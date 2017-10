Τσίπρας Για Γέλια, Τέρμα το Πειρατικό Κατέβασμα Σειρών Netflix

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τα τέλεια Αγγλικά του Πρωθυπουργού μας, συνδυάζονται με το Despacito και την Ariana Grande για να συνθέσουν ένα περίεργο σκηνικό. Όχι, δεν τελειώσαμε. Σας έχουμε μεσήλικους gamers, τον νέο Παντελίδη, μία περίεργη σκάλα που σε ξαναπάει στην κορυφή, και το Netflix να το παίζει αστυνόμος όσον αφορά το πειρατικό κατέβασμα σειρών.

Νέος ΚΟΚ: Απαγορεύει το Κάπνισμα στο Αυτοκίνητο

Πολύ σωστά διαβάσατε - ή σχεδόν σωστά. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη, πρέπει επιτέλους να μπει τέλος στις αντικοινωνικές συμπεριφορές των Ελλήνων οδηγών.

Οι Έλληνες οδηγοί το έχουν παρακάνει, και για αυτό θα αλλάξει εκ βάθρου ο ΚΟΚ. Ο κ. Σπίρτζης αναφέρει ότι ο νέος ΚΟΚ θα χωρίζει τις παραβάσεις σε τρεις βασικές κατηγορίες, χαμηλής, μεσαίας, και υψηλής επικινδυνότητας.

Τα πρόστιμα θα ορίζονται με βάση την κατηγορία στην οποία θα ανήκει και η παράβαση.

Για παράδειγμα, αν ο οδηγός συλληφθεί να πετά τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, για δεύτερη φορά, θα του αφαιρείται το δίπλωμα και θα πρέπει να δώσει εκ νέου εξετάσεις. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση στάθμευσης σε διάβαση αναπήρων.

#tsipras_proverbs ή Οι παροιμίες του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Τσίπρας επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και τον Πλανητάρχη. Αυτό που όμως απασχόλησε τους Έλληνες πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν το αντικείμενο συζήτησης των δύο ανδρών, αλλά οι γνώσεις Αγγλικών του ηγέτη μας.

Ο κ. Τσίπρας ως γνωστόν μιλά την αγγλική γλώσσα άπταιστα και με ιδιαίτερη προφορά. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που παλαιότερα, αλλά και πιο πρόσφατα, έγινε meme.

Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα κορυφαία tweet που πραγματοποιήθηκαν υπό το #tsipras_proverbs και σας τα προσφέρουμε με τη μετάφρασή τους.

The fly will eat iron and the mosquito steel#tsipras_proverbs — Archie Burchie (@ArchieBurchie) October 19, 2017

Θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Your brain and a pound and the painter’s brush#tsipras_proverbs — Τζερμπόα (@kagouriki) October 19, 2017

Το μυαλό σου και μια λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος.

Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε.

From here go the others. #tsipras_proverbs — Lina Greek (@Linagreek) October 19, 2017

Από εδώ πάνε κι άλλοι.

From the town i come and at the top cinnamon #tsipras_proverbs — Al-Auh-Andro (@AlexandrosFL350) October 19, 2017

Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.

Despacito από τη Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού

Όποιος λέει ότι οι στρατιωτικές μπάντες είναι μόνο για παρελάσεις και εμβατήρια, μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσει τις απόψεις του.

Αρκετές στρατιωτικές μπάντες ξένων χωρών πραγματοποιούν απίστευτες εκτελέσεις γνωστών τραγουδιών, και όχι μόνο.

Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε την μπάντα του Τουρκικού Στρατού Ξηράς να εκτελεί τη θεματική μελωδία του Game Of Thrones.

Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν τέτοια διαμάντια και στην Ελλάδα. Η φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του «Βότσεια 2017» που διοργανώθηκαν από το ΠΝ προς τιμήν του Ναύαρχου Νικόλαου Βότση.

Η μπάντα έκλεψε την παράσταση παίζοντας από Σαββόπουλο μέχρι Queen. Ιδιαίτερη εντύπωση όμως προκάλεσε η εκτέλεση του Despacito, ενός τραγουδιού που μέσα σε εννέα μήνες έχει ξεπεράσει τα τέσσερα δισεκατομμύρια προβολών και συνεχίζει.

Νάσος - Ο Νέος Παντελίδης

Πριν μερικές εβδομάδες εμφανίστηκε στο "Ελλάδα Έχεις Ταλέντο" ο Νάσος, ένας αθίγγανος με τρομερή χροιά στη φωνή και ιδιαίτερο στίχο.

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν, μα πιο πολύ ενθουσιάστηκε το κοινό με την αυθεντικότητα του καλλιτέχνη και των στίχων του.

Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι θα γινόταν viral. Να όμως που δύο εβδομάδες μετά, ένα βίντεο που ανέβηκε με τη συμμετοχή του ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια προβολές.

Η εταιρεία GABI Music άδραξε την ευκαιρία και επέλεξε ένα τραγούδι που ο Νάσος έγραψε για τον Παντελή Παντελίδη. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βοήθησε τον Νάσο να ηχογραφήσει το τραγούδι και να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ.

