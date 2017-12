Τι Είναι η Net Neutrality Και Πώς Απειλεί το Ίντερνετ η Κατάργησή Της

(Ψήφοι: 5. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Στις ημέρες μας, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά το ίντερνετ ενδέχεται να αλλάξει άρδην. Δυστυχώς, η πολυτιμότερη και θεμελιώδης αρχή που μας δίνει το δικαίωμά να επικοινωνούμε ελεύθερα στο διαδίκτυο, βρίσκεται σε κίνδυνο. Δείτε πώς απειλείται η ισότιμη πρόσβαση στο ίντερνετ, αν ανατραπούν οι κανόνες που έχουν θεσμοθετηθεί για τη Net Neutrality, γνωστή και ως δικτυακή ουδετερότητα.

Τι είναι η Net Neutrality

Η δικτυακή ουδετερότητα, ή αλλιώς ουδετερότητα του διαδικτύου, είναι η κατευθυντήρια αρχή σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές, πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα το σύνολο των δεδομένων που διακινούνται στον ιστό.

Από τεχνικής άποψης, η Net Neutrality είναι ένας όρος που περιγράφει μια συγκεκριμένη κατάσταση δικτύωσης υπολογιστών. Όταν ένα δίκτυο είναι "ουδέτερο", όλοι οι διαφορετικοί τύποι περιεχομένου σε αυτό έχουν την ίδια προτεραιότητα στη μετάδοση.

Το ίντερνετ είναι στην ουσία ένα γιγάντιο δίκτυο υπολογιστών. Έτσι, η δικτυακή ουδετερότητα στο ίντερνετ υπαγορεύει πως τα δεδομένα από οποιαδήποτε ιστοσελίδα και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι ισότιμα μεταξύ τους. Όλα έχουν την ίδια βαρύτητα, και δεν υπόκεινται σε επιβραδύνσεις με βάση τον τύπο τους.

Με άλλα λόγια, η Net Neutrality αποτρέπει τις διακρίσεις, αλλά και τις αυθαίρετες χρεώσεις ανάλογα με το χρήστη, το περιεχόμενο, τον ιστότοπο, την πλατφόρμα, την εφαρμογή, και το είδος του συνδεδεμένου εξοπλισμού, ή τη μέθοδο επικοινωνίας.

Χωρίς τη δικτυακή ουδετερότητα, οι εταιρείες-πάροχοι του διαδικτύου θα είχαν νόμιμα το δικαίωμα να μπλοκάρουν ή να επιβραδύνουν ιστότοπους και περιεχόμενο στο web, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν.

Η δικτυακή ουδετερότητα μας προστατεύει από τέτοιου είδους αυθαιρεσίες. Με τη net neutrality, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να μπούμε σε όποια ιστοσελίδα είναι ορατή δημόσια, και η ταχύτητα πρόσβασής μας θα είναι ισότιμη με οποιαδήποτε άλλη σελίδα.

Πέραν από την προσωπική μας ελευθερία για την επίσκεψη σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η δικτυακή ουδετερότητα είναι απαραίτητη και για όποιον θέλει να φτιάξει τη δική του σελίδα.

Ουσιαστικά, η net neutrality εγγυάται σε κάθε δημιουργό πως η ιστοσελίδα του θα έχει την ίδια ελεύθερη πρόσβαση για τους χρήστες του διαδικτύου, ασχέτως των πολιτικών, θρησκευτικών, ή όποιων άλλων του πεποιθήσεων.

Ποιοι θέλουν να καταργηθεί η δικτυακή ουδετερότητα

Όλα ξεκινούν από τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ. Εδώ και καιρό προετοιμάζει το έδαφος για την ψήφιση νομοσχεδίου στις 14 Δεκεμβρίου 2017, το οποίο πρακτικά θα σημάνει το τέλος της ουδετερότητας του δικτύου στις ΗΠΑ.

