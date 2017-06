Πώς να Τρέξω Εικονική Μηχανή Mac OS X στα Windows

(Ψήφοι: 27. Βαθμολογία: 4,89 στα 5)

Το macOS Sierra είναι η νεότερη έκδοση του λειτουργικού της Apple, που φυσικά δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Για να το χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να αγοράσουμε έναν υπολογιστή Mac, ή να βάλουμε Hackintosh. Αν όμως θέλουμε απλώς να δοκιμάσουμε το macOS Sierra, τότε η ιδανική λύση είναι μια εικονική μηχανή Mac OS X.

Γιατί να δημιουργήσω μια εικονική μηχανή Mac OS X

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρειαστούμε μια εικονική μηχανή Mac OS X.

Οι developers εφαρμογών iOS ή macOS μπορεί να χρειάζονται το XCode για τα προγράμματά τους.

Από την άλλη, μπορεί να έχουμε στην κατοχή μας κάποιο πρόγραμμα που τρέχει μόνο σε Mac. Μπορεί στην τελική απλά να θέλουμε να δοκιμάσουμε και να δούμε πώς λειτουργεί το λειτουργικό της Apple.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, μία εικονική μηχανή Mac OS X μπορεί να μας λύσει τα χέρια. Μπορούμε εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία έκδοση του macOS, με την κωδική ονομασία Sierra.

Σε παλαιότερο οδηγό έχουμε δει αναλυτικά τη χρησιμότητα και τις λειτουργίες των εικονικών μηχανών.

Τα δημοφιλέστερα δωρεάν προγράμματα των Windows για εικονικές μηχανές είναι το VMware Player και το VirtualBox.

Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικονική μηχανή Mac OS X και στα δύο αυτά προγράμματα.

Απαιτήσεις συστήματος

Για να τρέξουμε μια εικονική μηχανή Mac OS X, χρειαζόμαστε υπολογιστή με Windows 7, 8, ή 10. Επιπλέον, το λειτουργικό μας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 64-bit.

Όσον αφορά το hardware, θα πρέπει να διαθέτουμε τουλάχιστον 4GB RAM για να τρέξει η εικονική μηχανή. Ιδανικά, καλό είναι να έχουμε 8GB και πάνω, έτσι ώστε να μην έχουμε κολλήματα.

Ο επεξεργαστής μας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις πυρήνες. Ενδέχεται η εικονική μηχανή να λειτουργήσει και με δύο πυρήνες, όμως θα έχει αρκετά κολλήματα.

Τέλος, θα πρέπει το επεξεργαστής μας να υποστηρίζει το virtualization. Αν το υποστηρίζει, το ενεργοποιούμε από το BIOS με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό.

Για να δημιουργήσουμε μία εικονική μηχανή Mac OS X σε υπολογιστή με επεξεργαστή της Intel είναι σχετικά πιο απλή απ' ό,τι με επεξεργαστή της AMD.

Εντούτοις, κάναμε δοκιμές και στα δύο συστήματα και θα παρουσιάσουμε και τις δύο μεθόδους. Γι' αυτόν τον λόγο, χωρίσαμε τον οδηγό σε δύο τμήματα. Το ένα αφορά όλους τους επεξεργαστές της Intel, και το άλλο της AMD.

Συνοψίζοντας τις απαιτήσεις συστήματος, έχουμε:

Λειτουργικό Windows 64-bit

Τουλάχιστον 4GB RAM ή παραπάνω

Τουλάχιστον τετραπύρηνο επεξεργαστή

Αν πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μία εικονική μηχανή Mac OS X στον υπολογιστή μας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σύνδεσμοι κατεβάσματος

Πολλοί από τους συνδέσμους του άρθρου βρίσκονται στο Google Drive. Δεδομένου του μεγάλου μεγέθους των εικόνων, ενδέχεται να ξεπεράσουμε το όριο κατεβάσματος του Google Drive.

