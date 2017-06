Πώς Αγοράζω Κινέζικα Κινητά και Gadget από την Κίνα με Ασφάλεια

(Ψήφοι: 57. Βαθμολογία: 4,77 στα 5)

Είναι γνωστό πως αγοράζοντας κινέζικα κινητά και άλλες συσκευές απευθείας από την Κίνα πετυχαίνουμε σημαντικά καλύτερες τιμές, ειδικά μάλιστα αν πετύχουμε κάποια εξαιρετική προσφορά. Δείτε πώς να αγοράσετε κινέζικα κινητά ή άλλα προϊόντα με ασφάλεια και χωρίς ελέγχους από το τελωνείο, και λύστε κάθε σας απορία για τις αγορές από την Κίνα.

Γιατί να κάνω αγορές από Κίνα;

Ο κύριος λόγος που επιλέγει κανείς να αγοράσει κινέζικα κινητά, tablet, smartwatches, μέχρι και laptops από την Κίνα είναι η αναζήτηση οικονομικών λύσεων.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι λογικό ορισμένα προϊόντα της ευρωπαϊκής αγοράς να μας φαίνονται υπερεκτιμημένα.

Φυσικά, το να κάνει κανείς αγορές από Κίνα δεν σημαίνει ότι βρήκε την κότα με τα χρυσά αυγά, γι' αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Εκτός από κινέζικα κινητά, ο παρών οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει στην αγορά οποιουδήποτε αντικειμένου από τα διεθνή e-shop της άπω ανατολής.

Είναι πάντα συμφέρουσες οι κινέζικες αγορές;

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι αν συμφέρει σε κάθε περίπτωση η αγορά ενός προϊόντος από τα κινέζικα e-shop.

Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορούμε να τη δώσουμε μόνο ως αγοραστές, συγκρίνοντας τη διαφορά κόστους αγοράς ενός παρόμοιου προϊόντος από την Ελλάδα και την Κίνα.

Για παράδειγμα, αν σε ένα από τα καλύτερα κινέζικα κινητά των 500€ στην Ελλάδα η τιμή του ξεπερνάει τα 800€, τότε σαφώς η διαφορά είναι μεγάλη και η αγορά είναι συμφέρουσα.

Στη σύγκριση αυτή καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας και τον επιπλέον χρόνο που σε κάθε περίπτωση απαιτεί μια μεταφορά από την άκρη της Ασίας.

Ποια καταστήματα είναι αξιόπιστα;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν ανοίξει στην Κίνα, τα οποία έχουν ως στόχο να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο.

Τα κριτήρια με τα οποία ένα κατάστημα κρίνεται ως αξιόπιστο είναι η σωστή εκτέλεση των παραγγελιών, και η φιλική προς τον καταναλωτή πολιτική επιστροφών, όπως θα δούμε στην συνέχεια.

Βάσει αυτών, εμείς στο PCsteps έχουμε δοκιμάσει, συνεργαστεί, και προτείνουμε, το Gearbest και το Geekbuying, τα οποία είναι δύο εκ των μεγαλυτέρων.

Μάλιστα, κατά καιρούς δημοσιεύουμε και διάφορες προωθητικές ενέργειες των δύο αυτών site, με πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές, κυρίως σε Κινέζικα κινητά.

Τέλος, τα διεθνή e-shop που αναφέραμε έχουν υιοθετήσει ορισμένους τρόπους marketing, με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε ακόμα χαμηλότερες τιμές.

Σύστημα πόντων

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα πολλών καταστημάτων του εξωτερικού, είναι ότι χρησιμοποιούν για τους πελάτες τους ένα point system, το οποίο αποφαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο.

Για την ακρίβεια, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα πόντων επιβράβευσης, εφόσον διαθέτει κάποια ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα στο Gearbest, για κάθε αγορά που κάνουμε, προστίθενται στον λογαριασμό μας ορισμένοι πόντοι, ανάλογα με την αξία του προϊόντος που παραγγείλαμε.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα θέλουμε να κάνουμε μια αγορά, θα έχουμε τη δυνατότητα να εξαργυρώσουμε τους πόντους μας.

