Κατέβασμα Τραγουδιών από YouTube σε Mp3 (320Kbps)

Έχετε "λιώσει" να ακούτε κάποιο τραγούδι στο YouTube, αλλά θέλετε να το ακούσετε και Offline στο κινητό, το mp3 ή τον υπολογιστή σας? Στον οδηγό αυτό θα δείξουμε πόσο εύκολο είναι το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube σε Mp3, και μάλιστα στην κορυφαία ποιότητα 320Kbps.

Στον οδηγό θα εστιαστούμε σε online υπηρεσίες για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube, όχι σε προγράμματα που χρειάζονται εγκατάσταση στον υπολογιστή.

ClipConverter.gr: Η Ελληνική απάντηση στο ClipConverter.cc

To ClipConverter.gr δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ClipConverter.cc, το οποίο θα δούμε παρακάτω στον οδηγό. Κάποιος διαπίστωσε πως το .gr domain ήταν διαθέσιμο, το κατοχύρωσε, και έστησε μια εντελώς ξεχωριστή υπηρεσία.

Παρ' ότι το όνομα είναι ξεκάθαρη αντιγραφή, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη ιστοσελίδα για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube. Διαθέτει περισσότερες δυνατότητες από αυτές που βρίσκουμε σε σχετικά site, και είναι ταυτόχρονα απλή στη χρήση.

Αρκεί να κάνουμε επικόλληση το URL του βίντεο που θέλουμε, να επιλέξουμε την ποιότητα, και να κάνουμε κλικ στο "Μετατροπή".

Ανάλογα με το μήκος του αρχείου, η μετατροπή θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα.

Μόλις ολοκληρωθεί, έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε απευθείας το αρχείο.

Η επιλογή για την αποθήκευση στο Dropbox τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν λειτουργεί.

Αυτό που λειτουργεί, όμως, και λειτουργεί εξαιρετικά, είναι η δυνατότητα για την επεξεργασία αρχείου.

Κατ' αρχάς, μας επιτρέπει να κόψουμε κομμάτι του αρχείου, αν θέλουμε πχ να αφαιρέσουμε κάποια άσχετη με το τραγούδι εισαγωγή - που έχουν συχνά τα βιντεοκλίπ - ή ακόμα και να φτιάξουμε ένα Ringtone.

Ακόμα και αν δεν μας ενδιαφέρει η αποκοπή, μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ το ID3 Tag για να εμφανίζει σωστά τις πληροφορίες ο Mp3 Player μας.

Εκτός από το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube σε Mp3, το ClipConverter.gr υποστηρίζει μια σειρά από άλλα video website...

...και μπορεί να μετατρέψει τα βίντεο σε μια σειρά διαφορετικών αρχείων.

Συνολικά, το ClipConverter.gr είναι μια εντυπωσιακά καλή υπηρεσία, που αξίζει να την προτιμήσουμε.

Κατέβασμα τραγουδιών από YouTube με το ClipConverter.gr

MP3Fiber: Απλό και λειτουργικό

Το MP3Fiber είναι μια εξαιρετικά απλή ιστοσελίδα για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube.

Απλά εισάγουμε το σύνδεσμο της επιλογής μας, επιλέγουμε την ποιότητα, και κάνουμε κλικ στο "Download now!".

Ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο, η σελίδα θα χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για τη μετατροπή.

Μόλις είναι έτοιμο το αρχείο, κάνουμε κλικ στο νέο Download Now! και θα κατέβει στον υπολογιστή μας.

Εκτός από το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube σε Mp3, η σελίδα αυτή μπορεί να κατεβάσει και ολόκληρο το βίντεο, σε μορφή .webm, .mp4, .aac, .m4a, .f4v, και .3gp.

Επιπλέον, πέραν από το κατέβασμα από το YouTube, υποστηρίζει το κατέβασμα βίντεο ή mp3 από τις σελίδες Facebook, SoundCloud, DailyMotion, VK,Vimeo, Metacafe, AOL, και το Instagram.

Κατέβασμα τραγουδιών από YouTube με το MP3Fiber

Το ClipConverter.cc είναι μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube σε Mp3 και άλλες μορφές.

Αρκεί να κάνουμε επικόλληση τη διεύθυνση του βίντεο και επιλέγουμε "Continue"

Στο παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει το ClipConverter αμέτρητες φορές με επιτυχία για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube. Για κάποιο λόγο, όμως, όσο γραφόταν αυτός ο οδηγός, το ClipConverter αρνείτο κατηγορηματικά να συνεργαστεί με το YouTube, βγάζοντας ένα μάλλον άχρηστο μήνυμα.

Λογικά πρόκειται για κάποιο προσωρινό πρόβλημα, και σίγουρα δεν ήταν λόγος να μην αναφέρουμε μία από τις μεγαλύτερες σχετικές ιστοσελίδες.

