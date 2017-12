(Ψήφοι: 12. Βαθμολογία: 4,58 στα 5)

(Ψήφοι:. Βαθμολογία:στα 5)

Loading... Loading...

Το να βγαίνουμε στην πρώτη σελίδα / την πρώτη θέση των μηχανών αναζήτησης είναι μακράν η καλύτερη διαφήμιση για την ιστοσελίδα μας, και είναι δωρεάν. Στον οδηγό θα δούμε πώς να έχουμε το WordPress site και τα άρθρα μας ρυθμισμένα για το καλύτερο SEO, με το Yoast WordPress SEO.

Εστιάζοντας στο τεχνικό κομμάτι του SEO

To καλύτερο SEO είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, που περιλαμβάνει backlinks, έρευνα για λέξεις-κλειδιά, τεχνικές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα, αποφυγή του keyword saturation, και αρκετές άλλες παραμέτρους και τεχνικές.

Στον οδηγό αυτό θα επικεντρωθούμε στο τεχνικό κομμάτι όσον αφορά το WordPress, και σταδιακά, σε επόμενους οδηγούς, θα καλύψουμε και τις άλλες πτυχές για να βελτιώσουμε το SEO της ιστοσελίδας μας.

Ενώ υπάρχουν αρκετά WordPress plugins αφιερωμένα στο SEO, στον οδηγό θα μελετήσουμε το WordPress SEO του Yoast, που είναι το πιο δημοφιλές, και το οποίο χρησιμοποιούμε στο PCsteps.

Ποια είναι τα οφέλη από το καλύτερο SEO

Στο PCsteps έχουμε επιλέξει να μην διαφημιζόμαστε με κανένα τρόπο, και αντίθετα να επικεντρωθούμε στη δωρεάν προώθηση μέσα από το SEO.

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Σαν αποτέλεσμα, από τους 260.000 μοναδικούς επισκέπτες που είχαμε τις τελευταίες 30 ημέρες - τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές - το 83,29%, ή κάτι παραπάνω από 216.000 επισκέπτες μας βρήκαν από τις μηχανές αναζήτησης.

Ο λόγος είναι πως, εφαρμόζοντας τις αρχές για το καλύτερο SEO, έχουμε καταφέρει να βγαίνουμε ψηλά για αναζητήσεις με υψηλό ενδιαφέρον, όπως oι "αγορά υπολογιστή"

..."κατέβασμα windows", όπου έχουμε κάνει ένα μικρό jack pot..

..."φορματ υπολογιστή"...

...και γενικά επιδιώκουμε κάθε άρθρο μας να συνδέεται με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Με δεδομένο πως η οικονομικότερη δυνατή διαφήμιση στο Facebook κοστίζει 1 cent το κλικ - και αυτό υπό προϋποθέσεις - το καλύτερο SEO αξίζει για το PCsteps όσο το να πληρώναμε 2.160 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα, μόνο για διαφήμιση.

Με άλλα λόγια, το να φροντίσουμε να έχουμε το καλύτερο SEO στη σελίδα μας είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση που μπορούμε να κάνουμε.

Εγκατάσταση Yoast WordPress SEO

Για να εγκαταστήσουμε το WordPress SEO από τον Yoast, αρκεί να μπούμε στα Πρόσθετα -> Νέο Πρόσθετο...

...να κάνουμε αναζήτηση για WordPress SEO και να επιλέξουμε την εγκατάσταση, και στη συνέχεια την ενεργοποίηση του προσθέτου.

Μετά την ενεργοποίηση, το WordPress SEO θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να επιτρέψουμε να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από την ιστοσελίδα μας. Είναι στη δική μας διακριτική ευχέρεια το αν θα το επιτρέψουμε ή όχι.

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------ ------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Τέλος, ένα σημαντικό σημείο για το καλύτερο SEO της σελίδας μας, είναι στη διεύθυνση κάθε δημοσίευσης να υπάρχει η παράμετρος /%postname%/.

Για την ακρίβεια, αν το site μας δεν είναι ήδη ρυθμισμένο με αυτόν τον τρόπο, το WordPress SEO θα μας προειδοποιήσει σχετικά στην πρώτη σελίδα των ρυθμίσεων.

Αρκεί να πάμε στις Ρυθμίσεις -> Μόνιμοι σύνδεσμοι...

