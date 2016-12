Πώς Χωρίζω το Σκληρό Δίσκο σε Διαμερίσματα Δίσκου (Partition) (+Video)

Το κόστος των σκληρών δίσκων μειώνεται συνεχώς. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ένας δίσκος των 3TB κοστίζει μόλις 100 ευρώ. Όμως, είναι καλύτερα να μην έχουμε το δίσκο ενιαίο, αλλά να τον χωρίσουμε σε τουλάχιστον δύο διαμερίσματα δίσκου. Δείτε πώς γίνεται ο διαχωρισμός σκληρού δίσκου σε partition.

Τι είναι τα διαμερίσματα δίσκου

Τα δεδομένα που έχουμε στο σκληρό δίσκο, σπανίως είναι αποθηκευμένα με τον τρόπο που φαίνονται στα Windows.

Ας πούμε, για παράδειγμα, πως έχουμε δέκα αρχεία σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.

Σε φυσικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά απίθανο αυτά τα δέκα αρχεία να βρίσκονται γραμμένα σε γειτονικά σημεία (τομείς) του σκληρού δίσκου.

Στην πραγματικότητα, θα βρίσκονται διάσπαρτα στην επιφάνεια του δίσκου, αναλόγως που υπήρχε διαθέσιμος χώρος κατά την εγγραφή.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τα δεδομένα ενός αρχείου μπορεί να βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται κατακερματισμός, και είναι ο λόγος που οι δίσκοι HDD χρειάζονται ανασυγκρότηση.

Με απλά λόγια, το τι συμβαίνει στην επιφάνεια του δίσκου με το τι βλέπουμε μέσα από το λειτουργικό σύστημα είναι διαφορετικά. Και σε αυτή ακριβώς τη λογική στηρίζονται τα διαμερίσματα δίσκου (disk partitions).

Χωρίζοντας ένα δίσκο σε διαμερίσματα, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε ένα φυσικό δίσκο...

...το σύστημα τον βλέπει σαν δύο ή περισσότερους δίσκους.

Βέβαια, δεν κερδίζουμε τίποτα όσον αφορά τη χωρητικότητα. Τα διαμερίσματα δίσκου αθροιστικά θα έχουν συνολική χωρητικότητα όσο ο φυσικός δίσκος.

Ο μόνος τρόπος να χωρέσουν περισσότερα δεδομένα είναι με τη συμπίεση δίσκου, που είναι επιλογή κατά τη δημιουργία partition.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στο να χωρίσουμε το δίσκο σε διαμερίσματα δίσκου.

Γιατί να χωρίσω το δίσκο σε partition

Όταν ένας αρχάριος χρήστης κάνει εγκατάσταση Windows, ή αν αγοράσουμε έναν υπολογιστή με προεγκατεστημένα Windows, συνήθως έχουμε ένα μόνο κεντρικό διαμέρισμα δίσκου για το λειτουργικό.

Είναι όμως προς όφελός μας το να έχουμε χωρισμένο το δίσκο σε τουλάχιστον δύο διαμερίσματα δίσκου.

Καλύτερη προστασία των προσωπικών μας αρχείων

Μακράν ο πιο σημαντικός λόγος για να δημιουργήσουμε partitions, είναι για να ξεχωρίσουμε το λειτουργικό σύστημα από τα προσωπικά μας αρχεία.

Κανονικά, σε μια εγκατάσταση Windows που βρίσκεται σε ένα ενιαίο δίσκο, όλα μας τα αρχεία βρίσκονται στους υποφακέλους "Έγγραφα", "Φωτογραφίες", "Μουσική", "Βίντεο", "Επιφάνεια Εργασίας", και άλλους.

Τους παραπάνω φακέλους θα τους βρούμε στον Τοπικό Δίσκο (C:), στο φάκελο "Χρήστες" και στον υποφάκελο με το όνομα χρήστη μας.

Το πρόβλημα είναι, όμως, πως αν κάνουμε διαμόρφωση (format) και επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, τα προσωπικά μας αρχεία θα διαγραφούν.

Αν πρόκειται για ένα προγραμματισμένο format, φυσικά θα έχουμε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας, που πρέπει ούτως ή άλλως να διατηρούμε. Υπάρχει όμως περίπτωση τα Windows να χαλάσουν σε τέτοιο βαθμό, που να πρέπει να κάνουμε έκτακτο format.

Έχοντας τα αρχεία μας και τα Windows σε ξεχωριστά διαμερίσματα δίσκου, λύνεται το πρόβλημα.

Μπορούμε να κάνουμε format και επανεγκατάσταση μόνο στο partition των Windows, και τα αρχεία μας θα είναι ασφαλή στο δεύτερο partition.

Φυσικά, αν χαλάσει σε φυσικό επίπεδο ο δίσκος, όσα διαμερίσματα δίσκου και αν έχουμε δημιουργήσει, θα χαθούν όλα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε ενημερωμένο backup των αρχείων μας.

Μπορώ να προστατέψω τα προγράμματα σε ξεχωριστά διαμερίσματα δίσκου?

Τεχνικά, είναι απλό να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα να εγκατασταθεί σε ένα δεύτερο διαμέρισμα δίσκου. Τα περισσότερα προγράμματα μας δίνουν επιλογή φακέλου κατά την εγκατάσταση.

Όμως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως τα προγράμματα σε δεύτερο διαμέρισμα δίσκου θα λειτουργούν μετά το format του λειτουργικού συστήματος.

