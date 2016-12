Αγορά Τροφοδοτικού: Τι να Προσέχουμε, Μύθοι & Αλήθειες

Η αγορά τροφοδοτικού είναι μία από τις δυσκολότερες επιλογές για το στήσιμο ενός σταθερού υπολογιστή. Η λάθος αγορά τροφοδοτικού μπορεί να είναι από σπατάλη χρημάτων μέχρι επικίνδυνη για το σύστημα. Στον οδηγό θα δούμε τα κριτήρια για την επιλογή τροφοδοτικού με βάση τις ανάγκες του υπολογιστή μας.

Επιλέγοντας το ιδανικό τροφοδοτικό υπολογιστή

Ένας σταθερός υπολογιστής είναι η μοναδική συσκευή στην οποία ο τελικός καταναλωτής - και όχι κάποιος μηχανικός/σχεδιαστής - καλείται να αξιολογήσει τις ενεργειακές ανάγκες του συστήματος, τις οποίες πρέπει να καλύψει το τροφοδοτικό.

Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να ψάξουμε τις μέγιστες απαιτήσεις σε Watt για κάθε ξεχωριστό υποσύστημα, και έχοντας το άθροισμά τους να προχωρήσουμε στην αγορά τροφοδοτικού.

Επειδή όμως αυτό θα ήταν αρκετά χρονοβόρο, μια ειδική ιστοσελίδα, η οποία μάλιστα εξειδικεύεται και σε reviews τροφοδοτικών, έχει δημιουργήσει την πιο πλήρη και χρήσιμη σελίδα για την αγορά τροφοδοτικού ακριβώς στα μέτρα μας.

Ενώ υπάρχουν αρκετές σελίδες σχετικές με τον υπολογισμό της ισχύος για την αγορά τροφοδοτικού, η υπηρεσία της Outer Vision Extreme είναι σαφώς η πληρέστερη.

Επίσης, είναι πιθανότατα και η πιο επίκαιρη, καθώς ενημερώνεται τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους νεότερους επεξεργαστές και τις κάρτες γραφικών.

Ίσως μάλιστα να παραείναι αναλυτική, καθώς σε κάθε κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις πιθανές συσκευές, ακόμη και συσκευές που δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ σε ένα σύγχρονο υπολογιστή, όπως πχ το σκέτο CD-ROM, το Floppy Drive, ή το Zip Drive.

Σε άλλες κατηγορίες θέτει ερωτήσεις που είναι δύσκολο και περιττό να απαντήσει ο μέσος χρήστης, όπως πχ αν ο SSD είναι τεχνολογίας M.2, Flash, ή DRAM - η συντριπτική πλειοψηφία των SSD της αγοράς είναι Flash.

Πάντως, ο φανατικός χομπίστας των υπολογιστών θα βρει ακόμη και υπολογισμό του τροφοδοτικού με βάση το αν επιθυμεί να κάνει overclock τον επεξεργαστή.

Η σελίδα επίσης προβλέπει για πολλαπλές κάρτες γραφικών...

...καθώς και για διάφορες άλλες τεχνολογίες, παλαιές και νέες, συμπεριλαμβανομένων modules για Bitcoin Mining.

Ενώ όλα αυτά φαίνονται εξαιρετικά πολύπλοκα, στην πράξη 5-6 πεδία είναι που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε πεδία με συσκευές που δεν έχουμε στο σύστημά μας. Ούτε και πειράζει ιδιαίτερα αν έχουμε πχ έναν 12άρη ανεμιστήρα και δεν τον δηλώσουμε.

Έχοντας συμπληρώσει τα πεδία που μας αφορούν, αρκεί να κάνουμε κλικ στο calculate (34 watt είναι η προεπιλογή του συστήματος).

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στο ίδιο πεδίο, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η Print View, η οποία δείχνει και τα υποσυστήματα που έχουμε επιλέξει.

Με βάση το προτεινόμενο νούμερο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αγορά τροφοδοτικού.

Μια απόδειξη για το πόσο ακριβείς είναι οι μετρήσεις της Outer Vision είναι πως ο γνωστός κατασκευαστής Coolermaster χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μηχανή στο δικό του Power Supply Calculator, στη διεύθυνση

http://www.coolermaster.outervision.com/

Για ποιο λόγο να συμβουλευθούμε αυτή τη σελίδα για την αγορά τροφοδοτικού, από τη στιγμή που χρησιμοποιεί την ίδια μηχανή?

