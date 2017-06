Ενσωμάτωση Drivers + Updates σε Windows ISO και Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση

(Ψήφοι: 30. Βαθμολογία: 4,97 στα 5)

Πόσο πιο απλή θα ήταν η εγκατάσταση των Windows, αν μαζί με το λειτουργικό εγκαθιστούσαμε αυτόματα όλους τους απαραίτητους drivers, τις ενημερώσεις, τις ρυθμίσεις, αλλά και τα προγράμματα που χρειαζόμαστε; Δείτε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Windows ISO κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας, για όλες τις εκδόσεις των Windows.

Τι είναι το slipstreaming

Slipstreaming ονομάζεται η μέθοδος με την οποία ενσωματώνουμε διάφορες ενημερώσεις στο μέσο εγκατάστασης των Windows. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι το slipstreaming, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Συνήθως, μετά από μια καθαρή εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή μας, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι οι ενημερώσεις, γνωστές σε όλους μας ως Windows Updates.

Ο υπολογιστής μας θα πρέπει να συνδεθεί στο ίντερνετ, να αναζητήσει τις ενημερώσεις, να τις κατεβάσει, να τις εγκαταστήσει, και να κάνει τις απαραίτητες επανεκκινήσεις.

Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει αρκετό χρόνο, ειδικά αν εγκαθιστούμε κάποια παλαιότερη έκδοση των Windows, η οποία διαθέτει πολλές ενημερώσεις.

Αν επιπλέον έχουμε και αργή σύνδεση στο ίντερνετ, η εγκατάσταση των ενημερώσεων μπορεί να κρατήσει και ώρες.

Κάπου εδώ λοιπόν έρχεται το slipstreaming, μία πολύ χρήσιμη διαδικασία, που όμως είναι άγνωστη στο μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών.

Το slipstreaming μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε όλες τις ενημερώσεις στο Windows ISO που θα χρησιμοποιήσουμε για την εγκατάσταση.

Έτσι, κατεβάζουμε μία φορά όλες τις ενημερώσεις, και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λειτουργικού θα εγκαθίστανται αυτόματα στο σύστημά μας. Δεν θα χάνουμε χρόνο κατεβάζοντας τις ενημερώσεις σε κάθε υπολογιστή που κάνουμε format.

Μετά τα Windows XP, το χάος

Στα Windows XP το slipstreaming γινόταν πολύ εύκολα, αφού η εγκατάσταση των Windows χρησιμοποιούσε απλή αντιγραφή των αρχείων.

Έτσι, ο χρήστης μπορούσε εύκολα μέσω γραμμής εντολών να προσθέσει τις απαραίτητες ενημερώσεις στο μέσο εγκατάστασης των Windows.

Με την έλευση των Vista και των επόμενων εκδόσεων των Windows, η διαδικασία αυτή άλλαξε. Πλέον για την εγκατάσταση χρησιμοποιούμε εικόνες ISO, οι οποίες καθιστούν το slipstreaming σχεδόν αδύνατο, τουλάχιστον με τον τρόπο που γινόταν στα XP.

Γενικότερα τα εργαλεία slipstreaming προορίζονταν εξαρχής για επαγγελματική χρήση.

Για παράδειγμα, ήταν - και είναι - πολύ βολικό για κάποιον τεχνικό υπολογιστών με αυτή τη μέθοδο να εγκαταστήσει τα Windows σε δεκάδες υπολογιστές μίας εταιρείας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο το slipstreaming δεν παύει να είναι εξίσου χρήσιμο για οικιακή χρήση, εξοικονομώντας μας χρόνο, ακόμα κι αν έχουμε μόνο έναν υπολογιστή. Πώς όμως θα το πετύχουμε στις νεότερες εκδόσεις των Windows;

Για καλή μας τύχη υπάρχουν διάφορες εφαρμογές τρίτων, που στόχο έχουν τη διευκόλυνση του slipstreaming για οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς τη χρήση γραμμής εντολών.