Αν λοιπόν τύχει να αντιμετωπίσουμε το παραπάνω μήνυμα κατά το κατέβασμα κάποιου από τα παρακάτω αρχεία, θα πρέπει να το παρακάμψουμε με τον εξής τρόπο:

Κάνουμε Login στο Google Drive με τον λογαριασμό μας της Google, τον ίδιο που χρησιμοποιούμε και για το Gmail, το YouTube, και τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. Αν δεν έχουμε λογαριασμό, δημιουργούμε έναν νέο.

Πατάμε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέγουμε "Δημιουργία Αντιγράφου".

Έπειτα πηγαίνουμε "Το Drive μου" και βρίσκουμε το αντίγραφο του αρχείου.

Δεν έχουμε παρά να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω του και "Λήψη".

Επεξεργαστές Intel

Πρώτα θα πρέπει να κατεβάσουμε την εικόνα του macOS Sierra, απ' την οποία θα εγκαταστήσουμε το λειτουργικό μας.

Αν έχουμε λοιπόν κάποιον από τους επεξεργαστές της Intel, τότε επισκεπτόμαστε αυτόν τον σύνδεσμο και κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο.

Πατάμε "Λήψη"...

...και επιβεβαιώνουμε ότι θέλουμε "Να γίνει λήψη ούτως ή άλλως".

Το αρχείο είναι απόλυτα ασφαλές και έχει ανέβει από το Techsviewer.

Έπειτα θα ξεκινήσει το κατέβασμα του αρχείου. Επισημαίνουμε ότι το συνολικό μέγεθός του φτάνει τα 5,44GB. Αυτό σημαίνει ότι για να κατέβει με μια μέτρια σύνδεση, θα χρειαστεί αρκετή ώρα.

Όταν με το καλό τελειώσει το κατέβασμα, αποσυμπιέζουμε το αρχείο στην τοποθεσία της αρεσκείας μας.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλους οδηγούς, για να αποσυμπιέσουμε αρχεία με κατάληξη .rar, θα χρειαστούμε κάποια τρίτη εφαρμογή, όπως για παράδειγμα το 7zip.

Για να δημιουργήσουμε την εικονική μηχανή Mac OS X, έχουμε δύο επιλογές.

Είτε θα χρησιμοποιήσουμε το VMware Player, είτε το VirtualBox. Σε κάθε περίπτωση, μεταβαίνουμε στο αντίστοιχο τμήμα του οδηγού.

VMware Workstation Player

Η VMware είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του virtualization.

Ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία, βρίσκεται και το VMware Workstation Pro, το οποίο χρησιμοποιείται από επαγγελματίες για τη δημιουργία εικονικών μηχανών.

Εκτός από την πληρωμένη έκδοση Pro, υπάρχει και το VMware Workstation Player. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν για οικιακή χρήση, πράγμα που το καθιστά ιδανικό αν θέλουμε να δημιουργήσουμε εικονικές μηχανές στον υπολογιστή μας.

Κατέβασμα και εγκατάσταση

Για να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του VMWare Player, επισκεπτόμαστε αυτόν τον σύνδεσμο...

...όπου πατάμε το κουμπί Download για Windows. Υπενθυμίζουμε ότι το λειτουργικό μας πρέπει να είναι 64-bit.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η τρέχουσα έκδοση είναι η 12.5.5. Τρέχουμε λοιπόν το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσαμε.

Αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και πατάμε Next.

Εμείς προσωπικά αποεπιλέξαμε την αποστολή ανώνυμων πληροφοριών στην εταιρεία, αλλά αυτό έγκειται στις προτιμήσεις του καθενός.

Δεν θα χρειαστεί να προσέξουμε κάτι άλλο στην εγκατάσταση, οπότε πατάμε συνεχώς Next. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, πατάμε στο κουμπί Finish.

Όταν τρέξουμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα, θα μας καλωσορίσει το παράθυρο εισαγωγής κλειδιού ενεργοποίησης.

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δωρεάν έκδοση για οικιακή χρήση, για την οποία θα χρειαστεί να εισάγουμε τη διεύθυνση email μας και να πατήσουμε Continue.

Να σημειώσουμε πως δεν είναι ανάγκη να είναι η πραγματική μας διεύθυνση. Δεν θα μας ζητήσει κανενός είδους επιβεβαίωση.

