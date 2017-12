(Ψήφοι: 15. Βαθμολογία: 4,60 στα 5)

Τα Windows Vista είναι το χειρότερο λειτουργικό της Microsoft μετά τα Windows M.E. Αν όμως ένας παλιός υπολογιστής ήρθε προεγκατεστημένος με Vista, και δεν θέλουμε να αγοράσουμε μια άδεια για νεότερα Windows, στον οδηγό θα δούμε πώς γίνεται το κατέβασμα Windows Vista δωρεάν και νόμιμα, από server της Microsoft.

Αντί να κατεβάσετε τα ξοφλημένα Vista, γιατί δεν βάζετε δωρεάν Windows 10?

Στις 11 Απριλίου 2017 έληξε η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Vista, που επισήμως σημαίνει πως το λειτουργικό σύστημα είναι νεκρό.

Αντί λοιπόν να κατεβάσετε ένα υποκειμενικά μισητό και αντικειμενικά ληγμένο λειτουργικό σύστημα, γιατί να μην δοκιμάσετε να βάλετε δωρεάν τα Windows 10?

Πώς γίνεται το κατέβασμα Windows Vista να είναι δωρεάν και νόμιμο?

Όταν αγοράζουμε Windows, αυτό που αγοράζουμε στην πραγματικότητα δεν είναι το φυσικό μέσον εγκατάστασης (DVD), ούτε τα αρχεία που περιέχει.

Όλα τα DVD της ίδιας έκδοσης των Windows είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους. Δεν έχει καμία διαφορά το περιεχόμενο του δικού μας DVD των Windows από το DVD ενός φίλου μας ή οποιουδήποτε άλλου στην Ελλάδα έχει αγοράσει την ίδια έκδοση.

Το μόνο που διαφοροποιεί τα Windows είναι το product key, o 15-ψήφιος μοναδικός κωδικός που αναγράφεται είτε στη συσκευασία, είτε είναι κολλημένος σε αυτοκόλλητο, αν αγοράσαμε τον υπολογιστή με προεγκατεστημένα τα Windows.

Όταν λοιπόν αγοράζουμε Windows, στην πράξη αυτό που αγοράζουμε είναι το product key, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε DVD της αντίστοιχης έκδοσης.

Πριν το κατέβασμα Windows Vista - έχετε product key?

Όπως είναι αυτονόητο από την προηγούμενη παράγραφο, όταν λέμε πως το κατέβασμα Windows Vista μπορεί να γίνει δωρεάν και νόμιμα, εννοούμε αποκλειστικά το μέσον της εγκατάστασης, χωρίς product key ή - προφανώς - κάποιο "σπαστήρι".

Για να εγκαταστήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τα Windows θα πρέπει να έχουμε ένα γνήσιο, αγορασμένο product key.

Το κατέβασμα Windows Vista

Για τα Windows 7 και τα Windows 8 μπορούμε να κατεβάσουμε απευθείας ένα αρχείο ISO και να το γράψουμε σε DVD - έστω και με κάποια δυσκολία όσον αφορά τα 8. Όμως, στο κατέβασμα Windows Vista η κατάσταση είναι μάλλον "συναρμολογούμενη".

Θα πρέπει πρακτικά να κατεβάσουμε τρία αρχεία, ένα εκτελέσιμο αρχείο .exe και ένα αρχείο boot.wim και install.wim, και να χρησιμοποιήσουμε δύο τρίτα προγράμματα για να τα μετατρέψουμε σε ISO και να το γράψουμε μετά σε DVD.

Δεν έφτανε δηλαδή που τα Vista είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει σε λειτουργικό την τελευταία δεκαετία, θέλει και ακροβατικά για να κατεβάσουμε το μέσο εγκατάστασης.

Οι παρακάτω εκδόσεις είναι στα Αγγλικά, αλλά μπορούμε μετά την εγκατάσταση να εφαρμόσουμε την ίδια μέθοδο για την αλλαγή γλώσσας όπως στα Windows 7.

Κατέβασμα Windows Vista x86 SP1

X14-63452.exe

boot.wim

install.wim

Κατέβασμα Windows Vista x64 SP1

X14-63453.exe

boot.wim

install.wim

Η ανάγκη του Download Manager

Οι server της Microsoft που φιλοξενούν τα παραπάνω αρχεία είναι κάθε άλλο παρά αξιόπιστοι όσον αφορά το κατέβασμα. Ειδικά στο install.wim, που έχει μέγεθος πάνω από 2,5GB, είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιο timeout και να κατέβει corrupted το αρχείο.

