Ταινίες Online: Πώς μας Επηρεάζουν οι Μηνύσεις στο Kodi

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

(Ψήφοι:. Βαθμολογία:στα 5)

Loading... Loading...

To Kodi είναι η ιδανικότερη λύση για τη δημιουργία ενός κέντρου πολυμέσων και θεάματος. Όμως, η μεγάλη του επιτυχία έχει και συνέπειες, όπως είναι οι δικαστικές περιπέτειες σε τρίτα αποθετήρια και πρόσθετα. Δείτε όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μηνύσεις στο Kodi, τους νέους αντικαταστάτες, και πως να προσθέσουμε όλα τα ελληνικά Add-ons.

Αν ανησυχείτε για το μέλλον του Kodi, ή σας φαίνεται περίπλοκο να αλλάζετε πρόσθετα κάθε τόσο, δείτε τον οδηγό μας με τις πιο απλές εναλλακτικές εφαρμογές:

Το ιστορικό των αγωγών και το "Piracy 3.0"

Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 ανακοινώθηκε ότι δύο από τα μεγαλύτερα ανεπίσημα αποθετήρια του Kodi, έχουν μηνυθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Την δικαστική αγωγή την υπέβαλε το Dish Network, αξιώνοντας και αποζημίωση 150.000 δολαρίων για κάθε ζημιά που έχει υποστεί. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς αμερικάνικους παρόχους δορυφορικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Αυτή η είδηση προκάλεσε αρχικά σοκ σε πολλούς χρήστες και πρωτίστως στους σχεδιαστές των προσθέτων.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες, δημιουργούν τα Addons από χόμπι και χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό κίνητρο.

Οι αγωγές ξεκίνησαν λόγω της νέας αυξανόμενης απειλής για τις εταιρείες, που έχει διαβαθμιστεί ως Piracy 3.0. Το torrenting το θεωρούν παρωχημένο με τη διαβάθμιση Piracy 1.0, και τα streaming sites θεωρούνται ως Piracy 2.0.

Οι αμερικάνικοι κολοσσοί του θεάματος θεωρούν ότι το Piracy 3.0 εδραιώνεται επικίνδυνα, με καινοτόμους τρόπους - όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, διαμέσου των ανεπίσημων προσθέτων στο Kodi box.

Γιατί δεν κινδυνεύει το Kodi

Το Kodi ως λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι αναμενόμενο να μην διατρέχει απολύτως κανέναν κίνδυνο. Άλλωστε η αποποίηση των ευθυνών έχει γίνει με τον πιο επίσημο τρόπο στην τελευταία έκδοση Krypton.

Όλοι θα έχουμε προσέξει ότι ο εξαιρετικός media manager εγκαθίσταται με προεπιλεγμένη την απαγόρευση της προσθήκης των άγνωστων πηγών.

Είναι ανοικτό λογισμικό

Ωστόσο, το Kodi ως ανοικτό λογισμικό μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε τρίτο προγραμματιστή θέλει να χρησιμοποιήσει τον κώδικά του. Έτσι, μας δίνει το δικαίωμα με δικιά μας ευθύνη να ενεργοποιήσουμε την προσθήκη των άγνωστων πηγών.

Την ώρα που κάποια ανεπίσημα Addons παύουν να λειτουργούν λόγω των προβλημάτων που προκαλούν οι μηνύσεις στο Kodi, την ίδια στιγμή νέα πρόσθετα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται με παρόμοιες υπηρεσίες.

Είναι φυσικό λοιπόν οι περισσότεροι από μας να μην γνωρίζουμε ότι ένα Addon που θα κλείσει σήμερα λόγω των μηνύσεων, μπορεί εύκολα να εμφανιστεί αύριο με νέο όνομα, όπως ήδη γίνεται αυτήν την περίοδο.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί σε διαφορετικό URL, και από διαφορετική ομάδα προγραμματιστών. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες όπως τις γνωρίζαμε.

Είναι παγκόσμια κοινότητα

Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι εταιρείες είναι σε θέση να κινηθούν νομικά κατά των προγραμματιστών που βρίσκονται στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική.

