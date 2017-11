Αποθήκευση Αρχείων στο Internet: Τα Καλύτερα Δωρεάν Cloud Backup

(Ψήφοι: 15. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Στην εποχή του ίντερνετ που ζούμε, η αποθήκευση αρχείων στο σύννεφο είναι η πλέον απαραίτητη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων μας. Αν δυσκολεύεστε να ξεχωρίσετε ανάμεσα στις τόσες υπηρεσίες cloud backup την κατάλληλη για εσάς, στον οδηγό μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε το δωρεάν cloud backup με τον περισσότερο χώρο και τις καλύτερες δυνατότητες.

Τα πάντα για την αποθήκευση αρχείων στο cloud

Ας μην κρυβόμαστε, ο χώρος του cloud backup είναι ένα χάος. Εκτός από τις γνωστές υπηρεσίες, νέες άγνωστες ξεφυτρώνουν πρακτικά σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, πολλά cloud backup τερματίζουν τη λειτουργία τους πριν κλείσουν τριετία.

Στο τέλος της μέρας, το πιθανότερο είναι πως οι περισσότεροι από εμάς θα καταλήξουμε σε μία από τις δημοφιλείς υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες, αλλά οι πιο γνωστές.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι αυτές οι μεγάλες και τρανές υπηρεσίες θα μας δώσουν από 2GB έως 15GB χώρο για αποθήκευση αρχείων. Άντε να πάρουμε και μερικά GB ακόμη, είτε γιατί διαδώσαμε την υπηρεσία σε φίλους και γνωστούς, είτε με κάποιο "δώρο".

Έτσι λοιπόν, στον οδηγό αρχικά θα παρουσιάσουμε τους πιο γενναιόδωρους παρόχους για την αποθήκευση αρχείων με μεγάλα δωρεάν προγράμματα εξυπηρέτησης και χρήσιμα χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια θα δούμε τους γνωστούς παρόχους για cloud backup, και μετά δύο εξαιρετικές υπηρεσίες που μπορούν να μας συγκεντρώσουν όλα τα δημοφιλή αλλά και λιγότερο γνωστά cloud backup σε ένα μέρος, συνδυάζοντας τη χωρητικότητά τους.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν θα αναφερθούμε σε κάποιες γνωστές κινέζικες υπηρεσίες που προσφέρουν αποθήκευση αρχείων στο σύννεφο με πολλά TB.

Ο λόγος είναι ότι τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και διαπιστώσαμε ότι πιο γρήγορα θα πηγαίναμε και θα επιστρέφαμε από την Κίνα, από το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθούν τα backup μεγάλων αρχείων.

Επιπλέον, αυτές οι cloud υπηρεσίες, ενώ προσφέρουν συχνά αυτά τα γενναιόδωρα προγράμματα αποθήκευσης για να αποκτήσουν περισσότερους χρήστες, ενίοτε τα σταματούν ή ακόμα χειρότερα, υπολειτουργούν.

Ο περισσότερος αποθηκευτικός χώρος από λιγότερο γνωστές υπηρεσίες

Κάπου ανάμεσα στις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και τις πιο δημοφιλείς, βρίσκουμε μια ομάδα υπηρεσιών η οποία αξίζει έστω σε κάποιο βαθμό την προσοχή μας, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστές.

Ως κριτήριο για τις υπηρεσίες αυτές θέσαμε το να διαθέτουν εξαρχής τουλάχιστον 10GB για την αποθήκευση αρχείων.

Mega - 50GB

Το Mega είναι μια υπηρεσία με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ιδρύθηκε από τον γνωστό Γερμανό επιχειρηματία Kim Dotcom το 2013, δημιουργό του Megaupload. Ωστόσο, ο Dotcom πλέον δεν έχει σχέση με την υπηρεσία.

