Αντιγραφή Δίσκου - Πλήρης μεταφορά για SSD και HDD

Όταν αγοράζουμε ένα νέο και ταχύτερο δίσκο, το καλύτερο είναι να έχουμε σε αυτόν το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα. Με την αντιγραφή δίσκου θα μεταφέρουμε αυτούσια όλη την εγκατάσταση των Windows και άλλων λειτουργικών, τα εγκατεστημένα προγράμματα και τα αρχεία, ακριβώς όπως ήταν, χωρίς να χρειάζεται format και επανεγκατάσταση.

Ο οδηγός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή δίσκου κάθε τύπου, από μηχανικό δίσκο σε SSD, μηχανικό σε μηχανικό, SSD σε SSD ή ακόμα και SSD σε μηχανικό, για όποιον ίσως να το ήθελε αυτό.

Προετοιμασία

Η αντιγραφή δίσκου σε SSD ξεκινάει με διαγραφή

Το πιο συνηθισμένο σενάριο για αντιγραφή δίσκου είναι να έχουμε αγοράσει ένα καινούριο SSD και να θέλουμε να τον κάνουμε τον κύριο δίσκο του συστήματός μας.

Το πρόβλημα με αυτό είναι πως οι SSD έχουν πολύ, πολύ μικρότερη χωρητικότητα από τους συμβατικούς μηχανικούς σκληρούς δίσκους για τα ίδια χρήματα.

Αν λοιπόν η εγκατάσταση των Windows με όλα τα προγράμματα και τα αρχεία είναι πχ. 150GB και ο καινούριος μας SSD είναι 120GB, θα πρέπει να πέσει γερό ψαλίδι για να είναι εφικτή η αντιγραφή δίσκου.

Για την ακρίβεια, ακόμη κι αν τα Windows και τα δεδομένα είναι 120GB, όσο ο νέος μας δίσκος, και πάλι πρέπει να αδειάσουμε μερικά Gigabyte πριν από την αντιγραφή δίσκου.

Το να ξεχειλίσουμε τον νέο μας SSD όχι μόνο θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στην εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και την αποθήκευση αρχείων, αλλά θα μειώσει σημαντικά και τις επιδόσεις του.

Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την αντιγραφή δίσκου, απεγκαθιστούμε όλα τα προγράμματα που δεν χρειαζόμαστε, σβήνουμε τα προσωρινά αρχεία που έχουν ξεμείνει, και μεταφέρουμε μεγάλα αρχεία (πχ ταινίες) σε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Για τις 7 πιο αποτελεσματικές μεθόδους απελευθέρωσης χώρου στο σκληρό μας δίσκο, δείτε τον οδηγό:

Καθαρισμός Σκληρού Δίσκου σε Βάθος

Έλεγχος δίσκου, ανασυγκρότηση και Backup

Η αντιγραφή δίσκου θα είναι πολύ πιο εύκολη και "αναίμακτη" αν βεβαιωθούμε πρώτα πως όλα είναι καλά με τον προηγούμενό μας δίσκο.

Γι' αυτό το λόγο, κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο δίσκου. Στα Windows 7 αρκεί η επιλογή "Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων".

Ομοίως χρήσιμο είναι να κάνουμε μια ανασυγκρότηση δίσκου, ιδιαίτερα αν σβήσαμε προηγουμένως αρκετά Gigabytes δεδομένων, για να βρίσκονται τα αρχεία μας σε τάξη και αποκερματισμένα.

Τέλος, όπως σε οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει με το σκληρό δίσκο, πάντοτε κάνουμε ένα πλήρες backup των αρχείων που δεν θέλουμε να χάσουμε, σε περίπτωση που οτιδήποτε πάει στραβά κατά την αντιγραφή δίσκου.

Σύνδεση και εγκατάσταση του νέου δίσκου

Ακολουθούμε αυτόν τον οδηγό για να εγκαταστήσουμε το νέο δίσκο στον υπολογιστή μας.

Φροντίζουμε οπωσδήποτε να επιλέξουμε στυλ διαμερίσματος MBR, αλλιώς μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τα Windows μετά τη μεταφορά.

EaseUS Todo Backup: Η δωρεάν λύση για αντιγραφή δίσκου σε SSD

Υπάρχουν δεκάδες εφαρμογές για Disk Cloning - όπως ονομάζεται η διαδικασία για την αντιγραφή δίσκου - πολλές εκ των οποίων δωρεάν.

Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το EaseUS Todo Backup, καθώς είναι μία από τις πλέον εύχρηστες σχετικές εφαρμογές, και επιπλέον έχει προβλέψει ειδική βελτιστοποίηση για την αντιγραφή δίσκου σε SSD.

Για να κατεβάσουμε την τελευταία δωρεάν έκδοση του προγράμματος, πηγαίνουμε σε αυτή τη σελίδα.

Συμπληρώνουμε το όνομά μας και ένα έγκυρο email στη φόρμα δεξιά...

...φροντίζουμε να μην είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι, για να μην μας έρχονται διαφημιστικά email, κάνουμε κλικ στο "Send Download Link" και σε λίγα λεπτά θα λάβουμε το email με το σύνδεσμο για να κατεβάσουμε το Todo Backup.