Όμως κάτι παρόμοιο δεν μπορεί να συμβεί στους σχεδιαστές των πρόσθετων, που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες δεν επιβάλουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να απειληθεί κάποιος με σχετική αγωγή εάν ζει σε χώρα που δεν είναι συμβεβλημένο μέλος της παγκόσμιας WIPO Copyright Treaty, (WCT), και δεν ακολουθεί τους κανονισμούς της αμερικάνικης Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Ως εκ τούτου, είναι πασιφανές ότι η μεγάλη ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινότητα του media manager, είναι αναμφίβολα το απόρθητο οχυρό που εμποδίζει την κλιμάκωση με τις μηνύσεις στο Kodi.

Πού μας επηρεάζουν οι μηνύσεις στο Kodi

Όπως είναι φυσικό, εμείς οι Έλληνες χρήστες έχουμε περιορισμένες επιλογές στα πρόσθετα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ταινίες.

Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν ελάχιστα Addons για υπότιτλους, και ένα και μοναδικό πρόσθετο για ελληνική τηλεόραση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Δυστυχώς οι αγωγές στόχευσαν στο μεγαλύτερο αποθετήριο που υπάρχει για το Kodi, που δεν είναι άλλο από το TVAddons. Σε αυτό το repo είχαν μετακινηθεί πρόσφατα τα πρόσθετα των ελληνικών υποτίτλων και το AliveGR.

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι πολύ σύντομα δεν θα είναι διαθέσιμα αυτά τα πρόσθετα μέσα στο Kodi. Ήδη το URL του αποθετηρίου έχει εξαφανιστεί, και δεν λειτουργούν τα χρήσιμα εργαλεία όπως το Indigo και το Alluc.

Προς το παρόν, κάποια πρόσθετα μέσα από το Fusion του TVAddons λειτουργούν στις προηγούμενες εκδόσεις του Dimitrology - SchisM TV. Όμως δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο στις νέες αναγκαίες αναβαθμίσεις που έκανε το build.

Η ανοιχτή κοινότητα του Kodi μας επαναφέρει όλα τα ελληνικά πρόσθετα

Ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια του οδηγού, δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με το κρισιμότερο θέμα για εμάς, όπου είναι οι ελληνικοί υπότιτλοι και το AliveGR.

Μπορούμε να βάλουμε τα λίγα αλλά τόσο χρήσιμα πρόσθετα για εμάς, μία και καλή, χειροκίνητα μέσα από την ανοιχτή κοινότητα του Kodi.

Οι διασωθέντες από τις μηνύσεις στο Kodi

Επιπλέον, έχουν διασωθεί από τις μηνύσεις στο Kodi το Specto, το Exodus, και το Zen (Elysium). Ιδίως τα δυο πρώτα χρήσιμα Addons για εμάς τους Έλληνες συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, καλύτερα από ποτέ.

Ακόμη κι αν για κάποιον λόγο σταματήσουν να λειτουργούν, ήδη έχουν εμφανιστεί ομάδες με νέα URL από την τεράστια ανοιχτή κοινότητα του Kodi και είναι έτοιμες να μας τα προσφέρουν με εναλλακτικούς τρόπους.

Αν χρειαστεί, θα αναφερθούμε σε αυτές σε κάποιον ενημερωμένο οδηγό.

Τι πρέπει να κάνουμε

Μετά από αυτές τις εξελίξεις και την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση με τις μηνύσεις στο Kodi και το Piracy 3.0, ένα καλό VPN είναι ίσως πιο απαραίτητο από ποτέ.

Αν και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά σε αυτό το θέμα, εμείς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι.

Χρήση VPN

Αρκετοί χρήστες που προφανώς δεν χρησιμοποιούσαν VPN σε χώρες που είναι το ίδιο χαλαρές όπως η Σουηδία, και βέβαια στις όχι τόσο χαλαρές ΗΠΑ, έχουν λάβει ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλοι αυτοί οι ατυχείς χρήστες χρησιμοποιούσαν πρόσθετα του Kodi για streaming ταινιών.

Είναι προφανές ότι δεν ισχυριζόμαστε ότι οι μηνύσεις στο Kodi μπορεί να γίνουν επικίνδυνες και για τους Έλληνες χρήστες.