Έπειτα πατάμε ξανά στο κουμπί Finish και ανοίγει το πρόγραμμα.

Για την ώρα το κλείνουμε.

Εγκατάσταση Patch Tool

Για να μπορέσουμε να βάλουμε το macOS Sierra στο VMware Player, θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε πρώτα ένα patch για την εφαρμογή.

Κατεβάζουμε τα απαραίτητα αρχεία από αυτόν τον σύνδεσμο. Η συγκεκριμένη έκδοση Unlocker 2.0.8 λειτουργεί για τις εκδόσεις 11 και 12 του VMware Workstation Player.

Για τυχόν επόμενες εκδόσεις του VMware Workstation Player, θα πρέπει ενδεχομένως να κατεβάσουμε κάποια ανανεωμένη έκδοση του Unlocker.

Για να το κάνουμε αυτό, θα χρειαστεί να εγγραφούμε στο forum του InsanelyMac.

Κάνουμε λοιπόν αποσυμπίεση του αρχείου .zip με τον τρόπο που περιγράψαμε και πιο πάνω.

Στον φάκελο που αποσυμπιέσαμε θα βρούμε έναν υποφάκελο με την ονομασία Patch Tool. Μπαίνοντας εκεί, κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο win-install.cmd και επιλέγουμε "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

Θα ανοίξει ένα παράθυρο γραμμής εντολών, και μετά από λίγη ώρα θα κλείσει αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι το patch μας έχει περαστεί.

Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μία εικονική μηχανή με το macOS Sierra.

Δημιουργία εικονικής μηχανής macOS Sierra

Στο VMware Player επιλέγουμε "Create a New Virtual Machine".

Τσεκάρουμε την επιλογή "I will install the operating system later" και πατάμε Next.

Επιλέγουμε "Apple Mac OS X" και από στο Version διαλέγουμε από τη λίστα την επιλογή "macOS 10.12".

Στη συνέχεια δίνουμε στην εικονική μηχανή το όνομα που επιθυμούμε. Εμείς την ονομάσαμε "macOS 10.12". Έπειτα επιλέγουμε την τοποθεσία της αρεσκείας μας.

Στην τοποθεσία καλό είναι να μην επιλέξουμε κάποιον δίσκο SSD, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τις περιττές εγγραφές. Όποια τοποθεσία και να επιλέξουμε όμως, φροντίζουμε να τη θυμόμαστε, γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια.

Στο επόμενο παράθυρο τσεκάρουμε την επιλογή "Store virtual disk as a single file" και πατάμε για άλλη μια φορά Next.

Το τελικό παράθυρο μας ενημερώνει για όλες τις επιλογές μας. Εμείς απλά πατάμε Finish.

Επανήλθαμε στο αρχικό παράθυρο του VMware Player, από όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή "Edit virtual machine settings".

Πατώντας στο "Memory" από αριστερά, καλό είναι να ορίσουμε τουλάχιστον 4GB μνήμης, έτσι ώστε να μην έχει κολλήματα η εικονική μηχανή μας.

Αν στον υπολογιστή μας έχουμε μόνο 4GB, τότε θα πρέπει να αφήσουμε την επιλογή στα 2GB.

Έπειτα κάνουμε κλικ στο "Hard Disk (SATA)" και πατάμε στο κουμπί "Remove". Αμέσως μετά επιλέγουμε "Add...".

Από τη λίστα τσεκάρουμε το "Hard Disk" και πατάμε Next.

Επιλέγουμε "SATA"...

... πατάμε "Use an existing virtual disk"...

...και πηγαίνουμε στον φάκελο "macOS 10.12 Sierra Final by TechReviews" που κατεβάσαμε και αποσυμπιέσαμε στο πρώτο μας βήμα. Από εκεί επιλέγουμε το αρχείο με κατάληξη .vmdk και πατάμε "Open".

Τέλος, κάνουμε κλικ στο "Finish".

Επεξεργασία αρχείου VMX

Πριν εκκινήσουμε την εικονική μηχανή Mac OS X, θα πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο βήμα.