Ο ιθύνων νους αυτής της αποτρόπαιας διαδικασίας, που έχει προκαλέσει πλήθος αρνητικών αντιδράσεων στην κοινή γνώμη, είναι φυσικά η κυβέρνηση του Donald Trump, που θέλει να ανατρέψει τους κανονισμούς της εποχής του Obama.

Ο κινητήριος μοχλός είναι ο επικεφαλής του FCC, Ajit Pai, που "συμπτωματικά" υπήρξε στο παρελθόν νομικός σύμβουλος στη Verizon.

Η Verizon πρόκειται για έναν από τους γνωστότερους κολοσσούς των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, οι οποίοι θα επωφεληθούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με την κατάργηση της Net Neutrality.

Μάλιστα, πρόσφατα ο Pai "αστειεύτηκε" πως είναι μαριονέτα της Verizon, σε ένα "χιουμοριστικό" σκετς στο οποίο συμμετείχε.

Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, το ολιγοπώλιο με εταιρείες-κολοσσούς όπως η Verizon και η Comcast, ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάργηση των ισοδύναμων κανόνων στο διαδίκτυο.

Με άλλα λόγια, κάνουν κουμάντο στην FCC, τον οργανισμό που υποτίθεται πως τις ελέγχει.

O ευρωπαϊκός κανονισμός για την ουδετερότητα του ίντερνετ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση - και κατ' επέκταση και στη χώρα μας - το θέμα της net neutrality έχει αναλάβει το BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications - Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες).

Στις 30 Αυγούστου 2016 το BEREC δημοσίευσε το έγγραφο "Guidelines to National Regulatory Authorities (NRAs) on the implementation of the new net neutrality" (Κατευθυντήριες Γραμμές για Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) για την υλοποίηση της νέας δικτυακής ουδετερότητας).

Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ελληνική αρχή, όσο και οι υπόλοιπες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ), ανέλαβαν αυξημένες υποχρεώσεις με σκοπό την ισότιμη διαχείριση από τους παρόχους του συνόλου της κίνησης στο διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις ή χρεώσεις κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου, είναι πολλοί εκείνοι που θεωρούν ότι το νομοσχέδιο-εφιάλτης αγγίζει μόνο τις ΗΠΑ και όχι την ΕΕ. Ωστόσο, αυξάνονται συνεχώς οι φόβοι ότι για άλλη μια φορά θα επικρατήσει ο νόμος του ισχυρού, όπου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν αργά ή γρήγορα αυτά που αποφασίζονται στη χώρα τους.

Τι θα συμβεί με την κατάργηση της net neutrality

Χωρίς τη δικτυακή ουδετερότητα, σε όποια ήπειρο καταργηθεί, το ίντερνετ ενδέχεται να αλλάξει εκ βάθρων.

Οι πάροχοι ίντερνετ θα μπορούν να μετατρέψουν το διαδίκτυο σε ένα χώρο όπου η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και γρήγορη μόνο στις σελίδες που ο κάθε πάροχος επιλέγει, και παντού αλλού θα σέρνεται.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, θα έχουμε ένα ίντερνετ δύο ταχυτήτων.

Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός πως με το ίντερνετ των δυο ταχυτήτων που θα επιφέρει η υπονόμευση της δικτυακής ουδετερότητας, δεν θα είναι ο τελικός καταναλωτής εκείνος που θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο για την πρόσβασή του στο διαδίκτυο, αλλά η κάθε ιστοσελίδα.

Για παράδειγμα, ο πάροχος θα μπορεί να πληρώνεται από τη Microsoft ώστε το Bing να φορτώνει γρήγορα, αλλά το ανεξάρτητο DuckDuckGo, που δεν έχει τις ίδιες οικονομικές "πλάτες", να σέρνεται.

Εν ολίγοις, οι ιστοσελίδες των εταιρειών που εξ' αντικειμένου έχουν τα χρήματα για να μπουν στην "fast lane", θα είναι πολύ πιο γρήγορες και αποδοτικές.

Αντιθέτως, οι μικρότερες ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες, που δεν θα θέλουν ή δεν θα μπορούν να πληρώσουν για την προνομιακή μεταχείριση, θα καταλήξουν να σέρνονται για όλους τους χρήστες.

Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο πως δεν θα ακολουθούν όλοι οι ISP την ίδια γραμμή. Μπορεί κάποιος πάροχος να κλείσει αποκλειστική συμφωνία με τη Microsoft, και άρα το Bing να είναι πολύ ταχύτερο από το Google, και αυτός είναι ένας εφιάλτης που κανείς δεν θέλει.

Στο τέλος της μέρας, εκτός από τους παρόχους ίντερνετ, όλοι οι άλλοι βγαίνουμε χαμένοι.

Οι πολυεθνικές θα χρειαστεί να πληρώνουν για να έχουν γρήγορη παρουσία στο ίντερνετ.

Οι μικρές και μεσαίες ιστοσελίδες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώνουν, θα σέρνονται. Πολλές είναι βέβαιο πως θα κλείσουν εντελώς.

Εμείς σαν καταναλωτές θα έχουμε λιγότερες επιλογές και συνολικά μια χειρότερη εμπειρία στο ίντερνετ, με το μεγαλύτερο μέρος του να είναι σημαντικά πιο αργό.

Όμως, τα οικονομικά κριτήρια είναι μία μόνο όψη του νομίσματος. Ένας ISP μπορεί να επιβραδύνει ή να αποκλείσει εντελώς το περιεχόμενο των ανταγωνιστών του. Να μπλοκάρει σελίδες με τις οποίες διαφωνεί πολιτικά ή θρησκευτικά.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η κατάργηση της Net Neutrality θα έχει ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις και στις κοινωνικές ομάδες που παλεύουν ενάντια στις συστημικές διακρίσεις, αλλά και στους ακτιβιστές που μάχονται την καταπίεση.

Οι επιπλέον συνέπειες για εμάς τους Έλληνες

Αν ο θάνατος της Αμερικανικής net neutrality καταλήξει να συμπαρασύρει και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα παραπάνω σενάρια για το ίντερνετ δύο ταχυτήτων είναι πολύ πιθανό να τα δούμε και στην Ελλάδα.

Υπάρχουν όμως ορισμένες επιπλέον συνέπειες που είναι δημοφιλείς στους Έλληνες χρήστες, και είναι πιθανό να μας κοστίσουν ακόμα περισσότερο, με βάση τις συνήθειές μας.

Επιτηδευμένη καθυστέρηση "throtting" στα torrents

Μια ευρέως γνωστή ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί στο διαδίκτυο με το επερχόμενο νομοσχέδιο της FCC, είναι το παράδειγμα του secretslowing, γνωστό και ως "throttling".

Με απλά λόγια, μπορεί ο πάροχος του ίντερνετ, με το που θα εντοπίσει χρήση εφαρμογών P2P (peer-to-peer) από τους χρήστες του, είτε να δημιουργήσει μεγάλη καθυστέρηση στο κατέβασμα των δεδομένων, είτε να το μπλοκάρει εντελώς.

Σαν αποτέλεσμα, τα torrent που κατεβάζουμε με το πρωτόκολλο BitTorrent θα σέρνονται ή θα σταματήσουν τελείως, και το ίντερνετ θα λειτουργεί μόνο για να μπαίνουμε σε ιστοσελίδες.

Οι φόβοι για το "throttling" υπήρχαν προτού καν ξεκινήσει επίσημα η υπονόμευση της Net Neutrality. Αν λοιπόν καταργηθεί αυτή η νομοθεσία, είναι σχεδόν βέβαιο πως η ανταλλαγή αρχείων με P2P θα είναι από τα πρώτα θύματα.

Στο κάτω, ποιος οργανισμός θα πληρώσει για να είναι γρήγορα τα torrent, και να κατεβάζουμε ταινίες?

Τέλος στο δωρεάν streaming των live σπορ

To Reddit, με τους 542 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες. είναι σίγουρα γνωστό σε πολλούς από εμάς.

