Εγκατάσταση Windows 7 για Αρχάριους: Οδηγός Format

Ακόμα κι αν δεν έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν εγκατάσταση Windows 7, είναι μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Σε αυτό τον οδηγό θα δούμε αναλυτικά την εγκατάσταση Windows 7 σε σταθερό ή laptop, από τη δημιουργία μέσου εγκατάστασης DVD ή USB, μέχρι την πρώτη μας σύνδεση στο φρεσκοεγκατεστημένο λειτουργικό.

Αυτός ο οδηγός ανήκει στην κατηγορία "Πρώτα Βήματα", και απευθύνεται σε αρχάριους. Οι πιο έμπειροι χρήστες ενδεχομένως να τον βρουν υπερβολικά αναλυτικό για τα γούστα τους.

Επίσης, σε αυτό τον οδηγό καλύπτουμε την εγκατάσταση Windows 7 Home Premium 64-bit. Όμως και η εγκατάσταση των άλλων εκδόσεων Windows 7 είναι πανομοιότυπη.

Πώς φτιάχνω DVD ή USB για την εγκατάσταση Windows 7

Αν έχετε ήδη ένα DVD για εγκατάσταση Windows 7, μπορείτε να προσπεράσετε αυτή την ενότητα, και να προχωρήσετε στην επόμενη "Αλλαγή της σειράς εκκίνησης στο BIOS / UEFI".

Οι περισσότεροι όμως από εμάς αποκτήσαμε τα Windows 7 προεγκατεστημένα σε κάποιο υπολογιστή, και το πιθανότερο είναι να μην μας έδωσαν μαζί κάποιο πλήρες DVD των Windows 7.

Συνήθως μας έχουν δώσει κάποιο "δίσκο αποκατάστασης", ο οποίος όμως επαναφέρει και όλο το άχρηστο λογισμικό που έχει φορτώσει ο κατασκευαστής, ειδικά στα laptop.

Κατέβασμα Windows 7 σε μορφή ISO

Ευτυχώς, είναι ιδιαίτερα εύκολο να κατεβάσουμε ένα ISO των Windows και να φτιάξουμε ένα DVD ή USB εγκατάστασης, έτσι ώστε να έχουμε μια 100% καθαρή εγκατάσταση Windows 7.

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό για το κατέβασμα Windows 7 νόμιμα και δωρεάν, μέσω Torrent.

Δημιουργία μέσου για την εγκατάσταση Windows 7

Έχοντας κατεβάσει το ISO, η καλύτερη λύση είναι να το περάσουμε σε USB, καθώς είναι πιο γρήγορο από το DVD και θα επιταχύνει σημαντικά την εγκατάσταση Windows 7.

Για τη δημιουργία USB εγκατάστασης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή της ίδιας της Microsoft. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το εξαιρετικό πρόγραμμα Rufus, το οποίο είναι σαφώς ταχύτερο και μας δίνει περισσότερες επιλογές.

Πέραν από το πρόγραμμα, θα χρειαστούμε ένα φλασάκι USB μεγέθους τουλάχιστον 4GB. Θα πρέπει το φλασάκι να είναι USB 2.0, γιατί τα Windows 7 δεν διαθέτουν ενσωματωμένους Drivers για USB 3.0.

Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος εξωτερικός δίσκος USB. Παρ' ότι τα φλασάκια και οι δίσκοι συνδέονται με την ίδια μέθοδο, αναγνωρίζονται διαφορετικά από το σύστημα.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μας δεν μπορεί να κάνει boot από USB, ή αν δεν έχουμε κατάλληλο φλασάκι, είναι εύκολο να γράψουμε το ISO σε DVD, είτε μέσα από τα Windows 7 / Windows 8, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο τρίτο πρόγραμμα εγγραφής CD/DVD.