...και να επιλέξουμε το όνομα άρθρου. Στην προσαρμοσμένη δομή θα εμφανιστεί αυτόματα το ζητούμενο /%postname%/.

Κάνουμε αποθήκευση αλλαγών για να παραμείνει η νέα ρύθμιση.

Tο καλύτερο SEO σε κάθε δημοσίευση

Η πρώτη αλλαγή που θα δούμε είναι πως στο κάτω μέρος κάθε νέας δημοσίευσης έχει εμφανιστεί το WordPress SEO Meta Box.

Στο Snippet Preview βλέπουμε τον τίτλο της δημοσίευσης, όπως θα εμφανίζεται στην αναζήτηση της Google.

Από εδώ θα κρίνουμε αν ο τίτλος που έχουμε επιλέξει είναι υπερβολικά μεγάλος ή όχι, για να μην φαίνεται κομμένος στα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Στο Focus Keyword επιλέγουμε τη λέξη ή τις λέξεις-κλειδιά στις οποίες θέλουμε να εστιαστούμε για τη δημοσίευση.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι λέξεις-κλειδιά να είναι σχετικές με το θέμα της δημοσίευσης, και να αναφέρονται αρκετές φορές στο περιεχόμενό της.

Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε άσχετες λέξεις-κλειδιά, ελπίζοντας να "ξεγελάσουμε" κάποιον να μπει σε μια δημοσίευση. Αυτά δεν περνάνε με καμία μηχανή αναζήτησης.

Αν ο τίτλος μας παραείναι μεγάλος, αλλά δεν θέλουμε να τον μικρύνουμε, στο SEO Title ορίζουμε έναν τίτλο ειδικά για τις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν συμπληρώσουμε τίποτα, παραμένει ο προεπιλεγμένος τίτλος.

Τέλος, το Meta description είναι η περίληψη που θα φαίνεται μαζί με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Αν το αφήσουμε κενό, στην αναζήτηση θα εμφανίζονται αυτόματα οι πρώτες λέξεις της δημοσίευσης

Είναι όμως προς όφελός μας να φτιάξουμε ξεχωριστή και συνοπτική περίληψη, κρατώντας το όριο των 156 χαρακτήρων - με κενά.

Αυτή μάλιστα είναι η περιγραφή που εμφανίζεται και στα social media με την κοινοποίηση της δημοσίευσης.

Στην καρτέλα Page Analysis, αφού έχουμε ολοκληρώσει να γράφουμε την δημοσίευση και την έχουμε αποθηκεύσει τουλάχιστον μία φορά, βλέπουμε αναλυτικά πόσο καλό είναι το SEO της συγκεκριμένης δημοσίευσης.

Μην σας απασχολούν ορισμένες επιλογές που εμφανίζονται με κόκκινα, γιατί συχνά έχουν να κάνουν με κάποιες παραξενιές των γραμματοσειρών.

Για παράδειγμα, επειδή στη δημοσίευση για την αγορά υπολογιστή στον τίτλο το "Αγορά" είναι με κεφαλαίο "Α", το WordPress το θεωρεί διαφορετικό χαρακτήρα από το πεζό "α".

Έτσι, το WordPress SEO θεωρεί σαν να μην έχουμε αναφέρει τη λέξη κλειδί στον τίτλο. Το ίδιο ισχύει και αν την έχουμε σε subheadings με κεφαλαίο, ενώ το WordPress SEO γενικά δεν βλέπει τα Ελληνικά στα alt tags των εικόνων.

Με άλλα λόγια, οι τρεις αυτές επιλογές σε ένα ελληνικό Website θα είναι πάντοτε στο κόκκινο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το SEO μας, εφόσον τα έχουμε κάνει όλα σωστά.

Να σημειωθεί πως οι παραπάνω βασικές αρχές του WordPress SEO ισχύουν για το καλύτερο SEO οποιασδήποτε ιστοσελίδας και δημοσίευσης, ασχέτως αν είναι στημένη σε WordPress ή όχι.