Βλέπετε, όταν εγκαθίσταται ένα πρόγραμμα, σχεδόν πάντα δημιουργεί καταχωρήσεις στο μητρώο (Registry) των Windows. Αυτές οι καταχωρήσεις χάνονται στο format. Χωρίς αυτές, το πρόγραμμα θα έχει προβλήματα, ή δεν θα λειτουργήσει καθόλου.

Μόνο κάποια πολύ απλά προγράμματα, ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί ώστε να είναι φορητά (portable) θα λειτουργήσουν από δεύτερο partition μετά από format.

Με άλλα λόγια, μπορείτε να περάσετε προγράμματα σε δεύτερο διαμέρισμα δίσκου, μην περιμένετε όμως να λειτουργήσουν μετά από format και επανεγκατάσταση.

Εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων

Ένας άλλος πολύ καλός λόγος για να έχουμε πολλαπλά διαμερίσματα δίσκου είναι αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα.

Στους οδηγούς μας για την εγκατάσταση Linux Mint και Ubuntu, παρουσιάζουμε αναλυτικά τη διαδικασία για να δημιουργήσουμε διαμερίσματα δίσκου κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσουν τις πιο δημοφιλείς διανομές Linux.

Ενώ οι περισσότερες διανομές μας δίνουν τη δυνατότητα για το partitioning, είναι γενικά πιο ασφαλές το να δημιουργήσουμε διαμερίσματα δίσκου μέσα από τα Windows.

Οργάνωση των δεδομένων ανά τύπο

Αυτή είναι μια επιλογή μόνο για προχωρημένους χρήστες.

Όπως είδαμε στον οδηγό για τα συστήματα αρχείων, όταν επιλέγουμε τη μονάδα εκχώρησης (τη μικρότερη μονάδα μεγέθους που μπορεί να εγγραφεί στο δίσκο), έχουμε την επιλογή ανάμεσα σε αρκετά διαφορετικά μεγέθη.

Τα πιο μικρά μεγέθη εκμεταλλεύονται καλύτερα το δίσκο αν έχουμε πολλά μικρά αρχεία. Οι μεγαλύτερες ρυθμίσεις αυξάνουν την ταχύτητα διαχείρισης δεδομένων όταν έχουμε αρχεία μεγάλου όγκου.

Θεωρητικά, λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ξεχωριστά διαμερίσματα δίσκου για τα αρχεία εγγράφων και για τις ταινίες. Στο κάθε διαμέρισμα δίσκου να επιλέξουμε το ιδανικό μέγεθος μονάδας εκχώρησης για τον τύπο των δεδομένων.

Η αλήθεια είναι πως μια τέτοια κίνηση δεν αξίζει τον κόπο σε σχέση με το αποτέλεσμα. Είναι όμως μια επιλογή για όποιον το επιθυμεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις μονάδες εκχώρησης, δείτε τον οδηγό μας:

Αυτό όμως που ενδεχομένως αξίζει είναι να επιλέξουμε τη συμπίεση NTFS για ένα διαμέρισμα δίσκου που περιέχει αποκλειστικά έγγραφα, όπου έχει και τη μεγαλύτερη αξία.

Μπορούμε έτσι να να μην την επιλέξουμε για το διαμέρισμα δίσκου με τη μουσική, τις ταινίες, και τις φωτογραφίες, όπου η συμπίεση είναι άχρηστη.

Περισσότερα σχετικά θα δούμε παρακάτω στον οδηγό, κατά τη δημιουργία διαμερισμάτων δίσκου.

Πιθανή βελτίωση της απόδοσης (στους HDD)

Με βάση τη φυσική, όταν ένας κυκλικός δίσκος περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα, η γωνιακή ταχύτητα για όλα τα σημεία του είναι σταθερή.

Η γραμμική ταχύτητα, όμως, αλλάζει ανάλογα πόσο κοντά είναι ένα σημείο στον άξονα περιστροφής. Τα πιο απομακρυσμένα σημεία κινούνται ταχύτερα.

Επειδή οι δίσκοι HDD αποτελούνται από κυκλικούς δίσκους, κατά συνέπεια οι τομείς που βρίσκονται πιο μακριά από τον άξονα κινούνται με μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα.

Επίσης, οι κεφαλές, που ξεκινούν από το εξωτερικό του δίσκου στα περισσότερα μοντέλα, χρειάζεται να κινηθούν λιγότερο.

Θεωρητικά, λοιπόν, αν φτιάξουμε ένα διαμέρισμα δίσκου που να κρατάει το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα όσο γίνεται εξωτερικά στο δίσκο, θα έχουμε καλύτερη απόδοση.

Βέβαια, για αυτό δεν είναι αρκετό απλά να χωρίσουμε το δίσκο σε διαμερίσματα δίσκου, χρειάζεται κάποιες επιπλέον διαδικασίες.

Θα πρέπει να τρέξουμε κάποιο benchmark όπως το HD Tune για να δούμε σε ποιο ακριβώς σημείο αρχίζει να πέφτει η απόδοση του δίσκου, ώστε να το ορίσουμε σαν το σημείο που θα τελειώνει το partition C και θα ξεκινά το επόμενο.

Αυτή η μέθοδος ονομάζεται short stroking. Θα την ελέγξουμε σε ξεχωριστό οδηγό, τόσο όσον αφορά την εκτέλεση όσο και αν δίνει πραγματικά αποτελέσματα, και αν τελικά αξίζει τον κόπο.

Που δεν βοηθούν τα πολλαπλά διαμερίσματα δίσκου

Όπως προαναφέραμε, σε περίπτωση που ο δίσκος πάθει κάτι σε φυσικό επίπεδο, τα δεδομένα θα χαθούν ανεξαρτήτως του πόσα partitions έχουμε φτιάξει.

