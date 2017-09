Πώς να Κατεβάσω Χειροκίνητα τις Ενημερώσεις των Windows 7, 8, 10

(Ψήφοι: 35. Βαθμολογία: 4,74 στα 5)

Το να κατεβάσουμε τις ενημερώσεις στα Windows είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά αν έχουμε μέτρια ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε μαζικά τις ενημερώσεις των Windows, έτσι ώστε να μπορούμε να τις εγκαταστήσουμε άμεσα μετά το format σε όλους τους υπολογιστές μας.

WHDownloader

Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε για το κατέβασμα των ενημερώσεων ονομάζεται WHDownloader.

Το WHDownloader είναι μία δωρεάν portable εφαρμογή, που μας επιτρέπει να κατεβάσουμε χειροκίνητα ενημερώσεις των Windows 7, 8, και 10, καθώς και ενημερώσεις για τα Office 2010, 2013, και 2016.

Αν το όνομα WHDownloader σας φαίνεται γνωστό, τότε πιθανότατα να έχετε χρησιμοποιήσει το Windows Hotfix Downloader. Πρόκειται για μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος, η οποία μάλιστα έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά.

Στη νεότερη μετονομασμένη έκδοση το μόνο διαφορετικό που συναντήσαμε είναι η υποστήριξη για τις ενημερώσεις των Windows 10, μαζί με κάποιες αλλαγές στο γραφικό περιβάλλον.

Κατά τα άλλα, οι λειτουργίες του προγράμματος παρέμειναν ίδιες με τον προκάτοχό του.

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε ενημερώσεις των Windows, μέσω του WHDownloader.

Κατέβασμα του προγράμματος

Για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, μεταβαίνουμε σε αυτή τη σελίδα. Από εκεί πατάμε στο κουμπί "Download locations".

Όπως μας πληροφορεί η σελίδα, η λήψη της εφαρμογής θα ξεκινήσει άμεσα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέβει το αρχείο, πατάμε στο κουμπί "Click here if it does not".

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip στις λήψεις μας. Για να το αποσυμπιέσουμε, πατάμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε "Εξαγωγή όλων...".

Ορίζουμε την επιθυμητή τοποθεσία και πατάμε "Εξαγωγή".

Στον φάκελο που προέκυψε θα βρούμε τον WHDownloader. Η εφαρμογή είναι portable, οπότε δεν θα χρειαστεί εγκατάσταση. Αρκεί λοιπόν να τρέξουμε το αρχείο .exe...

...και να πατήσουμε "Ναι" στον έλεγχο λογαριασμού χρήστη.

Ενημερώσεις των Windows

Το WHDownloader με μια πρώτη ματιά μοιάζει πάρα πολύ απλό στη χρήση.

Η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το μπλε βελάκι από πάνω αριστερά, που για κάποιον λόγο μοιάζει με τη γνωστή μας αναίρεση.

Με αυτό το κουμπί θα κατέβουν όλες οι διαθέσιμες λίστες με ενημερώσεις των Windows. Έτσι, ενεργοποιείται η αμέσως επόμενη επιλογή με την ονομασία "Select a Category".

Για να ξεκινήσουμε το κατέβασμα, κάνουμε κλικ σε αυτήν την επιλογή και διαλέγουμε την έκδοση των Windows που θέλουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα μας επιτρέπει και το κατέβασμα ενημερώσεων Office.

Εκτός απ' την έκδοση των Windows, θα πρέπει να προσέξουμε και την αρχιτεκτονική του λειτουργικού. Αν πρόκειται για 64-bit, διαλέγουμε το "x64". Αν μιλάμε για 32-bit, θέλουμε την έκδοση που συμβολίζεται με "x86".

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αρχιτεκτονικές, δείτε τον οδηγό μας:

Για τις ανάγκες του οδηγού, εμείς διαλέξαμε τα Windows 7-x64. Η διαδικασία όμως είναι πανομοιότυπη για ό,τι κι αν επιλέξουμε.

Επιλογή ενημερώσεων

Αμέσως στο κέντρο του παραθύρου εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις των Windows 7 64-bit.

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, πρόκειται για 616 ενημερώσεις συνολικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα απαιτούν αρκετό χώρο στον δίσκο μας και αρκετό χρόνο για να τις κατεβάσουμε όλες.

