12 Συμβουλές για να πηγαίνουν τα Windows 7 σφαίρα - Μέρος 1ο

Αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Windows 7 είναι η ταχύτητα τους και ειδικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά αυτών, τα Windows (S)Vista. Βέβαια είναι ελάχιστοι εκείνοι που πέτυχαν να κάνουν το μηχάνημα τους να μπουτάρει σε 15 δευτερόλεπτα, όπως μας είχαν υποσχεθεί οι προγραμματιστές της Microsoft, αλλά γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θα σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές προκειμένου να κάνετε το λειτουργικό σας πιο γρήγορο τόσο κατά τη διαδικασία του μπουταρίσματος όσο και στην γενικότερη συμπεριφορά-ανταπόκριση του.

Step 1

Κάντε απεγκατάσταση όποιο πρόγραμμα συνόδευε τον Η/Υ ή το Laptop σας κατά την αγορά του και δεν σας χρειάζεται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows Features για να τσεκάρετε ποιο προγράμματα χρειάζεστε/χρησιμοποιείτε και ποια όχι.

Step 2

Περιορίστε στα ελάχιστα απαραίτητα, τα προγράμματα που θα τρέχουν κατά την εκκίνηση του Η/Υ σας. Πηγαίνετε Start, Accessories,Run και πληκτρολογήστε MSCONFIG και στην καρτέλα Startup απενεργοποιήστε ότι θεωρείται πως σας καθυστέρει και δεν έχει να κάνει με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ σας.

Step 3

Αν έχετε τη δυνατότητα πρόσθετε όσο περισσότερη μνήμη Ram γίνεται ανάλογα με το αν το σύστημα σας είναι 32bit ή 64bit. Σίγουρα τα Windows 7 δεν είναι τόσο “Ramοβάρα” όσο τα (S)Vista αλλά όσο περισσότερη τόσο καλύτερα.

Step 4

Απενεργοποιήστε το Search Indexing ακόμα και αν χρησιμοποιείται την αναζήτηση συχνά, δεν θα σας επηρεάσει. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές Indexing στο Control Panel ή πληκτρολογώντας στο Start Search Box “index” και θα δείτε να εμφανίζεται η επιλογή Index Options. Αφού το επιλέξετε πατήστε Modify θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο και εσείς πρέπει να ξε-τσεκάρετε τις επιλογές με το √.

Step 5

Κάντε συχνά ανασυγκρότηση των δίσκων σας. Ανοίξτε το My Computer και με δεξί κλικ επάνω στον σκληρό σας δίσκο (σε όποιο κομμάτι του θέλετε, εάν αυτός είναι χωρισμένος σε δυο ή περισσότερα partitions) επιλέξτε Properties και έπειτα την καρτέλα Tools και πατήστε Ανασυγκρότηση. (Επειδή η διαδικασία θα διαρκέσει από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες, καλύτερα να αφήσετε τον Η/Υ και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο ώσπου να τελειώσει).

Step 6

Αλλάξτε τα Power Setting σας για υψηλότερες επιδόσεις. Πρόκειται για μια ενεργοβόρα συμβουλή που θα «σπρώξει» τον Η/Υ λίγο περισσότερο. Βρίσκεται στο Control Panel, επιλέξτε System and Security και έπειτα Power Options και αλλάξτε το Power Plan σαν με κάποιο διαθέσιμο ή φτιάξτε κάποιο άλλο σύμφωνα με τις δίκες σας ανάγκες.

Step 7

Κάντε συχνά εκκαθάριση δίσκων. Επιλέξτε Start, Accessories, System Tools και τέλος την επιλογή Disk Cleanup. Με τη διαδικασία αυτά θα βρεθούν αχρείαστα αρχεία είτε από τον κάδο ανακύκλωσης, προσωρινά αρχεία του ιντερνέτ, αρχεία από ανενεργές ιστοσελίδες είτε αρχεία εγκατάστασης που δεν χρειάζονται πλέον.

Step 8

Κάντε συχνό έλεγχο του Η/Υ για ιούς και Spyware. Μπορείτε να αγοράσετε κάποια προγράμματα αλλά και να χρησιμοποιήσετε αυτό που σας δίνεται με τα Windows, το Windows Defender. Επίσης υπάρχουν αρκετά και πολύ αξιόλογα δωρεάν προγράμματα του είδους, όπως είναι της Panta Cloud Antivirus & Avast Antivirus.

Step 9

Χρησιμοποιήστε τον Performance Troubleshooter για να επιλύσετε διάφορα θέματα που ίσως σας καθυστερούν τον Η/Υ. Πηγαίνετε στο Control Panel, System and Security και επιλέξτε Check for Performance Issues.

Step 10

Απενεργοποιήστε τα Desktop Gadgets πληκτρολογώντας Gadgets στην Start Menu Search Bar επιλέγοντας View List of Running Gadgets επιλέξτε Remove και θα κλείσουν.

Step 11

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πολύχρωμα και υψηλής ανάλυσης Backgrounds στην επιφάνεια εργασίας. Όσο πιο «ελαφρύ» είναι το φόντο (Background) τόσο λιγότερη Ram καταναλώνει ο Η/Υ γι’ αυτήν τη διεργασία. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μονόχρωμα Backgrounds.

Step 12

Απενεργοποιήστε τα Aero Effects. Ανοίξτε το Control Panel, Performance Information and Tools. Εκεί επιλέξτε Advanced Visual Effects και στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέγουμε Adjust for Best Performance.

