Πώς Σπάω τον Κωδικό Διαχειριστή σε όλα τα Windows

Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε: Έχουμε έναν παλιό, αχρησιμοποίητο υπολογιστή με Windows, και δεν θυμόμαστε με τίποτε τον κωδικό διαχειριστή. Ευτυχώς, το να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή στα Windows είναι εξαιρετικά εύκολο και μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, στα Windows 7, Windows 8.1, και Windows 10.

Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ποτέ μην προσπαθήσετε να σπάσετε τον κωδικό διαχειριστή σε έναν υπολογιστή που δεν σας ανήκει, εάν δεν έχετε τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη.

Τοπικός λογαριασμός ή λογαριασμός Microsoft?

Οι παρακάτω μέθοδοι θα λειτουργήσουν μόνο με τοπικούς λογαριασμούς. Αν χρησιμοποιούμε το λογαριασμό μας της Microsoft για να συνδεθούμε στα Windows 8.1 και τα Windows 10, μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό διαχειριστή μέσω της Microsoft.

Πώς να σπάσω τον κωδικό διαχειριστή με ένα DVD ή USB των Windows

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που μπορούν να σπάσουν τον κωδικό διαχειριστή στα Windows. Αν όμως έχουμε ήδη ένα DVD ή USB εγκατάστασης των Windows, δεν χρειαζόμαστε κανένα τρίτο πρόγραμμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο εγκατάστασης για να κάνουμε ένα έξυπνο hack.

Ακόμη και αν δεν έχουμε ένα μέσο εγκατάστασης των Windows εύκαιρο, είναι εύκολο και νόμιμο το κατέβασμα Windows 7, το κατέβασμα Windows 8.1 ή το κατέβασμα Windows 10 σε μορφή ISO, και το να γράψουμε ένα DVD ή να δημιουργήσουμε ένα Windows USB.

Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό χρησιμοποιώντας ένα DVD εγκατάστασης των Windows 10. Θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο με ένα DVD ή USB των Windows 8.1, αλλά η διαδικασία είναι ελαφρώς διαφορετική στα Windows 7, θα τονίσουμε τις διαφορές κατά την εξέλιξη του οδηγού.

Κάνουμε boot με το Windows DVD ή USB

Δεν έχει σημασία σε ποια έκδοση Windows μας μας ενδιαφέρει να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή, οποιοδήποτε μέσο εγκατάστασης μας κάνει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα DVD των Windows 7 για να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή στα Windows 10 και αντιστρόφως.

Το επόμενο βήμα είναι να ρυθμίσουμε το BIOS ή το UEFI στον υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσουμε το boot menu για να κάνουμε εκκίνηση μέσα από το μέσο εγκατάστασης.

Αν δεν έχετε ξανακάνει boot από DVD ή USB, δείτε τον αναλυτικό μας οδηγό:

Boot από CD, DVD ή Φλασάκι USB - Πώς ρυθμίζω το BIOS

Μπαίνουμε στο φάκελο Windows -> System 32

Αφού κάνουμε εκκίνηση με το μέσο εγκατάστασης, θα χρειαστεί να πατήσουμε οποιοδήποτε κουμπί μόλις μας ζητηθεί, για να μπούμε στο περιβάλλον εγκατάστασης των Windows.

Στην οθόνη με την επιλογή "Εγκατάσταση τώρα" κάνουμε κλικ στο "Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας".

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην "Αντιμετώπιση"...

...Επιλογές για προχωρημένους...

...και Ανάκτηση ειδώλου.

Μην ανησυχείτε αν δεν έχετε δημιουργήσει ένα είδωλο συστήματος, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό για να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή.

Επιλέγουμε το λειτουργικό σύστημα.

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο είδωλο συστήματος, κάνουμε ακύρωση στο αρχικό μήνυμα.

Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο "Επόμενο" με την "Επιλογή ειδώλου συστήματος".

Επιλέγουμε το κουμπί "Για προχωρημένους"...

...κάνουμε κλικ στην "Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης".

...και ΟΚ.

Επί τη ευκαιρία, αν είχαμε χρησιμοποιήσει ένα DVD ή USB των Windows 7, θα είχαμε πρόσβαση στο αντίστοιχο κουμπί Load Drivers αμέσως αφού είχαμε επιλέξει την "Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας".

Έτσι είναι η Microsoft, κάνει τα εύκολα δύσκολα.

Σε κάθε περίπτωση, πλέον έχει ανοίξει ένα παράθυρο του Windows Explorer, το οποίο θα μας δώσει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του συστήματος.

Ανοίγουμε το "Αυτός ο υπολογιστής" και στη συνέχεια ανοίγουμε τον τοπικό δίσκο που περιέχει τα Windows.

Αν ο υπολογιστής μας είχε ένα partition "Κρατημένο από το σύστημα", ο σωστός τοπικός δίσκος μπορεί να είναι ο (D:)

Εντός του τοπικού δίσκου, πηγαίνουμε στο φάκελο Windows -> System32.

