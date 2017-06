Μεταφορά Προγραμμάτων σε Δεύτερο Δίσκο με Ασφάλεια

(Ψήφοι: 8. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Με την πάροδο του χρόνου ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος του υπολογιστή μας ελαττώνεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι περιοδικά εγκαθιστούμε προγράμματα και παιχνίδια, τα οποία εξαντλούν τα διαθέσιμα gigabyte. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη μεταφορά προγραμμάτων σε έναν δεύτερο δίσκο, για να εξοικονομήσουμε χώρο.

Αν έχετε γενικά θέμα με τη χωρητικότητα του δίσκου σας που δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκατεστημένα προγράμματα, δείτε τον οδηγό μας:

H ανάγκη για μεταφορά προγραμμάτων σε δεύτερο δίσκο

Όταν εγκαθιστούμε ένα πρόγραμμα στα Windows, επιλέγουμε συνήθως τη θέση που θέλουμε να εγκατασταθεί.

Οι προκαθορισμένες τοποθεσίες εγκατάστασης είναι τα Program Files (Αρχεία Εφαρμογών) και Program Files (x86).

Συνήθως όμως αυτοί οι φάκελοι με το πέρασμα του χρόνου τείνουν να γεμίζουν αρκετά γρήγορα, με τις εγκαταστάσεις διαφόρων προγραμμάτων, και ειδικά παιχνιδιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, ειδικά εάν η κύρια αποθηκευτική μονάδα του υπολογιστή μας έχει αρκετό χώρο.

Τι γίνεται όμως εάν διαθέτουμε ένα σχετικά μικρό σκληρό δίσκο ή έναν δίσκο SSD με περιορισμένη χωρητικότητα; Θα έρθει κάποια στιγμή που ο ελεύθερος χώρος μας θα εξαντληθεί.

Προσωρινές λύσεις για να ελευθερώσουμε χώρο είναι να τρέχουμε ανά διαστήματα εργαλεία καθαρισμού, όπως το CCleaner και το Disk Cleanup των Windows, και να απεγκαθιστούμε τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούμε συχνά.

Από τη στιγμή όμως που πολλά νέα συστήματα διαθέτουν έναν μικρό SSD δίσκο και έναν μεγάλο HDD δίσκο, μπορούμε να καταφύγουμε στη μεταφορά προγραμμάτων στον δεύτερο δίσκο.

Ακόμη και εάν διαθέτουμε laptop το οποίο έχει ένα DVD-R, μπορούμε να το απομακρύνουμε και να τοποθετήσουμε έναν δεύτερο σκληρό δίσκο με τη χρήση ειδικού caddy.

Έτσι δεν θα χρειαστεί να ανησυχούμε για τη χωρητικότητα του κύριου αποθηκευτικού μας μέσου, καθώς με την πρώτη ευκαιρία μπορούμε να μεταφέρουμε προγράμματα και παιχνίδια σε έναν νέο δίσκο, ακόμη και εξωτερικό, χωρίς να χαθεί η λειτουργικότητά τους.

Φυσικά, μπορούμε εξαρχής κατά την εγκατάσταση των προγραμμάτων να αλλάζουμε την τοποθεσία εγκατάστασης, επιλέγοντας τον δεύτερο δίσκο.

Αν όμως ήμασταν αφηρημένοι και δεν το προσέξαμε, ή το πρόγραμμα δεν πρόσφερε κάποια επιλογή και θέλουμε εκ των υστέρων να κάνουμε μεταφορά προγραμμάτων, θα δούμε παρακάτω αναλυτικά πώς μπορούμε να το πετύχουμε.

FreeMove

Το FreeMove είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά προγραμμάτων σε άλλες τοποθεσίες χωρίς να χαθεί η λειτουργικότητά τους.

Το FreeMove μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν από εδώ.

Αφού το κατεβάσουμε, αρκεί απλά να το τρέξουμε, καθώς είναι portable και δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Βέβαια για να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία της εφαρμογής, θα πρέπει να την ανοίξουμε ως διαχειριστές.

Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι εξαιρετικά λιτό και οι λειτουργίες βασικές.

Εξίσου απλή είναι και η χρήση του προγράμματος. Αρχικά επιλέγουμε τον φάκελο εγκατάστασης της εφαρμογής που θέλουμε να μεταφέρουμε.

Έπειτα επιλέγουμε τον νέο φάκελο προορισμού. Ο νέος φάκελος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στον ίδιο δίσκο, σε νέο διαμέρισμα δίσκου, ή σε άλλον εσωτερικό ή εξωτερικό δίσκο.

Τέλος, επιλέγουμε "Move", περιμένουμε λίγο - ανάλογα με το μέγεθος του φακέλου - και είμαστε έτοιμοι.

Εάν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόγραμμα έχει όντως μετακομίσει από τον δίσκο μας, αρκεί να αναζητήσουμε τον αρχικό του φάκελο.

Στη θέση αυτού θα πρέπει να βρούμε μία συντόμευση του φακέλου, η οποία θα μας παραπέμπει στη νέα τοποθεσία.

Εάν επισκεφτούμε τον νέο προορισμό του φακέλου, θα διαπιστώσουμε ότι όντως βρίσκεται εκεί.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας είναι πλήρως λειτουργικό και στην ουσία δεν θα παρατηρήσουμε καμία διαφορά σε σχέση με πριν.

Η μόνη επιπλέον επιλογή που μας επιτρέπει το FreeMove να κάνουμε, είναι να αποκρύψουμε τον αρχικό φάκελο.

Απεγκατάσταση προγράμματος που έχει μετακινηθεί

Η απεγκατάσταση ενός προγράμματος που έχει μετακινηθεί είναι εξίσου απλή διαδικασία.

Αρχικά απεγκαθιστούμε το πρόγραμμα, όπως θα κάναμε και σε κανονικές συνθήκες.

Μόλις ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, το πρόγραμμα έχει αφαιρεθεί πια από το σύστημά μας.

Το μόνο κατάλοιπο που έχει απομείνει, είναι ένας κενός φάκελος που είχε δημιουργηθεί στην νέα τοποθεσία.

Αρκεί να τον διαγράψουμε χειροκίνητα για να τον ξεφορτωθούμε.

Επαναφορά προγράμματος στην αρχική θέση

Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο θελήσουμε να επαναφέρουμε τον φάκελο εγκατάστασης στην αρχική του θέση, αρχικά διαγράφουμε τη συντόμευση που δημιουργήθηκε.

Έπειτα μεταφέρουμε τον φάκελο από τον νέο προορισμό, στον αρχικό, με αντιγραφή και επικόλληση.

Τώρα το πρόγραμμα θα τρέχει από την αρχική του θέση.

Συστάσεις

Για την ορθή λειτουργία του συστήματός μας, δεν θα πρέπει να μετακινήσουμε σημαντικούς καταλόγους, καθώς μπορεί να διακοπούν βασικές λειτουργίες όπως το Windows Update και οι Windows Store εφαρμογές.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές τοποθεσίες C: \ Users - C: \ Documents and Settings - C: \ Program Files - C: \ Program Files (x86) δεν θα πρέπει να μετακινηθούν για κανέναν λόγο.

Ωστόσο, οι κινούμενοι κατάλογοι που περιέχονται στους παραπάνω καταλόγους μπορούν να μετακινηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως είδαμε παραπάνω, ο κατάλογος C: \ Program Files \ CCleaner μπορεί να μετακινηθεί κανονικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία στον φάκελο που θέλουμε να μετακινήσουμε δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτά και να χρησιμοποιούνται.

Σε προηγούμενο οδηγό είχαμε παρουσιάσει τον συγχρονισμό φακέλων σε Cloud υπηρεσίες με τη χρήση Symbolic Links.

Όπως είδαμε, τα Symbolic Links (symlinks) ή soft links θα λέγαμε ότι είναι προηγμένες συντομεύσεις αρχείων ή και φακέλων.

Ουσιαστικά το FreeMove χρησιμοποιεί ένα γραφικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται σε Symbolic Links για να επιτύχει τη μεταφορά προγραμμάτων σε άλλη τοποθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Symbolic Links, έτσι ώστε να κάνουμε χειροκίνητα τη μεταφορά προγραμμάτων.

Αρχικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τον φάκελο του προγράμματος στη νέα τοποθεσία που επιθυμούμε.

Αφού γίνει η μεταφορά, θα πρέπει να κάνουμε τον συσχετισμό με τη νέα τοποθεσία.

Για να το πετύχουμε αυτό, ανοίγουμε τη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή.

Εκεί πληκτρολογούμε την εξής εντολή:

mklink /J "αρχική τοποθεσία φακέλου" "νέα τοποθεσία φακέλου".

Στη δική μας περίπτωση γίνεται κάπως έτσι:

mklink /J "C:\Program Files\CCleaner" "F:\PC Steps\CCleaner".

Εάν μεταφερθούμε στην αρχική τοποθεσία του φακέλου, θα παρατηρήσουμε ότι πια έχει δημιουργηθεί μία συντόμευση.

Ανοίγοντας τον φάκελο, θα βρούμε μέσα τα αρχεία που υπήρχαν και πριν. Μάλιστα η θέση των αρχείων φαίνεται να είναι ακόμα στην αρχική τοποθεσία.

Εάν όμως προχωρήσουμε στην απομάκρυνση του δίσκου που φιλοξενεί τη νέα τοποθεσία του φακέλου, θα λάβουμε το μήνυμα που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε βέβαιοι ότι όντως η μεταφορά προγραμμάτων έχει επιτευχθεί.

Βρήκατε χρήσιμη τη μεταφορά προγραμμάτων σε δεύτερο δίσκο?

Σε περίπτωση που διαθέτετε μικρής χωρητικότητας δίσκο και εγκαθιστάτε συχνά διάφορα προγράμματα ή παιχνίδια, η χρήση του FreeMove ή των Symbolic Links μπορεί να σας λύσει τα χέρια.

Εάν βρήκατε χρήσιμο τον παραπάνω οδηγό, ή εάν έχετε κάποια απορία πάνω σε αυτά που περιγράψαμε, γράψτε μας στα σχόλια.