Οι ενημερώσεις χωρίζονται σε κατηγορίες, και στα δεξιά κάθε κατηγορίας υπάρχει ένα βελάκι. Πατώντας στο βελάκι μπορούμε να δούμε αναλυτικά όλες τις ενημερώσεις.

Αν θέλουμε να κατεβάσουμε συγκεκριμένες ενημερώσεις των Windows, τσεκάρουμε το κουτάκι σε καθεμία από τα αριστερά του παραθύρου.

Αν πάλι θέλουμε να τις κατεβάσουμε όλες, όπως στην περίπτωση που επιθυμούμε να τις εγκαταστήσουμε απευθείας μετά από κάποιο format, ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να τις τσεκάρουμε μία προς μία.

Παρότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κουμπί για μαζική επιλογή, με μια πιο προσεκτική ματιά εντοπίσαμε ένα γκριζαρισμένο "Right Click for options" κάτω δεξιά.

Κάνουμε λοιπόν δεξί κλικ σε εκείνο το σημείο και πατάμε "Select/Deselect all".

Καθώς το πρόγραμμα θα επιλέγει όλες τις ενημερώσεις των Windows, θα βλέπουμε και το συνολικό μέγεθος που θα πιάνουν στον δίσκο μας.

Στην προκειμένη περίπτωση για τα Windows 7 64-bit, απαιτούνται 3,24GB...

...που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο μέγεθος. Με μία ταχύτητα των 8Mbps, που είναι μια μέση ταχύτητα για τα σημερινά δεδομένα, θα μας έπαιρνε σχεδόν μία ώρα το κατέβασμα των ενημερώσεων κάθε φορά που θα κάναμε εγκατάσταση των Windows 7.

Χώρια που οι ενημερώσεις των Windows 7 έχουν την τάση να κολλάνε...

Κατέβασμα των ενημερώσεων

Αφού επιλέξουμε όλες τις ενημερώσεις ή όποιες από αυτές επιθυμούμε, πατάμε στο κουμπί "Download" από το κάτω αριστερό τμήμα του παραθύρου.

Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο και οι ενημερώσεις των Windows θα αρχίσουν να κατεβαίνουν στον υπολογιστή μας.

Αν έχετε κι εσείς ταχύτητα σύνδεσης 8Mbps, κάντε ένα διάλειμμα και επιστρέψτε σε μία ώρα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα εμφανιστεί ξανά το αρχικό παράθυρο του WHDownloader.

Πλέον στην καρτέλα "Downloaded" θα βρίσκονται οι ενημερώσεις των Windows που κατεβάσαμε.

Μπορούμε πλέον να κλείσουμε το πρόγραμμα.

Πηγαίνοντας στον φάκελο που αποσυμπιέσαμε τον WHDownloader, θα δούμε ότι δημιουργήθηκε ένας καινούργιος φάκελος με την ονομασία "Updates".

Μπαίνοντας σε αυτόν τον φάκελο, θα βρούμε υποφακέλους με όλες τις ενημερώσεις των Windows που επιλέξαμε να κατεβάσουμε.

Συνεχίζεται... Ενσωμάτωση ενημερώσεων σε Windows ISO

Πολύ ωραία, κατεβάσαμε τις ενημερώσεις των Windows, όμως τώρα τι θα τις κάνουμε; Θα τις εγκαθιστούμε χειροκίνητα κάθε φορά που κάνουμε format;

Η πρώτη μας επιλογή είναι αυτήν. Μπορούμε να τις συγκεντρώσουμε όλες σε ένα ξεχωριστό DVD, USB, ή ακόμα και σε κάποιον εξωτερικό δίσκο.

Έπειτα, τις επιλέγουμε όλες, και πατάμε δεξί κλικ και "Εγκατάσταση".

Αφού όμως γλιτώσαμε το κατέβασμα, γιατί να μη γλιτώσουμε και την εγκατάσταση των ενημερώσεων;

Σε μελλοντικό οδηγό θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ενημερώσεων σε ένα Windows ISO, έτσι ώστε να εγκαθίστανται αυτόματα κατά την εγκατάσταση των Windows.

Πώς σας φάνηκε το WHDownloader;

Σας διευκόλυνε το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στον οδηγό; Χρησιμοποιείτε μήπως κάποια άλλη εφαρμογή για να κατεβάσετε τις ενημερώσεις των Windows;

Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις σας.