Στην ειδική σελίδα του Gearbest, μπορούμε να δούμε την ισοτιμία μεταξύ πόντων και δολαρίου. Επίσης, θα βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους να αποκτήσουμε περισσότερους πόντους.

Εκπτωτικά κουπόνια

Ίσως έχετε προσέξει την νέα κατηγορία του PCsteps, η οποία είναι αφιερωμένη στις προσφορές μέσω κουπονιών από το Gearbest.

Στην ουσία πρόκειται για κωδικούς εκπτώσεων που το ίδιο το Gearbest μας δίνει, έτσι ώστε οι αναγνώστες μας να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές σε προϊόντα που ίσως τους ενδιαφέρουν.

Θα πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου ότι τα κουπόνια δεν βρίσκουν εφαρμογή στα κινέζικα κινητά ή προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά.

Συχνά, ενδιαφέρουσες εκπτώσεις μέσω κουπονιών βγάζει και το Geekbuying.

Είναι αξιόπιστο το eBay και το Aliexpress;

Έχουμε τονίσει και σε προηγούμενο οδηγό, ότι το eBay δεν είναι ένα e-shop όπως το Gearbest ή το Geekbuying, ή ακόμα και το Amazon.

Στην ουσία το eBay, όπως και το Aliexpress, ανήκουν στην κατηγορία των marketplace.

Σε καθένα από αυτά υπάρχουν χιλιάδες πωλητές ανά τον κόσμο, που πωλούν διαφορετικά ή και ίδια αντικείμενα.

Επομένως, η αξιοπιστία του eBay και του Aliexpress εξαρτάται άμεσα από τους πωλητές που εμείς θα διαλέξουμε.

Να αναφέρουμε πάντως ότι για κινέζικα κινητά, το Aliexpess είναι σαφώς πιο διαδεδομένο.

Τι χρειάζομαι για να αγοράσω από την Κίνα;

Το πρώτο που θα χρειαστούμε για αγορά προϊόντων από την Κίνα, είναι ένας λογαριασμός στο e-shop της επιλογής μας.

Είναι γεγονός ότι σε πολλά ελληνικά e-shop το να ανοίξουμε account δεν είναι απαραίτητο. Αν όμως σκοπεύουμε να κάνουμε αγορές από Κίνα, είναι το άλφα και το ωμέγα.

Βασικά είναι η μόνη επαφή που έχουμε με το κατάστημα, δεδομένου ότι ούτε τηλέφωνο θα τους πάρουμε ποτέ, ούτε μπορεί να περάσουμε από εκεί για να λύσουμε ό,τι πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρξει.

Επομένως, πατώντας στο Register του Gearbest…

...και συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας...

...μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε έναν έτοιμο λογαριασμό.

Ομοίως μπορούμε να φτιάξουμε λογαριασμό και στο Geekbuying.

Παρατηρούμε εδώ ότι δεν μας ζητήθηκε η διεύθυνση. Αυτό έγινε γιατί ο λογαριασμός που φτιάξαμε μπορεί να χρησιμοποιεί παραπάνω από μία διευθύνσεις.

Άρα πηγαίνουμε στο Address Book...

...και εισάγουμε τα στοιχεία του σπιτιού μας, της δουλειάς μας, κτλ.

Προσοχή όμως, το όνομά μας πρέπει να το εισάγουμε όπως αναγράφεται στην ταυτότητα, γιατί ειδάλλως ενδέχεται να έχουμε πρόβλημα με το ταχυδρομείο.

Επίσης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε γράψει τον σωστό ταχυδρομικό κώδικα, γιατί από εκεί παίρνουν αναφορά οι μεταφορικές. Όσον αφορά τη διεύθυνση, ο σκοπός είναι αποκλειστικά να μπορεί να τη διαβάσει ο ταχυδρόμος ή ο υπάλληλος της μεταφορικής.

Έτσι, με την εισαγωγή και του μέρους παραλαβής των δεμάτων, έχουμε έναν επαρκώς παραμετροποιημένο λογαριασμό, με τον οποίο μπορούμε να αρχίσουμε τις αγορές, είτε θέλουμε να πάρουμε κινέζικα κινητά, είτε κάτι άλλο.

