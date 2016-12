Αγορά Τηλεόρασης, Smart TV, και 3D TV €129 - €34.999

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει τα χάλια του, και κάθε χρονιά γίνεται χειρότερο. Όμως, με μια σύγχρονη τηλεόραση μπορούμε να δούμε ταινίες και σειρές από το PC σε πολύ περισσότερες ίντσες από οποιοδήποτε monitor. Στον οδηγό θα δούμε τα καλύτερα μοντέλα, από €129 έως €34.999, και τι να προσέχουμε στην αγορά τηλεόρασης.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην αγορά τηλεόρασης

Μέχρι και τη δεκαετία του '90, τα πράγματα ήταν απλά. Η βασική επιλογή που είχαμε για την αγορά τηλεόρασης CRT ήταν οι ίντσες. Και οι επιλογές ήταν αρκετά περιορισμένες, με τα μοντέλα 32 ιντσών να είναι τα πιο δημοφιλή.

Σήμερα, εκτός από το μέγεθος, πρέπει να επιλέξουμε και τεχνολογία τηλεόρασης (LED, OLED). Ταυτόχρονα, τεχνολογίες που μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν "καινούριες" (LCD, Plasma) πλέον είναι ανύπαρκτες στην αγορά.

Πέρα από την τεχνολογία, πρέπει στην αγορά τηλεόρασης να λάβουμε υπ' όψιν την ανάλυση (HD Ready, Full HD, UHD, 4K), και αν μας ενδιαφέρουν χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα 3D ή να είναι Smart TV.

Επιπλέον, η σημασία κάποιων χαρακτηριστικών, όπως τα Hz, έχει αλλάξει άρδην από τις τηλεοράσεις CRT στην αγορά τηλεόρασης σύγχρονης γενιάς. Ισχυρισμοί για 400Hz και 800Hz, εκτός από αναληθείς και παραπλανητικοί, επηρεάζουν διαφορετικά την εικόνα.

Για το λόγο αυτό, μετά την παρουσίαση των μοντέλων, θα αναλύσουμε τι ισχύει με τις τεχνολογίες για την αγορά τηλεόρασης σήμερα, τι πρέπει να προσέχουμε, και τι πρέπει να αγνοούμε, ώστε να βρούμε την τηλεόραση που πραγματικά μας ταιριάζει.

Αν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε αυτό το κομμάτι του οδηγού πριν να δείτε τα διαθέσιμα μοντέλα, για να είστε καλύτερα ενημερωμένοι, αρκεί να κάνετε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ενότητα "Οι βασικές τεχνολογίες στην αγορά τηλεόρασης".

Αγορά τηλεόρασης 22 - 28 ιντσών

Κάποτε, ήμασταν ικανοποιημένοι με μια τηλεόραση CRT 21 ιντσών στο σαλόνι.

Σήμερα, οι τηλεοράσεις μέχρι και τις 28 ίντσες συνήθως είναι οι δεύτερες τηλεοράσεις, για το υπνοδωμάτιο, την κουζίνα, ένα εφηβικό δωμάτιο, ή ένα φοιτητικό διαμέρισμα.

Δεν θα βρούμε πολλές επιλογές στην κατηγορία, και οι τιμές γενικά κυμαίνονται κάτω από τα 200 ευρώ. Επίσης, δεν θα βρούμε Smart TVs.

Το μοντέλο 21.5 ιντσών της LG, εκτός από ότι είναι η μικρότερη πρόταση του οδηγού, πρόκειται για TV Monitor. Αυτό σημαίνει πως έχει σχεδιαστεί ως οθόνη υπολογιστή με ενσωματωμένο τηλεοπτικό δέκτη, και όχι σαν απλή τηλεόραση.

Έχει την υψηλότερη ανάλυση στην κατηγορία, Full HD 1920x1080. Εκ σχεδιασμού, έχει καλύτερη απεικόνιση του κειμένου σε εργασίες όπως η πλοήγηση στο Ίντερνετ και τα προγράμματα Office, ενώ μπορεί να σηκώσει αξιοπρεπώς και παιχνίδια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως είναι τεχνολογίας IPS, για την καλύτερη απόδοση των χρωμάτων. Αν και έχει σχεδιαστεί σαν monitor, διαθέτει και θύρα SCART.

Αν το δωμάτιο που θα βάλουμε την τηλεόραση είναι μικρό, ή είμαστε φοιτητές και ψάχνουμε μία λύση για τηλεόραση και υπολογιστή, το μοντέλο της LG θα μας καλύψει πλήρως. Για σαλόνι, όμως, η αγορά τηλεόρασης στις 21.5 ίντσες είναι ανεπαρκής.

Η Blaupunkt μπορεί να είναι πιο γνωστή για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου, όμως ανέκαθεν διέθετε τηλεοράσεις, ήδη από την εποχή των CRT.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η οικονομικότερη πρόταση για αγορά τηλεόρασης στις 23,6 ίντσες. Η ανάλυσή του είναι 1366x768 (HD-ready).

Σε σύνδεση με υπολογιστή, θα μπορούμε να δούμε ταινίες και σειρές 720p, αλλά λόγω χαμηλής ανάλυσης, είναι ανεπαρκής για πλοήγηση στο Ίντερνετ ή παιχνίδια. Φυσικά, θα μας καλύψει πλήρως για να βλέπουμε ταινίες από DVD.

Μπορεί να μην είναι η πιο γνωστή μάρκα, αλλά αν ψάχνουμε για 28 ίντσες σε χαμηλή τιμή, δεν θα βρούμε φθηνότερη τηλεόραση από την πρόταση της F&U.

Κάτι ακόμα που κάνει αυτό το μοντέλο να ξεχωρίζει είναι η ενσωματωμένη δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικού προγράμματος. Αρκεί να συνδέσουμε ένα φλασάκι USB ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, και θα έχουμε πλήρεις δυνατότητες PVR.

Επίσης, η τηλεόραση μπορεί να παίξει αρχεία βίντεο και ήχου από ένα συνδεδεμένο φλασάκι ή δίσκο, χωρίς την ανάγκη υπολογιστή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Samsung στις τηλεοράσεις αλλά και τα monitor, είναι πως η εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πάνελ LCD διεθνώς. Πολλοί ανταγωνιστές αγοράζουν πάνελ από τη Samsung για τα μοντέλα τους.

Η πρόταση της Samsung είναι TV-Monitor, με ανάλυση Full HD. Διαθέτει επίσης την τεχνολογία PLS, που είναι πρακτικά ίδια με την IPS, αλλά θα τη συναντήσουμε αποκλειστικά σε μοντέλα της Samsung.

Συνολικά, με την υψηλή ανάλυση Full HD, και το σχεδιασμό ως Monitor, είναι μια έξοχη επιλογή τόσο για HD τηλεοπτικό πρόγραμμα και ταινίες 1080p όσο και για χρήση με υπολογιστή.

Αν θέλουμε πιο επώνυμη οθόνη στις 27,5 ίντσες από την F&U που είδαμε νωρίτερα, η πρόταση της LG θα μας καλύψει στη χαμηλή κατηγορία τιμής.