Ωστόσο, εφόσον είμαστε φανατικοί χρήστες του Kodi και χρησιμοποιούμε ακατάπαυστα το streaming ταινιών, το VPN θα μας προστατεύσει απόλυτα με τον πιο ασφαλή τρόπο.

Το καλύτερο VPN για το Kodi

Εμείς κάνουμε χρήση του ελβετικού Hotspot Shield, που προσφέρει ταχύτατη πλοήγηση και torrenting, όπως ακριβώς θα είχαμε και χωρίς VPN.

Έχουμε αναφερθεί για αυτή την εξαιρετική υπηρεσία στον οδηγό με τα καλύτερα VPN. Πλέον και λόγω προσωπικής εμπειρίας, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι μία από τις ταχύτερες και αξιόπιστες λύσεις για το Kodi, και όχι μόνο.

Επιπλέον, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πέντε διαφορετικές συσκευές μας.

Οτιδήποτε βοήθεια χρειαστείτε σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε σε μία τέτοια ενέργεια, μπορείτε να μας ρωτήσετε στα σχόλια.

Απαραίτητη η ενημέρωση στην έκδοση 17.3

Όσοι έχουμε κατεβάσει το Kodi από το κατάστημα των Windows, το λειτουργικό της Microsoft φροντίζει μαζί με τις αναβαθμίσεις να κάνει update και στις νεότερες εκδόσεις του media manager.

Ωστόσο, αν έχουμε εγκαταστήσει την installer έκδοση από τη σελίδα του Kodi, πρέπει εμείς χειροκίνητα να προχωρήσουμε στην απαραίτητη - όσο ποτέ - αναβάθμιση του προγράμματος.

Εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι η νέα έκδοση θα κάτσει ακριβώς πάνω από την προηγούμενη. Δεν πρόκειται να χάσουμε καμία ρύθμιση και όποιο πρόσθετο είχαμε μέσα στο Kodi.

Αρκεί μόνο στο μέσον της διαδικασίας εγκατάστασης, να προσέξουμε επιλέγοντας το "Ναι" όταν θα μας εμφανιστεί η καρτέλα που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Η νέα αναβάθμιση του Dimitrology - SchisM TV

Ο Έλληνας σχεδιαστής του εξωτερικού που ανέλαβε τη διαχείριση του κορυφαίου build, το SchisM TV, που έχουμε δει επανειλημμένως σε προηγούμενους οδηγούς, έκανε πρόσφατα update σε ολόκληρο το build. Τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από θεαματικά.

Βελτιωμένο περιβάλλον με όλα τα ελληνικά πρόσθετα που χρειαζόμαστε

Το πιο ωραίο build του Kodi ενημερώθηκε με νέα πρόσθετα για 4K ταινίες, σπορ, και ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Έχει γίνει καλύτερο από ποτέ.

Επιπλέον, έρχεται με έξι ανανεωμένα κελύφη (skins), που το καθιστά ιδανικό για να αλλάζουμε την εμφάνιση του Kodi. Ανάλογα με τη διάθεσή μας, μπορούμε να τα εναλλάσσουμε με τον πιο αυτόματο και εύκολο τρόπο.

Έτσι λοιπόν στην ενότητα που ακολουθεί θα δείξουμε συνοπτικά την εγκατάσταση του εξαιρετικού SchisM TV All in One 0.7 για τους νέους χρήστες που δεν το έχουν εγκαταστήσει, καθότι έχει διαφοροποιηθεί ελαφρά η διαδικασία μετά από τις μηνύσεις στο Kodi.

Στις επόμενες ενότητες θα δείξουμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε τα ελληνικά πρόσθετα εύκολα και γρήγορα.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να ανησυχούμε βλέποντας αστοχίες. Ούτε φυσικά να ψάχνουμε τα νέα URL των repos, αν κλείνουν γιατί γίνονται μηνύσεις στο Kodi.

Προσθήκη του SchisM TV - ALL IN ONE

Για να εγκαταστήσουμε το build, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις του Kodi Krypton 17.3...

...και μετά στην ενότητα των προσθέτων, ενεργοποιούμε τις άγνωστες πηγές με κλικ πάνω στο σχετικό εικονίδιο.

Αμέσως μετά θα λάβουμε προειδοποίηση για την ενέργεια που κάναμε, που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, και πατάμε στο "Ναι".

