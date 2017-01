Πλήρης Διαχείριση Δίσκου με το Easeus Partition Master

Η ενσωματωμένη Διαχείριση Δίσκων των Windows είναι μια ικανοποιητική εφαρμογή, αλλά έχει τους περιορισμούς της. Το EaseUs Partition Master είναι μια εξαιρετική εναλλακτική, με σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτή τη σπουδαία εφαρμογή για τη διαχείριση δίσκου.



Λήψη και εγκατάσταση EaseUS Partition Master

Μπορούμε να βρούμε τόσο την δωρεάν όσο και την επί πληρωμή έκδοση του EaseUS Partition Master εδώ:

Η δωρεάν έκδοση αναλαμβάνει τη διαχείριση δίσκου αποκλειστικά για προσωπική χρήση, και θα καλύψει τις ανάγκες των περισσότερων οικιακών χρηστών.

Οι επί πληρωμή εκδόσεις έχουν χαρακτηριστικά για Power Users, όπως η αλλαγή μεγέθους δυναμικού τόμου, η υποστήριξη γραμμής εντολών, και η παροχή τεχνικής υποστήριξης από την εταιρεία.

Υπάρχουν επίσης μερικές εκδόσεις για μεγάλες επιχειρήσεις ή τεχνικούς υπολογιστών. Οι εκδόσεις αυτές προσφέρουν απεριόριστη διαχείριση δίσκου σε όλους τους υπολογιστές της ίδιας εταιρείας, τεχνική υποστήριξη απευθείας στους πελάτες, και δωρεάν αναβαθμίσεις εφ' όρου ζωής.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα δούμε τις δυνατότητες τόσο της δωρεάν όσο και της επαγγελματικής έκδοσης, όσον αφορά τη διαχείριση δίσκου.

Κατά την εγκατάσταση της δωρεάν έκδοσης, το Partition Master θα προτείνει να εγκαταστήσει το EaseUS ToDo Backup Free, το οποίο όμως δεν απαιτείται για τη διαχείριση δίσκου, και είναι ασφαλές να το ξετσεκάρουμε.

Πρέπει οπωσδήποτε να ξετσεκάρουμε τα TuneUp Utilities, μια εφαρμογή που χαρακτηρίζεται οριακά σαν malware, η οποία μόλις εγκατασταθεί, είναι πραγματικά δύσκολο να απεγκατασταθεί.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης το Unchecky για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα εγκατασταθούν ανεπιθύμητες εφαρμογές.

Δεν θα βρούμε καμία από αυτές τις έξτρα λήψεις στο EaseUS Professional.

EaseUS Partition Master Free

Η δωρεάν έκδοση του EaseUS Partition Master είναι ιδανική για κάθε ανάγκη διαχείρισης δίσκου ενός μέσου οικιακού χρήστη.

Αφού ξεκινήσουμε την εφαρμογή, αγνοώντας τα άλλα freeware που αναφέρει...

...έχουμε μια πλήρη επισκόπηση των κατατμήσεων του συστήματος, για όλους τους φυσικούς δίσκους.

Το μενού "Operations" μας δίνει διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το αν επιλέξαμε έναν δίσκο...

...το διαμέρισμα δίσκου "System Reserved" για την εκκίνηση των Windows...

...το διαμέρισμα δίσκου του λειτουργικού συστήματος...

...ένα διαμέρισμα δίσκου με δεδομένα...

...ή αν επιλέξουμε κενό χώρο, που δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί.

Η διαχείριση δίσκου είναι τόσο εύκολη όσο το να επιλέξουμε τον δίσκο, το partition, ή τον ελεύθερο χώρο, και έπειτα την λειτουργία για την οποία ενδιαφερόμαστε.

Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο με όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλογές για την συγκεκριμένη λειτουργία.

Γιατί το EaseUS κάνει καλύτερη διαχείριση δίσκου από τα Windows

Υπάρχουν αρκετές πολύ χρήσιμες λειτουργίες για το δίσκο, τις οποίες η Διαχείριση Δίσκων των Windows δεν μπορεί να τις κάνει καθόλου, ενώ για το EaseUS είναι ρουτίνα.

Μετακίνηση κατάτμησης

Η Διαχείριση Δίσκων μπορεί να αλλάξει το μέγεθος ενός τόμου, αλλά όχι να τον μετακινήσει. Με το EaseUs μπορούμε να κάνουμε αλλαγή μεγέθους και ταυτόχρονα να μετακινήσουμε ένα διαμέρισμα δίσκου.

Έχετε υπόψιν, όμως, ότι το να μετακινήσουμε ένα τόμο μπορεί να πάρει ώρες, ανάλογα με το πόσα gigabyte δεδομένων περιέχει και το πόσο γρήγορος είναι ο δίσκος μας.

Μετατροπή ενός πρωτεύοντος διαμερίσματος σε λογικό και αντίστροφα

Οι δίσκοι με MBR partition table μπορούν να υποστηρίξουν μόνο μέχρι τέσσερα πρωτεύοντα διαμερίσματα δίσκου. Αν όμως ένα από αυτά είναι εκτεταμένο, μπορεί να περιέχει μέχρι 99 λογικά διαμερίσματα.

Με τη Διαχείριση Δίσκων των Windows, σε έναν δίσκο με 4 πρωτεύοντα διαμερίσματα, πρέπει να καταστρέψουμε το ένα από αυτά για να δημιουργήσουμε εκτεταμένα και λογικά διαμερίσματα.

