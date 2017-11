Διαχείριση Κωδικών: οι Καλύτεροι Password Manager

(Ψήφοι: 9. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε τέλεια μνήμη και να αποθηκεύαμε όλους τους κωδικούς μόνο στο μυαλό μας. Όμως κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατον. Επειδή οι περισσότεροι από μας ανακυκλώνουμε τα ίδια συνθηματικά σε όλους τους λογαριασμούς μας, δείτε πώς κάνουμε αυτόματη διαχείριση κωδικών με τους καλύτερους password manager.

Γιατί οι password manager είναι απαραίτητοι

Είναι φυσικό να μην είμαστε όλοι τόσο υποψιασμένοι, έτσι ώστε να έχουμε φροντίσει για την κατάλληλη διαχείριση κωδικών, χρησιμοποιώντας έναν εξειδικευμένο password manager.

Βέβαια, εδώ που τα λέμε, στις ημέρες μας η διασφάλιση των πολύτιμων δεδομένων έχει γίνει συνώνυμη του αυτονόητου.

Είτε είμαστε λοιπόν παλαιοί χρήστες, είτε νέοι, η χρήση ενός δωρεάν password manager είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, από τη στιγμή που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το ίντερνετ, και όχι μόνο.

Τα ισχυρά συνθηματικά είναι παραπάνω από αναγκαία. Επιβάλλεται να διατηρούμε διαφορετικούς κωδικούς για κάθε τοποθεσία και λογαριασμό ξεχωριστά, αν θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.

Ο password manager παράγει και διαχειρίζεται ισχυρότατους κωδικούς, που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να θυμόμαστε.

Ταυτόχρονα, μας επιτρέπει να διατηρούμε απολύτως ασφαλή τα συνθηματικά μας σε μία κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού password manager

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετοί password manager, οι οποίοι μάλιστα αυξάνονται συνεχώς. Οι περισσότεροι δημιουργούν αυτόματα ισχυρούς κωδικούς, και το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε, είναι το ένα και μοναδικό συνθηματικό (master password) που ενεργοποιεί την εφαρμογή.

Είναι λογικό να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κάθε φορά που αποθηκεύουμε online ένα συνθηματικό. Ωστόσο, ένας καλός password manager που βασίζεται στο νέφος, κρυπτογραφεί τα συνθηματικά, και μπορούν να εμφανιστούν μόνο με τον master κωδικό μας.

Ως εκ τούτου το μοναδικό συνθηματικό που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, πρέπει να είναι παραπάνω από ισχυρό... και αξέχαστο. Σε αυτήν την περίπτωση, η καλύτερη ιδέα είναι μία μακροσκελή φράση (passphrase).

Αν θέλετε να δείτε πόσο ισχυρή είναι μία φράση που έχετε κατά νου να βάλετε στο master password, μπορείτε να επισκεφτείτε το How Big is Your Haystack.

Η βασική διαχείριση κωδικών

Η αυτοματοποιημένη διαχείριση κωδικών που προσφέρει ο password manager, αν μη τι άλλο, θα δώσει ένα τέλος στο “123456789”, την ημερομηνία γέννησης, το όνομα του σκύλου μας, και πολλά άλλα συνηθισμένα τεμπέλικα ή προσωπικά συνθηματικά.

Επιπλέον, η διαχείριση κωδικών κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, απλουστεύοντας ακόμα περισσότερο την online πρόσβαση. Δεν θα χρειαστεί πλέον να πληκτρολογούμε συνθηματικά. Τα κάνει όλα από μόνος του και με αυτόματο τρόπο ο password manager.

Online και offline πρόσβαση

Υπάρχουν δύο τύποι εφαρμογών για τη σωστή διαχείριση κωδικών. Ο ένας είναι ο online password manager, που συγχρονίζει όλα τα συνθηματικά μεταξύ των υπολογιστών και των φορητών συσκευών μας.

Ο δεύτερος τύπος αφορά τους offline διαχειριστές κωδικών, που κρυπτογραφούν και μετά αποθηκεύουν όλα τα συνθηματικά στον υπολογιστή. Είναι λίγες οι εφαρμογές που παρέχουν αυτήν την πρόσβαση χωρίς ίντερνετ, και το κάνουν μόνο με συνδρομή.

Παρ' όλα αυτά, παρακάτω αναλύουμε στον οδηγό ένα password manager ανοιχτού κώδικα, που παρέχει δωρεάν την offline διαχείριση κωδικών.