Θυμάστε την τοποθεσία που σημειώσαμε παραπάνω; Ήρθε η ώρα να την επισκεφτούμε. Πηγαίνουμε εκεί όπου εγκαταστήσαμε την εικονική μηχανή, μέσα στον φάκελο της οποίας θα βρούμε κάποια αρχεία.

Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο με κατάληξη .vmx και πατάμε "Άνοιγμα με...".

Αν έχουμε Windows 8 ή 10, θα χρειαστεί να κάνουμε κλικ στο "Περισσότερες εφαρμογές".

Από εκεί διαλέγουμε το Σημειωματάριο και πατάμε ΟΚ.

Μεταβαίνουμε στο τέλος του εγγράφου που θα ανοίξει, όπου κάνουμε επικόλληση το εξής:

smc.version = "0"

Το αρχείο μας θα γίνει κάπως έτσι.

Πηγαίνουμε Αρχείο-> Αποθήκευση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας...

...και κλείνουμε το αρχείο.

Τώρα δεν μένει παρά να ανοίξουμε το VMware Player και να εκκινήσουμε την εικονική μηχανή Mac OS X.

Θα δούμε άμεσα το γνωστό μηλαράκι της Apple να μας καλωσορίζει.

Σημείωση: Για να εναλλάξουμε τη χρήση του ποντικιού από την εικονική μηχανή στο λειτουργικό μας, πατάμε τα πλήκτρα Control και Alt ταυτόχρονα.

Στη συνέχεια του οδηγού, μετά την ενότητα για το VirtualBox, θα βρείτε πληροφορίες για την εγκατάσταση του λειτουργικού.

VirtualBox

Το VirtualBox είναι το δεύτερο δωρεάν πρόγραμμα στη λίστα, το οποίο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια εικονική μηχανή Mac OS X.

Η εφαρμογή της Oracle είναι εξίσου δημοφιλής και αξιόπιστη, με αμέτρητα χαρακτηριστικά στη διάθεσή της.

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δωρεάν έκδοση για οικιακή χρήση, όμως και το VirtualBox διαθέτει πληρωμένη έκδοση για επαγγελματίες.

Κατέβασμα και εγκατάσταση

Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του προγράμματος ακολουθώντας τον σύνδεσμο "Windows hosts" από τη σελίδα του. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 5.1.20.

Εκτελούμε το πρόγραμμα εγκατάστασης και ακολουθούμε τη διαδικασία πατώντας Next.

Δεν θα συναντήσουμε καμία δυσκολία και κανένα ύποπτο πρόγραμμα κατά την εγκατάσταση.

Δημιουργία εικονικής μηχανής macOS Sierra

Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα, δημιουργούμε μία νέα εικονική μηχανή, πατώντας στο κουμπί "Νέα".

Επιλέγουμε για τη μηχανή μας το όνομα που επιθυμούμε. Για μεγαλύτερη ευκολία στη συνέχεια, προτείνουμε το "macOS Sierra". Ως τύπο ορίζουμε "Mac OS X" και στην έκδοση διαλέγουμε "El Capitan (64-bit).

Όπως ήδη είπαμε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4GB RAM.

Στο επόμενο παράθυρο διαλέγουμε την τρίτη επιλογή και πατάμε στο μικρό εικονίδιο που μοιάζει με φάκελο στα δεξιά. Από εκεί βρίσκουμε το αρχείο που αποσυμπιέσαμε στο πρώτο βήμα και το επιλέγουμε. Πατάμε "Δημιουργήστε".

Ρυθμίσεις εικονικής μηχανής

Προχωράμε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" από την εργαλειοθήκη.

Από το "Σύστημα" αποεπιλέγουμε την επιλογή "Δισκέτα" από τη Σειρά εκκίνησης και ορίζουμε το Ολοκληρωμένο κύκλωμα ως "ICH9", αν δεν είναι ήδη.

Στην καρτέλα "Επεξεργαστής" επιλέγουμε τουλάχιστον δύο πυρήνες.

Έπειτα πηγαίνουμε στην "Οθόνη". Από εκεί ρυθμίζουμε τη Μνήμη Γραφικών στα 128MB, που είναι το μέγιστο.

