Δημιουργία προσωπικού βίντεο, χωρίς βιντεοκάμερα, σε λίγα λεπτά, και εντελώς δωρεάν, με το Movie Maker της Microsoft!

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη του βίντεο. Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα πολύ πιο σύντομα και πολύ ισχυρότερα από παραγράφους ολόκληρες κειμένου. Κι αν νομίζετε πως είναι δύσκολη η δημιουργία ενός βίντεο και ότι δεν είναι για εσάς, στον παρόντα οδηγό θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε όπως θα το έκανε ο Μαγκάιβερ: μόνο με το PowerPoint, ένα μικρόφωνο, και το δωρεάν πρόγραμμα Movie Maker της Microsoft.

Βήμα 1ο: Εγκαθιστώντας το Movie Maker

Ενώ σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows το πρόγραμμα Movie Maker ήταν προεγκατεστημένο στο λειτουργικό σύστημα, στα Windows 7 η Microsoft αποφάσισε να το αφαιρέσει, και να τον δίνει πλέον μέσω της δωρεάν σουίτας windows Essentials 2012.

Γιατί? Γιατί έτσι. Microsoft είναι, ό,τι θέλει κάνει.

Πηγαίνουμε στο http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/movie-maker-get-started , και κατεβάζουμε το αρχείο wlsetup-web.exe

Αφού κατέβει και το τρέξουμε, πηγαίνουμε στη δεύτερη επιλογή «Choose the programs you want to install»

Βλέπετε, η Microsoft δίνει το Movie Player πακέτο με τα υπόλοιπα προγράμματα του Windows Essentials, που περιλαμβάνουν επιπλέον το SkyDrive, το Mail, το Writer, το Messenger και το Family Safety.

Επειδή για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου δεν μας αφορά κανένα από τα άλλα προγράμματα, τα ξε-τσεκάρουμε, αφήνουμε τσεκαρισμένο μόνο το Photo Gallery and Movie Maker και πατάμε Install.

Περιμένουμε υπομονετικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που δεν θα ήταν απαραίτητη αν η Microsoft δεν είχε αποφασίσει να αφαιρέσει το πρόγραμμα από τα Windows 7...

Αφού τελειώσει η εγκατάσταση, εγκαθιστούμε και το .NET Framework 4.0 κάνοντας λήψη στο αρχείο dotNetFx40_Full_setup.exe, τρέχοντάς το και κάνοντας μετά επανεκκίνηση στον υπολογιστή μας.

Το πρόγραμμα θα τρέξει και χωρίς αυτό, όμως δεν θα λειτουργούν ορισμένες από τις δικτυακές του δυνατότητες, όπως αυτές που περιγράφω στο βήμα 7 (π.χ. να ανεβάζει βίντεο απευθείας στο YouTube)

Βήμα 2ο: Ετοιμάζουμε το υλικό μας

Για τις ανάγκες του οδηγού, θα φτιάξω ένα σύντομο βίντεο που ουσιαστικά αποτελείται από κείμενο, μία εικόνα, και ηχογράφηση της φωνής μου.

Για το κείμενο, προσωπική μου επιλογή είναι το PowerPoint, και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω γιατί.

Ετοιμάζουμε λοιπόν τα slide που περιέχουν αυτά που θέλουμε να φανούν στο βίντεο. Εγώ τα έκανα πολύ απλά, κρατώντας σκέτο κείμενο, χωρίς σχέδια, χρώματα και αρώματα.

Εσείς, είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, να επιλέξετε άλλες γραμματοσειρές, χρώματα στα γράμματα, να βάλετε εικόνες κλπ.

Προσοχή! Όσο και αν σας αρέσουν τα διάφορα κόλπα του PowerPoint, όπως κινούμενα κείμενα, animation κλπ, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να μεταφερθούν στο βίντεο, οπότε μην μπαίνετε στον κόπο να τα συμπεριλάβετε.