Πιστοποίηση με δύο μεθόδους (Two-Factor Authentication)

Εκείνο που κάνει μία εφαρμογή password manager ακόμα πιο ισχυρή, είναι αναμφίβολα η κρίσιμη διπλή πιστοποίηση. Πρόκειται για μια από τις χρησιμότερες λειτουργίες, η οποία χρησιμοποιεί δύο παράγοντες για να επαληθεύσει την ταυτότητά μας.

Ο πρώτος όπως είδαμε είναι το master password. Ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα την εφαρμογή. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ενδέχεται να είναι είτε η τοποθεσία μας, είτε ένα κωδικοποιημένο κείμενο που ήρθε στο mail ή στο κινητό.

Για τον offline password manager μπορεί να είναι ένα USB stick. Θα πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή για να πιστοποιήσει ότι είμαστε εμείς, και όχι απλά κάποιος που έτυχε να ξέρει το master password, ή και το αντίστροφο.

Αλληλεπίδραση με τον browser

Ο ιδανικός password manager αλληλεπιδρά με τον browser που χρησιμοποιούμε, βάζοντας αυτόματα τους κωδικούς. Αυτό είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο χρήσιμα και έξυπνα χαρακτηριστικά του.

Ως εκ τούτου, όσο πιο αυτοματοποιημένα και ομαλά γίνεται η διαχείριση κωδικών, τόσο πιο ελκυστικός θα γίνεται ο password manager, και έτσι θα εμπιστευόμαστε ολοένα και περισσότερο τη χρήση της εφαρμογής.

Αυτόματη επιβεβαίωση κωδικού

Άλλο ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό ενός καλού password manager που είναι ενσωματωμένος στον browser, είναι η αυτόματη ανίχνευση των συνθηματικών.

Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε χειροκίνητα κάποιον κωδικό, θα μας ρωτήσει αν θέλουμε την αλλαγή. Στη συνέχεια θα κάνει την απαραίτητη αυτόματη ενημέρωση στη βάση δεδομένων του.

Έγκαιροι έλεγχοι ασφαλείας

Πολλές εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση κωδικών, συμπεριλαμβάνουν αυτόματη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν υπάρχει παραβίαση ασφάλειας σε κάποια υπηρεσία που χρησιμοποιούμε.

Επιπλέον μας ειδοποιούν όταν ανιχνεύσουν ότι κάναμε σύνδεση από άγνωστη τοποθεσία.

Ταυτόχρονα μας παρακινούν να υποβάλουμε σε δοκιμή ανά τακτά διαστήματα, όλα τα συνθηματικά μας. Έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπισθούν τυχόν ευάλωτοι ή διπλότυποι κωδικοί, βελτιώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την online ασφάλεια.

Υποστήριξη σε φορητές συσκευές

Ο ιδανικός password manager είναι αυτονόητο ότι διαθέτει αντίστοιχη εφαρμογή για το κινητό και tablet.

Αναμφίβολα η φορητή συσκευή που βασίζεται σε κρυπτογραφημένη διαχείριση κωδικών θωρακίζεται ακόμη περισσότερο, και ταυτόχρονα γίνεται πολύ πιο βολική.

Πρόσβαση έκτακτης ανάγκης

Μερικοί password manager μας δίνουν τη δυνατότητα της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στα έμπιστα μέλη της οικογένειάς μας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, μας επιτρέπουν να επιλέξουμε εμείς το πότε, και με ποιον τρόπο μπορούν να έχουν την πρόσβαση.

Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής συνθηματικών

Η εισαγωγή και εξαγωγή των πολύτιμων και σίγουρα δύσκολων ισχυρών συνθηματικών, είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά των password manager.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μεταφέρουμε όλους τους κωδικούς μεταξύ των σχετικών εφαρμογών αν το θελήσουμε, και όχι μόνο.

Ισχυροί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης

Τα κορυφαία προγράμματα στη διαχείριση κωδικών που αναλύουμε στον οδηγό, εφαρμόζουν την υψηλότερη δυνατή κρυπτογράφηση AES-256, που χρησιμοποιούν συνήθως ο στρατός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και τα καλά VPN.