Εκτός από τον μεγάλο χώρο των 50GB για αποθήκευση αρχείων που προσφέρει η υπηρεσία, και σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, το Mega παρέχει κρυπτογράφηση σε κάθε τμήμα της διαδικασίας. Οτιδήποτε στέλνουμε στο σύννεφο κρυπτογραφείται τοπικά, κατά τη διαδρομή, και στον διακομιστή του προορισμού.

Το ίδιο το Mega δεν έχει κανέναν τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες μας, καθώς μόνο εμείς κρατάμε το κλειδί κρυπτογράφησης. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οτιδήποτε αποθηκεύουμε στο cloud του Mega, να μπορεί να ανοίξει μόνο από εμάς.

Βέβαια, αυτό έχει και τα αρνητικά του. Αν ξεχάσουμε τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να μας δημιουργήσει έναν τεράστιο πονοκέφαλο.

Η υπηρεσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό παρέχοντας στους χρήστες ένα κύριο κλειδί, το οποίο έχει τη μορφή αρχείου κειμένου. Το κλειδί είναι διαθέσιμο για λήψη κατά τη στιγμή της εγγραφής.

Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού σε ένα ασφαλές σημείο, πατώντας στην σχετική ένδειξη που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Για να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στην υπηρεσία, θα πρέπει να προσθέσουμε τη σχετική επέκταση που διαθέτει το Mega για Chrome και Firefox. Πατώντας στο extension, θα συνδεόμαστε αυτόματα στο cloud της υπηρεσίας.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμα τα σχετικά apps για iOS, Android, Windows Phone, ακόμα και Blackberry.

Ο client της υπηρεσίας

Το βασικότερο και χρησιμότερο εργαλείο της υπηρεσίας είναι το MEGAsync, που είναι ένας desktop client για Windows, Mac, και Linux.

Το Mega δημιουργεί έναν κύριο φάκελο στον υπολογιστή μας, όπου μπορούμε να μεταφέρουμε οτιδήποτε θέλουμε. Με αυτήν την ενέργεια γίνεται ταυτόχρονα και η αποθήκευση αρχείων, αλλά και η μεταφόρτωσή τους στο σύννεφο του Mega.

Ο συγχρονισμός και η αποθήκευση αρχείων γίνεται αυτοματοποιημένα, ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει με το Google Drive ή με το Dropbox. Ο client με το χαρακτηριστικό κόκκινο εικονίδιο θα είναι ως συνήθως στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Μπορούμε να ορίσουμε να συγχρονίζονται όσοι φάκελοι νομίζουμε ότι πρέπει να αποθηκευτούν στο σύννεφο, είτε με το "Full sync", είτε με το "Selective sync" που παρατηρούμε παρακάτω.

Ένα αρνητικό της υπηρεσίας είναι πως ο δωρεάν λογαριασμός μας θα λήξει εάν δεν χρησιμοποιούμε την υπηρεσία για αποθήκευση αρχείων τουλάχιστον μία φορά κάθε 90 ημέρες. Αυτό είναι κάτι που ενδέχεται να ενοχλήσει ορισμένους χρήστες.

Πλεονεκτήματα

50GB δωρεάν αποθηκευτικός χώρος

Ιδιωτική κρυπτογράφηση

Δεν υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους αρχείου

Συγχρονίζει φακέλους του υπολογιστή

Διαθέτει πολύ βολική επέκταση για τους browser

Εύκολο στη χρήση

Μειονεκτήματα

Περιορισμοί εύρους ζώνης

Οι λογαριασμοί λήγουν αν δεν χρησιμοποιούνται

Αργές μεταφορτώσεις και λήψεις

Δεν υπάρχει τρόπος να προγραμματίσουμε μεταφορτώσεις και αποθήκευση αρχείων

Δημιουργία λογαριασμού στο Mega

hubiC - 25GB

To hubiC είναι μια σχετικά γνωστή υπηρεσία. Το όνομα προέρχεται από τη φράση "hub in the Cloud".