Όμως τα πολλαπλά διαμερίσματα δίσκου δεν θα προστατέψουν επίσης τα δεδομένα μας από τους ιούς που επηρεάζουν τα αρχεία.

Αυτά τα malware συμπεριλαμβάνουν τα πολύ επικίνδυνα ransomware, που κρυπτογραφούν τα αρχεία μας και ζητούν αμοιβή για την αποκρυπτογράφηση.

Τα περισσότερα ransomware όχι μόνο θα στοχεύσουν τα δεδομένα σε όλα μας τα διαμερίσματα δίσκου, αλλά και σε όποιον εξωτερικό δίσκο ή φλασάκι USB έχουμε συνδεδεμένο στον υπολογιστή, και σε υπολογιστές συνδεδεμένους στο ίδιο δίκτυο.

Ουσιαστικά ένα δεύτερο partition είναι περισσότερο ευκολία όταν θέλουμε ή αναγκαστούμε να κάνουμε format, παρά παρέχει πραγματική προστασία των δεδομένων.

Απαραίτητη προετοιμασία πριν χωρίσουμε διαμερίσματα δίσκου

Οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με τη δημιουργία διαμερισμάτων δίσκου ενέχει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Μπορεί να κολλήσει ο υπολογιστής, να κοπεί το ρεύμα, ή να συμβεί κάτι άλλο απρόβλεπτο.

Υπάρχουν μερικές απλές ενέργειες, οι οποίες θα μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα προβλήματος κατά το διαχωρισμό του δίσκου.

Οι παρακάτω ενέργειες ισχύουν είτε επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε διαμερίσματα δίσκου με την εφαρμογή των Windows, είτε με τρίτες εφαρμογές

Backup των δεδομένων στο δίσκο που θα χωρίσουμε

Ποτέ δεν ξεκινάμε καμία εργασία που αφορά διαμερίσματα δίσκου χωρίς να έχουμε ένα πλήρες backup των δεδομένων που δεν θέλουμε να χάσουμε.

Τα αναντικατάστατα δεδομένα πρέπει να τα έχουμε αποθηκευμένα σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά μέσα. Δείτε περισσότερα στον οδηγό μας:

Έλεγχος δίσκου

Μια πολύ καλή ιδέα πριν ξεκινήσουμε να χωρίζουμε το δίσκο μας σε κομμάτια, είναι να βεβαιωθούμε πως δεν έχει κάποιο πρόβλημα το σύστημα αρχείων.

Συνήθως, ο απλός έλεγχος σφαλμάτων των Windows είναι αρκετός. Κάνουμε δεξί κλικ στο δίσκο -> "Ιδιότητες" και θα βρούμε τον έλεγχο στην καρτέλα "Εργαλεία".

Αν θέλουμε να βεβαιωθούμε όσο γίνεται περισσότερο για την υγεία του δίσκου μας, στον σχετικό οδηγό έχουμε όλες τις δωρεάν μεθόδους.

Ανασυγκρότηση (μόνο για HDD)

Στους δίσκους HDD είναι επιθυμητό να έχουμε κάνει ανασυγκρότηση δίσκου, ώστε να μην έχει αρχεία και κομμάτια αρχείων σκόρπια στην επιφάνειά του.

Το εργαλείο της ανασυγκρότησης βρίσκεται στην ίδια καρτέλα "Εργαλεία" με τον έλεγχο δίσκου.

Αν θεωρείτε πως η ανασυγκρότηση των Windows καθυστερεί πολύ, δείτε ποιο εργαλείο αναδείξαμε ως το ταχύτερο για ανασυγκρότηση.

Στους δίσκους SSD αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη.

Διαγραφή περιττών αρχείων και εφαρμογών

Όσο λιγότερα περιττά δεδομένα περιέχει ο δίσκος μας, τόσο το καλύτερο για τη δημιουργία διαμερισμάτων δίσκου, αλλά και για την απόδοση του δίσκου γενικά.

Αρχικά, μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό από περιττά αρχεία με μια εφαρμογή όπως ο Ccleaner.

Στη συνέχεια, αν έχουμε εφαρμογές που δεν χρειαζόμαστε και δεν τις χρησιμοποιούμε, είναι μια καλή ευκαιρία να τις αφαιρέσουμε.

Η απεγκατάσταση μέσα από τα Windows κάνει γενικά αρκετά καλή δουλειά, Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, δεν θα αφαιρέσει τα πάντα.

Για απεγκατάσταση εφαρμογών με καθαρισμό σε βάθος, δείτε τον οδηγό μας:

Τερματισμός τρίτων εφαρμογών

Αν σκοπεύουμε να κάνουμε το διαχωρισμό μέσα από τα Windows, καλό είναι να βεβαιωθούμε πως καμία τρίτη εφαρμογή δεν θα μας προξενήσει κάποιο πρόβλημα.

Ελέγχουμε λοιπόν τις εφαρμογές που ξεκινούν μαζί με τα Windows, και τις απενεργοποιούμε όλες, έστω προσωρινά. Κάποιες καλό είναι να τις αφαιρέσουμε και μόνιμα.

Μετά από αυτή τη ρύθμιση, κάνουμε μια επανεκκίνηση για να έχουμε όσο γίνεται πιο "καθαρό" το σύστημα.

Πώς δημιουργώ διαμερίσματα δίσκου μέσα από τη διαχείριση δίσκων των Windows

Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, δωρεάν και επί πληρωμή, που αναλαμβάνουν το διαχωρισμό του δίσκου μας σε partitions.

Αν όμως δεν έχουμε μεγάλες απαιτήσεις και δεν μας ενοχλούν ορισμένες ελλείψεις, η διαχείριση δίσκων των Windows θα μας καλύψει για τα βασικά.