Συνεχίζουμε με το "Δίκτυο", όπου φροντίζουμε οι ρυθμίσεις μας να είναι ίδιες με την παρακάτω εικόνα.

Τέλος, πηγαίνουμε στην καρτέλα "Γενικά", όπου σημειώνουμε το ακριβές όνομα που έχουμε δώσει στη μηχανή μας, γιατί θα το χρειαστούμε στο επόμενο βήμα.

Κλείνουμε το VirtualBox.

Προσθήκη κώδικα

Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή εντολών, έτσι ώστε να προσθέσουμε κάποιες γραμμές κώδικα στο VirtualBox.

Τρέχουμε ένα παράθυρο γραμμής εντολών ως διαχειριστές.

Για να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε έκδοση των Windows, αρκεί να αναζητήσουμε το αρχείο "cmd" στην Έναρξη, να κάνουμε δεξί κλικ πάνω του, και να επιλέξουμε "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

Στη συνέχεια κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση τον παρακάτω κώδικα και πατάμε Enter.

cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"

Ομοίως κάνουμε το ίδιο με όλες τις παρακάτω γραμμές κώδικα, μία προς μία.

Αν δώσατε στη μηχανή σας διαφορετικό όνομα απ' ό,τι εμείς, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε το "macOS Sierra" στις παρακάτω γραμμές με το όνομα που επιλέξατε και σημειώσατε απ' την καρτέλα "Γενικά" στο προηγούμενο βήμα.

VBoxManage.exe modifyvm "macOS Sierra" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff

VBoxManage setextradata "macOS Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"

VBoxManage setextradata "macOS Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"

VBoxManage setextradata "macOS Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"

VBoxManage setextradata "macOS Sierra" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"

VBoxManage setextradata "macOS Sierra" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

Αφού εκτελέσουμε όλες τις εντολές, κλείνουμε τη γραμμή εντολών, ανοίγουμε το VirtualBox, και εκκινούμε την εικονική μηχανή Mac OS X.

Αν κάναμε σωστά τη διαδικασία, θα ξεκινήσει η εικονική μηχανή. Στην αρχή θα δούμε μόνο κάποιες γραμμές κώδικα, και μπορεί να πάρει λίγη ώρα μέχρι την εκκίνηση του λειτουργικού.

Έπειτα θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του macOS Sierra, όπου και ακολουθούμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Επεξεργαστές AMD

Από την πλευρά της AMD τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Λόγω του ότι η Apple δεν χρησιμοποιεί στα συστήματά της AMD επεξεργαστές, δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη.

Έτσι, δεν βρήκαμε πουθενά κάποιο iso με το macOS Sierra για AMD, απ' το οποίο να μπορούμε να κάνουμε boot για να εγκαταστήσουμε απευθείας το λειτουργικό στην εικονική μηχανή.

Παρότι λοιπόν δυσκολευτήκαμε να βρούμε μία μέθοδο που να λειτουργεί σωστά, εντέλει καταφέραμε να κάνουμε την εικονική μηχανή Mac OS X να δουλέψει και σε επεξεργαστή της AMD, μέσω του VMware Player.

Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς τη βοήθεια του amd-osx.com, από το οποίο βρήκαμε και τους συνδέσμους για το κατέβασμα της τροποποιημένης εικόνας.

Ωστόσο η εικόνα του macOS Sierra που θα χρησιμοποιήσουμε λειτουργεί μόνο για επεξεργαστές που υποστηρίζουν instructions SSE 4.1 ή 4.2.

Για να ελέγξουμε αν ο επεξεργαστής μας ανήκει στη λίστα, αρκεί να μπούμε σε αυτή τη σελίδα, να πληκτρολογήσουμε το μοντέλο του CPU πάνω δεξιά...

...και να ελέγξουμε στο πεδίο "Features".

Αν εντοπίσουμε στη λίστα το SSE 4.1 ή 4.2, τότε προχωράμε στο κατέβασμα της εικόνας του macOS Sierra για AMD από αυτόν τον σύνδεσμο. Για νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε virtual machine με το macOS Sierra, ή τουλάχιστον δεν έχουμε βρει εμείς κάποιον τρόπο. Αν γνωρίζετε κάποια μέθοδο που να δουλεύει γι' αυτούς τους επεξεργαστές, γράψτε μας στα σχόλια.