Είναι ιδιαίτερα γνωστό στους τακτικούς αναγνώστες του PCsteps που είναι και λάτρεις του αθλητικού θεάματος, καθότι έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί για το ανεξάντλητο και αξιόπιστο δωρεάν live streaming που παρέχει σε όλα σχεδόν τα σπορ.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το Reddit σε αυτόν τον τομέα των ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων ήταν πολύ καλύτερο και από το Kodi.

Έτσι κι αλλιώς, το Kodi δεν αποδίδει πλέον σε αυτόν τον τομέα, καθότι τα τρίτα πρόσθετα των live σπορ "πνέουν τα λοίσθια" με την επιθετική πολιτική των εταιρειών για το Piracy 3.0.

Όμως, όλα οδηγούν στο δυσάρεστο συμπέρασμα ότι η "τζάμπα" ζωντανή μετάδοση θα εκλείψει και στο Reddit, λόγω της υπονόμευσης στη δικτυακή ουδετερότητας.

Τέρμα το δωρεάν Champions Leage, τα άλλα μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου παγκοσμίως, αλλά και του NBA με την υψηλή ποιότητα στη ροή της εικόνας του Genti stream.

Αυτό δυστυχώς ενδέχεται να συμβεί και στα περισσότερα site που μεταδίδουν live τους αγώνες. Το αποτέλεσμα είναι προφανές ότι θα επηρεάσει όλους τους χρήστες ανεξαρτήτου γεωγραφικής τοποθεσίας, καθότι οι περισσότεροι πιστοποιημένοι streamers θα σταματήσουν την ροή τους.

Μάλιστα στο Reddit, εδώ και καιρό υπάρχει αναρτημένη η σχετική ανακοίνωση για τον επικείμενο "θάνατο" του live streaming των σπορ, όπως το γνωρίζαμε εδώ και χρόνια, και κατ' επέκταση της Net Neutrality.

Πώς μπορούμε να αντισταθούμε

Ο λίγος χρόνος που απομένει για την ψήφιση του νομοσχεδίου-σχεδίου υπονόμευσης της Net Neutrality στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπει πλέον κάποια περιθώρια αντίδρασης, ιδίως από τους μη Αμερικάνους πολίτες.

Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες που παρακολουθούν από κοντά τις ομολογουμένως δραματικές εξελίξεις, εδώ και πολύ καιρό υποβάλλουν τις διαμαρτυρίες τους διαμέσου του πολύ γνωστού Battleforthenet.

Μάλιστα στις 7 Δεκεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν την καθοριστική 14η Δεκεμβρίου 2017, που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την επικράτεια των HΠA.

Για εμάς τους Ευρωπαίους, όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι δεν μας αγγίζει το συγκεκριμένο αμερικάνικο νομοσχέδιο.

Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που διαβάζουμε τον οδηγό, σημαίνει ότι είμαστε εν δυνάμει χρήστες του διαδικτύου, και ούτε λίγο - ούτε πολύ, ο τρόπος που έχουμε συνηθίσει να το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, κινδυνεύει να αλλάξει δραματικά.

Ως εκ τούτου, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα καλό πληρωμένο VPN για να μας βοηθήσει να αμυνθούμε. Χρειαζόμαστε πλέον αυτή την υπηρεσία, για την οποία τόσες φορές έχουμε αναφερθεί, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το VPN είναι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει με γεωγραφική μετατόπιση της θέσης μας, την κρυπτογράφηση του περιεχομένου που χρησιμοποιούμε, και κυρίως παρακάμπτοντας τα σημεία συμφόρησης του ίντερνετ των δύο ταχυτήτων που θα επιφέρει η υπονόμευση της Net Neutrality.

Ωστόσο, οι εταιρείες μπορούν να ανιχνεύσουν ότι χρησιμοποιούμε VPN και μπορούν θεωρητικά να το επιβραδύνουν συνολικά, στραγγαλίζοντας την κυκλοφορία του.