Σε επόμενη ενότητα θα δούμε τι χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή με τα καταστήματα του εξωτερικού. Μέχρι τότε, μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε αντικείμενα από τις κινέζικες αποθήκες στο καλάθι μας.

Τι ισχύει με την εγγύηση;

Τόσο το Gearbest, όσο και το Geekbuying, έχουν αφιερώσει από μια σελίδα στην εγγύηση που δικαιούται ο καταναλωτής.

Συγκεκριμένα, τα δύο καταστήματα δίνουν από έναν χρόνο εγγύηση σε περίπτωση που το προϊόν χαλάσει.

Επίσης, το Gearbest δίνει και 45 μέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος για να το επιστρέψουμε αν τυχόν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι.

Και τα δύο καταστήματα αναφέρουν ότι τις πρώτες τρεις μέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος, σε περίπτωση που το προϊόν έχει έρθει χαλασμένο (DOA - dead on arrival), το κατάστημα θα μας επιστρέψει τα χρήματα ή θα το αντικαταστήσει.

Έχουνε όμως όντως εγγύηση με τα κινέζικα κινητά;

Αν διαβάσουμε προσεκτικά τους όρους των εγγυήσεων στις σελίδες που προαναφέραμε, θα δούμε ότι παντού υπάρχει ο όρος ότι η επιστροφή του προϊόντος, είτε προς επισκευή ή αντικατάσταση, είτε γιατί δεν μας ικανοποίησε, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική μας οικονομική επιβάρυνση.



Ακόμα και στην περίπτωση που το προϊόν έρθει DOA, τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν εμάς.

Ωστόσο, τα καταστήματα υπόσχονται ότι μόλις διαπιστωθεί πως έχουμε δίκιο, θα μας επιστρέψουν τα έξοδα μεταφοράς.

Συνοπτικά, για να αγοράσουμε κινέζικα κινητά και προϊόντα, καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η εγγύηση είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία, και αποτελεί ρίσκο.

Θα περάσει το δέμα από το τελωνείο;

Έχουμε λάβει τη συγκεκριμένη ερώτηση από δεκάδες αναγνώστες, τόσο στα σχόλια αυτού του οδηγού, όσο και στην ενότητα των ερωτήσεων.

Δυστυχώς όμως, είναι αδύνατο να ξέρουμε με ακρίβεια τι θα περάσει και τι όχι από το τελωνείο.

Ο λόγος είναι ο εξής:

Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα του τελωνειακού ελέγχου, το νομικό πλαίσιο είναι θολό.

Άλλοι λένε ότι στο τελωνείο ελέγχουν μόνο τα μεγάλα δέματα, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Άλλοι ότι κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο και πρέπει να είσαι άτυχος για να σε πιάσουν.

Γενικότερα θα ακούσουμε πολλές απόψεις για το θέμα του τελωνείου, που τις περισσότερες φορές πηγάζουν από μεμονωμένα περιστατικά. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι το δέμα δεν θα περάσει τελωνείο με ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν "έχουν αλλάξει τα πράγματα και περνάνε όλα τα δέματα" τελωνείο, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε στα σίγουρα, είναι ότι τα διεθνή e-shop έχουν αντιληφθεί το χάος των ελληνικών νόμων, και γι' αυτόν τον λόγο στέλνουν τα δέματα μέσω τρίτων ευρωπαϊκών χωρών.

Άρα, τη στιγμή που γράφεται αυτός ο οδηγός, τα πάντα δείχνουν ότι μπορούμε να αγοράζουμε κινέζικα κινητά, tablet, και ότι άλλο θέλουμε, σχεδόν άφοβα.

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν όλα να αλλάξουν σε μια στιγμή, ή να τύχουμε στην περίπτωση που θα γίνει έλεγχος στην παραγγελία μας.

Μέθοδοι πληρωμής

Είναι σαφής ο λόγος που κανένα κατάστημα του εξωτερικού δεν δουλεύει με αντικαταβολή. Την ίδια τακτική ακολουθούν και τα διεθνή e-shop της Κίνας.

