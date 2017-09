Αγορά Κινητού Από Ελλάδα Και Κίνα - Σεπτέμβριος 2017

(Ψήφοι: 8. Βαθμολογία: 4,25 στα 5)

Από την εμφάνιση του πρώτου iPhone, αλλά κυρίως χάρη στο Android, βρισκόμαστε για τα καλά στην εποχή των κινητών. Περισσότεροι χρήστες μπαίνουν πλέον στο ίντερνετ από το κινητό παρά από τον υπολογιστή. Όμως η αγορά κινητού έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, ώστε να βρούμε την καλύτερη συσκευή για τις ανάγκες και τα χρήματά μας. Δείτεs τις καλύτερες συσκευές ανά κατηγορία τιμής, για αγορά κινητού από Ελλάδα αλλά και από Κίνα.

Έχει εξαντληθεί το κινητό ή έχει αλλάξει τιμή;

Σε κάποιους οδηγούς αγοράς, όπως τον οδηγό αγοράς υπολογιστή, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα για αυτόματη ανανέωση των τιμών των προϊόντων.

Σε αυτόν τον οδηγό για την αγορά κινητού όμως, το σύστημα αυτό ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί. Ο λόγος είναι ότι περιλαμβάνει προτάσεις, όχι μόνο από διαφορετικά καταστήματα, αλλά και από διαφορετικές οικονομίες.

Επομένως, αν μέχρι την επόμενη ανανέωση του οδηγού υπάρξουν συσκευές που είτε θα έχουν εξαντληθεί, είτε θα έχουν αλλάξει τιμή, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια.

Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το budget το οποίο διαθέτετε, έτσι ώστε να ψάξουμε και να σας κάνουμε τις καλύτερες προτάσεις.

Ο πρώτος συνδυαστικός οδηγός αγοράς

Ο οδηγός για την αγορά κινητού είναι ο πρώτος οδηγός που περιλαμβάνει μοντέλα από δύο χώρες. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αποτελούνται από συσκευές που κυκλοφορούν σε Ελλάδα και Κίνα.

Αν σκοπεύετε να αγοράσετε από Κίνα, καλό θα ήταν να διαβάσετε και τον αντίστοιχο οδηγό.

Για την ώρα, θα συμπεριλάβουμε κινητά εκτός Ελλάδος μόνο από το διεθνές e-shop GearBest, που υποστηρίζει την ασφαλέστερη μέθοδο αποστολής η οποία παρακάμπτει 100% το τελωνείο.

Επίσης, σε κάθε κατηγορία τιμής με προτάσεις από την Κίνα, θα υπάρχει τουλάχιστον μία εναλλακτική πρόταση, αν οι αγορές από το εξωτερικό δεν είναι το φόρτε σας.

Τα έξοδα μεταφοράς από οποιοδήποτε κατάστημα και χώρα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Αγορά κινητού έως €50 για κλήσεις και μηνύματα

Στις πολύ χαμηλές κατηγορίες τιμής, τα κινητά κάνουν ελάχιστα αλλά βασικά πράγματα.

Ωστόσο, με ένα τόσο χαμηλό budget, η αγορά από το εξωτερικό δεν συμφέρει λόγω του υψηλού κόστους των μεταφορικών, σε σύγκριση με την τιμή της συσκευής.

€49,90 / 512MB RAM / 4GB Μνήμη / 4’’ / Android 6 / 2MP / 3G

Smartphone Alcatel Pixi 4 (4) Dual Sim 4GB Λευκό (4034D)

Κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού του budget μας, η πρόταση της Alcatel είναι το μοναδικό smartphone στην Ελλάδα που θα καλύψει κάποιον που δεν έχει απαιτήσεις από τη συσκευή του.

Δεν πρόκειται να δουλέψει ικανοποιητικά όσον αφορά το browsing, και ίσως δυσκολευτεί ακόμα και στα πιο απλά παιχνίδια. Όμως κατά τις κλήσεις και την ανταλλαγή μηνυμάτων δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Ο αποθηκευτικός του χώρος, αν και μικρός, είναι επεκτάσιμος έως τα 32GB για να χωρέσει τις επαφές σας, κάποιες εφαρμογές, και τις φωτογραφίες σας, παρότι στην φωτογραφική μηχανή υστερεί.