Τροποποιούμε τα κατάλληλα αρχεία συστήματος

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Αν πειράξουμε τα λάθος αρχεία, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν καν να φορτώσουν τα Windows.

Στο φάκελο System32 ψάχνουμε για την εφαρμογή cmd. Για να τη βρούμε γρήγορα, μπορούμε να γυρίσουμε τη γλώσσα στα Αγγλικά (αν χρησιμοποιούμε DVD Ελληνικών Windows) και να πληκτρολογήσουμε cmd.

Κάνουμε αντιγραφή του αρχείου με Ctrl+C, επικόλληση με Ctrl+V, και πατάμε το F5 για να κάνουμε ανανέωση της οθόνης. Αν το κάναμε σωστά, θα βρούμε ένα αρχείο "cmd - Αντιγραφή".

Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να βρούμε το αρχείο εφαρμογής Utilman και να πατήσουμε το F2 για να το μετονομάσουμε.

Μπορούμε να το μετονομάσουμε σε σε "Utilman 1", "Utilman Backup", ή ό,τι άλλο θέλουμε, και επιβεβαιώνουμε με Enter. Θα πρέπει και πάλι να πατήσουμε F5 για να δούμε την αλλαγή.

Τέλος, πηγαίνουμε στο "cmd - Αντίγραφο", πατάμε F2 για τη μετονομασία, αλλάζουμε το όνομά του σε "Utilman" και πατάμε F5 για να κάνουμε ανανέωση. Αν μας βγάλει κάποιο λάθος για τη μετονομασία, το πιθανότερο είναι πως δεν μετονομάσαμε σωστά το αρχικό Utilman.

Μετά από αυτό, μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή με το κουμπί reset που έχουν τα περισσότερα κουτιά. Αν πρόκειται για laptop, μπορούμε να κρατήσουμε πατημένο το power button μέχρι ο υπολογιστής να σβήσει. Μην ανησυχείτε, αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα.

Είσοδος σαν διαχειριστής χωρίς κωδικό

Πλέον είναι απλούστατο να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή. Ξεκινάμε τον υπολογιστή και κάνουμε boot στα Windows. Στην οθόνη του Login, βεβαιωνόμαστε πως η γλώσσα είναι στα Αγγλικά.

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο εικονίδιο για τη "Διευκόλυνση Πρόσβασης".

Στα Windows 7 και 8.1 θα το βρούμε στην αριστερή πλευρά.

Η λειτουργία "Διευκόλυνση Πρόσβασης" χρησιμοποιεί το αρχείο Utilman.exe για να τρέξει. Από τη στιγμή όμως που αντικαταστήσαμε το Utilman.exe με ένα αρχείο cmd.exe, το κουμπί για τη διευκόλυνση πρόσβασης πλέον ανοίγει τη γραμμή εντολών.

Πλέον, το μόνο που μας λείπει για να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή είναι το όνομα χρήστη για το λογαριασμό του διαχειριστή. Απλά γράφουμε:

net localgroup Administrators

Θυμηθείτε πως μπορούμε να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή μόνο σε ένα τοπικό λογαριασμό. Άρα οι λογαριασμοί που δείχνουν το email του χρήστη στα Windows 8.1 και Windows 10 δεν είναι κατάλληλοι.

Στο παράδειγμα, θα σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή μόνο για το λογαριασμό PCsteps, όχι για τον προσωπικό μου λογαριασμό στη Microsoft.

Στα Windows 7, όπου δεν έχουμε την επιλογή να συνδεθούμε με το λογαριασμό μας της Microsoft, δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα.

Τέλος, για να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή, γράφουμε:

net user (user name) *

Αν το όνομα χρήστη του διαχειριστή είναι δύο ή περισσότερες λέξεις, θα χρειαστεί να το έχουμε σε εισαγωγικά " ". Το σύστημα θα μας ζητήσει ένα νέο κωδικό.

Μπορούμε να αφήσουμε το νέο κωδικό διαχειριστή κενό, πατώντας το Enter δύο φορές, για τον κωδικό και την επιβεβαίωση.

Πλέον μπορούμε να κάνουμε κλικ στο λογαριασμό του διαχειριστή, και να συνδεθούμε χωρίς κωδικό.

Αυτό ήταν. Έχουμε πλέον σπάσει τον κωδικό διαχειριστή στα Windows.

Αν δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας "Διευκόλυνση Πρόσβασης", δεν βιαζόμαστε να αλλάξουμε τα αρχεία του συστήματος που είχαμε μετονομάσει.

Όποτε θέλουμε, μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία, να διαγράψουμε το αντίγραφο CMD που ονομάσαμε Utilman και να επαναφέρουμε την ονομασία του Utilman 1 σε απλό Utilman.