Για την ακρίβεια, μπορούμε πολύ εύκολα με μία τέτοια εφαρμογή να "πειράξουμε" το Windows ISO της επιλογής μας, προσθέτοντάς του όλες τις νεότερες ενημερώσεις.

Προχωρώντας πέρα από τις ενημερώσεις

Γιατί όμως να περιοριστούμε στις ενημερώσεις, όταν μπορούμε να ενσωματώσουμε στο Windows ISO οτιδήποτε άλλο θέλουμε; Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να εγκαταστήσουμε μετά το format, που οι ενημερώσεις ίσως είναι στην τελική η λιγότερο χρονοβόρα αγγαρεία.

Με τη μέθοδο που θα δείξουμε, μπορούμε να προσθέσουμε στο Windows ISO διάφορους drivers, προγράμματα, καθώς και ρυθμίσεις του λειτουργικού.

Και πάλι όμως, γιατί να περιοριστούμε στην ενσωμάτωση στοιχείων, όταν μπορούμε να αφαιρέσουμε και στοιχεία που δεν μας αρέσουν στα Windows;

Και αν μαζί με όλα αυτά μπορούσαμε να έχουμε ένα Windows ISO που θα κάνει την εγκατάσταση μόνο του, όλα θα ήταν τέλεια.

Θέλουμε δηλαδή μία εντελώς αυτοματοποιημένη εγκατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να ορίζουμε γλώσσες, όνομα υπολογιστή, και γενικά χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπουμε τη διαδικασία.

Θέλουμε να βάζουμε το USB στον υπολογιστή, να πηγαίνουμε για το πρωινό/μεσημεριανό/απογευματινό μας καφεδάκι, κι όταν γυρνάμε να έχουμε μία φρέσκια εγκατάσταση των Windows έτοιμη για χρήση. Ζητάμε πολλά;

Παρακάτω θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε όλα όσα αναφέραμε εύκολα και γρήγορα με ένα δωρεάν πρόγραμμα.

NTLite

Το NTLite καλείται να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, επιτρέποντάς μας να κάνουμε slipstreaming δωρεάν, μέσω ενός πολύ απλού γραφικού περιβάλλοντος.

Παρότι το βασικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, υπάρχουν και διάφορες πληρωμένες εκδόσεις με επιπλέον επιλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμένες επιλογές, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στην επίσημη σελίδα της εφαρμογής.

Το βασικότερο πλεονέκτημα του NTLite σε σύγκριση με ανάλογες εφαρμογές του είδους, είναι η συμβατότητά του με όλες τις νεότερες εκδόσεις των Windows.

Μάλιστα ανανεώνεται συνεχώς, έτσι ώστε να υποστηρίζει ακόμα και τις Insider εκδόσεις των Windows 10.

Φυσικά δεν υποστηρίζει παλαιότερες εκδόσεις, όπως τα XP ή τα Vista.

Κατέβασμα και εγκατάσταση

Για να κατεβάσουμε την εφαρμογή, πηγαίνουμε στην επίσημη σελίδα της.

Όπως βλέπουμε, υπάρχουν δύο εκδόσεις: η stable και η beta. Για τις ανάγκες του οδηγού δοκιμάσαμε και τις δύο εκδόσεις.

Η βασική διαφορά της beta έκδοσης είναι ότι μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε τις αλλαγές που κάνουμε σε πολλές εκδόσεις των Windows ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, αν κάνουμε διάφορες τροποποιήσεις στα Windows 7 Home Edition, μπορούμε με ένα κλικ να εφαρμόσουμε τις ίδιες τροποποιήσεις στην Professional ή Ultimate έκδοση.

Γι' αυτόν τον λόγο, προτιμήσαμε να δείξουμε την beta έκδοση στον οδηγό. Ωστόσο, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η ίδια και για την stable έκδοση, αν εξαιρέσουμε τα επιπλέον χαρακτηριστικά της beta.

Για να κατεβάσουμε την έκδοση της αρεσκείας μας, αρκεί να πατήσουμε στο κουμπί "Download", ανάλογα με τα Windows που έχουμε στον υπολογιστή μας (32-bit ή 64-bit).