Η εταιρεία την χαρακτηρίζει ως TV Monitor, όμως με ανάλυση 1366x768 σε αυτή τη διάσταση, η χρήση της ως πλήρους οθόνης υπολογιστή δεν πρόκειται να μας ικανοποιήσει.

Αν μας κακοφαίνονται οι 27,5 ίντσες, το μοντέλο LG 28MT47DC-PZ θα μας κοστίσει €178,90 για 28 ίντσες, και το μοντέλο LG 29 MT 48 DF-PZ €189 για 28,5 ίντσες, χωρίς κάποια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά.

Οι 24 ίντσες είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία οθονών υπολογιστών. Είναι λοιπόν καλή επιλογή και για TV monitor, εφόσον μας ενδιαφέρει επιπλέον το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η πρόταση της Samsung θα μας καλύψει για κάθε χρήση στον υπολογιστή. Επιπλέον περιλαμβάνει ένα USB 2.0 Hub, για να απελευθερώσουμε θύρες USB στον υπολογιστή.

Όπως και στο οικονομικότερο μοντέλο των 21.5 ιντσών, η οθόνη διαθέτει τεχνολογία PLS.

Αγορά τηλεόρασης 32 ιντσών

Για πολλούς από εμάς, 32 ίντσες ήταν η διάσταση της τελευταίας τηλεόρασης CRT που είχαμε.

Από αυτό το μέγεθος και πάνω, η ανάλυση HD-Ready αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκής. Με εξαίρεση τα πολύ οικονομικά μοντέλα, κάτω των 200ων ευρώ, δεν θα ασχοληθούμε με αναλύσεις χαμηλότερες του Full HD.

Θεωρούμε κοροϊδία να δώσει κανείς 250, 300, ή και 400 ευρώ για την αγορά τηλεόρασης, και να μην μπορεί καν να δει ταινίες 1080p στην πλήρη τους ποιότητα.

Σε κόστος χαμηλότερο από αρκετά μοντέλα κάτω των 28 ιντσών, η F&U μας προσφέρει 32 ίντσες.

Όμως η ανάλυση HD-Ready σε αυτή τη διάσταση μας περιορίζει ως προς τις ταινίες που μπορούμε να δούμε από υπολογιστή, καθώς θα έχουμε μειωμένη ποιότητα στο 1080p. Φυσικά, ούτε που το συζητάμε για πλήρη χρήση σε υπολογιστή.

Το μοντέλο αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε ταινίες απευθείας από φλασάκι USB, αλλά δεν έχει δυνατότητες PVR, όπως το μοντέλο των 28 ιντσών.

Αν μας ενδιαφέρει η ενεργειακή κατανάλωση, με λίγα ευρώ παραπάνω μπορούμε να επιλέξουμε το μοντέλο της F&U που είναι ενεργειακής τάξης Α. Επίσης επιστρέφει η δυνατότητα PVR με φλασάκι USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Το μοντέλο αυτό επίσης ισχυρίζεται "συχνότητα σάρωσης εικόνας" 100Hz. Ενώ όμως στην αγορά τηλεόρασης CRT τα 100Hz σήμαιναν σταθερότητα στην εικόνα, στις σύγχρονες τηλεοράσεις υπάρχουν μεγάλες παρανοήσεις και ψέματα όσον αφορά τα Hz.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ενότητα με τις τεχνικές επεξηγήσεις σχετικά με την αγορά τηλεόρασης.

Ας μην κρυβόμαστε: η αγορά τηλεόρασης στις 32 ίντσες με ανάλυση μόνο HD-Ready είναι ανεπαρκής αν μας ενδιαφέρει η καλή ποιότητα σε ταινίες, καθώς περιοριζόμαστε εκ των πραγμάτων στο 720p.

Το μοντέλο της Samsung είναι η οικονομικότερη τηλεόραση 32 ιντσών με ανάλυση Full HD. Ενώ η εταιρεία το αναφέρει σαν TV Monitor, τα σοβαρά monitor σε αυτή τη διάσταση έχουν ανάλυση 1440p και κοστίζουν πάνω από 600 ευρώ.

Είναι εμφανές πως η ζυγαριά κλίνει πολύ περισσότερο προς την TV παρά προς το monitor. Μπορούμε βέβαια να την χρησιμοποιήσουμε με υπολογιστή, αλλά δεν θα έχουμε την υψηλή ευκρίνεια μιας κανονικής οθόνης, ειδικά στο κείμενο και το gaming.

Η συγκεκριμένη πρόταση της Samsung έχει δύο χαρακτηριστικά με τα οποία επιχειρεί να δικαιολογήσει τη διαφορά στην τιμή από το οικονομικότερο μοντέλο: τις δυνατότητες Smart TV και τη δήθεν συχνότητα σάρωσης εικόνας 400Hz.

Ούτε και εδώ αναφέρεται ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείται, για να γνωρίζουμε τις δυνατότητές του. Πάντως, η τηλεόραση υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση με WiFi, μια χρήσιμη δυνατότητα αν το router βρίσκεται μακριά και δεν θέλουμε παντού καλώδια.

Ενώ το νούμερο των 400Hz είναι οπωσδήποτε πλασματικό, είναι πιθανό η τηλεόραση να έχει πιο ομαλή εικόνα στις γρήγορες σκηνές από το οικονομικότερο μοντέλο της εταιρείας.

Αγορά τηλεόρασης 40 - 43 ιντσών

Η κατηγορία των 40 ιντσών ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη σημασία στην αγορά τηλεόρασης.

Για τις τηλεοράσεις CRT, ήταν το άνω όριο. Ήταν αδύνατον να δημιουργηθούν οθόνες μεγαλύτερης διάστασης από 40". Αυτό ίσχυε επειδή η λυχνία κενού, στην οποία βασίζονται οι CRT, θα κατέρρεε από την ατμοσφαιρική πίεση σε μεγαλύτερη διάσταση.

Για ένα σύντομο διάστημα, οι 40 ίντσες ήταν επίσης το όριο για τις οθόνες LCD. Ενώ ήταν τεχνικά δυνατόν να κατασκευαστούν μεγαλύτερες οθόνες, το κόστος κατασκευής αυξανόταν κατακόρυφα.

Οι 40-42 ίντσες είναι η διάσταση που έχει συνδεθεί περισσότερο με τις οθόνες Plasma, καθώς σπανίως βλέπαμε μικρότερα μοντέλα αυτής της τεχνολογίας.

Πλέον είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής διάσταση για αγορά τηλεόρασης LED. Μπορούμε να βρούμε μοντέλα σε αυτή τη διάσταση με κόστος κάτω από 250 ευρώ. Το Full HD πλέον είναι στάνταρ, ενώ θα βρούμε και τα πρώτα μοντέλα UHD και 4Κ.

Η F&U σε μία ακόμα κατηγορία μονοπωλεί τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόκειται για μία πολύ απλή οθόνη 40 ιντσών, που δεν αναφέρει στα χαρακτηριστικά ούτε την ανάγνωση από USB που είδαμε σε προηγούμενα μοντέλα, ούτε την εγγραφή τύπου PVR.

Αν θέλουμε πολλές ίντσες, και τίποτα περισσότερο, είναι μια ικανοποιητική επιλογή.