Αλλαγή της σειράς εκκίνησης στο BIOS ή το UEFI

Ένας υπολογιστής μπορεί να κάνει εκκίνηση από πολλές διαφορετικές συσκευές, όπως ο σκληρός δίσκος, ένα CD/DVD, ένα φλασάκι USB, ή ακόμα και από το δίκτυο.

Συνήθως η προεπιλογή είναι ο σκληρός δίσκος. Για την εγκατάσταση Windows 7 θα πρέπει να κάνουμε εκκίνηση από το μέσο εγκατάστασης, DVD ή USB.

Το πρόβλημα είναι πως διαφορετικές μητρικές έχουν εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στο BIOS ή το UEFI, έτσι δεν υπάρχει μία μέθοδος για να αλλάξουμε τη σειρά εκκίνησης η οποία να λειτουργεί για όλες.

Καλύπτουμε κάποιες δημοφιλείς μεθόδους στον οδηγό:

Boot από CD, DVD, ή Φλασάκι USB - Πώς ρυθμίζω το BIOS

Η εγκατάσταση Windows 7 από USB ή DVD

Ξεκινώντας τον υπολογιστή με συνδεδεμένο το μέσο εγκατάστασης, και εφόσον αλλάξαμε σωστά τη σειρά εκκίνησης, θα μας εμφανιστεί μια οθόνη με το παρακάτω μήνυμα.

Θα πρέπει να πατήσουμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να μπούμε στην εγκατάσταση, αλλιώς το σύστημα θα κάνει εκκίνηση από το σκληρό δίσκο.

Δυστυχώς, τα ISOs των Windows 7 που μπορούμε να κατεβάσουμε έχουν σαν γλώσσα εγκατάστασης μόνο τα Αγγλικά. Βέβαια, υπάρχει μέθοδος να αλλάξουμε τη γλώσσα μετά την εγκατάσταση Windows 7, ώστε να έχουμε το λειτουργικό στη γλώσσα μας. Προς το παρόν, όμως, αλλάζουμε το Time and currency format σε Greek (Greece).

Για όσους έχουν ήδη ένα δίσκο των Windows 7 στα Ελληνικά, θα έχουμε και τις αντίστοιχες εικόνες στα Ελληνικά, σε σημεία που έχουν σημασία για την εγκατάσταση Windows 7.

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγουμε σαν γλώσσα προς εγκατάσταση και μορφή ώρας και νομισματικής μονάδας τα Ελληνικά, ενώ αφήνουμε το πληκτρολόγιο στη ρύθμιση "Ηνωμένων Πολιτειών". Αυτό δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα που θα γράφουμε, αλλά με τη διάταξη των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο.

Στην επόμενη οθόνη κάνουμε κλικ στο Install now / Εγκατάσταση τώρα...

Διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης, τσεκάροντας το κουτάκι κάτω αριστερά...

...και στη συνέχεια επιλέγουμε το Custom (advanced).

Στα Ελληνικά θα βρούμε την επιλογή σαν "Προσαρμοσμένη (για προχωρημένους)".

Επιλογή σκληρού δίσκου ή διαμερίσματος δίσκου

Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένας αριθμός από διαφορετικά σενάρια για την εγκατάσταση Windows 7. Επιλέξτε το σενάριο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας.

Σενάριο 1ο: Εγκατάσταση Windows 7 σε άδειο δίσκο

Αν πρόκειται για εντελώς νέο υπολογιστή ή για νέο δίσκο, αρκεί να επιλέξουμε το Disk 0 Unallocated Space.

Στα Ελληνικά θα το βρούμε σαν "Ελεύθερος χώρος στο δίσκο 0"

Αν θέλουμε ο δίσκος μας να έχει μόνο το ενιαίο διαμέρισμα δίσκου των Windows, κάνουμε κλικ στο "Next" / "Επόμενο".

Όμως, σε δίσκους 500GB και άνω είναι πολύ καλύτερη επιλογή να χωρίσουμε το δίσκο σε δύο διαμερίσματα, ένα για τα Windows και τα προγράμματα/παιχνίδια, και ένα για τα προσωπικά μας αρχεία, ταινίες, μουσική, φωτογραφίες κλπ

Σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε κλικ στο "Drive options (advanced)".

