Οι Καλύτερες Ιστοσελίδες για Χαλάρωση και Λιγότερο Άγχος

Υπάρχουν στιγμές που οι εξαντλητικοί ρυθμοί της εργασίας και το στρες, μας εξουθενώνουν στην κυριολεξία. Σαν να μην έφτανε αυτό, επιστρέφουμε στο σπίτι με ένα κεφάλι καζάνι. Δείτε πώς μπορούμε να τα αφήσουμε όλα πίσω μας, εξαφανίζοντας υπερένταση αλλά και βαρεμάρα, μέσα από τις πρωτότυπες ιστοσελίδες για χαλάρωση και λιγότερο άγχος.

Silk

Το Silk μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με την ιστοσελίδα μπορούμε να δημιουργήσουμε ατελείωτα εντυπωσιακά σχέδια μέσα σε ένα σκούρο φόντο.

Στην πράξη διαπιστώσαμε ότι το Silk δεν θεωρείται άδικα ως μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες για χαλάρωση.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε μόνο με την κίνηση του ποντικιού, εντυπωσιακά θέματα με τον πιο χαλαρωτικό και δημιουργικό τρόπο.

Είναι πολύ πιθανό να μην πιστεύουμε στα μάτια μας, και το πιθανότερο είναι να μην μας πιστέψει και κανείς άλλος, αν του πούμε ότι αυτά τα σχέδια είναι δικά μας.

Στο αριστερό τμήμα του site μας παρέχεται μία χρωματική παλέτα και διάφορα ακόμα εργαλεία, όπως αυτό της πλήρους οθόνης.

Στη συνέχεια έχουμε την ευκαιρία να ξεφύγουμε εντελώς από την πραγματικότητα, σχεδιάζοντας με θεαματικό και εύκολο τρόπο ό,τι θέλουμε, και όπως το θέλουμε.

Όλα τα έργα που θα δημιουργήσουμε, μέσα από αυτή την άκρως χαλαρωτική και διαδραστική τέχνη, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε πατώντας στο εικονίδιο της φωτογραφικής μηχανής πάνω αριστερά στο site.

Το Silk διατίθεται και στο iOS έναντι του ποσού των £2.99.

Είχαμε συναντήσει και παλαιότερα το Silk, στον οδηγό:

Calm

Το Calm είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες για χαλάρωση. Άλλωστε διαθέτει και το πλέον εύστοχο και κατάλληλο όνομα.

Το domain του site μας παραπέμπει απευθείας στο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την επιθυμητή απόλυτη ηρεμία.

Η σελίδα επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στο διαλογισμό, την εκτόνωση, και τη βελτίωση του ύπνου. Παραδίδει απλές τεχνικές ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης, διαμέσου πολλών εικόνων και ακουστικού υλικού.

Κάθε session περιλαμβάνει ένα δωρεάν πρόγραμμα, αλλά τα υπόλοιπα είναι κλειδωμένα. Δυστυχώς απαιτείται να γίνουμε συνδρομητές για να αποκτήσουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα.

Ωστόσο, είναι χρήσιμο που ένα από τα δωρεάν μαθήματα είναι αυτό της αναπνοής. Μας βοηθά στην αρχή με έξυπνο τρόπο να διώξουμε την υπερδιέγερση.

Το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε το ρυθμό των εκπνοών και εισπνοών, που θα βλέπουμε μέσα από την ιστοσελίδα.

Για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα δωρεάν μαθήματα που προσφέρονται, εκτός των αναπνοών που το Calm το παρέχει χωρίς σύνδεση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό μας στο Facebook ή να εγγραφούμε στη σελίδα.

Το Calm διατίθεται και για Android και iOS, έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε και οπουδήποτε αλλού, εκτός από την οικία μας.

Noisli

Το Noisli είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για χαλάρωση.

Η σελίδα είναι πολύ όμορφα σχεδιασμένη. Εκτός από ηρεμία και καθαρό μυαλό, προσφέρει σημαντική βοήθεια και στην παραγωγικότητά μας.

Δεν έχει σημασία αν βρισκόμαστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει πολλή φασαρία και ένταση.

Απλά βάζουμε τα ακουστικά, επιλέγουμε αν θέλουμε δημιουργικότητα ή ηρεμία, και με το Noisli κάνουμε άμεση απόδραση από το άγχος και τις σκοτούρες. Ταυτόχρονα αυξάνουμε και την παραγωγικότητά μας.

Μπορούμε να ακούσουμε όλους τους αγαπημένους ήχους της φύσης, των πουλιών, και της θάλασσας, για να εστιάσουμε και να επικεντρωθούμε στις εργασίες μας με τον πιο χαλαρωτικό τρόπο.

Η εξαιρετική ιστοσελίδα προσφέρει και δυο εφαρμογές για Android και iOS, έναντι του ποσού των $1.99. Επιπλέον διαθέτει δωρεάν και μία επέκταση για τον Google Chrome.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, και με αντίστοιχες επιλογές για χαλάρωση και δημιουργικότητα, κινείται και η ιστοσελίδα brain.fm.

Line 3D

Πρόκειται για ένα πολύ απλό αλλά αποτελεσματικό site που βοηθά να χαλαρώσουμε και να ξεχάσουμε τις ανησυχίες που μπορεί να έχουμε.

Η ιστοσελίδα βασίζεται στη θεωρία που αναφέρει ότι η περιέργεια επηρεάζει θετικά τη χημεία του εγκεφάλου μας.

Από τη στιγμή που θα μπούμε στην ολλανδική "φευγάτη" ιστοσελίδα, ταυτιζόμαστε με μία περίεργη και αφηρημένη δέσμη που μας ταξιδεύει προς το άπειρο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το ποντίκι και τον τροχό του.

Το Line 3D περιλαμβάνει δέκα ενότητες, όπου πατώντας πάνω στην κάθε μία ξεχωριστά, μεταφερόμαστε σε διάφορες διευθύνσεις με εικαστική διάθεση, που μας παρακινούν να απελευθερώσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε μαζί τους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Επιπλέον, σε αυτές τις ενότητες μπορούμε να "ταξιδέψουμε", παρακολουθώντας διάφορα βίντεο με χαλαρωτική μουσική και ενδιαφέροντα γραφικά.

Into Time

Το Into Time προσφέρει μία απλή και πολύ ευχάριστη χαλάρωση, διαμέσου της εναλλαγής χρωμάτων με την χρήση του ποντικιού.

Αυτό που κάνει είναι ότι μας παρέχει τη δυνατότητα να παίζουμε ασταμάτητα με τα μεταβαλλόμενα χρώματα. Ταυτόχρονα θα βλέπουμε τα σχέδια να στροβιλίζονται με θεαματικό τρόπο μπροστά στα μάτια μας.

Soundrown

Πρόκειται για μία από τις πιο αγχολυτικές ιστοσελίδες για χαλάρωση που έχει ιδιαίτερα απλό σχεδιασμό. Με το Soundrown δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες κινήσεις. Είναι βέβαιο ότι θα αρέσει στους περισσότερους από εμάς.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μιξάρουμε αυτόματα και ανάλογα τη διάθεση μας, τους ήχους της φύσης, των πουλιών, των κυμάτων, ακόμη και της φωτιάς και του τρένου.

Το site μας προσφέρει απόλυτα αληθοφανείς ήχους της φύσης, όπως θα τους ακούγαμε αν βρισκόμασταν στο πραγματικό περιβάλλον.

Μπορούμε να κάνουμε ό,τι εναλλαγή ήχων θέλουμε. Ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τον κάθε ήχο είτε μεμονωμένα, είτε όλους μαζί, πατώντας την παύση ή το play στα αντίστοιχα εικονίδια.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι παρόμοια με το Noisli που αναφέραμε παραπάνω.

Tone - Matrix

Το Tone Matrix είναι στα σίγουρα μία από τις καλύτερες ιστοσελίδες για χαλάρωση, που αδειάζει κυριολεκτικά το μυαλό μας από αρνητικές και αγχωτικές σκέψεις.

Βασίζεται στη σύνθεση της μουσικής, την οποία μπορούμε να κάνουμε με τον πιο χαλαρωτικό και δημιουργικό τρόπο. Το site προσφέρει ένα πλέγμα 16 x 16, όπου δεν έχουμε παρά να συμπληρώνουμε ή να αφαιρούμε τετράγωνα.

