook.

Κατά

Επηρεάζεται από το WebRTC.

To OpenVPN λειτουργεί με το δικό του τρίτο client.

Αργεί να συνδεθεί.

Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την κρυπτογράφηση.

Κολλάει η εφαρμογή μερικές φορές για μικρό χρονικό διάστημα.

Δεν διαθέτει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο NordVPN

StrongVPN

Το StrongVPN εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται από αρκετές ιστοσελίδες ως καλή επιλογή για γρήγορο VPN.

Υποστηρίζει όλα τα κύρια πρωτόκολλα και είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά. Υποστηρίζει VPN router firmware Tomato και DD-WRT, αλλά μόνο δυο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Η εφαρμογή δεν έχει απλό περιβάλλον, θέλει αρκετό χρόνο για την εξοικείωση. Έχει ως προεπιλογή το OpenVPN σε UDP. Όμως η επιλογή των τοποθεσιών και των server απαιτεί αρκετά κλικ στις καρτέλες του client.

Οι ταχύτεροι server για κατέβασμα torrent φαίνεται να βρίσκονται σε ΗΠΑ και Καναδά, όπου υπήρξε πολύ καλή απόδοση και σταθερότητα.

Για πλοήγηση, οι Βρετανικοί και οι Γερμανικοί φαίνονται οι ταχύτεροι. Υπήρξε και στην πράξη άνετη πλοήγηση και video/radio streaming, και γενικά παρείχε γρήγορο VPN.

Το περιβάλλον στις ρυθμίσεις του client απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες, δεν είναι καθόλου εύχρηστο και φιλικό.

Η υπηρεσία διαθέτει συνεχή υποστήριξη με email δεν έχει LIve Chat. Εγγυάται επιστροφή χρημάτων σε πέντε ήμερες.

Το κόστος συνδρομής στο StrongVPN ανέρχεται σε πέντε δολάρια και ογδόντα τρία λεπτά, με ετήσιο πλάνο.

Υπέρ

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Πολύ καλές ταχύτητες στο κατέβασμα torrent.

Σταθερό και γρήγορο VPN.

Δεν επηρεάζεται από το WebRTC.

Διαθέτει πολλούς server από αρκετές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Έχει ταχύτατη σύνδεση.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Συνεχή τεχνική υποστήριξη 24/7.

Κατά

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Αργεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί.

Καθόλου φιλικό περιβάλλον.

Δυο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Απαιτούνται σύνθετες ρυθμίσεις για να δημιουργηθεί το OpenVPN προφίλ.

Δεν διαθέτει το VPN Kill Switch και "Split Tunneling".

Δεν έχει DNS και IPV6 Leak protection.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο StrongVPN

TotalVPN

Πρόκειται για νέο πάροχο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το TotalVPN βρίσκεται στις επιλογές των καλύτερων VPN του 2016, στα Βρετανικά περιοδικά τεχνολογίας. Έχει ωραίο και απλό περιβάλλον. Δεν προσφέρει πολλούς server ούτε Ελληνική IP.

Αμέσως μετά την σύνδεση έχουμε τρεις επιλογές, με προτεινόμενους server για P2P, ασφάλεια, και ταχύτητα. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο "SPEED"...

...ήρθε server από Λονδίνο σε OpenVPN. Πατώντας στο "SECURITY" εμφανίστηκε server πάλι από Λονδίνο. Στο P2P ο server ήταν από Ολλανδία, την οποία έχει ως την μόνη προεπιλογή για κατέβασμα torrent.

Η εφαρμογή εμφανίζει ένα χρήσιμο εικονίδιο πάνω από την γραμμή εργασιών, για να βλέπουμε σε τι server και τοποθεσία βρισκόμαστε, χωρίς να φύγουμε από την πλήρη οθόνη, στην εργασία που κάνουμε εκείνη την στιγμή.

Στα πρωτόκολλα έχει τέσσερις επιλογές, υποστηρίζει μέσα στον client το OpenVPN το IKEv2 και το PPTP. Έχει ως προεπιλογή την αυτόματη λειτουργία, με την οποία σε πολλές δοκιμές που έγιναν, άνοιγαν πάντα server σε PPTP.

Η μόνη περίπτωση που άνοιξε server σε OpenVPN ήταν ο Λονδρέζικος. Αυτό όμως αλλάζει αν επιλέξουμε ως προεπιλογή στα πρωτόκολλα το OpenVPN.

Το IKEv2 δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε καμία σύνδεση που επιχειρήσαμε. Βγήκε συνεχές πρόβλημα, που δεν το είδαμε στα άλλα VPN, με τα οποία κάναμε δοκιμές στο ίδιο πρωτόκολλο, ταυτόχρονα εκείνη την στιγμή.

Στο TotalVPN, οι ταχύτητες ήταν καλές γιατί βασίζεται ως επί το πλείστον πάνω στο PPTP, όταν αλλάξαμε σε OpenVPN έπεσαν λίγο.

Όταν επιλέξαμε τον P2P server από την Ολλανδία, το κατέβασμα των torrent ήταν καλό, χωρίς καμία απολύτως διακοπή η αστάθεια και με σχετικά καλές ταχύτητες...

...το ίδιο συνέβη και με τον Λονδρέζικο server, παρότι δεν τον είχε ως προτεινόμενο για κατέβασμα torrent.

Η έκπληξη πάντως, ήρθε από server της Σουηδίας, όπου είχαμε εξαιρετικά γρήγορο VPN για torrent.

Η δοκιμή ήταν με το ίδιο αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές σε όλα τα VPN του οδηγού. H ταχύτητα δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 1MB/s.

Η υπηρεσία υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά πλην του Linux...

...και αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του, ότι υποστηρίζει και όλες τις υπόλοιπες συσκευές μας, όπως Apple TV και PlayStation.

Μας επιτρέπει επίσης αγορά router από το κατάστημα του, το οποίο ονομάζει "TotalVPN Routers", όπου το φθηνότερο κοστίζει 249 δολάρια.

Aν έχουμε εμείς το router ήδη αγορασμένο, τότε προσφέρει ακριβό πλάνο αξίας 150 δολαρίων ετησίως για υποστήριξη. Πάντως, παρέχει πολύ χρήσιμες υπηρεσίες για τον απλό χρήστη, που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εγκαταστήσει το firmware.

Στην ιστοσελίδα του αναφέρει την διαρροή με το WebRTC και προτείνει τα δυο Add-ons ή αλλιώς εναλλακτικά να χρησιμοποιούμε τον Tor browser. Στις δοκιμές μας, είχε διαρροή σε αυτό το θέμα με την IP.

Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται σε έξι ευρώ τον μήνα. Χωρίς καμία διευκρίνηση η ψιλά γράμματα αν είναι ετήσιο πλάνο. Δεν αναφέρει πουθενά επιστροφή χρημάτων. Μάλλον πρόκειται για συνδρομή που καταβάλλεται κάθε μήνα.

Το TotalVPN έχει υποστήριξη 24/7, παρέχοντας ειδική φόρμα στην σελίδα του. Υπάρχουν δυο σχετικά πεδία για ερωτήσεις σε ότι αφορά τις χρεώσεις και την τεχνική υποστήριξη.

Υπέρ

Ιδανικό για κατέβασμα torrent. Είναι εξαιρετικά γρήγορο VPN σε αυτόν τον τομέα.

Απεριόριστη διακίνηση δεδομένων.

Δεν καταγράφει την δραστηριότητα

Υποστηρίζει το OpenVPN μέσα από τον client.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Άμεση εναλλαγή στους server με δυο κλικ, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον.

Χρήσιμο εικονίδιο με την τοποθεσία και το πρωτόκολλο.

Υποστηρίζει αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά, εκτός του Linux

Κατά

Διαθέτει λίγους server.

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Επηρεάζεται από το WebRTC.

Τρεις μόνο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Δεν έχει το VPN Kill Switch.

Δεν διαθέτει DNS και IPV6 Leak protection.

Δεν έχει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Δεν λειτουργεί σε Linux.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο TotalVPN

VyprVPN

Θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα VPN του 2016 στον τομέα της ασφάλειας. Το VyprVPN, εδρεύει στην Ελβετία και έχει υψηλές υπηρεσίες, ειδικά για προχωρημένους χρήστες με απαιτητικές ανάγκες.

Αμέσως μετά την εγκατάσταση μας δίνει ως προεπιλογή την σύνδεση στον γρηγορότερο server εκείνη την στιγμή. Μας ήρθε από την Τουρκία, ωστόσο στην πράξη δεν ήταν τόσο γρήγορο VPN όσο θα περιμέναμε.

Οι ταχύτητες που εμφάνισε υστερούσαν αρκετά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Υπερτερεί όμως στο θέμα της ασφάλειας και είναι ιδανική επιλογή για VPN που παρέχει υψηλή προστασία. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει περισσότερο το ασφαλές παρά το γρήγορο VPN, αξίζει να του ρίξουμε μια ματιά.

Στο torrenting υπήρξαν αστάθειες, διακοπές σύνδεσης, μεγάλες αυξομειώσεις ταχύτητας σε όλα τα πρωτόκολλα που δοκιμάσαμε. Στον προεπιλεγμένο ως ταχύτερο από τον πάροχο, εμφανίστηκαν μικρές ταχύτητες...

...σε σουηδικό server πάνω σε PPTP, το κατέβασμα torrent ήταν πολύ ταχύτερο. Είχε όμως πάλι αυξομειώσεις και αστάθεια. Δεν διαθέτει λειτουργία με προτεινόμενους server ειδικά για κατέβασμα torrent.

Η υπηρεσία προσφέρει αρκετούς server από πολλαπλές τοποθεσίες, όμως δεν δίνει ελληνική IP.

Η εφαρμογή έχει το OpenVPN ως προεπιλογή και παρέχει την υψηλότερη κρυπτογράφηση. Διαθέτει το δικό του πρωτόκολλο που ονομάζεται "Chameleon". Είναι καινοτομία της εταιρείας και το θεωρούν ως το ασφαλέστερο, ιδιαίτερα στους χρήστες της Κίνας.

Ο client έχει όλες τις αυτόματες συνδέσεις. Όπως και την πολύ χρήσιμη αυτόματη σύνδεση του VPN, όταν βρισκόμαστε σε μη ασφαλή δημόσια δίκτυα. Διαθέτει το "Kill Switch"...

... και DNS Leak protection. Δεν μπορέσαμε να δούμε την λειτουργία για IPV6 Leak.

Η εφαρμογή έχει ρυθμίσεις με εξειδικευμένες λειτουργίες που αφορούν μόνο προχωρημένους χρήστες με πολύ απαιτητικές ανάγκες. Η πρόταση για τον απλό χρήστη, είναι να απευθυνθούμε στην υποστήριξη, πριν κάνουμε οτιδήποτε σε αυτή την ενότητα.

Το VyprVPN είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά, και υποστηρίζει VPN router.

Στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρεται η διαρροή με το WebRTC, και ότι δεν διατίθεται αυτόματη λειτουργία για να την σταματήσει, προτείνοντας τα δυο Add-ons.

Η υπηρεσία έχει από τις πιο ακριβές συνδρομές. Τις πέντε συνδέσεις τις δίνει μόνο στο πακέτο με τα δέκα δολάρια μηνιαίως σε ετήσιο πλάνο.

Διαθέτει εντυπωσιακή συνεχή υποστήριξη, σε ερώτηση μας στο Live Chat γύρω στις δυο τα μεσάνυχτα, απάντησαν αμέσως με ζωντανή συνομιλία. Μας ειδοποίησαν και άλλες φορές μέσα στην νύχτα, να μην διστάσουμε να τους ρωτήσουμε ξανά.

Υπέρ

Πολύ υψηλή κρυπτογράφηση και ασφάλεια.

Συνιστά επιλογή για το πλέον αξιόπιστο VPN.

Εντυπωσιακή υποστήριξη 24/7 σε Live Chat.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Έχει λειτουργίες για απαιτητικούς χρήστες.

Καλές ταχύτητες.

Διαθέτει το OpenVPN μέσα στον client και έχει το VPN Kill Switch.

Διαθέτει πολλούς server από πάρα πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Αυτόματη σύνδεση του VPN σε επισφαλή δημόσια δίκτυα.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Διαθέτει NAT Firewall για ενισχυμένη ασφάλεια.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Κατά

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Δεν είναι ιδανικό για κατέβασμα torrent.

Αργεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί.

Ένα από το ακριβότερα VPN του οδηγού, στις πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο VyprVPN

Ivacy

Η υπηρεσία εδρεύει στο Hong Kong και είναι η πιο φθηνή επιλογή για γρήγορο VPN. Το Ivacy δεν έχει διακριθεί σαν πρώτη επιλογή στα ξένα περιοδικά, ωστόσο προσφέρει μεγάλες ταχύτητες και δυνατή ασφάλεια.