Στο πληκτρολόγιο πατάμε το κουμπί με το σήμα των Windows και ταυτόχρονα το R.

Στην "εκτέλεση" γράφουμε την εντολή diskmgmt.msc και πατάμε ΟΚ.

Η παρακάτω διαδικασία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις των Windows, από τα Windows Vista μέχρι και την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10.

Συρρίκνωση τόμου

Από τη στιγμή που επιθυμούμε τη δημιουργία διαμερισμάτων σε έναν υπάρχον δίσκο, θα πρέπει να συρρικνώσουμε το διαμέρισμα που τον καταλαμβάνει ήδη.

Κάνουμε δεξί κλικ επάνω του και επιλέγουμε "Συρρίκνωση Τόμου"

Θα ανοίξει ένα παράθυρο που μας δείχνει αρκετές σημαντικές πληροφορίες:

το συνολικό μέγεθος του διαμερίσματος αυτή τη στιγμή

ποια είναι η μέγιστη συρρίκνωση που μπορούμε να κάνουμε στο διαμέρισμα δίσκου

ένα πεδίο για να ορίσουμε κατά πόσα Megabyte θέλουμε να συρρικνώσουμε το δίσκο.

Πόσο μεγάλο θα είναι το υπάρχον partition μετά τη συρρίκνωση που επιλέξαμε

Θυμηθείτε, 1GB ισοδυναμεί με 1024MB. Άρα αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα partition πχ 500GB ο σωστός αριθμός είναι 500*1024=512000MB.

Κάνοντας κλικ στη συρρίκνωση, ξεκινάει η διαδικασία.

Δημιουργία διαμερίσματος δίσκου

Το νέο, κενό κομμάτι δίσκου εμφανίζεται πλέον μαύρο, δίπλα στο συρρικνωμένο μπλε.

Υπάρχουν και άλλα χρώματα στη διαχείριση δίσκων, όπως το χρυσό αν ο δίσκος είναι δυναμικός, κόκκινο αν έχουμε δημιουργήσει Software RAID, και κάποια άλλα που θα δούμε στη συνέχεια του οδηγού.

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις, πάντως, τα τρέχοντα διαμερίσματα δίσκου είναι μπλε.

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο partition, κάνουμε δεξί κλικ στον μαύρο κενό χώρο και επιλέγουμε "Νέος απλός τόμος..."

Θα ανοίξει ένας οδηγός που θα μας πάει βήμα βήμα στη δημιουργία του νέου τόμου. Πατάμε επόμενο.

Η προεπιλογή θα είναι το νέο αυτό διαμέρισμα να πιάσει όλο τον κενό χώρο, στο παράδειγμα και τα 512000MB (500GB) κατά τα οποία συρρικνώσαμε το προηγούμενο Partition.

Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα μόνο partition στο δίσκο, αφήνουμε τον αριθμό ως έχει, και πατάμε επόμενο.

Αλλιώς, για να δημιουργήσουμε πολλαπλά διαμερίσματα δίσκου, μπορούμε να γράψουμε ένα μικρότερο αριθμό, πχ 307200 για 300GB (300*1024) και ύστερα να επαναλάβουμε τη διαδικασία στο υπόλοιπο κομμάτι δίσκου.

Στο επόμενο βήμα μπορούμε να επιλέξουμε το γράμμα που θέλουμε για το δίσκο. Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται ήδη για άλλα partition ή συσκευές όπως το DVD-RW, δεν είναι διαθέσιμα.

Το Α: γενικά χρησιμοποιείται για το Floppy, ασχέτως αν κανένας σύγχρονος υπολογιστής δεν διαθέτει πλέον.

Το B: ήταν για το δεύτερο Floppy, στην προϊστορία των υπολογιστών που δεν είχαν σκληρό δίσκο - ο οποίος κόστιζε εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές για 40MB - αλλά είχαν μια δισκέτα με το λειτουργικό και μια δεύτερη με τα προγράμματα.

Καλό είναι επίσης να αποφύγουμε το Z, γιατί το χρησιμοποιούν ορισμένα προγράμματα που δημιουργούν εικονικά drives για τη φόρτωση images (.ISO, .img, .cue/.bin, κλπ). Ένα δημοφιλές τέτοιο πρόγραμμα είναι το Daemon Tools.

Στο τελευταίο βήμα, αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαμέρισμα δίσκου στα Windows, αφήνουμε την "Διαμόρφωση αυτού του τόμου με τις παρακάτω ρυθμίσεις", κρατάμε το σύστημα αρχείου NTFS και την προεπιλεγμένη μονάδα εκχώρησης.

Στην ετικέτα τόμου, που θα είναι το όνομα του διαμερίσματος, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το "Νέος τόμος" με ό,τι θέλουμε πχ "Data", "Αρχεία", "Ταινίες", η οτιδήποτε άλλο. Αν το αφήσουμε κενό, θα ονομάζεται "Τοπικός δίσκος".

Αυτή η ονομασία αλλάζει ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται λοιπόν να μας προβληματίσει.

Αφήνουμε τσεκαρισμένη τη γρήγορη διαμόρφωση, αλλιώς σε ένα μεγάλο δίσκο η διαδικασία μπορεί να πάρει αρκετή ώρα.

Προαιρετικά, μπορούμε να εφαρμόσουμε συμπίεση αρχείων και φακέλων, αναλόγως με τον τύπο των δεδομένων που σκοπεύουμε να έχουμε στο διαμέρισμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό μας:

Γενικά, αν σκοπεύουμε να έχουμε κυρίως έγγραφα και αρχεία office, η συμπίεση μπορεί να μειώσει τον όγκο τους μέχρι και πάνω από 90%.

