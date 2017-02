Οι Καλύτερες Ρυθμίσεις για Παιχνίδια στα Windows 10

Είναι γεγονός ότι τα Windows είναι το επικρατέστερο λειτουργικό σύστημα για όσους ασχολούνται με το gaming. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αναπαράγουν οποιοδήποτε παιχνίδι απροβλημάτιστα. Ας δούμε τι ρυθμίσεις μπορούμε να κάνουμε στο λειτουργικό μας, έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερη απόδοση για τα παιχνίδια στα Windows 10.

Ενώ ο οδηγός έχει γραφτεί για τα Windows 10, οι περισσότερες ρυθμίσεις θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο και σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows.

Τι είδους ρυθμίσεις θα κάνουμε στα Windows

Ως γνωστόν, ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση όταν παίζουμε παιχνίδια στα Windows, είναι το hardware του υπολογιστή μας. Επιπλέον, όταν μιλάμε για online παιχνίδια, παίζει ρόλο και η ποιότητα της σύνδεσής μας στο ίντερνετ.

Δεδομένου ότι έχουμε αγοράσει τον κατάλληλο υπολογιστή και έχουμε μία καλή ταχύτητα στο ίντερνετ, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στα παιχνίδια στα Windows;

Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Αυτές που θα περιγράψουμε αφορούν το λειτουργικό σύστημα, και δεν έχουν καμία σχέση με τις ρυθμίσεις γραφικών που μπορούμε να κάνουμε στα παιχνίδια.

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι μέθοδοι που θα αναλύσουμε δεν πρόκειται να βοηθήσουν ιδιαίτερα, αν ο υπολογιστής μας είναι της προηγούμενης χιλιετίας.

Ωστόσο, αν ανήκετε στην κατηγορία των gamer που θα έκαναν τα πάντα για ένα παραπάνω fps στα παιχνίδια τους, ή για μισό ping λιγότερο στη σύνδεσή τους, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.

Εννοείται ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στο λειτουργικό μας, φροντίζουμε να πάρουμε αντίγραφα ασφαλείας.

Ενημέρωση των driver

Η πιο προφανής αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα παιχνίδια στα Windows, είναι η αναβάθμιση των driver της κάρτας γραφικών.

Είτε έχουμε κάρτα AMD, είτε nVidia, θα βρούμε το αντίστοιχο κουμπί "Ενημέρωση" στο εκάστοτε πάνελ.

Εναλλακτικά, μπορούμε να πάμε στη σελίδα του κατασκευαστή, και από εκεί να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση των driver για την κάρτα μας.

Αλλαγές στο μητρώο των Windows

Έχουμε δει σε παλαιότερο οδηγό τι είναι το μητρώο των Windows.

Για να εφαρμόσουμε κάποιες από τις ρυθμίσεις που θα περιγράψουμε, θα πρέπει να επέμβουμε στη registry.

Ανοίγουμε λοιπόν το μητρώο, πηγαίνοντας στην Έναρξη και γράφοντας "regedit" στην αναζήτηση.

Μόλις τελειώσουμε με τις αλλαγές που θα περιγράψουμε παρακάτω, θα πρέπει να κάνουμε μία επανεκκίνηση στον υπολογιστή μας για να εφαρμοστούν.

Απενεργοποίηση του αλγορίθμου Nagle

Ο αλγόριθμος Nagle χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αποδοτικότητα των δικτύων TCP/IP, μειώνοντας τον αριθμό των πακέτων που στέλνονται στο δίκτυο.

Με απλά λόγια, συγκεντρώνει πολλά μικρά πακέτα πληροφοριών για να δημιουργήσει ένα μεγάλο πακέτο, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των πακέτων που στέλνουμε.

Ωστόσο, αυτό έχει επίπτωση στο πόσο ομαλή είναι η σύνδεσή μας στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ping στο online gaming.

Για να απενεργοποιήσουμε τον αλγόριθμο Nagle, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τη διεύθυνση IP μας. Κάνοντας δεξί κλικ στην Έναρξη, επιλέγουμε "Γραμμή εντολών".

Εκεί γράφουμε την εντολή "ipconfig" και πατάμε Enter. Από τις πληροφορίες που θα προκύψουν, μας ενδιαφέρει η διεύθυνση του πεδίου "IPv4 Address".

Συνήθως είναι της μορφής 192.168.0.x ή 192.168.1.x. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι και διαφορετική, όπως στο παράδειγμα, που είναι 10.0.2.15.

Κλείνουμε τη γραμμή εντολών και πηγαίνουμε στο μητρώο των Windows που ανοίξαμε παραπάνω.

