Άνοιγμα RAR στα Windows, με Δωρεάν Εφαρμογές

Τα αρχεία RAR είναι τα δεύτερα πιο δημοφιλή αρχεία συμπιεσμένου φακέλου, μετά τα ZIP. Ενώ όμως τα Windows αναγνωρίζουν πλήρως τα αρχεία ZIP, για το άνοιγμα RAR είναι απαραίτητη κάποια τρίτη εφαρμογή. Επειδή το WinRAR είναι διαθέσιμο ως περιορισμένη δοκιμαστική έκδοση, δείτε τις καλύτερες εναλλακτικές, PeaZip και 7-Zip.

Τι είναι τα αρχεία RAR

Τα αρχεία RAR είναι αρχεία τύπου "συμπιεσμένου φακέλου" (archive). Στο εσωτερικό τους περιέχουν συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους, με στόχο την εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο και την πιο γρήγορη μεταφορά μέσω Internet.

Ουσιαστικά, τα αρχεία RAR λειτουργούν ακριβώς όπως και τα αρχεία ZIP, απλά χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγόριθμους για την συμπίεση των δεδομένων.

Άλλο ένα πλεονέκτημα των RAR είναι πως μπορούν να μοιράσουν ένα μεγάλο αρχείο σε δεκάδες ή εκατοντάδες μικρότερα κομμάτια. Έτσι, το αρχείο μπορεί να κατέβει ταχύτερα μέσω Torrent.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την συμπίεση δεδομένων θα βρείτε σε μελλοντικό οδηγό που ετοιμάζουμε.

Πώς ανοίγω ένα αρχείο RAR στα Windows

Ας πούμε πως χρειάστηκε να κατεβάσουμε Drivers για το Turbo-X laptop μας, το οποίο ας υποθέσουμε πως λειτουργεί κανονικά, παρ' ότι δεν ξεχωρίζει για την αξιοπιστία του.

Το Πλαίσιο, για λόγους που δεν έχουν καμία λογική, αντί να χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή συμπίεση ZIP, προσφέρει τους Drivers σαν συμπιεσμένα αρχεία RAR.

Το πρόβλημα με τα αρχεία RAR είναι πως, σε αντίθεση με τα αρχεία ZIP, δεν υποστηρίζονται από τα Windows. Για το άνοιγμα RAR είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουμε μια τρίτη εφαρμογή.

Το άνοιγμα RAR με το PeaZip

Το PeaZip είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για το άνοιγμα RAR και άλλων συμπιεσμένων αρχείων. Ο λόγος είναι πως μπορεί να αποσυμπιέσει πάνω από 180 διαφορετικούς τύπους συμπιεσμένων αρχείων, και να δημιουργήσει 12 είδη συμπιεσμένων αρχείων.

Ο πιο εύκολος τρόπος να εγκαταστήσουμε το PeaZip είναι μέσω του Ninite. Αρκεί να επισκεφθούμε τη σελίδα https://ninite.com/peazip/, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα κατέβει ένα αρχείο μερικών kilobyte.

Τρέχοντας αυτό το αρχείο, θα κατεβάσει και θα εγκαταστήσει τη νεότερη έκδοση του PeaZip, εντελώς αυτόματα. Δεν θα χρειαστεί να πατήσουμε "Next -> Next -> Next" ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πλέον για το άνοιγμα RAR αρκεί ένα διπλό κλικ.

Για να αποσυμπιέσουμε ένα αρχείο μέσα από το Zip, αρκεί να το σύρουμε (drag and drop) στην επιφάνεια εργασίας ή σε κάποιο φάκελο.

Προαιρετικά, μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα του PeaZip στα ελληνικά. Αρκεί να ανοίξουμε την εφαρμογή, να πάμε στο μενού Options -> Localization...

...και από το παράθυρο που θα ανοίξει να επιλέξουμε το gr.txt

Η εφαρμογή θα κλείσει, θα ξανανοίξει, και θα είναι πλέον στα ελληνικά.

Το άνοιγμα RAR με το 7-zip

Το 7-zip είναι ένα από τα γνωστότερα δωρεάν προγράμματα για τη διαχείριση συμπιεσμένων φακέλων. Υποστηρίζει περισσότερους από 31 διαφορετικούς τύπους συμπιεσμένων φακέλων, και μπορεί να δημιουργήσει επτά είδη αρχείων.