Μια απλή εγγραφή δίνει 25GB. Αν όμως γραφτεί κανείς με έναν referral σύνδεσμο, θα ξεκινήσει με +5GB, ενώ μπορεί να προσκαλέσει άλλους τέσσερις φίλους, για να έχει συνολικά 50GB για την αποθήκευση αρχείων.

Επιπλέον, και κάθε φίλος που χρησιμοποιεί τον κωδικό παραπομπής, παίρνει επίσης ελεύθερο χώρο αποθήκευσης 5GB.

Ο client της υπηρεσίας

Το hubiC διαθέτει clients για Windows, Mac OS X, και όλων των ειδών τα smartphones. Υπάρχει ένας υποτιθέμενος client για το Linux, αλλά λειτουργεί μόνο σε επίπεδο γραμμής εντολών, χωρίς γραφικό περιβάλλον, και πέραν τούτου, είναι γενικά για κλάματα.

Συν ότι οι οδηγίες για την εγκατάστασή του είναι στο forum της εταιρείας, οπότε όποιος δεν γνωρίζει τη γλώσσα, θα πρέπει είτε να βασιστεί στο Google translate, είτε να τρέχει τις εντολές στα τυφλά.

Για τον client των Windows δεν έχουμε παρά να πατήσουμε στη σχετική ένδειξη που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Μετά από την απλή και εύκολη εγκατάσταση του client, θα απαιτηθεί να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Στη συνέχεια, μόλις τον τρέξουμε θα πρέπει να κάνουμε την εγγραφή μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.

Φυσικά, η εγγραφή μπορεί να γίνει και online στο link που παραθέτουμε στο τέλος.

Από εκεί και μετά, θα έχουμε αποκτήσει έναν φάκελο hubiC στον υπολογιστή μας. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση αρχείων και να συγχρονίσουμε το περιεχόμενο σε όλες τις συσκευές μας.

Οτιδήποτε σύρουμε η αποθηκεύσουμε σε αυτόν τον φάκελο, θα μεταφορτώνεται στη συνέχεια στο hubiC, ώστε να έχουμε πρόσβαση από το κινητό ή tablet που τρέχουν την εφαρμογή της υπηρεσίας. Ο client θα είναι ενεργός στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Τα αρχεία κρυπτογραφούνται μόνο όταν μεταφέρονται και δεν υπάρχει κρυπτογράφηση τοπικά ή σε επίπεδο διακομιστή. Αυτό καθιστά τον hubiC ως λιγότερο ασφαλές cloud backup σε σχέση με το Mega.

Πλεονεκτήματα

25GB δωρεάν αποθηκευτικός χώρος

Κάθε πρόταση σε φίλους δίνει επιπλέον 5GB

Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας

Δεν υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους αρχείου

Συγχρονίζει φακέλους του υπολογιστή

Μειονεκτήματα

Τα αρχεία κρυπτογραφούνται μόνο κατά τη μεταφορά

Η εφαρμογή για κινητά είναι ανεπαρκής

Δεν υπάρχει τρόπος να προγραμματίσουμε μεταφορτώσεις και αποθήκευση αρχείων

Δημιουργία λογαριασμού στο hubiC

pCloud -10/11GB

To pCloud μας ξεκινάει με 10 GB, τα οποία γίνονται 11 GB αν κάνουμε σύνδεση μέσω Facebook. Επιπλέον, μπορούμε να τα αυξήσουμε δωρεάν μέχρι τα 20GB. Η υπηρεσία έχει client για Windows, Mac OS X, Linux, Android, και iOS.

Το pCloud παρέχει στους χρήστες αποτελεσματικό συγχρονισμό, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, και κοινή χρήση αρχείων. Παρόλο που δεν είναι τόσο γενναιόδωρο όπως τα δυο προηγούμενα cloud backup, παρέχει αρκετές επιπλέον λειτουργίες.

