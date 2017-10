Ελληνικά Smartphone, Ημέρα Χωρίς Σουτιέν, και Μια Πτήση Στην Κόλαση

(Ψήφοι: 4. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ο Έλληνας έχει καταφέρει τα πάντα, γιατί να μην φτιάξει και το δικό του smartphone, το οποίο θα είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο στον κόσμο; Το όνομα της ταινίας "Το Αυτό" μπερδεύει όσους δεν την ξέρουν. Ένα παπούτσι μας διχάζει με το χρώμα του. Τέλος, για τους προληπτικούς, η πτήση 666 προς HEL έκανε κανονικά το δρομολόγιό της την Παρασκευή και 13. Αυτά και άλλα περίεργα στο ViralSteps της εβδομάδας.

Zer TELECOM: Η Πρώτη Ελληνική Εταιρεία Κινητών

Δεν κάναμε λάθος, ούτε προσπαθούμε να σας παραπλανήσουμε. Η πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής smartphone είναι πραγματικότητα.

Για την ακρίβεια, η Zer TELECOM παράγει έξυπνα τηλέφωνα, tablet, πληθώρα από αξεσουάρ κινητών, ενώ εισάγει αμέτρητα προϊόντα.

Η δράση της εταιρείας μετρά δεκαετίες. Η αναδημοσίευση ενός βίντεο πωλήσεων, με τον κύριο Ζερβουδάκη και τον απίστευτο Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν αρκετή για να γίνουν viral η εταιρεία και τα προϊόντα της.

Το βίντεο είναι καθαρό προϊόν καναλιών τύπου Kontra Channel, που σου πουλάνε οτιδήποτε, αλλά πάντα με πνεύμα ελληνικό.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ο Mr Zer μαζί με τον Άδωνι πουλάνε τα Zer Phones, τα οποία “έχουν συναρμολογηθεί φυσικά στο εξωτερικό, ΑΛΛΑ σχεδιάστηκαν στην Ελλάδα για να δώσουν ψωμί στα ελληνόπουλα”.

Τα Zer Phones είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Με το ZER M20 (ιδέα του Mr Zer το ονοματάκι μην ακούμε βλακείες), τη ναυαρχίδα της εταιρείας, να μας αφήνει άφωνους με τα χαρακτηριστικά του.

Τετραπύρηνος επεξεργαστής στα 1.30GHz, 1GB RAM, 16GB ROM, 8MP κάμερα, Android OS v.6.0 και μπαταρία στα 3000mAh, μόνο με 199,00€. Μιλάμε για κελεπούρι από τα λίγα. Τρέξτε να προλάβετε, γιατί δεν θα βρείτε πουθενά τέτοια ευκαιρία.

Ή μήπως θα βρείτε, ακολουθώντας τις προσφορές μας και διαβάζοντας τον μηνιαίο οδηγό αγοράς smartphone που δημοσιεύουμε;

Μόλις είδα “Το Αυτό” - Τι είδες;

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τρέιλερ της νέας ταινίας του Star Wars, αλλά κανείς δεν ξεχνά το IT(Το αυτό). Εμείς το είδαμε, το απολαύσαμε, και σας το προτείνουμε.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν ιδέα τι παίζει στους κινηματογράφους και το Hollywood, όπως ένας εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας μας.

This is why Twitter > any other social media pic.twitter.com/ZJhAfvmxSh — Besim 🏃 (@RunLikeKante) October 8, 2017

Στο συγκεκριμένο tweet βλέπουμε τον Jack να ενημερώνει τους πάντες ότι είδε το IT (αυτό). Κάπου εκεί αρχίζει η περιπέτεια του Luke, που δεν έχει ιδέα τι θέλει να πει ο ποιητής (Jack).

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε εξαιτίας του τίτλου της ταινίας. Το πρώτο μήνυμα αναφέρει “Just saw IT = Μόλις είδα το IT”, και αν αλλάξουμε το “IT” με “it”, η μετάφραση αλλάζει σε “Μόλις το είδα”.

Η συζήτηση είναι τραγελαφική, και αξίζει πραγματικά να τη διαβάσετε στα Αγγλικά. Παραθέτουμε τη μετάφρασή της, που όμως δεν αποδίδει στο 100% το αστείο της συζήτησης.

Jack: Μόλις είδα Το Αυτό.

Luke: Τι είδες;

Jack: Το είδα.

Luke: Τι είδες;

Jack: Το αυτό.

Luke: Τι είναι αυτό;

Jack: Το αυτό.

Luke: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Jack: Δεν ξέρεις τι είναι;

Luke: Δεν έχω ιδέα φίλε.

Luke: Συνεχίζεις απλά να λες “αυτό” και με μπερδεύεις.