Αφού είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα στο PowerPoint κάντε το εξής:

Από το μενού του PowerPoint (κάνοντας κλικ στο στρογγυλό κουμπί με το σήμα του Office, πάνω αριστερά), επιλέγετε «Αποθήκευση ως...» (Save as...)

Στο παράθυρο της αποθήκευσης, στον τύπο αρχείου επιλέγετε το JPEG File Interchange Format (*.jpg). Η επιλογή αυτή θα αποθηκεύσει κάθε slide του PowerPoint σαν μια ξεχωριστή εικόνα τύπου jpg.

Αφού διαλέξετε το πού θέλετε να αποθηκευτούν οι εικόνες, πατώντας το κουμπί Αποθήκευση (Save) το PowerPoint θα σας ρωτήσει αν θέλετε να σώσετε όλα τα slides ή μόνο το παρόν slide. Επιλέξτε όλα τα slides (Every Slide).

Αν αργότερα θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή σε ένα μόνο Slide, μπορείτε να το σώσετε εκείνο μεμονωμένα.

Τέλος, στο φάκελο που επιλέξαμε, εμφανίζονται όλα τα Slides του PowerPoint μας, σαν εικόνες τύπου jpg, αριθμημένες με τη σειρά, με διαστάσεις 960x720.

Ο λόγος που προτιμώ προσωπικά το PowerPoint για να δημιουργήσω αυτές τις εικόνες είναι πως θα μου βγάλει εύκολα και γρήγορα όλες τις εικόνες στις ίδιες διαστάσεις, πράγμα που με βοηθάει στο βίντεό μου.

Αν έγραφα το κείμενο στο Word και έκανα print-screen για να παράγω τις εικόνες, θα έπρεπε κάθε εικόνα ξεχωριστά να την φέρνω στις σωστές διαστάσεις. Ομοίως και αν έφτιαχνα το κείμενο σε κάποιον επεξεργαστή εικόνας, όπως το Photoshop.

Έχοντας λοιπόν έτοιμα αυτά που έχουμε να πούμε, προχωράμε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 3ο: Εισάγοντας το υλικό στο Movie Maker

Πηγαίνοντας στο Start->All Programs, βρίσκουμε και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του Movie Maker. Την πρώτη φορά που τον τρέχουμε, θα μας βγάλει μια οθόνη με νομικίστικες ανοησίες, στις οποίες κάνουμε accept.

Πηγαίνουμε στην επιλογή Add videos and photos.

Επιλέγουμε όλες τις εικόνες μαζί (ο ευκολότερος τρόπος είναι να κάνουμε κλικ σε μία και ύστερα να πατήσουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ctrl+a) και πατάμε Open

Οι φωτογραφίες φορτώνονται με αλφαριθμητική σειρά στον Movie Maker, δημιουργώντας αυτόματα ένα slideshow. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε κάτω από το κεντρικό παράθυρο του βίντεο, η διάρκεια είναι 28 δευτερόλεπτα.

Η διάρκεια αυτή όμως είναι πλασματική (υπολογίζει το πρόγραμμα 7 δευτερόλεπτα για κάθε εικόνα). Η πραγματική διάρκεια θα φανεί αφού κάνουμε την ηχογράφηση της φωνής μας και το μοντάζ.

Βήμα 4ο: Ηχογραφώντας τη φωνή μας

Στο σημείο αυτό, θα μπορούσαμε απλά να προσθέσουμε μουσική, όμως το βίντεο θα βγει καλύτερο και πιο προσωπικό ηχογραφώντας τη φωνή μας.

Οπότε, αφού βεβαιωθούμε πως έχουμε το μικρόφωνό μας συνδεδεμένο στην κατάλληλη θύρα του υπολογιστή (αν έχουμε laptop με κάμερα, έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο), κάνουμε κλικ στο Record Narration

Όπως βλέπετε, όλο το περιβάλλον του Movie Maker αλλάζει. Αν θέλουμε η αφήγηση να ξεκινάει από κάποιο slide εκτός του πρώτου, το επιλέγουμε δεξιά.

