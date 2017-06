Τα Καλύτερα Site Προσφορών Κάθε Είδους

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Διάφορα προϊόντα βγαίνουν κάθε μέρα σε προσφορά. Χάρη στις ιστοσελίδες που εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές για εμάς, μπορούμε να τα αποκτήσουμε αρκετά φθηνότερα. Ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ, ταξιδιωτικά πακέτα, και άλλα πολλά, βρίσκονται ανάμεσα στα διαθέσιμα deals. Δείτε τα καλύτερα site προσφορών και προγράμματα επιβράβευσης για επιπλέον εξοικονόμηση χρημάτων.

Τι είναι τα site προσφορών

Υπάρχουν πολλά site που συνεργάζονται με καταστήματα και εταιρείες για να προσφέρουν εκπτώσεις σε διάφορα αντικείμενα και υπηρεσίες, με σκοπό την προώθησή τους.

Δεν είναι σπάνιες οι εκπτώσεις 50%, ή ακόμη και παραπάνω. Μάλιστα, κατά καιρούς μπορεί να δούμε κάποιο προϊόν μεγάλης αξίας, σε πολύ συμφέρουσα τιμή.

Αν έχουμε το νου μας να ελέγχουμε συχνά τις παρακάτω ιστοσελίδες, σίγουρα θα ανακαλύψουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι.

Με μια εγγραφή στο newsletter της εκάστοτε ιστοσελίδας, θα έχουμε όλες τις νέες προσφορές κατευθείαν στο inbox μας.

Η άνοδος και η πτώση στα site προσφορών στην Ελλάδα

Το 2010 ήταν η χρονιά που έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα τα πρώτα site προσφορών.

Οι πρωτεργάτες ήταν το Goldendeals.gr, μια αμιγώς ελληνική προσπάθεια υπό την αιγίδα της Χρυσής Ευκαιρίας, και το Groupon.gr, το ελληνικό κομμάτι του διεθνούς κολοσσού στο χώρο των site προσφορών.

Το διάστημα μεταξύ 2010 και 2011 υπήρξε μια έκρηξη από site προσφορών, με νέες σελίδες να ξεφυτρώνουν κάθε λίγες ημέρες.

Βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επιβίωσαν όλα αυτά τα εκατοντάδες site προσφορών. Σταδιακά η καινοτομία του πράγματος άρχισε να ξεφτίζει. Οι σελίδες που δεν ήταν καλά οργανωμένες και ανταγωνιστικές, κατέληξαν να κατεβάσουν ρολά.

Ταυτόχρονα, το 2014 τρία από τα μεγαλύτερα sites, Goldendeals.gr, Cheapis.gr, και Groupon.gr ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Αυτή η κίνηση πιθανώς να οφειλόταν στα Capital Controls και τη μειωμένη ζήτηση για αυτού του τύπου τις προσφορές.

Ειδικά όμως για την περίπτωση της Groupon, η εταιρεία είχε διεθνώς μεγάλη πτώση. Μέσα στο 2015 η μετοχή της έπεσε κατά 65%, το Σεπτέμβριο απέλυσε το 10% του προσωπικού της, αποσύρθηκε από άλλες επτά χώρες, και είχε ζημιές 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα site προσφορών που αξίζουν την προσοχή μας

Σήμερα, η αγορά των προσφορών έχει πλέον ωριμάσει. Τα site που λειτουργούν ακόμα ή site που ιδρύθηκαν υπό πιο ψύχραιμες συνθήκες, έχουν θεμελιώσει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, έχει ωριμάσει και το επίπεδο των αγοραστών. Την περίοδο 2010-2011 πολλοί από εμάς αγόραζαν κουπόνια που δεν καταφέρναμε να αξιοποιήσουμε μέχρι τη λήξη τους, και κατέληγαν να πάνε χαμένα. Πλέον, είμαστε πιο προσεκτικοί στις αγορές μας.

Με αυτά σαν δεδομένα, ξεχωρίσαμε ορισμένα από τα πιο "σοβαρά" site προσφορών, στα οποία μπορούμε να βρούμε προσφορές από φυσικά αντικείμενα μέχρι υπηρεσίες σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, και ολόκληρα πακέτα διακοπών.

reGroup.gr

Το reGroup.gr είναι πρακτικά η συνέχεια του Groupon, καθώς ιδρύθηκε από την ίδια ομάδα που έφερε το διεθνές site προσφορών στην Ελλάδα.

Ανήκει στον όμιλο του e-shop.gr, οπότε είναι πολύ πιθανό να το θυμόμαστε από εκεί, ενώ εξαγόρασε τα goldendeals.gr και cheapis.gr, των οποίων πλέον τα domain οδηγούν στο reGroup.

Στις προσφορές του reGroup θα βρούμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως smart watch, φορτιστές, ηχεία, ακουστικά, ακόμα και tablet και μάσκες VR.