Το βίντεο κλικ βρίσκεται στα treding του ελληνικού YouTube και οι προβολές του αυξάνονται συνεχώς.

Εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Νάσο, και ελπίζουμε τα κακά στόματα των σχολίων - και όχι μόνο - να σταματήσουν.

Νόμος και Τάξη στο Netflix

Εκατοντάδες εταιρείες έχουν προσπαθήσει να καταπολεμήσουν την πειρατεία με αμέτρητους τρόπους. Αν βέβαια κρίνουμε από το γεγονός πως οι ιστοσελίδες διανομής πειρατικού περιεχομένου ζουν και βασιλεύουν, μάλλον κάτι δεν κάνουν σωστά.

Στο Netflix δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν ιδιαίτερα με το θέμα της πειρατείας, αν και πάντα τους απασχολούσε. Με δεδομένο όμως την αύξηση του αυθεντικού περιεχομένου, θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους.

Έτσι λοιπόν, το Netflix στοχεύει στην μετατροπή της πειρατείας ως μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Γι' αυτό, σύμφωνα με το Torrent Freak, επιθυμεί να μεγαλώσει την ομάδα ασφαλείας του περιεχομένου του.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην παρακολούθηση κάθε γωνιάς του διαδικτύου για πειρατικό περιεχόμενο και δραστηριότητα, που έχει πάντα σχέση με τα show που η ίδια προσφέρει μέσω της πλατφόρμας της.

Ένας Gamer Γεννιέται

Ποιος είναι αυτός που είπε ότι το gaming έχει ηλικία να τον μαλώσουμε; Μήπως είπε κανείς ότι δεν μπορούν οι μεσήλικες να είναι streamer; Κάνει λάθος και στα δύο, η αγάπη δεν έχει ηλικία σε κάθε τομέα.

Ο GrndPaGaming είναι ένας εξηντατετράχρονος streamer που απολαμβάνει να μοιράζεται στιγμές με τους θεατές του.

Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν εξήντα τρεις χιλιάδες ακολούθους στο Twitch και παρόλα αυτά έγινε γνωστός από ένα tweet στο οποίο πρωταγωνιστεί.

this makes me so happy pic.twitter.com/HeWRr0qzcu — sirdee (@SirDimetrious) October 13, 2017

Στο βίντεο τον βλέπουμε να παίζει παθιασμένα PlayerUnknown's Battlegounds και να πανηγυρίζει ιδιαίτερα τη νίκη του.

Σκάλα Αλλιώς

Οι αγαπημένες σκηνές των θαυμαστών της σειρά The Big Bang Theory διαδραματίζονται όλες στις σκάλες της πολυκατοικίας. Αρχικά, οι παραγωγοί σκεφτόντουσαν την αφαίρεση αυτών των σκηνών. Άλλαξαν γνώμη εξαιτίας του κοινού της σειράς.

Παρ’ όλα αυτά, όλοι συνεχίζουν να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται τέτοια γυρίσματα μέσα σε στούντιο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ίσως είναι το παρακάτω τρικ.

what is this sorcery... pic.twitter.com/Q3xrncTsO0 — Relatable Quotes (@RelatableQuote) October 19, 2017

Αρκετοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς κάτι τέτοιο είναι δυνατό, και το ίδιο κι εμείς. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Η Ariana Grande και το Σκαμπό

Η Ariana Grande, εκτός από ένα όνομα που θυμίζει γραμματοσειρά στο Word, έχει πολλά ταλέντα, και ένα από αυτά φαίνεται να είναι η ανεξήγητη στάση της πάνω σε ένα σκαμπό.

Στο εξώφυλλο του άλμπουμ “My Everything” που κυκλοφόρησε το 2014, η τραγουδίστρια κάθεται - κάπως ιδιαίτερα - επάνω σε ένα σκαμπό.

Με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχει κανείς νόμος της φυσικής που επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Το ίδιο παρατήρησε και ο Jesse McLaren, που δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία προσπαθεί να αναπαράγει το εξώφυλλο, δηλώνοντας “Έκανα την έρευνα μου, και αποκλείεται τα οπίσθιά της να ακουμπούν το σκαμπό”.

I've done the research and there's no way her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/AIGNpcJn6G — Jesse McLaren (@McJesse) October 15, 2017

Πώς σας φάνηκαν τα VirarSteps της εβδομάδας;

Όσοι νόμοι και να βγουν, ο Έλληνας τη συνήθεια δε την κόβει, κι αν κάνουμε λάθος πείτε το μας. Είναι στο αίμα μας βρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε.

Τουλάχιστον ανάμεσα σε όσα δεν ξεχνάμε είναι και το γέλιο. Βρίσκουμε πάντα αφορμές και we throw the bear’s laugh άμα λάχει.

Μέχρι την άλλη εβδομάδα και έως ότου το Netflix καταπολεμήσει την πειρατεία, να περνάτε καλά και να μας γράφετε. Στα σχόλια.