Με λίγα χρήματα παραπάνω, μπορούμε να επιλέξουμε το μοντέλο 43ων ιντσών της F&U. Εκτός από τις επιπλέον ίντσες, επιστρέφει η δυνατότητα για ανάγνωση αρχείων από USB και εγγραφή τύπου PVR σε USB.

Ο κατασκευαστής αναφέρει επίσης συχνότητα σάρωσης εικόνας 400Hz. Όμως υπάρχουν πολλαπλά κόλπα για να φανούν μεγαλύτερα νούμερα σε αυτόν τον τομέα, και διαφορετικοί κατασκευαστές έχουν διαφορετικές μεθόδους.

Κατά συνέπεια, δεν είναι ένα αξιόπιστο κριτήριο ποιότητας, ή σύγκρισης με άλλες τηλεοράσεις.

Η πιο φθηνή επώνυμη τηλεόραση στις 43 ίντσες χωράει στον προϋπολογισμό των περισσοτέρων από εμάς.

Εκτός από τη χαμηλή της τιμή, δεν έχει κάποιο άλλο στοιχείο που να την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά δεν βλέπουμε και κάτι αρνητικό να της προσάψουμε. Είναι μια απλή οθόνη, που θα μας καλύψει πλήρως για ταινίες και σειρές 1080p.

Οι επώνυμες έξυπνες τηλεοράσεις στις 40 ίντσες ξεκινούν με το μοντέλο 40 ιντσών της Sharp.

Η τηλεόραση έρχεται εξοπλισμένη με το λειτουργικό σύστημα Sharp Aquos Net και έχει ενσωματωμένη δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η πιο οικονομική πρόταση της Samsung στις 40 ίντσες. Όπως και η αντίστοιχη πρόταση της LG, δεν θα βρούμε ιδιαίτερα φρου-φρου κι αρώματα. Είναι μια απλή οθόνη, για απλές εργασίες, χωρίς πολλά-πολλά.

Κάτω από τις 40 ίντσες, η παρουσία της Sony υπήρξε απογοητευτική, διαθέτοντας μόνο τηλεοράσεις HD-Ready.

Το μοντέλο των 40 ιντσών, πάντως, έχει πλήρη ανάλυση Full HD. Για τους fan της εταιρείας, είναι πολύ καλή επιλογή, αν και σχετικά τσιμπημένη για τις δυνατότητές της.

Όπως και η Sony, η Panasonic δεν είχε κάτι αξιόλογο να προτείνει κάτω από τις 40 ίντσες, μόνο υπερτιμημένα μοντέλα με ανάλυση HD-Ready.

Στις 40 ίντσες, η εταιρεία φέρνει το οικονομικότερο μοντέλο με ανάλυση UHD 3840x2160, που λανθασμένα την αποκαλούν 4Κ (4096x2160). Επίσης, έχει δυνατότητες Smart TV με το Firefox OS και ασύρματη δικτύωση μέσω WiFi.

Αν ψάχνετε για υπέρ-υψηλή ανάλυση σε λογική τιμή, το μοντέλο της Panasonic θα σας καλύψει απόλυτα. Αγνοήστε όμως τα εξωφρενικά 800Hz που ισχυρίζεται η εταιρεία.

Η οικονομικότερη UHD πρόταση της LG έρχεται επίσης εξοπλισμένη με δυνατότητες Smart TV, με λειτουργικό σύστημα webOS 3.0.

Όπως και άλλες τηλεοράσεις σε αυτή την κατηγορία, η LG ισχυρίζεται συχνότητα σάρωσης εικόνας 1200 PMI, που δεν την αναφέρει καν σε Hz όπως άλλα μοντέλα, μπερδεύοντας περισσότερο τον καταναλωτή.

Η Samsung θέτει το ερώτημα: στις 40 ίντσες, μας ενδιαφέρει η αγορά τηλεόρασης Smart TV με ανάλυση Full HD...

ή μια απλή τηλεόραση με ανάλυση UHD?

Η απάντηση δεν είναι απαραίτητα απλή. Το υλικό που να εκμεταλλεύεται την ανάλυση UHD και 4K είναι προς το παρόν περιορισμένο. Όμως μπορούμε να προσθέσουμε δυνατότητες Smart TV σε οποιοδήποτε μοντέλο εκ των υστέρων, με εξωτερικό TV Box.

Θα πρέπει λοιπόν εσείς να ζυγίσετε τις ανάγκες σας, τώρα και για το μέλλον, για να κάνετε την κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Όσο για την διαφορά των 900PQI μεταξύ των δύο οθονών, αν το PQI ήταν μια διεθνής μονάδα μέτρησης που να σήμαινε κάτι συγκεκριμένο και να το χρησιμοποιούσαν και άλλοι κατασκευαστές, θα τη σχολιάζαμε.

Με λίγα χρήματα παραπάνω, θα βρούμε το μοντέλο της σειράς 6000 στις 43 ίντσες.

Η μόνη διαφορά του συγκεκριμένου μοντέλου με το LG 43UH610V είναι πως το LG 43UH661V διαθέτει πάνελ τεχνολογίας IPS.

Ενώ η τεχνολογία IPS προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας, με πιο ζωντανά χρώματα, το αν αξίζει να δώσετε τα επιπλέον χρήματα που ζητάει μόνο για αυτό, είναι κάτι που εσείς θα το κρίνετε.

Επίσης με panel IPS, θα βρούμε και το μοντέλο LG 43UH661V, το οποίο υποστηρίζει επιπλέον την τεχνολογία Simplink. Θα πρέπει βέβαια να έχετε και άλλες συσκευές που να υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία για να την εκμεταλλευτείτε.

Κάποτε, οι οθόνες CRT είχαν κύρτωση προς τα έξω, και η δημιουργία επίπεδων τηλεοράσεων ήταν καινοτομία. Ύστερα, όλες οι τηλεοράσεις έγιναν επίπεδες και πλέον η καινοτομία είναι στις κοίλες (curved) οθόνες.

Το πλεονέκτημα των curved μοντέλων είναι πως καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος του οπτικού πεδίου του θεατή για μια δεδομένη θέση. Όμως η καινοτομία δεν έρχεται φθηνά.

Αγορά τηλεόρασης 48 - 50 ιντσών

Οι τηλεοράσεις σε αυτή την κατηγορία κυμαίνονται σε παρόμοιες τιμές με τα μοντέλα των 43ων ιντσών, παρέχοντας όμως μέχρι και επτά ίντσες μεγαλύτερη διαγώνιο.

Αν έχουμε μεγάλο σαλόνι, ή απλά μας αρέσουν οι μεγάλες οθόνες, δεν θα χρειαστεί να "ξηλωθούμε" για την αγορά τηλεόρασης σε αυτές τις διαστάσεις.

Με τα μοντέλα της F&U να σταματούν στις 43 ίντσες, η οικονομικότερη τηλεόραση 48 ιντσών έρχεται από τη Blaupunkt, σε ανάλυση Full HD.

Σαν έξτρα bonus, διαθέτει και δυνατότητες Smart TV, χωρίς όμως να αναφέρει το λειτουργικό, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi.