Στα Ελληνικά θα το βρούμε κουτσουρεμένο, σαν "Επιλογές μονάδας (για".

Στη συνέχεια πατάμε New, επιλέγουμε το μέγεθος που θέλουμε, και κάνουμε κλικ στο Apply.

Οι αντίστοιχες Ελληνικές εφαρμογές είναι Δημιουργία και Εφαρμογή.

Όταν επιλέγουμε το μέγεθος, πρέπει να θυμόμαστε πως το 1GB είναι 1024MB. Έτσι, αν θέλουμε το διαμέρισμα δίσκου των Windows να είναι 100GB, θα πρέπει να γράψουμε 102400MB, όπως έχουμε στο παραπάνω παράδειγμα.

Τα Windows από μόνα τους, χωρίς επιπλέον προγράμματα, χρειάζονται minimum 21GB.

Αν όμως σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε μεγάλα προγράμματα ή παιχνίδια με εγκαταστάσεις 50GB+, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα μέγεθος διαμερίσματος μεταξύ 100GB (102400MB) και 250GB (256000MB), για να μην μείνουμε από ελεύθερο χώρο. Το διαμέρισμα "δεσμευμένο από το σύστημα" δημιουργείται αυτόματα.

Κάνοντας κλικ στον υπόλοιπο ελεύθερο χώρο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαμέρισμα δεδομένων για τα αρχεία μας.

Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε άλλα διαμερίσματα δίσκου, εκτός αν σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε κάποια διανομή Linux. Όπως όμως θα δείτε και στον συγκεκριμένο οδηγό για το Linux, είναι καλύτερα να φτιάξουμε τα αντίστοιχα διαμερίσματα από τη διαχείριση δίσκων των Windows, και όχι τώρα στην εγκατάσταση Windows 7.

Τέλος, επιλέγουμε το διαμέρισμα δίσκου στο οποίο σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε τα Windows, και πατάμε Next / Επόμενο.

Σενάριο 2ο: Εγκατάσταση Windows 7 σε δίσκο που έχει ήδη Windows

Αν είχαμε κάποια άλλη έκδοση των Windows στον δίσκο - Windows XP, Vista ή Windows 8 - στην επιλογή δίσκου θα βρούμε έτοιμα τα σχετικά διαμερίσματα.

Συνήθως το πρώτο ή τα δυο πρώτα διαμερίσματα - αναλόγως αν υπάρχει διαμέρισμα “Δεσμευμένο από το σύστημα” - ανήκουν στην προηγούμενη εγκατάσταση.

Αν θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση Windows 7 σε dual boot, ώστε να επιλέγουμε λειτουργικό σύστημα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, δεν είναι δυνατόν με αυτή τη μέθοδο εγκατάστασης.

Θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει την εγκατάσταση Windows 7 μέσα από την άλλη έκδοση των Windows, για να έχουμε επιλογή dual boot.

Με τη διαδικασία που περιγράφουμε σε αυτόν τον οδηγό, η μόνη λύση είναι να διαγράψουμε εντελώς τα προηγούμενα διαμερίσματα δίσκου των Windows, και όλα τα δεδομένα που περιέχουν.

Πριν επιχειρήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα προηγούμενα διαμερίσματα, θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχουμε κάνει backup των δεδομένων μέσα στα διαμερίσματα. Η διαγραφή ή διαμόρφωση των διαμερισμάτων θα σβήσει όλα τα αρχεία μέσα σε αυτά.

Αν έχουμε μέσα σημαντικά αρχεία που δεν έχουμε κάνει backup, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση στην υπάρχουσα έκδοση των Windows, μπορούμε να ακολουθήσουμε τον οδηγό Δεν ανοίγουν τα Windows - Πώς να Σώσω τα Αρχεία μου.