Μπορούν επίσης να καταστήσουν ακατάλληλο και μη δυνατό κάποιο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα το Netflix, που παρεμπόδιζε τα VPN.

Επιπλέον, στη χρήση ενός VPN δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούμε να συνδεθούμε σε όλους τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα κάποιες που παρέχουν δωρεάν live streaming των σπορ, έξω από το Reddit.

Προσοχή στις λανθασμένες "σειρήνες" για τη net neutrality

Ενώ το θέμα της net neutrality είναι ιδιαίτερα σοβαρό, υπάρχουν εντούτοις ορισμένες λανθασμένες απόψεις σχετικά με αυτό. Καλό είναι να κάνουμε ένα διαχωρισμό για το τι υπάγεται στη δικτυακή ουδετερότητα, και τι όχι.

Μία από τις πρώτες ιστοσελίδες που ασχολήθηκε με το θέμα της net neutrality στην Ελλάδα, είναι ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ.

Το σχετικό κείμενο έχουν αντιγράψει αρκετές ελληνικές σελίδες στο χώρο της τεχνολογίας.

Το πρόβλημα είναι πως το βασικό σημείο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο, οι προσφορές απεριόριστης πρόσβασης των παρόχων κινητής τηλεφωνίας για συγκεκριμένες ιστοσελίδες, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την δικτυακή ουδετερότητα.

Γιατί οι προσφορές απεριόριστης πρόσβασης δεν παραβιάζουν την δικτυακή ουδετερότητα

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τα διάφορα Πρόσθετα Πακέτα & Υπηρεσίες της Cosmote, που αφορούν αποκλειστικά την πρόσβαση από κινητό ίντερνετ.

Το πακέτο Play Now παρέχει απεριόριστα Video στο YouTube, το Amazon Prime, το Netflix, το Mubi, "και όχι μόνο" (δηλαδή το Cosmote TV GO, σύμφωνα με τους όρους), καθώς και στις υπηρεσίες μουσικής Spotify, Apple Music, Deezer, και Tidal.

Αυτό το πακέτο προσφοράς δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τη net neutrality, για τους εξής λόγους:

Αγοράζοντας το πακέτο, ουσιαστικά αγοράζουμε δεδομένα επιπλέον από τα megabyte τα οποία ήδη έχουμε στην κάρτα μας, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά για αυτές τις υπηρεσίες. Στο Play Now 5GB, αγοράζουμε 5GB δεδομένων. Στο Play Now Unlimited, ενώ υποτίθεται πως είναι απεριόριστα, υπάρχει πάντοτε η πολιτική ορθής χρήσης, που αν κατανοούμε καλά τον τιμοκατάλογο, είναι έως 30GB το μήνα.

Όσοι δεν επιλέξουν να αγοράσουν κάποιο πακέτο Play Now, θα έχουν κανονικά πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα MB της κάρτας τους. Οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο για όσους αγόρασαν το πακέτο.

Η Cosmote δεν υπόσχεται ούτε παρέχει υψηλότερη ταχύτητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. Η ταχύτητα θα είναι κανονική όπως σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα στο ίντερνετ.

Η Cosmote δεν μειώνει με κανένα τρόπο την ταχύτητα σε άλλες υπηρεσίες του είδους που δεν αναφέρονται, όπως η Google Play Music, το Napster, ή το Qobuz. Είτε κάποιος αγοράσει το πακέτο, είτε όχι, θα έχει κανονικά πλήρη πρόσβαση σε τρίτες υπηρεσίες.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν παραβιάζει τη δικτυακή ουδετερότητα. Δεν υπάρχει καμία επιτάχυνση ή επιβράδυνση, δεν μπλοκάρεται καμία ιστοσελίδα, ούτε παρέχεται καμία ειδική πρόσβαση σε όσους πληρώσουν, που δεν θα την έχουν οι άλλοι συνδρομητές.

Η Cosmote, η Vodafone και η Wind με τα αντίστοιχα προγράμματά τους απλά παρέχουν επιπλέον δεδομένα με κάποια έκπτωση σε συγκεκριμένες δημοφιλείς υπηρεσίες, σαν ένα κίνητρο για να αποκτήσουν περισσότερους συνδρομητές.