Αν όμως έχουμε ταινίες, φωτογραφίες, και μουσική σε Mp3, που έχουν ήδη υποστεί συμπίεση κατά τη δημιουργία τους, η συμπίεση NTFS δεν πρόκειται να ωφελήσει. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του αρχείου.

Τέλος, ο οδηγός μας δείχνει μια ανασκόπηση των επιλογών μας. Κάνουμε κλικ στο "Τέλος" για να τις εφαρμόσουμε.

Αν έχουμε αλλάξει γνώμη για οτιδήποτε, με κλικ στο "προηγούμενο" μπορούμε να επεξεργαστούμε τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ή και να ακυρώσουμε όλη τη διαδικασία, με κλικ στο "άκυρο".

Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το νέο μας διαμέρισμα δίσκου είναι έτοιμο, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα, χωρίς καν να κάνουμε επανεκκίνηση.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομά του, δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαχείριση δίσκων. Κάνουμε δεξί κλικ -> Ιδιότητες στην εικονική μονάδα δίσκου από στον υπολογιστή, και στην καρτέλα Γενικά γράφουμε ένα νέο όνομα της επιλογής μας.

Αυτό δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο τα δεδομένα στο partition.

Πώς μπορώ να φτιάξω πάνω από τέσσερα διαμερίσματα δίσκου

Το τμήμα του δίσκου στο οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες για τα partitions, ονομάζεται partition table.

Οι δίσκοι με μέγεθος κάτω των 2TB σχεδόν πάντα είναι τύπου MBR (Master Boot Record). Σε αυτούς τους δίσκους, το partition table εκ σχεδιασμού επιτρέπει να δημιουργήσουμε μόνο τέσσερα πρωτεύοντα (primary) partition ανά δίσκο.

Υπάρχει όμως τρόπος να δημιουργήσουμε περισσότερα από τέσσερα διαμερίσματα δίσκου, αν τα χρειαζόμαστε. Για την ακρίβεια, μετά τα τρία partitions, το τέταρτο που θα φτιάξουμε στη διαχείριση δίσκων θα έχει αυτόματα άλλο χρώμα.

Αυτό που έχει συμβεί είναι πως το τέταρτο πρωτεύον διαμέρισμα δίσκου έχει οριστεί ως εκτεταμένο διαμέρισμα, που απεικονίζεται με σκούρο πράσινο περίγραμμα.

Στο εσωτερικό του, πλέον ο ελεύθερος χώρος είναι λαχανί, και τα διαμερίσματα δίσκου χαρακτηρίζονται ως "Μονάδες λογικού δίσκου", με ανοιχτό μπλε χρώμα. Μέσα στο εκτεταμένο διαμέρισμα, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός των τεσσάρων partitions.

Μπορούμε θεωρητικά να δημιουργήσουμε μία μονάδα λογικού δίσκου για κάθε γράμμα του λατινικού αλφάβητου. Θα πρέπει όμως να αφήσουμε γράμματα διαθέσιμα για εξωτερικούς δίσκους και φλασάκια USB.

Πώς αλλάζω τα γράμματα στους δίσκους για να φαίνονται "σωστά"

Σε κάποιους από εμάς αρέσει η τάξη. Και το να έχουμε ένα διαμέρισμα δίσκου C:, το DVD-RW σαν D:, και ένα διαμέρισμα δίσκου E:, μπορεί να μην μας κάθεται σωστά.

Δεν θα το πούμε OCD (Obsessive Compulsive Disorder), γιατί αυτό πρόκειται για μια σοβαρή ψυχολογική διαταραχή, και χρησιμοποιείται συχνά καταχρηστικά στο Ίντερνετ.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απλό να το αλλάξουμε.

Αρχικά, στη διαχείριση δίσκων κάνουμε δεξί κλικ στο DVD-RW - που θα αναφέρεται πάντοτε ως CD-ROM - και επιλέγουμε "Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, κάνουμε κλικ στην "Αλλαγή..." και επιλέγουμε από τη λίστα οποιοδήποτε διαθέσιμο γράμμα, έστω F: και πατάμε ΟΚ.

Το σύστημα θα μας ενημερώσει πως κάποια προγράμματα που περίμεναν να βρουν το DVD-RW στο D: πιθανώς να μην λειτουργήσουν σωστά. Αυτό είναι το τίμημα της τάξης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στον τόμο E: και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία.

Αφού μετατρέψουμε το E: σε D:, που είναι πλέον διαθέσιμο μετά την αλλαγή του DVD-RW, μπορούμε να ορίσουμε το E: στο DVD-RW.

Πώς διαγράφουμε ή αλλάζουμε μέγεθος στα διαμερίσματα δίσκου

Για τη διαγραφή ενός partition, αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ και να επιλέξουμε "Διαγραφή τόμου".

Επιβεβαιώνουμε την προειδοποίηση, και αυτό ήταν. Ο τόμος και όλα τα δεδομένα που περιέχει, έχουν διαγραφεί.

Να σημειωθεί πως η ενέργεια αυτή δεν διαθέτει "αναίρεση" (undo). Ο μόνος τρόπος να επαναφέρουμε τα δεδομένα είναι με κάποια ειδική εφαρμογή.

Από εκεί και πέρα, για να καλύψουμε τον κενό χώρο χωρίς να φτιάξουμε άλλα διαμερίσματα δίσκου, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ και επέκταση στο διαμέρισμα δίσκου που βρίσκεται ακριβώς αριστερά από τον κενό χώρο.