Το Ivacy προσφέρει την υψηλότερη κρυπτογράφηση. Μας δίνει την δυνατότητα να την αλλάξουμε, και έχει τα πρόσθετα εργαλεία "Kill Switch / Split Tunneling". Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή. Διαθέτει DNS και IPV6 Leak protection.

Υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα μέσα στον client. Στην αυτόματη επιλογή, μας δίνει την δυνατότητα από ταχυτάτους server πάνω σε PPTP ως προεπιλογή. Όμως δεν προσφέρει Ελληνική IP.

Το VPN εμφάνισε καλά αποτελέσματα στις δοκιμές. Όπως και στην πράξη, όση ώρα κάναμε πλοήγηση και streaming σε σελίδες με ράδιο και βίντεο.

Στο torrenting και στην αυτόματη επιλογή, προτιμήσαμε την Σουηδία, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε όποια χώρα θέλουμε από τον χάρτη. Σε αυτή την επιλογή, εμφάνισε καλή σταθερότητα και ταχύτητες, χωρίς καμία διακοπή...

...σε αντίθεση με το OpenVPN σε UDP, που έδειξε αστάθεια και πολλές διακοπές. Ωστόσο τα πήγε πολύ καλά με το TCP, με μικρότερες ταχύτητες αλλά χωρίς διακοπές και προβλήματα.

Η υπηρεσία υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα και VPN router. Παρέχει πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις. Εξαιρετική παροχή είναι η επιπλέον υποστήριξη για το Kodi...

...όπου στην επίσημη ιστοσελίδα, δίνει αναλυτικές οδηγίες με φωτογραφίες για την εγκατάσταση OpenVPN repository, χωρίς να χρειασθεί κάποιο έξτρα πλάνο χρέωσης...

...μόνο με την πολύ μικρή μηνιαία συνδρομή που χρειάζεται, η οποία ανέρχεται σε ένα δολάριο και εξήντα λεπτά, σε πλάνο διετίας. Πρόκειται για την φθηνότερη συνδρομή, αν μας ενδιαφέρει το γρήγορο VPN.

Το Ivacy προσφέρει συνεχή υποστήριξη και υπόσχεται ότι είναι διαθέσιμη όλες τις ώρες.

Υπέρ

Την πρώτη θέση για το πιο φθηνό VPN του οδηγού. Ικανοποιητική σχέση απόδοσης/τιμής.

Προστασία με υψηλή κρυπτογράφηση.

Κατέβασμα torrent με καλές ταχύτητες.

Σταθερό και γρήγορο VPN.

Υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα μέσα στον client.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά και Linux.

Πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Έχει το VPN Kill Switch και "Split Tunneling".

Διαθέτει πολλούς server από πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Υποστηρίζει το Kodi.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Υποστήριξη 24/7.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών.

Κατά

Δεν έχει Υποστήριξη live chat 24/7.

Επηρεάζεται από το WebRTC.

Για να συνδεθούμε σε άλλους server, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Δεν επιτρέπει πρόσβαση στις ρυθμίσεις όταν είναι συνδεδεμένο. Πρέπει να αποσυνδεθούμε

Αργεί να συνδεθεί

Αποσυνδέεται μερικές φορές ανεξήγητα.

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο Ivacy

ExpressVPN

Είναι από τα γνωστά VPN και εδρεύει σε ιδιαίτερη τοποθεσία, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands). To ExpressVPN δεν το είδαμε στις επιλογές στα ξένα περιοδικά τεχνολογίας, όμως προσφέρει αρκετά.

Μας παρέχει server από πολλές χώρες, περιλαμβάνοντας την Ελλάδα και δίνει ελληνική IP. Μπορούμε να επιλέξουμε τους server που προτείνει ως ταχύτερους ή να διαλέξουμε εμείς ανά περιοχή ή όνομα.

Το ExpressVPN δίνει την δυνατότητα να κάνουμε τεστ ταχύτητας, για αν δούμε ποιοι προσφέρουν πιο γρήγορο VPN εκείνη την στιγμή που συνδεθήκαμε...

...όπου μετά από αναμονή περίπου τριών λεπτών, εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα, με την Ελλάδα να έχει το αναμενόμενο χαμηλότερο latency με όχι ιδιαίτερα καλές ταχύτητες. Ακριβώς από κάτω και τα Σκόπια ως Μακεδονία.

Αυτοδιαφημίζεται στην ιστοσελίδα του ως το πιο γρήγορο VPN του πλανήτη. Ωστόσο στις πολλαπλές δοκιμές μας, κάτι τέτοιο δεν επαληθεύθηκε. Υπήρξε υστέρηση με μέτρια αποτελέσματα.

Επιλέξαμε τους server που προτείνει ως ταχύτερους στην καρτέλα του, μαζί με την ελληνική IP που θα μας είναι πολύ χρήσιμη αν ταξιδεύουμε η ζούμε στο εξωτερικό.

Στο κατέβασμα των torrent είχαμε μέτριες ταχύτητες με αρκετές αυξομειώσεις, δεν υπήρξαν όμως διακοπές η αστοχία. Αυτό ωστόσο βελτιώθηκε όταν αλλάξαμε τις ρυθμίσεις...

...στις οποίες υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα. Όταν επιλέξαμε το "UDP-OpenVPN" αντί της αυτόματης προεπιλογής, η ταχύτητα στο κατέβασμα των torrent αυξήθηκε. Είναι η απαραίτητη επιλογή, για γρήγορο VPN στο κατέβασμα των torrent.

Μας δίνει την δυνατότητα να τρέχει μετά την εκκίνηση του συστήματος μας, όπως και να θυμάται την χώρα του server που χρησιμοποιήσαμε την τελευταία φορά. Διαθέτει και το απαραίτητο VPN Kill Switch.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την υψηλή κρυπτογράφηση 256-bit. Δεν το είδαμε αυτό στις ρυθμίσεις, ούτε ήταν δυνατόν να κάνουμε σχετική παραμετροποίηση.

Το ExpressVPN διαθέτει την προστασία για DNS, με επιλογή για χρήση αποκλειστικά και μόνο στους δικούς του DNS server.

Λειτουργεί με όλα ανεξαιρέτως τα λειτουργικά. Δίνει την δυνατότητα για VPN στον router αλλά και για NAS (Network-attached Storage). Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι υποστηρίζει πάνω από τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις. Δεν διευκρινίζει τον ακριβή αριθμό.

Διαθέτει δικό του τεστ για την διαρροή του WebRTC. Αναφέρεται ότι ελπίζουν οι Google και Firefox να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία WebRTC από προεπιλογή. Στις δοκιμές μας δεν είχε διαρροή σε αυτό το θέμα με την IP.

