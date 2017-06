Bitcoin Mining: Γιατί Δεν είναι Πλέον για Εμάς...

Με το κάθε Bitcoin να αξίζει πολλές εκατοντάδες δολάρια, η προοπτική απόκτησης δωρεάν ψηφιακών νομισμάτων μέσω του Bitcoin Mining φαντάζει πειρασμός, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, αν το ημερολόγιο στον τοίχο σας δεν γράφει 2009, και δεν είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε χιλιάδες δολάρια, τότε το Bitcoin Mining δεν είναι για εσάς...

Αν ακούτε για πρώτη φορά τον όρο Bitcoin, ξεκινήστε από το πρώτο μέρος του οδηγού:

Τι είναι το Bitcoin, Απλά και Κατανοητά!

Για να δείτε πώς δημιουργούνται τα Bitcoin και τι ακριβώς είναι το Mining, δείτε το δεύτερο μέρος του οδηγού:

Bitcoin: Είναι Ασφαλές? Τι Κινδύνους Εμπεριέχει?

Για να κάνετε τα πρώτα σωστά βήματα στο Bitcoin, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε εδώ:

Bitcoin για αρχάριους: Τα πρώτα απαραίτητα βήματα!

Στο πρώτο διάστημα που εμφανίστηκε το Bitcoin, το 2009, ο μόνος τρόπος για Bitcoin Mining ήταν μέσω του επεξεργαστή (CPU).

Πρακτικά ο οποιοσδήποτε μπορούσε να τρέχει τον Bitcoin client στον υπολογιστή του, και μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα να αποκτήσει εκατοντάδες Bitcoins (τα οποία βέβαια τότε δεν άξιζαν σχεδόν τίποτα).

Σύντομα διαπιστώθηκε πως το Mining χρησιμοποιώντας κάρτες γραφικών ήταν πολύ αποδοτικότερο απ' ότι με τη χρήση του επεξεργαστή.

Οι επεξεργαστές ορισμένων καρτών γραφικών (Graphical Processing Units, GPUs) ήταν τόσο καλύτερες όσον αφορά του παράλληλους υπολογισμούς, που επέτρεπαν από 50 μέχρι 100 φορές ταχύτερο Bitcoin Mining, και χρειάζονταν πολύ λιγότερη ενέργεια ανά μονάδα.

Η πιο παραστατική εξήγηση για το γιατί συμβαίνει αυτό, είναι η εξής, σύμφωνα με το Bitcoin Wiki: Μπορούμε να δούμε τον επεξεργαστή σαν μια μικρή ομάδα ατόμων υψηλής ευφυίας, που μπορούν να αναλάβουν γρήγορα όποια δουλειά τους ανατεθεί. Η GPU ειναι σαν μια μεγάλη ομάδα ατόμων που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι ή γρήγοροι, αλλά είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες με ταχύτητα, και υπερτερούν συλλογικά λόγω του αριθμού τους.

Ενώ κάθε GPU της εποχής μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για Mining, οι κάρτες γραφικών της AMD αποδείχτηκαν σαφώς ανώτερες από της Nvidia για τη συγκεκριμένη εργασία. Συγκεκριμένα η ATI Radeon HD 5870 ήταν η πλέον αποδοτική επιλογή εκείνη την εποχή.

Παρ' ότι οι GPUs χρειάζονταν λιγότερη ενέργεια από τους επεξεργαστές, αυτό δεν εμπόδισε κάποιους να καταφύγουν στην υπερβολή, αξιοποιώντας πολλαπλούς υπολογιστές με πολλαπλές κάρτες γραφικών, σε αποθήκες με ισχυρό κλιματισμό.

Βέβαια, υπήρχαν και πιο ερασιτεχνικές λύσεις.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το Μάιο του 2011, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες (μια συζήτηση στο IRC), η αστυνομία να υποπτευθεί έναν bitcoin miner πως ήταν καλλιεργητής Μαριχουάνας.

Αν αναρωτιέστε ποια μπορεί να είναι η σύνδεση, η καλλιέργεια Μαριχουάνας σε εσωτερικό χώρο χρειάζεται πανίσχυρες λάμπες που να μιμούνται το φως του ήλιου, οι οποίες έχουν τεράστια κατανάλωση.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές, ένας Bitcoin Miner "έκαιγε" αρκετή ενέργεια καθημερινά για να τραβήξει πάνω του τις υποψίες.

Φανταστείτε πόσο μπερδεμένοι θα ήταν οι αστυνομικοί όταν θα επιχείρησε να τους εξηγήσει τι ακριβώς έκανε...

Η διαπίστωση πως δεν είναι όλα τα είδη επεξεργαστών ίδια όσον αφορά το Bitcoin Mining ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ειδικών μηχανημάτων αποκλειστικά για Mining.