Έπειτα τρέχουμε το αρχείο εγκατάστασης και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης.

Ορίζουμε τοποθεσία εγκατάστασης και πατάμε "Επόμενο".

Στο επόμενο παράθυρο έχουμε τη δυνατότητα να τσεκάρουμε το Portable Mode, σε περίπτωση που δεν θέλουμε πλήρη εγκατάσταση της εφαρμογής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις portable εφαρμογές, δείτε τον αναλυτικό μας οδηγό.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τσεκάρουμε το "Εκκίνηση του NTLite" και πατάμε "Τέλος".

Την πρώτη φορά που θα τρέξουμε το NTLite, θα μας ζητήσει να διαλέξουμε τον τύπο άδειας που επιθυμούμε.

Για τη δωρεάν έκδοση, επιλέγουμε το πεδίο "Free (limited, non-commercial), και πατάμε ΟΚ.

Η εγκατάσταση τελείωσε, οπότε είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα Windows ISO στα μέτρα μας. Παρακάτω θα δείξουμε τη διαδικασία για ένα ISO των Windows 10, όμως τα βήματα είναι ίδια και για τις υπόλοιπες εκδόσεις των Windows.

Φόρτωση του Windows ISO

Στην πρώτη εκκίνηση του προγράμματος, θα δούμε ότι το NTLite έχει σχετικά απλό περιβάλλον χρήσης.

Στο πάνω μέρος του παραθύρου βλέπουμε το μενού μαζί με διάφορα κουμπιά που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Παρακάτω βρίσκεται το πλαίσιο από το οποίο θα επεξεργαστούμε τα ISO που θα φορτώσουμε στο πρόγραμμα. Αριστερά θα δούμε τις επιλογές που μας δίνει η εφαρμογή, αμέσως μόλις φορτώσουμε κάποιο Windows ISO.

Αποσυμπίεση αρχικού ISO

Αν δεν έχουμε ήδη κάποιο Windows ISO, μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν το λειτουργικό της αρεσκείας μας ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό.

Εφόσον κατεβάσουμε κάποιο από τα διαθέσιμα λειτουργικά της Microsoft, θα έχουμε στα χέρια μας ένα Windows ISO.

Για να το φορτώσουμε ως πηγή στο NTLite, θα πρέπει πρώτα να το αποσυμπιέσουμε με κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης. Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιήσαμε το 7zip, όμως οποιοδήποτε εναλλακτικό πρόγραμμα θα κάνει τη δουλειά.

Κάνουμε δεξί κλικ στο Windows ISO της επιλογής μας και πατάμε 7-zip. Έπειτα κάνουμε κλικ στο "Αποσυμπίεση".

Προσθήκη του ISO στο πρόγραμμα

Για να προσθέσουμε το Windows ISO που μόλις αποσυμπιέσαμε στο NTLite, πατάμε στο κουμπί "Add" πάνω αριστερά.

Επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο κάναμε την αποσυμπίεση και πατάμε "Select Folder".

Εναλλακτικά, μπορούμε να σύρουμε τον αποσυμπιεσμένο φάκελο πάνω στο πρόγραμμα.

Αμέσως θα δούμε ότι κάτω από το "Image history" προστέθηκε μία λίστα με όλες τις εκδόσεις που μπορούν να εγκατασταθούν από το συγκεκριμένο ISO. Στην περίπτωσή μας είναι οι εκδόσεις των Windows 10.

Επιλογή έκδοσης Windows και φόρτωση

Πρώτα, επιλέγουμε την έκδοση της αρεσκείας μας και πατάμε στο κουμπί "Load" που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη.

Εναλλακτικά, μπορούμε να πατήσουμε "Load" κάνοντας δεξί κλικ στην έκδοση των Windows που επιλέξαμε.

Πατάμε ΟΚ στο παράθυρο που θα προκύψει.