Για την ακρίβεια, θα κατεβάσουμε έναν Downloader που αφού τον τρέξουμε θα μας κατεβάσει το αρχείο εγκατάστασης του Todo Backup.

Γιατί το έχουν κάνει τόσο περίπλοκο? Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ξεκινήσει αυτόματα η εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η μπάρα του downloader, θα βρούμε το αρχείο της εγκατάστασης στον ίδιο φάκελο που κατεβάσαμε τον downloader.

Πάντως, τρέχοντας αυτό το τελευταίο αρχείο, το πρόγραμμα εγκαθίσταται κανονικά. Και μάλιστα δεν προσπαθεί να μας φορτώσει με άχρηστα προγράμματα ή toolbars.

Η πλήρης αντιγραφή δίσκου σε SSD

Ξεκινάμε το EaseUS Todo Backup και επιλέγουμε το Clone.

Για πλήρη αντιγραφή δίσκου επιλέγουμε το Disk Clone.

Δεν συνιστούμε το Partition Clone όσον αφορά την αντιγραφή λειτουργικού από ένα δίσκο στον άλλο. Ο λόγος είναι πως οι πληροφορίες για το boot βρίσκονται στο Master Boot Record (MBR) του δίσκου, και θα πρέπει μετά να κάνουμε επιδιόρθωση των Windows για να ξεκινούν πάλι κανονικά.

Στην οθόνη του Disk Clone, φροντίζουμε στο "Clone source" να είναι επιλεγμένος ο παλιός μας δίσκος...

...και αντίστοιχα στο Target location να είναι επιλεγμένος ο νέος δίσκος στον οποίο θέλουμε να κάνουμε την αντιγραφή.

Κάνοντας κλικ στο "Next", και εφόσον ο παλιός μας δίσκος είχε περισσότερα από ένα διαμερίσματα δίσκου, το πρόγραμμα θα μας ρωτήσει με ποια αναλογία θέλουμε να μεταφέρουμε τα partition στο νέο δίσκο.

Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις των partition, κάνουμε κλικ στο "Proceed" για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Το πρόγραμμα θα μας βγάλει μια τελική προειδοποίηση πως αν υπήρχαν δεδομένα στο νέο δίσκο, θα διαγραφούν. Αυτή είναι και η τελευταία μας ευκαιρία για να διακόψουμε τη διαδικασία χωρίς επιπτώσεις.

Αναλόγως του πόσα Gigabyte δεδομένων είχαμε στον παλιό δίσκο, η αντιγραφή δίσκου μπορεί να πάρει αρκετή ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, μαρκάρουμε το "Shut down the computer when the operation completed" ώστε να σβήσει αυτόματα ο υπολογιστής μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή δίσκου.

Παρ' ότι είμαστε ακόμα μέσα στα Windows καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή όσο διαρκεί η αντιγραφή δίσκου.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Έναρξη με νέο δίσκο

Σημαντικό! Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί και σβήσει ο υπολογιστής, πριν τον ανάψουμε ξανά, αποσυνδέουμε εντελώς τον παλιό δίσκο.

Μόνο με τον καινούριο δίσκο επάνω, ξεκινάμε τον υπολογιστή. Uα μπούμε στα Windows χωρίς πρόβλημα, και ο νέος μας δίσκος θα είναι κανονικά ο C:

Το μόνο που μένει, πλέον, είναι να ενημερώσουμε τα Windows πως ο δίσκος πρόκειται για SSD.

Αρκεί να ανοίξουμε τη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή.

Εκεί γράφουμε την εντολή winsat disk και πατάμε Enter.

Σε λίγα δευτερόλεπτα τα Windows έχουν κάνει μια σειρά δοκιμών για τις επιδόσεις του δίσκου. Πλέον τον αναγνωρίζουν ως SSD.

Αυτό το βλέπουμε στην ανασυγκρότηση, όπου ο τύπος μέσου είναι "Μονάδα σταθερής κατάστασης" (Solid State Drive, SSD) και η ανασυγκρότηση είναι προγραμματισμένη να μην εκτελείται ποτέ - καθώς είναι άχρηστη στους SSD.

Format παλιού δίσκου

Αφότου άνοιξε μία φορά ο υπολογιστής με το νέο δίσκο, μπορούμε να τον σβήσουμε και να ξανασυνδέσουμε τον παλιό.

Ανοίγοντας τον υπολογιστή, μπαίνουμε στο BIOS και επιλέγουμε το boot να γίνει από τον νέο δίσκο.

Το δικό σας BIOS θα έχει πιθανότατα άλλη εμφάνιση. Αν δεν βρίσκετε πώς να αλλάξετε τη σειρά του Boot, δείτε αυτόν τον οδηγό.

Ανοίγοντας τον υπολογιστή, ο παλιός δίσκος θα εμφανίζεται πλέον σαν δεύτερος.

Αρκεί να μπούμε στην διαχείριση δίσκων, να διαγράψουμε τα υπάρχοντα διαμερίσματα και τα δεδομένα τους, και να τον χρησιμοποιήσουμε πλέον αποκλειστικά για αποθήκευση αρχείων.

Αυτό ήταν! Πλέον το σύστημά μας τρέχει στον ολοκαίνουριο SSD, και έχουμε τον παλιό δίσκο για τις ταινίες και τα άλλα ογκώδη αρχεία μας.