Υποστηρίζει Live Chat με Ασιατικό ωράριο εργασίας. Οι περισσότεροι πελάτες του προέρχονται από εκεί, όπως αναφέρει στην σχετική σελίδα. Τονίζοντας ότι αν δεν εμφανίζεται η καρτέλα του chat, σημαίνει μη διαθέσιμο λόγω διαφοράς ώρας...

...όπου σε αυτήν την περίπτωση, επιλέγουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από την συγκεκριμένη φόρμα υποστήριξης που παρέχουν. Υπόσχονται ότι θα χρειαστούν μόνο λίγες ώρες για να απαντήσουν.

Το ExpressVPN δεν είναι από τα φθηνότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Απαιτούνται οκτώ δολάρια και τριάντα δυο λεπτά μηνιαίως, με δωδεκάμηνο πλάνο. Εγγυάται επιστροφή μέσα σε τριάντα ήμερες, αν δεν ικανοποιηθούμε από τις υπηρεσίες του.

Υπέρ

Διαθέτει Ελληνική IP.

Κατεβάζει torrent σε καλές ταχύτητες με ενεργοποιημένο το UDP πρωτόκολλο.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Δεν επηρεάζεται από το WebRTC.

Διαθέτει το OpenVPN και έχει το VPN Kill Switch.

Διαθέτει DNS protection.

Επιτρέπει εναλλαγή στα πρωτόκολλα.

Διαθέτει πολλούς server από πάρα πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Επιτρέπει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Υποστήριξη 24/7 και Live Chat με Ασιατικό ωράριο εργασίας.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός τριάντα ήμερων.

Κατά

Καλές ταχύτητες που όμως δεν συνιστούν το πιο γρήγορο VPN του πλανήτη.

Όχι ιδιαίτερα φθηνό. Μέτρια σχέση απόδοσης/τιμής.

Δεν μπορούμε να επιλέξουμε την κρυπτογράφηση. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια χρησιμοποιείται.

Τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές.

Δεν διαθέτει IPV6 Leak protection.

Αργεί να συνδεθεί.

Για να συνδεθούμε σε άλλους server, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο ExpressVPN

Hide.me

Το Hide.me είναι νέος πάροχος υπηρεσιών VPN και εδρεύει στην Μαλαισία. Εμφανίζεται και εδώ στην σελίδα ο ισχυρισμός για το πιο γρήγορο VPN του κόσμου.

Εγκαταστάθηκε γρήγορα και αμέσως εμφανίστηκε το πολύ απλό περιβάλλον του client. Μας δείχνει το εικονίδιο με την απεριόριστη διακίνηση που δικαιούμαστε πατώντας πάνω στο "Connect"...

...θα δούμε ότι ξεκινά η διαδικασία σύνδεσης, που όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι άμεση. Καθυστερούσε σε όλες τις συνδέσεις .

Η υπηρεσία προσφέρει λίγες χώρες και server, μετρήσαμε είκοσι πέντε, ενώ στη σελίδα αναφέρει είκοσι εννιά. Οι ταχύτητες ήταν καλές και εμφάνισαν μικρή σχετικά υστέρηση από αυτές που είχαμε χωρίς VPN.

Το Hide.me υποστηρίζει τα κύρια πρωτόκολλα, επεξηγώντας για το καθένα χωριστά τις δυνατότητες του. Προτείνει ως προεπιλογή για πιο αξιόπιστο και γρήγορο VPN, το λιγότερο γνωστό IKEv2, που παρέχει όμως υψηλή κρυπτογράφηση...

...ωστόσο στις δοκιμές κατεβάσματος των torrent, η πρόταση με το πρωτόκολλο αυτό, φάνηκε σαν την χειρότερη και υπήρξαν μέτριες ταχύτητες, διακοπές, αστάθεια, και ενοχλητικά προβλήματα με την σύνδεση του VPN αλλά και του δικτύου...

... σε αντίθεση με το παρωχημένο αλλά πάντα γρήγορο PPTP, όπου οι ταχύτητες στα torrent ήταν πολύ καλές, χωρίς διακοπές και άλλα προβλήματα. Και το OpenVPN τα πήγε μέτρια στα torrent με το Hide.me.

Η εφαρμογή μας επιτρέπει να ξεκινά το VPN αυτόματα με το σύστημα μας, προσφέρει την αυτόματη σύνδεση και να θυμάται την τελευταία τοποθεσία. Διαθέτει το VPN Kill Switch και την λειτουργία για DNS Leak protection.

Στην ιστοσελίδα του, αναφέρεται η διαρροή με το WebRTC, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτουν αυτόματη λύση, γιατί αυτή η διαρροή αφορά plugin με JavaScript, που έχει βαθιά πρόσβαση στον browser. Στις δοκιμές μας εμφάνισε την διαρροή.

Το Hide.me διαθέτει υποστήριξη μέσα από τον client, όπου πατώντας πάνω στο "Help", μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε την κατηγορία του προβλήματος μας, για να ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης.

Δεν είναι καθόλου φθηνό σε σχέση με τον ανταγωνισμό και με αυτά που προσφέρει. Την απεριόριστη χρήση και τις πέντε συνδέσεις, τις δίνει μόνο στην Premium, που κοστίζει έντεκα δολάρια και εξήντα επτά λεπτά μηνιαίως.

Υπέρ

Κατεβάζει torrent σε καλές ταχύτητες με ενεργοποιημένο το PPTP πρωτόκολλο.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά.

Διαθέτει το OpenVPN και έχει το VPN Kill Switch.

Διαθέτει την λειτουργία για DNS Leak protection.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Έχει λειτουργία αυτόματης σύνδεσης με την εκκίνηση του συστήματος.

Έχει απλό και φιλικό περιβάλλον.

Υποστήριξη 24/7.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός δεκατεσσάρων ήμερων.

Κατά

Το πιο ακριβό VPN του οδηγού, στην έκδοση με τις πέντε ταυτόχρονες συνδέσεις.

Δεν διαθέτει Ελληνική IP.

Δεν διαθέτει πολλούς server από πολλές χώρες

Δίνει απεριόριστη διακίνηση και πέντε συνδέσεις μόνο με την ακριβή συνδρομή.

Μεσαίες ταχύτητες.

Καθυστερεί στην σύνδεση.

Επηρεάζεται από το WebRTC.

Για να συνδεθούμε σε άλλους server, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθούμε από τον τρέχοντα server.

Αποδίδει καλύτερα στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο με το PPTP.