Οι μόνοι τρόποι πληρωμής που δέχονται το Gearbest και το Geekbuying είναι η πληρωμή μέσω PayPal ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Παρότι δύο χρόνια μετά τα capital control, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, αν θέλουμε να πληρώσουμε με κάρτα, ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω της υπηρεσίας Revolut.

Ωστόσο, η πληρωμή μέσω PayPal φαίνεται να είναι καλύτερη επιλογή.

Πρώτα από όλα, το PayPal μπορεί να μπει ανάμεσα στο κατάστημα και σε εμάς αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, παίρνοντας θέση, όπως θα δούμε παρακάτω.

Δεύτερον, το PayPal εγγυάται ότι θα μας επιστραφούν τα χρήματα αν έχουμε κάποια απόδειξη πως το προϊόν δεν ήρθε ή ήρθε ελαττωματικό, κάτι που πολλά καταστήματα το χρεώνουν extra με τη λεγόμενη ασφάλεια.

Δεν είναι κρίμα να την πληρώνουμε, όταν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα και απλά έναν PayPal λογαριασμό για να αγοράζουμε κινέζικα κινητά;

Τρόποι αποστολής

Πριν από όλα, πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει Registered και Unregistered αποστολή, και τι πρέπει να διαλέγουμε όταν αγοράζουμε κινέζικα κινητά και προϊόντα.

Στην ουσία πρόκειται για τα συστημένα και μη δέματα.

Ένα συστημένο δέμα μπορεί να παραδοθεί μόνο στο άτομο που αναγράφεται επάνω. Θυμάστε στην αρχή του οδηγού που είπαμε ότι το όνομά μας πρέπει να αναγράφεται όπως στην ταυτότητά μας στα Address Book;

Ο λόγος είναι ότι σε αντίθετη περίπτωση, το ταχυδρομείο θα πρέπει να αρνηθεί να μας παραδώσει το συνοδευόμενο δέμα.

Επίσης, τα συστημένα δέματα σε περίπτωση που χαθούν, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι δεν ήρθαν ποτέ στα χέρια μας.

Σε πλήρη αντίθεση, τα unregistered δέματα είναι σαν τα γράμματα ή τους λογαριασμούς που έρχονται στο γραμματοκιβώτιο.

Και μπορεί κανείς μέχρι τώρα να μην μας έκλεψε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για να τον πληρώσει, αλλά ένα πακέτο όπως αυτά στα οποία έρχονται τα κινέζικα κινητά, όλο και κάποιον μπορεί να δελεάσει.

Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι επιλέγουμε αποκλειστικά και μόνο τις Registered μεθόδους αποστολής.

Ανάλογα με το site και το προϊόν βέβαια, τις περισσότερες φορές υπάρχουν πολλές επιλογές για Registered πληρωμές. Συγκεκριμένα, το Gearbest χρησιμοποιεί το Registered Air Mail, το Priority Line, και το Expedited Shipping.

Ο πρώτος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος μεταφοράς και τις πιο πολλές φορές είναι δωρεάν. Ωστόσο η παράδοση καθυστερεί πολύ και τις περισσότερες φορές ξεπερνάει την εκτίμηση του Gearbest. Μπορεί να φτάσει και τους δύο μήνες.

Αντίθετα, το Priority Line ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στους χρόνους παράδοσης.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποστολής κοστίζει λίγο πάνω από 20€, ανάλογα βέβαια και την συνολική αξία της παραγγελίας μας.

Το τελευταίο διάστημα θεωρείται ο ιδανικός τρόπος για να αγοράσουμε κινέζικα κινητά και άλλες συσκευές.

Το Expedited Shipping συνήθως το αποφεύγουμε, αφού αυξάνεται ο κίνδυνος το δέμα μας να περάσει από το τελωνείο και να επιβαρυνθούμε επιπλέον.

Ομοίως, το Geekbuying χρησιμοποιεί τρόπους μεταφοράς αντίστοιχους με το Gearbest, μόνο που δεν περιέχει το Priority Line.

Προσοχή όμως. Αν επιλέξουμε DHL, EMS, και TNT, το πιθανότερο είναι το δέμα να βρεθεί στο τελωνείο.