Στη συνέχεια πηγαίνουμε μία καρτέλα πίσω και επιλέγουμε τη διαχείριση αρχείων…

...κάνοντας αμέσως μετά διπλό κλικ στην προσθήκη πηγής.

Πρέπει να προσέξουμε ότι πριν προσθέσουμε την πηγή, αν χρησιμοποιούμε ήδη κάποια υπηρεσία VPΝ, θα πρέπει προς το παρόν να την απενεργοποιήσουμε.

Στην νέα καρτέλα που θα ανοίξει πατάμε στο <Κανένα>...

...και αντιγράφουμε την ακόλουθη web address:

http://dimitrology.com/repo

Για την επικόλληση οποιουδήποτε κειμένου μέσα στο Kodi, πατάμε ταυτόχρονα τα "Ctrl+V"...

...και αμέσως μετά την επικόλληση, πατάμε το "Εντάξει".

Στην "Εισαγωγή ονόματος για την πηγή πολυμέσων" ονομάζουμε την πηγή ".SchisM TV" και επιλέγουμε πάλι "Εντάξει". Είναι καλή ιδέα να βάλουμε μια τελεία πριν το όνομα.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ταξινομημένο στην κορυφή της λίστας της διαχείρισης αρχείων.

Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδικασία πατώντας πάλι στο Εντάξει.

Εγκατάσταση αρχείου zip

Αφού τελειώσαμε με την προσθήκη της πηγής, πηγαίνουμε πίσω στην αρχική σελίδα του Kodi.

Πατάμε πάνω στην ενότητα "Πρόσθετα"...

…και στην καρτέλα που θα ανοίξει επιλέγουμε το εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί, όπως ακριβώς παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια πατάμε στην εγκατάσταση από αρχείο zip...

...και επιλέγουμε το ".SchisM TV".

Κατόπιν πατάμε στο "plugin.video.dimitv.zip". Προσέχουμε εδώ μην επιλέξουμε το ακριβώς από πάνω, γιατί μοιάζουν.

Σε αυτό το σημείο και ανάλογα τις δυνατότητες του υπολογιστή ή του TV Box που έχουμε, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε λίγο, έως ότου δούμε πάνω δεξιά ότι το πρόσθετο ενεργοποιήθηκε.

Πηγαίνουμε μια καρτέλα πίσω, και από την ενότητα “Πρόσθετες εφαρμογές” πατάμε στο “Dimitrology Wizard”.

Θα δούμε την επόμενη καρτέλα που θα μας εμφανίσει κάποιες επιλογές. Την αφήνουμε προσωρινά ως έχει.

Φεύγουμε για λίγο από το Kodi και ανοίγουμε τον browser που χρησιμοποιούμε στα Windows.

Πληκτρολογούμε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.dimitrology.com/getcode

Αντιγράφουμε τον εξαψήφιο κωδικό που βλέπουμε με τα έντονα κόκκινα ψηφία, ο οποίος παράγεται τυχαία και αλλάζει κάθε μία ώρα.

Αμέσως μετά επιστρέφουμε στην ανοιχτή καρτέλα που αφήσαμε προηγουμένως στο Kodi, και κάνουμε κλικ στο “Settings”...

...πατάμε στο “Code”...

...και τον κωδικό που είδαμε και αντιγράψαμε από τον browser, τον επικολλούμε με "Ctrl+V" ή τον πληκτρολογούμε μέσα στο πεδίο της καρτέλας του Kodi.

Κατόπιν πατάμε διαδοχικά τα δυο “Εντάξει” που θα εμφανισθούν.

Στη συνέχεια πατάμε στο "Install / Update"...

...και επιλέγουμε το “Schism TV All in one Krypton”.

Θα ερωτηθούμε αν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να προχωρήσουμε, όπου πατάμε στο ναι.

Full and Overwrite

Η επόμενη καρτέλα θα μας ρωτήσει αν θέλουμε καθαρή εγκατάσταση πατώντας το "Full", όπου θα διαγραφούν τυχόν πρόσθετα που είχαμε προηγουμένως. Ωστόσο, δεν θα αλλοιωθούν οι ρυθμίσεις και τα αγαπημένα μας.