Δεν υποστηρίζει VPN router και δεν καλύπτει media συσκευές όπως το Apple TV και Chromecast.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο Hide.me

HMA Pro VPN

Το HideMyAss έχει σίγουρα το πιο διασκεδαστικό όνομα και τα πιο αστεία εικονίδια από όλα τα VPN του οδηγού. Εδρεύει στο Λονδίνο.

Το VPN διαθέτει ένα από τα πιο απλούς client VPN του οδηγού, με πρωταγωνιστή ένα...Γάιδαρο.

Μετά την εγκατάσταση παρουσίασε πολλά προβλήματα στα Windows 10, καθιστώντας αδύνατη την λειτουργία της εφαρμογής. Αυτό διορθώνεται μόνο μέσα από την γραμμή εντολών του λειτουργικού, με συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες δίνονται στην σελίδα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό τοποθεσιών και server και δίνει ελληνική IP .

Μετά την αποκατάσταση με το πρόβλημα στα Windows 10, εμφάνισε πολύ καλή απόδοση στις ταχύτητες. Όπως επίσης τα πήγε καλά στην πλοήγηση και στο radio/video streaming. Όμως υπήρξαν αποσυνδέσεις αρκετές φορές.

Υπήρξε παντελής και συνεχόμενη αστοχία στο κατέβασμα των torrent. Ξεκινούσε πολύ καλά με ταχύτητα κατεβάσματος στα 1,4ΜΒ/s, αλλά σε λίγα λεπτά εμφάνιζε σοβαρή πτώση, αδυναμία και μετά αποσύνδεση.

Η εφαρμογή ενημέρωνε να ελέγξουμε την σύνδεση μας με τον ISP. Όμως σε ταυτόχρονη δοκιμή την ίδια ώρα σε άλλα VPN για τον απαραίτητο έλεγχο, όλα κυλούσαν ομαλά. Φαίνεται να μην επιτρέπει κατέβασμα torrent και P2P.

Ο client δεν διαθέτει την παραμικρή ρύθμιση πέραν αυτής των πολλών τοποθεσιών και server. Δεν επιτρέπει καμία παραμετροποίηση σε πρωτόκολλα, κρυπτογράφηση, αυτόματη σύνδεση, ούτε διαθέτει τα έξτρα εργαλεία "Kill SWitch" και DNS/IPv6 leak".

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρει ότι διαθέτει 935 server σε 352 τοποθεσίες και 221 χώρες.

Δεν γνωρίζουμε αν ευθύνεται για την έλλειψη ρυθμίσεων, η ασυμβατότητα που έδειξε στην αρχή με τα Windows 10. Υποτίθεται ότι με τις οδηγίες και τις εντολές, όλα τα θέματα θα είχαν λυθεί .

Το HMA υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά εκτός του Linux και προσφέρει δυο ταυτόχρονες συνδέσεις . Υποστηρίζει και VPN router.

Η υπηρεσία διαθέτει συνεχή υποστήριξη, χωρίς Live Chat.

Η μηνιαία συνδρομή σε ετήσιο πλάνο κοστίζει τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά.

Υπέρ

Διαθέτει Ελληνική IP.

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά πλην Linux.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό από server σε πολλές χώρες και απεριόριστη διακίνηση.

Φιλικό και απλό περιβάλλον.

Υποστηρίζει την αγορά router με ενσωματωμένη δυνατότητα VPN μέσω custom firmware.

Απόλυτη ιδιωτικότητα, δεν καταγράφει την δραστηριότητα και δέχεται ανώνυμη συνδρομή με cryptocurrency.

Υποστήριξη 24/7 με email.

Κατά

Δεν κατεβάζει torrent.

Δεν διαθέτει το VPN Kill Switch και "Split Tunneling".

Δεν έχει DNS και IPV6 Leak protection.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι πρωτόκολλα χρησιμοποιεί και αν το κύριο είναι το OpenVPN.

Δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς κρυπτογράφηση παρέχει στους χρήστες.

Παρουσιάζει πολλές αποσυνδέσεις

Δεν διαθέτει καμία ρύθμιση.

Δεν συνδέεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

Προσφέρει μόνο δυο ταυτόχρονες συνδέσεις.

Δεν διαθέτει live chat και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Προβλήματα με τα Windows 10.

Δεν λειτουργεί σε Linux.

Κολλάει η εφαρμογή μερικές φορές για μικρό χρονικό διάστημα.

Δεν συνιστά επιλογή για αξιόπιστο και γρήγορο VPN.

Αποκτήστε μια συνδρομή στο HideMyAss

Οι απουσίες του συγκριτικού

Δύο πολύ γνωστές υπηρεσίες VPN, η TunnelBear και η TorGuard, δεν μας έστειλαν κάποιο demo λογαριασμό έτσι ώστε να τα παρουσιάσουμε στον οδηγό, παρά τα επανειλημμένα email που τους στείλαμε.

Τι προσέχουμε πριν την συνδρομή

Ενώ σίγουρα μας ενδιαφέρει το πιο γρήγορο VPN, υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που πρέπει να ελέγξουμε πριν καταλήξουμε στην αγορά συνδρομής από ένα συγκεκριμένο πάροχο.

Κόστος

Τα ποσά είναι μικρά στο πιο γρήγορο VPN. Όταν βεβαιωθούμε ότι καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες μας, είναι καλή ιδέα να επενδύσουμε στο πολύμηνο πακέτο συνδρομής, επιτυγχάνοντας έτσι την μικρότερη δυνατή μηνιαία καταβολή, που ξεκινά από δυο δολάρια.

Συνήθως η συνδρομή καλύπτεται μέσω κάρτας, όμως αν θέλουμε την απόλυτη ανωνυμία και στην πληρωμή, επιλέγουμε την υπηρεσία που προσφέρει cryptocurrency, όπως είναι το Bitcoin.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Το VPN που είναι σίγουρο για την αποδοτικότητα του και σέβεται τον πελάτη, ρητά αναφέρει ότι εγγυάται επιστροφή και ακύρωση της συνδρομής μέσα σε συγκεκριμένες ήμερες. (Money Back Guarantee).

Υπάρχουν αναφορές χρηστών σε σχετικά Forum, που αναφέρουν ότι μερικά VPN ακυρώνουν την συνδρομή, αλλά κρατούν κάποιο ποσό, γιατί στην δοκιμαστική περίοδο που δίνουν, υπήρξε από τον χρήστη μεγάλη διακίνηση δεδομένων, όπως κατέβασμα torrent κλπ.

Καλό είναι πριν την αγορά να ρωτήσουμε την υπηρεσία, αν σε περίπτωση ακύρωσης, υπάρξει κάποια έξτρα χρέωση για την διακίνηση που κάναμε. Ωστόσο στα ψιλά γράμματα όλων των ιστοσελίδων των VPN του οδηγού, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.