Γιατί είναι πολύ, πολύ πιο απλοποιημένη, περιλαμβάνοντας μόνο τα σημαντικά.

Αυτό διευκολύνει σημαντικά τον υπολογισμό των Watt για την αγορά τροφοδοτικού, χωρίς να χάνουμε τίποτα πραγματικά σημαντικό - όπως είπαμε, και να μην βάλουμε όλους τους ανεμιστήρες του συστήματος, δεν έγινε και τίποτα.

Μπορεί ένα τροφοδοτικό με πολλά watt να κάψει τον υπολογιστή?

Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ένα τροφοδοτικό με περισσότερα Watt από όσα χρειάζεται ο υπολογιστής να προξενήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Το τροφοδοτικό δίνει στον υπολογιστή μόνο όση ενέργεια του ζητηθεί.

Αν ο υπολογιστής χρειάζεται 300 watt και το τροφοδοτικό που έχουμε είναι πχ 1500 watt, τότε ο υπολογιστής θα πάρει μόνο όσα watt χρειάζεται για να λειτουργήσει, ούτε μισό Watt παραπάνω.

Αντίθετα, ένα τροφοδοτικό με λιγότερα Watt απ' όσα χρειάζεται ο υπολογιστής, είναι πιθανό να κάψει υποσυστήματα. Μου έχει τύχει προσωπικά, ένα τροφοδοτικό 230 watt που είχε πάνω του τρεις σκληρούς δίσκους, να τους καίει κατ' εξακολούθηση.

Τότε, γιατί να μην πάρουμε όλοι 1000άρια τροφοδοτικά, και να καθόμαστε να παιδευόμαστε για να υπολογίσουμε τα σωστά Watt για την αγορά τροφοδοτικού?

Γιατί απλά είναι σπατάλη χρημάτων να έχουμε αγοράσει ένα τροφοδοτικό με πολύ περισσότερα Watt απ' όσα χρειαζόμαστε.

Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα επενδύσουμε καλύτερα σε άλλα κομμάτια του υπολογιστή - ή ακόμη και να τα φάμε σουβλάκια.

Είναι όλα τα τροφοδοτικά των ίδιων watt ίδια?

Ας πούμε πως με βάση τις παραπάνω σελίδες υπολογισμού προκύπτει πως ο υπολογιστής που στήνουμε χρειάζεται ένα τροφοδοτικό 650 watt.

Όταν όμως πάμε να προχωρήσουμε στην αγορά τροφοδοτικού, διαπιστώνουμε πως μπορούμε να βρούμε τροφοδοτικά των 650 watt που κοστίζουν 23 ευρώ...

...μέχρι τροφοδοτικά των 650 watt που κοστίζουν 160 ευρώ.

Σε αυτό βέβαια παίζουν ρόλο χαρακτηριστικά όπως είναι το αν πρόκειται για Modular τροφοδοτικό, καθώς και αν έχει πιστοποίηση 80 Plus - τα οποία θα καλύψουμε αναλυτικά παρακάτω στον οδηγό.

Πέραν τούτων, όμως, ένα φτηνιάρικο τροφοδοτικό θα παράγει περισσότερη θερμότητα κατά τη λειτουργία του, η οποία και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του, αλλά και θα δημιουργήσει αστάθεια στην παροχή ρεύματος, που μπορεί να προξενήσει ζημιά στον υπολογιστή.

Συν ότι αν ένα τροφοδοτικό καεί, το πιθανότερο είναι πως θα πάρει μαζί του και κάποιο από τα υποσυστήματα, όπως την κάρτα γραφικών, ή ακόμη και ολόκληρη τη μητρική.

Καλό είναι λοιπόν να αποφύγουμε τα φτηνιάρικα τροφοδοτικά από άγνωστες μάρκες.

Ορισμένοι από τους πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές είναι - αλφαβητικά - οι Antec, BeQuiet, Coolermaster, Corsair, Enermax, EVGA, Seasonic, Super Flower, Thermaltake, XFX, και Xilence.

Τροφοδοτικά από κατασκευαστές όπως οι Deer, Force, Inter-Tech και MS-Tech καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Πόσο καλό πιστεύετε πως θα είναι ένα τροφοδοτικό των 950 watt με 51 ευρώ?