Υπάρχει περίπτωση να χαθεί το δέμα μου;

Το να χαθεί ένα δέμα από το εξωτερικό είναι δυστυχώς ένα σοβαρό ενδεχόμενο με το χάλι που επικρατεί σε ορισμένες μεταφορικές και στα ταχυδρομεία.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τα δέματα έρχονται μετά από αρκετούς μήνες και ενώ εμείς έχουμε πάρει τα λεφτά μας πίσω.

Συχνά επίσης το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει και με την περίοδο του χρόνου, γι' αυτό οι περίοδοι πριν τις γιορτές δεν είναι η καλύτερη εποχή για να αγοράσουμε κινέζικα κινητά ή άλλες συσκευές.

Γενικά, όταν οι παραγγελίες είναι μαζικές, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση από τις μεταφορικές, που είναι ο πρώτος ύποπτος όταν ένα δέμα κάνει φτερά.

Εμείς πάντως, έχοντας επιλέξει Register αποστολή για τους λόγους που αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ζητήσουμε τον λόγο για την κωλυσιεργία. Σε αυτό μας βοηθάνε κυρίως οι υπηρεσίες εντοπισμού δέματος.

Εντοπισμός δέματος

Στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί με τις υπηρεσίες που εντοπισμού δέματος ανά τον κόσμο. Εάν λοιπόν έχετε tracking number, δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε την πορεία του δέματός σας.

Στην περίπτωση που δεν έχουμε tracking number και έχουμε επιλέξει unregistered αποστολή, το Sky56 υπόσχεται ότι μπορεί να μας δώσει το στίγμα του δέματός μας μέχρι τη στιγμή που αυτό θα περάσει τα σύνορα.

Ωστόσο τα αποτελέσματα που εξάγει είναι τόσο ανασφαλή, που αν θέλουμε μεγαλύτερη σιγουριά πρέπει να πάμε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες.

Θα τονίσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η επιλογή registered αποστολής, και ότι δεν προτείνουμε σε καμία περίπτωση unregistered δέμα.

Πώς παίρνω επιστροφή χρημάτων για δέμα που χάθηκε

Όταν ένα δέμα δεν έχει έρθει στα χέρια μας, το Gearbest και το Geekbuying επιστρέφουν τα χρήματα με την πάροδο δύο μηνών από την παραγγελία.

Ωστόσο, πριν αρχίσουμε τη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής: Κανένα κατάστημα δεν ευθύνεται για την απώλεια του δέματος.

Αν το δέμα ήταν unregistered

Δύο είναι οι συνήθεις λόγοι που μια παραγγελία δεν φτάνει ποτέ. Πρώτον, το δέμα είναι unregisted και στην πορεία του από Κίνα μέχρι Ελλάδα, κάποιος το "βούτηξε".

Δεύτερον, το δέμα χάνεται από την εταιρία μεταφορών.

Στην πρώτη περίπτωση το να πάρουμε πίσω χρήματα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, γιατί στην ουσία ως αγοραστές δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι δεν παραλάβαμε το δέμα και δεν προσπαθούμε να εξαπατήσουμε το κατάστημα.

Όπως και να έχει, εμείς σε πρώτη φάση καλούμαστε να επικοινωνήσουμε με το κατάστημα και να εξηγήσουμε την κατάσταση ως έχει, ανοίγοντας ένα ticket.

Το πιθανότερο είναι βέβαια να μας ζητήσουν να κάνουμε υπομονή, κερδίζοντας έτσι χρόνο σε περίπτωση που έρθει το πακέτο.

Η επόμενή μας κίνηση είναι να ανοίξουμε ένα dispute στο PayPal, και να παραπονεθούμε περιμένοντας το κατάστημα να πάρει επίσημα θέση.

Ωστόσο ακόμα και τότε, δύσκολα θα μας εγκριθεί το full refund. Στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω μερικώς, γιατί ούτε ευθύνεται το κατάστημα, ούτε θα αποζημιωθεί από τη μεταφορική, λόγω χαμηλής ποιότητας μεταφοράς.

Εκτός αυτού, αν συνηθίζουμε να φέρνουμε κινέζικα κινητά με unregistered αποστολές, το πιθανότερο είναι να μπούμε στη black list από το PayPal, εφόσον διεκδικούμε συνέχεια refund από χαμένα δέματα.