Καθώς το WordPress SEO δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στα Ελληνικά, παραθέτουμε τις επιλογές με την ελληνική τους ερμηνεία:

•H λέξη / φράση κλειδί να εμφανίζεται στη διεύθυνση url της δημοσίευσης

•Η λέξη / φράση κλειδί να εμφανίζεται στην πρώτη παράγραφο της δημοσίευσης

•Η σελίδα να έχει τουλάχιστον ένα εξερχόμενο σύνδεσμο προς τρίτη ιστοσελίδα

•Να υπάρχουν τουλάχιστον 300 λέξεις στη δημοσίευση

•Ο τίτλος της σελίδας να είναι μεγαλύτερος από 40 χαρακτήρες και μικρότερος από 70 χαρακτήρες.

•Η περίληψη πώς συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό? Τι θα μπορούσε να την κάνει πιο θελκτική για τον επισκέπτη?

•Η περίληψη περιέχει τη λέξη / φράση κλειδί.

•Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά τη συγκεκριμένη λέξη / φράση κλειδί σε όλες τις δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας μας.

•Η πυκνότητα που χρησιμοποιούμε τη λέξη / φράση κλειδί σε σχέση με το σύνολο των λέξεων της δημοσίευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%, ιδανικά στο 3-4%

Η τελευταία παράμετρος είναι εξαιρετικά σημαντική για το καλύτερο SEO. Αν σε μια δημοσίευση 1000 λέξεων η λέξη / φράση κλειδί εμφανίζεται μόνο μία ή δύο φορές, δεν είναι αρκετό.

Από την άλλη μεριά, αν σε μία δημοσίευση 300ων λέξεων έχουμε 30 φορές τη λέξη / φράση κλειδί - έχουμε δηλαδή πυκνότητα 10% - ούτε αυτό είναι καλό.

Ο λόγος είναι πως το το κείμενο θα φαίνεται αφύσικο, προκειμένου να μπορέσουμε να στουμπώσουμε τόσες πολλές φορές τη λέξη / φράση κλειδί στις συνολικές λέξεις της δημοσίευσης.

Μια ενδεικτική παράγραφος των 60 λέξεων όπου η λέξη / φράση κλειδί θα εμφανιζόταν 6 φορές θα φαινόταν κάπως έτσι:

"Για να έχουμε το καλύτερο SEO είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις αρχές για το καλύτερο SEO, επειδή το καλύτερο SEO είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της σελίδας μας, ενώ χωρίς το καλύτερο SEO θα πρέπει να ξοδέψουμε πολλά λεφτά σε διαφήμιση, γι' αυτό το καλύτερο SEO είναι η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση, και στον οδηγό αυτό θα μιλήσουμε για το καλύτερο SEO"

Εκτός από γελοίο, είναι κουραστικό για τον αναγνώστη. Ως εκ τούτου η Google τιμωρεί την υπερβολική χρήση των λέξεων / φράσεων κλειδιών στις δημοσιεύσεις. Όπως αναφέραμε, η χρυσή τομή είναι μεταξύ 1% και 4%.

Η καρτέλα Advanced δεν θα μας απασχολήσει, γιατί θα ορίσουμε τις κατάλληλες προεπιλογές για όλες τις δημοσιεύσεις στις ρυθμίσεις του WordPress SEO, και είναι αρκετά σπάνιο να θελήσουμε διαφορετικές ρυθμίσεις για μία δημοσίευση.

Τέλος, στην καρτέλα social μπορούμε προαιρετικά να επιλέξουμε ξεχωριστό τίτλο, περιγραφή, και εικόνα για τη δημοσίευση στο Facebook και το twitter.

Αφήνοντάς τα κενά, θα χρησιμοποιηθούν οι προεπιλογές της δημοσίευσης.

Οι "global" ρυθμίσεις για καλύτερο SEO

Εκτός από τον έλεγχο της κάθε δημοσίευσης, στο WordPress SEO μπορούμε να ρυθμίσουμε μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν συνολικά το site και τις κατηγορίες μας.

General

Στην ενότητα General θα βρούμε μερικές γενικές ρυθμίσεις για τη σελίδα μας.

Στο Your Info μπορούμε να ορίσουμε αν η ιστοσελίδα αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια εταιρεία.

Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσουμε εδώ αφορούν το Knowledge Graph της Google, που εμφανίζει σχετικές πληροφορίες στο δεξί μέρος της σελίδας της αναζήτησης.

Βέβαια, θα πρέπει η σελίδα μας να δίνει δημοφιλής διεθνώς για να βγάζει αντίστοιχο γράφημα για εμάς η Google, αλλά δεν βλάπτει τίποτα να το έχουμε ρυθμισμένο.