Ειδάλλως μπορούμε να πατήσουμε το "Overwrite", αν θέλουμε να παραμείνουν άθικτα όλα όσα είχαμε μέσα στο Kodi.

Κατόπιν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του build, θα ειδοποιηθούμε σχετικά. Αν είχαμε και άλλα πρόσθετα μέσα στο Kodi, ενδέχεται να εμφανιστεί μία ειδοποίηση με κάποιο σφάλμα.

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, και απλά πατάμε στο Continue...

...και αμέσως μετά στο εντάξει. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένουμε πολύ λίγο για να ενημερωθούν κάποια πρόσθετα. Αμέσως μετά πρέπει να επανεκκινήσουμε το Kodi.

Μόλις ξεκινήσει πάλι το Kodi Krypton 17.3, πηγαίνουμε στο κεντρικό πάνελ και πατάμε στο εικονίδιο των ρυθμίσεων.

Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις διασύνδεσης...

...πατάμε στην ενότητα του κελύφους...

...και επιλέγουμε το κέλυφος του Schism Anniversary, όπως παρατηρούμε στην εικόνα.

Το μόνο που κάνουμε μετά είναι να διατηρήσουμε αυτήν την αλλαγή πατώντας το "Ναι".

Αυτόματη αναζήτηση υποτίτλων

Με ένα μικρό πρόσθετο, το Autosubs, μπορούμε να έχουμε ακόμη πιο γρήγορη εμφάνιση των ελληνικών υποτίτλων στις ταινίες online.

Οι μηνύσεις στο Kodi δεν έχουν επηρεάσει αυτό το πρόσθετο που μας παρέχει τους αυτοματισμούς στους υπότιτλους. Πρόκειται για Addon που ανήκει στο επίσημο αποθετήριο του Kodi.

Έτσι λοιπόν, αν δεν το έχουμε προσθέσει ήδη, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα σε αυτό το link του προηγούμενου οδηγού μας.

Η μόνιμη προσθήκη των τριών ελληνικών Addon

Αν επιχειρήσουμε να προσθέσουμε τις δύο πολύ γνωστές υπηρεσίες για ελληνικούς υπότιτλους, θα λάβουμε ένα μήνυμα αστοχίας.

Ο λόγος είναι ότι τα δύο πρόσθετα για ελληνικούς υπότιτλους, το Subtitles.gr και Opensubtitles.org by opensubtitles, βρίσκονται στο TVAddons, που οι μηνύσεις στο Kodi το έθεσαν εκτός λειτουργίας.

Προσθήκη Subtitles.gr

Την λύση θα μας την δώσει όπως προείπαμε η ανοιχτή κοινότητα του εξαιρετικού λογισμικού.

Για να προσθέσουμε μόνοι μας το Subtitles.gr μέσα στο Kodi, πρέπει αρχικά να κλείσουμε το Kodi.

Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτούμε τη σελίδα του GitHub και να κατεβάσουμε το αρχείο κάνοντας τις δύο ενέργειες που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Αμέσως μετά πρέπει να επισκεφτούμε αυτή τη σελίδα του εξαιρετικού GitHub, έτσι ώστε να κατεβάσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το δεύτερο απαραίτητο αρχείο.

Μόλις ολοκληρωθούν οι λήψεις αυτών των δύο αρχείων, θα πρέπει να τα αποσυμπιέσουμε.

Τους δύο αποσυμπιεσμένους φακέλους θα πρέπει να τους μεταφέρουμε μέσα στα πρόσθετα του Kodi στα Windows.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, ο φάκελος του Kodi βρίσκεται εύκολα στις παρακάτω διαδρομές.

Για το Kodi (installer) που κατεβάσαμε από τη σελίδα του

Πρέπει να πληκτρολογήσουμε στην αναζήτηση των Windows το ακόλουθο:

C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi\addons

Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αντί για “user”, πρέπει να βάλουμε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούμε στα Windows.

Ειδάλλως μπορούμε να ακολουθήσουμε διαδοχικά τη διαδρομή μέσα από τον σκληρό δίσκο. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τους δύο αποσυμπιεσμένους φακέλους μέσα σε αυτόν τον φάκελο των Addons του Kodi.

Για το Kodi από το κατάστημα των Windows

Η διαδρομή σε αυτήν την περίπτωση είναι η παρακάτω.

