Ανωνυμία στο Ίντερνετ με τους πιο Γρήγορους Proxy Server

Πολλοί από εμάς ανησυχούμε για την ανωνυμία στο ίντερνετ, και γενικότερα με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Όπως είδαμε σε προηγούμενο οδηγό, τα πληρωμένα VPN διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα μας στον μέγιστο βαθμό. Αν όμως δεν θέλουμε να επενδύσουμε σε ένα VPN, ο proxy server αποτελεί μία καλή εναλλακτική επιλογή.

Πότε και γιατί χρειάζεται ένας proxy server

Ένας βασικός ρόλος του proxy server είναι να παρέχει ανωνυμία στο ίντερνετ. Για τη χρήση του δεν χρειάζονται τρίτες εφαρμογές, μόνο μια μικρή αλλαγή στις ρυθμίσεις του browser ή του torrent client.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η πραγματική μας διεύθυνση IP αντικαθίσταται με μια άλλη, που μπορεί να βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Με αυτήν την δυνατότητα, μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν επιτρέπουν το περιεχόμενο τους στην χώρα μας.

Αυτό συμβαίνει με αρκετές Αμερικάνικες και Βρετανικές υπηρεσίες και sites, κυρίως με περιεχόμενο βίντεο ή μουσικής.

Μέχρι και στη χώρα μας, όμως, Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έχουν πρόβλημα στο να δουν ελληνική WebTV.

Ο proxy server θα βοηθήσει επίσης να παρακάμψουμε την απαγόρευση συγκεκριμένων ιστοσελίδων στην εργασία μας. Πολλοί proxy server προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια από επιθέσεις malware.

Αν μας ενδιαφέρει το κατέβασμα αρχείων και ιδίως το ανώνυμο torrenting, είναι επίσης μια δυνατότητα που μας παρέχουν συγκεκριμένοι proxy server. Μάλιστα, είναι μία από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες αυτών των υπηρεσιών.

Τι είναι ο proxy server

Σε ελεύθερη μετάφραση, η λέξη "proxy" σημαίνει "μεσολαβητής".

Ο proxy είναι ένας server - είτε σαν φυσικός υπολογιστής με το κατάλληλο λογισμικό ή σαν εφαρμογή - που δρα ως μεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη και τις πληροφορίες που θέλει από άλλους server.

Oι proxy server δημιουργήθηκαν για να οργανώσουν καλύτερα και να απλοποιήσουν τη δομή του δικτύου. Είναι σχεδιασμένοι για να δέχονται πολλαπλές συνδέσεις από μεγάλο αριθμό χρηστών.

Χρήσεις των proxy server

Ενώ στο παρόν άρθρο εξετάζουμε τους proxy server κυρίως όσον αφορά την ανωνυμία στο ίντερνετ, δεν είναι αυτή η μόνη τους λειτουργία.

Internet caching

Μεταξύ των δυνατοτήτων ενός proxy server είναι το caching εικόνων και αρχείων, με σκοπό την ταχύτερη πλοήγησή μας στο ίντερνετ.

Την πρώτη φορά που επισκεπτόμαστε μια σελίδα, ορισμένα από τα αρχεία και οι φωτογραφίες της αποθηκεύονται στον proxy. Στη δεύτερη επίσκεψη, αντλούμε τα αρχεία και τις εικόνες από τον Proxy, και η σελίδα φορτώνει ταχύτερα.

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ έχουν κάποιον proxy με σκοπό το caching. Για παράδειγμα, οι proxy ορισμένων από τους μεγαλύτερους ISP στην Ελλάδα είναι οι εξής:

Otenet: proxy.otenet.gr:8080

Forthnet: proxy.forthnet.gr:8080

Hellas Online:proxy.hol.gr:8080

Να σημειωθεί, φυσικά, πως οι proxy του παρόχου δεν έχουν καμία σχέση με την ανωνυμία στο ίντερνετ. Ο σκοπός τους είναι αποκλειστικά η ταχύτερη πλοήγηση.