Στην καρτέλα Webmaster Tools μπορούμε να εισάγουμε τους κωδικούς του Verification για τα Google Webmaster Tools και τρεις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Κάνοντας κλικ στο όνομα της κάθε υπηρεσίας θα μεταφερθούμε σε αυτή για να στήσουμε τα αντίστοιχα webmaster tools και να μας δοθεί ο κωδικός μου επιβεβαιώνει πως το site μας ανήκει.

Να σημειωθεί πως θέλουμε μόνο το σκέτο ID, όχι ολόκληρο τον κώδικα που παρέχουν τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία.

Προφανώς τα Google Webmaster Tools είναι τα πιο σημαντικά, αλλά δεν κοστίζει τίποτα να προσθέσουμε και τα άλλα τρία. Σε μελλοντικό οδηγό θα δούμε αναλυτικά τις δυνατότητες των Google Webmaster Tools.

Τέλος, η καρτέλα Security έχει μία μόνο ρύθμιση, που αφορά το "Advanced" μέρος στο WordPress SEO, που, όπως είδαμε παραπάνω, μπορεί να παρακάμψει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες δημοσιεύσεις.

Έχοντας τσεκαρισμένο το Disable, ουσιαστικά κρύβουμε αυτή την ενότητα από χρήστες του Site που έχουν τη βαθμίδα του συντάκτη ή του αρχισυντάκτη. Σαν διαχειριστές θα έχουμε πάντα πρόσβαση στο Advanced.

Titles & Metas

Στην ενότητα General του Titles & Metas, η σημαντικότερη επιλογή που έχουμε να κάνουμε είναι ποιο θα είναι το διαχωριστικό στην αναζήτηση ανάμεσα στον τίτλο της δημοσίευσης και το όνομα της ιστοσελίδας μας.

Με άλλα λόγια, ποιο σύμβολο θα έχουμε εδώ:

Δεν υπάρχει λάθος και σωστή επιλογή, είναι περισσότερο θέμα προσωπικής προτίμησης.

Στην καρτέλα Homepage επιλέγουμε με ποια μορφή θα φαίνεται ο τίτλος της αρχικής μας σελίδας, καθώς και αν θα έχουμε ένα συγκεκριμένο meta description.

Για να δούμε αναλυτικά όλες τις επιλογές που μας δίνονται για τα templates, αρκεί να κάνουμε κλικ στη βοήθεια...

...και στα basic και advanced variables θα δούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Γενικά, πάντως, το προεπιλεγμένο %%sitename%% %%page%% %%sep%% %%sitedesc%% είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να το αλλάξουμε.

Στα Post Types κάνουμε την ίδια επιλογή για κάθε διαφορετικό είδος δημοσίευσης, τα άρθρα, τις σελίδες κλπ.

Έχοντας το %%excerpt%% στο meta description των post, στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα φαίνεται και η σύντομη περιγραφή του άρθρου.

Μία πολύ σημαντική επιλογή σε αυτή την ενότητα είναι το noindex, follow.

Στο PCsteps έχουμε αποφασίσει πως όλες οι σημαντικές δημοσιεύσεις θα είναι τύπου "Άρθρα", και δεν μας ενδιαφέρει να εμφανίζονται στην αναζήτηση κάποιες περιορισμένες "Σελίδες" που έχουμε.

Ο λόγος είναι πως χρησιμοποιούμε τις σελίδες κυρίως για διαδικαστικούς σκοπούς, όπως πχ η σελίδα για την επιβεβαίωση συμμετοχής σε διαγωνισμό.

Έτσι, στις σελίδες έχουμε τσεκάρει το noindex, follow, ώστε οι μηχανές αναζήτησης να μην εμφανίζουν τις σελίδες στα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Αυτό προφανώς δεν σημαίνει πως θα πρέπει στο δικό σας site να κάνετε το ίδιο. Μια εταιρική σελίδα που θα διαθέτει πχ ξεχωριστές σελίδες προϊόντων και ξεχωριστά άρθρα σε ένα εταιρικό blog, είναι σημαντικό και τα δύο να εμφανίζονται στην αναζήτηση.

Η επιλογή Show date in snippet preview ελέγχει το αν στην αναζήτηση θα φαίνεται η ημερομηνία ή όχι.