Ελληνική IP

Αν ζούμε η μετακινούμαστε συχνά στο εξωτερικό, και θελήσουμε να δούμε την αγαπημένη μας εκπομπή ελληνικού καναλιού, χρειαζόμαστε VPN που δίνει ελληνική IP, καθότι αρκετά κανάλια δεν επιτρέπουν εκτός Ελλάδας, τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσω ίντερνετ (WebTV).

Αναλυτικές οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα θα βρείτε στον οδηγό μας:

Συμβατότητα με τα Λειτουργικά

Tο πιο γρήγορο VPN είναι ιδανικό όταν λειτουργεί όχι μόνο στο PC μας, αλλά και στο tablet και στο smartphone, συσκευές που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας μας, όπου πολλές συναλλαγές και επικοινωνία, γίνονται μέσα από αυτές.

Πόσες ταυτόχρονες συνδέσεις επιτρέπονται

Σε πρώτη ανάγνωση, η μια σύνδεση φαίνεται αρκετή. Τι γίνεται όμως αν θέλουμε το VPN που πληρώνουμε, να το έχουμε στις φορητές συσκευές ή να το έχουν και τα μέλη της οικογένειας στις δικές τους.

Πρέπει να προσέξουμε εδώ, ότι για να καλύψουμε όλες αυτές τις συσκευές, θα χρειαστούμε πολλαπλές συνδέσεις ταυτόχρονα, και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να μας το προσφέρει ο πάροχος που επιλέξαμε για το πιο γρήγορο VPN.

Όχι Όρια και Περιορισμούς

Θα ήταν τουλάχιστον παράλογο και προκλητικό, το πληρωμένο VPN που αναζητούμε, να έχει ψιλά γράμματα που συνήθως δεν διαβάζουμε, αναφέροντας όρια στην διακίνηση. Επιβάλλεται να επιλέξουμε γρήγορο VPN, από πάροχο που προσφέρει απεριόριστη διακίνηση δεδομένων.

Πόσους Server Έχουν και Που

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα για επιλογές με πολλές χώρες και πολλούς server. Τίποτε λιγότερο από αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά.

Να προσέξουμε να υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και τοποθεσίες από τις οποίες επιθυμούμε να δούμε τις κλειδωμένες στην Ελλάδα υπηρεσίες τους.

Ποια Πρωτόκολλα Υποστηρίζουν

Ένα καλό VPN χρησιμοποιεί τα πιο ασφαλή πρωτόκολλα, με πρώτο και καλύτερο το OpenVPN. Μπορεί όμως να μας δίνει ως προεπιλογή και το PPTP, το οποίο είναι γρήγορο, αλλά είναι παρωχημένο και το λιγότερο ασφαλές.

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτή η κατηγορία VPN, δεν θα δώσει ως προεπιλογή το PPTP, θεωρώντας ότι δεν είναι το κατάλληλο πρωτόκολλο στις συνδρομητικές υπηρεσίες του, για ασφαλέστερο και πιο γρήγορο VPN.

Κατέβασμα Torrent και P2P

Είδαμε στον προηγούμενο οδηγό ότι όλα τα δωρεάν VPN (πλην κάποιων λιγοστών server του εξαιρετικού OpenVPN), μπλοκάρουν ενεργά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που αφορά το κατέβασμα torrent.

Τα περισσότερα πληρωμένα VPN επιτρέπουν το torrenting και την ανώνυμη ανταλλαγή αρχείων. Προσέχουμε όμως, ποια μπορούν να μας δώσουν τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες, χωρίς αστάθειες και διακοπές.

Τι Κρυπτογράφηση Προσφέρουν

Το αξιόπιστο συνδρομητικό VPN πρέπει να παρέχει στους πελάτες του το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης, παρόμοιο με εκείνο των τραπεζών και των εταιρειών πιστωτικών καρτών.

Αν η επιλογή μας για γρήγορο VPN απαιτεί και την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια, τότε πρέπει να προσέξουμε και ποια είναι ακριβώς η κρυπτογράφηση που προσφέρουν οι πάροχοι.

Καλό θα είναι να μας δίνουν την δυνατότητα να το διαπιστώσουμε στην πράξη, μέσα στην εφαρμογή (client) που μας παρέχουν, και όχι μόνο στα ψιλά γράμματα στην ιστοσελίδας της υπηρεσίας.

Επίπεδα κρυπτογράφησης στα VPN

Το είδος της κρυπτογράφησης αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα, που καθορίζει πόσο αξιόπιστο ή όχι, είναι το πιο γρήγορο VPN σε ότι αφορά την ασφάλεια.

Symmetric Key Encryption

Είναι η παλαιότερη και η πιο γνωστή τεχνική της κρυπτογράφησης. Αφορά την κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου όλα τα δεδομένα μας κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται.

AES 256 bit (military grade). Θεωρείται ως το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, που χρησιμοποιεί ο στρατός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι λίγο πιο αργή σχετικά από τις άλλες.

AES 192 bit. Είναι υψηλή κρυπτογράφηση, λίγο κατώτερη από την AES-256.

AES 128 bit. Θεωρείται ως ο πιο συμβατός και γρήγορος συμμετρικός αλγόριθμος. Χρησιμοποιείται ευρέως και πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι είναι και η πιο αξιόπιστη κρυπτογράφηση.

Blowfish 128 bit. Έχει πιο αδύναμο αλγόριθμο από αυτόν του AES, αλλά θεωρείται γρήγορο κρυπτογράφημα

Camellia. Σχεδιάστηκε από την Ιαπωνική Mitsubishi, δεν είναι ευρέως γνωστή και δεν την χρησιμοποιεί κανένα VPN του οδηγού.

Asymmetric Key Encryption

Είναι η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση σε ένα μη ασφαλές δίκτυο. Είναι πιο αργή από την συμμετρική κρυπτογράφηση και απαιτεί μεγαλύτερη ισχύ επεξεργασίας.

RSA 1024 bit encryption. Παλαιότερος αλγόριθμος, στον οποίο υπάρχουν αναφορές ότι το 2010 παραβιάστηκε.

RSA 2048 bit encryption. Είναι ο πιο ευρέως γνωστός και διαδεδομένος σε χρήση ασύμμετρος αλγόριθμος και ο πλέον αξιόπιστος.

RSA 4096 bit encryption. Θεωρείται ισχυρότατος αλγόριθμος και ως η μελλοντική θωράκιση. Την χρησιμοποιούν ελάχιστα VPN.