Ένα τροφοδοτικό με περισσότερα watt έχει μεγαλύτερη κατανάλωση?

Στις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, από την ηλεκτρική σκούπα και το φούρνο μικροκυμάτων μέχρι το θερμοσίφωνο, τα Watt που αναγράφονται αφορούν την κατανάλωση.

Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα ηλεκτρικό σκουπάκι των 500ων watt και το λειτουργούμε στο φουλ για δύο ώρες, θα έχει καταναλώσει μία κιλοβατώρα.

Στο τροφοδοτικό υπολογιστή, όμως, τα Watt που αναγράφονται δεν είναι η κατανάλωση. Είναι η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό στον υπολογιστή.

Ουσιαστικά η κατανάλωση του υπολογιστή εξαρτάται από τα υποσυστήματά του, από την ενέργεια που χρειάζεται ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών κλπ.

Μάλιστα, η κατανάλωση διαφέρει ανάλογα και με τις εργασίες που κάνουμε. Άλλη κατανάλωση έχει ο υπολογιστής όταν λειτουργεί απλά αχρησιμοποίητος, άλλη όταν σερφάρουμε στο Internet, και άλλη όταν παίζουμε ένα βαρύ παιχνίδι.

Ουσιαστικά, ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την κατανάλωση του υπολογιστή είναι να βάλουμε μικρότερο επεξεργαστή και κάρτα γραφικών, που είναι τα υποσυστήματα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

Αν μη τι άλλο, είναι δυνατόν ένα τροφοδοτικό των 1500ων Watt να έχει χαμηλότερη κατανάλωση από ένα τροφοδοτικό των 650 watt (προφανώς σε εργασίες που μπορούν να καλύψουν και τα δύο τροφοδοτικά)

Αυτό έχει να κάνει με την αποδοτικότητα και το μυστηριώδες, για πολλούς, 80 plus.

Τι είναι το 80 plus τροφοδοτικό?

Σε έναν τέλειο κόσμο, ένα τέλειο τροφοδοτικό θα τραβούσε πχ 300 watt από την ηλεκτρική παροχή του σπιτιού και θα απέδιδε 300 watt στον υπολογιστή.

Στον πραγματικό κόσμο, όμως, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα και χάνεται στο περιβάλλον. Το ποσοστό της ενέργειας που διατηρείται είναι η αποδοτικότητα του τροφοδοτικού.

Για παράδειγμα, αν είχαμε ένα υποθετικό τροφοδοτικό με αποδοτικότητα 50%, για να δώσει 300 Watt στον υπολογιστή θα πρέπει να τραβήξει ενέργεια 600 watt από την ηλεκτρική παροχή του σπιτιού, εκ των οποίων τα 300 watt θα χαθούν ως θερμότητα.

Τα τροφοδοτικά 80 Plus έχουν πιστοποιηθεί πως έχουν αποδοτικότητα τουλάχιστον 80%. Δηλαδή, για να αποδώσουν 300 watt, θα χρειαστεί να τραβήξουν από την παροχή 375 watt.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως κανένα - ποιοτικό - τροφοδοτικό δεν θα δώσει χαμηλότερα Watt από αυτά που αναγράφει.

Ένα τροφοδοτικό των 500ων Watt χωρίς πιστοποίηση και ένα τροφοδοτικό 500 watt με πιστοποίηση 80 plus θα μπορέσουν και τα δύο να δώσουν μέχρι 500 watt στον υπολογιστή.

Η μόνη διαφορά είναι πως το τροφοδοτικό χωρίς την πιστοποίηση θα έχει τραβήξει περισσότερο ρεύμα από την ηλεκτρική παροχή του σπιτιού για να δώσει την ίδια ενέργεια, και θα έχει μεγαλύτερες απώλειες σε θερμότητα.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η μόνη διαφορά που θα δούμε ανάμεσα στην αγορά τροφοδοτικού χωρίς πιστοποίηση και στην αγορά τροφοδοτικού με πιστοποίηση είναι στη θερμοκρασία του υπολογιστή και τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Έτσι είναι δυνατόν ένα τροφοδοτικό των 1500ων Watt με πιστοποίηση 80plus να έχει στην πράξη χαμηλότερη κατανάλωση από ένα τροφοδοτικό των 650watt χωρίς πιστοποίηση, λόγω της διαφορετικής αποδοτικότητας.