Ουσιαστικά, μειώνουν το κέρδος που θα είχαν αν πωλούσαν τα 5GB ή τα απεριόριστα GB στην πλήρη τους τιμή...

...προκειμένου να προσελκύσουν συνδρομητές που ενδιαφέρονται για αυτές τις υπηρεσίες.

Το πιο σημαντικό είναι πως αυτά τα δεδομένα, αν εξαιρέσουμε την έκπτωση, είναι ισοδύναμα όσον αφορά την ταχύτητα και την πρόσβαση με τα απλά δεδομένα της κάρτας.

Αντίστοιχος αδικαιολόγητος πανικός ξέσπασε στο διαδίκτυο με έναν τιμοκατάλογο ενός Πορτογαλικού παρόχου, τον οποίο ένας εκπρόσωπος της Καλιφόρνια στο Κογκρέσο, Ro Khanna, δημοσίευσε στο Twitter στα τέλη Οκτωβρίου.

In Portugal, with no net neutrality, internet providers are starting to split the net into packages. pic.twitter.com/TlLYGezmv6 — Ro Khanna (@RoKhanna) October 27, 2017

Στην παραπάνω περίπτωση, η γνωστή ιστοσελίδα Verge έσπευσε να κάνει τον διαχωρισμό που κάνουμε και εμείς, καθώς επίσης και να τονίσει πως η δικτυακή ουδετερότητα ισχύει κανονικά στην Πορτογαλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία πως τέτοια πακέτα ωφελούν τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, έναντι αυτών που δεν περιλαμβάνουν. Αν κάποιος έχει φθηνότερη πρόσβαση στο Tidal, είναι απίθανο να επιλέξει μια συνδρομή στο Google Play Music.

Όμως, τι διαφορά έχει κάτι τέτοιο από τα κουπόνια που βρίσκουμε σε site προσφορών, για το τάδε εστιατόριο ή το τάδε ξενοδοχείο?

Οι προσφορές των παρόχων κινητής τηλεφωνίας είναι ένα απλό εργαλείο marketing. Εφόσον ο πάροχος δεν μπλοκάρει ενεργά τον ανταγωνισμό, με χαμηλότερες ταχύτητες ή πλήρη απαγόρευση στην πρόσβαση, δεν κάνουν ούτε κάτι παράνομο, ούτε κάτι ανήθικο.

Εσείς ανησυχείτε για την υπονόμευση της Net Neutrality?

Η ουδετερότητα του δικτύου, δηλαδή το γεγονός ότι κάθε πληροφορία σε απευθείας σύνδεση έχει την ίδια θέση, είναι μια όμορφη ιδέα και ένα υπέρτατο αγαθό. Είναι ό,τι πιο κοντινό στην πραγματική δημοκρατία, που έχουν επιτύχει ποτέ οι σύγχρονοι άνθρωποι.

Όμως, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που λειτουργούν ήδη ως εικονικά μονοπώλια, έχουν τεράστια δύναμη για να βοηθήσουν να ξαναγραφτούν οι κανονισμοί χωρίς αυτό το αγαθό, έτσι ώστε να αυξηθεί η δύναμη και τα κέρδη τους.

Εξ ορισμού οι ISP είναι οι "κλειδοκράτορες" του διαδικτύου, και πολλοί θεωρούν ότι χωρίς Net Neutrality, θα εκμεταλλευτούν κάθε πιθανή ευκαιρία για να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή τη θέση που κατέχουν.

Είναι φυσικό οι πάροχοι να διατείνονται πως δεν πρόκειται να κάνουν τέτοια πράγματα, και να υπονομεύσουν τη δικτυακή ουδετερότητα, όμως εσείς τους πιστεύετε?

Αν σας γεννήθηκαν απορίες ή θέλετε να μοιραστείτε την άποψή σας για το πολύ κρίσιμο θέμα, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια.

