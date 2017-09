Εκκίνηση των Windows: Χρονομέτρηση με 3 Εφαρμογές

(Ψήφοι: 5. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Αγοράσαμε λοιπόν έναν "σφαιράτο" SSD, κάναμε μια καθαρή εγκατάσταση, και τώρα τα Windows φορτώνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά, πόσο ακριβώς πιο γρήγορα? Με αυτές τις δωρεάν εφαρμογές θα χρονομετρήσουμε ακριβώς την εκκίνηση των Windows, για να ελέγξουμε την ταχύτητα ενός νέου SSD, ή για να διαπιστώσουμε τι επιβραδύνει το σύστημα.

--Read this post in English, on PCsteps.com--

Boot Analyzer

Η εφαρμογή Boot Analyzer είναι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου – κατά κάποιον τρόπο.

Η εταιρία που δημιούργησε την εφαρμογή, Fiberlink, είναι μια θυγατρική της IBM. Το κύριο προϊόν τους είναι το MaaS360, μια "mobility πλατφόρμα διαχείρισης" που αναλαμβάνει διάφορες εταιρικές εργασίες σχετικά με mobile, ασφάλεια, και την λέξη "management".

Τι σχέση έχει αυτό με την εκκίνηση των Windows? Καμία απολύτως. Γι' αυτό δεν θα βρούμε την εφαρμογή Boot Analyzer πουθενά στο maas360.com, παρά μόνο μια ξεχασμένη έκδοση 1.0.0.0 στη Softpedia.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει, όμως.

Η εγκατάσταση είναι χαρακτηριστικά σύντομη. Αρκεί να προσπεράσουμε το ενοχλητικό χαρακτηριστικό κάντε-scroll-την-EULA-για-να-ενεργοποιήσετε-το-κουμπί-"I Agree"...

...και έπειτα εμφανίζεται αμέσως το κυρίως πρόγραμμα.

Εκεί, μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ πηγαίνοντας στο Actions -> Test now.

Μπορούμε να τεστάρουμε μέχρι 10 επανεκκινήσεις απανωτά, για περισσότερο στατιστικά ακριβή αποτελέσματα.

Μετά τη 10η επανεκκίνηση, το Boot Analyzer θα μας εμφανίσει τα αποτελέσματα.

Εκτός από τις χειροκίνητες δοκιμές, το boot analyzer παραμένει στην εκκίνηση του συστήματος, και θα μετράει κάθε εκκίνηση των Windows. Για να το σταματήσουμε, επιλέγουμε Actions -> Disable.

Μια σχετικά έγκυρη κριτική στις αξιολογήσεις του Softpedia είναι ότι το πρόγραμμα δεν αναλύει τίποτα σχετικά με τις επιμέρους εφαρμογές ή τις διεργασίες που επιβραδύνουν την εκκίνηση των Windows.

Ωστόσο, εάν απλά χρειαζόμαστε μια εφαρμογή για να μετρήσουμε την εκκίνηση των Windows, και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο, το Boot Analyzer είναι τόσο καλό όσο οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

Κατεβάστε το Boot Analyzer

BootRacer

Εάν θέλουμε λίγο ανταγωνισμό όταν μετράμε την εκκίνηση των Windows, το BootRacer είναι η κατάλληλη επιλογή. Μπορεί να συγκρίνει τον χρόνο εκκίνησης των δικών μας Windows με άλλες μετρήσεις από όλο τον κόσμο.

Η εγκατάσταση δεν θα επιχειρήσει να αλλάξει την αρχική σελίδα μας ή να προσθέσει toolbars στον browser μας. Σύντομα, φτάνουμε στο κυρίως παράθυρο του προγράμματος. Το να μετρήσουμε την εκκίνηση των Windows είναι τόσο απλό όσο το να πατήσουμε το κουμπί "Boot Time Test".

Μετά την επανεκκίνηση, το πρόγραμμα θα εμφανιστεί μόλις μπούμε στην επιφάνεια εργασίας, μετρώντας την πλήρη εκκίνηση των Windows μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες.

Μόλις είμαστε έτοιμοι...

...θα έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα όσον αφορά την εκκίνηση των Windows, και την κατάταξη του χρόνου μας.

Το BootRacer μετράει μέχρι και το millisecond του χρόνου εκκίνησης, και διαχωρίζει την εκκίνηση του λειτουργικού (φόρτωση των services και εκκίνηση των drivers) από την επιφάνεια εργασίας και τις εφαρμογές της εκκίνησης.

Πατώντας στο "Boot Speed Rating" θα εμφανιστεί το πόσο καλά τα κατάφεραν άλλοι χρήστες, στο "Πρωτάθλημα".

Εάν θέλουμε να επισημοποιηθεί το αποτέλεσμα μας, απλά πατάμε το εικονίδιο "Contest". Δεν υπάρχει όμως κάποιου είδους έπαθλο, πέραν από τη δυνατότητά να "κοκορευτούμε".