Στη συνέχεια, για να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, κάνουμε κλικ στο κόκκινο κουμπί record και μιλάμε κανονικά.

Καλό είναι κατά την αφήγηση να μην διαβάζουμε απευθείας από την οθόνη, αλλά να έχουμε γραμμένο ή τυπωμένο το κείμενο σε κάποιο χαρτί.

Σε αυτή τη φάση, δεν μας ενδιαφέρει αν η αφήγηση θα κρατάει τα 7 δευτερόλεπτα που υπολογίζει ο Movie Maker για κάθε εικόνα, ή αν θα κρατάει λιγότερο ή περισσότερο.

Λέμε στο μικρόφωνο αυτά που θέλουμε να πούμε, και ύστερα σταματάμε τη μαγνητοσκόπηση πατώντας στο Stop.

Το πρόγραμμα θα μας προτείνει αυτόματα να αποθηκεύσουμε το αρχείο της ηχογράφησης, σαν αρχείο τύπου wma στο φάκελο My Music. Αν θεωρούμε πως το αποτέλεσμα ήταν καλό, το αποθηκεύουμε. Αν όχι, πατάμε Cancel, και ξαναδοκιμάζουμε.

Μην ανησυχείτε αν δεν βγει τέλειο με την πρώτη. Ακόμα και οι επαγγελματίες εκφωνητές κάνουν περισσότερες από μία λήψεις 😉

Επαναλαμβάνουμε αυτό το βήμα μέχρι να έχουμε ηχογραφήσει την αφήγηση που θέλουμε να συνοδεύει το κάθε slide.

Τελειώνοντας, βλέπετε πως κάθε slide συνοδεύεται από τη δική του ηχογράφηση.

Βήμα 5ο: ηχητικό μοντάζ

Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις κυματομορφές της ηχογράφησης, παρατηρήστε πως στο interface εμφανίζεται μια νέα επιλογή, Narration Tools, στο επάνω μέρος του παραθύρου, χρώματος σομόν (πείτε το και ροζ άμα θέλετε, το ίδιο μου κάνει). Κάνουμε κλικ εκεί.

Εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε την ηχογράφησή μας.

Για να δω ανά και να ακούσω ανά πάσα στιγμή πως είναι το βίντεό μου, κάνω κλικ στο εικονίδιο με το σήμα του Play, κάτω από το κύριο παράθυρο του βίντεο.

Όπως βλέπετε, στη δεύτερη ηχογράφηση άργησα λίγο να ξεκινήσω να μιλάω, οπότε έχει κενό.

Για να το διορθώσω, κάνω κλικ σε αυτό το slide, και ύστερα σέρνω τον κάθετο μαύρο δείκτη (με drag του ποντικιού) μέχρι εκεί που αρχίζω να μιλάω.

Όταν έχω βρει το σωστό σημείο, κάνω κλικ στο Set Start Point

Αμέσως, για αυτό το slide, το κενό κόβεται, και ξεκινάει από τη φωνή μου.

Με αντίστοιχο τρόπο, σέρνοντας τον κάθετο μαύρο δείκτη στο τέλος της ηχογράφησης, μπορώ να κόψω τυχών κενά, ή αν ακούγεται το κλικ του ποντικιού.

Απλά, αυτή τη φορά επιλέγω το "Set end point"

Πλέον, αυτό το κομμάτι της ηχογράφησης είναι άψογο.

Επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο βήμα για κάθε κομμάτι της ηχογράφησης.

Εννοείται φυσικά πως αν δεν σας ενοχλεί να υπάρχουν κενά στην ηχογράφηση, δεν χρειάζεται να τα κόψετε ντε και καλά. Μπορείτε και να τα αφήσετε.

Αν κάποιο κομμάτι ηχογράφησης δεν λειτουργεί καθόλου, μπορώ να το επιλέξω με κλικ και να το σβήσω πατώντας το Delete στο πληκτρολόγιο.

