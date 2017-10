CineSteps: Οι Καλύτερες Ταινίες και Σειρές, Οκτώβριος 2017

Σε όλους μας αρέσουν οι ταινίες και οι σειρές, όμως πολλές φορές μένουμε πίσω σχετικά με τις νέες κυκλοφορίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ με τον νέο μηνιαίο οδηγό, όπου θα σας δείχνουμε τα δημοφιλέστερα έργα και επεισόδια που έχουν τις περισσότερες λήψεις κάθε μήνα. Παράλληλα, θα δείχνουμε πώς μπορούμε να τις δούμε στο Kodi με ελληνικούς υπότιτλους, μαζί με πολλές προτάσεις για τα κορυφαία όλων, που ίσως σας διέφυγαν.

Το μηνιαίο CineSteps θα βγαίνει την τελευταία Τετάρτη του μήνα, φιλτράροντας τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που κυκλοφορούν, ή θα κυκλοφορήσουν.

The best of the best