Η επέκταση στα διαμερίσματα δίσκου γίνεται αποκλειστικά προς τα δεξιά. Αν πατήσουμε απλά επόμενο σε όλες τις οθόνες, η επέκταση θα καλύψει όλο τον κενό χώρο.

Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, μπορούμε να ορίσουμε το μέγεθος της επέκτασης, πάντα σε MB, γιατί η Microsoft δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ενημερώσει την εφαρμογή πως πλέον μετράμε τους δίσκους σε Terabyte.

Οι περιορισμοί της διαχείρισης δίσκων στη δημιουργία partition

Όπως προαναφέραμε, η διαχείριση δίσκων έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με τρίτα προγράμματα.

Κατ' αρχάς, δεν επιτρέπει τη μεταφορά partition εντός του δίσκου. Ας πούμε πως είχαμε φτιάξει τρία διαμερίσματα δίσκου, το ένα πρωτεύον και τα δύο σαν μονάδες λογικού δίσκου.

Αν αποφασίσουμε να διαγράψουμε το F: με δεξί κλικ -> Διαγραφή τόμου, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μέσα από τη διαχείριση δίσκων να μεταφέρουμε προς τα αριστερά το G:, και να του κάνουμε επέκταση για να καλύψει όλο τον κενό χώρο.

Ουσιαστικά θα μείνει ένας κενός χώρος, στον οποίο μπορούμε μόνο να δημιουργήσουμε νέα διαμερίσματα δίσκου. Δεν μπορούμε καν να επεκτείνουμε το F:, καθώς είναι πρωτεύον partition.

Βέβαια, η μεταφορά partition είναι μια διαδικασία που πρέπει να μετακινήσει όλα τα δεδομένα που περιέχει το διαμέρισμα δίσκου. Αν έχουμε πολλά δεδομένα, θα πάρει ώρες, μπορεί και όλη τη νύχτα.

Η μεταφορά όμως είναι κάτι που επιτρέπει ακόμα και το πλέον απλό τρίτο πρόγραμμα για τη διαχείριση δίσκων. Μόνο η εφαρμογή της Microsoft δεν το υποστηρίζει με κανένα τρόπο.

Μία άλλη παράλειψη στη διαχείριση δίσκων είναι πως δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο να συγχωνεύσουμε δύο διαμερίσματα δίσκου, κάτι που θα βρούμε σε συγκεκριμένες τρίτες εφαρμογές.

Πώς δημιουργώ διαμερίσματα δίσκου με το EaseUS Partition Master Free

To EaseUS Partition Master είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα για τη διαχείριση δίσκων. Μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίασή μας:

Ακόμα και στη δωρεάν έκδοση, θα βρούμε όλες τις απαραίτητες δυνατότητες που απουσιάζουν από τη διαχείριση δίσκων των Windows.

Εγκατάσταση EaseUS Partition Master Free

Θα κατεβάσουμε τη νεότερη έκδοση του EaseUS Partition Master από τη διεύθυνση http://www.easeus.com/download/epmf-download.html

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η τελευταία έκδοση είναι η 11.9. Να σημειωθεί πως η δωρεάν έκδοση απευθύνεται αποκλειστικά σε οικιακούς χρήστες, όχι σε επαγγελματικό περιβάλλον οποιασδήποτε μορφής.

Θα χρειαστεί να εισάγουμε ένα email για να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Μπορούμε βεβαίως να ξε-τσεκάρουμε το Keep informed of latest product updates and special offers, για να μην μας έρχονται διαφημιστικά μηνύματα από την EaseUS.

Η εγκατάσταση είναι αρκετά απλή. Προσπερνάμε την προτροπή για να δοκιμάσουμε την έκδοση Pro, που έχει κάποιες πιο προχωρημένες δυνατότητες.

Μεταξύ των δυνατοτήτων της έκδοσης Pro είναι η διαχείριση δυναμικών δίσκων, η αλλαγή ανάμεσα σε MBR και GPT, και η μετατροπή δυναμικού δίσκου σε βασικό.

Παρακάτω στην εγκατάσταση, ξετσεκάρουμε την επιλογή για εγκατάσταση του EaseUS Todo Backup Free. Ενώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πρόγραμμα, αν το θελήσουμε θα το κατεβάσουμε ανεξάρτητα, ευχαριστούμε πολύ.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ανοίξει η εφαρμογή, μπαίνουμε στο κυρίως κομμάτι πατώντας στο Launch Application.

Πώς χωρίζω διαμερίσματα δίσκου με το EaseUS Partition Master

Το περιβάλλον του EaseUS Partition Master, επειδή διαθέτει πολλαπλές επιλογές, ίσως φανεί τρομακτικό για έναν αρχάριο χρήστη. Μόλις όμως πιάσουμε τη λογική του, είναι ιδιαίτερα οργανωμένο και εύχρηστο.

Cleanup and Optimization

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι μια νέα προσθήκη στην εφαρμογή της EaseUS.

Μας δίνει την επιλογή να καθαρίσουμε άχρηστα αρχεία, να εντοπίσουμε ογκώδη αρχεία που ίσως θέλουμε να διαγράψουμε, καθώς και να κάνουμε ανασυγκρότηση του δίσκου μέσα από το EaseUS Partition Master.

Πάντως, αν κάναμε χειροκίνητα την προετοιμασία που αναφέραμε νωρίτερα στον οδηγό, δεν υπάρχει λόγος να την ξανακάνουμε μέσα από εδώ.