Όλα τα ευαίσθητα συνθηματικά κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται στην προσωπική κρύπτη που μας παρέχει η υπηρεσία. Δεν αποστέλλονται στους διακομιστές των password manager, και κανείς άλλος εκτός από εμάς δεν έχει πρόσβαση.

Οι καλύτεροι password manager

Ωραία, έχουμε αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός καλού password manager. Είδαμε και για ποιους λόγους μας είναι παραπάνω από απαραίτητος.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να παρουσιάσουμε τις δημοφιλέστερες εφαρμογές του είδους, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

LastPass

Ο LastPass είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο δημοφιλής δωρεάν password manager. Επιπλέον, είναι από τις πρώτες εφαρμογές που καθιέρωσαν την προηγμένη ασφάλεια στη διαχείριση κωδικών.

Οι εξαιρετικές δωρεάν λειτουργίες του LastPass βρίσκονται ως επί το πλείστον στην universal επέκταση του προγράμματος. Η προσθήκη του universal extension γίνεται αυτόματα σε όλους τους browser που έχουμε στα Windows, αν κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο.

Το LastPass universal installer διατίθεται και για Linux και Mac.

Ειδάλλως μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα την προσθήκη της επέκτασης για Chrome, Firefox, Opera, και Microsoft Edge.

Ωστόσο, ο password manager λειτουργεί και ως αυτόνομη εφαρμογή στα Windows, Linux, Mac, καθώς επίσης στο Android, iOS, και Windows Phone.

Πρόσφατα ο LastPass έδωσε δωρεάν πρόσβαση και στα mobile apps, που μέχρι πρότινος απαιτούσαν συνδρομή.

Ταυτόχρονα ο password manager μας παρακινεί για συνεχείς ελέγχους, είτε για ευάλωτους και διπλότυπους κωδικούς, είτε για υπηρεσίες που έχουν υποστεί επίθεση.

Για παράδειγμα, πρόσφατα το Dropbox επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε σοβαρή παραβίαση από hackers, που κατάφεραν να υποκλέψουν τα δεδομένα από 68 εκατομμύρια λογαριασμούς των χρηστών.

Το LastPass μας είχε ειδοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλους τους κωδικούς με τους οποίους συνδεόμαστε στο Dropbox.

Η ταυτοποίηση δύο παραγόντων είναι επίσης ένα από τα πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά του password manager.

Στην έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι το LastPass χρησιμοποιεί την ισχυρότερη διπλή αυθεντικοποίηση ή πολυπαραγοντική επαλήθευση, όπως χαρακτηριστικά την ονομάζει.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο LastPass είναι κάτι περισσότερο από μια κρύπτη συνθηματικών. Πρόκειται για μία ακατάπαυστη γεννήτρια ισχυρών κωδικών πρόσβασης, τους οποίους είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσει ποτέ.

Ο password manager έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, που όλα ανεξαιρέτως εστιάζουν στην ασφάλεια.

Για παράδειγμα, αν επιχειρήσουμε να εισάγουμε κωδικούς από μία άγνωστη συσκευή ή τοποθεσία, δεν θα μας επιτρέψει την είσοδο, έως ότου το επιβεβαιώσουμε στο e-mail που θα μας στείλει.

Εξελληνισμένο περιβάλλον

Ένα από τα πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά του είναι η ευκολία στη χρήση και το εξελληνισμένο περιβάλλον.

Ο εξαιρετικός password manager δεν περιορίζεται μόνο στην αυτόματη διαχείριση κωδικών.

Mας προσφέρει την ίδια ασφάλεια για τις σημειώσεις και τα προσωπικά στοιχεία, που θεωρούμε ότι είναι της ίδιας ζωτικής σημασίας με τους πολύτιμους κωδικούς μας.

Οι ρυθμίσεις του LastPass είναι αρκετές και όλες ανεξαιρέτως πολύ ενδιαφέρουσες. Το απλό και εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής, τις καθιστά μία εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι θα εξοικειωθούμε με όλες τις λειτουργίες του πολύ γρήγορα.

Το LastPass δεν θεωρείται άδικα ως η κορυφαία εφαρμογή για τη διαχείριση κωδικών. Είναι στα σίγουρα ένας από τους πιο φιλικούς και ασφαλείς password manager που θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι χρήστες.

Πολύ πρόσφατα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, το LastPass ξεκίνησε να παρέχει δωρεάν αρκετές premium υπηρεσίες. Μια από αυτές είναι και συγχρονισμός μεταξύ του PC με όλες τις mobile συσκευές μας.