Τα πρώτα τέτοια μηχανήματα του είδους ήταν ακολουθούσαν την τεχνολογία FPGA.

Το FPGA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Field Programmable Gate Array. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που αξιοποιεί πολλαπλές logic gates και μνήμη RAM ώστε να κάνει περίπλοκους υπολογισμούς με μεγάλη ταχύτητα.

Τα κυκλώματα αυτού του είδους δεν είναι κάτι νέο. Το πρώτο FPGA έκανε την εμφάνισή του το 1985, και χρησιμοποιούνται απλό τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους των αυτοκινήτων μέχρι σε βιομηχανικές εφαρμογές. Απλά η μέθοδος λειτουργίας τους τα καθιστούσε ιδανικά για προσαρμογή στο Bitcoin Mining.

Το πρώτο επιτυχημένο μηχάνημα του είδους ήταν το FPGA "Single" των Butterfly Labs.

Τα FPGA σίγουρα δεν αύξησαν την αποδοτικότητα του Bitcoin Mining 50-100 φορές όπως η μετάβαση από CPU σε GPU. Όμως αυτό που έκαναν ήταν να χαμηλώσουν δραματικά την ηλεκτρική ενέργεια που ήταν απαραίτητη.

Μια τυπική κάρτα γραφικών με τη δυνατότητα να κάνει 600.000 ελέγχους ανά δευτερόλεπτο (600 MegaHashes/sec, MH/s) κατανάλωνε περισσότερα από 400 watt.

Ένα τυπικό FPGA μπορεί να έχει απόδοση 826 MH/s μόλις με 80 watt κατανάλωση.

Αυτός ο πενταπλασιασμός στην αποδοτικότητα επέτρεψε τη δημιουργία των πρώτων μεγάλων bitcoin mining farms που να είναι πλέον κερδοφόρες - να μην κοστίζει δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερο από τα Bitcoin που παράγονταν.

Αυτή ήταν και η ουσιαστική γέννηση της βιομηχανίας του Bitcoin Mining.

Α, και μην νομίζετε πως με την νέα τεχνολογία των FPGA έπαψαν οι υπερβολές...

Με τον ιλιγγιώδη ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία για το Bitcoin Mining, σύντομα και τα FPGA έμειναν πίσω (το παραπάνω εικονιζόμενο σύστημα ήταν παρωχημένο πρακτικά από την ώρα που κυκλοφόρησε).

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή στο χώρο είναι τα ASIC (Application Specific Integrated Circuits).

Πρόκειται για chips που είναι σχεδιασμένα εξ' αρχής για να κάνουν μία μόνο εργασία - και να την κάνουν εξαιρετικά καλά.

Ούτε αυτή η τεχνολογία είναι καινούρια. Μάλιστα είναι παλαιότερη από τα FPGA, καθώς η πρώτη επιτυχημένη τους εφαρμογή ήταν στα κυκλώματα ULA στους 8-bit υπολογιστές ZX81 και ZX Spectrum.

Η κατασκευή ενός ASIC εξειδικευμένου για το Bitcoin Mining είχε σαν αποτέλεσμα τον εκατονταπλασιασμό της υπολογιστικής ισχύος, με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ένας καλός bitcoin miner, όπως ο Monarch των Butterfly Labs, παρέχει 600GH/s (600.000.000 ελέγχους ανά δευτερόλεπτο) με κατανάλωση 350 watt.

Μπορεί η εμφάνισή του να θυμίζει κάρτα γραφικών, όμως σε σύγκριση με την εποχή των GPU, η βελτίωση της αποδοτικότητας είναι της τάξης του 30.000%.

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο στο χώρο της τεχνολογίας, τα ASIC είναι ο τελικός προορισμός όσον αφορά το Bitcoin Mining.

Όπως προαναφέραμε, ούτε τα FPGA ούτε τα ASIC είναι καινούριες τεχνολογίες - απλά, διαπιστώθηκε πως είναι εξαιρετικά αποδοτικές όσον αφορά το bitcoin mining.

Καμία υπάρχουσα τεχνολογία δεν είναι καλύτερη από τα ASIC για αυτή τη δουλειά, και είναι μάλλον απίθανο στο κοντινό μέλλον να εφευρεθεί μια εντελώς νέα τεχνολογία που να έχει εκατονταπλάσια αποδοτικότητα και 7 φορές λιγότερη κατανάλωση από τις υπάρχουσες.