Αν το δέμα ήταν registered

Στην περίπτωση που το δέμα είναι κανονικά registered, έχουμε τους εξής άσους στο μανίκι μας:

Το στίγμα από το tracking number που θα δείχνει κολλημένο το δέμα σε ένα σημείο.

Tην απόδειξη από το ταχυδρομείο ότι η παράδοση δεν έγινε ποτέ.

Ακολουθούμε λοιπόν την ίδια διαδικασία για duspute, μόνο που αυτή τη φορά τα καταστήματα δεν θα αδιαφορήσουν.

Συγκεκριμένα, το πιο πιθανό είναι να μας προτείνουν κάποιες εναλλακτικές μερικού refund σε συνδυασμό με πόντους, ή κάποια γενναία έκπτωση για να μας ξαναστείλουν το προϊόν.

Από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μας αν θα θεωρήσουμε τις προτάσεις συμφέρουσες, ή θα διεκδικήσουμε εκ νέου τα χρήματά μας. Να σημειώσουμε ότι για πλήρη αποζημίωση, ίσως χρειαστεί να επιμείνουμε περισσότερες από δύο φορές.

Πάντως, την τελευταία κουβέντα την έχει πάλι το PayPal, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο πιθανό να μας δικαιώσει, εφόσον παρέχουμε όλες τις σχετικές screenshots.

Κλείνοντας την ενότητα, η διαδικασία του refund δείχνει στην ουσία ότι η πληρωμή μέσω PayPal είναι η καλύτερη επιλογή όταν αγοράζουμε κινέζικα κινητά.

Σε περίπτωση που έχουμε πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας, η διαδικασία διαφέρει, ανάλογα με την τράπεζα. Οπότε θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο υποκατάστημα για να μας κατατοπίσουν.

Πώς παίρνω επιστροφή χρημάτων για δέμα που ήρθε κατεστραμμένο

Έχουμε παραγγείλει ένα από τα πολλά κινέζικα κινητά, και έρχεται με σπασμένη οθόνη. Τι κάνουμε;

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουμε πάνω από τρεις μέρες για να ειδοποιήσουμε το κατάστημα, στέλνοντάς του και τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Μάλιστα τα καταστήματα θα δείξουν μεγάλη προθυμία να μας αντικαταστήσουν το προϊόν, αλλά θα πρέπει να τους στείλουμε πίσω το χαλασμένο.

Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος είναι να πάμε πάλι στο PayPal, και εξηγώντας την κατάσταση να περιμένουμε να μας δώσει δίκαιο.

Ιδανικά, θα πρέπει να έχουμε τραβήξει βίντεο το unboxing του δέματος, δείχνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το σφάλμα έγινε κατά τη μεταφορά ή κατά τη συσκευασία.

Ο δεύτερος δρόμος είναι να “παζαρέψουμε” στην ουσία το κατάστημα, το οποίο θα μας κάνει κάποιες προτάσεις για μερικό ή ολικό refund, πόντους, κτλ.

Αγορά Συγκεκριμένων Ειδών

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε αγορές από Κίνα.

Κινητά

Όσο περνάει ο καιρός, τα κινέζικα κινητά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, και όχι άδικα αν αναλογιστούμε ότι στέκονται αξιοπρεπώς απέναντι σε συσκευές επώνυμων εταιρειών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα best seller του Gearbest και του Geekbuying να είναι ορισμένα από τα πιο Value For Money κινέζικα κινητά.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πριν φτάσουμε στην αγορά. Αυτό δεν είναι άλλο από τον έλεγχο συμβατότητας με τις μπάντες του 4G στη χώρα μας.

Επειδή όμως πολλά μοντέλα ανάμεσα στα τόσα κινέζικα κινητά κυκλοφορούν σε δύο εκδόσεις (μια global και μια όχι), για να δούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, πρέπει να αναγράφεται στις μπάντες του 4G η 800 Hz συχνότητα.

Στην ουσία είναι οι μπάντες που επενδύουν το 4G σήμα τους η Vodafone και η Wind εδώ στην Ελλάδα.