C:\Users\user\AppData\Local\Packages\XBMCFoundation.Kodi_4n2hpmxwrvr6p\LocalCache\Roaming\Kodi\addons

Ο φάκελος του Kodi στα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα

Στο Android

\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\addons

Στο iOS

/private/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons

Στο Mac OS

/Users/"το όνομα χρήστη"/Library/Application Support/Kodi/addons/

Στο Linux

.xbmc/addons

Στο Linux σημειώνουμε ότι αυτή η διαδρομή βρίσκεται ως κρυμμένος φάκελος στον προσωπικό μας φάκελο "Home". Για να εμφανιστεί ο .xbmc, θα πρέπει να πατήσουμε ταυτόχρονα το Ctrl και Η όσο είμαστε στο Home.

Προσθήκη Opensubtitles.org by opensubtitles

Η προσθήκη του γνωστού Addon για τους ελληνικούς υπότιτλους γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είδαμε προηγουμένως, πάλι μέσα από την ανοιχτή κοινότητα.

Το μόνο που κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τη σχετική σελίδα, και στη συνέχεια να κατεβάσουμε το αρχείο zip που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα.

Έπειτα αποσυμπιέζουμε το αρχείο και ακολουθούμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες που κάναμε και προηγουμένως με τους Subtitles.gr, και ανάλογα με το ποια έκδοση του Kodi χρησιμοποιούμε.

Μόλις τελειώσουμε την όλη διαδικασία και ανοίξουμε στη συνέχεια το Kodi, θα δούμε τις υπηρεσίες των ελληνικών υποτίτλων να έχουν ήδη προστεθεί.

Προσθήκη AliveGR

Για να προσθέσουμε μόνοι μας το AliveGR μέσα στο Kodi, πρέπει αρχικά να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κλειστό το Kodi.

Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτούμε τη σελίδα του Dimitrology και να κατεβάσουμε το αρχείο επιλέγοντας το απαραίτητο zip.

Έπειτα μπορούμε να προσθέσουμε το zip με τον τρόπο που είδαμε προηγουμένως στους υπότιτλους.

Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολα, απευθείας μέσα από το Kodi πηγαίνουμε στην εξής διαδρομή: “Κεντρικό πάνελ ➜ Settings ➜ Πρόσθετα ➜ Εγκατάσταση από αρχείο zip” .

Αμέσως μετά εντοπίζουμε το zip που μόλις κατεβάσαμε στον σκληρό μας δίσκο και το εγκαθιστούμε.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτόν τον πιο εύκολο τρόπο και την πρόσθεση των υποτίτλων. Όμως, διαπιστώσαμε στην πράξη ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό με το Subtitles.gr.

Έτσι λοιπόν, για να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του AliveGR, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα σε αυτό το link του προηγούμενου οδηγού μας, για την τηλεόραση στο Kodi.

Ωστόσο, αν βαριόμαστε να διαβάσουμε κι άλλον οδηγό, η διαδρομή για να εντοπίσουμε το AliveGR είναι η ακόλουθη: “Κεντρικό πάνελ ➜ Settings ➜ Πρόσθετα ➜ Εγκατάσταση από αποθετήριο ➜ thgiliwt addon repo➜ Πρόσθετα βίντεο ”.

Μέσα στα πρόσθετα βίντεο μπορούμε να βρούμε κι άλλα ενδιαφέροντα ελληνικά Addons, όπως το Novasports, για να τα βάλουμε στα αγαπημένα μας.

Το εύκολο backup του αναβαθμισμένου SchisM TV-All in one

Παρότι οι μηνύσεις στο Kodi διέκοψαν τη λειτουργία του backup στο Indigo που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο οδηγό, η αναβάθμιση του build μας προσφέρει ακόμα πιο εύκολες δυνατότητες για αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

Το μόνο που κάνουμε για να εμφανιστεί η λειτουργία του backup, είναι να πάμε αρχικά στα "Τools" στο κεντρικό πάνελ. Δίπλα θα δούμε και τα wallpapers, αν θέλουμε να αλλάξουμε το φόντο του build.

Στη συνέχεια πατάμε στο πληκτρολόγιο το σχετικό πλήκτρο με το κάτω βελάκι, για να εμφανιστεί η λειτουργία των αντιγράφων ασφαλείας.

