Τζάμπα Παιχνίδια για PC στο Steam και το Origin

Οι online πλατφόρμες παιχνιδιών έχουν αυξήσει κατακόρυφα την ευκολία του να αγοράζουμε παιχνίδια, καθώς μπορούμε να κάνουμε άμεσα download την αγορά μας. Εκτός αυτού, όμως, η ηλεκτρονική διάθεση παιχνιδιών επιτρέπει στις εταιρείες να τρέχουν προσφορές, στις οποίες να δίνουν τζάμπα παιχνίδια. Δείτε τα πιο πρόσφατα τζάμπα παιχνίδια στο Steam αλλά και το Origin.

Αν ενδιαφέρεστε γενικά για τζάμπα παιχνίδια, δείτε τον αναλυτικό μας οδηγό:

Τζάμπα Παιχνίδια στο Steam

To Steam διαθέτει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη από παιχνίδια που διατίθενται δωρεάν από τους δημιουργούς τους.

Για τις ανάγκες αυτού του οδηγού, όμως, μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια που κανονικά είναι διαθέσιμα επί πληρωμή, αλλά για ένα σύντομο διάστημα μπορούμε να τα αποκτήσουμε χωρίς κόστος, και να είναι δικά μας για πάντα.

Το νεότερο σχετικό παιχνίδι στο Steam είναι το PayDay 2, ένας τίτλος που μπορούμε να τον περιγράψουμε σαν "εξομοιωτή ληστείας πρώτου προσώπου".

Είτε μόνοι μας με τη βοήθεια του υπολογιστή, είτε και σε co-op με έως και τρεις άλλους φίλους, σχεδιάζουμε και εκτελούμε ληστείες σε τράπεζες, και όχι μόνο.

Σε αντίθεση με πολλά τζάμπα παιχνίδια, που είναι επιεικώς απαρχαιωμένα, το PayDay 2 είναι ένας τίτλος του 2013, με απόλυτα αξιοπρεπή γραφικά ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα.

Για να αποκτήσουμε δωρεάν το PayDay 2, αρκεί να μπούμε στη σελίδα του παιχνιδιού στο Steam και να επιλέξουμε "Εγκατάσταση".

Αν δεν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι στο λογαριασμό μας, το Steam θα μας ζητήσει να συνδεθούμε ή να εγγραφούμε.

Η προσφορά ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου, και θα ισχύει μέχρι να διεκδικήσουν το παιχνίδι 5 εκατομμύρια χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς δεν υπάρχει κάποιος επίσημος μετρητής, αν σας ενδιαφέρει, καλό είναι να βιαστείτε, καθώς τα μεγαλύτερα διεθνή site στο χώρο της τεχνολογίας έχουν γράψει για αυτή την προσφορά.

Τζάμπα Παιχνίδια στο Origin

Αν έχετε ήδη διαβάσει τον τρέχοντα οδηγό σε προηγούμενη έκδοσή του και έχετε λογαριασμό στο Origin και εγκατεστημένη την εφαρμογή, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα για να κατεβάσετε το νεότερο από τα τζάμπα παιχνίδια.

Οι περισσότεροι gamer έχουν ένα λογαριασμό στο Steam. Όμως η αντίστοιχη υπηρεσία Origin, που διαθέτει αποκλειστικά τίτλους της Electronic Arts, έχει σαφώς πιο περιορισμένη βάση χρηστών.

Για να έχουμε πρόσβαση στα τζάμπα παιχνίδια του Origin, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό. Μπαίνουμε στο Origin.com και κάνουμε κλικ στο Register κάτω αριστερά.

Επιλέγουμε τη χώρα μας, αν δεν έχει επιλεγεί αυτόματα σωστά με βάση την διεύθυνση IP μας. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε την ημερομηνία γέννησής μας, και πατάμε Next.