Προστασία από malware μέσω ίντερνετ

Ένας κατάλληλα ρυθμισμένος proxy server μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα από τον υπολογιστή μας προς το ίντερνετ, και αντιστρόφως.

Από τη μία, αυτό σημαίνει πως ένας proxy μπορεί να μπλοκάρει εντελώς συγκεκριμένες ιστοσελίδες και να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτές.

Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να ελέγχει για μολυσμένες ιστοσελίδες ή επικίνδυνα αρχεία, και να μας προστατέψει.

Απ' όσο γνωρίζουμε, οι proxy των παρόχων δεν αναλαμβάνουν ούτε αυτή την υπηρεσία, θα τη βρούμε κυρίως σε τρίτους proxy.

Ανωνυμία στο ίντερνετ

Μακράν η πιο δημοφιλής χρήση των proxy server αφορούν την ανωνυμία στο ίντερνετ, μέσα από την απόκρυψη της πραγματικής μας IP, την ανάγκη της οποίας καλύψαμε και στην εισαγωγή του άρθρου.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στο ίντερνετ, όποια σελίδα επισκεπτόμαστε ή όποιο αρχείο κατεβάζουμε, θα φαίνεται ότι προέρχεται από την IP του server, και όχι από την προσωπική μας διεύθυνση.

Το ίδιο ισχύει και για το κατέβασμα αρχείων torrent, όπως πχ ταινίες και σειρές.

Τα είδη και τα πρωτόκολλα των proxy server

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες proxy server, που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και εξυπηρετούν αντίστοιχες ανάγκες.

Web proxy / HTTP proxy server

Αυτός είναι ο τύπος των proxy που χρησιμοποιείται για την ανωνυμία στο ίντερνετ όσον αφορά την πλοήγηση.

Οι HTTP proxy server μπορούν να χειριστούν μόνο την κίνηση που ξεκινάει με http:// ή https://. Αυτή η κίνηση αφορά την επίσκεψη σε ιστοσελίδες, και το κατέβασμα αρχείων από αυτές.

Το πρωτόκολλο HTTP δεν παρέχει καμία κρυπτογράφηση, με αποτέλεσμα ο ISP βλέπει τις σελίδες που επισκεπτόμαστε και τα αρχεία που κατεβάζουμε. Το πρωτόκολλο HTTPS προσφέρει υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης δεδομένων.

Αυτού του τύπου τους proxy server θα τους συναντήσουμε συνολικά σαν web proxy. Η χρήση τους γίνεται με ρυθμίσεις μέσα από το browser, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε τρίτα προγράμματα.

Αρκετά VPN προσφέρουν έναν web proxy ως έξτρα εργαλείο, στο πλαίσιο της πληρωμένης συνδρομής. Κάποια όμως παρέχουν δωρεάν τη σχετική υπηρεσία, όπως o proxy browser του γνωστού VPN CyberGhost.

SOCKS proxy Server

Αυτού του τύποι οι proxy server χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Socket Secure (SOCKS). Είναι σαφώς πιο ευέλικτοι γιατί υποστηρίζουν κάθε είδους κίνηση από και προς το ίντερνετ, καθώς και πακέτα δεδομένων UDP:

POP3 και SMTP για τα e-mail

FTP για μεταφόρτωση αρχείων σε ιστοσελίδες

Τorrent

Ωστόσο, το SOCKS4 είναι σχετικά αργό για torrent. Tο SOCKS5 έχει σημαντικά καλύτερη απόδοση.

Public proxy server

Επειδή ο proxy μπορεί να δεχθεί πολλές συνδέσεις, έχουν εμφανιστεί αρκετοί δημόσιοι server που επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες να τους χρησιμοποιήσουν.

Είναι κατά κανόνα δωρεάν proxy, διαθέσιμοι σε HTTP και υπάρχει σχετική λίστα online.

Private proxy server

Πρόκειται για proxy που προσφέρουν την πλέον αξιόπιστη ανωνυμία στο ίντερνετ, αλλά με πληρωμή.