Κάνοντας κλικ πάνω στο Backup, δεν απομένει παρά να ορίσουμε με τρεις κινήσεις, τον φάκελο που θέλουμε να γίνονται τα αντίγραφα ασφαλείας.

Έτσι θα το βρίσκει αυτόματα το SchisΜ TV σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε επαναφορά.

Επί τη ευκαιρία, μόλις τελειώσουμε με όλες τις προσθέσεις των Addons που είδαμε, επιβάλλεται να κάνουμε άμεσα και το πρώτο μας backup.

Είναι πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε σε έναν ασφαλή εξωτερικό χώρο, όπως είναι ένας δεύτερος δίσκος ή ένα USB Drive.

Τα νέα πρόσθετα για 4Κ ταινίες και live σπορ

Την ώρα που γίνονται μηνύσεις στο Kodi και κλείνουν κάποια πρόσθετα, την ίδια στιγμή γεννιούνται κάποια άλλα με τις ίδιες και ακόμα καλύτερες δυνατότητες.

Έτσι λοιπόν, το αναβαθμισμένο Dimitrology - SchisM TV έχει προεγκατεστημένα στα πρόσθετα βίντεο, δύο πολύ νέα και χρήσιμα Addons.

Stream Army

Ιδίως στο Stream Army που μετακινήθηκε από το κλειστό πλέον Fusion, θα βρούμε ULTRA HD ταινίες και πολλές ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Στο Halow live TV θα βρούμε πολλά ξένα τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδουν αθλητικά γεγονότα, και όχι μόνο.

Live TV

Ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις από τα πιο γνωστά ξένα τηλεοπτικά κανάλια, ιδίως τα βρετανικά, θα βρούμε και στην πλήρως αναβαθμισμένη ενότητα "Live TV" στο κεντρικό πάνελ του Dimitrology - SchisM TV.

Σχετικά με τις 4K ταινίες που είδαμε προηγουμένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται δυνατό PC με VDSL σύνδεση στο ίντερνετ.

Αν πρόκειται για TV Box, χρειαζόμαστε 3GΒ μνήμη το ελάχιστο, και βέβαια μια Smart TV στα 4Κ.

Τα δύο ιδανικότερα TV Box για το πανέμορφο αλλά ομολογουμένως βαρύ build, είναι αναμφίβολα τα πανίσχυρα H96 Max και Sunvell T95Z Plus. Μπορείτε να τα δείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Αν ωστόσο έχουμε ήδη TV Box ή υπολογιστή που δεν έχει ισχυρές προδιαγραφές, μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε το build. Προσθέτουμε μόνο τα απαραίτητα Addons.

Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi, όπως αναλύουμε στον ακόλουθο οδηγό:

Επίσης, μπορούμε να αλλάξουμε θεαματικά την εμφάνιση των προσθέτων, είτε στο Dimitrology - SchisM TV, είτε στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi.

Εφόσον λοιπόν θέλουμε να επέμβουμε σε ολόκληρο το περιβάλλον του Kodi με τον πιο απλό τρόπο, μπορούμε να συμβουλευτούμε τη σχετική ενότητα του παλιότερου οδηγού μας.

Επιπλέον, αν θέλουμε να δώσουμε ελληνικές ονομασίες στο κεντρικό πάνελ του build και να βάλουμε τα δικά μας wallpaper και φωτογραφίες, μπορούμε να μεταβούμε στην αντίστοιχη ενότητα του οδηγού.

Μας επηρεάζουν οι μηνύσεις στο Kodi?

Οι μηνύσεις στο Kodi είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν τον εξαιρετικό media manager να βελτιώνεται συνεχώς προς το καλύτερο.

Μάλιστα στην επερχόμενη έκδοση v18 - "Leia", η μεγάλη ομάδα του λογισμικού αλλά και η τεράστια ανοικτή κοινότητα των προγραμματιστών, υπόσχονται ακόμα πιο καινοτόμες και εντυπωσιακές δυνατότητες.

Αν σας γεννήθηκαν απορίες ή θέλετε να μοιραστείτε τη δικιά σας άποψη για το θέμα, γράψτε μας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr.

Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress.