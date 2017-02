Απαιτήσεις Συστήματος: Τρέχει το Παιχνίδι στον Υπολογιστή Μου;

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν καθημερινό τρόπο διασκέδασης για εκατομμύρια χρήστες εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν δεκάδες νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και όσον αφορά τους υπολογιστές, έχουν όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις συστήματος. Παρακάτω θα δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ελέγξουμε αν ένα παιχνίδι είναι συμβατό με τον υπολογιστή μας.

Απαιτήσεις συστήματος για να τρέχει ένα παιχνίδι σε υπολογιστή

Το gaming στον υπολογιστή δεν είναι τόσο απλό όσο στις κονσόλες, καθώς κάθε παιχνίδι απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να τρέξει αξιοπρεπώς στον υπολογιστή μας.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που κοιτάμε συνήθως για να δούμε αν μπορεί να παίξει κάποιο παιχνίδι, είναι κατά κύριο λόγο η κάρτα γραφικών, και έπειτα ο επεξεργαστής.

Φυσικά υπάρχουν κι άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο στη συμβατότητα διαφόρων παιχνιδιών, όπως το λειτουργικό σύστημα, η μνήμη RAM που διαθέτουμε, η ανάλυση της οθόνης μας, και άλλα.

Κάθε παιχνίδι αναγράφει τις απαιτήσεις συστήματος που πρέπει να έχει ένας υπολογιστής για να το τρέξει. Τα περισσότερα παιχνίδια μάλιστα, χωρίζουν τις απαιτήσεις συστήματος σε δύο κατηγορίες:

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Οι ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις που πρέπει να έχει το σύστημά μας για να παίξουμε το παιχνίδι με χαμηλή ποιότητα γραφικών.

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος: Οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει ένας υπολογιστής για να τρέξει ένα παιχνίδι με ικανοποιητική ποιότητα γραφικών και χωρίς κολλήματα.

Να σημειωθεί πως αν θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με τα γραφικά στο "τέρμα", με κάποια ρύθμιση very high ή Ultra, οι απαιτήσεις συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες. Πολύ σπάνια όμως αναφέρονται οι απαιτήσεις για Ultra gaming.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξουμε αν το σύστημά μας πληρεί τις ελάχιστες ή τις προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος.

Μπορούμε να ελέγξουμε το σύστημά μας χειροκίνητα, ή να βάλουμε κάποια ιστοσελίδα να το κάνει για λογαριασμό μας. Μπορούμε ακόμα και να ψάξουμε στο Youtube για βίντεο με το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει και τα χαρακτηριστικά του συστήματός μας.

Χειροκίνητος έλεγχος

Ο πιο άμεσος τρόπος είναι να συγκρίνουμε τις απαιτήσεις συστήματος που αναφέρει το κάθε παιχνίδι με το hardware που διαθέτουμε.

Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε - στην κυριολεξία - από τι είναι φτιαγμένος ο υπολογιστής μας, υλικό και λογισμικό.

Σε περίπτωση που δε γνωρίζουμε από τι αποτελείται το σύστημά μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα όπως το Speccy. Οδηγίες για τη χρήση του Speccy θα βρείτε στον αναλυτικό μας οδηγό.

Αφού έχουμε στα χέρια μας τις πληροφορίες του συστήματός μας, δε μένει παρά να βρούμε τις απαιτήσεις συστήματος για το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει.

Κάθε παιχνίδι αναγράφει τις απαιτήσεις συστήματος στην περιγραφή του, από οπουδήποτε κι αν θέλουμε να το αγοράσουμε.

Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να αγοράσουμε το No Man's Sky που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Steam. Επιλέγοντας το παιχνίδι και κατεβαίνοντας στο κάτω μέρος της σελίδας, θα δούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.

Κάνοντας μια άμεση σύγκριση με το σύστημά μας, βλέπουμε αν πληρούμε τις απαιτήσεις συστήματος. Στο σύστημα του παραδείγματος διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε ούτε κατά διάνοια να το παίξουμε. Υστερούμε σε όλα τα βασικά σημεία.

Αντίστοιχα βρίσκουμε τις απαιτήσεις συστήματος από οποιοδήποτε online κατάστημα αγοράσουμε το παιχνίδι που θέλουμε.

Σε περίπτωση που το αγοράσουμε από φυσικό κατάστημα, συνήθως βρίσκουμε τις απαιτήσεις συστήματος στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Απαιτήσεις συστήματος αυτόματα από διάφορες ιστοσελίδες

Πολλές φορές μπορεί να μη γνωρίζουμε πόσο καλύτερο ή χειρότερο είναι το δικό μας hardware σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που αναφέρει κάποιο παιχνίδι. Πώς συγκρίνεται μια AMD Radeon 7870 με μια AMD Radeon R7 250;

Ή μπορεί πολύ απλά να βαριόμαστε να συγκρίνουμε ένα-ένα όλα τα χαρακτηριστικά του κάθε game. Ας μην κοροϊδευόμαστε, οι περισσότεροι ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία.

Αντί, λοιπόν, να ψάχνουμε τις απαιτήσεις κάθε παιχνιδιού και να τις συγκρίνουμε με τον υπολογιστή μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια ιστοσελίδα που κάνει αυτόματα αυτή τη σύγκριση.

Παρακάτω θα δούμε τις πιο γνωστές σελίδες που κάνουν αυτή τη δουλειά.

System Requirements Lab

Το System Requirements Lab είναι από τις γνωστότερες ιστοσελίδες με πληροφορίες για τις απαιτήσεις συστήματος για εκατοντάδες παιχνίδια.

Λειτουργεί τρέχοντας ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, το οποίο ανιχνεύει τα χαρακτηριστικά του συστήματός μας. Έπειτα συγκρίνει αυτόματα αυτά τα χαρακτηριστικά με τις απαιτήσεις συστήματος του παιχνιδιού που θα διαλέξουμε.

Για να κάνουμε την πρώτη ανίχνευση, πατάμε από το μενού στο "My Computer Details".

Εκεί επιλέγουμε το "View Computer Details".

Θα κατέβει ένα αρχείο στον υπολογιστή μας με την ονομασία "Detection.exe".

Το τρέχουμε και περιμένουμε να τελειώσει τη διαδικασία.

Αφού τελειώσει, θα κλείσει μόνο του και θα μας ανοίξει ξανά τη σελίδα του Can You RUN It, όπου θα μας ενημερώνει για τα βασικά κομμάτια του υπολογιστή μας.

Πατώντας στην καρτέλα Advanced, μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικές πληροφορίες, ενώ από την καρτέλα Edit μπορούμε να τις αλλάξουμε αυτόματα, σε περίπτωση που έχουμε αναβαθμίσει τον υπολογιστή μας.

Μετά την πρώτη ανίχνευση, τα χαρακτηριστικά του συστήματός μας αποθηκεύονται στη σελίδα μέσω των cookies. Με αυτόν τον τρόπο δε χρειάζεται να ξανακάνουμε σάρωση, ούτε να δημιουργήσουμε κάποιον λογαριασμό.

Τώρα μπορούμε να ψάξουμε το παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε, πατώντας στο "Can You RUN It?". Γράφουμε τον τίτλο του παιχνιδιού, και πατάμε για άλλη μια φορά "Can You RUN It".

Πλέον έχουμε μια αναλυτική περιγραφή για το ποια χαρακτηριστικά πληρεί το σύστημά μας και ποια όχι, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς πού υστερούμε, αν φυσικά υστερούμε κάπου.

Game Debate

Το Game Debate είναι άλλη μία ιστοσελίδα που μας επιτρέπει να ελέγξουμε αν οι απαιτήσεις συστήματος ενός παιχνιδιού συμβαδίζουν με τον υπολογιστή μας.

Για να κάνει όμως αυτόματη ανίχνευση, θα εγκαταστήσει ένα επιπλέον πρόγραμμα στον υπολογιστή μας. Φυσικά μπορούμε να το αφαιρέσουμε μετά την ανίχνευση, με κάποιο πρόγραμμα απεγκατάστασης.