Συνήθως ανήκουν σε γνωστές εταιρείες, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη, όπως ένα συνδρομητικό VPN. Παρέχουν και εξατομικευμένο λογισμικό που αφορά συνήθως το κατέβασμα torrent.

Τα Επίπεδα Ανωνυμίας του proxy server

Συνήθως ο proxy server διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο της ανωνυμίας που προσφέρει. Η σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογη, καθότι όσο αυξάνεται η δυνατότητα για ανωνυμία, μειώνεται η ταχύτητα.

Transparent

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την ανωνυμία στο ίντερνετ. Όμως, οι proxy server αυτού του είδους, είναι συνήθως πολύ γρήγοροι γιατί κάνουν πάντοτε caching στις σελίδες που επισκεπτόμαστε. Κρύβουν την IP, αλλά όχι το ίδιο αποτελεσματικά.

Είναι χρήσιμοι για την ταχύτατη πρόσβαση σε σελίδες με απαγορευμένο περιεχόμενο και για την παράκαμψη των firewalls. Όπως επίσης για κατέβασμα των αρχείων.

Anonymous

Οι proxy server αυτού του επίπεδου, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να προσφέρουν την επιθυμητή ανωνυμία στο ίντερνετ, σε πολύ καλές ταχύτητες.

Ωστόσο, η σύνδεση δεν είναι αόρατη, ακόμη και αν η τοποθεσία μας δεν εντοπίζεται.

High Anonymous (Elite)

Από τον όρο και μόνο, είναι άμεσα αντιληπτό ότι πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο, που όμως παρέχει την αργότερη σύνδεση που θα μπορούσαμε να έχουμε.

Αυτός ο proxy server προσφέρει την απόλυτη ανωνυμία στο ίντερνετ, και η IP που θα μας δώσει θα φαίνεται παντού ότι είναι η πραγματική.

Σε τι διαφέρει ο proxy server από το VPN

Πολλοί συγχέουν το VPN με το proxy, θεωρώντας ότι είναι παρόμοια. Αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό, γιατί και τα δύο είναι σημαντικά εργαλεία για την ανωνυμία στο ίντερνετ.

Όμως, οι διαφορές μεταξύ τους είναι αρκετές και έχουν να κάνουν με το ότι ο proxy server είναι σχεδιασμένος να προσφέρει ανωνυμία στο ίντερνετ χωρίς κρυπτογράφηση.

Ο proxy server θα διαφυλάξει την ιδιωτικότητα μας μόνο μέσα από τον browser. Το VPN που προστατεύει οτιδήποτε κάνουμε online στον υπολογιστή ή στην φορητή συσκευή μας.

Ένας δωρεάν proxy προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες, ιδίως στο κατέβασμα αρχείων, αλλά μπορεί να μην είναι ενεργός συνεχώς. Όμως, μας δίνει την δυνατότητα να τον έχουμε ως άμεση βοηθητική λύση, εάν δεν θέλουμε να πληρώνουμε για VPN.

Για παράδειγμα, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε την περίοδο που είναι ενεργός, για ανώνυμο κατέβασμα torrent. Όταν διεκπεραιωθεί το torrenting, την περαιτέρω ισχυρότερη προστασία, μπορεί να την δώσει η ενεργοποίηση κάποιου δωρεάν VPN που διαθέτουμε.

Υπέρ του proxy

Επιτρέπει απεριόριστες ταυτόχρονες συνδέσεις.

Είναι συνήθως ταχύτερος από ένα VPN.

Έχει δυνατότητες για γρήγορο κατέβασμα torrent.

Είναι δωρεάν ή φθηνότερος, από ότι ένα VPN.

Αποτελεί γρήγορη λύση για την απόκρυψη της IP.

Τρέχει σε όλα τα λειτουργικά και browsers.

Στην πλειονότητα τους οι proxy sever δεν χρειάζονται εγκατάσταση προγράμματος.

Κατά του proxy

Έχει περιορισμένες επιλογές τοποθεσιών και server.

Δεν έχει συνήθως το δικό του εξειδικευμένο λογισμικό.