Θα ξεκινήσει να φορτώνει η εικόνα που μόλις επιλέξαμε. Στη στήλη Status μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή την πρόοδο της φόρτωσης.

Η διαδικασία θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Μόλις τελειώσει, θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές στην αριστερή στήλη.

Το slipstreaming στην πράξη

Μέσω των επιλογών της αριστερής στήλης μπορούμε πλέον να περάσουμε στην τροποποίηση του Windows ISO. Θα πρέπει να πατήσουμε σε κάθε στοιχείο χωριστά, τροποποιώντας στην πορεία ό,τι χρειαζόμαστε.

Όλες οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δυνατοτήτων των Windows

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να επισημάνουμε ότι χρειάζεται προσοχή όταν απενεργοποιούμε διάφορες δυνατότητες των Windows.

Αν δεν γνωρίζουμε τι κάνει η καθεμία από αυτές τις δυνατότητας, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην την πειράξουμε. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε με ένα προβληματικό Windows ISO.

Components

Πρώτη επιλογή στη λίστα είναι το "Components". Από εδώ μπορούμε να αφαιρέσουμε ενσωματωμένα χαρακτηριστικά των Windows που δεν θέλουμε.

Κάνοντας κλικ στο "Components", θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.

Το παράθυρο αυτό μας προειδοποιεί με λίγα λόγια ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε πριν αφαιρέσουμε το οτιδήποτε. Πατάμε λοιπόν ΟΚ, όμως κι εμείς με τη σειρά μας προειδοποιούμε ξανά να μην αλλάξετε κάτι αν δεν είστε βέβαιοι για τη χρησιμότητά του.

Προαιρετικά τσεκάρουμε και το "Do not show this in the future", για να μην εμφανίζεται το μήνυμα κάθε φορά που πατάμε στην επιλογή.

Η λίστα που θα εμφανιστεί περιλαμβάνει drivers, εργαλεία συστήματος, και διάφορες άλλες επιλογές.

Τα στοιχεία που είναι μαρκαρισμένα με μπλε χρώμα διατίθενται μόνο για την Premium έκδοση. Γενικότερα σ' αυτήν την κατηγορία δεν μας δίνονται πολλές επιλογές στη δωρεάν έκδοση.

Οι μόνες ασφαλείς τροποποιήσεις φαίνεται να είναι τα θέματα της κατηγορίας "Multimedia" μαζί με εργαλεία όπως το Snipping Tool...

...και οι γλώσσες του "Localization".

Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να τις απενεργοποιήσουμε, καθώς το μόνο που κερδίζουμε είναι μερικά MB στον δίσκο, όπως βλέπουμε και από τη στήλη "Size (MB)" στα δεξιά.

Features

Προχωρώντας στην επιλογή "Features", μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε επιπλέον δυνατότητες των Windows.

Εδώ μας δίνονται περισσότερες επιλογές. Βλέπουμε για παράδειγμα να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας ο αξιαγάπητος Internet Explorer, τον οποίο μπορούμε με χαρά να απενεργοποιήσουμε.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει γενικότερα όλες τις επιλογές που θα βρούμε και στο παράθυρο "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows" του Πίνακα Ελέγχου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε ξανά οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τα Windows, σε αντίθεση με τα Components που είδαμε παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιττές δυνατότητες των Windows, δείτε τον οδηγό μας.

Ρυθμίσεις των Windows

Το NTLite μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε αμέτρητες ρυθμίσεις των Windows. Οι καρτέλες από τις οποίες μπορούμε να το πετύχουμε αυτό είναι τρεις.

Services

Από την καρτέλα "Services" έχουμε τον έλεγχο για την εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών των Windows.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τρόπο έναρξης αυτών των υπηρεσιών από το βελάκι δεξιά. Οι επιλογές μας είναι Boot, System, Automatic, Manual, και Disable.

Κάνοντας κλικ σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, το NTLite μας ενημερώνει για τη χρησιμότητά τους.

Αν θέλουμε να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις στην αρχική τους κατάσταση, πατάμε το κουμπί "Reset" από πάνω αριστερά.

