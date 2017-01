Σωστή Κοινοποίηση Συνδέσμου Facebook Από το Site σου

Η καλή παρουσία στα social media είναι απαραίτητη για κάθε επιτυχημένη ιστοσελίδα. Και μεγάλο μέρος της παρουσίας είναι να γίνεται σωστά η κοινοποίηση συνδέσμων από τη σελίδα μας, με τη σωστή φωτογραφία και κείμενο. Δείτε πώς να φτιάξουμε την κοινοποίηση συνδέσμου για το site μας, αν κάτι δεν φαίνεται καλά.

Open Graph API: Το κλειδί για τη σωστή κοινοποίηση συνδέσμου

Εκατοντάδες εκατομμύρια σύνδεσμοι κοινοποιούνται καθημερινά στο Facebook. Οι σύνδεσμοι αυτοί προέρχονται από εντελώς διαφορετικές ιστοσελίδες. Εντούτοις, εντός του Facebook, κάθε κοινοποίηση συνδέσμου έχει την ίδια βασική δομή με τις άλλες.

Υπάρχουν πέντε στοιχεία για μια επιτυχημένη κοινοποίηση συνδέσμου: Μια εικόνα, μικρή ή μεγάλη, ένας τίτλος, μια μικρή παράγραφος, η διεύθυνση της ιστοσελίδας, και το όνομα του συγγραφέα, εφόσον είναι διαθέσιμο.

Πώς γνωρίζει λοιπόν το Facebook που να κοιτάξει για αυτά τα στοιχεία, σε ιστοσελίδες με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και βασισμένες σε διαφορετικά συστήματα? Εδώ είναι που αναλαμβάνει το Open Graph API.

Το Open Graph API είναι ένα πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε από το Facebook προκειμένου να εξασφαλίσει πως κάθε κοινοποίηση συνδέσμου είναι ομοιόμορφη με κάθε άλλη.

Αν τα Open Graph tags έχουν υλοποιηθεί σωστά σε μια ιστοσελίδα, θα βεβαιώσουν πως το Facebook θα τραβήξει τις κατάλληλες πληροφορίες από τη δημοσίευση για να δημιουργήσει την κοινοποίηση συνδέσμου, ανεξαρτήτως του CMS ή της εμφάνισης της σελίδας.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα Open Graph tags, μπορεί να έχουμε κοινοποιήσεις με λάθος εικόνα, χωρίς καθόλου εικόνα, ή χωρίς μεγάλο μέρος της πληροφορίας.

Ας δούμε πώς να ελέγξουμε τα Open Graph Tags για να επιδιορθώσουμε την κοινοποίηση συνδέσμων από τη σελίδα μας στο Facebook.

Για να μας βοηθήσει το Facebook να επιδιορθώσουμε προβλήματα σχετικά με την κοινοποίηση συνδέσμου, έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο που ελέγχει την υλοποίηση Open Graph για κάθε σύνδεσμο.

Το εργαλείο ονομάζεται Open Graph Object Debugger, και θα το βρούμε εδώ:

https://developers.facebook.com/tools/debug/

Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, όμως η χρήση του είναι αρκετά απλή, και η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο.

Απλά κάνουμε επικόλληση μία από τις δημοσιεύσεις της σελίδας μας που έχει πρόβλημα, και κάνουμε κλικ στο Debug.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβούμε χαμηλά στη σελίδα και να δούμε πώς θα φαίνεται η κοινοποίηση συνδέσμου.

Να σημειωθεί πως αυτή η εμφάνιση θα ισχύει για την κοινοποίηση συνδέσμου από οποιονδήποτε επισκέπτη, όχι μόνο από εμάς.

Με άλλα λόγια, αν κάτι δεν φαίνεται καλά, όποιος κοινοποιήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο στο Facebook θα έχει λάθος αποτέλεσμα. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλουμε.

Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να δείχνει σωστό, αλλά στην πράξη δείχνει την πληροφορία από μια παλιότερη δημοσίευση - ανανεώνουμε περίπου μια φορά το μήνα το "Kickstarter του μήνα".

Για να ενημερώσουμε το Facebook για τη νεότερη πληροφορία, αρκεί να κάνουμε κλικ στο "Fetch new scrape information".

Την πρώτη φορά που το πατήσαμε για το παράδειγμα, τράβηξε το σωστό τίτλο και κείμενο, αλλά κράτησε την προηγούμενη εικόνα.

Αφού κάναμε κλικ στο κουμπί για δεύτερη φορά, πλέον η κοινοποίηση συνδέσμου φαίνεται σωστά.