Επίσης θα βρούμε πολλές προσφορές για ταξίδια και ξενοδοχεία:

Snatch.gr

Στα αγγλικά, η λέξη snatch μπορεί να μεταφραστεί σαν "αρπάζω".

Κάθε μέρα εμφανίζονται στο snatch.gr τρεις διαφορετικές προσφορές που ισχύουν μόνο για 24 ώρες. Καμιά φορά μπορεί να δούμε ιδιαίτερα περίεργα εργαλεία, που συνήθως θα συναντούσαμε σε διαφημίσεις τύπου "Telemarketing".

Πέρα από αυτά, θα βρούμε και πολλά προϊόντα όπως συσκευές για το σπίτι και διάφορα gadgets.

GoodDeals.gr & Thessalonikimou.gr

Το GoodDeals.gr είναι ένα site προσφορών που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές προσφορές.

Στις ενότητές του θα βρούμε εστιατόρια, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, ταξίδια, και άλλα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, με προσφορές κυρίως για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, θα βρούμε το thessalonikimou.gr.

Happydeals.gr

Στο Happydeals.gr θα βρούμε ελκυστικά deals για ταξιδιωτικά πακέτα...

...εστιατόρια...

...και άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών skydiving και deals για δωμάτια απόδρασης.

DoneDeals.gr

Στο donedeals.gr θα βρούμε μικρότερα gadget, όπως ακουστικά, ηχεία, power bank, αλλά και smart watch.

Μαζί με άλλες κατηγορίες, διατίθενται προσφορές για ταξίδια με μεγάλες μειώσεις στις τιμές.

Alepoudaki.gr

Θα μπορούσε κανείς να πει, "Μα καλά, πού πας με το όνομα αλεπουδάκι?" και μάλλον οι δημιουργοί του δεν είχαν διαβάσει τον οδηγό για την κατοχύρωση domain.

Ωστόσο, το alepoudaki.gr διαθέτει αρκετές ενδιαφέρουσες προσφορές. Ανάμεσα σε αυτές θα βρούμε και value for money κινητά από κινέζικες εταιρείες.

Επίσης, υπάρχουν υπολογιστές, laptop, και εκτυπωτές, μεταχειρισμένοι και μη.

Δυστυχώς, ενώ το alepou.gr είναι κατοχυρωμένο, αυτός που το έχει δεν έχει ανεβάσει site. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβεβαιώναμε αν ισχύει η alepou.gr 100, το alepoudaki.gr 110.

ExtraDeals.gr

Τελευταίο αλλά όχι καταϊδρωμένο έρχεται το extradeals.gr. Το site ξεχωρίζει επειδή λειτουργεί σαν deals aggregator, συγκεντρώνει δηλαδή προσφορές από πολλά άλλα site προσφορών για εμάς.

Με τα φίλτρα στο αριστερό μέρος μπορούμε να περιορίσουμε τα deals που εμφανίζονται και να κάνουμε την επιλογή μας.

Site προσφορών ειδικά για ταξίδια

Αν μας αρέσουν οι εκδρομές, μπορούμε να βρούμε καλές τιμές για οικονομικές διακοπές. Η προσφορά μπορεί να αφορά μόνο τη διαμονή σε ξενοδοχείο ή να περιλαμβάνει ολόκληρο ταξιδιωτικό πακέτο, μαζί με τις μεταφορές.

Με το xenodoxeio.gr, το ekdromi.gr, το price4all.gr, και το book2stay.gr, θα ανακαλύψουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες για τις αναφερθείσες ιστοσελίδες.

Για περισσότερα σχετικά με την οργάνωση ενός ταξιδιού, δείτε επίσης τον οδηγό μας:

Επιστροφή χρημάτων από αγορές

Κάτι που κυμαίνεται σε διαφορετική κατηγορία από τα υπόλοιπα site προσφορών, είναι η εξαιρετική υπηρεσία Pigogo.gr.

Μπορούμε να κερδίζουμε επιστροφή ενός ποσοστού των χρημάτων από τις αγορές που κάνουμε ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένα καταστήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή εγγραφή στο Pigogo.

Όταν εισέλθουμε σε ένα κατάστημα μέσω του Pigogo, και πραγματοποιήσουμε μία αγορά, το Pigogo κερδίζει ένα μέρος των χρημάτων, λόγω του ότι εκείνο μας παρέπεμψε στο κατάστημα.

Αυτού του είδους η στρατηγική λέγεται Affiliate Marketing και την έχουμε αναλύσει σε παλαιότερο οδηγό μας:

Έτσι λοιπόν το Pigogo κρατάει ένα μικρό μέρος της προμήθειας ως κέρδος και δίνει το υπόλοιπο σε εμάς.