Πώς να σπάσω τον κωδικό διαχειριστή με το Lazesoft "Recover my Password"

Η εφαρμογή "Recover My Password" της Lazesoft είναι μία από τις καλύτερες λύσεις για να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή στα Windows.

Σε κάποιον άλλο υπολογιστή κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του Recover My Password από τη σελίδα

http://www.lazesoft.com/forgot-windows-admin-password-recovery-freeware.html

Η εγκατάσταση είναι απόλυτα ασφαλής, δεν θα προσπαθήσει να μας ξεγελάσει στο να εγκαταστήσουμε toolbars, adware, spyware κλπ.

Δημιουργία μέσου εκκίνησης

Μετά την εγκατάσταση, τρέχουμε το πρόγραμμα και κάνουμε κλικ στο "Burn Bootable CD/USB Disk Now!".

Μπορούμε να αφήσουμε την προεπιλογή "DO NOT Specify the Windows version of the target computer".

Η εφαρμογή μας δίνει τρεις επιλογές: να γράψουμε απευθείας ένα CD ή DVD, να δημιουργήσουμε ένα φλασάκι USB, ή να δημιουργήσουμε ένα αρχείο ISO για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Για το παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε ένα φλασάκι USB.

To Recover My Password θα κατεβάσει πρώτα τα αρχεία WinPE (Preinstallation Environment) από τη Microsoft.

Στη συνέχεια, θα μας ζητήσει να κάνει format το φλασάκι USB. Αυτή η διαδικασία θα διαγράψει ό,τι αρχεία μπορεί να είχε μέσα το USB, οπότε φροντίστε να ελέγξετε πως δεν έχει τίποτα χρήσιμο πριν κάνετε κλικ στο Yes.

Μετά από αυτό, η εφαρμογή της Lazesoft θα ξεκινήσει να δημιουργεί το USB. Δεν θα πάρει πάνω από λίγα λεπτά.

Σύντομα, το USB είναι έτοιμο.

Καλό είναι να κάνουμε ασφαλή εξαγωγή, για να αποφύγουμε την πιθανότητα καταστροφής δεδομένων.

Το περιβάλλον του Recover My Password

Στον υπολογιστή που θέλουμε να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το BIOS ή το UEFI ώστε να κάνει εκκίνηση από μέσο που δημιουργήσαμε, CD, DVD, ή USB.

Θα ανοίξει μια οθόνη Windows Boot Manager, στην οποία επιλέγουμε το Lazesoft Live CD ή Lazesoft Live USB.

Στο περιβάλλον του προγράμματος, αφήνουμε την προεπιλογή "Reset Windows Password".

Αν το Lazesoft δεν αναγνωρίζει τον σκληρό μας δίσκο, θα χρειαστεί να κατεβάσουμε τους SATA drivers της μητρικής μας, και να τους φορτώσουμε με το κουμπί Load Drivers.

To Recover My Password Home Edition είναι εντελώς δωρεάν μόνο για μη-εμπορική χρήση. Θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε πως δεν το χρησιμοποιούμε για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η Lazesoft θα μας ζητήσει να επιλέξουμε εγκατάσταση των Windows - σε περίπτωση που έχουμε multi-boot - και θα μας δώσει την επιλογή να κάνουμε reset το τοπικό password.

Στην επόμενη οθόνη, μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους λογαριασμούς των Windows.

Όπως και με τη μέθοδο με το μέσο εγκατάστασης των Windows, δεν μπορούμε να σπάσουμε τον κωδικό διαχειριστή σε λογαριασμό Live ID της Microsoft.

Η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξουμε τον λογαριασμό Administrator, ο οποίος είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή.

Το Recover My Password θα ενεργοποιήσει το λογαριασμό Administrator και θα ορίσει τον κωδικό ως κενό, ώστε να μπαίνουμε χωρίς κωδικό.

Με αυτό έχουμε πλέον πρόσβαση ως διαχειριστές στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Αρκεί να κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το μέσο εγκατάστασης, έτσι ώστε το σύστημα να μην ξαναμπεί στο περιβάλλον της Lazesoft.

Στην επόμενη εκκίνηση, θα βρούμε το χρήστη Administrator.

Αρκεί να κάνουμε κλικ επάνω του, να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα για τα Windows 8.1 ή τα Windows 10 να ρυθμίσουν το λογαριασμό...

...και πλέον έχουμε πρόσβαση στον υπολογιστή ως διαχειριστής.

Μπορούμε να πάμε στον Τοπικό δίσκο (C:) -> Χρήστες -> (το username του βασικού λογαριασμού) και να αντιγράψουμε οτιδήποτε από τα προσωπικά μας αρχεία και φακέλους.

Είχατε κάποια δυσκολία στο να σπάσετε τον κωδικό διαχειριστή?

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα δεν λειτούργησε για εσάς όπως το περιγράψαμε, και δεν μπορέσατε να σπάσετε τον κωδικό διαχειριστή στα Windows, γράψτε μας στα σχόλια.