Πλοηγούμαστε στη διαδρομή:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces

Στον φάκελο Interfaces βλέπουμε διάφορα κλειδιά (υποφακέλους) με τυχαίες ονομασίες.

Κάνουμε κλικ σε κάθε κλειδί με τη σειρά, και ψάχνουμε στη δεξιά πλευρά του παραθύρου την τιμή "DhcpIPAddress".

Ελέγχουμε αν η διεύθυνση IP ταιριάζει με τη διεύθυνση που βρήκαμε από τη γραμμή εντολών.

Ακόμα και αν η IP μας αλλάξει σε κάποια επανεκκίνηση του υπολογιστή, αν δεν έχουμε ορίσει σταθερή IP, ο φάκελος που περιέχει την τιμή είναι πάντοτε ο ίδιος. Συνεπώς δεν μας απασχολεί αυτό το ενδεχόμενο.

Μόλις βρούμε τον φάκελο με την IP που ταιριάζει, κάνουμε δεξί κλικ σε κενό χώρο και πατάμε "Δημιουργία". Επιλέγουμε "Τιμή DWORD (32 bit)"...

...και δίνουμε όνομα "TcpAckFrequency".

Με διπλό κλικ πάνω στην τιμή που δημιουργήσαμε, ορίζουμε δεδομένα τιμής "1".

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και δημιουργούμε μία δεύτερη καταχώρηση με την ονομασία "TCPNoDelay" και τιμή ξανά "1".

Αφού πήραμε το κολάι, δημιουργούμε την τρίτη και τελευταία τιμή με ονομασία "TcpDelAckTicks". Σε αυτήν αφήνουμε την τιμή "0".

Αφού πατήσουμε ΟΚ, έχουμε τελειώσει με την απενεργοποίηση του αλγορίθμου Nagle. Το αποτέλεσμα στο μητρώο θα μοιάζει κάπως έτσι.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι με αυτή τη ρύθμιση μειώθηκε το ping στα online παιχνίδια, όπως LoL, DOTA, και άλλα. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, μπορούμε απλά να σβήσουμε τα κλειδιά που δημιουργήσαμε.

Network Throttling Index

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν πολυμέσα, απαιτούν συνήθως περισσότερους πόρους στο δίκτυο.

Γι' αυτόν τον λόγο, τα Windows χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό, έτσι ώστε να ορίσουν έναν περιορισμό (throttling) στη χρήση του δικτύου, σε προγράμματα που δεν σχετίζονται με πολυμέσα.

Αυτός ο μηχανισμός μπαίνει σε εφαρμογή μόνο όταν εκτελούμε προγράμματα πολυμέσων. Ωστόσο, μπορεί να μειώσει τις επιδόσεις του δικτύου μας όταν παίζουμε παιχνίδια.

Αν θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση στο δίκτυό μας για τα παιχνίδια στα Windows, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε αυτό το throttling.

Για να το πετύχουμε αυτό, πηγαίνουμε στην εξής διαδρομή του μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile

Στον φάκελο SystemProfile, δημιουργούμε μία τιμή DWORD (32 bit) και την ονομάζουμε "NetworkThrottlingIndex", αν δεν υπάρχει ήδη. Έπειτα με διπλό κλικ, ορίζουμε τιμή "FFFFFFFF" (8 F, αν βαρίεστε να μετράτε).

Αυτή η τιμή απενεργοποιεί εντελώς τη μεταβλητή, και κατά συνέπεια το throttling του δικτύου μας.

Απόκριση στα παιχνίδια

Η υπηρεσία Multimedia Class Scheduler έχει ως στόχο να δίνει αυξημένη προτεραιότητα στις εφαρμογές που χρειάζονται, χωρίς να αφήνει στην απ' έξω τις διεργασίες παρασκηνίου που απαιτούν λιγότερους πόρους.

Γι' αυτόν τον λόγο όμως, το streaming πολυμέσων και κάποια παιχνίδια που χρησιμοποιούν το Multimedia Class Scheduler (MMCSS), μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το 80% της επεξεργαστικής μας ισχύς.

Για να το αλλάξουμε αυτό, θα πρέπει για άλλη μια φορά να επέμβουμε στο μητρώο, πηγαίνοντας στη διαδρομή του προηγούμενου βήματος:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile

Δημιουργούμε μία τιμή DWORD (32 bit) και την ονομάζουμε "SystemResponsiveness", αν δεν υπάρχει ήδη. Έπειτα ορίζουμε την τιμή της σε "0".