Local Machine

Στο "Local Machine" θα βρούμε διάφορες τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Πλέον γνωρίζουμε τη διαδικασία, κάνουμε τις αλλαγές μας από το βελάκι δεξιά, βλέπουμε πληροφορίες στην κάτω μπάρα, και πατάμε "Reset" για να επαναφέρουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Από αυτήν την καρτέλα μεταξύ άλλων μπορούμε να ρυθμίσουμε το pagefile των Windows, να απενεργοποιήσουμε την αυτόματη επανεκκίνηση μετά από μία BSOD, να ξεφορτωθούμε τα ενοχλητικά Windows Apps των Windows 10, και πολλά άλλα.

Users

Στην καρτέλα "Users" θα βρούμε ρυθμίσεις που επηρεάζουν τη διεπαφή με τα Windows σε επίπεδο χρήστη. Εν ολίγοις, μπορούμε να αλλάξουμε άφοβα όλες τις ρυθμίσεις, καθώς δεν επηρεάζουν σε τίποτα τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Έτσι, ορίζουμε ποια εικονίδια θέλουμε να έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας μετά το format (σε εμάς αρέσει η λιτότητα)...

...και επιλέγουμε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για τον Explorer. Μεταξύ των πιο δημοφιλή ρυθμίσεων είναι η επαναφορά του Windows Photo Viewer και η εμφάνιση των γνωστών επεκτάσεων στα αρχεία.

Ξεκαθαρίζουμε ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι θέμα προσωπικού γούστου.

Registry

Έχουμε δει κατά καιρούς σε διάφορους οδηγούς μας τη χρησιμότητα του μητρώου των Windows.

Αν έχουμε λοιπόν κάποιο registry tweak που θέλουμε να ενσωματωθεί αυτόματα στο Windows ISO που θα δημιουργήσουμε, δεν έχουμε παρά να το σύρουμε στο NTLite στην ενότητα "Registry".

Εναλλακτικά πατάμε το κουμπί "Add" για άλλη μια φορά, εντοπίζουμε το αρχείο .reg της επιλογής μας, και πατάμε "Open".

Το αρχείο μας θα προστεθεί άμεσα στη λίστα.

Αν δεν γνωρίζουμε τι είναι το μητρώο ή τα αρχεία με κατάληξη .reg, τότε καλύτερα να προσπεράσουμε αυτήν την ενότητα. Οποιαδήποτε λανθασμένη αλλαγή στο μητρώο μπορεί να βλάψει το λειτουργικό μας.

Ενημερώσεις των Windows

Τελειώσαμε με τις ρυθμίσεις και τις υπηρεσίες και ήρθε η ώρα να μπούμε στο ψητό. Slipstreaming χωρίς ενημερώσεις δεν γίνεται, και το NTLite έχει φροντίσει γι' αυτό.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κατεβάσουμε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις για το λειτουργικό που τροποποιούμε. Για τα Windows 10 δεν θα υπάρχουν τόσες πολλές ενημερώσεις, όμως για τα Windows 8 ή 7 η λίστα είναι μεγάλη.

Δυστυχώς το NTLite δεν έχει τη δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων, γι' αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποιο τρίτο πρόγραμμα.

Εμείς προτείνουμε το WHDownloader, για το οποίο είδαμε αναλυτικά τη διαδικασία κατεβάσματος των ενημερώσεων σε όλες τις εκδόσεις των Windows.

Μετά από μια σύντομη παύση για το κατέβασμα των απαραίτητων ενημερώσεων, πηγαίνουμε στο NTLite στην καρτέλα "Updates".

Πατάμε στο βελάκι που βρίσκεται κάτω από το κουμπί "Add"...

...και κάνουμε κλικ στην επιλογή "Folder and subfolders found package".

Έπειτα εντοπίζουμε τον φάκελο των ενημερώσεων. Αν χρησιμοποιήσαμε το WHDownloader, οι ενημερώσεις θα βρίσκονται μέσα στον φάκελο Updates του προγράμματος.