Εφόσον είμαστε σίγουροι για τη διαγραφή, πηγαίνουμε στο "Drive options (advanced)" / "Επιλογές μονάδας (για" ...

...και κάνουμε Delete / Διαγραφή στα διαμερίσματα που δεν χρειαζόμαστε πλέον.

Το σύστημα θα μας βγάλει μια ειδοποίηση πως το διαμέρισμα δίσκου που πάμε να σβήσουμε περιέχει σημαντικά αρχεία. Όμως, ποσώς μας ενδιαφέρει, η εγκατάσταση Windows 7 θα δημιουργήσει τα δικά της σημαντικά αρχεία.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να έχουμε διαγράψει τα διαμερίσματα που δεν χρειαζόμαστε, και μετά κάνουμε κλικ στον Ελεύθερο χώρο και πατάμε επόμενο για να προχωρήσουμε.

Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε χειροκίνητα τα διαμερίσματα δίσκου, η εγκατάσταση Windows 7 θα το αναλάβει αυτό για εμάς.

Σενάριο 3ο: Δεν βρέθηκαν μονάδες δίσκου

Αν η εγκατάσταση Windows 7 μας εμφάνισε το μήνυμα "No drives were found" / “Δεν βρέθηκαν μονάδες δίσκου”, μπορεί να σημαίνει τρία πράγματα:

Τα Windows δεν διαθέτουν οδηγούς / drivers για τον συγκεκριμένο Sata Controller της μητρικής.

Ο σκληρός δίσκος δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην μητρική ή/και στην παροχή ρεύματος

Ο σκληρός δίσκος δεν δουλεύει

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι τα Windows χρειάζονται επιπλέον εξωτερικούς Sata drivers για να αναγνωρίσουν τον σκληρό δίσκο. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε laptops και όχι σε υπολογιστές desktop.

Συνήθως θα βρούμε τους drivers στο επίσημο site του κατασκευαστή του laptop ή της μητρικής, με πιθανές ονομασίες SATA ή SATA AHCI.

Κατεβάζουμε τους drivers σε κάποιον άλλο υπολογιστή - συνήθως ως αρχείο .zip - και αντιγράφουμε όλα τα αρχεία εσωτερικά σε ένα φλασάκι usb.

Προσοχή, δεν αντιγράφουμε ολόκληρο το συμπιεσμένο φάκελο .zip μέσα στο φλασάκι, μόνο τα αρχεία που περιέχει. Το να υπάρχει ένα αρχείο TXTSETUP.OEM είναι συνήθως ένδειξη πως έχουμε τα κατάλληλα αρχεία.

Στη συνέχεια, συνδέουμε το USB στον υπολογιστή που θέλουμε να εγκαταστήσουμε τα Windows, και κάνουμε κλικ στο “Load Driver” / "Φόρ/ση προγ."...

...και μπορούμε είτε να πατήσουμε OK για να βρουν τα Windows αυτόματα τους drivers, ή Browse για να υποδείξουμε την τοποθεσία χειροκίνητα.

Μετά από αυτό, ο δίσκος θα εμφανιστεί, και μπορούμε να προχωρήσουμε με την εγκατάσταση Windows 7, όπως είδαμε στα παραπάνω σενάρια.

Σενάριο 4ο: Τα Windows δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε αυτόν το δίσκο (στυλ διαμερίσματος GPT)

Αυτό το σφάλμα το συναντάμε συνήθως όταν πάμε να κάνουμε εγκατάσταση Windows 7 σε έναν σύγχρονο υπολογιστή που είχε προεγκατεστημένα Windows 8 / 8.1.

Το πρόβλημα είναι ότι ο δίσκος είναι διαμορφωμένος με στυλ διαμερίσματος GPT, και τα Windows 7 δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε GPT partition style.

Για να διορθώσουμε το πρόβλημα πατάμε Shift+F10 για να ανοίξουμε την γραμμή εντολών.

