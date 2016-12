Οικιακή Δικτύωση - Πως λειτουργεί το Δίκτυο LAN στο Σπίτι

Ένα τοπικό δίκτυο LAN μπορεί να συνδέσει από δύο υπολογιστές μέχρι και πάνω από είκοσι χιλιάδες. Σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, η δικτύωση υπολογιστών είναι ολόκληρη επιστήμη. Σε οικιακό επίπεδο, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και κατανοητά. Στον οδηγό αυτό θα δούμε πώς λειτουργεί οικιακή δικτύωση.

Στο παρόν άρθρο εστιαζόμαστε στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την οικιακή δικτύωση, και τους ρόλους που αναλαμβάνει το κάθε υποσύστημα.

Σε επόμενο οδηγό θα δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του δικτύου, σε υπολογιστές με Windows ή Linux, καθώς και σε Smartphones/tablets, ή ακόμη και Smart TVs.

Τα πολλά πρόσωπα του router

Η συσκευή που όλοι πρακτικά αποκαλούμε router, στην πραγματικότητα είναι ένας συνδυασμός από διαφορετικές συσκευές στο ίδιο σασί, που αναλαμβάνουν ξεχωριστές αλλά συμπληρωματικές λειτουργίες.

Σε μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις θα συναντήσουμε ξεχωριστά τις συσκευές αυτές, συχνά μάλιστα σε μέγεθος ντουλάπας.

Όμως στην οικιακή δικτύωση, το μικρό και ελαφρύ router-άκι που μας έδωσε τζάμπα ο ISP όταν κάναμε τη σύνδεση, στην πραγματικότητα συνδυάζει ένα modem, ένα router, ένα switch και ένα wireless access point στην ίδια συσκευή.

Για συντομία, μπορούμε να το αποκαλούμε modem/router.

Modem

Το modem είναι η συσκευή που μας συνδέει στο Internet. Την εποχή του dial-up, ήταν η μόνη συσκευή που χρησιμοποιούσαμε για να συνδεθούμε, και η σύνδεση ήταν αναλογική, με τον χαρακτηριστικό ήχο που πια ακούμε μόνο στα fax.

Το modem που μας συνδέει σε μια γραμμή aDSL ή ακόμη και vDSL λειτουργεί με παρόμοια λογική, απλά σε 100% ψηφιακό επίπεδο.

Τα σκέτα modem ήταν σχετικά δημοφιλή τα πρώτα χρόνια που ήρθε το aDSL στην Ελλάδα.

Πλέον, όμως, στην οικιακή δικτύωση πολύ σπάνια θα βρούμε εγκατάσταση με ξεχωριστό modem.

Switch

To switch είναι η συσκευή που συνδέει μεταξύ τους τις διαφορετικές συσκευές, για να δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο. Μέσω του switch, ένας υπολογιστής μπορεί να "δεί" μια άλλη συσκευή στο δίκτυο, και να ανταλλάξουν αρχεία ή άλλα δεδομένα μεταξύ τους.

Τα περισσότερα σύγχρονα modem/router ενσωματώνουν ένα switch 4ων θέσεων.

Όσο πιο μεγάλο είναι το τοπικό δίκτυο που θέλουμε να φτιάξουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το switch που χρειάζεται, καθώς θέλουμε μια θύρα ανά υπολογιστή που συνδέεται με καλώδιο.

Σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις δεν είναι σπάνια μοντέλα των 50 θυρών.

Για ακόμα πιο απαιτητικές εφαρμογές, υπάρχουν switches με modules, όπως η σειρά Nexus της Cisco, που έχουν μέγεθος όσο ένα μικρό ψυγείο.

Κάθε module μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 48 θύρες, και το κόστος για ένα module μόνο μπορεί να ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ.

Η μεγάλη αξία του switch είναι πως, είτε έχουμε 2 υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο, είτε έχουμε πάνω από 17.500, όπως στο μεγαλύτερο LAN Party στην ιστορία...

...η τεχνολογία πίσω από τα Switch φροντίζει ώστε τα κατάλληλα δεδομένα να καταλήξουν στον σωστό υπολογιστή.