Μέχρι πρότινος ο συγχρονισμός των συνθηματικών στα κινητά και tablet εξαιρούσε τον υπολογιστή, και ήταν δυνατός μόνο μεταξύ των mobile συσκευών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη χρήση του LastPass θα βρείτε στον οδηγό μας:

Δημιουργήστε δωρεάν λογαριασμό στο Lastpass.

KeePass

Ο KeePass είναι ίσως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στους password manager, καθότι πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που διαθέτει δωρεάν όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες που παρέχει στη διαχείριση κωδικών.

Όλα τα πολύτιμα συνθηματικά αποθηκεύονται μέσα σε μία κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων. Επιπλέον, ο password manager αποθηκεύει όχι μόνο κωδικούς, αλλά και URLs, προσωπικά στοιχεία, ακόμη και συνημμένα αρχεία.

Στην ουσία πρόκειται για έναν offline password manager που μπορεί να συγχρονίσει όλους τους κωδικούς μας, διαμέσου κρυπτογραφημένων αρχείων που πρέπει να τα ανεβάσουμε σε γνωστές υπηρεσίες, όπως είναι τα Google Drive, Dropbox, και One Drive.

Ταυτόχρονα το σχετικό extension προσφέρει διάφορες χρήσιμες υπηρεσίες μέσα από τον Chrome και τους υπόλοιπους browser, με τις σχετικές επεκτάσεις για Firefox και Opera.

Ωστόσο απαιτείται αρκετή παραμετροποίηση και δεν υπάρχουν όλοι οι online αυτοματισμοί του ανταγωνισμού.

Το εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης κωδικών διατίθεται και ως portable εφαρμογή, κάτι που δεν το συναντάμε στις περισσότερες δωρεάν ή premium εκδόσεις παρόμοιων εφαρμογών.

Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθότι μπορούμε με ένα USB stick να τον παίρνουμε παντού μαζί μας, και να τον χρησιμοποιούμε σε διαφορετικούς υπολογιστές.

Ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, ο KeePass διαθέτει πληθώρα από plugins και εργαλεία για όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα, όπως είναι τα Windows, Mac, Linux, καθώς επίσης και για όλες τις mobile πλατφόρμες.

Η εφαρμογή δεν θεωρείται άδικα ως ένας από τους καλύτερους password manager. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει καθόλου απλό περιβάλλον, και απευθύνεται ως επί το πλείστον σε ενθουσιώδεις αγγλόφωνους χρήστες του Open Source.

Ωστόσο, και για τους Έλληνες χρήστες που χειρίζονται καλά την αγγλική γλώσσα, και αρέσκονται στην εξερεύνηση και τις απεριόριστες δυνατότητες για παραμετροποίηση που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό, το Keepass ίσως είναι μία ιδανική επιλογή.

KeePassX

Σε αυτήν την κατηγορία των χρηστών διατίθεται και το KeePassX, που είναι η μετεξέλιξη του KeePass. Διαθέτει ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στη διαχείριση κωδικών, όπως η διπλή πιστοποίηση με USB stick.

RoboForm

Οι μεγαλύτεροι από εμάς ίσως θυμούνται τη χαρά που αισθανθήκαμε, όταν ανακαλύψαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90 τον RoboForm. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι τον χρησιμοποιούν ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια και δεν τον έχουν αλλάξει.

Πρόκειται αναμφίβολα για τον πλέον βετεράνο password manager, ο όποιος εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζει να βελτιώνεται και να προσφέρει αξιόπιστη διαχείριση κωδικών.

Ο RoboForm έχει αποκτήσει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει εκείνο των πρώτων χρόνων. Το μόνο που δεν άλλαξε και παρέμεινε ακριβώς το ίδιο, είναι το χαρακτηριστικό εικονίδιό του.

Η προσθήκη της επέκτασης στους browser που χρησιμοποιούμε, γίνεται ταυτόχρονα και με αυτοματοποιημένο τρόπο, την ώρα που κατεβάζουμε την offline desktop εφαρμογή.

Στην χρήση που κάναμε με το extension διαπιστώσαμε ότι διαθέτει εξαιρετικούς αυτοματισμούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του RoboForm είναι η offline διαχείριση κωδικών, όπου άπαντες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται σε τοπικό επίπεδο.