Συρρίκνωση τόμου

Όπως και με τη διαχείριση δίσκων των Windows, το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε νέα διαμερίσματα δίσκου είναι να συρρικνώσουμε το υπάρχον διαμέρισμα. Αυτό γίνεται επιλέγοντάς το από τη λίστα και κάνοντας κλικ στο "Resize/Move partition".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, μπορούμε να μετακινήσουμε την δεξιά πλευρά του διαμερίσματος δίσκου, ώστε να το συρρικνώσουμε όσο θέλουμε.

Μπορούμε φυσικά και να γράψουμε απευθείας το νέο μέγεθος που θέλουμε στο Partition Size. Και εδώ το μέγεθος μετριέται σε MB.

Προσοχή, αν αλλάξουμε το μέγεθος του partition από την αριστερή πλευρά, αυτό θα μετακινήσει όλο το διαμέρισμα δίσκου, που είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει ώρες.

Ειδικά για το partition των Windows, δεν το συνιστούμε με κανένα τρόπο, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα και να μην μπαίνει πλέον στο λειτουργικό.

Εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, πατάμε ΟΚ. Ο κενός χώρος θα εμφανιστεί ως Unallocated.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονίσουμε μία θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στη διαχείριση δίσκων των Windows και το EaseUS Partition Master.

Στη διαχείριση δίσκων, όποια αλλαγή κάνουμε εφαρμόζεται άμεσα. Στο Partition Master, μπορούμε να δρομολογήσουμε πολλαπλές αλλαγές, και να τις εφαρμόσουμε πατώντας το apply.

Αυτό είναι σωτήριο σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος. Μέχρι να πατήσουμε το Apply, μπορούμε να αναιρέσουμε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση για το σύστημα.

Δημιουργία διαμερίσματος

Έχοντας επιλεγμένο τον Unallocated χώρο, πλέον έχουμε νέες επιλογές στο πεδίο operations. Μεταξύ αυτών είναι η Create partition για να δημιουργήσουμε διαμερίσματα δίσκου.

Η επιλογή αυτή θα μας ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις βρίσκονται στο ίδιο παράθυρο, όχι με μορφή οδηγού με πολλαπλά βήματα.

Το EaseUS από προεπιλογή επιλέγει να είναι λογική μονάδα δίσκου το νέο partition, δεν περιμένει να εξαντλήσει τα πρωτεύοντα διαμερίσματα δίσκου. Ούτως ή άλλως, πρακτικά δεν υπάρχει διαφορά στα primary και τα logical partitions.

Επιλέγουμε λοιπόν το μέγεθος που θέλουμε, είτε αλλάζοντας τα νούμερα στο partition size ή κινώντας τη δεξιά πλευρά στο Decide size and position.

Στη συνέχεια μπορούμε προαιρετικά να ορίσουμε το όνομα του διαμερίσματος (Partition Label) και να επιλέξουμε κάποιο άλλο γράμμα, άλλο σύστημα αρχείων, ή μέγεθος μονάδας εκχώρησης (Cluster Size).

Η επιλογή Optimize for SSD δεν είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο είναι χρήσιμη σε αυτό το σημείο. Υποτίθεται πως χρησιμοποιείται για μεταφορά από μηχανικό δίσκο HDD σε SSD. Μπορούμε να την παραλείψουμε για τη δημιουργία διαμερισμάτων δίσκου.

Τέλος, πατάμε ΟΚ.

Τροποποίηση διαμερίσματος

Αν κάναμε κάποιο λάθος, πχ στο μέγεθος που θέλουμε, επιλέγουμε το νέο partition και κάνουμε κλικ στο Resize/Move.

Από εκεί, εκτός από το να αλλάξουμε το μέγεθος, μπορούμε να μετακινήσουμε το διαμέρισμα δίσκου προς το τέλος του δίσκου, αν χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο ενδιάμεσα χώρο.

Αρκεί να κάνουμε κλικ πάνω στο διαμέρισμα δίσκου και να το τραβήξουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε.

Στις γενικές επιλογές θα βρούμε επίσης:

Αλλαγή ονόματος (Change label)

Αλλαγή γράμματος του δίσκου (Change drive letter)

Διαμόρφωση του διαμερίσματος με το ίδιο ή νέο σύστημα αρχείων (Format partition)

Διαγραφή διαμερίσματος δίσκου (Delete partition).

Έξτρα επιλογές που δεν θα βρούμε στη διαχείριση δίσκων των Windows είναι:

Αντιγραφή διαμερίσματος δίσκου (Copy partition)

Συγχώνευση διαμερισμάτων δίσκου (merge partition)

Μετατροπή από λογικό σε πρωτεύον (convert to primary)

Απόκρυψη διαμερίσματος (Hide Partition)

Ασφαλής διαγραφή διαμερίσματος (Wipe partition).

Η ασφαλής διαγραφή όχι μόνο θα διαγράψει το partition, αλλά θα φροντίσει να μην μπορούν να ανακτηθούν τα δεδομένα.

Για περισσότερες σχετικές εφαρμογές, δείτε τον οδηγό μας:

Εφαρμογή των αλλαγών

Όταν έχουμε δρομολογήσει όλες τις ενέργειες που θέλουμε στο Pending Operations, κάνουμε κλικ στο Apply.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που μας ενημερώνει πόσες ενέργειες πρέπει να γίνουν, και ζητάει την επιβεβαίωσή μας.

Στο ίδιο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε τον αυτόματο τερματισμό του υπολογιστή, τσεκάροντας το Shut down.