Εναλλακτικές Προτάσεις

€50,70 / 2GB RAM / 16GB Μνήμη / 5’’ / Android 7 / 5MP / 3G

DOOGEE X20 3G Smartphone

Όπως είπαμε, η αγορά smartphone σε αυτήν την τιμή δεν συμφέρει από την Κίνα, λόγω αυξημένων μεταφορικών. Ωστόσο, αν συνηθίζουμε να παραγγέλνουμε από το GearBest, θα γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το τελικό ποσό, τόσο φτηνότερα τα μεταφορικά.

Επομένως, αν έχετε και κάποια άλλα πράγματα για παραγγελία, η πρόταση της DOOGEE αξίζει και θα έχει συνολικά τετραπλάσια απόδοση από την αντίστοιχη της Alcatel στην εμπειρία χρήσης.

Αν αναλογιστούμε μάλιστα και την ανανεωμένη έκδοση του Android, σε συνδυασμό με την σαφώς καλύτερη κάμερα, το DOOGEE X20 είναι μάλλον το απόλυτο VFM στα €50.

Αγορά κινητού έως €100 για επιπλέον δυνατότητες

Στο χαμηλότερο σκαλί της μεσαίας κατηγορίας τιμής, τα μοντέλα ξεχωρίζουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Πρώτον, τα χαρακτηριστικά, δεύτερον η ποιότητα κατασκευής και το design που όλοι τα θέλουμε, και τρίτον η υποστήριξη από την εταιρεία σε updates, διορθώσεις bugs, κτλ.

€99,89 / 2GB RAM / 16GB Μνήμη / 5’’ / Android 6 / 8MP / 4G

Smartphone TP-Link Neffos Y5 Dual Sim 16GB Μαύρο

Στα €100 στα ελληνικά καταστήματα, η καλύτερη πρόταση είναι αυτή της σειράς Nefos της TP-Link.

Η συγκεκριμένη συσκευή έχει μεν παλιότερο Android από το Χ20 της προηγούμενης κατηγορίας, αλλά από την άλλη έχει μεγαλύτερη κάμερα και υποστηρίζει 4G για καλύτερη περιήγηση με δεδομένα.

Εναλλακτικές προτάσεις

€108,79 / 3GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 6 / 16MP / 4G

LETV LeEco Le S3 X622 4G Phablet

Το συγκεκριμένο κινητό έρχεται με 3GB RAM και 32GB αποθηκευτική μνήμη (επεκτάσιμη), οθόνη 5,5 ιντσών, και κάμερα 16MP.

Όπως έχουμε δει σε αντίστοιχο οδηγό, πάνω από 16 τα MP δεν έχουν κανένα νόημα στη φωτογραφική.

Η συσκευή κυκλοφορεί μόνο σε χρυσό χρώμα, και το design της είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό για την αξία του.

€101,22 / 3GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 6 / 16MP / 4G

Xiaomi Redmi 4X 4G Smartphone

Για πολλούς από εμάς η Xiaomi αποτελεί “εγγύηση” στον χώρο των κινέζικων κινητών.

Το συγκεκριμένο κινητό δεν διακρίνεται για το hardware επιδόσεων, αλλά για τη στιβαρότητά του και τη μεγάλη μπαταρία του.

Επίσης, λόγω του ότι το custom skin της Xiaomi, το MIUI, αναλαμβάνει τη διαχείριση εργασιών, το Redmi 4X είναι σε θέση να μας παρέχει αξιοπρεπέστατο multi-tasking. Στην τιμή των 100€ είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει κανείς.

Αγορά κινητού έως €169

Δυστυχώς, στην Ελλάδα τα μοντέλα έως €150 μονοπωλούνται από συσκευές με 2GB RAM ή και λιγότερο, που ακόμα και ισχυρό επεξεργαστή να έχουν ή αρκετά καλή κάμερα, δεν συμφέρουν ως αγορές.

Για τον λόγο αυτόν, αυξήσαμε το budget της ενότητας κατά σχεδόν €20, έτσι ώστε οι συσκευές να ανταποκρίνονται καλύτερα στα χρήματά τους.

€169 / 3GB RAM / 16GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 6 / 13MP / 4G

Xiaomi Redmi Note 4X 16GB 3GB

Στον οδηγό με τα Κινέζικα κινητά είχαμε δει ότι η αγορά τους από την Ελλάδα δεν έχει πολλά προνόμια.