ECC (Elliptic Curve Cryptography). Αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές μορφές κρυπτογράφησης με μέλλον. Ο αλγόριθμος ECC-256k1, θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος και ταχύτερος στην ελλειπτική κρυπτογράφηση. Χρησιμοποιείται από το Bitcoin.

SSL (Secure Sockets Layer). Είναι το ασφαλές πρωτόκολλο, που χρησιμοποιεί την ασύμμετρη και συμμετρική κρυπτογράφηση για να δημιουργήσει μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ ενός διακομιστή και ενός πελάτη, συνήθως ένα web server (ιστοσελίδα) και ένα πρόγραμμα περιήγησης.

TLS (Transport Layer Security). Αποτελεί την μετεξέλιξη του SSL. Οι εκδόσεις TLS 1.1 και 1.2 είναι πιο ασφαλείς και διορθώνουν πολλά τρωτά σημεία που υπάρχουν στο SSL.

Παρέχουν Άλλα Εργαλεία Προστασίας?

Όσο πιο πολλές είναι οι παροχές και τα εργαλεία που μας δίνουν οι πάροχοι στην αναζήτηση μας για γρήγορο VPN, τόσο πιο πολύ θα νοιώθουμε ότι τα χρήματα μας στην μηνιαία συνδρομή, αποτελούν επένδυση.

VPN Kill Switch

Μια χρήσιμη λειτουργία που την παρέχουν μόνο οι καλύτεροι, είναι το “VPN Kill Switch”. Είναι απαραίτητο ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους, όταν διακινούμε ζωτικότατης σημασίας δεδομένα και στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο VPN να μας τα διασφαλίσει.

Αυτό που κάνει είναι, εάν η σύνδεση VPN αποτύχει για οποιοδήποτε λόγο, σταματάει αυτόματα τη σύνδεση του Internet, έτσι ώστε ο υπολογιστής να μην συνεχίζει με την χρήση του ανοικτού και ανασφάλιστου WiFi.

Κάποια VPN με αυτό το εργαλείο και κατόπιν προεπιλογής, απενεργοποιούν ταυτόχρονα και τις επιλεγμένες εφαρμογές που τρέχουν στο σύστημα μας εκείνη την στιγμή της αστοχίας, προστατεύοντας στο έπακρον τα ευαίσθητα δεδομένα μας.

Split Tunneling

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στο χρήστη να έχει ταυτόχρονα, πρόσβαση σε δυο διαφορετικά δίκτυα, όπως ένα δημόσιο WiFi και ένα τοπικό δίκτυο LAN ή WAN, αλλά και ταυτόχρονη πρόσβαση σε απομακρυσμένες συσκευές, όπως έναν εκτυπωτή δικτύου.

IPv6 Leak Protection

Το πρωτόκολλο IPv4 είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στα όριά του σύντομα, και αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας του IPv6, το οποίο προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται ευρέως.

Οι περισσότεροι χρήστες του Διαδικτύου εξακολουθούν να συνδέονται μέσω IPv4, με αποτέλεσμα πολλοί πάροχοι VPN, να παραμελούν την ενσωμάτωση του IPv6 στα προϊόντα τους, παρέχοντας προστασία μόνο στο IPv4.

Οι καλύτεροι πάροχοι για γρήγορο VPN με το συγκεκριμένο εργαλείο, εκλαμβάνουν ως σοβαρή την διαρροή που θα μπορούσε να προκύψει στην σύνδεση που θα περιλαμβάνει και τα δυο πρωτόκολλα, προστατεύοντας στο μέγιστο βαθμό τα ευαίσθητα δεδομένα.

Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τον έλεγχο σχετικά με το "IPV6 Leak" με το online εργαλείο test-ipv6 ή με το ipv6leak.

Η Διαρροή της IP από το WebRTC

To WebRTC είναι πολύ χρήσιμο πρωτόκολλο, που επιτρέπει στους browsers να ενσωματώσουν χαρακτηριστικά όπως φωνητικές κλήσεις, video chat και P2P. Υποστηρίζεται από Chrome, Firefox και Opera. Δεν το υποστηρίζουν οι Safari και Internet Explorer.

Δυστυχώς για τους χρήστες VPN, το WebRTC επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο (ή άλλη υπηρεσία WebRTC) την ανίχνευση της πραγματικής μας διεύθυνσης IP, που θέλουμε να κρύψουμε, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούμε VPN.

Κανένα VPN του οδηγού δεν διαθέτει αυτόνομη λειτουργία διόρθωσης στο "σφάλμα" WebRTC. Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία των VPN, καθότι το πρόβλημα έγκειται στο API WebRTC, που είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή στους browser. Πρέπει να απενεργοποιηθεί εκεί.

Τα πιο πολλά ωστόσο VPN του οδηγού, κάνοντας συνδυασμό των αυτόματων λειτουργιών που προσφέρουν, καταφέρνουν να περιορίσουν αυτή την διαρροή.

Υπάρχει αρκετή συζήτηση στα σχετικά forum, όπου αρκετά VPN δέχονται βολές, ότι δεν ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες πριν την αγορά, για αυτό το θέμα. Κάποιοι πάροχοι VPN αναφέρουν, ότι η λύση είναι η αγορά FlashRouter.

Η Google δεν επιτρέπει την απενεργοποίηση αυτού του πρωτοκόλλου, ωστόσο διαθέτει στο κατάστημα του Chrome μια επέκταση που δεν απενεργοποιεί το WebRTC, αλλά του περιορίζει δραστικά την ανίχνευση της πραγματικής μας IP.

Μετά την προσθήκη του extension, κάνουμε κλικ στην τελευταία επιλογή. Θα δούμε ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το πρόβλημα, να έχει εξαλειφθεί. Και για τον Firefox υπάρχει και σχετικό Add-on, που το κατεβάζουμε εδώ.

Υπάρχει ένα εξαιρετικό online εργαλείο με το ελληνικό όνομα "Διαφυγή", από σχεδιαστές στο GitHub, με το οποίο μπορούμε να επαληθεύσουμε αν περιορίζεται η διαρροή, με την προσθήκη αυτών των δυο Add-ons, κάνοντας έλεγχο εδώ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι αρκετοί πάροχοι VPN, ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα με το WebRTC, αφορά μόνο χρήστες των Windows, που χρησιμοποιούν browser που βασίζονται στον Chromium και στον κώδικα του Firefox και Opera.

Ωστόσο στα περισσότερα Forum οι χρήστες αναφέρουν ότι το θέμα αυτής της ενοχλητικής διαρροής, υπάρχει στο Linux και Android.