Μέγιστη προτεραιότητα στο gaming

Για να θέσουμε το gaming στη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα, πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games

Βρίσκουμε τις παρακάτω μεταβλητές και αλλάζουμε τις τιμές τους, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

GPU Priority: Αλλάζουμε την τιμή σε "8", αν δεν είναι ήδη.

Priority: Ορίζουμε τιμή "6".

Απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης και ενημερώσεων

Το μεγαλύτερο παράπονο των χρηστών για τα Windows 10, είναι ότι κατεβάζουν αυτόματα τις ενημερώσεις χωρίς καμία προειδοποίηση. Για να μην αναφέρουμε την αυτόματη επανεκκίνηση χωρίς την άδειά μας.

Έτσι, αν παίζουμε κάποιο online παιχνίδι την ώρα που τα Windows αποφασίσουν να κατεβάσουν ενημερώσεις, το πιθανότερο είναι να καταλήξουμε με πολύ αυξημένο ping και ακόμα πιο πολλά νεύρα.

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε τις αυτόματες ενημερώσεις και το P2P στο Windows Update, όπως περιγράφεται στον αναλυτικό μας οδηγό για τα μεγαλύτερα προβλήματα των Windows 10.

Ρύθμιση οπτικών εφέ για μέγιστες επιδόσεις

Το γραφικό περιβάλλον και τα οπτικά εφέ στα Windows 10 μπορεί να μας στερούν επιδόσεις από τα παιχνίδια, ειδικά αν ο υπολογιστής μας είναι πιο παλιός ή αν πρόκειται για laptop.

Για να απενεργοποιήσουμε τα περιττά εφέ, γράφουμε στην έναρξη "προσαρμογή εμφάνισης" και ανοίγουμε το παράθυρο που θα προκύψει.

Αν ο υπολογιστής μας είναι πολύ παλιός, τότε η καλύτερή μας επιλογή είναι να τσεκάρουμε το "Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση".

Για τον μέσο χρήστη όμως, η ρύθμιση "Προσαρμογή" με τις επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα είναι ιδανική.

Επιλογές παροχής ενέργειας

Το σχέδιο παροχής ενέργειας που χρησιμοποιούμε μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις μας για τα παιχνίδια στα Windows.

Κανονικά, οι ρυθμίσεις παροχής ενέργειας έχουν σκοπό να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση του υπολογιστή. Έτσι μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση της μπαταρίας στα laptop, ή τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το σταθερό υπολογιστή.

Όμως, ρεαλιστικά, ο μόνος τρόπος να εξοικονομήσει ενέργεια ο υπολογιστής, είναι να μειώσει την απόδοση των υποσυστημάτων από τη βέλτιστη δυνατή. Δεν μπορεί να βελτιώσει αλλιώς την αποδοτικότητα χωρίς να παραβιάσει νόμους της φυσικής.

Όπως πιθανώς γνωρίζετε, μία gaming κάρτα γραφικών όταν παίζουμε παιχνίδια στα Windows έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ρεύμα από όλα τα υποσυστήματα. Είναι λογικό πως επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγαίνοντας στον Πίνακα Ελέγχου και κάνουμε κλικ στο "Σύστημα και Ασφάλεια". Εκεί διαλέγουμε τις "Επιλογές παροχής ενέργειας".

Πατάμε στο κουμπί "Προβολή πρόσθετων σχεδίων"...

...και επιλέγουμε το σχέδιο "Υψηλές επιδόσεις".

Να σημειωθεί πως σε laptop η ρύθμιση για τις "Υψηλές επιδόσεις" θα αυξήσει την κατανάλωση της μπαταρίας, αλλά και τη θερμοκρασία του laptop.

Γενικά δεν συνιστούμε το gaming σε laptop. Αν είναι όμως απολύτως απαραίτητο, καλό είναι να επαναφέρουμε τη ρύθμιση στην Εξισορρόπηση ή την Εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν παίζουμε παιχνίδια στα Windows.

Φυσικά, η αλλαγή στη ρύθμιση δεν πρόκειται να κάνει θαύματα αν έχουμε έναν πολύ παλιό ή αδύναμο υπολογιστή. Όπως και νά 'χει, πάντως, με τις "Υψηλές επιδόσεις" το σύστημα εκμεταλλεύεται βέλτιστα την κάρτα γραφικών μας.

Αυτό δεν είναι απλά θεωρητικό, το επιβεβαιώσαμε και πρακτικά. Σε review που ετοιμάζουμε για τη GTX 1070, το Witcher III έπαιζε άριστα στο 1440p με τα γραφικά στο Ultra και "Υψηλές επιδόσεις". Στην "Εξοικονόμηση ενέργειας" είχε εμφανές framedrop.