Η λύση για αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο download manager, όπως ο Download Accelerator Plus.

Αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ και αντιγραφή στο σύνδεσμο του κάθε αρχείου, να πατήσουμε το "+" πάνω δεξιά στον download accelerator, και να προσθέσουμε το αρχείο για το download.

Μετά το κατέβασμα Windows Vista:

η συναρμολόγηση

Για να δημιουργήσουμε ένα ISO μετά το κατέβασμα Windows Vista θα χρειαστούμε δύο προγράμματα: Ένα πρόγραμμα διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων, όπως το 7-zip, και ένα πρόγραμμα δημιουργίας ISO, όπως το ImgBurn.

Αποσυμπίεση αρχείων

Έχοντας εγκατεστημένο το 7-zip, κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο MicrosoftInstaller.exe, και επιλέγουμε "Extract Here".

Θα εμφανίσει ένα φάκελο "Vista".

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα αρχεία boot.wim και install.wim, κάνουμε αποκοπή...

...μπαίνουμε στο φάκελο Vista και κάνουμε επικόλληση στο φάκελο sources, για να μεταφερθούν τα αρχεία εκεί.

Δημιουργία Bootable ISO

Έχοντας εγκαταστήσει το ImgBurn, πηγαίνουμε στην επιλογή "Create image file from files/folders".

Στο Sourse κάνουμε κλικ στο εικονίδιο...

...και επιλέγουμε το φάκελο Vista.

Στο "Destination" επιλέγουμε που θα αποθηκευτεί το αρχείο ISO.

Στην καρτέλα Labels της στήλης δεξιά θα χρειαστεί να γράψουμε ένα label για το ISO9660 και το UDF (δεν έχει μεγάλη σημασία τι θα γράψουμε).

Όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να πάμε στο Advanced -> Bootable Disk, και να βάλουμε τις ρυθμίσεις ακριβώς όπως είναι παρακάτω.

Στο Boot Image κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το φάκελο και επιλέγουμε, μέσα στο φάκελο Vista/boot/, το αρχείο etfsboot.com

Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δημιουργία ISO.

Θα μας βγάλει μια προειδοποίηση για το σύστημα αρχείων. Επιλέγουμε "Ναι".

Στο επόμενο παράθυρο θα βγάλει μια επισκόπηση. Πατάμε ΟΚ.

Σε λίγα δευτερόλεπτα το ISO είναι έτοιμο.

Εγγραφή και Εγκατάσταση

Πλέον, έχοντας το ISO, μπορούμε να το γράψουμε σε DVD μέσω των Windows, ή ακόμη και σε USB με το Rufus.

Ρυθμίζοντας τον υπολογιστή μας να κάνει boot από το μέσο εγκατάστασης, και πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο όταν μας ζητηθεί...

...το σύστημα θα μπει στην εγκατάσταση των Windows Vista.

Προσοχή κατά την εγκατάσταση!

Όταν μας ζητηθεί να εισάγουμε το Product key, δεν πρέπει να το εισάγουμε! Πηγαίνουμε κατευθείαν στο Next...

...και στο παράθυρο που θα βγάλει επιλέγουμε "Νο".

Ο λόγος είναι πως αυτή η έκδοση των Vista, η μοναδική που μπορούμε να κατεβάσουμε, περιμένει πως θα έχουμε product key για την ακριβή έκδοση Windows Vista Ultimate.

Αν δεν βάλουμε καθόλου product key, θα μας εμφανίσει μια λίστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις Windows Vista. Επιλέγουμε τη δική μας και τσεκάρουμε το "I have selected the edition of Windows that I purchased".

Στις περισσότερες περιπτώσεις που τα Vista ήρθαν προεγκατεστημένα με τον υπολογιστή, η σωστή έκδοση είναι η Windows Vista HomePremium.

Όπως και νά 'χει, πάντως, στο αυτοκόλλητο του Product Key γράφει ποια έκδοση έχουμε.

Από εκεί και μετά, συνεχίζουμε κανονικά την εγκατάσταση.

Είχατε κάποιο πρόβλημα με το κατέβασμα Windows Vista?

Αν κάποιο μέρος της διαδικασίας που περιγράφουμε παραπάνω δεν λειτούργησε για εσάς, είτε όσον αφορά το κατέβασμα Windows Vista είτε τη μετατροπή σε ISO, γράψτε μας στα σχόλια, και εμείς, ή κάποιος άλλος από τους αναγνώστες μας, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