Δεν θα βρούμε συχνά την Panasonic στη χαμηλή κατηγορία τιμής, αλλά τα €479 για Smart TV 48 ιντσών Full HD είναι αρκετά λιγότερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές.

Πάντως, ούτε και αυτό το μοντέλο αναφέρει ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί.

Η LG μας προτείνει την αγορά τηλεόρασης 49 ιντσών Full HD σαν το πιο οικονομικό της μοντέλο στην κατηγορία.

Δεν θα βρούμε δυνατότητες Smart TV, αλλά έχει συχνότητα σάρωσης 300PMI, ό,τι κι αν υποτίθεται ότι σημαίνει.

Με λίγα χρήματα παραπάνω από το προηγούμενο μοντέλο, έχουμε ανάλυση UHD 3840x2160, Smart TV με το webOS 3.0, και τετραπλάσια PMI, για να έχουμε να καμαρώνουμε.

Ενώ η curved τηλεόραση της Samsung στις 43 ίντσες κοστίζει ο κούκος αηδόνι, το μοντέλο των 49 ιντσών, επίσης curved, όχι μόνο είναι σημαντικά οικονομικότερο, αλλά έχει και δυνατότητες Smart TV. Υπολείπεται μόνο στην ανάλυση, καθώς είναι Full HD.

Όσο για τα 800 PQI που υποστηρίζει, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε την ισοτιμία PQI, PMI, Hz για να ξέρουμε πώς θα επηρεάσουν την εικόνα.

Για άλλη μια φορά η Samsung μας βάζει σε ένα δίλημμα, αν θέλουμε να διαλέξουμε τις 49 ίντσες curved με Full HD και Smart TV της σειράς 6300, ή αν θέλουμε 50 ίντσες UHD, χωρίς Smart TV στη σειρά 6000.

Με το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Full HD είναι η πιο κατάλληλη επιλογή. Όμως η ανάλυση UHD και 4K είναι επένδυση για το μέλλον. Διαλέγετε, και παίρνετε.

Το πιο οικονομικό μοντέλο της Sony στην κατηγορία τα έχει όλα και συμφέρει: 49 ίντσες, ανάλυση UHD, δυνατότητες Smart TV και δικτύωση με WiFi.

Βέβαια, για το αν αξίζει τα επιπλέον χρήματα από την LG 49UH603V, θα πρέπει να δείτε τις τηλεοράσεις δίπλα-δίπλα σε λειτουργία για να διαπιστώσετε τη διαφορά στην εικόνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μέχρι ενός σημείου βοηθούν.

Προτάσεις μέχρι τα 2.099 ευρώ

Στη συνέχεια της κατηγορίας, κάθε εταιρεία έχει παραλλαγές των παραπάνω μοντέλων, που κυρίως αυξάνουν τα Hz, PQI, PMI, ή όπως αλλιώς τα αποκαλούν, σε έναν παράλογο αγώνα δρόμου με ανούσιες και πλασματικές τιμές.

Ταυτόχρονα, τα μεγαλύτερα μοντέλα προσθέτουν κάποιες τεχνολογίες βελτίωσης της εικόνας, που όμως με κανένα τρόπο δεν δικαιολογούν την αύξηση στην τιμή.

Για παράδειγμα:

Η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει κατά 99% ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την LG 49UH603V.

Ανάμεσα στις λίγες διαφορές τους είναι πως το ακριβό μοντέλο διαθέτει 4K Upscaler, HDR Effect, Dynamic Colour Enhancer, Active Noise Reduction. Όσο καλές και αν είναι αυτές οι τεχνολογίες, δεν δικαιολογούν την αύξηση στην τιμή.

Φυσικά, το πιθανότερο είναι πως το ακριβότερο μοντέλο θα έχει και καλύτερης ποιότητας πάνελ. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το πάνελ, ή αντικειμενικές μετρήσεις, δεν μπορούμε να το προτείνουμε αυθαίρετα ως καλύτερο.

Το γεγονός πως στις μεγαλύτερες κατηγορίες τιμής οι εταιρείες προωθούν συγκεκριμένα μοντέλα αποκλειστικά σε πακέτα με άλλες τηλεοράσεις και Blu-Ray player...

...ή ακόμα και με κινητά τηλέφωνα - γιατί τηλεόραση και smartphone προφανώς πάνε πακέτο...

...όπως το βλέπουμε δείχνει μάλλον ένα βαθμό απόγνωσης από πλευράς των κατασκευαστών.

Στο κάτω-κάτω, ποτέ στην ιστορία δεν πουλήθηκε μια Ferrari πακέτο με ένα Fiat Pundo και ένα ξεχωριστό GPS. Ένα καλό και ακριβό προϊόν, που μπορεί να αποδείξει την αξία του, πουλάει από μόνο του.

Αγορά τηλεόρασης 55 - 60 ιντσών

60 ίντσες είναι 152 εκατοστά, περισσότερα από το μέσο ύψος ενός 12χρονου παιδιού. Είναι δύσκολο να χωρέσει το μυαλό το μέγεθος μιας τέτοιας οθόνης αν δεν τη δούμε από κοντά.

Και όμως, χάρη στη μείωση των τιμών στη συνολική τεχνολογία των οθονών, μπορούμε να έχουμε 55 ίντσες από 550 ευρώ, και 60 ίντσες από 1000 ευρώ.

What a time to be alive.

Το 1997, μια καλή 32άρα τηλεόραση CRT μπορούσε εύκολα να κοστίσει 300.000 δραχμές. Ακόμα όμως και λαμβάνοντας υπ' όψιν τον πληθωρισμό σχεδόν είκοσι ετών, η αγορά τηλεόρασης 55 ιντσών με 500-600 ευρώ μοιάζει με θαύμα.

Η Sharp είναι η εταιρεία που μας παρέχει τόσες ίντσες σε τόσο χαμηλή τιμή, και μάλιστα με δυνατότητες Smart TV και το δικό της λειτουργικό Sharp Aquos Net.

Βέβαια, σε τόσο μεγάλο μέγεθος η ανάλυση Full HD είναι ανεπαρκής σε κοντινές αποστάσεις. Αν όμως έχουμε αρκετά μεγάλο σαλόνι για να χωρέσει μια τέτοια οθόνη, σε επαρκή απόσταση δεν θα φαίνεται το πιξέλιασμα.

Σε αρκετά λογική τιμή βρίσκουμε την οικονομικότερη τηλεόραση 55 ιντσών με ανάλυση UHD. Ενσωματωμένες θα βρούμε δυνατότητες Smart TV, αν και με το παλαιότερο webOS 2.0, και ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ.

Η πρόταση της Samsung για UHD στις 55 ίντσες έχει επίσης λειτουργία Smart TV, και ιδιαίτερα υψηλό PQI.

Όπως το βλέπουμε, η διαφορά των πραγματικών Hz με το PQI είναι η διαφορά των πραγματικών φίλων με τους φίλους στο Facebook.

Η Samsung είναι αυτή που μας φέρνει την οικονομικότερη τηλεόραση 60 ιντσών στην αγορά. Το γεγονός πως έχει μόνο ανάλυση Full HD περιορίζει τη χρησιμότητά της. Σίγουρα όμως θα εντυπωσιάσει τους φίλους σας, ακόμα και σβηστή.