Αν σε κάποιο είδος δημοσιεύσεων δεν μας ενδιαφέρουν οι επιλογές του WordPress SEO, μπορούμε να κρύψουμε το WordPress SEO Meta Box μαζικά, τσεκάροντας το Hide.

Αντίστοιχα λειτουργούν οι επιλογές στα Taxonomies, δηλαδή τις κατηγορίες, και τη μορφή των δημοσιεύσεων.

Οι κατηγορίες είναι οι σελίδες που περιέχουν τις δημοσιεύσεις της κατηγορίας, όπως πχ η σελίδα για την κατηγορία "Αγορά υπολογιστή".

Ομοίως λειτουργούν οι ετικέτες για τις σελίδες των tags, όπως το tag "Chrome".

Αν δεν θέλουμε οι σελίδες αυτές να εμφανίζονται στην αναζήτηση, επιλέγουμε το noindex, follow.

Στην καρτέλα Archives, αν είμαστε οι μόνοι που γράφουμε στο site μας, είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε "noindex, follow" και Disable the author archives.

Ο λόγος είναι πως εφόσον είμαστε ο μόνος συντάκτης, το archive με τις δημοσιεύσεις μας θα είναι ακριβώς το ίδιο με την αρχική σελίδα του site μας, και δεν θέλουμε να φαίνεται στη Google πως έχουμε διπλό περιεχόμενο.

Αν στο site μας έχουμε περισσότερους από έναν συντάκτες, τότε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα author archives, και να επιτρέπουμε να εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης.

Ομοίως τα archives που αφορούν την ημερομηνία είναι πιθανό να έχουν παρόμοιο περιεχόμενο με την αρχική σελίδα, και γι' αυτό το WordPress SEO έχει προεπιλεγμένο το noindex, follow σε αυτά.

Τέλος, ειδικές σελίδες όπως η σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης ή η σελίδα 404 έχουν πάντοτε noindex, follow, και το μόνο που μπορούμε να ρυθμίσουμε είναι ο τίτλος που φαίνεται.

Τέλος, στο Other οι επιλογές είναι σχετικά αδιάφορες.

Επιλέγουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται στην αναζήτηση οι σελίδες των archives πέραν την πρώτης, και αν θέλουμε οι μηχανές αναζήτησης να βλέπουν τις meta keywords, ένα χαρακτηριστικό που πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Οι δύο τελευταίες πηγές είναι αν θέλουμε να εμποδίσουμε να εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης οι περιγραφές από το DMOZ και το Yahoo! directory.

Social

Σε αυτή την ενότητα ρυθμίζουμε τα πάντα σχετικά με τα Social Media.

Αρχικά συμπληρώνουμε τις διευθύνσεις για τα δίκτυα της σελίδας μας (και το username στο twitter χωρίς το "@"), γιατί πλέον οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν την παρουσία μας ως σελίδα στα social media.

Αυτό προφανώς δεν σημαίνει πως πρέπει ντε και καλά να φτιάξουμε προφίλ στο νεκρό MySpace ή στο YouTube αν δεν σκοπεύουμε να φτιάξουμε βίντεο.

Αρκεί να συμπληρώσουμε τα δίκτυα στα οποία έχουμε ενεργή παρουσία ως σελίδα.

Στην καρτέλα Facebook το WordPress SEO φροντίζει να υπάρχουν τα σωστά meta data για να αναγνωρίζει το Facebook τα χαρακτηριστικά της σελίδας μας.

Την επιλογή για το Add Facebook Admin και Use a Facebook App as Admin θα τη δούμε σε ξεχωριστό οδηγό για την αλληλεπίδραση της σελίδας μας με το facebook - πχ τη δυνατότητα εγγραφής χρηστών μέσω Facebook.

Κάποιες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να ρυθμίσουμε αφορούν τα frontpage settings και τα Default settings.

Ουσιαστικά εδώ επιλέγουμε τι θα δείχνει το facebook όταν κοινοποιεί κάποιος την αρχική σελίδα, καθώς και την εικόνα που θα βγαίνει αν σε κάποια δημοσίευση δεν έχουμε εικόνες.

Με άλλα λόγια, καθορίζουμε ακριβώς τι θα φαίνεται εδώ:

Στην καρτέλα Twitter αρχικά τσεκάρουμε το Add Twitter card meta data, καθώς και τον τύπο...