Για το άνοιγμα RAR δεν θα δούμε καμία πραγματική διαφορά ανάμεσα στο PeaZip και το 7-Zip, οπότε μπορείτε να επιλέξετε όποιο σας αρέσει καλύτερα σαν εμφάνιση.

Όπως και στο PeaZip, η ευκολότερη μέθοδος για την εγκατάσταση 7-Zip είναι μέσω του Ninite, στη διεύθυνση https://ninite.com/7zip/.

Τρέχουμε το αρχείο που θα κατέβει, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση του 7-zip.

Πλέον κάθε αρχείο RAR θα ανοίγει με διπλό κλικ.

Για την αποσυμπίεση, αρκεί να σύρουμε (drag and drop) το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας ή κάποιο φάκελο.

Σε αντίθεση με το PeaZip, το 7-Zip εγκαθίσταται απευθείας στα ελληνικά, αν έχουμε τη σχετική ρύθμιση στα Windows για την περιοχή.

Το άνοιγμα RAR με το WinRAR

Αν για οποιοδήποτε λόγο έχουμε πρόβλημα στο άνοιγμα RAR με το PeaZip ή το 7-Zip, μπορούμε πάντοτε να εγκαταστήσουμε το WinRAR, την εφαρμογή για την οποία δημιουργήθηκαν τα αρχεία RAR. Εκτός από αρχεία ZIP και RAR, μπορεί να ανοίξει άλλα 13 είδη συμπιεσμένων αρχείων.

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε πως το WinRAR δεν είναι δωρεάν εφαρμογή. Είναι δοκιμαστική έκδοση 40 ημερών. Θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τις 40 μέρες, αλλά θα μας ενοχλεί με μηνύματα για να το αγοράσουμε. Συνεπώς, για το άνοιγμα RAR τα εντελώς δωρεάν PeaZip και 7-Zip είναι σαφώς καλύτερες επιλογές.

Όπως και στις άλλες δύο περιπτώσεις, θα κάνουμε την εγκατάσταση WinRAR μέσω του Ninite, από τη σελίδα https://ninite.com/winrar/

Τρέχουμε το αρχείο που θα κατέβει, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η εγκατάσταση WinRAR έχει ολοκληρωθεί.

Όπως και στα άλλα προγράμματα, πλέον το άνοιγμα RAR γίνεται με διπλό κλικ.

Η αποσυμπίεση γίνεται απλά σέρνοντας το αρχείο (drag and drop) σε ένα φάκελο ή στην επιφάνεια εργασίας.

Όπως και το 7-zip, το WinRAR εγκαθίσταται απευθείας στα ελληνικά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις των Windows για την περιοχή.

Τι γίνεται αν ένα αρχείο RAR ζητάει κωδικό?

Ορισμένα αρχεία RAR είναι πιθανό να έχουν αστερίσκο στο όνομα του αρχείου, και όταν επιχειρήσουμε να το αποσυμπιέσουμε, να μας ζητήσει κωδικό, όποια εφαρμογή και αν επιλέξουμε για το άνοιγμα RAR.

Αυτό σημαίνει πως το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στο άτομο ή την ιστοσελίδα από την οποία το κατεβάσαμε για να μας δώσουν τον κωδικό.

Προσοχή, αν μας ζητούν να συμπληρώσουμε κάποιου είδους έρευνα/survey για να μας δώσουν τον κωδικό, πρόκειται 100% για απάτη.

Υπάρχει τρόπος να σπάσω τον κωδικό σε RAR?

Ο μόνος τρόπος να σπάσει κωδικός σε αρχείο RAR είναι μέσω του Brute Force, δηλαδή δοκιμάζοντας όλους τους πιθανούς κωδικούς με κάποιο πρόγραμμα.

Δυστυχώς, αν ο κωδικός είναι έστω και λίγο περίπλοκος, είναι πρακτικά αδύνατον να σπάσει. Όπως είδαμε στον οδηγό για τα ισχυρά Password, ακόμα και αν ο υπολογιστής μας δοκίμαζε 1.000 password το δευτερόλεπτο, θα χρειαζόταν 2130 αιώνες για να δοκιμάσει όλους τους κωδικούς με 8 γράμματα κεφαλαία και πεζά, αριθμούς, και σημεία στίξης.

Χωρίς τον κωδικό, λοιπόν, είναι πρακτικά αδύνατον το άνοιγμα RAR.

Πώς ανοίγω αρχεία rar με τη βοήθεια του PCsteps