Σε δοκιμές που κάναμε σε όλους τους κλώνους των Chrome και Firefox, του προηγούμενου μας οδηγού, οι Epic και Palemoon, με ενεργό VPN ή όχι, δεν είχαν απολύτως καμία διαρροή.

Το ίδιο έγινε και στον Opera Developer με ενεργό το ενσωματωμένο VPN που διαθέτει.

Οι εναλλακτικοί browser Chromodo και Slimjet του οδηγού μας, είναι ο μοναδικοί κλώνοι του Chrome που αγνοούν την πολιτική της Google, παρέχοντας αυτόνομη λειτουργία που απενεργοποιεί πλήρως το WebRTC.

Έλεγχος αν το VPN Επηρεάζεται από το WebRTC

Δυστυχώς, αυτές οι ελάχιστες επεκτάσεις που διατίθενται, έρχονται και παρέρχονται. Θα δούμε στον οδηγό, ότι τα περισσότερα VPN προτείνουν ως λύση Add-ons που όμως έχουν αφαιρεθεί, και δεν υπάρχουν πλέον στα αντίστοιχα καταστήματα των δυο browser.

Αν αποτύχουμε με την προσθήκη των επεκτάσεων στον ήδη φορτωμένο browser, και έχουμε ήδη ένα VPN με συνδρομή, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο πάροχος του VPN μας καλύπτει στο θέμα της διαρροής IP, από το WebRTC.

Απενεργοποιούμε το VPN και ελέγχουμε την πραγματική μας IP εδώ.

Συνδεόμαστε με το VPN και μετά ελέγχουμε εδώ, για να δούμε αν αποκαλύπτεται η πραγματική μας IP που πήραμε στο προηγούμενο βήμα. Θα δούμε ότι το WebRTC είναι ενεργό, αρκεί να μην δούμε την πραγματική μας IP.

Άλλο ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό online εργαλείο, είναι το IPleak, που δίνει την δυνατότητα να δούμε αν έχουμε διαρροή της IP, αλλά και οδηγίες πως να περιορίσουμε το WebRTC.

DNS Leak Protection

Όταν εισάγουμε μια διεύθυνση URL στον browser, ο υπολογιστής μας επικοινωνεί πρώτα με ένα διακομιστή DNS και ζητεί την διεύθυνση IP. Αυτός ο server ελέγχεται από τον ISP, που καταγράφει την δραστηριότητα μας στο Internet.

Πολλές φορές όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο VPN, το λειτουργικό σύστημα συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους προεπιλεγμένους DNS server του παρόχου (ISP), αντί των διακομιστών DNS του VPN, καθιστώντας αυτήν την διαρροή εύκολη υπόθεση για αδιάκριτους ISPs.

Η λειτουργία προστασίας του DNS, εξασφαλίζει ότι οι αιτήσεις DNS δρομολογούνται αποκλειστικά μόνο μέσω του VPN που παρέχει αυτήν την λειτουργία, προσφέροντας με αυτό το τρόπο, το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Υπάρχουν τρία εξαιρετικά online εργαλεία που μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο σχετικά με τις διαρροές των DNS. Το πιο πλήρες είναι το Doileak. Ακολουθεί το DNSleaktest και το DNSleak.

Ως συμπληρωματική βοήθεια στο VPN, σχετικά με τα DNS, υπάρχει το νέο πρωτόκολλο ανοιχτού κώδικα DNSCrypt, που δεν εμποδίζει την διαρροή, αλλά παρέχει εργαλεία που αποτρέπουν την πλαστογράφηση DNS. Διατίθεται για όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Υποστήριξη σε VPN Router

Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, που ανεβάζει ωστόσο και το σχετικό κόστος γιατί προϋποθέτει αγορά εξοπλισμού. Όμως το πληρωμένο και γρήγορο VPΝ πρέπει να καλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες μας.

Αν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, τότε η επιλογή μας πρέπει να περιλαμβάνει αυτόν τον πάροχο που μας διασφαλίζει την υποστήριξη στον router με το κατάλληλο firmware.

Αυτό σημαίνει ότι όλο το δίκτυο στο σπίτι η το γραφείο μας θα είναι προστατευόμενο αλλά και όλες οι υπόλοιπες συσκευές μας, όπως Apple TV, Chromecast, NAS κλπ.

Φιλικό Περιβάλλον

Δεν ακούγεται ως ιδανικό το πιο γρήγορο VPN, αν το περιβάλλον είναι πολύπλοκο και χρειάζονται πολλές ρυθμίσεις. Τα περισσότερα ωστόσο πληρωμένα VPN προσφέρουν φιλικό περιβάλλον, και η επιλογή για γρήγορο VPN είναι εύκολη υπόθεση στο τομέα αυτό.

Υποστήριξη 24/7

Όταν πληρώνουμε μηνιαία συνδρομή για να έχουμε γρήγορο VPN, είναι λογικό να απαιτούμε άμεση υποστήριξη από τους ειδικούς της υπηρεσίας.

Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο να έχουμε πληρώσει για μια υπηρεσία, και την κακιά ώρα που θα προκύψει πρόβλημα, να έχουμε την απάντηση την επόμενη ημέρα, γιατί η υποστήριξη δουλεύει μόνο με ωράριο γραφείου.

Πρέπει λοιπόν στην επιλογή για το πιο γρήγορο VPN, να βεβαιωθούμε απόλυτα για την συνεχή υποστήριξη της υπηρεσίας, αν δεν θέλουμε το πρόβλημα που βγήκε ένα βράδυ Παρασκευής, να λυθεί την Δευτέρα.

Απόλυτη Ιδιωτικότητα

Αν δεν θέλουμε ο πάροχος του να καταγράφει και παρακολουθεί την δραστηριότητα μας, τότε προσέχουμε πριν την συνδρομή, να έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει το ενοχλητικό Data logging.

Στην πλειονότητα τους, οι υπηρεσίες για γρήγορο VPN που παρουσιάζουμε στον οδηγό δεν καταγράφουν ούτε διακινούν την χρήση μας και αυτό είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση της πραγματικά απόλυτης ιδιωτικότητας.

Αποτελεί επένδυση το πιο γρήγορο VPN?

Θα εμπιστευόσασταν σε πάροχο συνδρομητικού VPN, να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα και τα πολύτιμα δεδομένα σας, προσφέροντας ταυτόχρονα και γρήγορο VPN? Αν σας γεννήθηκαν απορίες με τις λειτουργίες των εφαρμογών του οδηγού, γράψτε μας στα σχόλια.