Για τρίτη φορά στον οδηγό, η Samsung μας βάζει να διαλέξουμε αν θέλουμε χαμηλότερη ανάλυση και περισσότερες δυνατότητες, ή υψηλότερη ανάλυση με λιγότερες δυνατότητες.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 60 ίντσες διαγώνιο, ανάλυση UHD, και τίποτα παραπάνω. Όσο κι αν μας ενδιαφέρει η Smart TV, λόγω ανάλυσης είναι αντικειμενικά η καλύτερη επιλογή. Και, στο κάτω-κάτω, ένα TV-box κοστίζει μεταξύ 50 και 100 ευρώ.

Ενώ θα βρούμε και σε άλλους κατασκευαστές μοντέλα με κυρτές οθόνες, η Samsung διαθέτει σαφώς περισσότερες επιλογές σε κάθε κατηγορία.

Πιθανώς επειδή η τεχνολογία είναι σχετικά νέα, οι άλλοι κατασκευαστές να είναι πιο επιφυλακτικοί

Σε κάθε περίπτωση, η κύρτωση της οθόνης θα μας κοστίσει αρκετά περισσότερα χρήματα από μια συμβατική 55άρα, έστω και με UHD ανάλυση.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει διάσταση 55 ιντσών, και απλή ανάλυση Full HD. Ακόμα και που είναι curved, τι είναι αυτό που δικαιολογεί την αγορά τηλεόρασης σε μια τιμή που είναι σαν ημερομηνία?

Η απάντηση είναι το πάνελ τεχνολογίας OLED. Όπως θα αναλύσουμε στην ενότητα "οι βασικές τεχνολογίες στην αγορά τηλεόρασης", τα πάνελ OLED δίνουν αντικειμενικά καλύτερη εικόνα από τα LCD, και είναι το μέλλον των επίπεδων οθονών.

Δεν αποκλείεται σε λίγα χρόνια να είναι όλες οι οθόνες OLED, όπως σήμερα είναι όλες οι οθόνες LΕD-Backlit LCD. Για όσους όμως θέλουν το μέλλον σήμερα, η τεχνολογία κοστίζει.

Η αντίστοιχη οθόνη OLED με ανάλυση UHD κοστίζει σημαντικά περισσότερο.

Αγορά τηλεόρασης 65+ ιντσών

Αν μας ενδιαφέρει τόσο η μεγάλη εικόνα για να δώσουμε από 1.300 μέχρι 35.000 ευρώ, είναι πραγματικό το δίλημμα αν θα ήταν καλύτερα να πάρουμε έναν προτζέκτορα με οθόνη.

Όμως ενώ ο προτζέκτορας θα μας περιορίσει στο σκοτάδι, οι τηλεοράσεις αυτής της κατηγορίας θα φωτίζουν άπλετα όλο μας το χώρο, μέρα ή νύχτα. Με τον κίνδυνο να ξεχάσουμε τι χρώμα έχει ο τοίχος πίσω από την τηλεόραση.

Το κόστος του συγκεκριμένου μοντέλου είναι απόλυτα λογικό για 65 ίντσες, σε συνδυασμό με την ανάλυση UHD και τις δυνατότητες Smart TV.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη οθόνη διαθέτει και δυνατότητα 3D, ασχέτως αν αυτή η τεχνολογία δεν έχει "πιάσει" ιδιαίτερα σε οικιακό επίπεδο.

Η οικονομικότερη πρόταση της Samsung στις 65 ίντσες είναι μια απλή οθόνη, χωρίς δυνατότητες Smart TV ή 3D.

Αν ακόμα και οι 65 ίντσες μας φαίνονται λίγες, μπορούμε να πάμε στις 70, αλλά με αρκετά αυξημένο κόστος.

Η συγκεκριμένη οθόνη έχει διαγώνιο 189 εκατοστά, μεγαλύτερη από το ύψος του μέσου ενήλικα. Είναι Smart TV, υποστηρίζει 3D. Εκ πρώτης όψεως, τα έχει όλα.

Το μόνο της μειονέκτημα, που είναι όμως σοβαρό, είναι πως υποστηρίζει μόνο ανάλυση Full HD, που είναι απαράδεκτο σε αυτή τη διάσταση και αυτή την τιμή.

Το αντίστοιχο μοντέλο 75 ιντσών της εταιρείας με ανάλυση UHD κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Επειδή το μέγεθος της οθόνης για κάποιους ποτέ δεν είναι αρκετό, το μοντέλο των 78 ιντσών της Samsung θα μας κοστίσει όσο τα ενοίκια ενός χρόνου σε δυάρι σε κεντρική περιοχή. Και αυτό για τρεις ίντσες περισσότερες από το αντίστοιχο μοντέλο της Sony.

Η οθόνη είναι curved, που αυξάνει την πιθανότητα να χωρέσει σε έναν από τους τοίχους του σπιτιού, και έχει δυνατότητες Smart TV και ασύρματης σύνδεσης στο ίντερνετ.

Δώρο μαζί με την οθόνη έρχεται και στο Samsung Galaxy S7 edge. Αν και κάποιος που θα δώσει 6000+ ευρώ για την αγορά τηλεόρασης, δεν θα δυσκολευόταν να δώσει 550 ευρώ για ένα κινητό.

Ο πρώην γείτονάς σου που κέρδισε το Powerball δεν σταματάει να μιλάει για την οθόνη 78 ιντσών που πήρε, και δώρο το κινητό.

Τι κάνεις λοιπόν? Πουλάς το αυτοκίνητό σου, παίρνεις και ένα μικρό καταναλωτικό, και αγοράζεις μια τηλεόραση 86 ιντσών, έτσι για να του δείξεις, με δώρο μια μικρότερη τηλεόραση, Blu-Ray Player, και μια ταινία. Και μάλιστα η δική σου έχει και 3D.

Τι είναι 7400 ευρώ μπροστά στην αιωνιότητα?

Το μοντέλο της LG είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τηλεόραση στην Ελληνική αγορά - αυτή είναι η μεγαλύτερη, αν αναρωτιέστε - με διαγώνιο 98 ιντσών, ή 249 εκατοστών. Είναι μόλις δύο εκατοστά μικρότερη από τον υψηλότερο άνθρωπο εν ζωή.

Οι συνολικές της διαστάσεις, μαζί με τη βάση της, είναι 230 x 159 x 45 cm. Αν δεν γνωρίζετε επαγγελματίες παίχτες του μπάσκετ, ίσως και να μην βρεθεί ποτέ στο σπίτι σας κάποιος ψηλότερος άνθρωπος από την οθόνη.

Παρά το μέγεθός της, και το κόστος μιας Alpha Romeo Mito, η οθόνη αυτή δεν είναι ούτε στο top-5 με τις πιο ακριβές τηλεοράσεις στην Ελληνική αγορά.