Το EaseUS μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα, μετατρέποντας ένα πρωτεύον διαμέρισμα σε λογικό, χωρίς καμία απώλεια δεδομένων.

Αντιγραφή διαμερίσματος δίσκου

Θέλετε να αντιγράψετε ένα ολόκληρο διαμέρισμα σε κάποιο άλλο μέρος του δίσκου, ή σε έναν δεύτερο δίσκο? Είναι απλό με την λειτουργία Copy Partition.

Η λειτουργία θα αναλύσει πρώτα το επιλεγμένο διαμέρισμα δίσκου, θα τρέξει το chkdisk και θα διορθώσει τυχών προβλήματα του συστήματος αρχείων.

Έπειτα, επιλέγουμε το διαμέρισμα προορισμού ή τον ελεύθερο χώρο, και πατάμε Next.

Τέλος, επιλέγουμε το μέγεθος του διαμερίσματος προς αντιγραφή, αν θέλουμε να είναι μικρότερο από τον διαθέσιμο χώρο ή αν ο διαθέσιμος χώρος είναι μεγαλύτερος και θέλουμε να το επεκτείνουμε, και πατάμε "Finish".

Αντιγραφή δίσκου - Αντιγραφή Λειτουργικού Συστήματος

Αγοράσαμε λοιπόν ένα νέο δίσκο και θέλουμε να μεταφέρουμε το λειτουργικό σύστημα εκεί χωρίς να ξανακάνουμε format και επανεγκατάσταση.

Η τελευταία έκδοση του EaseUS partition master έχει μια ειδική επιλογή για την μεταφορά του λειτουργικού συστήματος σε άλλον δίσκο, SSD ή HDD.

Συγχώνευση κατατμήσεων

Θέλετε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα διαμερίσματα δίσκου σε ένα, και να διατηρήσετε τα αρχεία όλων των διαμερισμάτων? Είναι εύκολο με την λειτουργία Merge partition.

Απλά ελέγχουμε τα σχετικά διαμερίσματα, και διαλέγουμε ποιο από αυτά θα περιέχει τα αρχεία των υπολοίπων. Στο παράδειγμα, θα συγχωνεύσουμε το E: και G, διατηρώντας το E: σαν το σύνθετο διαμέρισμα δίσκου.

Μετατροπή δίσκου MBR σε GPT και αντίστροφα

Το GPT είναι ένας νεότερος τύπος partition table, ο οποίος επιτρέπει περισσότερα πρωτεύοντα διαμερίσματα δίσκου και μπορεί να υποστηρίξει δίσκους μεγαλύτερους από 2TB.

Με το EaseUS Partition Master, είναι εύκολο να μετατρέψουμε έναν MBR δίσκο σε GPT, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ο δίσκος εκκίνησης του συστήματος.

Μετατροπή δυναμικού δίσκου σε βασικό

Η Διαχείριση Δίσκων μπορεί να μετατρέψει έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, αλλά δεν μπορεί να κάνει το αντίστροφο χωρίς να καταστρέψει τα δεδομένα. Για το EaseUS, είναι απλά μια ακόμα λειτουργία.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία στον οδηγό:

Δυναμικός Δίσκος - Μετατροπή σε Βασικό με Ασφάλεια

Διαμόρφωση κατάτμησης σε εναλλακτικό σύστημα αρχείων

Εκτός από το FAT32 και το NTFS, το EaseUS Partition Master υποστηρίζει επίσης τα Ext2 και Ext3 συστήματα αρχείων για Linux.

Βέβαια, οι σύγχρονες διανομές Linux όπως το Ubuntu και το Linux Mint χρησιμοποιούν το νεότερο Ext4 filesystem. Υπάρχουν όμως κάποιες διανομές που χρησιμοποιούν ακόμα Ext2 ή Ext3.

Προγραμματίζοντας πολλαπλές λειτουργίες

Τέλος, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του EaseUS για τη διαχείριση δίσκου είναι ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε πολλαπλές λειτουργίες δίσκου, ακόμα και αν αυτές απαιτούν επανεκκίνηση.

Αν αλλάξαμε γνώμη για κάποια λειτουργία, όσο ακόμα δεν έχει αυτή εφαρμοστεί, μπορούμε να πατήσουμε "Undo" και τίποτα δεν θα αλλάξει στους δίσκους και τα διαμερίσματα τους.

EaseUS Partition Master Professional

Η βασική διαφορά του EaseUS Partition Master είναι ότι μπορεί να αλλάξει το μέγεθος διαμερισμάτων σε δυναμικούς δίσκους, πράγμα που δεν υποστηρίζεται από την δωρεάν έκδοση.

Μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα WinPE δίσκο εκκίνησης, σε ένα USB, CD/DVD ή ακόμα και να το εξάγει σε μορφή ISO.

Ποιο πρόγραμμα προτιμάτε για τη διαχείριση δίσκου?

Το EaseUS Partition Master δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα για τη διαχείριση δίσκου στα Windows, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, με 24 εκατομμύρια χρήστες σύμφωνα με την εταιρία.

Έχετε δοκιμάσει το EaseUS? Προτιμάτε κάποια άλλη εφαρμογή για τη διαχείριση δίσκου? Γράψτε μας στα σχόλια.