Ωστόσο, το Xiaomi Redmi Note 4X είναι ακόμη και στην αυξημένη του τιμή ένα από τα καλύτερα κινητά της αγοράς.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το αναλυτικό review:

Αν θέλουμε πάντως να πετύχουμε καλύτερη τιμή, στο GearBest θα το βρούμε περίπου στα €130.

Εναλλακτικές επιλογές

Ενώ σε προηγούμενες ενότητες υπήρχαν αξιόλογες προτάσεις από την Κίνα, στην συγκεκριμένη τολμούμε να πούμε πως είναι ανύπαρκτες.

Ο πρώτος λόγος είναι ο περιορισμός που υπάρχει ακόμα σε έναν βαθμό, όσον αφορά τις αποθήκες του GearBest που υποστηρίζουν το Priority Line.

Ο δεύτερος είναι το χαμηλό stock που φαίνεται να έχει το GearBest αυτές τις μέρες, πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες εκπτώσεις που έχει ανακοινώσει.

Τέλος, ενώ υπάρχουν συσκευές όπως αυτή...

...με 4GB RAM και ένα design που κάτι μας θυμίζει...

...για λόγους κόστους πλαισιώνονται από χαμηλών δυνατοτήτων επεξεργαστές.

Αγορά κινητού έως €200+

Όταν σκοπεύουμε να κάνουμε μια αγορά κινητού κοντά σε αυτήν την τιμή, πρέπει να φροντίσουμε να ενσωματώνει καινοτομίες που τα κατώτερα μοντέλα δεν έχουν, έτσι ώστε να παραμείνει επίκαιρο για τουλάχιστον δύο χρόνια.

€192 / 3GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 6 / 13MP / 4G

Xiaomi Redmi Note 4 32GB 3GB DUAL SIM LTE

Εδώ προτείνουμε άλλο ένα κινητό της Xiaomi, και προβλέπεται να είναι πολλά σε αυτήν την κατηγορία.

Το συγκεκριμένο το έχουμε δει επίσης αναλυτικά, και οι επιδόσεις του αξίζουν ακόμη και τα €192 που κοστίζει στην Ελλάδα.

Την ώρα που γραφόταν ο οδηγός, το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν εκτός stock στην Κίνα. Ωστόσο αργότερα ίσως επανέλθει.

Στα σχόλια αναφέρει ότι διαθέτει μόνο Αγγλικό μενού, αλλά αυτό δεν μας τρομάζει, καθώς τα Ελληνικά ή θα είναι ενσωματωμένα ή θα ενσωματωθούν στην πρώτη αναβάθμιση.

Εναλλακτικές Επιλογές

€200,74 / 4GB RAM / 64GB Μνήμη / 6.4’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Xiaomi Mi Max 2 4G Phablet

Ξεκινώντας μια αγορά κινητού με budget στα €200, σίγουρα δεν φανταζόμαστε ότι μπορούμε να αποκτήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα κινητά της αγοράς.

Για την ακρίβεια, το Mi Max 2 διακρίνεται για την τεράστια οθόνη των 6.44 ιντσών, που του προσδίδει την κακόηχη ονομασία Phablet σε όλη της τη σημασία.

Σίγουρα ο επεξεργαστής δεν ανήκει στα κορυφαία chipset, αλλά για ισορροπημένη χρήση, είναι μια πρόταση που θα μας αφήσει πλήρως ικανοποιημένους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η βασική κάμερα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η ίδια με αυτή του Xiaomi Mi6.

€184,58 / 4GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Xiaomi Mi 5X 32GB ROM 4G Phablet

Ομολογουμένως, οι πολλές ίντσες δεν είναι για όλους. Αν ανήκουμε σε αυτούς που προτιμούν τα κινητά των 5.5 ιντσών, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι για μας.

Διαθέτει επίσης διπλή κάμερα, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του Mi6.

Αγορά κινητού έως 300€

€229,90 / 3GB RAM / 16GB Μνήμη / 5.2’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Huawei P8 LITE 2017 16GB 3GB RAM WHITE

Η πρόταση της HUAWEI είναι μια από τις καλύτερες για κινητό αρκετά κάτω από τα €300 στην Ελλάδα.

Τα 3GB RAM, σε συνδυασμό με την αρκετά καλή διαχείριση του skin της εταιρείας, θα προσφέρει ικανοποιητική απόδοση για τα χρήματά του.

Επιπλέον, η Huawei το τελευταίο διάστημα φαίνεται να ξεπερνά σε πωλήσεις την Apple και να ανεβαίνει στο βάθρο του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστή κινητών στον κόσμο.