Γιατί μια οθόνη στη συγκριτικά μικρότερη διάσταση των 77 ιντσών να στοιχίζει όσο ένα διαμέρισμα στην επαρχία? Η απάντηση είναι πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη οθόνη στην Ελληνική αγορά με πάνελ OLED.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bugatti, Wolfgang Dürheimer, ο μέσος κάτοχος Bugatti έχει 84 αυτοκίνητα, 3 ιδιωτικά τζετ και 1 γιοτ. Ε, δεν θά 'χει και εννιά τέτοιες οθόνες, για να φτιάξει video wall?

Οι βασικές τεχνολογίες στην αγορά τηλεόρασης

Μέχρι και τη δεκαετία του '90, οι μόνες τηλεοράσεις που γνωρίζαμε ήταν της τεχνολογίας Cathode Ray Tube, οι γνωστές CRT.

Στις αρχές της νέας χιλιετίας άρχισαν να διαδίδονται οι τηλεοράσεις Plasma, και σύντομα αργότερα οι LCD.

Οι Plasma είχαν αντικειμενικά καλύτερη ποιότητα εικόνας από τις LCD της αντίστοιχης κατηγορίας. Όμως κατά κανόνα οι τηλεοράσεις Plasma ήταν ακριβότερες, πιο ογκώδεις, βαριές, και παρουσίαζαν μεγαλύτερη φθορά με το χρόνο.

Ταυτόχρονα, οι πρώτες LCD ήταν διαθέσιμες σε μικρότερα μεγέθη. Για μία περίοδο, λοιπόν, θα βρίσκαμε τηλεοράσεις Plasma μόνο από τις 42 ίντσες και άνω, και LCD σε μεγέθη κάτω των 40 ιντσών.

Η αγορά τηλεόρασης σήμερα

Πλέον, ακόμα και οι σχετικά νέες τεχνολογίες Plasma και LCD είναι δυσεύρετες, αν όχι ανύπαρκτες. Η αγορά τηλεόρασης περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τις οθόνες LED, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα μοντέλα OLED.

Οι οθόνες LED πρακτικά είναι οθόνες LCD - η πλήρης ονομασία της τεχνολογίας είναι LED-backlit LCD.

Η μόνη πραγματική διαφορά ανάμεσα σε LED και LCD είναι πως στις LCD η φωτεινή πηγή της οθόνης ήταν μία λυχνία φθορισμού τύπου cold cathode fluorescent lighting (CCFL). Στις LED, για το φωτισμό χρησιμοποιούνται λυχνίες LED.

Ενώ η χρήση LED μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση, στην πράξη οι τηλεοράσεις LED δεν είναι καμία τρομερή καινοτομία έναντι των LCD.

Αντίθετα, οι τηλεοράσεις τύπου OLED (Organic LED) υιοθετούν μια εντελώς νέα τεχνολογία απεικόνισης.

Οι LCD/LED βασίζονται στο μπλοκάρισμα του φωτός από την φωτεινή πηγή, στην κατάλληλη συχνότητα για να δημιουργηθούν όλα τα χρώματα του RGB.

Όμως στις οθόνες OLED, δεν υπάρχει φωτισμός από κάποια σταθερή πηγή. Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) διαθέτει ένα ηλεκτροφωταυγές (electroluminescent) οργανικό υλικό, που με την εφαρμογή ηλεκτρισμού παράγει το δικό του φως.

Σαν αποτέλεσμα, οι οθόνες OLED μπορούν να απεικονίσουν βαθύτερο μαύρο, και υψηλότερο λόγο αντίθεσης έναντι οποιασδήποτε οθόνης LED ή LCD. Αυτή τη στιγμή, είναι αντικειμενικά η καλύτερη τεχνολογία επίπεδης οθόνης σε καταναλωτικό επίπεδο.

Σε μελλοντικό οδηγό θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες οθόνης, τόσο όσον αφορά την αγορά τηλεόρασης, όσο και την αγορά οθόνης υπολογιστή.

Η ανάλυση σαν κριτήριο στην αγορά τηλεόρασης: από HD-Ready και Full HD, σε QHD, UHD, και 4Κ

Μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις τηλεοράσεις CRT και τις οθόνες Plasma / LCD / LED / OLED είναι η έννοια της ανάλυσης.

Με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους, οι οθόνες CRT δεν είχαν μόνο μία ανάλυση λειτουργίας, αλλά μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα εύρος από αναλύσεις.

Κάθε οθόνη νέας τεχνολογίας, όμως, αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό εικονοστοιχείων (picture element -> pixel).

Για παράδειγμα, αν μια οθόνη διαθέτει 1080 οριζόντιες γραμμές από pixel, και 1920 κατακόρυφες στήλες, έχει ανάλυση 1920x1080.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάλυση ονομάζεται Full HD, και είναι η ανάλυση που θα βρούμε στις περισσότερες οθόνες υπολογιστή.

Ενώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την οθόνη να απεικονίζει χαμηλότερη ανάλυση, ο συνολικός αριθμός των pixel εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Απλά, για τη χαμηλότερη ανάλυση, περισσότερα από ένα Pixel χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μειώνει δραματικά την ποιότητα της εικόνας, με τα πάντα να φαίνονται τετραγωνισμένα. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας κάθε οθόνη να λειτουργεί στη φυσική της (native) ανάλυση, με βάση τα pixel με τα οποία είναι κατασκευασμένη.

Στα Windows, η native ανάλυση είναι αυτή που "Προτείνεται".

Η βασική ανάλυση High Definition (HD) είναι η 1280x720, που θα τη συναντήσουμε και σαν 720p. Γενικά δεν έχουν παραχθεί πολλά μοντέλα που να υποστηρίζουν αυτή την ανάλυση, το πιο συνηθισμένο νούμερο σε οικονομικά μοντέλα είναι το 1366x768.

Την ανάλυση 1366x768 θα τη συναντήσουμε και σαν "HD Ready", παρ' ότι δεν είναι η επίσημη ονομασία της, καθώς δεν έχει επίσημη ονομασία.

Το πλήρες γράφημα με τις αναλύσεις και τις ονομασίες τους, θα το βρείτε εδώ.

Η πιο διαδεδομένη ανάλυση στη μεσαία κατηγορία για την αγορά τηλεόρασης, είναι το Full HD 1920x1080.

Η ανάλυση QHD (Quad HD) είναι 2560x1440, και ονομάζεται έτσι επειδή έχει τετραπλάσιες γραμμές από την HD (720*4=1440). Αυτή την ανάλυση θα τη βρούμε κυρίως σε οθόνες υπολογιστή.

Στις ακριβότερες τηλεοράσεις θα συναντήσουμε το UHD (Ultra HD) 3840x2160. Θα συναντήσουμε αυτή την ονομασία ως UHD 4K, που όμως είναι λάθος. Η πραγματική ανάλυση 4K είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, με 4096x2160 pixel.

Υπάρχουν και ξεχωριστές ονομασίες για ενδιάμεσες αναλύσεις, αναλόγως του λόγου πλευρών μιας οθόνης (16:9, 21:9, 5:4), αλλά σπανίως θα τις συναντήσουμε στην αγορά τηλεόρασης, και δεν θα επεκταθούμε σε αυτό τον οδηγό.

Ποια ανάλυση στην τηλεόραση είναι η κατάλληλη για εμένα?