Πληκτρολογούμε:

diskpart

Με το Diskpart ενεργό, γράφουμε list disk για να εμφανιστούν όλοι οι σκληροί μας δίσκοι, και μετά select disk 0 για να επιλέξουμε τον δίσκο που θέλουμε να κάνουμε την εγκατάσταση Windows 7.

list disk select disk 0

Η επόμενη εντολή θα διαγράψει τελείως τον επιλεγμένο δίσκο, όλα τα διαμερίσματα και όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι στον δίσκο που να χρειάζεστε και έχετε κάνει backup.

Για να διαγράψουμε το στυλ διαμερίσματος GPT, γράφουμε

clean

Μετά κλείνουμε την γραμμή εντολών και πατάμε Refresh / Ανανέωση...

..και αυτό ήταν. Όλα τα διαμερίσματα έχουν εξαφανιστεί, όπως και το μήνυμα λάθους έχει εξαφανιστεί.

Μπορούμε να πατήσουμε στο drive options για να δημιουργήσουμε διαμερίσματα, όπως είδαμε πριν, ή να πατήσουμε Επόμενο για να κάνουμε την εγκατάσταση Windows 7 σε όλο τον δίσκο.

Αυτόματη εγκατάσταση των Windows

Μετά την επιλογή διαμερίσματος ή δίσκου, η εγκατάσταση των Windows είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αυτοματοποιημένη. Πρώτα θα εξάγει τα αρχεία…

...θα κάνει επανεκκίνηση αυτόματα και θα συνεχίσει την εγκατάσταση.

Ρύθμιση των Windows 7

Μετά την δεύτερη αυτόματη επανεκκίνηση, θα πρέπει να εισάγουμε τα προσωπικά μας στοιχεία και να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό χρήστη.

Πρώτα επιλέγουμε όνομα χρήστη, και όνομα υπολογιστή. Το όνομα του υπολογιστή είναι αυτό που θα εμφανίζεται στο τοπικό μας δίκτυο (LAN), αν έχουμε περισσότερους από έναν υπολογιστές ή συσκευές.

Καλό είναι, ακόμα και σε Ελληνικά Windows, να γράψουμε το όνομα χρήστη με λατινικούς χαρακτήρες. Κάποια παλιά προγράμματα έχουν πρόβλημα αν γράψουμε το όνομα χρήστη στα Ελληνικά.

Η δημιουργία κωδικού είναι προαιρετική, αλλά προτείνεται για τη ασφάλεια του λογαριασμού μας.

Μπορούμε να εισάγουμε το κλειδί προϊόντος τώρα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και αργότερα. Τα ISOs των Windows 7 Home Premium από την Digital River θα δουλεύουν χωρίς περιορισμούς για 30 ημέρες, χωρίς το κλειδί προϊόντος.

Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Windows update - από τα τρία εικονίδια, το μεγαλύτερο.

Επιλέγουμε την ζώνη ώρας, και σιγουρευόμαστε ότι έχουμε την σωστή ημερομηνία και ώρα. Για την Ελλάδα είναι το UTC+02:00.

Αν ο υπολογιστής μας είναι συνδεδεμένος στο οικιακό μας δίκτυο μέσω Ethernet, επιλέγουμε Home network / Οικιακό Δίκτυο για να έχουμε την δυνατότητα ανταλλαγής και μεταφοράς αρχείων με άλλες συσκευές στο δίκτυο μας.

Τα Windows θα προετοιμάσουν την επιφάνεια εργασίας μας…

..και αυτό ήταν. Εγκαταστήσαμε επιτυχώς τα Windows 7.

Τώρα, το μόνο πράγμα που έχει μείνει να κάνουμε είναι:

Είχατε κάποια δυσκολία στην εγκατάσταση των Windows 7?

Αν κάτι δεν δούλεψε όπως το περιγράψαμε κατά την εγκατάσταση Windows 7, γράψτε μας στα σχόλια.