RoboForm2Go

Επιπλέον ένα μεγάλο ατού του βετεράνου διαχειριστή κωδικών είναι ο RoboForm2Go, που δίνει τη δυνατότητα να τον έχουμε μαζί μας ως portable εφαρμογή. Μαζί με το KeePass είναι οι μόνοι που παρέχουν τη διαχείριση κωδικών διαμέσου USB.

Ο password manager υποστηρίζει πολλαπλές ταυτότητες και απόρρητες σημειώσεις. Επιπλέον, η δωρεάν έκδοση παρέχει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς για την παραγωγή και τη συμπλήρωση των ισχυρών συνθηματικών.

Δυστυχώς, παρότι πρόκειται για τον παλαιότερο password manager, δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα.

Άγνωστο το γιατί, καθώς χώρες με πολύ μικρότερο πληθυσμό όπως η Αρμενία, έτυχαν της ανάλογης υποστήριξης στη γλώσσα τους στο περιβάλλον της εφαρμογής.

Dashlane

To Dashlane είναι από τους πιο γνωστούς και δημοφιλής password manager. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα φιλικός για τους Έλληνες χρήστες, καθότι δεν έχει εξελληνισμένο περιβάλλον. Εκτός από τη γλώσσα, και στις ρυθμίσεις για τις χώρες δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα.

Το μεγάλο ατού του Dashlane είναι η offline διαχείριση των κωδικών. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ίντερνετ για να έχουμε πρόσβαση στα συνθηματικά.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την τοπική desktop εφαρμογή που διαθέτει η υπηρεσία. Για να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της, απαιτείται συνδρομή.

Κατά τα άλλα ο password manager κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με το LastPass.

Οι δωρεάν λειτουργίες του είναι υπεραρκετές, με μοναδικό μειονέκτημα ότι αφενός δεν είναι τόσο απλός στη χρήση του, και αφετέρου έχει πιο ακριβή premium μηνιαία συνδρομή.

To Dashlane διαθέτει επεκτάσεις για όλους τους browsers. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί μια μικρή διαδικασία για τις προσθέσουμε.

Επίσης διατίθενται και app για το Android και iOS. Η desktop εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Windows και Mac.

1Password

Το 1Password ξεκίνησε τη λειτουργία του ως μία premium εφαρμογή μόνο για τα Mac. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκε σε ένα universal password manager για Windows, καθώς επίσης για Android και iOS.

Αν και θεωρείται ως ο κορυφαίος για το MacOS, και ως ένας από τους καλύτερους διαχειριστές κωδικών, διαθέτει το μοναδικό μειονέκτημα που δεν επιτρέπεται να έχει στις ημέρες μας ένας password manager.

Eν μέσω τέτοιου έντονου ανταγωνισμού, όπως αναμφίβολα καταδεικνύει η παρουσία των προηγούμενων εφαρμογών, το 1Password δεν προσφέρει απολύτως καμία δωρεάν υπηρεσία στη διαχείριση κωδικών, παρά μόνο μία δοκιμή 30 ημερών.

Είναι προφανές ότι η υπηρεσία απευθύνεται ως επί το πλείστον σε χρήστες που θέλουν premium διαχείριση κωδικών. Ωστόσο, η συνδρομή της είναι αρκετά ακριβότερη από το LastPass, και στα ίδια επίπεδα με το Dashlane.

Συγκριτικός πίνακας

Αυτές ήταν οι δημοφιλέστερες εφαρμογές διαχείρισης κωδικών.

Για να επιλέξουμε την εφαρμογή που μας ταιριάζει, μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί, που συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες ενός καλού password manager.

Εσείς κάνετε διαχείριση κωδικών με password manager?

Ο password manager είναι χωρίς αμφιβολία ο μοναδικός ασφαλής τρόπος για να διατηρούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης σε κάθε site που επισκεπτόμαστε, αλλά και σε κάθε λογαριασμό που ανοίγουμε.

Με τις δωρεάν εφαρμογές διαχείρισης κωδικών όλα γίνονται αυτόματα, και δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τα συνθηματικά, ούτε καν να τα πληκτρολογούμε.

Αν σας γεννήθηκαν απορίες ή θέλετε να μοιραστείτε τη δικιά σας εμπειρία και να προτείνετε κάποιον άλλον password manager, γράψτε μας στα σχόλια.