Ουσιαστικά, αυτό που μπορεί να βελτιωθεί είναι ο σχεδιασμός των ASIC, προκειμένου να μειωθεί η ηλεκτρική κατανάλωση με την ίδια απόδοση. Και, φυσικά, μπορούν τα ASIC να είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν παράλληλα.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αγορά ενός συγκεκριμένου ASIC δεν αποκλείεται να είναι αποδοτική για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το κόστος του ηλεκτρισμού να ξεπεράσει το κέρδος από τα Bitcoin, και να χρειαστεί να αντικατασταθεί με αποδοτικότερο μοντέλο.

Σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και η ισοτιμία του Βitcoin, αλλά σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη κατανάλωση συνεπάγεται αυξημένο κέρδος.

Το να κάνει κάποιος μόνος του Bitcoin Mining είναι μάλλον θέμα τύχης να έχει κέρδος - ίσως, μετά από κάποιους μήνες, να μπορέσει να λύσει πρώτος ένα block και να πάρει την αμοιβή. Αλλά ίσως και όχι.

Σχεδόν όλοι οι Miners πλέον συμμετέχουν στα λεγόμενα "pools".

Ουσιαστικά, πολλοί διαφορετικοί χρήστες συγκεντρώνονται σαν ομάδα. Η συνολική δουλειά που χρειάζεται για να λυθεί ένα block χωρίζεται σε shares, και μοιράζεται στην ομάδα για να επεξεργαστεί το κάθε share από τον καθένα ξεχωριστά, με τον εξοπλισμό του.

Μόλις η ομάδα λύσει ένα block, τα bitcoins μοιράζονται αναλόγως με τα shares που έχει επεξεργαστεί ο καθένας.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι επιπλέον κανόνες σχετικά με τη μοιρασιά, όπως το αν κρατάει το pool τις προμήθειες των συναλλαγών ή τις μοιράζει στα μέλη.

Για μια αναλυτική σύγκριση των pools και των διαφόρων πολιτικών, δείτε αυτόν τον πίνακα του Bitcoin.it

Η συμμετοχή σε Pool έχει σαν αποτέλεσμα συχνότερες μικρότερες πληρωμές, παρά μία μεγάλη μετά από μήνες αν κάποιος κάνει Mining μόνος του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, χρειάζεται αξιόλογος εξοπλισμός για να υπάρξει αξιόλογο κέρδος.

Αν θέλει κάποιος να γίνει επαγγελματίας στο Bitcoin Mining, χρειάζεται να επενδύσει σοβαρά σε αυτό.

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Businesweek, ο Joel Flickinger, που αντιμετωπίζει το Bitcoin Mining σαν δουλειά πλήρους απασχόλησης, έχει επενδύσει πάνω από 20.000 δολάρια για τρία συστήματα mining, και ο λογαριασμός του ρεύματος έρχεται 400 δολάρια το μήνα.

Με αυτού του επιπέδου την ισχύ, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 100 bitcoin τους τελευταίους μήνες, σαν μέλος του Pool http://give-me-coins.com/.

Όμως, με την παράμετρο "difficulty" του mining να μεταβάλλεται κάθε 2016 blocks, θα χρειαστεί να επενδύει σταθερά σε νέο εξοπλισμό για να διατηρήσει το εισόδημά του - αυτό φυσικά με δεδομένο πως δεν θα μηδενιστεί κάποια στιγμή η αξία του Bitcoin.

Η δημιουργία των εξειδικευμένων ASIC άλλαξε άρδην το σκηνικό στο Bitcoin Mining, και ορισμενοι ριψοκίνδυνοι επιχειρηματίες έχουν δει μεγάλη ευκαιρία σε αυτό.

Ο Dave Carlson, σε συνεργασία με έναν ανώνυμο σχεδιαστή ASIC με το ψευδώνυμο Bitfury, δημιούργησαν εξειδικευμένα συστήματα bitcoin mining τα οποία πωλούσαν μέχρι και 11.000 δολάρια το καθένα.

Ο ίδιος ο Carlson έστησε μια σειρά από αυτά τα μηχανήματα σε μια αποθήκη, και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παράγει 100 έως 300 Bitcoins τη μέρα, τα οποία και δεν ξοδεύει, επειδή πιστεύει πως η αξία τους θα ανέβει.

Στα σχέδιά του είναι να φτιάξει ένα σύστημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που να μπορεί να παράγει Bitcoins αξίας 150.000 δολαρίων την ημέρα.

Από την άλλη μεριά βέβαια, η αποτυχία στην προηγούμενή του επιχείρηση, μια διαφημιστική εταιρεία, τον έχει αφήσει τόσο χρεωμένο, που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του.

Ένας άλλος μεγάλος παίχτης στο χώρο του Bitcoin Mining είναι ο Eduardo de Castro, επικεφαλής της εταιρείας HashFast Technologies, που σχεδιάζουν τα δικά τους ASIC. Σύμφωνα με τον ίδιο, "θα χρειάζονταν 70.000 από τους πιο γρήγορους επεξεργαστές της Intel για να πιάσουν [σε επιδόσεις] έναν από τους δικούς μας".