Έχει πολύ μικρότερη έως καθόλου κρυπτογράφηση από ότι έχει ένα VPN.

Η ανωνυμία στο ίντερνετ παρέχεται μόνο μέσα από τον browser.

Δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη.

Ένας άγνωστος proxy server ενδέχεται να μην είναι καθόλου αξιόπιστος.

Επιλογές proxy server

Δεν θα αναφερθούμε σε κάποιο συγκεκριμένο proxy server, γιατί όπως είδαμε δεν διαθέτουν συγκεκριμένο λογισμικό. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι private proxy, που όμως λειτουργούν περισσότερο σαν VPN επί πληρωμή.

Υπάρχουν κάποια προγράμματα που αυτοαποκαλούνται ως proxy managers, checkers ή κάτι παρόμοιο, που προσφέρουν εκατοντάδες proxy server. Ωστόσο είναι όλα με συνδρομή, δίνοντας κάποιες δοκιμαστικές εκδόσεις λίγων ημερών.

Εντοπισμός των καλύτερων proxy server

Μπορούμε να έχουμε μια τεράστια λίστα με proxy server ανά την υφήλιο, εντελώς δωρεάν., και να τους εναλλάσσουμε σε όποιο browser θέλουμε, ανά πάσα στιγμή.

Αυτήν την χρήσιμη υπηρεσία θα μας την προσφέρει το εξαιρετικό Hidester.

Το Hidester μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε τους πιο αξιόπιστους και κυρίως τους ενεργούς εκείνη την στιγμή, proxy server από όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα μπορούμε να επιλέξουμε το επίπεδο ανωνυμίας, την χώρα, τα πρωτόκολλα και το ping.

Οι επιλογές στις χώρες είναι πολλές. Επιλέγοντας τους ταχύτερους από UK και USA, με την ταχύτητα και ανωνυμία το ίντερνετ στα υψηλότερα επίπεδα, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι και ιδίως οι πολύ πρόσφατα ενημερωμένοι proxy server.

Γρήγορη Ενεργοποίηση σε όλους τους Browsers

Είδαμε ότι είναι εκατοντάδες οι proxy server στο Hidester. Πρέπει όμως να τους κάνουμε να λειτουργούν σε όλους τους browsers ανεξαιρέτως. Επιλέγουμε το επίπεδο ανωνυμίας και τον proxy που θέλουμε, αντιγράφοντας τα νούμερα της IP και θύρας.

Αμέσως μετά, αν έχουμε Windows 10, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις και επιλέγουμε το "Δίκτυο και Ίντερνετ"...

...κάνουμε κλικ πάνω στο "Διακομιστής μεσολάβησης" και στην " Μη αυτόματη ρύθμιση"...

...και τον ενεργοποιούμε, πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πλήκτρο.

Κάνουμε επικόλληση τα νούμερα της IP και της Port που είχαμε αντιγράψει προηγουμένως από το Hidester. Επιλέγουμε "Αποθήκευση" και ο proxy server, έχει ενεργοποιηθεί.

Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αν η IP άλλαξε, κατευθείαν μέσα από την ίδια σελίδα του Hidester με τους proxy , επιλέγοντας πάνω δεξιά στα εργαλεία της σελίδας, το "What is my IP".

Έχουμε την δυνατότητα να συντομεύσουμε την πρόσβαση στην τεράστια λίστα των proxy, αλλά και στην επιβεβαίωση της απόκρυψης της IP.

Μπορούμε να την έχουμε προς το παρόν μόνο στον Chrome, κατεβάζοντας την επέκταση του Hidester.

Εναλλαγή πολλών proxy server σε Chrome και Firefox

Είδαμε ότι τα Windows 10 παρέχουν με ευκολία την ενεργοποίηση του proxy server. Πρέπει όμως για κάθε αλλαγή, να πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις των Windows και στην λίστα των proxy, κάνοντας συνεχώς αντιγραφές και επικολλήσεις.