Σε γενικές γραμμές, αν βλέπουμε απλό τηλεοπτικό πρόγραμμα, DVD, και ταινίες ή σειρές 720p, η ανάλυση HD Ready 1366x768 θα μας καλύψει πλήρως. Δεν έχουμε κανένα όφελος αγοράζοντας τηλεόραση μεγαλύτερης ανάλυσης.

Αν θέλουμε να συνδέσουμε την τηλεόραση στον υπολογιστή, και να δούμε ταινίες 1080p ή δίσκους Blu-Ray, το Full HD 1920x1080 είναι μονόδρομος.

Το τελευταίο διάστημα, έχει πέσει σημαντικά το κόστος στις τηλεοράσεις UHD και 4K, και είναι μια καλή περίοδος για να επενδύσουμε σε αυτή την τεχνολογία.

Ομολογουμένως, το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο σε αυτές τις αναλύσεις είναι σχετικά περιορισμένο. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το UHD και 4K είναι το μέλλον, ειδικά με τις δυνατότητες που μας δίνουν οι συνδέσεις VDSL.

Από τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς αγοράζουμε μια τηλεόραση για να μας κρατήσει για χρόνια, επιλέγοντας τώρα το UHD ή 4K, είμαστε εξασφαλισμένοι για όλες τις νεότερες εξελίξεις.

Τα αισχρά ψέματα των Hz και του λόγου αντίθεσης

Όσον αφορά την ανάλυση μιας τηλεόρασης, οι κατασκευαστές δεν έχουν περιθώριο να πουν ψέματα. Δεν μπορούν να πουλήσουν ένα panel HD Ready σαν Full HD, ούτε ένα panel Full HD σαν 4Κ. Μια δοκιμή 10 δευτερολέπτων θα αποκάλυπτε το ψέμα.

Όμως, ακόμα και σε οικονομικές τηλεοράσεις, εύκολα θα βρούμε δήθεν ρυθμό ανανέωσης 1600Hz και λόγο αντίθεσης 20.000.000:1. Αυτά τα νούμερα με κανένα τρόπο δεν εκπροσωπούν την πραγματικότητα.

Ο πραγματικός λόγος αντίθεσης

Ο λόγος αντίθεσης είναι η διαφορά στη φωτεινότητα ανάμεσα στο πιο σκοτεινό και το πιο φωτεινό σημείο που μπορεί να δείξει η οθόνη.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα της εικόνας. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος αντίθεσης, τόσο πιο βαθύ μαύρο μπορεί να δείξει η τηλεόραση, καλύτερη λεπτομέρεια σε σκοτεινές σκηνές, και ζωντανά χρώματα.

Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των τηλεοράσεων LED έχει πραγματικό λόγο αντίθεσης 1000:1 - θα το συναντήσουμε και σαν "αναλογία αντίθεσης".

Όμως, οι κατασκευαστές μπορούν, στιγμιαία και σε ένα πολύ μικρό μέρος της οθόνης, να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο λόγο αντίθεσης. Βάζουν λοιπόν 5.000.000:1, 10.000.000:1, ή ακόμα και 80.000.000:1 σαν δήθεν "Δυναμική αναλογία αντίθεσης".

Σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο μια τηλεόραση που δηλώνει λόγο αντίθεσης 80.000.000:1 δεν έχει δεκαέξι φορές καλύτερο λόγο αντίθεσης από ένα μοντέλο που δηλώνει 5.000.000:1.

Το πιθανότερο είναι πως ο πραγματικός λόγος αντίθεσης είναι 1000:1 και στα δύο μοντέλα.

Η παρανόηση και η παραπλάνηση των Hertz

Αν νομίζατε πως είναι μεγάλη η κοροϊδία του λόγου αντίθεσης, στον ρυθμό ανανέωσης (refresh rate) είναι που γίνεται το πραγματικό πανηγύρι.

Στις τηλεοράσεις CRT, ο ρυθμός ανανέωσης (Refresh Rate) δήλωνε πόσες φορές ανά δευτερόλεπτο το πυροβόλο ηλεκτρονίων σάρωνε πλήρως την οθόνη, απ' άκρη σ' άκρη. Στα 50Hz, η ανανέωση γινόταν 50 φορές ανά δευτερόλεπτο.

Οι τηλεοράσεις CRT με ρυθμό ανανέωσης 50Hz είχαν μια εικόνα που τρεμόπαιζε εμφανώς σε σχέση με τηλεοράσεις με refresh rate 100Hz. Ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης ήταν λοιπόν μια σαφής και χειροπιαστή ένδειξη ποιότητας στην αγορά τηλεόρασης.

Στις σύγχρονες τηλεοράσεις, ο ρυθμός ανανέωσης εκφράζει κάτι διαφορετικό. Κατ' αρχάς, όλες οι τηλεοράσεις της αγοράς, όσον αφορά το panel, έχουν πραγματικό ρυθμό ανανέωσης 50Hz για το Ευρωπαϊκό PAL ή 60Hz για το Αμερικανικό NTSC.

Αυτό αποδεικνύεται εύκολα αν χρησιμοποιήσουμε μια τηλεόραση σαν οθόνη σε υπολογιστή. Όσα Hz και αν δηλώνει, η κάρτα γραφικών στα 60Hz θα λειτουργήσει, με όσα μειονεκτήματα έχει αυτό για το gaming.

Από εκεί και πέρα, κάθε σύγχρονη τηλεόραση έχει μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), η οποία έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται έναν αριθμό από καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η επεξεργασία αυτή αφορά τη δυνατότητα του interpolation.

Το interpolation είναι η διαδικασία που ο επεξεργαστής της τηλεόρασης συγκρίνει δύο διαδοχικά καρέ μεταξύ τους, βλέπει ποια σημεία έχουν παραμείνει ίδια και ποια έχουν αλλάξει, και παρεμβάλλει (interpolate) μεταξύ τους ένα μεταβατικό καρέ.

Ο ρόλος αυτού του ενδιάμεσου καρέ είναι να κάνει πιο ομαλή τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο καρέ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σκηνές με γρήγορες εναλλαγές, που αλλιώς θα ήταν αδύνατη η ομαλή απεικόνισή τους, λόγω περιορισμών του LCD.

Ιδανικά, ο επεξεργαστής της τηλεόρασης θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τρία καρέ για κάθε ένα που εμφανίζεται στην οθόνη, καθώς θα πρέπει να επεξεργάζεται δύο καρέ και να δημιουργήσει το ενδιάμεσο καρέ για το Interpolation.

Άρα, λοιπόν, αν μια τηλεόραση PAL έχει ρυθμό ανανέωσης πάνελ 50Hz, η CPU πρέπει να επεξεργάζεται με ρυθμό τουλάχιστον 150Hz (150 καρέ ανά δευτερόλεπτο), για να έχει όσο γίνεται ομαλή εικόνα.

Αν σε μια τηλεόραση ο επεξεργαστής μπορεί να αναλάβει μόνο 100 καρέ ανά δευτερόλεπτο, υπάρχει πρόβλημα. Για μερικά καρέ η κίνηση είναι ομαλή, ξαφνικά υπάρχει αποσυγχρονισμός για 1-2 καρέ, κ.ο.κ.