€295 / 3GB RAM / 16GB Μνήμη / 5.2’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Samsung Galaxy J7 2017 J730 Dual SIM

Η Samsung παραμένει ακόμη πρώτη στην προτίμηση των αγοραστών για την αγορά κινητού, επομένως είναι λογικό οι προτάσεις της να έχουν την τιμητική τους στον οδηγό.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται με μεγαλύτερη μπαταρία και με μία κάμερα που σπάνια συναντάμε σε αυτήν την κατηγορία τιμής.

Ενώ είχαμε παρουσιάσει το Galaxy J7 του 2016, το παρόν κινητό αφορά ανανεωμένη έκδοση με καλύτερα χαρακτηριστικά.

Εναλλακτικές Επιλογές

€289,21 / 4GB RAM / 64GB Μνήμη / 5’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Huawei Nova 2

Αν εμπιστευόμαστε την Huawei, τότε πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε τη συγκεκριμένη συσκευή στις πιθανές επιλογές μας.

Η μπαταρία των 2950mAh σίγουρα δεν είναι το ατού του Nova 2, αλλά με λιγότερα από €300 το κινητό έχει να αντιπαραβάλει έναν ισχυρό επεξεργαστή, καθώς και τη διπλή κάμερα στο πίσω μέρος.

Αγορά κινητού έως €400

Τα κινητά σε αυτήν την κατηγορία τιμής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα τη χώρα αγοράς.

Στην Ελλάδα, ως επί το πλείστον είναι συσκευές που διακρίνονται για την υιοθέτηση λειτουργιών που πριν 1-2 χρόνια θα βρίσκαμε μόνο σε ναυαρχίδες.

Αντίθετα, στην κινέζικη αγορά τα €400 είναι μάλλον “ταβάνι” για το κομμάτι των επιδόσεων.

€339,90 / 3GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.2’’ / Android 6 / 16MP / 4G

Samsung Galaxy A5 A520 2017 LTE 32GB

Πρόκειται για ένα κινητό που στοχεύει κυρίως στην ποιότητα των φωτογραφιών, και όχι τόσο στη μεγάλη RAM και στον επεξεργαστή.

Αν όμως μας αρέσει να φωτογραφίζουμε τα πάντα on the go, είναι μια αρκετά καλή επιλογή.

€349 / 4GB RAM / 32GB Μνήμη / 6’’ / Android 7 / 23MP / 4G

Sony Xperia XA1

Στους λάτρεις την φωτογραφίας στοχεύει και η Sony με τη συσκευή αυτή. Με €10 παραπάνω, το κινητό έρχεται με μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη RAM, και πιο καινούριο Android.

Θα περιμέναμε ωστόσο στο μέγεθος αυτό μεγαλύτερη μπαταρία από τα 2700mAh.

€409 / 4GB RAM / 64GB Μνήμη / 5.7’’ / Android 6 / 13MP / 4G

Xiaomi Mi 5S Plus 4GB 64GB LTE Dual SIM Grey

Το Mi 5S Plus είναι από τις ναυαρχίδες της Xiaomi του προηγούμενου έτους, η οποία παραμένει επίκαιρη σε όλα της τα σημεία.

Τόσο η μεγάλη οθόνη, ο κορυφαίος επεξεργαστής, και η αρκετά ικανοποιητική κάμερα θα λέγαμε πως αξίζουν και με το παραπάνω τα €400 και κάτι ψιλά.

Στο Gearbest φυσικά θα βρούμε την ίδια συσκευή σημαντικά οικονομικότερα.

Εναλλακτικές επιλογές

€375,58 / 6GB RAM / 64GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 7 / 20MP / 4G

OnePlus 5

Η OnePlus είναι γνωστή για την παραγωγή premium συσκευών σε χαμηλές τιμές.

Μετά το 3 και το 3Τ μοντέλο, και αφού το 4 θεωρείται γρουσουζιά στην Κίνα, πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στη διάθεση του Oneplus 5, ενός κινητού που μοιάζει εντυπωσιακά στο iPhone 7.

Όπως και να έχει, το κινητό φοράει τον Snapdragon 835, έχει 6GB RAM, διπλή κάμερα -ιδιαίτερα ικανοποιητική, και όλα αυτά σε λιγότερο από €400.