Πάνω από 400 e-shop είναι διαθέσιμα και πολλές επώνυμες και δημοφιλείς εταιρείες όλων των κατηγοριών βρίσκονται ανάμεσά τους, όπως e-shop, Public, MediaMarkt, Aegean, e-fresh κ.ά.:

Μάλιστα, συμπεριλαμβάνονται πολλά site προσφορών - και όλα αυτά που αναφέραμε πιο πάνω.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Pigogo είναι ότι τα χρήματα που κερδίζουμε, δεν παραμένουν στον λογαριασμό του Pigogo αλλά μπορούμε να τα μεταφέρουμε απευθείας στην τράπεζα ή στο Viva Wallet.

Οπότε, στην επόμενή μας αγορά αξίζει να ελέγξουμε αν το κατάστημα είναι στη λίστα του Pigogo.

Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας

Οι μεγάλες εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote και Vodafone, διαθέτουν τα γνωστά σε όλους προγράμματα καρτοκινητής, What's Up και CU, αντίστοιχα.

Αυτά διαθέτουν διάφορα πακέτα για ομιλία, mobile internet, και SMS, καθώς και πακέτα ειδικά για φοιτητές. Ταυτόχρονα προσφέρουν ιδιαίτερα αξιόλογες προσφορές, τις οποίες δεν πρέπει να χάσουμε.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πακέτα που υπάρχουν για internet στο κινητό και στο tablet, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τον οδηγό μας:

Επίσης, με ένα τρικ μπορούμε να έχουμε ακόμα και απεριόριστο δωρεάν ίντερνετ:

Cosmote What's Up

Εάν είμαστε συνδρομητές του What's Up, έχουμε τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από τις προσφορές "Deals for you", όπως τις έχει βαφτίσει η εταιρεία.

Με events, εισιτήρια κινηματογράφου, φαγητό, ποτό, και παγωτό, καταστήματα ρούχων, εισιτήρια ταξιδιών, και πολλά άλλα να βρίσκονται ανάμεσα στις προσφορές, κανείς δεν θα μείνει δυσαρεστημένος.

Ακολουθώντας τις οδηγίες και στέλνοντας ένα SMS, λαμβάνουμε τον κωδικό τον οποίο μπορούμε να εξαργυρώσουμε.

Θα χρειαστεί να ελέγξουμε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις ημέρες για τις οποίες είναι ενεργή η προσφορά.

Vodafone CU

Με το CU Around μας προσφέρονται deals σε όλες τις γνωστές κατηγορίες, ακόμη και για delivery.

Προσοχή ωστόσο, γιατί θα πρέπει να διαβάσουμε καλά τους όρους και προϋποθέσεις.

Προγράμματα επιβράβευσης τραπεζών

Αν διαθέτουμε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank, ή την Τράπεζα Πειραιώς, είναι εύκολο να εξοικονομήσουμε χρήματα στις αγορές μας.

Με τα προγράμματα επιβράβευσης που διαθέτουν, χρησιμοποιώντας την κάρτα της αντίστοιχης τράπεζας σε επιλεγμένα ή σε όλα τα καταστήματα, μαζεύουμε πόντους. Όταν μαζέψουμε αρκετούς, μπορούμε αν θέλουμε να τους εξαργυρώσουμε και έτσι να κερδίσουμε έκπτωση σε κάποια αγορά μας.

Συνήθως η εξαργύρωση γίνεται την ώρα της αγοράς, από το μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS) του καταστήματος.

Αν θέλετε να μάθετε για την ανέπαφη πληρωμή μέσω κινητού και το mobile banking, δείτε τον οδηγό μας:

Στο Alpha Bonus της Alpha Bank, προστίθενται πόντοι για όλες τις αγορές που κάνουμε με κάρτα της τράπεζας, ενώ αν αγοράσουμε από τους συνεργάτες της, οι πόντοι είναι διπλάσιοι ή τετραπλάσιοι.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το πρόγραμμα go4more, στο οποίο κερδίζουμε πόντους με οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε στην τράπεζα, όπως πληρωμή λογαριασμών ή καταθέσεις.

Επίσης, κερδίζουμε με τις αγορές μας, και οι πόντοι είναι πολλαπλάσιοι αν αγοράσουμε από συνεργαζόμενα καταστήματα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα:

Το αντίστοιχο πρόγραμμα της Eurobank ονομάζεται "Επιστροφή" και με κάθε αγορά από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως αυτές...

...παίρνουμε ένα μέρος του ποσού σε ευρώ. Όταν τα εξαργυρώσουμε, θα αφαιρεθούν από το ποσό εκείνης της αγοράς.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, τα πράγματα είναι παρόμοια, με τα yellows που συλλέγουμε.

Σας φάνηκαν ενδιαφέροντα τα site προσφορών;

Αν βρήκατε κάποιο site με ενδιαφέρουσες προσφορές ή σας δημιουργήθηκε κάποια απορία, αφήστε μας ένα σχόλιο.