Αυτό θα φτιάξει την κοινοποίηση συνδέσμου για όποιον κάνει κοινοποίηση στο μέλλον, όμως δεν θα επηρεάσει αναδρομικά τις ήδη υπάρχουσες κοινοποιήσεις.

Πέραν από την εμφάνιση της κοινοποίησης, στη σελίδα θα δούμε τα δεδομένα που διαβάζει το Facebook από τα Open Graph tags της σελίδας μας...

...καθώς και το πώς μεταφράζει αυτά τα δεδομένα για την κοινοποίηση συνδέσμου.

Αν οτιδήποτε λείπει όσον αφορά τα Open Graph tags, το εργαλείο θα μας δείξει ένα πεδίο "Warnings that should be fixed".

Το μόνο που μπορεί να κάνει το εργαλείο του Facebook είναι να μας δείξει πιθανά προβλήματα σχετικά με το Open Graph. Για να τα φτιάξουμε, θα πρέπει να επέμβουμε στη σελίδα μας, για να βεβαιωθούμε πως περιέχει τα σωστά Open Graph tags.

Η μέθοδος για να προσθέσουμε τα Open Graph tags εξαρτάται από το CMS που χρησιμοποιούμε.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξουμε την κοινοποίηση συνδέσμου στο WordPress είναι να εγκαταστήσουμε ένα plugin που θα ορίσει τα Open GRaph tags για εμάς.

Το plugin NGFB θα προσθέσει τα κατάλληλα tags πρακτικά για όποια γνωστή ιστοσελίδα social media υπάρχει. Το έχουν κατεβάσει περισσότερες από 30.000 ιστοσελίδες, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο plugin Open Graph μπορέσαμε να βρούμε, και έχει πολύ καλές κριτικές.

Αν χρησιμοποιούμε το Yoast SEO (πρώην Yoast WordPress SEO), περιλαμβάνει ήδη μια επιλογή για την προσθήκη Open Graph tags, έτσι δεν θα χρειαστούμε άλλο Plugin.

Αρκεί να ελέγξουμε πως έχουμε τσεκαρισμένη την επιλογή "Add Open Graph meta data" στο Social -> Facebook.

Για την ακρίβεια, τα περισσότερα plugin για SEO περιλαμβάνουν δυνατότητες Open Graph. Αν λοιπόν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόσθετο αντί του Yoast SEO, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του, και είναι πιθανό να βρείτε μια ενότητα για τα social media.

Τέλος, υπάρχει το επίσημο Facebook Plugin, όμως οι χρήστες του μοιάζουν να το μισούν με πάθος, και έχει πατώσει στις κριτικές. Πιθανότατα όχι για τις δυνατότητες του Open Graph, αλλά για άλλες λειτουργίες που υποτίθεται πως θα προσθέτει στη σελίδα μας.

Αν μη τι άλλο, πάντως, κάποιες κριτικές είναι αστείες.

Υπάρχει και μια μέθοδος να προσθέσουμε χειροκίνητα το Open Graph στη σελίδα μας. Επειδή όμως, περιλαμβάνει να τροποποιήσουμε το Functions.php, και αυτό μπορεί να προξενήσει πρόβλημα στη σελίδα αν δεν είμαστε προσεκτικοί, δεν θα καλύψουμε αυτή τη μέθοδο.

Αν για κάποιο λόγο την προτιμάτε, και γνωρίζετε Αγγλικά, δείτε τον αναλυτικό οδηγό του WPbeginner.com.

Όπως και στο WordPress, η ταχύτερη μέθοδος για να φτιάξουμε την κοινοποίηση συνδέσμου στο site μας είναι εγκαθιστώντας μια επέκταση Open Graph.

Οι Phoca Open Graph και Easy Open Graph είναι δύο δημοφιλείς δωρεάν επεκτάσεις, αλλά έχουν ανάμεικτες κριτικές. Για κάποιους χρήστες λειτούργησα αμέσως μετά την εγκατάσταση. Για άλλους, δεν λειτούργησαν καθόλου.

Υπάρχει επίσης και το πληρωμένο Open Graph Protocol Solution, που θα μας κοστίσει $22 (με έκπτωση από $30) και έχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για 30 ημέρες.

Χρειάζεστε βοήθεια για να φτιάξετε τα προβλήματα με την κοινοποίηση συνδέσμου?

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτούργησαν για εσάς, και έχετε πρόβλημα με την κοινοποίηση συνδέσμου από την ιστοσελίδα σας, γράψτε μας στα σχόλια.

Θυμηθείτε πως τα σχόλια που περιλαμβάνουν συνδέσμους πρέπει πρώτα να εγκριθούν για να δημοσιευτούν, μην κάνετε λοιπόν τη δημοσίευση δεύτερη φορά.