Router

Το "router" τμήμα του modem/router έχει σαν ρόλο να συνδέσει δύο ξεχωριστά δίκτυα: το Internet (που πρόκειται για ένα Wide Area Network - WAN) και το τοπικό δίκτυο (Local Area Network - LAN).

Με απλά λόγια, είναι η συσκευή που επιτρέπει στο modem και το switch να συνεννοηθούν και να ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους.

Έτσι, παρ' όλο που υπάρχει μόνο ένα modem στην οικιακή δικτύωση, χάρη στο router όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο switch έχουν πρόσβαση στο Internet.

Εκτός όμως από τη σύνδεση των δύο δικτύων, το router αναλαμβάνει και επιπλέον ρόλους.

DHCP / NAT

Ο δεύτερος σημαντικός ρόλος του router είναι πως διαχειρίζεται όλες τις διευθύνσεις IP στο τοπικό δίκτυο.

O DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol) αναλαμβάνει να αποδώσει αυτόματα μία μοναδική διεύθυνση IP σε κάθε συσκευή στο τοπικό δίκτυο, είτε πρόκειται για υπολογιστή ή για smartphone / tablet / δικτυακό εκτυπωτή / Smart TV.

Χωρίς τον DHCP, θα έπρεπε να ρυθμίζουμε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP σε κάθε συσκευή που θέλαμε να συνδέσουμε στο τοπικό δίκτυο.

Το NAT (Network Address Translator) είναι η λειτουργία του router που κατευθύνει την πληροφορία από το Internet στην κατάλληλη συσκευή του τοπικού δικτύου, μέσω του Switch.

Αν δεν υπήρχε το NAT, θα υπήρχε πρόβλημα με την πρόσβαση των συσκευών του τοπικού δικτύου στο Internet.

Θεωρητικά μπορεί να θέλαμε να μπούμε σε μια σελίδα από το κινητό μας, και η σελίδα αυτή να άνοιγε στον υπολογιστή μας, ή να πήγαιναν τα μισά δεδομένα στη μία συσκευή και τα μισά στην άλλη.

Για να μάθετε αναλυτικά πως λειτουργούν οι διευθύνσεις IP, και οι λειτουργίες NAT και DHCP, δείτε τον οδηγό μας:

Διεύθυνση IP - Τι Είναι, Πώς Ορίζεται, Ποια είδη Υπάρχουν

Firewall

Δεν έχουν όλα τα router της αγοράς firewall - ειδικά αυτά που έρχονται δωρεάν με τη σύνδεση. Όμως αν το router μας διαθέτει, αυξάνει την ασφάλεια του τοπικού μας δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το firewall αυτό είναι αρκετά βασικό - δεν μπορεί, για παράδειγμα δηλαδή να μπλοκάρει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του υπολογιστή από το να έχει πρόσβαση στο Internet.

Όμως θα μπλοκάρει αποτελεσματικά εξωτερικά δεδομένα που δεν τα έχει ζητήσει κάποια εφαρμογή στον υπολογιστή μας.

Σε συνδυασμό με το NAT, το οποίο κρύβει από το Internet τις εσωτερικές IP στο τοπικό δίκτυο, είναι υπερ-αρκετή προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, εφόσον φυσικά αναφερόμαστε σε οικιακή δικτύωση.

Wireless Access Point (AP)

Αυτό είναι το κομμάτι του modem/router που επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi.

Κάποτε, αν είχαμε ένα modem/router χωρίς τη δυνατότητα ασύρματου, έπρεπε να συνδέσουμε σε αυτό ένα wireless access point για να έχουμε τη λειτουργικότητα του WiFi.

Σήμερα, που η συντριπτική πλειοψηφία των modem/router στην αγορά διαθέτει WiFi, τα Wireless Access points χρησιμοποιούνται κυρίως σε λειτουργία bridge / repeater / range extender για να επεκτείνουν την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου μας.

Οι ταχύτητες στην οικιακή δικτύωση

To switch και το wireless access point είναι οι συσκευές που καθορίζουν τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο ενσύρματο δίκτυο ethernet και το ασύρματο WiFi αντίστοιχα.

Να τονίσουμε πως οι ταχύτητες του τοπικού δικτύου είναι σχεδόν πάντα πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ταχύτητες του Internet.