Πρέπει όμως οπωσδήποτε να αποφύγουμε το κουμπί "Speed up!". Οδηγεί στον ανιχνευτή rootkit UnHackMe!, που έχει δημιουργηθεί από την εταιρία του BootRacer, το οποίο δεν είναι ακριβώς το καλύτερο πρόγραμμα για αυτή τη δουλειά.

Πρέπει να κρατήσουμε το BootRacer για αυτό που είναι: μια απλή εφαρμογή για να μετρήσουμε την εκκίνηση των Windows, και ίσως να διασκεδάσουμε λίγο με τον ανταγωνισμό στο "πρωτάθλημα" τους.

Όπως και ο Boot Analyzer, το BootRacer θα τρέχει σε κάθε εκκίνηση των Windows, εκτός και αν απενεργοποιήσουμε αυτή την λειτουργία. Πρέπει απλά να πάμε στο Advanced -> Options...

...και να διαλέξουμε "Only once".

Κατεβάστε το BootRacer

Soluto

Το Soluto δεν είναι απλά μια ακόμα εφαρμογή για να μετρήσουμε την εκκίνηση των Windows. Ανήκει σε μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δωρεάν account...

...και έπειτα μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή.

Η εγκατάσταση είναι αρκετά αθόρυβη, με μία μόνο ειδοποίηση ότι ξεκίνησε...

...και ακόμα μία ότι ολοκληρώθηκε.

Την επόμενη φορά που ξεκινάμε τον υπολογιστή μας, το Soluto θα αναλύσει όλες τις εφαρμογές στην εκκίνηση των Windows, και το κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τον χρόνο εκκίνησης.

Μετά από αυτό, πρέπει απλά να πατήσουμε στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών...

...και να διαλέξουμε τον υπολογιστή μας στη σελίδα του Soluto.

Υπάρχει πλήθος πληροφοριών εδώ, σχετικά με το hardware μας και το προτεινόμενο λογισμικό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, όμως, είναι η ενότητα "Background Apps".

Εκεί θα βρούμε τον συνολικό χρόνο εκκίνησης και τις προτάσεις του Soluto σχετικά με το ποιες εφαρμογές μπορούμε σίγουρα να αφαιρέσουμε (Removable apps) ή μπορούμε ενδεχομένως να αφαιρέσουμε (Potentially removable apps).

Πατώντας σε οποιαδήποτε κατηγορία, θα πάρουμε μια λεπτομερή ανάλυση για τις εφαρμογές της, και επεξήγηση του γιατί θα ήταν καλό να τις αφαιρέσουμε από την εκκίνηση μέσα από το Soluto, ή απλά να καθυστερήσουμε την εκκίνηση τους.

Μπορούμε να τις αφαιρέσουμε όλες εκτός από τις απαιτούμενες εφαρμογές, οι οποίες περιέχουν απαραίτητα windows services.

Αν και θα βρούμε μη-απαραίτητα services εδώ, αλλά χωρίς να έχουμε κάποιον τρόπο για να τα αφαιρέσουμε μέσα από το Soluto. Θα πρέπει να το κάνουμε χειροκίνητα, πιθανότατα μέσα από τα Windows services.

Με τις προτάσεις του Soluto, καταφέρουμε να κόψουμε 3 δευτερόλεπτα από τον χρόνο εκκίνησης των Windows.

Το Soluto προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες, όπως μια επιλογή απομακρυσμένης πρόσβασης σαν του TeamViewer – η οποία φαίνεται αστεία όταν τρέχει μέσα στο ίδιο σύστημα...

...και την επιλογή να εγκαταστήσουμε χρήσιμες εφαρμογές με το Ninite.

Το μεγάλο μειονέκτημα του Soluto είναι ότι δεν προσφέρει καθόλου επιλογή για την απενεργοποίηση της startup εφαρμογής, και δεν θα το βρούμε μέσα στις άλλες εφαρμογές της εκκίνησης των Windows.

Η ευκολότερη λύση είναι να απεγκαταστήσουμε την εφαρμογή, και να κάνουμε τον υπολογιστή μας δυστυχισμένο, απ' ότι φαίνεται.

Πέρα από αυτό, είναι σίγουρα μια εξαιρετική εφαρμογή για να μετρήσουμε την εκκίνηση των Windows, και η μόνη από τις τρεις με πραγματικές προτάσεις για το πως να επιταχύνουμε την εκκίνηση.

Εγγραφή στο Soluto

Ποια εφαρμογή προτιμάτε για να μετρήσετε την εκκίνηση των Windows?

Σας άρεσε κάποια από τις παραπάνω εφαρμογές? Χρησιμοποιείτε κάποια που δεν αναφέραμε? Προτιμάτε τον χειροκίνητο τρόπο, χρησιμοποιώντας χρονόμετρο ή κλεψύδρα? Είναι ο υπολογιστής σας ανοιχτός 24/7 και δεν σας ενδιαφέρει να μετρήσετε την εκκίνηση των Windows? Γράψτε μας στα σχόλια.