Αυτό είναι χρήσιμο σε περίπτωση μετακίνησης διαμερίσματος δίσκου με δεδομένα, που μπορεί να πάρει ώρες. Αφήνουμε τον υπολογιστή ανοιχτό το βράδυ, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σβήσει αυτόματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το EaseUS Partition Master έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο εκτεταμένες αλλαγές και στο διαμέρισμα δίσκου που βρίσκονται τα Windows, κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Με την επανεκκίνηση, ο υπολογιστής θα μπει αυτόματα σε ένα ειδικό περιβάλλον της EaseUS, για να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται.

Πώς μεταφέρω τα προσωπικά μου αρχεία αυτόματα και μόνιμα στο δεύτερο Partition?

Όπως προαναφέραμε, ο σοβαρότερος λόγος για να δημιουργήσουμε διαμερίσματα δίσκου είναι για να έχουμε τα προσωπικά μας αρχεία ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα.

Ενώ μπορούμε να τα αποθηκεύουμε χειροκίνητα στο διαμέρισμα δίσκου D: ή E:, είναι ακόμα καλύτερο αν τα έχουμε να αποθηκεύονται μόνιμα εκεί. Η διαδικασία για αυτό είναι ιδιαίτερα απλή.

Το πρώτο που κάνουμε είναι να κλείσουμε το OneDrive στα Windows 8.1 και Windows 10, ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιούμε ή όχι. Θα το βρούμε στη γραμμή εργασιών, και το κλείνουμε με δεξί κλικ στο εικονίδιο και "Έξοδος".

Επιβεβαιώνουμε στο παράθυρο που θα εμφανιστεί. Το πρόγραμμα θα τρέξει ξανά στην επόμενη εκκίνηση του συστήματος.

Στη συνέχεια, ανοίγουμε το φάκελο στον Τοπικό Δίσκο C: -> Χρήστες -> (το όνομα χρήστη μας) που περιέχει όλους τους προσωπικούς μας φακέλους.

Τους επιλέγουμε όλους και κάνουμε δεξί κλικ -> "Αποκοπή" (Cut).

Σε περίπτωση που φαίνονται οι κρυφοί φάκελοι, ΔΕΝ επιλέγουμε το AppData και το αρχείο NTUSER.dat

Αν το κάναμε σωστά, οι φάκελοι τώρα θα φαίνονται αχνοί. Προς το παρόν δεν έχει γίνει όμως καμία αλλαγή, αν αλλάξαμε γνώμη, μπορούμε να σταματήσουμε τώρα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Είναι σημαντικό να κάνουμε αποκοπή και όχι αντιγραφή, γιατί μόνο έτσι τα Windows θα μεταφέρουν μόνιμα αυτούς τους φακέλους στο δεύτερο διαμέρισμα δίσκου.

Τέλος, ανοίγουμε το νέο διαμέρισμα δίσκου. Μπορούμε είτε να κάνουμε επικόλληση στο βασικό του επίπεδο (partition root)...

... ή να φτιάξουμε πρώτα ένα φάκελο και μετά να κάνουμε σε αυτόν επικόλληση.

Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος σε κάποιο αρχείο με περίεργο όνομα από το OneDrive, σημαίνει πως δεν κλείσαμε σωστά την εφαρμογή. Θα πρέπει να επιλέξουμε "Άκυρο", να κλείσουμε το OneDrive, και να επαναλάβουμε τη διαδικασία.

Αν το αρχείο που χρησιμοποιείται είναι ανοιχτό σε κάποια άλλη εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέξουμε "Άκυρο", να την τερματίσουμε, και να επαναλάβουμε τη διαδικασία.

Αν έχουμε μεγάλο αριθμό ή και όγκο αρχείων, η μεταφορά στο δεύτερο διαμέρισμα δίσκου θα πάρει αρκετή ώρα.

Για την ταχύτερη αντιγραφή αρχείων, δείτε τον οδηγό μας:

Εφόσον η διαδικασία έγινε σωστά, θα βλέπουμε τους φακέλους μας στη νέα τους τοποθεσία με τα ειδικά τους εικονίδια.

Στο εξής, οτιδήποτε αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας, τα "έγγραφα", τις "φωτογραφίες", τη "μουσική", τα "βίντεο", κ.λπ, θα πηγαίνει απευθείας στο δεύτερο διαμέρισμα δίσκου, και θα είναι ασφαλές σε περίπτωση format του λειτουργικού.

Μετά το format και την επανεγκατάσταση, κάνουμε αυτή την ίδια διαδικασία, συγχωνεύοντας τους κενούς φακέλους του νέου λειτουργικού με τους φακέλους που έχουμε ήδη στο δεύτερο διαμέρισμα δίσκου.

Επειδή θα υπάρχουν ήδη φάκελοι με τα ίδια ονόματα, επιλέγουμε "Αντικατάσταση των αρχείων στον προορισμό".

Πλέον τα προσωπικά μας αρχεία είναι αρκετά πιο ασφαλή

Έχετε απορίες σχετικά με τα διαμερίσματα δίσκου και τη διαχείρισή τους?

Αν οτιδήποτε στον οδηγό δεν λειτούργησε όπως περιγράψαμε, και δεν μπορέσατε να δημιουργήσετε διαμερίσματα δίσκου ή να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα, γράψτε μας στα σχόλια, αναφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

Λειτουργικό σύστημα

Εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε

Τι ακριβώς θέλατε να κάνετε με τα διαμερίσματα δίσκου

Συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος (αν υπήρχε)

Πάντως, αν είχατε πρόβλημα με τη διαχείριση δίσκων των Windows, δοκιμάστε πρώτα και το EaseUS Partition Master. Μπορεί να λειτουργήσει, ή τουλάχιστον να παράγει ένα πιο κατανοητό μήνυμα σφάλματος.