Αν οι browser που χρησιμοποιούμε είναι ο Chrome και Firefox ή κάποιοι κλώνοι τους, μπορούμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Βάζουμε μια και καλή όλους τους proxy που θέλουμε, σε μια ενιαία λίστα, εναλλάσσοντας τους αστραπιαία.

Αυτήν την μεγάλη ευκολία μας την παρέχει η εξαιρετική δωρεάν επέκταση Best proxy Switcher, που είναι διαθέσιμη στο κατάστημα του Chrome...

...αλλά και στην σελίδα μεν τα Add-ons του Firefox.

Μόλις η επέκταση προστεθεί, πατάμε πάνω στο εικονίδιο της. Επιλέγουμε το "Import proxy list" και στο λευκό πεδίο που θα εμφανιστεί, κάνουμε επικόλληση τις διευθύνσεις από όσους proxy server θέλουμε.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μεταξύ των ψηφίων της IP και αυτών της θύρας, να βάζουμε άνω και κάτω τελεία, χωρίς κενά. Μόλις προσθέσουμε τις IP και ports, πατάμε το "Save".

Πατώντας στην μικρή καρτέλα της επέκτασης το "Setup proxy server" θα εμφανιστούν όλοι οι proxy server που προσθέσαμε, μαζί με τις χώρες από οπου προέρχονται. Επιλέγουμε όποιον θέλουμε...

...και θα δούμε ότι η επέκταση θα απεικονίζει την χώρα του proxy που επιλέξαμε. Από εκεί και μετά εναλλάσσουμε ή απενεργοποιούμε τους proxy, όπως εμείς επιθυμούμε.

Στον Αγγλικό proxy server που επιλέξαμε, τα απαγορευμένα εκτός Βρετανίας προγράμματα του iPlayer, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αναπαραχθούν στον Chrome ή τον Firefox.

Proxy server με Ελληνική IP

Η ελληνική IP είναι πολύ χρήσιμη για τους Έλληνες του εξωτερικού, που θέλουν να δουν προγράμματα της τηλεόρασης που δεν επιτρέπονται εκτός Ελλάδας, και όχι μόνο. Παρέχονται από το GatherProxy, το οποίο είναι από τα πιο έγκυρα.

Η ιστοσελίδα έχει συνεχή ενημέρωση των proxy server. Παρέχει όλα τα πρωτόκολλα και επίπεδα για την ανωνυμία στο ίντερνετ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους proxy, προέρχονται από ελληνικά πανεπιστήμια. Ωστόσο, δεν θα είναι συνεχώς ενεργοί.

Ανώνυμο και Γρήγορο Κατέβασμα Torrent

Με τον proxy server μπορούμε να κρύψουμε την πραγματική μας διεύθυνση και στο κατέβασμα torrent, αποφεύγοντας τα αδιάκριτα μάτια. Επιτυγχάνονται πολύ καλές ταχύτητες, που σε μερικές περιπτώσεις υπερτερούν από αυτές των πληρωμένων VPN.

Για να το επιτύχουμε πρέπει να κάνουμε στον bit torrent client που διαθέτουμε, την αντιγραφή και επικόλληση των IP και Port, που είδαμε στον οδηγό. Επιλέξαμε το BitTorrent, αλλά σε όλους είναι παρόμοια η ρύθμιση.

Αντιγράφουμε τα νούμερα που αντιστοιχούν στην IP και θύρα του proxy server. Στο BitTorrent πατάμε στις "Επιλογές" και μετά "Σύνδεση". Επιλέγουμε το πρωτόκολλο να είναι το HTTP και στα δίπλα ακριβώς πεδία, κάνουμε την επικόλληση.

Οι ταχύτητες εξαρτώνται από τον proxy server που θα επιλέξουμε, και ιδίως από το επίπεδο της ανωνυμίας που διαθέτει. Στην επιλογή μας σε μεσαίο επίπεδο, δηλαδή anonymous proxy, οι ταχύτητες ήταν πολύ καλές.

Η επιβεβαίωση για το ανώνυμο κατέβασμα torrent, έρχεται ταυτόχρονα και από τον bit torrent client, με ειδική επισήμανση στο status της εφαρμογής.