Συμπληρώνουμε ένα έγκυρο email, στο οποίο θα μας έρθει επιβεβαίωση. Βάζουμε έναν ισχυρό κωδικό, και ένα Public ID, που θα είναι το όνομα με το οποίο θα φαίνεται δημοσίως ο λογαριασμός μας. Το όνομα και το επώνυμό μας είναι προαιρετικά.

Να σημειωθεί πως ο κωδικός πρέπει να περιέχει 8-16 χαρακτήρες, και τουλάχιστον ένα κεφαλαίο και ένα πεζό γράμμα. Όχι όμως σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες, όπως @, #, *, κ.λπ.

Έχοντας συμπληρώσει τις υποχρεωτικές πληροφορίες, τσεκάρουμε το "I'm not a robot" για να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ρομπότ, και κάνουμε κλικ στο Next.

Στο τελευταίο βήμα, συμπληρώνουμε μια ερώτηση με μια μυστική απάντηση, σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό μας και δεν έχουμε πρόσβαση στο email που έχουμε δηλώσει στο λογαριασμό.

Από το πεδίο My prodile, activity & friends μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιους θα είναι ορατό το προφίλ και η δραστηριότητά μας. Μπορούμε να επιλέξουμε και κανέναν.

Προαιρετικά ξετσεκάρουμε το Allow gamers to find me by my email, και το email me about EA's product, news, events and promotions. Έτσι, δεν θα έρχονται ανεπιθύμητα email από την Electronic Arts, ή αιτήματα φιλίας από γνωστούς μας.

Τέλος, κάνουμε κλικ στο Create Account. Εφόσον όλα έχουν γίνει σωστά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα καλοσωρίσματος.

Σε λίγα λεπτά, θα λάβουμε στο email μας το σύνδεσμο για να επικυρώσουμε τη διεύθυνσή μας.

Εγκατάσταση Origin

Για να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε τα τζάμπα παιχνίδια θα χρειαστεί να έχουμε εγκατεστημένο τον client του Origin στον υπολογιστή μας. Θα βρούμε τη νεότερη έκδοση στη σελίδα https://www.origin.com/store/download, για Windows και Mac.

Προφανώς οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναγράφονται αφορούν τον client του Origin, όχι όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνει.

Για τις απαιτήσεις των παιχνιδιών, δείτε τον οδηγό μας:

Τρέχουμε το αρχείο OriginThinSetup που κατεβάσαμε. Εφόσον έχουμε ρυθμισμένη την Ελλάδα σαν τοποθεσία στα Windows, θα έχουμε αυτόματα την εξελληνισμένη έκδοση της εγκατάστασης.

Όμως αυτό αφορά μόνο την εγκατάσταση. Η εφαρμογή δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά, και η EA δεν φαίνεται να βιάζεται.

Αν δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε το Origin κάθε φορά που ξεκινάμε τον υπολογιστή, καλό είναι να ξε-τσεκάρουμε την επιλογή "Αυτόματη εκτέλεση του Origin κατά την εκκίνηση των Windows".

Χρειάζεται επίσης να τσεκάρουμε το "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του Origin" για να συνεχίσει η εγκατάσταση.

Από εκεί και μετά, η διαδικασία προχωράει αυτόματα. Απλά σε ένα σημείο τα Windows θα ζητήσουν την άδειά μας ως διαχειριστές για την εγκατάσταση του προγράμματος.

Μόλις η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, θα συνδεθούμε με τα στοιχεία μας.

Είμαστε πλέον έτοιμοι για τα τζάμπα παιχνίδια.

Κατεβάζοντας τζάμπα παιχνίδια στο Origin

Ανοίγοντας την εφαρμογή, για τη νεότερη προσφορά αρκεί να πάμε στο Store -> Free Games -> On the House.

Αυτή τη στιγμή το Origin δίνει το Dead in Bermuda.