Η εταιρεία, που εντός του 2013 βρισκόταν σε φάση σχεδιασμού, δεχόταν προπαραγγελίες της τάξεως των 5.000 δολαρίων για ένα σύστημα. Όμως απέτυχε επανειλημμένα να κρατήσει τις ημερομηνίες παράδοσης που είχε υποσχεθεί, με αποτέλεσμα οι πελάτες να ζητούν επιστροφές, να απειλούν με μηνύσεις και να γκρινιάζουν στο Internet.

Παράλληλα, άλλες δύο εταιρείες έχουν μπει δυνατά στο χορό.

Η CoinTerra ανακοίνωσε δύο συστήματα mining (GoldStrike και TerraMiner) και έχει ήδη προπαραγγελίες συνολικής αξίας 20.000.000 δολαρίων. Ιδρυτής της είναι ο Ravi Iyengar, που άφησε τη δουλειά του σαν επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης ειδικών επεξεργαστών στη Samsung, για να αφοσιωθεί στο Bitcoin Mining.

Τέλος, η 21e6 έχει συγκεντρώσει κεφάλαιο 5.000.000 δολαρίων για την ανάπτυξη ενός από τα ταχύτερα τσιπ στον κόσμο. Στους υποστηρικτές της συμπεριλαμβάνονται οι δίδυμοι Winklevoss (γνωστοί από τη δίκη για την πατρότητα του Facebook), ο Marc Andreessen της επενδυτικής εταιρείας (Venture Capital) Andreessen Horowitz, ο Bill Lee που είχε επενδύσει και στην Tesla Motors, ο David Sacks του Paypal Mafia, kai o Naval Ravikant, ιδρυτής της AngelList.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το Bitcoin Mining δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να αναλάβει απλά σαν χόμπι.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες χαμηλότερου κόστους λύσεις για εξειδικευμένους miners, όμως με αυτούς υπάρχουν άλλα προβλήματα, ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα.

Ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα με τις συσκευές bitcoin mining στην Ελλάδα είναι ο χρόνος παράδοσης.

Ανεξάρτητα από το πόσο σύντομα μπορεί να στείλει τη συσκευή η ίδια η εταιρεία, ή πόσο διάστημα θα πάρει η μεταφορά, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να κολλήσει το μηχάνημα στο τελωνείο, ειδικά αν η αξία της συσκευής είναι πάνω από 150 ευρώ.

Έτσι, η τελική παράδοση να γίνει κυριολεκτικά μήνες μετά την αρχική πληρωμή, συν επιπλέον τα επιπλέον έξοδα εκτελωνισμού, δασμούς, χαρτόσημα κλπ, που μπορεί να φτάσουν το 1/3 της τιμής.

Μάλιστα, εφ' όσον σε αυτούς τους μήνες θα έχει ανέβει και το difficulty, είναι πιθανό μια οικονομική συσκευή που να ήταν βιώσιμη οικονομικά πχ τον Ιανουάριο, να μην βγάλει καν το κόστος της τον Ιούνιο.

Όπως και να το κάνουμε, το Bitcoin Mining είναι για εκείνους που ζουν για το ρίσκο.

Ακόμα και εκείνοι που επενδύουν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για εξοπλισμό, οφείλουν να έχουν κατά νου πως μπορεί αύριο οι ΗΠΑ να απαγορεύουν τα ψηφιακά νομίσματα (όπως έκανε η Κίνα το 2009) και η αξία του Bitcoin να κατακρημνιστεί, μαζί με την επένδυσή τους.

Αν λοιπόν έχετε χρήματα διαθέσιμα για επένδυση που δεν θα σας λείψουν αν τα χάσετε, ίσως έχει νόημα να ασχοληθείτε με το Bitcoin mining.

Για όλους τους υπόλοιπους, όσοι ήξεραν το Bitcoin από όταν άξιζε κάτω από 10 δολάρια ή μπορούσαν να κάνει mining όταν η CPU ήταν αρκετή, ε, δεν έχουν χαθεί τα πάντα.

Αν μη τι άλλο, θα έχουμε μια ιστορία να λέμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας: "είχα την ευκαιρία να επενδύσω στο Bitcoin, και την έχασα". Ή, στην καλύτερη περίπτωση "...και τη γλίτωσα".

Βέβαια, τίποτα δεν μας εμποδίζει να ασχοληθούμε με το Bitcoin σε επίπεδο επένδυσης ή αγοραπωλησίας προϊόντων/υπηρεσιών 😉 .