€399,79 / 6GB RAM / 64GB Μνήμη / 5.15’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Xiaomi Mi6 4G

Το Xiaomi Mi6 δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς το έχουμε δει αναλυτικά στην πλήρη μας παρουσίαση.

Αγορά κινητού έως 500€

Από αυτήν την κατηγορία τιμής και πάνω, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην αγορά κινητού δεν κοιτάμε τόσο τα χαρακτηριστικά. Το βάρος πέφτει στο design και στην premium κατασκευή (υλικά, συσκευασία).

Έτσι, εμείς επιλέξαμε να προσθέσουμε μόνο συσκευές που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις, έτσι ώστε η επιλογή να γίνει βάσει αισθητικής.

€429 / 4GB RAM / 64GB Μνήμη / 5.7’’ / Android 6 / 22,5MP / 4G

Xiaomi Mi Note 2 LTE Dual SIM

Μπορεί το Galaxy Note 7 να έφυγε από την αγορά, ωστόσο την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν εξίσου καλά curved μοντέλα, όπως το υποφαινόμενο.

Αυτήν την περίοδο θα το βρούμε αρκετά φτηνό στο GearBest, καθώς στην Κίνα ετοιμάζονται για το Mi Note 3. Ωστόσο, τα specs του παραμένουν κορυφαία.

Για να πάρετε μια ιδέα της μεγαλύτερης έκδοσης των 6GB που στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί, δείτε το αναλυτικό μας review.

€480 / 4GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.7’’ / Android 7 / 13MP / 4G

LG H870 G6 4G

Το LG G6 δίνει τη μάχη με το S8. Για να δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά και αποτελέσματα από τη σύγκριση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο.

Αγορά κινητού έως €600

Σε αυτήν την τιμή η αγορά την Κίνας δεν έχει πλέον τίποτα να μας δώσει. Επομένως, θα αρκεστούμε στις προτάσεις που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

€549 / 4GB RAM / 32GB Μνήμη / 5.5’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Samsung Galaxy S7 Edge

Αν μας αρέσουν τα εντυπωσιακά design και είμαστε Samsung fanboys, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτό το κινητό είναι για εμάς.

Σίγουρα δεν είναι ο βασιλιάς των επιδόσεων, αφού κυκλοφορεί εδώ και ενάμισι χρόνο στην αγορά, αλλά το γεγονός ότι η εταιρεία το κρατάει ενημερωμένο είναι σίγουρα θετικό.

Αγορά κινητού έως €800

Όταν το κινητό μας κοστίζει σχεδόν 2 μισθούς, τα πράγματα σοβαρεύουν επικίνδυνα. Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα κινητό που θα είναι επίκαιρο για τουλάχιστον 3-4 χρόνια.

€669 / 2GB RAM / 32GB Μνήμη / 4.7’’ / iOS / 12MP / 4G

iPhone 7

Προφανώς για να κοστίζει κάτι τόσο πολύ και να έχει τόσο χαμηλά χαρακτηριστικά, θα έπρεπε να είναι iPhone.

Βέβαια αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει πολύ βάση, αφού δεν χωράει σύγκριση μεταξύ των κοινών smartphone και των συσκευών τη Apple, λόγω διαφορετικού software αλλά και hardware.

Όπως και να έχει, το πολυδιαφημισμένο iPhone 7 διακρίνεται για την κάμερά του, αλλά και για τον ολοκαίνουριο επεξεργαστή της αμερικάνικης εταιρείας.

Στην ίδια κατηγορίας τιμής μπορούμε να βρούμε και το iPhone 7 Plus, με οθόνη 5.5 ιντσών.

€644 / 4GB RAM / 64GB Μνήμη / 5.8’’ / Android 7 / 12MP / 4G

Samsung Galaxy S8

Η ολοκαίνουρια ναυαρχίδα της Samsung ήρθε για να μείνει. Σαφέστατα το selling point της είναι το design που αρκετοί έσπευσαν να μιμηθούν, η Super AMOLED οθόνη, και φυσικά οι επιδόσεις που είναι αρκετά εντυπωσιακές.

Με κάτι περισσότερο από €100 παραπάνω, μπορούμε να βρούμε τη μεγάλη έκδοση, το S8+ στο e-shop.

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Αν ανάμεσα στις προτάσεις μας δεν είδατε κάποια που να καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια το ποσό που μπορείτε να διαθέσετε και εμείς θα κάνουμε για εσάς την καλύτερη επιλογή.