Για να ξεκινήσουμε, πατάμε στην καρτέλα "Can I Run It". Κάνουμε κλικ στο "Download our GD hardware scanner" για να κατέβει ο αντίστοιχος scanner του Game Debate.

Μόλις κατέβει, τον εκτελούμε και πατάμε "Install". Αφού τελειώσει η εγκατάσταση, θα πατήσουμε "Finish" για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Για να αρχίσουμε το scan, κάνουμε κλικ στο κουμπί "System Scan".

Αφού τελειώσει, θα μας εμφανίσει τις πληροφορίες του συστήματός μας.

Πατώντας στο "Game Report", μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για τα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν.

Βάζουμε στην αναζήτηση τον τίτλο του παιχνιδιού και κάνουμε κλικ στο "View report".

Θα ανοίξει ο προεπιλεγμένος browser με τις πληροφορίες που αφορούν το παιχνίδι.

Εναλλακτικά, αν δε θέλουμε να κατεβάσουμε το εργαλείο του Game Debate, μπορούμε να εισάγουμε τις πληροφορίες του συστήματός μας χειροκίνητα.

Πηγαίνουμε στο παιχνίδι της αρεσκείας μας και πατάμε "Test my PC".

Βάζουμε τα στοιχεία του υπολογιστή μας και κάνουμε κλικ στο κουμπί "Proceed".

Θα μας ζητήσει κάποια επιπλέον στοιχεία όπως τη RAM του συστήματός μας. Τα εισάγουμε και πατάμε "Check Specs".

Έτσι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με την αυτόματη μέθοδο.

Έλεγχος επιδόσεων μέσω του Youtube

Πολλές φορές ένα παιχνίδι μπορεί να τρέξει στο σύστημά μας, χωρίς να πληρούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μία πολύ καλή μέθοδος για να το ελέγξουμε, είναι μέσω του Youtube.

Υπάρχουν πολλοί gamers που ανεβάζουν βίντεο στο Youtube με τις επιδόσεις των συστημάτων τους σε διάφορα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει ανέβει κάποιο βίντεο με το παιχνίδι που θέλουμε και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή μας.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούμε να δούμε στην πράξη πόσο καλά παίζεται το εκάστοτε παιχνίδι με το hardware μας, ή έστω με παρόμοιο εξοπλισμό. Όμως καλό είναι να έχουμε ελέγξει πρώτα τις απαιτήσεις συστήματος με κάποιον απ' τους παραπάνω τρόπους.

Για να ψάξουμε τέτοια βίντεο στο Youtube, αρκεί να βάλουμε το όνομα του παιχνιδιού, μαζί με τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών του συστήματός μας.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να τρέξει το Fallout 4 ο gaming υπολογιστής των 550€ που προτείνουμε στον οδηγό αγοράς υπολογιστή, κάνουμε αναζήτηση με τις λέξεις "Fallout 4 G3258 Gtx950".

Ελέγχοντας τα διάφορα βίντεο που θα εμφανιστούν, μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα για το πόσο ομαλό είναι το gameplay.

Τα περισσότερα απ' αυτά τα βίντεο αναγράφουν και τα fps με τα οποία τρέχει το παιχνίδι, καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες για το σύστημα.

Φυσικά υπάρχουν και συνδυασμοί επεξεργαστή, κάρτας γραφικών, και παιχνιδιών, για τα οποία δε θα υπάρχει κάποιο διαθέσιμο βίντεο.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να βασιστούμε στις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζουν οι δημιουργοί των παιχνιδιών.

Εσείς βρήκατε τις απαιτήσεις συστήματος για τα παιχνίδια που θέλετε;

Εσείς ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για να ελέγξετε αν θα παίζουν τα παιχνίδια που έχετε σκοπό να αγοράσετε; Ποια είναι η γνώμη σας για τις σελίδες που αναφέρθηκαν στον οδηγό; Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις σας.