Η λήψη θα διαρκέσει αρκετή ώρα, καθώς το αρχείο είναι πάνω από 9GB. Αποσυμπιέζουμε με τη γνωστή πλέον μέθοδο, οπότε προκύπτει ένας φάκελος με δύο αρχεία.

Εγγραφή USB

Γι' αυτή τη μέθοδο θα χρειαστούμε ένα USB stick με χωρητικότητα τουλάχιστον 16GB.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε το TransMac, ένα πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να γράψουμε το αρχείο .dmg στο φλασάκι μας. Κατεβάζουμε το εκτελέσιμο αρχείο...

...και το εκτελούμε. Δεν θα χρειαστεί να προσέξουμε τίποτα ιδιαίτερο, πατάμε συνεχώς "Next" και ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση.

Αφού εισάγουμε το φλασάκι μας σε κάποια θύρα USB του υπολογιστή μας, εκτελούμε το TransMac ως διαχειριστές.

Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι δωρεάν, όμως μας προσφέρει 15 ημέρες δωρεάν δοκιμής πριν την αγορά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να γράψουμε μία φορά ένα φλασάκι, οπότε και μία μέρα θα μας αρκούσε.

Στην αριστερή του στήλη θα δούμε το φλασάκι μας, στο οποίο κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε "Restore with disk image".

Επισημαίνουμε ότι θα γίνει format στο φλασάκι, οπότε φροντίζουμε να μην περιέχει δεδομένα που να χρειαζόμαστε. Αν λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι επιλέξαμε το σωστό φλασάκι, πατάμε "Yes".

Στη συνέχεια επιλέγουμε το αρχείο .dmg που αποσυμπιέσαμε στον φάκελο SierraAMD_V1.

Πατάμε ΟΚ, επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά την εγγραφή, και περιμένουμε. Η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετή ώρα.

Εμείς παράλληλα κατεβάζουμε αυτό το αρχείο και το αποσυμπιέζουμε. Μέσα θα βρούμε το αρχείο "kernel".

Μόλις με το καλό τελειώσει το TransMac, κάνουμε κλικ στο φλασάκι μας μέσα από το πρόγραμμα και πηγαίνουμε στον φάκελο "SierraAMD/System/Library/Kernels".

Στα δεξιά βλέπουμε ένα αρχείο με την ονομασία "kernel". Εκεί θα σύρουμε το αρχείο kernel που κατεβάσαμε. Τσεκάρουμε το "Copy and replace existing file" και πατάμε ΟΚ.

Πλέον μπορούμε να κλείσουμε το TransMac.

Δημιουργία εικονικής μηχανής

Όπως είπαμε, στην περίπτωση των AMD θα χρησιμοποιήσουμε αναγκαστικά το VMware Player. Δεν δοκιμάσαμε τη μέθοδο στο VirtualBox, όμως πιθανότατα να μην λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο.

Αφού εγκαταστήσουμε το VMware Workstation Player με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, ανοίγουμε το πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το Patch Tool.

Ξεκινάμε δημιουργώντας μία νέα εικονική μηχανή.

Επιλέγουμε να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό μας αργότερα...

...και ορίζουμε "Other" και "Other 64-bit", όπως φαίνεται στην εικόνα.

Έπειτα δίνουμε το όνομα της αρεσκείας μας στην εικονική μηχανή Mac OS X.

Επιλέγουμε "Store virtual disk as a single file" και ορίζουμε μέγεθος δίσκου τουλάχιστον 20GB. Εμείς βάλαμε 40GB.

Τέλος, πατάμε στο "Finish".

Ρυθμίσεις μηχανής

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την εικονική μηχανή Mac OS X μέσω του USB, θα χρειαστούμε τον Plop Boot Manager.

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα από εδώ, κάνοντας κλικ στο zip της τελευταίας έκδοσης (5.0.15).