Ακρίβεια δείκτη ποντικιού

Οι επιδόσεις μας στα παιχνίδια, ειδικά όταν μιλάμε για ανταγωνιστικά online παιχνίδια, εξαρτώνται άμεσα από το πόσο ακριβή είναι τα "κλικ" που κάνουμε με το ποντίκι.

Αν κάνουμε συχνά "missclick", τότε ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε την ευαισθησία του δείκτη του ποντικιού μας.

Ανοίγουμε τον Πίνακα Ελέγχου, πηγαίνουμε στο "Υλικό και Ήχος", και επιλέγουμε "Ποντίκι".

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, αποεπιλέγουμε το "Βελτίωση της ακρίβειας του δείκτη". Επιπλέον, ρυθμίζουμε την μπάρα της ταχύτητας στην τιμή που μας βολεύει.

Μερικά ποντίκια που προορίζονται για gaming, συνοδεύονται και από κάποιο software στο οποίο μπορεί κανείς να ρυθμίσει τα dpi (dots per inch) του ποντικιού.

Οι ιδανικές τιμές για τα παιχνίδια στα Windows είναι από 400 έως 1600 dpi. Σε χαμηλότερες τιμές ο δείκτης μας θα κινείται πολύ αργά, ενώ σε υψηλότερες τιμές δεν θα μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα πού πρέπει να κάνουμε κλικ.

DirectX 12

Το Microsoft DirectX είναι ένα εργαλείο API (application programming interfaces), το οποίο διαχειρίζεται διεργασίες σχετικές με πολυμέσα και παιχνίδια.

H νεότερη έκδοση του δημοφιλούς εργαλείου API της Microsoft είναι το DirecttX 12, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2015, μαζί με τα Windows 10.

Το DirectX 12 είναι πολλά υποσχόμενο, και δεν πρέπει να λείπει από κανένα σύστημα που μπορεί να το υποστηρίξει, παρότι δεν υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια που να το εκμεταλλεύονται.

Για να δούμε ποια έκδοση του DirectX έχουμε στον υπολογιστή μας, πατάμε το πλήκτρο της έναρξης μαζί με το "R".

Πληκτρολογούμε "dxdiag" και πατάμε OK.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, θα δούμε την τρέχουσα έκδοση στο σύστημά μας, αν κοιτάξουμε στο πεδίο "Έκδοση DirectX".

Σε περίπτωση που το σύστημά μας το υποστηρίζει, τότε έχουμε ήδη την τελευταία έκδοση του DirectX. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουμε το DirectX 12, μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο για ενημερώσεις στο Windows Update.

Απενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης στο Steam

Το Steam είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοράς παιχνιδιών. Σαφώς λοιπόν, όποιος ασχολείται με το gaming, είναι σίγουρο ότι θα έχει μία μεγάλη συλλογή παιχνιδιών στο Steam.

Ένα απ' τα πιο εκνευριστικά χαρακτηριστικά του Steam, είναι ότι κάνει αυτόματα ενημέρωση όλων των παιχνιδιών μας, όποτε του καπνίσει.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση των πόρων του συστήματος, αλλά και της σύνδεσής μας το ίντερνετ.

Για να απενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό, πηγαίνουμε στις Ρυθμίσεις...

...και στην καρτέλα "Downloads", αποτσεκάρουμε την επιλογή "Allow downloads during gameplay".

Επιπλέον, μπορούμε να ρυθμίσουμε συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες το Steam θα κάνει αυτόματα ενημέρωση.

Τέλος, αν στη συλλογή μας έχουμε παιχνίδια που δεν παίζουμε τόσο συχνά, και δεν θέλουμε να ενημερώνονται αυτόματα, τότε μπορούμε να απενεργοποιήσουμε εντελώς τις ενημερώσεις για τα συγκεκριμένα games.

Πηγαίνουμε στη βιβλιοθήκη μας, πατάμε δεξί κλικ στο παιχνίδι που δεν θέλουμε να ενημερώνεται αυτόματα, και επιλέγουμε "Properties".

Στην καρτέλα "Updates", επιλέγουμε "Only update this game when I launch it".

Με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι που επιλέξαμε θα ενημερώνεται μόνο όταν θέλουμε να το τρέξουμε.

Παίζετε παιχνίδια στα Windows;

Εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο κόλπο για να πετύχετε καλύτερη απόδοση όταν παίζετε παιχνίδια στα Windows; Γράψτε μας τις εντυπώσεις σας στα σχόλια.