Η ταχύτητα στο τοπικό δίκτυο επηρεάζει αποκλειστικά το πόσο γρήγορα θα μεταφέρονται τα δεδομένα (πχ αρχεία μεγάλου μεγέθους ή streaming video) ανάμεσα σε δύο συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

Επίσης, υπενθυμίζουμε τη διαφορά Megabit (Mbit) και MegaByte (MB). Καθώς 1 Byte αποτελείται από 8 bit, 8Mbit ισοδυναμούν με 1MB.

Οι ταχύτητες στο ενσύρματο δίκτυο ethernet

Οι ενσύρματες συνδέσεις δικτύου ακολουθούν το πρωτόκολλο ethernet.

Το πρωτόκολλο αυτό έκανε την εμφάνισή του το 1980, με τη μορφή 10BASE-T, που είχε ταχύτητα 10Mbps (Megabit per second, Megabit ανά δευτερόλεπτο).

Το 1995 κυκλοφόρησαν οι πρώτες συσκευές με το πρωτόκολλο fast ethernet 100BASE-TX, με ταχύτητα 100Mbps.

Το fast ethernet είναι το δημοφιλέστερο πρωτόκολλο μέχρι και σήμερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των modem/router διαθέτουν switch με fast ethernet.

To 1998 η ταχύτητα του ethernet δεκαπλασιάστηκε ξανά, με το 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ταχύτητας 1000Mbit (ή 1Gbit).

To 1 Gigabit είναι και το ανώτερο όριο στην οικιακή δικτύωση αυτή τη στιγμή. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, το πρωτόκολλο Ethernet φτάνει μέχρι τα 10 Gigabit (10GBASE-T).

Θεωρητικά, το fast ethernet μπορεί να μεταφέρει 100/8=12,5MB ανά δεύτερόλεπτο, και το Gigabit 125MB. Στην πράξη, λόγω του overhead, οι πραγματικές ταχύτητες είναι αρκετά μικρότερες.

Για μια πλήρη εξήγηση του overhead, το οποίο επηρεάζει και τη σύνδεσή μας στο Internet, δείτε τον οδηγό:

Ταχύτητα ADSL - Πόσο Γρήγορα Μπορώ να Κατεβάζω?

Οι ταχύτητες στο WiFi

Οι ταχύτητες στο ethernet είναι αρκετά απλές, καθώς κάθε επόμενο πρωτόκολλο έχει πρακτικά δεκαπλάσια ταχύτητα.

Στο WiFi όμως τα πράγματα είναι αρκετά πιο μπερδεμένα, καθώς η ταχύτητα της σύνδεσης επηρεάζεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες.

802.11b

Το πρωτόκολλο 802.11b ήταν η πρώτη μορφή WiFi που ήταν διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, στα μέσα του 1999. Η μέγιστη θεωρητική ταχύτητα στην αρχαία αυτή έκδοση ήταν τα 11Mbps.

Όμως αυτή η μορφή WiFi ήταν αρκετά ευαίσθητη σε παρεμβολές από ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές bluetooth και άλλα ασύρματα συστήματα που λειτουργούν στα 2.4GHz.

Σαν αποτέλεσμα, η πραγματική ταχύτητα κυμαινόταν μεταξύ 1 και 5Mbps, σημαντικά χαμηλότερα από μια μέση σύνδεση aDSL.

802.11g

Αυτή είναι η γενιά στην οποία οι περισσότεροι από εμάς γνωρίσαμε το Wi-Fi. Η θεωρητική ταχύτητα του 802.11g είναι στα 54Mbps.

Επειδή όμως υπάρχουν ακόμα παρεμβολές στη συχνότητα των 2.4GHz, η πραγματική ταχύτητα είναι στα επίπεδα των 22Mbps.

802.11n

Το πρωτόκολλο 802.11n είναι η δημοφιλέστερη μορφή WiFi αυτή τη στιγμή. Ακόμη και τα οικονομικότερα laptop της αγοράς αυτή τη στιγμή έχουν ενσωματωμένες κάρτες δικτύου συμβατές με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Στο 802.11n η θεωρητική μέγιστη ταχύτητα του WiFi ξεπερνάει αυτή του fast ethernet, φτάνοντας μέχρι τα 150Mbps.

Επίσης, το 802.11n μπορεί να λειτουργήσει και στη συχνότητα των 5GHz για την αποφυγή παρεμβολών.