Αποσυμπιέζουμε τον φάκελο, γιατί θα τον χρειαστούμε παρακάτω.

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις της μηχανής μας.

Πατώντας στο κουμπί "Add", επιλέγουμε "USB Controller" και πατάμε Next.

Ρυθμίζουμε τα πεδία όπως φαίνονται στην εικόνα και κάνουμε κλικ στο Finish.

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο "Network Adapter" και επιλέγουμε "Bridged".

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, φροντίζουμε να διαθέσουμε τουλάχιστον 4GB RAM και 2 πυρήνες του επεξεργαστή μας.

Τέλος, κάνουμε κλικ στο "CD/DVD", επιλέγουμε "Use ISO image file"...

...και από το "Browse" διαλέγουμε το plpbt.iso από τον φάκελο του Plop Boot Manager.

Πατάμε Οκ για να κλείσει το παράθυρο.

Εγκατάσταση μέσω USB

Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η ώρα να εκκινήσουμε την εικονική μηχανή, πατώντας το "Play virtual machine" στο VMware Player.

Θα βρεθούμε στο περιβάλλον του Plot Boot Manager.

Κάνουμε κλικ στο "Player-> Removable Devices". Βρίσκουμε το φλασάκι μας και επιλέγουμε "Connect".

Επιβεβαιώνουμε τη σύνδεση και τσεκάρουμε να μην εμφανιστεί ξανά το ίδιο μήνυμα.

Κάνοντας κλικ μέσα στην εικονική μηχανή, επιλέγουμε με τα βελάκια του πληκτρολογίου το "USB" και πατάμε Enter.

Σημείωση: Για να εναλλάξουμε τη χρήση του ποντικιού από την εικονική μηχανή στο λειτουργικό μας, πατάμε τα πλήκτρα Control και Alt ταυτόχρονα.

Θα εμφανιστούν στην οθόνη λευκά γράμματα και θα φαίνεται ότι η εικονική μηχανή Mac OS X έχει κολλήσει.

Ωστόσο αν του δώσουμε λίγο χρόνο, θα φτάσει στην παρακάτω οθόνη.

Πατάμε Enter και περιμένουμε για άλλη μια φορά. Θα εμφανίζεται στην οθόνη μας ένα μηδενικό, το οποίο θα μεγαλώνει και θα αναβοσβήνει. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε, το αφήνουμε υπομονετικά να τελειώσει.

Θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όταν μετά από λίγη ώρα εμφανιστεί το μήλο της Apple. Επαναλαμβάνουμε να μη βιαστείτε να υποθέσετε ότι κόλλησε, δώστε του αρκετό χρόνο.

Στην επόμενη οθόνη πατάμε στο βελάκι για να συνεχίσουμε.

Έπειτα κάνουμε κλικ στο "Utilities-> Disk Utility" από το μενού.

Πηγαίνουμε στον εικονικό δίσκο του VMware και πατάμε στο κουμπί "Erase" της εργαλειοθήκης. Δίνουμε ένα όνομα στον δίσκο μας και πατάμε ξανά "Erase".

Μόλις κάναμε format στον εικονικό μας δίσκο. Θα τον δούμε να εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. Κλείνουμε το Disk Utility πατώντας το κόκκινο "X" από πάνω αριστερά.

Τώρα μπορούμε να πατήσουμε "Continue"...

...και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης.

Τέλος, διαλέγουμε τον δίσκο μας. Προσοχή, το "SierraAMD" είναι το φλασάκι μας. Εμείς θέλουμε τον δίσκο που μόλις διαμορφώσαμε.

Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του λειτουργικού, όπου μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή πόσος χρόνος απομένει.

Πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στις προσωπικές μας ρυθμίσεις με την πρώτη εκκίνηση του λειτουργικού.

Πρώτη εκκίνηση του macOS Sierra

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουμε ετοιμάσει την εικονική μας μηχανή, είτε με το VMware Player, είτε με το VirtualBox.

Στη συνέχεια προχωράμε με την εκκίνηση του λειτουργικού, που σαφώς είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, ό,τι επεξεργαστή κι αν έχουμε.