Proxy στο Android

Τις δυνατότητες των proxy server, μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και στο Android. Επιλέξαμε δυο από τις καλυτερες στο Play Store της Google.

Orbot: proxy with Tor

Βλέποντας το "Tor", αισθανόμαστε ότι η ανωνυμία στο ίντερνετ θα είναι αξιόπιστη. Πράγματι το Orbot, είναι μια δωρεάν proxy εφαρμογή πάνω σε δίκτυο Tor. Έχει χαρακτηριστικά που συναντάμε στα VPN, και προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες ανωνυμίας..

Το Orbot, έχει πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον και παρέχει δυο επιλογές για προστασία. Πατώντας στο VPN και επιλέγοντας τις "Γέφυρες"...

...θα εμφανιστούν πολλές τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες για να αποκρύψουν την πραγματική μας IP και να μας δώσουν την ανωνυμία στο ίντερνετ.

Ταυτόχρονα, το Orbot δίνει την δυνατότητα να προστατεύσουμε όποια εφαρμογή μας επιθυμούμε.

Αφού επιλέξουμε την τοποθεσία από τις γέφυρες, πατώντας παρατεταμένα πάνω στο γνωστό εικονίδιο του Tor...

...γίνεται πολύ γρήγορα η σύνδεση στο δίκτυο Tor...

...και το εικονίδιο θα δούμε ότι από κίτρινο έχει γίνει πρασινωπό, δείχνοντας και στην οθόνη μας τις σχετικές ταχύτητες.

Η εφαρμογή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, έκρυβε την πραγματική IP, δίνοντας την ποθητή ανωνυμία στο ίντερνετ.

Εμφανίστηκε η ένδειξη διαρροής του WebRTC, που είδαμε προηγούμενο οδηγό για τα VPN, ως επαλήθευση στις αναφορές πολλών χρηστών, ότι υπάρχει και στο Android.

US proxy

Πρόκειται για Web proxy που είναι εξαιρετικά απλό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Το US proxy είναι απολύτως δωρεάν, και προσφέρει IP με proxy server από τις ΗΠΑ.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ γρήγορο browser που βασίζεται σε open source άδειες των Mozilla και Apache...

...κρύβοντας αποτελεσματικά την πραγματική μας IP, αντικαθιστώντας την με μία διεύθυνση από τις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, το US proxy συνεργάζεται άψογα με τον Chrome, αλλά και τον Stock browser του smartphone...

...επιτρέποντας και όλες τις μεταφορές, όπως αυτή των σελιδοδεικτών μας. Μια πράγματι ευχάριστη έκπληξη, από ένα εξαιρετικό proxy που προσφέρει απόλυτη ανωνυμία στο ίντερνετ.

Ανωνυμία στο iOS με το Tob

Το Tor (The onion router), είναι η επιτομή την ανωνυμίας στο ίντερνετ. To Tob βασίζεται πάνω του, αποκρύπτοντας πολύ αποτελεσματικά την IP μας.

Ουσιαστικά το Tob είναι ένας browser που διασφαλίζει απόλυτα την ανωνυμία στο ίντερνετ.

Πατώντας πάνω στο γνωστό εικονίδιο του Tor, έχουμε την δυνατότητα να εναλλάσσουμε όσες IP διευθύνσεις θέλουμε. Έχει ως βασική σελίδα αναζήτησης την DuckDuckGo.

Στην πλοήγηση που κάναμε, το Tob τα πήγε ιδιαίτερα καλά, αποκρύπτοντας σε κάθε περίπτωση την IP μας, χωρίς καμία απολύτως αστοχία.

Εσείς θα επιλέξετε έναν proxy server για ανωνυμία στο ίντερνετ?

Θα προτιμούσατε το πληρωμένο VPN ή θεωρείτε ότι οι δωρεάν proxy server μπορούν να διαφυλάξουν την ιδιωτική μας ζωή και να προσφέρουν την πολυπόθητη ανωνυμία στο ίντερνετ? Αν σας γεννήθηκαν απορίες, γράψτε μας στα σχόλια.