Εκτός από 800 Hz, θα βρούμε την μπάντα αυτή σε πολλά κινέζικα κινητά και ως B20.

Ισχύει πως τα κινέζικα κινητά έχουν υψηλότερο δείχτη SAR, που τα καθιστά επικίνδυνα;

Το θέμα του δείχτη SAR είναι σε μεγάλο βαθμό παρεξηγημένο, με πολλούς χρήστες να μην γνωρίζουν καν τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή η μέτρηση.

Για έγκυρη πληροφόρηση, εξετάζοντας συγκεκριμένα τα κινέζικα κινητά, δείτε τον οδηγό μας:

Αξίζει να πάρω κινέζικα κινητά από την Ελλάδα;

Δεν θα σταθούμε στη σύγκριση των τιμών στα κινέζικα κινητά που κυκλοφορούν στις ελληνικές επιχειρήσεις για να δούμε αν η αγορά τους συμφέρει ή όχι.

Είναι καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός να ζυγίσει τα αρνητικά και τα θετικά της κάθε περίπτωσης, και να επιλέξει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ή την ταχύτητα και μια πιο πλήρη εγγύηση.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την τιμή λιανικής Κίνας με την αντίστοιχη ελληνική, και να λέμε ότι τα επιπλέον χρήματα που βγάζει το κατάστημα είναι μια λογική διαφορά.

Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ένα κατάστημα αγοράζει στη χειρότερη περίπτωση σε τιμή χονδρικής, αν όχι υπερχονδρικής.

Αν το ζήτημα τώρα είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι το ελληνικό κατάστημα έχει υπαλλήλους, φόρους κτλ, τότε η επιλογή ανήκει στην οικονομική άνεση του καθενός.

Μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα

Προφανώς, σε διεθνή καταστήματα όπως το Gearbest και το Geekbuying θα συναντήσουμε, εκτός από κινέζικα κινητά, και διάφορα άλλα προϊόντα.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν για το στυλ τους και την χαμηλή τους τιμή τα μαχαίρια, τα οποία μπορεί να δελεάσουν τους πάντες, ειδικά όσους κάνουν συλλογή.

Στη χώρα μας, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες, απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή μαχαιριών ή παρόμοιων προϊόντων από άτομα κάτω των 18.

Επίσης, υπάρχει σαφές όριο μέχρι κάποια εκατοστά, βάση του οποίου ένα μαχαίρι μεγαλύτερο ανήκει στην κατηγορία των όπλων και χρειάζεται άδεια οπλοκατοχής.

Δείτε εδώ τι έπαθε ένας συνάνθρωπος μας, που αγνοούσε την παραπάνω διάταξη.

Μπορώ να φέρω βαριά ή ογκώδη αντικείμενα;

Ναι. Με το Priority Line που δείξαμε πιο πάνω, όλα δείχνουν ότι πλέον μπορούμε να φέρουμε μεγάλα αντικείμενα όπως ένας 3D Printer…

...ή ένα μεγάλο φίλτρο αέρα.

Αποποίηση ευθυνών

Όπως τονίσαμε αρκετές φορές μέσα στο άρθρο, και το τονίζουμε εκ νέου στο τέλος, τα πάντα είναι ρευστά γύρω από τις αγορές σε κινέζικα κινητά.

Εμείς ως PCsteps θα φροντίσουμε να κρατήσουμε τον οδηγό όσο το δυνατόν πιο επίκαιρο, με βάση τις εξελίξεις που πέφτουν στην αντίληψή μας.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το PCsteps και ο συντάκτης του άρθρου, αν οτιδήποτε από τα παραπάνω πάψει να ισχύει. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν κάποιο δέμα δεν φτάσει στα χέρια σας, αν το προϊόν σας ήρθε χαλασμένο, αν το τελωνείο άνοιξε το δέμα σας, κτλ. Αγοράζετε πάντα με δική σας ευθύνη.

Εσείς θα αγοράζατε κινέζικα κινητά και προϊόντα;

Χρησιμοποιείτετα διεθνή e-shop για να πετύχετε καλύτερες τιμές; Έχετε κάποια απορία σχετικά με τις αγορές από Κίνα; Γράψτε μας τις εμπειρίες σας στα σχόλια.