Το πρώτο που θα κληθούμε να επιλέξουμε είναι η χώρα μας.

Πατάμε λοιπόν στο Show All και επιλέγουμε "Greece". Έπειτα κάνουμε κλικ στο "Continue".

Αφήνουμε το πληκτρολόγιο ως έχει...

...και αγνοούμε τη μεταφορά πληροφοριών από άλλον υπολογιστή.

Πατάμε για άλλη μια φορά "Continue" στην οθόνη που ακολουθεί.

Έπειτα εισάγουμε το Apple ID μας αν το επιθυμούμε. Στην περίπτωσή μας, θα δημιουργήσουμε έναν τοπικό λογαριασμό.

Πατάμε "Skip" στην αναδυόμενη καρτέλα, αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης...

...εις διπλούν για σιγουριά...

...και εισάγουμε τα στοιχεία που θέλουμε.

Έπειτα κάνουμε κλικ στην Ελλάδα για να αλλάξουμε τη ζώνη ώρας...

...και αποεπιλέγουμε την αποστολή πληροφοριών στην Apple.

Η Siri δεν μας ενοχλεί.

Η εγκατάστασή του macOS Sierra είναι έτοιμη. Η εικονική μηχανή Mac OS X είναι πλέον στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε δοκιμή.

Αλλαγή γλώσσας στα Ελληνικά στο Mac OS X

Για να αλλάξουμε τη γλώσσας στο Mac OS X αρκεί να πάμε στο System Preferences...

...και ύστερα στο Language & Region.

Κάνουμε κλικ στο "+" κάτω αριστερά.

Επιλέγουμε τα Ελληνικά.

Το σύστημα θα μας ρωτήσει αν θέλουμε τα Ελληνικά να είναι η προεπιλεγμένη μας γλώσσα. Επιλέγουμε Use Greek.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί αυτόματα η επιλογή για να προσθέσουμε το ελληνικό πληκτρολόγιο.

Όταν κλείσουμε το παράθυρο Language & Region, θα μας ζητηθεί να κάνουμε επανεκκίνηση για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Στην επόμενη εκκίνηση, το σύστημα πλέον είναι στα Ελληνικά.

Αν χρησιμοποιήσαμε το VMware Player, καλό είναι να προχωρήσουμε και στην εγκατάσταση του VMware Tools, για να έχουμε καλύτερες επιδόσεις στην εικονική μηχανή Mac.

Για να το εγκαταστήσουμε, πηγαίνουμε "Player > Manage > Install VMware Tools".

Έπειτα κάνουμε διπλό κλικ στο “Install VMware Tools”.

Επιλέγουμε Continue...

Ξανά...

...και ξανά.

Η εγκατάσταση θα μας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης που έχουμε επιλέξει.

Το επόμενο παράθυρο μας ενημερώνει ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής και μας ζητάει επανεκκίνηση.

Τώρα η εικονική μηχανή Mac OS X θα τρέχει πολύ πιο γρήγορα.

Μπορώ να εγκαταστήσω το Mac OS Χ κανονικά στον υπολογιστή μου;

Υπάρχει μέθοδος για να εγκατασταθεί στο Mac OS X σε PC σαν κανονικό λειτουργικό σύστημα, χωρίς εικονική μηχανή, η οποία ονομάζεται Hackintosh.

Όμως το Hackintosh απαιτεί να έχουμε συγκεκριμένες μητρικές, συγκεκριμένους επεξεργαστές, και συγκεκριμένες κάρτες γραφικών για να λειτουργήσει.

Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί για όλους τους υπολογιστές και το πιθανότερο είναι πως θα χρειαστεί να αγοράσετε διαφορετικά υποσυστήματα από αυτά που ήδη έχετε για να μπορέσετε να την εφαρμόσετε.

Σας αρέσουν τα Mac;

Πώς σας φάνηκε το macOS Sierra; Αν σας άρεσε και θα θέλατε να δώσετε στα Windows έναν "αέρα Mac", δείτε τον οδηγό μας.

Θα θέλατε να δείτε περισσότερους οδηγούς αποκλειστικά για Mac; Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις σας.