Μια από αυτές είναι η δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας φακέλων, ανάλογα με τον τύπο αρχείου. Έτσι, τα αρχεία εικόνας μπαίνουν στις "εικόνες μου", τα μουσικά αρχεία πηγαίνουν στη "μουσική μου" και ούτω καθεξής.

Web client

Το βασικότερο και χρησιμότερο εργαλείο της υπηρεσίας είναι το pCloud browser extension, που είναι στην ουσία ένας web client. Η επέκταση είναι διαθέσιμη για Chrome, Firefox, και Opera browser.

Η υπηρεσία μας δίνει τη δυνατότητα και για desktop εφαρμογή, αν θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση προγράμματος στον υπολογιστή μας.

Πλεονεκτήματα

11 GB δωρεάν αποθηκευτικό χώρο

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Facebook και Instagram

Αυτοματοποιημένοι φάκελοι ανάλογα με το αρχείο

Διαθέτει πολύ βολική επέκταση για τους browser

Μειονεκτήματα

Τα αρχεία κρυπτογραφούνται μόνο στα πληρωμένα πακέτα

Δεν υπάρχει τρόπος να προγραμματίσουμε μεταφορτώσεις και αποθήκευση αρχείων

Δημιουργία λογαριασμού στο pCloud

Yandex.Disk - 10GB

Το Yandex - για όσους δεν το γνωρίσουν - είναι το Ρωσικό Google, μια μηχανή αναζήτησης με το 60% της αγοράς στη Ρωσία, και συνολικά η τέταρτη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο.

Μάλιστα, η εταιρεία διαθέτει και έναν ταχύτατο και θωρακισμένο browser, τον οποίο έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο οδηγό.

Κατά τα πρότυπα του Google Drive, το Yandex.Disk δίνει 10GB για την αποθήκευση αρχείων, χωρίς κάποια δυνατότητα επέκτασης.

Πάντως, διαθέτει client για όλες τις σημαντικές πλατφόρμες, Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, και Windows Phone.

Ο client της υπηρεσίας

Το Yandex.Disk, όπως και οι γνωστές μας υπηρεσίες, είναι ένα cloud backup που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την αποθήκευση αρχείων. Θα λέγαμε ότι ο client μοιάζει αρκετά με το Dropbox και... με εξωγήινο ιπτάμενο δίσκο.

Ο φάκελος Yandex.Disk επίσης μοιάζει με οποιονδήποτε άλλον φάκελο στον υπολογιστή μας. Την ίδια ώρα, ό,τι βάζουμε εκεί μέσα θα αποθηκεύεται στο σύννεφο της Yandex. Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε εμάς και σε όποιον άλλον τα διαμοιράσουμε.

Η υπηρεσία με τη λήψη του client προσφέρει και μια μικρή χρήσιμη εφαρμογή για να παίρνουμε στιγμιότυπα της επιφάνειας εργασίας, και όχι μόνο.

Έτσι λοιπόν, με το Yandex.Disk μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα τοπικά και σε απευθείας σύνδεση, μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ πολλών συσκευών. Ως εκ τούτου, το ίδιο έγγραφο που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μπορεί να προσπελαστεί και να επεξεργαστεί στην κινητή μας συσκευή.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του web client είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε, να επεξεργαστούμε, ακόμα και να δημιουργήσουμε έγγραφα στο Yandex.Disk, ακριβώς όπως θα κάναμε στον browser ή σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα.

Πλεονεκτήματα

Μεταφορές αρχείων κρυπτογραφημένες με SSL / TLS.

Ενσωματωμένος επεξεργαστής εγγράφων και φωτογραφιών με υποστήριξη άλμπουμ.

Υποστηρίζει iOS, Android, Windows Universal, Mac, Linux, και WebDAV.

Διαθέτει πολύ εύχρηστο web client και desktop εφαρμογή.