Εννοείται πως οποιοδήποτε λάθος κάνουμε, υπάρχει πάντοτε η επιλογή Undo, κάνοντας κλικ στο βελάκι πάνω αριστερά, δίπλα στη δισκέτα της αποθήκευσης.

Καλό είναι φυσικά να πατήσουμε και στη δισκέτα της αποθήκευσης για να σώσουμε το project μας. Σημειωτέον πως το αρχείο που θα σωθεί σε αυτή τη φάση (τύπου .wlmp) δεν πρόκειται για αρχείο ταινίας, αλλά για αρχείο του project, που ανοίγει με τον Movie Maker.

Αργότερα, αφού έχουμε τελειώσει με τις αλλαγές στην εικόνα και τον ήχο, θα δούμε πώς το project μπορεί να αποθηκευτεί σαν αρχείο ταινίας.

Να σημειωθεί εδώ πως υπάρχει τρόπος να κοπεί και ένα κομμάτι ενδιάμεσα στην ηχογράφηση, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκος, και αν έχει γίνει τέτοιο λάθος, πιο γρήγορο είναι να ξαναηχογραφήσετε το συγκεκριμένο κομμάτι (ένας ακόμα λόγος που προτείνω να ηχογραφηθεί ξεχωριστά το κάθε slide)

Επίσης, αν θέλετε κάνοντας κλικ στο Add Music, μπορείτε να προσθέσετε μουσική επιπλέον της αφήγησης

Όπως θα δείτε, αναλόγως που έχετε προσθέσει τη μουσική, η κυματομορφή της εμφανίζεται με πράσινο, σε αντίθεση με το σομόν της αφήγησης. Προφανώς, θα πρέπει να προσέξετε μην η ένταση της μουσικής υπερκαλύπτει την αφήγηση.

Στο παράδειγμα δεν σκοπεύω να βάλω μουσική, οπότε διαγράφω την κυματομορφή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας delete.

Βήμα 6ο: Μοντάζ εικόνας

Πλέον έχω κόψει όλα τα περιττά κενά και όλες οι ηχογραφήσεις είναι όπως τις θέλω. Τώρα, σειρά έχουν οι εικόνες, ώστε να αλλάζουν μαζί με την ηχογράφηση.

Κάνω κλικ στο πράσινο video tools.

Η διαδικασία είναι παρόμοια με του ηχητικού μοντάζ, με τη διαφορά πως για τις εικόνες υπάρχει μόνο η επιλογή set end point.

Για να κόψω το τέλος μιας εικόνας (και να εμφανιστεί η επόμενη) πηγαίνω το δείκτη στο κατάλληλο σημείο

και πατάω Set End Point

Προφανώς, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απαραίτητο οι εικόνες να κρατάνε ακριβώς όσο η ηχογράφηση. Αυτό εξαρτάται από τη φύση του βίντεο και την προσωπική μας προτίμηση.

Τι γίνεται όμως αν η αφήγηση για μία από τις εικόνες διαρκεί περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα?

Σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι απλή. Επιλέγουμε την εικόνα και βλέπουμε το duration της (σε δευτερόλεπτα)

Την τιμή αυτή (που στην προκειμένη περίπτωση είναι 5,27 επειδή έκοψα την εικόνα νωρίτερα) μπορούμε να την αλλάξουμε σε όσο θέλουμε, 10, 20, 30 δευτερόλεπτα.

Κάνω όσες αλλαγές θέλω, ελέγχοντας πάντοτε το αποτέλεσμα πατώντας το Play

Βήμα 7ο: Δημιουργία βίντεο

Έχοντας πλέον κάνει όσες αλλαγές χρειάζομαι, ήρθε η ώρα να δημιουργήσω το τελικό αρχείο βίντεο.

Για να το κάνω αυτό, πηγαίνω στην καρτέλα Home του προγράμματος.