Κατά συνέπεια, το να δηλώνει μια σύγχρονη τηλεόραση 100Hz - ασχέτως που αφορούν την ταχύτητα επεξεργασίας καρέ και όχι το ρυθμό ανανέωσης - είναι αντικειμενικά μειονέκτημα.

Εδώ όμως έρχεται πάλι η "μαγεία" του Marketing. Oι εταιρείες δημιουργούν μια τεχνολογία (Samsung Motion Rate, Sony MotionFlow, LG TruMotion) και ισχυρίζονται πως η τηλεόραση διαθέτει μέχρι και 18 φορές περισσότερα Hz από τα πραγματικά.

Σε αυτή τη δημοσίευση μπορείτε να δείτε πίνακες που συγκρίνουν τα πραγματικά Hz (που εξακολουθούν να αφορούν τον επεξεργαστή και όχι το Panel) σε σχέση με τα δήθεν Hz του marketing.

Επειδή δυστυχώς πρόκειται για αμερικανική ιστοσελίδα, εστιάζεται περισσότερο στα Hz των τηλεοράσεων σε NTSC, και έχει ένα μόνο πίνακα με μοντέλα του 2014 για ευρωπαϊκά μοντέλα.

Όπως και νά 'χει, το δίδαγμα είναι πως δεν πρόκειται να βρούμε περισσότερα από 200 πραγματικά Hertz, και πως τα Hertz δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με το τρεμόπαιγμα της οθόνης, αλλά αφορούν τη δυνατότητα ομαλής κίνησης.

Αυτό που χειροτερεύει περισσότερο τα πράγματα είναι όταν ο κατασκευαστής δεν αναφέρεται καν σε Hz, αλλά σε κάποια μονάδα της δικής του τεχνολογίας, όπως PMI, PQI, κ.α.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί καν να γίνει μια στοιχειώδης σύγκριση ανάμεσα σε μοντέλα διαφορετικών κατασκευαστών.

Είναι καλή ιδέα η αγορά τηλεόρασης για οθόνη υπολογιστή?

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι ψηφιακές, και έχουν πάντοτε είσοδο HDMI, και συνήθως και DVI, που μπορεί να δεχτεί σήμα από υπολογιστή.

Ταυτόχρονα, η διαφορά στην τιμή ανάμεσα στις τηλεοράσεις και τις οθόνες υπολογιστή είναι τεράστια. Ένα μόνιτορ υπολογιστή στις 27 ίντσες ξεκινάει περίπου στα 260 ευρώ.

Στις τηλεοράσεις, όμως, στην ίδια τιμή μπορούμε να έχουμε 32 ίντσες, που είναι σημαντική διαφορά στο μέγεθος της οθόνης.

Συν τοις άλλοις, δεν θα βρούμε οθόνες υπολογιστών πάνω από 34-35 ίντσες. Ενώ οι τηλεοράσεις φτάνουν μέχρι και τις 55 ίντσες σε σχετικά λογικό κόστος.

Γιατί λοιπόν η αγορά τηλεόρασης να μην μας καλύψει για τον υπολογιστή?

Είναι αλήθεια πως οι τηλεοράσεις και τα monitor έχουν σχεδιαστεί με την ίδια τεχνολογία, LED-Backlit LCD. Όμως, κάθε κατηγορία συσκευής είναι εξειδικευμένη για διαφορετική χρήση.

Στον υπολογιστή, η ευκρίνεια του κειμένου είναι θεμελιώδους σημασίας, από την πλοήγηση στο ίντερνετ μέχρι τις εφαρμογές του Office. Επίσης, ο χρήστης μιας οθόνης υπολογιστή κάθεται σε κοντινή απόσταση από αυτή.

Για το λόγο αυτό, τα μόνιτορ έχουν σχεδιαστεί με υψηλή πυκνότητα εικονοστοιχείων (pixel density) που μετριέται σε pixel ανά ίντσα (Pixel Per Inch, PPI).

Σύμφωνα με αυτό το online calculator, ένα τυπικό μόνιτορ 24ων ιντσών Full HD έχει πυκνότητα εικονοστοιχείων 91.79 pixel ανά ίντσα.

Σε τηλεόραση 32 ιντσών, με την ίδια ανάλυση Full HD, η πυκνότητα των pixel μειώνεται στα 68.84 PPI.

Είναι μια μείωση της τάξης του 25%, και χειροτερεύει εμφανώς την ποιότητα του κειμένου επί της οθόνης. Πόσο μάλλον αν μας ενδιαφέρει η αγορά τηλεόρασης στις 40 ίντσες και άνω.

Ας πούμε όμως πως δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το κείμενο, και θέλουμε να παίζουμε κυρίως παιχνίδια. Και σε αυτή την περίπτωση, τα gaming monitor έχουν σχεδιαστεί με χαμηλό χρόνο απόκρισης, για να αποφευχθεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται Ghosting.

Με απλά λόγια σε γρήγορη κίνηση εντός του παιχνιδιού, τα εικονοστοιχεία σε μια οθόνη με μεγάλο χρόνο απόκρισης δεν προλαβαίνουν να αλλάξουν αρκετά γρήγορα. Σαν αποτέλεσμα, εμφανίζεται μια αντιαισθητική σκιά πίσω από κινούμενα αντικείμενα.

Πολλές τηλεοράσεις στα χαρακτηριστικά τους δεν αναγράφουν καν ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης. Όταν τον αναφέρουν, συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτόν που θα βρούμε ακόμα και σε ένα οικονομικό μόνιτορ.

Τέλος, αν αγοράσουμε τηλεόραση UHD για να έχει υψηλή ανάλυση και για τον υπολογιστή, υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να έχουμε ανάλυση 3840x2160 στην επιφάνεια εργασίας μας, αλλά μόνο Full HD

Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι αρκετά τεχνικό, και έχει να κάνει με το αν η τηλεόραση διαθέτει θύρες HDMI 2.0, και αν χρησιμοποιεί πραγματικό chroma signaling 4:4:4.

Ουσιαστικά, μόνο τηλεοράσεις με τη νεότερη θύρα DisplayPort, και υπολογιστές με αντίστοιχη θύρα στην κάρτα γραφικών, είναι εγγυημένο πως θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ανάλυση UHD.

Η μόνη εργασία στην οποία μια τηλεόραση μπορεί να ανταποκριθεί σωστά σε συνεργασία με έναν υπολογιστή, είναι στο να βλέπουμε ταινίες ή σειρές.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να έχουμε ένα κανονικό μόνιτορ, και μια δεύτερη σύνδεση με μια μεγάλη τηλεόραση, για να βλέπουμε τις ταινίες επί της μεγαλύτερης οθόνης.

Έχετε απορίες για την αγορά τηλεόρασης?

Ανάμεσα στις τόσες τεχνολογίες και προδιαγραφές για την αγορά τηλεόρασης, ακόμα και ένας έμπειρος χρήστης είναι εύκολο να χαθεί.

Αν δυσκολεύεστε με την αγορά τηλεόρασης, ή ψάχνετε κάποιο μοντέλο με προδιαγραφές που δεν καλύπτονται στον οδηγό, γράψτε μας στα σχόλια.