Αρκεί να κάνουμε κλικ στο "Get It Now", και θα προστεθεί στη βιβλιοθήκη μας. Μπορούμε είτε να το κατεβάσουμε άμεσα, ή κάποια στιγμή αργότερα.

Αξίζουν τα τζάμπα παιχνίδια στο Origin?

Το πρώτο παιχνίδι που προσέφερε αυτή η υπηρεσία ήταν το Dead Space , του 2008.

, του 2008. Plants vs. Zombies Game of the Year Edition : κυκλοφόρησε το 2010.

: κυκλοφόρησε το 2010. Battlefield 3 : κυκλοφόρησε το 2011 και η τιμή αγοράς του ήταν στα 20 ευρώ όταν διατέθηκε δωρεάν για λίγες ημέρες, επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του Battlefield 4.

: κυκλοφόρησε το 2011 και η τιμή αγοράς του ήταν στα 20 ευρώ όταν διατέθηκε δωρεάν για λίγες ημέρες, επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του Battlefield 4. Peggle : ένας τίτλος του 2007.

: ένας τίτλος του 2007. Wing Commander III : ο παλιότερος τίτλος μέχρι στιγμής, καθώς κυκλοφόρησε το 1994 για PC Και το 1996 για το πρώτο PlayStation.

: ο παλιότερος τίτλος μέχρι στιγμής, καθώς κυκλοφόρησε το 1994 για PC Και το 1996 για το πρώτο PlayStation. Dragon Age: Origins : κυκλοφόρησε το 2009 για PC, Mac OS, Playstation, και Xbox 360, και ήταν διαθέσιμο για σύντομο διάστημα επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του Dragon Age: Inquisition

: κυκλοφόρησε το 2009 για PC, Mac OS, Playstation, και Xbox 360, και ήταν διαθέσιμο για σύντομο διάστημα επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του Dragon Age: Inquisition Bejeweled 3 : ένα παιχνίδι του 2010.

: ένα παιχνίδι του 2010. SimCity 2000 Special Edition : κυκλοφόρησε το 1995

: κυκλοφόρησε το 1995 Pagan Ultima VIII : κυκλοφόρησε το 1994

: κυκλοφόρησε το 1994 Command & Conquer Red Alert 2 : κυκλοφόρησε το 2000

: κυκλοφόρησε το 2000 Jade Empire Special Edition : κυκλοφόρησε το 2007

: κυκλοφόρησε το 2007 Need For Speed Most Wanted : κυκλοφόρησε το 2012

: κυκλοφόρησε το 2012 Medal of Honor Pacific Assault : κυκλοφόρησε το 2004

: κυκλοφόρησε το 2004 Nox : κυκλοφόρησε το 2000

: κυκλοφόρησε το 2000 Dungeon Keeper : κυκλοφόρησε το 1997

: κυκλοφόρησε το 1997 Mass Effect 2 : κυκλοφόρησε το 2010

: κυκλοφόρησε το 2010 Syberia 2 : κυκλοφόρησε το 2004

: κυκλοφόρησε το 2004 Dead in Bermuda: Κυκλοφόρησε το 2015

Σίγουρα δεν είναι τα πιο επίκαιρα παιχνίδια. Ήταν όμως αρκετά επιτυχημένα στην εποχή τους, και σίγουρα είναι αξιόλογα.

Αν λοιπόν δεν τα έχουμε παίξει, ή αν ο υπολογιστής μας είναι λίγο παλιός και δεν σηκώνει πολλά-πολλά, αξίζει να τους ρίξουμε μια ματιά.

Στο κάτω-κάτω, τζάμπα είναι.

Εσείς ποια από τα τζάμπα παιχνίδια του Steam ή του Origin κατεβάσατε?

Παρακολουθείτε τακτικά τον οδηγό και κατεβάζετε όλα τα νεότερα τζάμπα παιχνίδια? Ή τον ανακαλύψατε πρόσφατα? Γράψτε μας στα σχόλια.