...και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Twitter Card Validator.

Εκεί εισάγουμε το URL οποιασδήποτε δημοσιευσης και κάνουμε κλικ στο Preview card.

Αυτό είναι το περιεχόμενο που θα φαίνεται όταν κάποιος κάνει tweet για κάποια από τις σελίδες μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Η καρτέλα Pinterest μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε στο λογαριασμό μας στο Pinterest πως μας ανήκει η ιστοσελίδα μας, βάζοντας τον κωδικό που θα μας δοθεί. Λειτουργεί όπως τα Webmaster Tools που είδαμε παραπάνω.

Τέλος, στο Google+ προσθέτουμε τη σελίδα της ιστοσελίδα μας, και φυσικά τσεκάρουμε το Add Google+ specific post meta data.

XML Sitemaps

Οι XML Sitemaps είναι οι "χάρτες" για τις μηχανές αναζήτησης, ώστε να πλοηγηθούν σε όλο το περιεχόμενο της σελίδας μας.

Το WordPress SEO αναλαμβάνει να δημιουργήσει μια σειρά από XML Sitemaps για τη σελίδα μας

Αν το site μας έχει έναν μόνο συντάκτη, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το author/user sitemap.

Στο Post Types επιλέγουμε ποια είδη δημοσιεύσεων ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται στο sitemap.

Τα Πολυμέσα είναι προεπιλεγμένα, και επειδή στο PCsteps δεν χρησιμοποιούμε σελίδες, ουσιαστικά έχουμε αφήσει μόνο τα άρθρα να συμπεριλαμβάνονται στο sitemap.

Αντίστοιχα στα Taxonomies, αν είχαμε επιλέξει στα Titles & Metas κάποιο taxonomy που να το έχουμε noindex, είναι λογικό να το τσεκάρουμε και εδώ.

Advanced

Η πρώτη καρτέλα στις ρυθμίσεις για προχωρημένους αφορά τα Breadcrumbs.

Τα Breadcrumbs είναι μια μέθοδος πλοήγησης για τους επισκέπτες στο site μας, που τους διευκολύνει να γνωρίζουν σε ποιο σημείο του site βρίσκονται.

Τα Breadcrumbs θα πρέπει να υποστηρίζονται από το WordPress Theme μας, ή να τα έχουμε υλοποιήσει με κάποιο Plugin ή κώδικα.

Το WordPress SEO μας δίνει έτοιμο κώδικα για να προσθέσουμε τη δυνατότητα των breadcrumbs στο theme μας, αν έχουμε την άνεση να τροποποιήσουμε τα templates των σελίδων μας.

Είτε λοιπόν έχουμε έτοιμα breadcrumbs είτε προσθέσουμε τον παραπάνω κώδικα του Yoast, με το Enable Breadcrumbs θα περιλαμβάνονται και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, στη θέση του URL.

Στην καρτέλα Permalinks, η πρώτη επιλογή αφαιρεί το /category/ από το URL των κατηγοριών, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχει κανένα σπουδαίο όφελος για τη σελίδα μας.

Είναι χρήσιμο όμως η διεύθυνση των attachments - πχ των εικόνων, να οδηγεί στο άρθρο στο οποίο έχουν εισαχθεί.

Η επιλογή "remove stop words from slug" είναι μια επιλογή που δεν θα έχει καμία επίπτωση σε post με Ελληνικούς τίτλους. Ουσιαστικά αφαιρεί περιττές λέξεις όπως "a, an, the, i, you, he, she, we, they, of" από τη διεύθυνση κάθε post, όμως μόνο στα Αγγλικά.

Οι άλλες τρεις επιλογές είναι ειδικές περιπτώσεις.

Το Remove the ?Replytocom variables αφορά μεγάλα sites, που μπορεί να έχουν εκατοντάδες σχόλια ανά post.

Αν κάποιος επισκέπτης έχει απενεργοποιημένο το javascript, κάθε "reply" στα σχόλια του WordPress θα είναι της μορφής (το URL της ίδιας σελίδας)/?replytocom.

Επειδή δεν υπάρχει κανένα κέρδος από τους crawlers των μηχανών αναζήτησης να καταγράφουν το URL για κάθε σχόλιο, από εδώ το απενεργοποιούμε. Δείτε περισσότερα σχετικά εδώ.