Μειονεκτήματα

Οι μεταφορτώσεις περιορίζονται σε 2 GB στον web client καi 10GB στον desktop client.

Δεν υπάρχει τρόπος να προγραμματίσουμε μεταφορτώσεις και αποθήκευση αρχείων.

Δεν υπάρχει επιλογή κωδικού πρόσβασης για κοινόχρηστα αρχεία.

Δημιουργία λογαριασμού στο Yandex.Disk

Degoo - 100GB

Αφήσαμε στο τέλος την υπηρεσία με το πιο γενναιόδωρο cloud backup, γιατί ο client της υπηρεσίας δεν έτρεξε σε Windows Fall Creators Update, έκδοση 1709. Λειτούργησε μόνο σε laptop με Windows 1703, αλλά και εκεί με κάποια μικρο-προβλήματα.

Τουλάχιστον αν υπήρχε web client, θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε αυτή τη δυσλειτουργία, αλλά δυστυχώς δεν διατίθεται δυνατότητα για cloud backup μέσω web.

Ελπίζουμε ότι είναι θέμα ωρών για να γίνει ενημέρωση και να μην σταματήσει η υπηρεσία τις δωρεάν παροχές όπως το SurDoc, που διέκοψε τη λειτουργία του. Συμπτωματικά έδινε και αυτό 100GB δωρεάν χώρο για αποθήκευση αρχείων.

Πάντως, η Σουηδική υπηρεσία παρέχει δωρεάν δοκιμή και σε cloud backup 2TB.

Παρ' όλα αυτά τα μειονεκτήματα, κρίναμε αναγκαίο να κάνουμε μία μικρή αναφορά, αν και ο client της υπηρεσίας δεν παρέχει συγχρονισμό αρχείων και ορισμένα άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά που αναμένονται από ένα cloud backup.

Ωστόσο, τα 100GB σίγουρα είναι ένα μεγάλο νούμερο για αποθήκευση αρχείων στο σύννεφο, συν του ότι το Degoo δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας κάθε 24 ώρες.

Πλεονεκτήματα

Δωρεάν αποθήκευση 100GB

3GB ανά παραπομπή σε φίλους

Διακομιστές που βρίσκονται στη Σουηδία

Μειονεκτήματα

Δυσλειτουργία με τον client

Δεν υπάρχει web client

Δημιουργία λογαριασμού στο Degoo

Αποθήκευση αρχείων από γνωστές υπηρεσίες

Όπως είδαμε, κάποιες από τις προηγούμενες υπηρεσίες που βλέπουν τα λίγα GB που δίνουν οι δημοφιλείς πάροχοι του σύννεφου που ακολουθούν, σίγουρα θα βάζουν τα γέλια.

Ωστόσο, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εμάς τις παρακάτω υπηρεσίες χρησιμοποιούμε, γιατί αυτούς ξέρουμε και αυτούς εμπιστευόμαστε.

Ως εκ τούτου, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις και αναλύσεις, καθώς γνωρίζουμε καλά τα υπέρ και τα κατά.

Dropbox - 2GB μέχρι 18GB+

Μακράν η πιο δημοφιλής υπηρεσία cloud ανάμεσα στους αναγνώστες του PCsteps, καθότι το Dropbox είχε πάρει την πρώτη θέση σε σχετική ψηφοφορία που είχε γίνει στο παρελθόν.

Η χωρητικότητα για την αποθήκευση αρχείων ξεκινάει ιδιαίτερα χαμηλά, στα 2GB, αλλά είναι σχετικά εύκολο να την ανεβάσουμε μέχρι τα 18GB με προσκλήσεις φίλων.

Στο παρελθόν το Dropbox διοργάνωνε και διάφορες δραστηριότητες για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του χώρου, αλλά έχουμε χρόνια να δούμε κάτι αντίστοιχο.

Ένα σημείο για το οποίο ξεχωρίζει το Dropbox είναι ο πολύ καλός του client. Διαθέτει εκδόσεις για Windows, Mac, και τις μεγάλες διανομές Linux, καθώς και την αντίστοιχη υποστήριξη για τα κινητά.

Δημιουργία λογαριασμού στο Dropbox

Microsoft Onedrive - 5GB

Παρότι η Microsoft είναι ένας κολοσσός της τεχνολογίας, αντί να αυξάνει τoν χώρο για αποθήκευση αρχείων στο σύννεφο, τον μειώνει κατόπιν "ωρίμου σκέψεως", όπως αναφέρει στην παρακάτω ανακοίνωση.

Αυτή τη στιγμή το Onedrive από 15GΒ που έδινε, προσφέρει μόνο 5GB σε κάθε νέο χρήστη. Στο παρελθόν, η Microsoft έτρεχε προωθητικές ενέργειες που μας έδιναν επιπλέον Gigabyte για αποθήκευση αρχείων, αλλά από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα ξανασυμβεί.

Το Onedrive παρουσιάζει ως "bonus" πως έχει τον client ενσωματωμένο στα Windows 10, είτε μας αρέσει είτε όχι, αλλά αν τρέχουμε Linux, δεν υπάρχει καμία επίσημη εφαρμογή.

Υπάρχει πάντως μια μέθοδος να συγχρονίζουμε την αποθήκευση αρχείων στο Onedrive από το Linux, με ένα σκριπτάκι εκτός της Microsoft, το οποίο θα καλύψουμε σε ξεχωριστό οδηγό.

Δημιουργία λογαριασμού στο Microsoft Onedrive

Google Drive - 15/17GB

Με τον λογαριασμό Google Drive να έρχεται πακέτο με κάθε λογαριασμό Google, οι χρήστες του Google Drive μετρούν τις εκατοντάδες εκατομμύρια. Βέβαια είμαστε σίγουροι ότι ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς δεν γνωρίζει ενδεχομένως πως έχει Google Drive.

Ασφαλής στους τεράστιους αριθμούς της, η Google δεν έχει κάνει ιδιαίτερες προωθητικές ενέργειες για την αύξηση του χώρου. Ωστόσο, κατά καιρούς αυξάνει τον χώρο σε όλους τους χρήστες - το Google Drive ξεκίνησε με μόλις 5GB χώρου.

Η παλαιότερη προωθητική ενέργεια, η οποία αφορούσε περισσότερο την ασφάλεια του λογαριασμού παρά το Google Drive, επέτρεψε στους χρήστες να αυξήσουν τη δυνατότητά τους για αποθήκευση αρχείων κατά 2GB.

Ενώ υπάρχει επίσημος Google Drive client για Windows και Mac OS X, όσοι έχουν Linux θα πρέπει να συμβιβαστούν με κάποιες πατέντες που κυκλοφορούν.

Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive

Box - 10GB

Παρ' ό,τι το όνομά του φαίνεται σαν να προσπαθεί να "κλέψει" λίγη από τη δόξα του Dropbox, στην πραγματικότητα το Box είναι πιο παλιό. Έλαβε μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο χρηματοδότησης το 2005, ενώ το Dropbox ξεκίνησε να υφίσταται ως εταιρεία το 2007.

Σήμερα, η εγγραφή στο Box θα μας δώσει άμεσα 10GB, επιτρέποντας την αποθήκευση αρχείων με μέγεθος έως 250MB. Κατά καιρούς δίνει κάποιες ευκαιρίες για αύξηση του χώρου, αλλά δεν έχει κάποιο σταθερό σύστημα με συστάσεις ή κάτι σχετικό.

To Box έχει client για Windows, Mac OS X, και για όλων των ειδών τα smartphones, αλλά όχι για Linux.

Επίσης, αν έχουμε εγκατεστημένο το Microsoft Office, υπάρχει η εφαρμογή Box Edit. Με αυτή, επιλέγοντας να κάνουμε "Edit" σε κάποιο έγγραφο office στον λογαριασμό μας, θα ανοίξει το έγγραφο απευθείας στο Word, και μόλις το αποθηκεύσουμε, θα ενημερωθεί αυτόματα online.

Δημιουργία λογαριασμού στο Box

Πώς να διαχειρίζομαι όλες τις υπηρεσίες cloud backup από έναν client

Πολλοί από εμάς θα θέλαμε να διατηρούμε ενεργό cloud backup από αρκετές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Γιατί άλλωστε να μην καρπωθούμε τα δωρεάν GB των υπηρεσιών που μόλις είδαμε στον οδηγό?

Ωστόσο, όταν έχουμε πολλά "σύννεφα" από διαφορετικές υπηρεσίες, πρέπει να αφιερώσουμε πολύ χρόνο για να μετακινηθούμε από τοποθεσία σε τοποθεσία για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα αρχεία.

Η εξαιρετική υπηρεσία που ακολουθεί μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε συγκεντρωμένες όλες τις υπηρεσίες για αποθήκευση αρχείων με εύκολο τρόπο σε ένα σημείο.

Multcloud

Το Multcloud πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα cloud.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι η δυνατότητα διαχείρισης αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο, σαν να ήταν αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας.

Ούτε λίγο - ούτε πολύ, το Multcloud είναι σαν μια online έκδοση της εξερεύνησης των Windows. Με άλλα λόγια, παρέχει πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες από ένα μέρος.

Η υπηρεσία έρχεται με διαχείριση αρχείων all-in-one, όπως μεταφόρτωση, λήψη, περικοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή, κοινή χρήση, και πολλά ακόμη. Ταυτόχρονα μπορούμε και να προγραμματίσουμε όλες αυτές τις εργασίες.

Το Multcloud εξαλείφει την ανάγκη να εγκαταστήσουμε αρκετές εφαρμογές-clients για την πρόσβαση σε όλα τα αρχεία μας.

Επιπλέον, μας επιτρέπει να αντιγράφουμε ή να μετακινούμε αρχεία, για παράδειγμα από το Dropbox σε OneDrive, ή από το Google Drive στο Mega, το hubiC, το Yandex, κ.ο.κ.

Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως βοηθητικό πρόγραμμα περιήγησης cloud, αφού επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν αρχεία σε διαφορετικές υπηρεσίες από μια ενιαία διασύνδεση στο Web.

Δημιουργία λογαριασμού στο multcloud

Πώς να έχω ταυτόχρονο backup από όλες τις υπηρεσίες

Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα λίγα GB των γνωστών υπηρεσιών και ψάχνουμε για λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τρίτους, όπως είδαμε, πρέπει να κάνουμε πολλές συγκρίσεις λογισμικού που απαιτούν χρόνο.

Επίσης, παρότι υπάρχουν οι δωρεάν υπηρεσίες για μεγαλύτερη αποθήκευση αρχείων, οι περισσότεροι χρήστες δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταστήσουν μια ντουζίνα από client για να επιτύχουν ένα μεγάλο cloud backup της τάξης των 150-200GB.

Συν τοις άλλοις, είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε να δαπανήσουμε χρήματα για μια πληρωμένη υπηρεσία αποθήκευσης στο σύννεφο, με σκοπό να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό χώρο.

Ωστόσο, για όλα αυτά υπάρχει μια εξαιρετική εναλλακτική λύση από ένα δωρεάν λογισμικό.

CloudBacko

Πρόκειται για ένα ανοικτό λογισμικό, που είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Μπορεί να συνδυάσει τις διάφορες δωρεάν υπηρεσίες αποθήκευσης cloud του χρήστη, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο, παρέχοντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή αποθήκευση αρχείων.

Το CloudBacko Home είναι σε θέση να συνδυάζει το cloud που διατίθεται από το Google Drive, το OneDrive, και το Dropbox, και όχι μόνο, μέσα από έναν ενιαίο client.

Cloud backup πολλαπλών προορισμών & τοπικά αντίγραφα ασφαλείας

Το εξαιρετικό με το CloudBacko είναι ότι δεν κάνει μόνο την απλή διαχείριση που είδαμε με το Multcloud, αλλά προσφέρει το κυριότερο, που είναι βέβαια το αυτόματο ή προγραμματισμένο backup όλων των υπηρεσιών μέσα από έναν client.

To CloudBacko, εκτός από τα γνωστά cloud backup, υποστηρίζει και άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης cloud, όπως τα Windows Azure, Amazon S3, Google Cloud Storage, FTP, SFTP.

Επιπλέον, υποστηρίζει και εξωτερικές μονάδες USB και τοπικές / αντιστοιχισμένες μονάδες δικτύου.

Έτσι λοιπόν, με την προσθήκη όλων των δωρεάν λογαριασμών από τις γνωστές υπηρεσίες μέσα στο CloudBacko, μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου που μας δίνουν όλες οι υπηρεσίες μαζί.

Το λογισμικό δημιουργεί συνεχώς αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων και φακέλων μας που του έχουμε υποδείξει, είτε offline σε τοπικό επίπεδο, είτε online στο cloud. Και όλα αυτά με ισχυρή στρατιωτική κρυπτογράφηση σε όλα τα στάδια.

Αν το θελήσουμε, το CloudBacko μας επιτρέπει να δημιουργούμε backup σε όλους τους γνωστούς παρόχους ταυτόχρονα.

Έτσι, θα διατηρούνται πολλαπλά αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικούς απομακρυσμένους ή τοπικούς προορισμούς, που εμείς έχουμε καθορίσει μέσα από τις ρυθμίσεις του client.

Το μόνο αρνητικό, αν θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε έτσι, είναι ότι παρότι η εφαρμογή διαθέτει στο μεγαλύτερο τμήμα της εξελληνισμένο περιβάλλον, ίσως στην αρχή να μην φανεί ιδιαίτερα εύκολη και φιλική για τους απλούς χρήστες.

Ωστόσο, εμείς θα το υποβάλλουμε σε εξαντλητικές δοκιμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να κάνουμε αναλυτικό οδηγό για το CloudBacko Home, που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας στο σύννεφο σε υπολογιστές με Windows και Mac.

Λήψη του CloudBacko Home

Πλήρεις οδηγίες χρήσης του CloudBacko

Πώς να φτιάξω το δικό μου απεριόριστο cloud backup

Με τις υπηρεσίες cloud που είδαμε στον οδηγό, αν θέλουμε να μοιραστούμε γρήγορα με φίλους ή συνεργάτες έναν μεγάλο όγκο αρχείων, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια μικρή καθυστέρηση.

Γιατί λοιπόν να μην συγχρονίζουμε όλα τα αρχεία μας στο σύννεφο, χωρίς περιορισμούς στον όγκο τους, πολύ πιο γρήγορα και εντελώς δωρεάν?

Και γιατί να μην μπορούμε όλα τα αρχεία μας ανεξαιρέτως, να τα αποθηκεύουμε στο δικό μας προσωπικό cloud, δωρεάν ή με πολύ μικρότερο κόστος, και χωρίς τα αδιάκριτα μάτια και τον κίνδυνο της παραβίασης στους τρίτους server?

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα μπορούμε να τα δούμε σε παλαιότερο οδηγό, αν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε και το δικό μας ταχύτερο προσωπικό cloud.

Εσείς ποια υπηρεσία προτιμάτε για την αποθήκευση αρχείων στο ίντερνετ?

Είστε της ποσότητας ή της ποιότητας? Αν σας γεννήθηκαν απορίες ή θέλετε να μας πείτε ποια είναι η υπηρεσία Cloud που προτιμάτε, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια.