Αν το πρόγραμμα είναι αρκετά απλωμένο (όσον αφορά τον οριζόντιο άξονα) στην οθόνη, φαίνονται κάποιες προεπιλογές για ανέβασμα του βίντεο στο SkyDrive, το Facebook, το YouTube, το Vimeo, to Flickr κλπ.

Εννοείται πως για να αξιοποιήσουμε τις επιλογές αυτές, θα πρέπει να έχουμε ήδη λογαριασμό στην αντίστοιχη υπηρεσία.

Για να δημοσιεύσω άμεσα το βίντεο στο YouTube, κάνω κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Ένα παράθυρο με ρωτάει την ανάλυση που θέλω.

Εφόσον οι εικόνες που χρησιμοποιήσαμε ήταν 960x720, η καλύτερη επιλογή είναι η δεύτερη, 1280x720.

Κάνοντας κλικ επάνω της, ο Movie Maker μας ζητάει να συνδεθούμε με τον Microsoft λογαριασμό μας (είναι ο ίδιος που ενδεχομένως έχουμε στο Hotmail.com ή το windowslive.com).

Αν δεν έχουμε λογαριασμό, μπορούμε να κάνουμε sign up εδώ και τώρα. Αν δεν θέλουμε να φτιάξουμε λογαριασμό στη Microsoft, ατυχήσαμε, πρέπει να φτιάξουμε ντε και καλά. Γιατί? Είπαμε, Microsoft είναι αυτή, ό,τι θέλει κάνει.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει μετά και για το YouTube

Μετά το sign-in, βάζουμε όνομα στο βίντεο, description, tags, επιλέγουμε κατηγορία και βάζουμε το permission (Public, ώστε να το βλέπουν όλοι, ή Private, ώστε να μην το βλέπει κανείς εκτός από εμάς).

Όπως γράφει, όλα τα πεδία είναι απαραίτητα, ενώ δεν μπορούν να περιέχουν τους χαρακτήρες < ή >

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το βίντεό μας ξεπερνάει τα 15 λεπτά, ΠΡΙΝ πατήσουμε το "Publish" θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία σε αυτόν τον οδηγό

Πώς να ανεβάσετε στο YouTube βίντεο πάνω από 15 λεπτά

Αν δεν το κάνουμε, θα προσπαθήσει το πρόγραμμα να το ανεβάσει, αλλά στο τέλος θα βγάλει μήνυμα αποτυχίας.

Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, πατάμε το κουμπί Publish.

Περιμένουμε για λίγη ώρα (αναλόγως με το μέγεθος του βίντεο)

Μετά το επιτυχές upload, μας βγάζει το αντίστοιχο μήνυμα, ενώ έχει κρατήσει και τοπικά στον υπολογιστή μας ένα αρχείο τύπου .mp4 με την ταινία μας.

Το κουμπί Watch Online θα ανοίξει ένα browser με το βίντεό μας στο YouTube, ενώ το Open Folder θα ανοίξει τον τοπικό φάκελο με το βίντεο.

Αν έχετε την περιέργεια να δείτε το βίντεο του παραδείγματος, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Ο ήχος του δεν είναι τέλειος (κόβεται λίγο απότομα η φωνή), αλλά ομολογώ πως βαριόμουν να το φτιάξω καλύτερο 😉

Συνοψίζοντας

Μπορεί ο οδηγός αυτός να κράτησε λίγο σε μάκρος, αλλά μετά τις πρώτες 2-3 δοκιμές, που θα έχετε εμπεδώσει τα βήματα, θα μπορείτε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά να φτιάχνετε το βίντεο της επιλογής σας.

Σκεφτείτε πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένα βίντεο με τη φωνή σας σε μια ενδεχόμενη επαγγελματική παρουσίαση, ή ακόμα και για να σπάσετε πλάκα με τους φίλους σας.

Καλές δημιουργίες λοιπόν. Αν θέλετε, δημοσιεύστε στα σχόλια τα πρώτα σας βίντεο, να τα δούμε κι εμείς 🙂