Το Enforce a trailing slash on all category and tag URL's μας αφορά αν και μόνο αν στο permalink δεν έχουμε βάλει να καταλήγει σε "/". Από τη στιγμή που το έχουμε ρυθμίσει ως /%postname%/ που είδαμε νωρίτερα στον οδηγό, η επιλογή αυτή μας είναι άχρηστη.

Τέλος, το Redirect ugly URL's, όπως αναφέρει και το ίδιο το WordPress SEO, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά plugins και δεν συνίσταται να το ενεργοποιήσουμε.

Από τις τελευταίες ρυθμίσεις, καλό είναι να τσεκάρουμε την πρώτη τριάδα.

Αν δεν δημοσιεύουμε στο blog μας από κάποια τρίτη υπηρεσία, τα RSD Links δεν μας είναι απαραίτητα. Ομοίως αν δεν χρησιμοποιούμε το Windows Live Writer για δημοσιεύσεις στο WordPress από τον υπολογιστή μας, το WLW Manifest είναι περιττό.

Τέλος το Shortlink for posts αφορά την επιλογή "αντιγραφή μικρολίνκ".

Αν δεν χρησιμοποιούμε μικρολίνκ, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται και στο <head> του κάθε post.

Ουσιαστικά, μόνο τα RSS Links είναι χρήσιμα.

Η τελευταία καρτέλα του WordPress SEO αφορά το πώς εμφανίζονται τα άρθρα μας στο RSS Feed.

Ουσιαστικά καθορίζουμε πώς θα αναφέρεται το όνομα του συντάκτη, και πώς θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος προς το αρχικό άρθρο.

Τα εργαλεία που παρέχει το WordPress SEO θέλουν προσοχή.

Το Bulk Editor μας επιτρέπει να κάνουμε μαζικές αλλαγές όσον αφορά τον SEO τίτλο και το SEO meta description.

Είναι ενδεχομένως χρήσιμο αν είχαμε ήδη μερικές εκατοντάδες άρθρα πριν εγκαταστήσουμε το WordPress SEO, αλλά αν έχουμε φτιάξει τα άρθρα με βάση τις οδηγίες του WordPress SEO, δεν θα το χρειαστούμε.

Το file editor μας δίνει πρόσβαση στα αρχεία robots.txt και .htaccess. Ειδικά η πρόσβαση στο .htaccess μπορεί να γίνει αρκετά επικίνδυνη, καθώς αν κάνουμε κάποιο λάθος μπορεί να μην εμφανίζεται καν το site μας.

Τέλος, αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις ρυθμίσεις από το υπάρχον site σε ένα άλλο, μπορούμε να τις κάνουμε Export και μετά Import στο νέο μας WordPress site.

Extensions

Η τελευταία επιλογή στο WordPress SEO δείχνει ορισμένα πληρωμένα extensions τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε προαιρετικά.

To WordPress SEO premium προσθέτει επιπλέον τη δυνατότητα redirection και απευθείας επικοινωνία με τα Google Webmaster Tools.

Το Video SEO μας ενδιαφέρει αν έχουμε ενσωματωμένα βίντεο στο WordPress site μας και θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοσή τους.

Το News SEO βελτιώνει το ranking μιας ειδησεογραφικής ιστοσελίδας στο Google News.

Το Local SEO αφορά τη σελίδα WordPress κάποιας τοπικής επιχείρησης, που θέλει να εμφανίζεται σε καλή θέση σε τοπικές αναζητήσεις και στο Google Maps.

Έχετε απορίες σχετικά με το καλύτερο SEO?

Αν κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις δεν σας ήταν ξεκάθαρη, ή θα θέλατε κάποια περαιτέρω επεξήγηση, γράψτε μας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr.

Για την πλήρη προστασία όλων σας των συσκευών με Windows, Android, iOS, και MacOS, το PCsteps εμπιστεύεται, χρησιμοποιεί, και προτείνει τα προϊόντα ασφαλείας της Bitdefender. Μάλιστα, μπορείτε σε αποκλειστικότητα να δοκιμάσετε το Bitdefender Internet Security δωρεάν για 90 ημέρες.

Τέλος, αν προτιμάτε τις αγορές συσκευών από Κίνα, για να πετύχετε σημαντικά καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με τέσσερα από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop:

καθώς και με το marketplace AliExpress