802.11ac

To 802.11ac είναι η πιο πρόσφατη ανανέωση στο WiFi. Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2014, και ήδη κυκλοφορούν συσκευές που το υποστηρίζουν.

Εδώ ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς παίζει ρόλο πόσες κεραίες έχει το access point και πόσες η συσκευή που συνδέεται σε αυτό.

Με μία κεραία στο access point και μία στη συσκευή, ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι στα 433Mbps στα 80Mhz (single band) και 867Mbps στα 160MHz (dual band).

Όμως με 8 κεραίες στο access point και 4 κεραίες στη συσκευή, ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων στα 160MHz εκτοξεύεται στα 3.39Gbps.

Αν και αυτή η ταχύτητα παραμένει προς το παρόν καθαρά θεωρητική, καθότι μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει μόνο access points με 4 κεραίες και όριο τα 1,733Gbps.

Τύποι καλωδίων ethernet

Σε κανέναν δεν αρέσει να τρέχουν καλώδια σε όλο του το σπίτι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το WiFi είναι τόσο δημοφιλές.

Όσα Gbps όμως κι αν φτάσει το WiFi, το παλιό, καλό καλώδιο ethernet θα είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος και σταθερός τρόπος δικτύωσης.

Tο πρωτόκολλο ethernet χρησιμοποιεί τα ίδια βύσματα και την ίδια μέθοδο σύνδεσης από το 10BASE-T μέχρι και 10GBASE-T των 10 Gigabit.

Πρακτικά, κάθε καλώδιο ethernet διαθέτει στις άκρες του βύσματα RJ-45, τα οποία έχουν διπλάσιο μέγεθος από τα RJ-11 του τηλεφώνου...

...και περιλαμβάνει στο εσωτερικό του 8 καλώδια, τα οποία είναι χωρισμένα ανά δύο σε συνεστραμμένα ζεύγη.

Όμως, δεν είναι όλα τα καλώδια ethernet ισότιμα. Διαθέτουν διαφορές που είναι σημαντικές, αναλόγως της ταχύτητας που θέλουμε να έχει το τοπικό μας δίκτυο.

CAT-5

Το καλώδιο κατηγορίας 5 (Category 5, CAT-5) είναι κατάλληλο για μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα μέχρι 100Mbps.

Κάποια καλώδια CAT-5 μπορούν να υποστηρίξουν και ταχύτητες 1Gbps (1000Mbps), αλλά σχεδόν πάντα εμφανίζουν προβλήματα στις ταχύτητες που είναι υψηλότερες των 100Mbps, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μεγάλο όγκο μεταφοράς δεδομένων.

Τα περισσότερα καλώδια CAT-5 δεν διαθέτουν εσωτερική θωράκιση, και στηρίζονται στην εσωτερική συστροφή των καλωδίων για την αποφυγή παρεμβολών.

Αυτό το χαρακτηριστικό υποδεικνύουν τα αρχικά UTP: Unshielded Twisted Pair.

CAT-5e

Το CAT-5e (enhanced) έχει αντικαταστήσει πλέον ολοκληρωτικά το CAT-5. Τα περισσότερα router τη αγοράς πλέον διαθέτουν στη συσκευασία ένα ή περισσότερα καλώδια CAT-5e.

Η βασική διαφορά τους είναι πως οι προδιαγραφές του CAT-5e είναι πιο αυστηρές, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει αξιόπιστα σε ταχύτητες της τάξης του 1Gbps.

CAT-6 και CAT-6a

Το καλώδιο κατηγορίας 6 είναι ειδικά κατασκευασμένο για το Gigabit ethernet. Οι προδιαγραφές του είναι ακόμα αυστηρότερες, για απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων στο επίπεδο του 1 Gigabit, ή ακόμη και των 10 Gigabit.

Επίσης, θα βρούμε πολύ πιο συχνά καλώδια CAT-6 με θωράκιση από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, τύπου S-FTP (Screened shielded Twisted Pair. Το F προέρχεται από το αλουμινόχαρτο - foil - που χρησιμοποιείται για τη θωράκιση).

Όμως, το μέγιστο μήκος καλωδίου στο απλό καλώδιο CAT-6 είναι μικρότερο για δίκτυα 10 Gigabit από ότι για 1 Gigabit.

Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε το βελτιωμένο Standard CAT-6a (augmented), με προδιαγραφές που μπορούν να καλύψουν τα 10Gigabit σε μεγαλύτερο μήκος καλωδίων.

Κάποιοι κατασκευαστές πωλούν καλώδια τύπου CAT-6e, σε αντιστοιχία με το CAT-5e, όμως δεν πρόκειται για επίσημη κατηγοριοποίηση.

Μέγιστο μήκος καλωδίου ethernet

Για την πιο απλή κατηγορία καλωδίου ethernet, CAT-5 UTP, το μέγιστο θεωρητικό μήκος που υποστηρίζει το καλώδιο χωρίς να χρειάζεται ενίσχυση του σήματος είναι τα 100 μέτρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μπορούμε να τραβήξουμε ένα καλώδιο από το router μας σε έναν υπολογιστή τρεις πολυκατοικίες πιο πέρα.

Το μέγιστο μήκος αυτό αναφέρεται σε επίπεδο δομημένης καλωδίωσης, που τα 90 μέτρα του CAT-5 είναι μόνιμα χτισμένα μέσα στους τοίχους του κτηρίου, μεταξύ της πρίζας ethernet στον τοίχο...

...και των patch panels στην wiring closet - προφανώς σε επαγγελματική εγκατάσταση.

Όμως στο καλώδιο που δεν είναι χτισμένο στον τοίχο, οι προδιαγραφές του CAT-5 λένε πως δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 μέτρα από την πρίζα στον τοίχο μέχρι τον υπολογιστή, ενώ μεταξύ των patch panels και του switch το περιθώριο είναι 7 μέτρα.

Στην πράξη, στην οικιακή δικτύωση που δεν έχουμε patch panels και wiring closets, το να τραβήξουμε ένα καλώδιο 10 μέτρων από το modem/router στον υπολογιστή δεν θα έχει γενικά απώλειες.

Η σύνδεση από την πλευρά των συσκευών

Όπως λέει η γνωστή αμερικανική παροιμία, "It takes two to tango".

Όσο γρήγορο κι αν είναι το ethernet ή το Wifi στο modem/router μας, χρειαζόμαστε και τις αντίστοιχες προδιαγραφές στην κάρτα δικτύου της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο για να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητα.

Με άλλα λόγια, αν η ενσωματωμένη κάρτα δικτύου στη μητρική του desktop ή του laptop υπολογιστή είναι fast ethernet, ακόμα και σε 10 Gigabit δίκτυο να τη συνδέαμε με καλώδιο CAT-6a, πάλι στα 100Mbps θα λειτουργούσε.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές κυκλοφορούν στην αγορά laptop των 479 ευρώ που το ενσύρματο δίκτυό τους πάει μόνο μέχρι τα 100Mbps.

Στο WiFi ακόμα και σε φτηνιάρικα laptop των 250 ευρώ βρίσκουμε το πρωτόκολλο 801.11n. Μάλιστα, το συγκεκριμένο έτυχε να διαθέτει και Gigabit ethernet.

Ακόμη και στις 2.000 ευρώ, όμως, το 801.11ac προς το παρόν δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ενσωματωμένο σε laptop.

Για να έχουμε την αυξημένη ταχύτητα του 801.11ac στον υπολογιστή μας θα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα στικάκι ασύρματου δικτύου USB 3, σε τιμές που ξεκινούν από τα 45 περίπου ευρώ.

Συνεχίζεται... οι εφαρμογές στην οικιακή δικτύωση

Στο επόμενο μέρος του οδηγού θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την οικιακή δικτύωση για να μεταφέρουμε αρχεία ανάμεσα σε δύο συσκευές, να εκτυπώσουμε μέσω δικτύου, ή ακόμα και να στήσουμε το δικό μας LAN Party.

Δίκτυο Υπολογιστών στο Σπίτι με Windows

Έχετε απορίες σχετικά με την οικιακή δικτύωση?

Αν κάτι από τα παραπάνω δεν σας ήταν σαφές, ή πιστεύετε πως δεν καλύψαμε κάτι σημαντικό όσον αφορά την οικιακή δικτύωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εξοπλισμού, γράψτε μας στα σχόλια, και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