Επιλέγουμε τον φάκελο και πατάμε "Select Folder".

Drivers

Η ενσωμάτωση των driver γίνεται από την καρτέλα "Drivers", όπως ήταν αναμενόμενο.

Σημειώνουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ήδη κατεβασμένους τους drivers που θέλουμε να περάσουμε στο Windows ISO. Για να κατεβάσουμε τους κατάλληλους drivers, μεταβαίνουμε στη σελίδα του κατασκευαστή της εκάστοτε συσκευής μας.

Αφού τους κατεβάσουμε, τους αποσυμπιέζουμε και συγκεντρώνουμε όλους τους υποφακέλους σε έναν φάκελο. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει κάπως έτσι.

Έπειτα απλά πατάμε στο κουμπί "Add" από την εργαλειοθήκη του NTLite, και επιλέγουμε τον φάκελο με όλους τους drivers.

Πατώντας "Select Folder", το πρόγραμμα θα κάνει αναζήτηση στον φάκελο.

Κάποιοι απ' τους φακέλους μας ενδέχεται να περιέχουν drivers και για 32-bit και για 64-bit. Το πρόγραμμα θα απορρίψει αυτόματα τους drivers που δεν ταιριάζουν με την αρχιτεκτονική των Windows που φορτώσαμε.

Εμείς απλά πατάμε ΟΚ, και βλέπουμε ότι προστέθηκαν οι drivers που επιλέξαμε.

Πατώντας στο βελάκι που βρίσκεται αριστερά από τον κάθε φάκελο, μπορούμε να δούμε αναλυτικά σε ποιον driver αναφέρεται η κάθε καταχώριση.

Εγκατάσταση χωρίς επίβλεψη

Φτάσαμε αισίως σε ένα από τα σημαντικότερα ίσως χαρακτηριστικά της δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου Windows ISO.

Η δυνατότητα της εγκατάστασης χωρίς επίβλεψη μας επιτρέπει να ορίσουμε μια και καλή όλες τις πληροφορίες που εισάγουμε κάθε φορά χειροκίνητα κατά τη διάρκεια του format.

Η χρησιμότητά της όμως δεν σταματάει εκεί, καθώς μπορούμε επιπλέον να προσθέσουμε όσους λογαριασμούς χρήστη θέλουμε και να εισάγουμε τα στοιχεία του τοπικού μας δικτύου.

Δυστυχώς το να χωρίσουμε αυτόματα τον δίσκο μας σε partitions είναι προνόμιο μόνο της Premium έκδοσης.

Unattended

Ξεκινάμε πηγαίνοντας στην καρτέλα "Unattended" από το πλαίσιο αριστερά. Από προεπιλογή η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη. Τσεκάρουμε λοιπόν το κουτάκι "Enable" από πάνω αριστερά.

Για να προσθέσουμε έναν τοπικό λογαριασμό, πατάμε στο κουμπί "Add local account" από την εργαλειοθήκη. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και πατάμε ΟΚ.

Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε όσους λογαριασμούς χρηστών επιθυμούμε.

Περισσότερες πληροφορίες για τους λογαριασμούς χρηστών στα Windows 7, 8, και 10, θα βρείτε στον αναλυτικό μας οδηγό.

Ομοίως για το τοπικό μας δίκτυο, κάνουμε κλικ στο "Join network" και συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία.

Στο κέντρο του παραθύρου βλέπουμε μία λίστα με όλες τις επιλογές για εγκατάσταση χωρίς επίβλεψη.

Από εδώ ορίζουμε τη γλώσσα του συστήματος, και επιλέγουμε την αυτόματη αποδοχή ή παράβλεψη των παραθύρων της εγκατάστασης.

Ανάμεσα στις επιλογές της λίστας βρίσκεται η εισαγωγή κλειδιού ενεργοποίησης των Windows, η ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων, το όνομα του υπολογιστή, και γενικότερα οτιδήποτε εμφανίζεται κατά την εγκατάσταση.