Jack: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Το Αυτό!

Luke: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

Jack: Το αυτό Η ΤΑΙΝΙΑ.

Luke: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Jack: ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ.

Luke: ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ;

Jack: ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟ (Το αυτό)!

Ο Master των Ελατηρίων

Όσοι έχουμε κάποια ηλικία - εντάξει δεν είμαστε και παππούδες - θυμόμαστε τη δεκαετία του ‘90 αυτά τα περίεργα ελατήρια. που απλά τα κουνούσαμε χωρίς λόγο.

Χρησιμοποιώντας τα κάναμε κόλπα ή απλά τα βάζαμε να κατεβαίνουν σκάλες. Ίσως πάλι τα μπλέκαμε, με αποτέλεσμα να σπάνε στην προσπάθεια να τα ξεμπλέξουμε.

Λοιπόν, όπως δεκάδες άλλα προϊόντα αυτής της λαμπρής δεκαετίας, έτσι και τα ελατήρια επέστρεψαν πάλι στη μόδα.

Το viral δεν είναι η επιστροφή τους, αλλά ένας ασιάτης master στην τέχνη του ελατηρίου που τρέλανε τα social media με τα κόλπα του.

We've been playing 'em wrong this entire time. pic.twitter.com/AdzdBrLFp8 — No Feelings ! (@itsboyschapter) October 11, 2017

Θα παραδεχθούμε πως μόλις τον είδαμε δακρύσαμε λίγο για τα σκαλιά που μέτρησε το δικό μας ελατήριο, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχε κάνει και κάτι άλλο.

Το 2017 Είναι Μαγική Χρονιά

Το διαδίκτυο από τη μία είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρώπου, αλλά από την άλλη αποκαλύπτει και τις πιο ηλίθιες πτυχές του μυαλού του.

Πολλά έχουν απασχολήσει τους θαμώνες των κοινωνικών δικτύων, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση ξέφυγε.

Κάποιος δημοσίευσε ένα από τα πιο γνωστά μαθηματικά τρικ. Είπε απλά ότι αν προσθέσεις την ηλικία σου στη χρονιά γέννησής σου, τότε θα βγάλεις τον αριθμό 2017. Απίστευτο;

Όχι, γιατί απλά το μυαλό σου πέφτει στην παγίδα μιας πολύ απλής πράξης, που εξαιτίας της απλότητάς της δεν καταλαβαίνεις το προφανές. Γι' αυτό και αρκετοί πίστεψαν ότι το 2017 είναι όντως μία μαγική χρονιά.

People on facebook are a different breed pic.twitter.com/LTdvEGxHnb — Memeulous (@Memeulous) October 10, 2017

Εμείς πάντως θα τους αφήσουμε να το πιστεύουν. Φοβόμαστε, πως αν τους πληροφορήσουμε ότι σε λίγους μήνες αυτή η πράξη θα βγάζει 2018, μάλλον θα εκραγεί ο εγκέφαλός τους.

Παπούτσια Ροζ και Πράσινα Άλογα

Ξαφνικά έπεσε από τον ουρανό ένα tweet ενός ροζ παπουτσιού και ο κόσμος τρελάθηκε.

Οι μνήμες γύρισαν πίσω στο 2015, όπου ένα φόρεμα άλλαζε χρώμα ανάλογα με το γούστο του παρατηρητή.

Αυτή τη φορά το internet γέμισε με ένα παπούτσι που στην πραγματικότητα είναι ροζ με άσπρο, αλλά το flash το έκανε να φαίνεται γκρι με σιέλ.

it’s originally pink & white, the flash & bad quality camera is what makes appear teal & grey or pink & white. here’s the original: pic.twitter.com/oyXEZapJAr — ً (@staruins) October 11, 2017

Παρόλο που η λύση δόθηκε από πολλούς, ο κόσμος συνεχίζει να μάχεται για το πραγματικό χρώμα του παπουτσιού.

Εδώ μπορείτε να δείτε την αυθεντική φωτογραφία:

Η Ομαδική Δουλειά Πάντα Αποδίδει

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ομαδική δουλειά έχει πιο άμεσα και καλύτερα αποτελέσματα, από το να προσπαθεί κάποιος μόνος του.

Το γλυκό κουτάβι του βίντεο αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK 🐶⛳️ pic.twitter.com/q4SsBFYYuy — Cute Emergency (@CuteEmergency) October 8, 2017

Ο ιδιοκτήτης του δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στην τρύπα. Ευτυχώς όμως ήταν εκεί ο Superdog να σώσει την κατάσταση.

Το σκυλάκι χάρισε πολύ γέλιο και κέρδισε ακόμη περισσότερα like.