Αν και τα δύο τροφοδοτικά έχουν την ίδια πιστοποίηση, στα ίδια watt θα έχουν την ίδια κατανάλωση.

Τι διαφορά έχει το 80 plus Bronze από τα 80 plus Silver, 80 plus Gold, 80 plus Platinum, και 80 plus Titanium?

Ενώ η λογική πίσω από την πιστοποίηση 80 plus είναι απλή, το γεγονός πως υπάρχουν πολλαπλές πιστοποιήσεις 80 plus δεν διευκολύνει τα πράγματα.

Η διαφορά είναι πως μεγαλύτερες πιστοποιήσεις έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, η οποία μάλιστα εξαρτάται και από τον φόρτο του τροφοδοτικού.

Με βάση τον παρακάτω πίνακα, τον οποίο θα βρούμε σε αυτή τη σελίδα, στις μεγαλύτερες βαθμίδες η αποδοτικότητα μπορεί να ξεπεράσει το 90%.

Μάλιστα, την καλύτερη αποδοτικότητα σε κάθε περίπτωση την έχουμε όταν χρησιμοποιείται το 50% των δυνατοτήτων του τροφοδοτικού.

Ίσως τα πράγματα να ήταν λιγότερο μπερδεμένα αν πχ το 80 plus Gold ονομαζόταν απλά 90 plus, όμως οι επίσημες πιστοποιήσεις είναι όλες 80 plus, με τα διάφορα μέταλλα για τις βαθμίδες.

Τροφοδοτικά που ισχυρίζονται πως είναι πχ 85 plus δεν έχουν καμία επίσημη πιστοποίηση, απλά ο κατασκευαστής ισχυρίζεται πως έχουν αποδοτικότητα 85% - που είναι πολύ πιθανό να μην ισχύει καν, εφόσον δεν έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα.

Πάντως, οι διαφορές ανάμεσα στην αποδοτικότητα των διαφορετικών πιστοποιήσεων είναι μάλλον μικρές.

Δεν αξίζει λοιπόν να δώσει κανείς σημαντικά περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφοδοτικού με πολύ ανώτερη πιστοποίηση.

Τι είναι το modular τροφοδοτικό?

Στα συμβατικά τροφοδοτικά, όλα τα καλώδια τροφοδοσίας πηγάζουν μέσα από το τροφοδοτικό, και πρέπει να τα ανεχτούμε είτε τα χρειαζόμαστε είτε όχι.

Ένα modular τροφοδοτικό δεν έχει καθόλου καλώδια που να βγαίνουν από αυτό. Έχει μόνο υποδοχές...

...στις οποίες μπορούν να συνδεθούν όσα καλώδια χρειαζόμαστε - προφανώς όλα τα καλώδια συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν θα χρειαστεί να τα αγοράσουμε ξεχωριστά.

Υπάρχουν επίσης semi-modular τροφοδοτικά, τα οποία έχουν κάποια βασικά καλώδια ενσωματωμένα, και υποδοχές σε περίπτωση που χρειαστούμε περισσότερα.

Με ένα modular ή semi-modular τροφοδοτικό γλιτώνουμε από το να έχουμε αχρησιμοποίητα καλώδια στο εσωτερικό του υπολογιστή μας, διευκολύνοντας τη διαχείριση των καλωδίων για το σωστή ροή αέρα και την ψύξη του υπολογιστή.

Πάντως, το αν ένα τροφοδοτικό είναι modular ή όχι δεν επηρεάζει σε τίποτα την ποιότητά του.

Αν και συνήθως modular είναι τα πιο ακριβά μοντέλα των εταιρειών, που έχουν ούτως ή άλλως καλύτερη ποιότητα.

Χρειάζεστε βοήθεια με την αγορά τροφοδοτικού?

Για να σας βοηθήσουμε με την αγορά τροφοδοτικού, γράψτε μας στα σχόλια πόσα Watt χρειάζεστε για τον υπολογιστή σας με βάση το παραπάνω calculator, καθώς επίσης και το πόσα χρήματα θέλετε να δώσετε, και θα σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για τον δικό σας υπολογιστή.

Σας άρεσε η δημοσίευση? Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?



Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr. Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress. Pcsteps.gr