Προσθήκη τρίτων εφαρμογών

Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού το NTLite μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε και όποιες εφαρμογές θέλουμε, τρέχοντας αυτόματα τον installer του εκάστοτε προγράμματος.

Εκτός από αρχεία .exe, μπορεί να τρέξει PowerShell scripts, αρχεία .reg, και πρακτικά οποιοδήποτε άλλο εκτελέσιμο αρχείο.

Post-Setup

Για να προσθέσουμε αρχεία εγκατάστασης τρίτων εφαρμογών, πηγαίνουμε στο "Post-Setup" και πατάμε "Add". Επιλέγουμε το αρχείο .exe της αρεσκείας μας και πατάμε "Open".

Ένας καλός τρόπος για να εγκατασταθούν πολλά προγράμματα μαζί, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα .exe από το Ninite που είδαμε σε παλαιότερο οδηγό.

Ομοίως προσθέτουμε όσες εφαρμογές χρειαζόμαστε.

Αν θέλουμε μετά την πρώτη εκκίνηση να τρέξει κάποια εντολή, πατάμε "Add" και επιλέγουμε "Command".

Ο μόνος περιορισμός στην προκειμένη περίπτωση είναι η φαντασία μας.

Δημιουργία ενός νέου Windows ISO

Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας, όπου μένει να πάμε στην καρτέλα "Apply".

Στην αριστερή πλευρά μας δίνονται μερικές ακόμα επιλογές πριν την τελική δημιουργία του Windows ISO. Σε αυτές ακριβώς τις επιλογές είναι που διαφέρει η beta έκδοση, καθότι δεν τις βρήκαμε στη stable.

Οι επιλογές αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τις επιπλέον εκδόσεις που βρίσκονται σε κάθε Windows ISO. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα ISO των Windows 7, συνήθως θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Home Basic, Home Premium, Professional, και Ultimate.

Αν δεν θέλουμε το Windows ISO να περιλαμβάνει όλες αυτές τις εκδόσεις, επιλέγουμε "Remove non-essential editions" και απενεργοποιούμε τις περιττές. Αν από την άλλη θέλουμε οι αλλαγές να εφαρμοστούν στις επιπλέον εκδόσεις, πηγαίνουμε στο "Image process queue" και τις τσεκάρουμε.

Εμάς σε αυτό το σημείο μας ενδιαφέρει απλά η δημιουργία του Windows ISO, οπότε τσεκάρουμε το κουτάκι "Create ISO".

Αμέσως θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο επιλέγουμε το επιθυμητό όνομα για το αρχείο...

...και την ετικέτα του ISO.

Στα δεξιά του παραθύρου βρίσκονται όλες οι αλλαγές που έχουμε πραγματοποιήσει. Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε "Process".

Η διαδικασία από αυτό το σημείο και μετά είναι αυτοματοποιημένη. Ανάλογα με το πόσες αλλαγές κάναμε, μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Μόλις τελειώσει, το Windows ISO μας είναι έτοιμο για εγγραφή σε USB ή DVD. Για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό μας.

Καλό είναι να δοκιμάσουμε το "πειραγμένο" ISO σε μία εικονική μηχανή, πριν το χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή μας. Με αυτόν τον τρόπο θα βεβαιωθούμε ότι όλα πήγαν καλά, και η εγκατάσταση των Windows λειτουργεί όπως πρέπει.

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση λειτουργικού σε εικονική μηχανή.

Δημιουργήσατε το δικό σας Windows ISO;

Η δημιουργία ενός Windows ISO που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα προγράμματα και ρυθμίσεις, καθώς και όλες τις ενημερώσεις και drivers που θα χρειαστούμε, σίγουρα μπορεί να μας λύσει τα χέρια και να μας γλιτώσει αρκετό χρόνο.

Πώς σας φάνηκε ο οδηγός μας; Αν δοκιμάσατε τις προτάσεις μας ή αν χρειάζεστε βοήθεια, γράψτε μας στα σχόλια.