Μήνας Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού και #NoBraDay

Ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Εταιρείες, οργανισμοί, και δημόσιες υπηρεσίες προσφέρουν δωρεάν ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Η Estée Lauder σε συνεργασία με τον Έλληνα σχεδιαστή Dukas, κάθε χρόνο προσφέρει στο κοινό το βραχιόλι της εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματος πάνε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής.

Επίσης, η Lipton με τη δράση “Στηρίζω Κι εγώ”, προσφέρει μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του μήνα Οκτωβρίου για τις ανάγκες του Συλλόγου Άλμα Ζωής.

Η Pandora ήταν Επίσημος Χορηγός του 9ου Greece Race for the Cure. Μέρος των εσόδων της εταιρείας από την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων θα προσφερθεί στον σύλλογο.

Όπως είναι λογικό, η Ημέρα Χωρίς Σουτιέν ανήκει στον μήνα καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού. Φέτος έπεσε Παρασκευή και 13, αλλά αυτό δεν πτόησε κανέναν από τους θαυμαστές των τόπλες γυναικών.

Εμείς δεν πρόκειται να σας δείξουμε γυμνόστηθες γυναίκες. Θα σας δείξουμε δύο από τα καλύτερα tweet που συναντήσαμε εκεί έξω, και είναι χαρά μας που τράβηξαν έστω και λίγο τα βλέμματα.

Πάντα να σέβεστε τη δύναμη αυτών των γυναικών, γιατί αυτές έχουν πραγματική δύναμη!

If #NoBraDay was REALLY about breast cancer awareness, every tweet would have a pic like this, not topless selfies pic.twitter.com/9d2Gxb8U6q — Pato Dahmashe 𓃮 (@Patolion187) October 13, 2017

Να θυμάστε, η πρόληψη σώζει ζωές!

Παρασκευή και 13

Άλλοι θεωρούν γρουσουζιά την Παρασκευή και 13, ενώ άλλοι την Τρίτη και 13, ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Κάπως έτσι έγινε γνωστή και μια πτήση της Finnair που πραγματοποιήθηκε Παρασκευή και 13.

Τα δεδομένα που διέπουν αυτήν την πτήση είναι τόσο αστεία και τρομακτικά ταυτόχρονα, που ήταν απλά αδύνατον να μην γίνει viral.

Ας τα πάρουμε από την αρχή:

Α πτήση της εταιρείας Finnair από την Κοπεγχάγη με προορισμό το Ελσίνκι είχε αριθμό 666.

Πραγματοποίησε το τελευταίο της ταξίδι Παρασκευή και 13.

Η συντομογραφία του προορισμού στην Αγγλική γλώσσα ήταν HEL (Helsinki), η οποία θυμίζει αμέσως τη λέξη HELL, που σημαίνει κόλαση, ενώ έχουν ακριβώς την ίδια προφορά.

Η πτήση απογειωνόταν την 13η ώρα της ημέρας, στη μία το μεσημέρι.

Το αεροδρόμιο του Ελσίνκι προσπάθησα να γλυκάνει τα πράγματα, αναφέροντας ότι λόγω της διαφοράς ώρας, η πτήση δεν θα αναχωρούσε την 13η ώρα.

#AY666 departs at 2:10 pm. local time from @CPHAirports and arrives in HEL at 3:55 local FIN time. #FridayThe13th — Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) October 13, 2017

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο αριθμός της πτήσης είναι 666, και πως αναχώρησε Παρασκευή και 13, δεν αλλάζει.

Το πράγμα γίνεται ακόμη πιο περίεργο, αν τα συνοψίσουμε όλα σε μία φράση:

“Η πτήση 666 της Finnair, πραγματοποιεί το τελευταίο της ταξίδι στην κόλαση (HEL), την Παρασκευή και 13, την 13η ώρα της ημέρας.”

Ο λόγος που αυτή ήταν η τελευταία πτήση της AY666; Απλώς η εταιρεία αποφάσισε να της αλλάξει όνομα. Το γιατί αποφασίστε το εσείς.

Πώς σας φάνηκαν τα VirarSteps της εβδομάδας;

Εσείς θα αγοράσετε κάποιο από τα ελληνικά smartphone ή λέτε να παραμείνετε στα καθιερωμένα; Τελικά τι χρώμα είναι το παπούτσι;

Εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, γιατί απλά προσπαθούμε να μάθουμε καλό γκολφ και τα κόλπα του τύπου με το ελατήριο.

Ως την άλλη εβδομάδα, και εφόσον βγήκαμε ζωντανοί από την Παρασκευή και 13, λέμε να δούμε καμιά ταινία.

Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε και μην ξεχνάτε, η πρόληψη σώζει ζωές.

