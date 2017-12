Εναλλακτικό Apple App Store με όλα τα iOS Apps Δωρεάν

(Ψήφοι: 7. Βαθμολογία: 4,71 στα 5)

Ο πιο γνωστός τρόπος για να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στις χιλιάδες εφαρμογές του Apple App Store, είναι το iOS Jailbreaking. Ωστόσο, με αυτή την ενέργεια χάνουμε οριστικά την εγγύηση της συσκευής μας. Αν δεν θέλουμε να ρισκάρουμε, μπορούμε να επιλέξουμε ένα εναλλακτικό Apple App Store που τα δίνει όλα δωρεάν, χωρίς Jailbreak.

Είναι πολλά τα apps

Από την πρώτη του λειτουργία στις 10 Ιουλίου του 2008 έως και σήμερα, οι εφαρμογές στο Apple App Store αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Ο αριθμός έχει αισίως ξεπεράσει τα 2,000,000 και προχωρά ακάθεκτος. Αν είχαμε με κάποιο τρόπο την δυνατότητα να τις κατεβάσουμε όλες, θα χρειαζόμασταν περίπου έξι χρόνια. Υπολογίσαμε ένα λεπτό για κάθε app, με ημερήσια οκτάωρη παύση για ύπνο.

Την μερίδα του λέοντος στο κατέβασμα την έχουν τα παιχνίδια σε ποσοστό 22,21%, με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές να κατέχουν την δεύτερη θέση με 10,36%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται αυτές των επιχειρησιακών και της οργάνωσης, με ποσοστό 9,43%.

Ο συνήθης τρόπος για δωρεάν apps

Το Jailbreak είναι η συνηθισμένη ενέργεια για να άρουμε τους περιορισμούς στο iPhone και iPad. Για αρκετά χρόνια, μόνο έτσι μπορούσαμε να κατεβάζουμε δωρεάν ότι θέλουμε από αυτόν τον τεράστιο αριθμό εφαρμογών στο app store.

Πρόκειται για την πλέον αμφιλεγόμενη δραστηριότητα που αφορά το λειτουργικό iOS, η οποία ωστόσο είναι απολύτως νόμιμη από το 2012, με απόφαση της σχετικής υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων, του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Το Jailbreak δίνει αναμφίβολα εξαιρετικές δυνατότητες και κυριολεκτικά "αποφυλακίζει" τις iOS συσκευές, από τα "δεσμά"της Apple.

Εκτός του δωρεάν κατεβάσματος, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με την συσκευή, απελευθερωμένοι από τον αυστηρό έλεγχο που η εταιρεία επιβάλλει.

Όμως, κάνοντας jailbreaking στην συσκευή, χάνουμε όλα τα προνόμια που απορρέουν από την εγγύηση της. Για οποιαδήποτε αστοχία ή πρόβλημα προκύψει από εκεί και μετά στο iPhone και iPad, είτε φταίει το jailbreak είτε όχι, η Apple θα σφυρίζει αδιάφορα.

Κινέζοι: φίλοι ή εχθροί?

Οι Κινέζοι είναι οι καλύτεροι φίλοι της Apple, καθότι τα περισσότερα τμήματα όλων των iOS συσκευών προέρχονται από την Κίνα. Εκεί το κόστος κατασκευής είναι πολύ χαμηλότερο, αυξάνοντας αντίστοιχα τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Ταυτόχρονα όμως, άτομα με την ίδια καταγωγή φαίνεται να είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του Κουπερτίνο. Στην Κίνα εδρεύουν οι δυο ενεργές ομάδες που παρέχουν το jailbreak, και ιδίως τα καλύτερα εναλλακτικά καταστήματα με πρόσβαση σε όλα τα apps, εντελώς δωρεάν.

Σύμφωνα με πρόσφατες επίσημες έρευνες, ο κώδικας στο 87% των καλύτερων εφαρμογών επί πληρωμή στο Apple app store έχει "σπάσει" (cracked), και διατίθενται δωρεάν σε αυτά τα εναλλακτικά app stores της ασιατικής χώρας.

Εναλλακτικό Apple App Store με το vShare

Το Vshare είναι το καλύτερο εναλλακτικό Apple App Store για συσκευές που δεν έχουν jailbreak. Διαθέτει σχεδόν όλη την γκάμα των παιχνιδιών και εφαρμογών του Apple App Store, αλλά διαφέρει σημαντικά, γιατί τις δίνει όλες δωρεάν.

Εγκατάσταση vShare

Υπάρχουν δυο τρόποι για να εγκαταστήσουμε το vShare στην iOS συσκευή μας. Η απευθείας εγκατάσταση από τον Safari είναι δύστροπη και μερικές φορές δεν λειτουργεί. Όμως, η εγκατάσταση δια μέσου των Windows είναι απλή και εύκολη.

Πρέπει να κατεβάσουμε ένα μικρο αρχειάκι, το Vshare helper, το οποίο θα κάνει αυτόματα την εγκατάσταση στην iOS συσκευή μας. Για τα Windows 64-bit επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του, και πατάμε πάνω στο εικονίδιο του Download.

Για τα Windows 32-bit πρέπει να επισκεφθούμε αυτήν την τοποθεσία του καταστήματος. Στην ενότητα "Steps to Install vShare Helper" πατάμε το link για να κατεβεί το αρχείο.

Και στις δυο περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συσκευή μας να τρέχει iOS 7.0 και μεταγενέστερο. Όπως επίσης να έχουμε εγκαταστημένη στο PC την τελευταία έκδοση του iTunes, το οποίο ευτυχώς δεν θα χρειαστεί σε κάτι άλλο.

Συνδέουμε την iOS συσκευή μέσω USB με τον υπολογιστή και εγκαθιστούμε στα Windows το μικρό αρχείο. Βλέπουμε ότι μας άνοιξε η πρώτη καρτέλα, στην οποία επιλέγουμε το "One key installation"...

...και μόλις τελειώσει και αυτή η εγκατάσταση πατάμε στο "Try it now".

Από εδώ και πέρα, όλα θα γίνουν αυτόματα από το vShare helper. Θα εγκαταστήσει πρώτα στο Pc τους νεότερους drivers της Apple και μετά θα εγκαταστήσει την εφαρμογή του vShare στην iOS συσκευή μας.

Κατέβασμα Apps από την iOS Συσκευή

Μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, η όποια δεν θα διαρκέσει πολύ, θα δούμε ότι το εναλλακτικό Apple App Store έχει εγκατασταθεί στην συσκευή μας, με το όνομα "vShare SE".

Ανοίγοντας το app θα δούμε ότι έχουμε την δυνατότητα να κατεβάσουμε μέσα από μια μεγάλη λίστα, πολλά παιχνίδια και εφαρμογές.

Βρίσκονται όλα σε κατηγορίες που επιλέγουμε ανάλογα την επιθυμία μας.

Μπορούμε να αναζητήσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή ή παιχνίδι μας ενδιαφέρει. Πληκτρολογούμε στο πεδίο της αναζήτησης, το app που θέλουμε, πατώντας μετά δίπλα στο βελάκι που μας παραπέμπει στο κατέβασμα...

...ή πατάμε πάνω στο εικονίδιο της εφαρμογής αν θέλουμε να δούμε πληροφορίες. Mετά πατάμε στο "Get" για να κατέβει η εφαρμογή.

Πάνω δεξιά στην καρτέλα, το vShare μας δείχνει πόσα apps κατεβαίνουν εκείνη την στιγμή.

Κατέβασμα εφαρμογών από το PC

Αν βρισκόμαστε στο σπίτι, το vShare helper προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες κατεβάσματος των apps κατευθείαν στο PC.

Με επιλογή μας, τα εγκαθιστά μετά στο iPhone/iPad, δίνοντας έτσι καλύτερο έλεγχο, σε οτιδήποτε θέλουμε για την iOS συσκευή μας.

Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε το κατέβασμα μέσα από τις πολλές κατηγορίες που διαθέτει...

...όπως επίσης και για ποια συσκευή θέλουμε το κατέβασμα των apps.

Μπορούμε να κατεβάσουμε όσα apps θέλουμε...

...μεταφέροντας τα μετά στην iOS συσκευή μας, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος εκεί.

Μπορούμε να κάνουμε παύση του κατεβάσματος και να συνεχίσουμε αργότερα από εκεί που σταματήσαμε.

Στην αρχική καρτέλα του vShare, έχουμε δυνατότητα επανεκκίνησης της συσκευής, όπως επίσης να αλλάξουμε το όνομα των iPhone/iPad και να απαγορεύσουμε στο iTunes να ανοίγει αυτόματα...

...αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της συσκευής μας, χωρίς πλέον την ανάγκη του iTunes.

Μπορούμε να κάνουμε όποια εργασία θέλουμε, όπως μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής, βίντεο, και αρχείων.

Το vShare στην ενότητα αυτή μας δίνει και την δυνατότητα για αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά των αντιγράφων.

To backup την πρώτη φορά θα είναι πλήρες, για τα επόμενα μπορούμε να επιλέξουμε η αντιγραφή να είναι σταδιακή. Αυτό σημαίνει πως θα αποθηκεύει μόνο ό,τι έχει αλλάξει από το προηγούμενο backup, και θα μας εξοικονομήσει χώρο.

Το Αpp που δεν υπάρχει στο Apple App Store

Αν με ρωτούσαν για πιο λόγο κάνω το jailbreak, θα απαντούσα χωρίς δεύτερη σκέψη λόγω του Cydia, αλλά κυρίως για το Movie Box. Αρκεί να αναφερθεί ότι χιλιάδες χρήστες κατεβάζουν το vShare, αποκλειστικά και μόνο για αυτό το app.

Πρόκειται αναμφίβολα για την καλύτερη εφαρμογή θεάματος και ψυχαγωγίας, και απευθύνεται σε όσους τους αρέσουν οι ταινίες και οι ξένες τηλεοπτικές σειρές, και όχι μόνο.

Αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά για αυτό το εκπληκτικό app, γιατί είναι από τα λίγα που δεν θα δούμε ποτέ στο κατάστημα της Apple, αλλά ούτε σε άλλο δωρεάν εναλλακτικό Apple App Store.

Χάρη στο vShare, βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον jailbreak για να το αποκτήσουμε. Βρίσκεται μονίμως στην αρχική καρτέλα των apps του vShare helper και το κατεβάζουμε στην νεότατη και καλύτερη έκδοση, την 3.6.7.

Μόλις εγκατασταθεί το app και τo ανοίξουμε, θα δούμε ότι εμφανίζονται πάρα πολλές νέες ταινίες.

Έχουμε την δυνατότητα πάνω δεξιά στην καρτέλα της εφαρμογής, να ψάξουμε για όποια άλλη ταινία μας ενδιαφέρει...

...όπως επίσης και όλες ανεξαιρέτως τις τηλεοπτικές σειρές, νέες ή παλαιότερες, με κριτήριο την βαθμολογία τους, από τους χρήστες στο IMDb.

Η εφαρμογή έχει πολλές εξαιρετικές λειτουργίες που δεν τις συναντάμε σε κανένα άλλο σχετικό app. Η καλύτερη όλων, είναι η αυτόματη ανεύρεση ελληνικών υποτίτλων...

... που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάντα ενημερωμένη. Αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στην εφαρμογή, αλλά στις λιγοστές Ελληνικές ομάδες, που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον υποτιτλισμό.

Το εξαιρετικό στην όλη υπόθεση με το Movie Box, είναι ότι δεν χρειάζεται καν να κατεβάσουμε την ταινία. Την βλέπουμε επιτόπου την στιγμή που θέλουμε, στα iPhone/iPad ή ακόμη καλύτερα, μέσω streaming στη smart TV.

Εναλλακτικό Apple App Store με το Tongbu

Tongbu στα κινέζικα σημαίνει "συγχρονισμός" και η ερμηνεία συμβαδίζει με αυτά που προσφέρει η εφαρμογή. Η Desktop έκδοση για δύο περίπου χρόνια θεωρείτο το καλύτερο εναλλακτικό Apple App Store. Όμως, βρίσκεται πλέον σε φθίνουσα πορεία.

Υπάρχει και ένα μικρό θέμα στην mobile έκδοση, καθότι το app προσφέρεται στα κινέζικα, σε προγενέστερες iOS εκδόσεις. Ευτυχώς υπάρχει η Αγγλική έκδοση για το PC, που έχει μετονομασθεί σε iTong.

Θα πρέπει να προσέξουμε, να μην τρέχουν ταυτόχρονα την ίδια ώρα vShare και Tongbu στο PC, γιατί θα εμφανιστούν κολλήματα εκατέρωθεν.

Χρήση από το PC

Το iTong θα το κατεβάσουμε πατώντας πάνω στο πράσινο εικονίδιο που αφορά τα Windows.

Μετά από την εγκατάσταση της εφαρμογής, ανοίγοντας την, βλέπουμε ένα ωραίο περιβάλλον με χρώματα που μπορούμε να τα επιλέξουμε εμείς. Η πάνω πλευρά του πάνελ έχει όλες τις βασικές λειτουργίες, και η κάτω τις εξειδικευμένες.

Δίνει την δυνατότητα για απευθείας jailbreak μέσα από την εφαρμογή, αλλά σε καμία περίπτωση μην το επιχειρήσουμε...

...είναι μόνο για Κινέζους.

Η Desktop έκδοση του Tongbu, δεν είναι πια τόσο αποδοτική στο κατέβασμα των apps, όπως στο παρελθόν. Σε αντίθεση με την mobile έκδοση του app στις iOS συσκευές, που είναι περισσότερο εύστοχο και αποτελεσματικό.

Η εφαρμογή στο PC χρησιμεύει πιο πολύ για τον απόλυτο έλεγχο και την καλύτερη οργάνωση των iPhone/iPad χωρίς το iTunes. Οι πιο χρήσιμες λειτουργίες είναι αυτές του καθαρισμού της iOS συσκευής και η δημιουργία των Ringtones...

...αλλά και η αλλαγή των εικονιδίων στο iPhone ή το iPad, όπως επίσης και η μεταφορά και η οργάνωση όλων ανεξαιρέτως, των φωτογραφιών μας.

Εγκατάσταση του App στο iOS

Από την Desktop έκδοση της εφαρμογής, μπορούμε να κατεβάσουμε το app στη iOS συσκευή μας, όπου πατώντας πάνω στο "Tui Store"...

...θα κατέβει η εφαρμογή, σε αγγλικά ή κινέζικα, ανάλογα την έκδοση iOS που έχουμε στην συσκευή. Από την ενότητα των apps, την εγκαθιστούμε στο iPhone ή στο iPad...

...και θα δούμε ότι έγινε η εγκατάσταση, βλέποντας το αντίστοιχο εικονίδιο του app στην οθόνη της iOS συσκευής.

Κατέβασμα Apps από την iOS Συσκευή

Πατώντας πάνω στα εικονίδια θα εμφανισθούν όλες οι δυνατότητες σε αυτό το εναλλακτικό Apple App Store. Στην Αγγλική έκδοση ψάχνουμε για όποια εφαρμογή ή παιχνίδι θέλουμε, πατώντας μετά στο εικονίδιο του κατεβάσματος...

...στην κινέζικη έκδοση, πατάμε στο εικονίδιο της αναζήτησής την εφαρμογή που επιθυμούμε, και μετά την κατεβάζουμε πατώντας το αντίστοιχο πράσινο εικονίδιο δεξιά.

Εναλλακτικό Apple App Store με το Appdb

Το Appdb είναι αναμφίβολα το πιο αξιόπιστο εναλλακτικό Apple App Store. Δημιουργήθηκε από ομάδα προγραμματιστών του AppAddict, γνώριμου σε παλαιότερους χρήστες του iOS, για την προσφορά του στην δωρεάν πρόσβαση των εφαρμογών.

Το βάλαμε τρίτο στην παρουσίαση, όχι γιατί υστερεί έναντι των προαναφερθέντων εφαρμογών του οδηγού, αλλά γιατί απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένους χρήστες του iOS, που πάραυτα δεν θέλουν να κάνουν jailbreak στην συσκευή τους.

Επίσης για να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε αυτό το εξαιρετικό εναλλακτικό Apple App Store, απαιτείται μια μικρή συνδρομή, της τάξης των έντεκα ευρώ περίπου τον χρόνο. Κάτω από ένα ευρώ τον μήνα.

Το ενδιαφέρον με το Appdb είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να κατεβάζουμε τα apps, όχι μόνο δωρεάν, άλλα ακριβώς όπως θα τα κατεβάζαμε αν είχαμε κάνει jailbreak στην συσκευή μας.

Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της iOS συσκευής. Είναι όμως, μια αρκετά εξειδικευμένη διαδικασία, που θα απαιτούσε ένα ολόκληρο οδηγό και σχετική εμπειρία του χρήστη, σε όλο το οικοσύστημα του iOS. Ωστόσο υπάρχει εύκολος τρόπος μέσα από το PC.

Σύνδεση και Συνδρομή

Αρχικά πρέπει να εγγραφούμε στο Appdp και να προχωρήσουμε στην ετήσια συνδρομή. Είναι λίγο σύνθετη και αυτή η διαδικασία, γιατί πρέπει να πιστοποιήσουμε πρώτα το UDID της συσκευής μας. (Unique Device Identifier).

Ωστόσο, πρόκειται για μια ασφαλή διαδικασία και πληρωμή, που γίνεται με voucher δια μέσου PayPal ή της κάρτας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει να συνδέσουμε το iPhone/iPad με το Appdp.

Μέσα από τον Safari στην iOS συσκευή, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του καταστήματος, πατώντας στις τρεις γραμμές και μετά στα "Device management" και "Link/Switch device"...

...βλέπουμε ότι μας δόθηκε ένας κωδικός με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ...

...τον οποίο πρέπει να τον εναποθέσουμε στον browser του PC στην αρχική σελίδα του Appdb, πατώντας το "Link Device" πληκτρολογώντας μετά τον κωδικό, και πατώντας το "Link". Το iPhone ή iPad είναι πλέον συνδεδεμένα με το PC.

Θα παρατηρήσαμε ότι μετά την συνδρομή σε αυτό το εναλλακτικό Apple App Store, έχουμε δικαίωμα χρήσης "db PRO".

Αυτό σημαίνει ότι με την σύνδεση που κάναμε, κατεβάζουμε μέσα από τις πολλές κατηγορίες, τα πάντα δωρεάν, και όχι μόνο.

Κατέβασμα Apps από το PC

Το πρώτο app που είναι αναγκαίο να κατεβάσουμε μετά την συνδρομή, είναι το Appdb Universal Installer. Αυτό το κατέβασμα είναι απαραίτητο να το κάνουμε μόνο μέσα από τον Safari στα iPhone/iPad και όχι στο PC.

Αυτό το μικρό app, για να το πούμε χονδρικά, είναι ένας διαμεσολαβητής...

...που θα αναλαμβάνει να εγκαθιστά στην iOS συσκευή, τις εφαρμογές που επιλέγουμε να κατέβουν από την ιστοσελίδα του Appdb στο PC.

Όπως είδαμε, μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από μια τεράστια γκάμα εφαρμογών. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πληρωμένα apps είναι εκείνα που ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιλέγοντας όποιο θέλουμε, πατάμε σε ένα από τα "Install" που θα εμφανίζονται...

... όπου μετά την σχετική ειδοποίηση, πατάμε OK.

Από εκεί και πέρα το db Pro και ο installer που εγκαταστήσαμε στην iOS συσκευή, θα αναλάβουν το κατέβασμα του app από το PC, κατευθείαν στα iPhone/iPad.

Υπάρχουν δυο ακόμη πολύ αξιόλογα εναλλακτικά καταστήματα για δωρεάν πρόσβαση στα apps, που απαιτούν όμως μεγαλύτερα ποσά συνδρομής.

Το ένα είναι το AppCake/ipastore που είναι ιδιαίτερα γνωστό στους κατόχους jailbroken συσκευών.

Όπως επίσης και το iSignCloud που είναι το πρώην AppAddict, από τα παλαιότερα σχετικά apps αυτού του είδους.

Υπάρχουν κίνδυνοι στο δωρεάν κατέβασμα?

Όσοι ασχολούνται με το iOS ισχυρίζονται ότι ουδέποτε είχαν ιδιαίτερα προβλήματα με ιούς και malware επιθέσεις, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα λειτουργικά συστήματα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Apple ιδίως μετά την εμφάνιση του iOS 8, απέσυρε σταδιακά όλα ανεξαιρέτως τα antivirus apps από το κατάστημα της.

Απαγόρευσε ακόμη και το πιο αξιόπιστο και πλέον εξειδικευμένο VirusBarrier της πολύ γνωστής εταιρείας Indigo, που ασχολείται αποκλειστικά για την προστασία από ιούς και malware στα Mac OS X, την οποία εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

Αν αναζητήσουμε apps για προστασία ιών και malware στο κατάστημα της Apple, θα εμφανιστούν μερικά. Όμως, αν τα τρέξουμε θα δούμε ότι αφορούν παιχνίδια ή προστασία από κλοπή. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφορούν antivirus.

Η εταιρεία θεωρεί ότι το νεότερο iOS δεν έχει ευάλωτα στοιχεία. Δηλώνει σε όλους τους τόνους, ότι το θωρακισμένο περιβάλλον των νέων εκδόσεων του λειτουργικού, είναι αδύνατον να προσβληθεί από ιούς και malware.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2015, malware με το όνομα XcodeGhost, μόλυνε πάνω από 4.000 iOS εφαρμογές. Η Apple απέσυρε όσες από αυτές διαθέτονταν στο κατάστημα της, αλλά ο κίνδυνος από το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό συνεχίζει να είναι υπαρκτός.

Στην λίστα των προσβεβλημένων εφαρμογών υπήρχαν και πολύ γνωστά apps, όπως το WinZip, WeChat και CamScanner. Οι εφαρμογές της λίστας θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα αν δεν είχε γίνει ήδη η ενημέρωση, ειδάλλως απαιτείται διαγραφή.

Είτε κατεβάζουμε τα apps από το επίσημο κατάστημα, είτε όχι, oι κίνδυνοι των malware θα υπάρχουν, ανεξάρτητα από το τι διατείνεται η Apple. Όμως, μπορούμε να προστατεύσουμε την συσκευή από ύποπτες εφαρμογές, με συνδυασμό κοινής λογικής και ελέγχου.

Τι προσέχουμε

Δεν κατεβάζουμε το δωρεάν ή πληρωμένο app, αν πρώτα δεν βεβαιωθούμε ότι είναι ενεργό και διαθέσιμο για download στο Apple app store, και χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας.

Oι αναξιόπιστες iOS εφαρμογές, συνήθως μετά την εγκατάστασή τους, αρχίζουν και εμφανίζουν πολλές καρτέλες και θέματα άσχετα από αυτά που μας έδειχναν πριν τις κατεβάσουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις η άμεση απεγκατάσταση είναι αναγκαία.

Η συσκευή μπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο, αν μας ζητηθεί από άγνωστη εφαρμογή να εγκαταστήσουμε κάποιο προφίλ χωρίς υπογραφή. Το iOS θα μας ειδοποιήσει πριν την εγκατάσταση, με ένδειξη σε πράσινο χρώμα που υποδηλώνει επαλήθευση υπογραφής και ότι είναι ασφαλές...

...ενώ το προφίλ που δεν έχει υπογραφή τονίζεται πάντα από κόκκινο χρώμα, και πλην κάποιων εξαιρέσεων που αφορούν γνωστά VPN, πολύ πιθανόν να είναι ύποπτο και δεν πρέπει να εγκατασταθεί.

Αν από ατύχημα συμβεί μια τέτοια εγκατάσταση, η εν δυνάμει κακόβουλη εφαρμογή, θα επιχειρήσει να πάρει μερικό έλεγχο της συσκευής, συλλέγοντας κρίσιμες πληροφορίες, εν αγνοία μας. Για να αποφευχθεί αυτό, διαγράφουμε αμέσως αυτό το προφίλ.

Επίσης για κανένα λόγο δεν εγκαθιστούμε εφαρμογή που δεν γνωρίζουμε καλά και η οποία μας ζητά να την εμπιστευτούμε. Η επιλογή "Don't trust", στην καρτέλα της ειδοποίησης του iOS, είναι η ενδεδειγμένη κίνηση σε κάθε περίπτωση.

Η iOS συσκευή είναι περισσότερο ευάλωτη όταν της κάνουμε Jailbreak. Τότε ακριβώς είναι που η θωράκιση του λειτουργικού αρχίζει και χαλαρώνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής έκθεση στους κίνδυνους, αλλά και αστάθεια.

Η συχνή χρήση αντιγράφων ασφάλειας που μας παρέχουν τα apps του οδηγού, είναι παραπάνω από απαραίτητη. Αν κάτι πάει στραβά μπορούμε χωρίς καμία απώλεια, να αποκαταστήσουμε γρήγορα τα iPhone/ iPad, μετά από την επαναφορά τους στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Χρειάζεται το Εναλλακτικό Apple App Store?

Το δωρεάν κατέβασμα των apps είναι αναμφίβολα πολύ ελκυστικό. Όμως, ο χρήστης καλό είναι να θυμάται ότι οι προσπάθειες των σχεδιαστών πρέπει να αμείβονται για τις εφαρμογές που δημιουργούν. Αν σας γεννήθηκαν απορίες, γράψτε μας στα σχόλια.