Οπότε επιλέξαμε ένα βίντεο του Dailymotion για να δείξουμε τις λειτουργίες του ClipConverter.

Επιλέγουμε λοιπόν την ποιότητα του βίντεο που μας ενδιαφέρει, η οποία θα επηρεάσει και την ποιότητα του τελικού Mp3 - δεν γίνεται από ένα βίντεο 230x240 να περιμένουμε να έχουμε Mp3 με πραγματική ποιότητα 320Kbps.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το Mp3, και θα μας εμφανίσει τις σχετικές επιλογές.

Προαιρετικά μπορούμε να ξε-τσεκάρουμε το Auto Mode, και να ορίσουμε χειροκίνητα την ποιότητα του Mp3, αντί να την αφήσουμε να επιλεγεί αυτόματα από το ClipConverter.

Μπορούμε επίσης να τσεκάρουμε το Use ID3 v2 Tags, για να συμπληρώσουμε το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του δίσκου στις πληροφορίες ID3 του αρχείου.

Τέλος, μόλις είμαστε έτοιμοι, πατάμε το "Start!".

Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, το Recording media θα πάρει κάποιο χρόνο.

Μόλις το recording και η μετατροπή ολοκληρωθούν, θα μας εμφανιστεί το κουμπί download για να κατεβάσουμε το τελικό αρχείο.

Προσοχή! Ό,τι κι αν κάνουμε, ξε-τσεκάρουμε το "Download with accelerator", γιατί θα επιχειρήσει να εγκαταστήσει τρίτα προγράμματα στον υπολογιστή μας.

Αρκεί το σκέτο download για να κατεβάσουμε το αρχείο σε Mp3.

Κατέβασμα τραγουδιών από YouTube με το ClipConverter

YouTube mp3: Υπόδειγμα μινιμαλισμού - με μέτρια ποιότητα

Μιας και το ανέφεραν τουλάχιστον δύο άτομα στα σχόλια, αποφασίσαμε να εντάξουμε στον οδηγό και το YouTube Mp3, παρ' ότι είναι αντικειμενικά μια μέτρια υπηρεσία για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube.

Σαν εμφάνιση, η συγκεκριμένη σελίδα θα μπορούσε να ήταν εργασία κάποιου πρωτοετή φοιτητή πληροφορικής.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αν και δεν θα τους σκότωνε να αφήσουν καμία παράγραφο στο σεντόνι του κειμένου, για να διαβάζεται.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι αστραπιαία γρήγορη, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου καθυστέρηση για τη μετατροπή.

Το τεράστιο της μειονέκτημα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όμως, αφορά την ποιότητα του τελικού Mp3.

Ακόμα και εισάγοντας βίντεο με ποιότητα 720p ή 1080p, το Mp3 κωδικοποιείται στην σάπια ποιότητα των 128Kbps. Δεν υπάρχει καμία επιλογή για βελτιωμένη ποιότητα.

Αν ακούμε Mp3 αποκλειστικά από το κινητό μας με τα φτηνιάρικα ακουστικά που ήρθαν μαζί με τη συσκευή, τα 128Kbps είναι ενδεχομένως αρκετά. Αν όμως έχουμε έστω και στοιχειωδώς καλά ηχεία ή ακουστικά, τα 128Kbps είναι απαράδεκτα.

Κατέβασμα τραγουδιών από YouTube με το YouTube Mp3

Η σημασία της επιλογής του βίντεο

Όπως είναι λογικό, η τελική ποιότητα ήχου του αρχείου εξαρτάται και από τη μέγιστη ποιότητα του Video στο Youtube.

Αν ένα video είναι 240p, και στα 320Kbps να το κατεβάσουμε, η ποιότητα δεν θα είναι καλύτερη από την επιλογή των 128Kbps, ή ακόμα και χαμηλότερη.

Γι' αυτό, καλό είναι να προτιμήσουμε βίντεο στο YouTube τα οποία έχουν ανάλυση τουλάχιστον 720p ή 1080p, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Επίσης, να σας ενημερώσουμε πως το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube είναι νόμιμο μόνο για τραγούδια που ανήκουν στο Public Domain, είναι Royalty Free, ή έχουν άδεια Creative Commons και δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Αν κατεβάσετε ένα τραγούδι που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα, αυτό που κάνετε είναι παράνομο και το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη όσον αφορά τις νόμιμες κυρώσεις.

Προτιμάτε κάποια άλλη υπηρεσία για το κατέβασμα τραγουδιών από YouTube σε Mp3?

Αφήσαμε κάποια σημαντική υπηρεσία την οποία δεν αναφέραμε? Γράψτε μας στα σχόλια, και σε επόμενη ανανέωση του οδηγού θα τη μελετήσουμε, και αν αξίζει θα την προσθέσουμε.