Με αυτήν την προσθαφαίρεση μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέδια ή ονόματα που θα συνοδεύονται από μελωδίες με φωτιζόμενα τετράγωνα. Ταυτόχρονα θα παράγονται διαφορετικές νότες, ανάλογα με το σημείο του πλέγματος που θα επιλέξουμε.

Στη συνέχεια το site μας δίνει και τη δυνατότητα να μοιραστούμε τις μελωδίες που δημιουργήσαμε. Μπορούμε να τις τροποποιήσουμε και περαιτέρω με εφέ, πατώντας στο “Add Drums “.

Προαιρετικά και εφόσον το θελήσουμε, μπορούμε ακόμη και να επέμβουμε με Bass Line και όχι μόνο, σε όλες τις μουσικές και αγχολυτικές δημιουργίες μας, μέσα από μία εντυπωσιακή εικονική κονσόλα.



Εμείς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι “κολλήσαμε” αρκετή ώρα με αυτή την κονσόλα που μας ήρθε από το πουθενά, ξεχνώντας οτιδήποτε μας απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Παραλίγο να ξεχάσουμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε και τον οδηγό.

Looking@Something

Με το Looking at Something χαλαρώνουμε παίρνοντας τον έλεγχο του καιρού και της φύσης, μόνο με μία κίνηση του ποντικιού.

Όσο μετακινούμε τον κέρσορα προς τα κάτω, θα αλλάζουν εικόνες και ήχοι, αλλά και η κατεύθυνση των φυσικών φαινομένων.

Με το site μπορούμε να ακούμε συνδυαστικά και με εύκολο τρόπο, τους ήχους των πουλιών, το ψιλοβρόχι, ακόμη και τους κεραυνούς.

The Quiet Place Project

Το Ήσυχο Μέρος διαπιστώσαμε ότι είναι μία από τις πιο χρήσιμες ιστοσελίδες για χαλάρωση. Είναι ιδανική και για μας τους Έλληνες, καθότι συνοδεύεται από ελληνικό κείμενο θετικής ενέργειας.

Η ιστοσελίδα προσφέρει ένα αληθινό καταφύγιο, μακριά από τη φασαρία και τις ειδοποιήσεις των κινητών, των social media, και τη ροή της πληροφορίας γενικότερα.

Το μόνο που κάνουμε είναι να πατάμε διαδοχικά το spacebar του πληκτρολογίου, και θα εμφανίζονται χαλαρωτικά και αισιόδοξα μηνύματα εν μέσω Νew Age μουσικής.

Επιπλέον, το Quiet Place Project παρέχει μία άσκηση χαλάρωσης 90 δευτερολέπτων, μαζί με τις πρωτότυπες σκέψεις δωματίου.

Για να έχουμε το ελληνικό χαλαρωτικό κείμενο εν μέσω της μουσικής, θα πρέπει να επιλέξουμε την ελληνική γλώσσα πατώντας στο σχετικό εικονίδιο, όπως παρατηρούμε στην εικόνα.



Do Nothing For Two Minutes

Πρόκειται για μια διαφορετική ιστοσελίδα χαλάρωσης, η οποία μας υπενθυμίζει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τα μικρά και απαραίτητα διαλείμματα που ξεχνάμε να κάνουμε, λόγω της έντονης και εξαντλητικής ροής της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτή τη σελίδα λοιπόν θα πρέπει να μην κάνουμε απολύτως τίποτα για δυο λεπτά. Απλά ακούμε τον ήχο των κυμάτων χωρίς να ακουμπάμε καθόλου το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Και ένα παιχνίδι που "τα σπάει"

To Smash Hit είναι ένα από τα πιο πρωτότυπα παιχνίδια εκτόνωσης που κυκλοφορούν για Android και iOS. Πρόκειται για ένα πανεύκολο και μοναδικό στο είδος του παιχνίδι, που είναι σχετικά μικρό σε όγκο.

Είναι βέβαιο ότι θα μας βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο στην αποσυμπίεση των συσσωρευμένων νεύρων, αποφεύγοντας ενδεχομένως το σπάσιμο πραγματικών αντικειμένων.

Η αποστολή μας είναι να σπάμε ό,τι εμπόδια συναντάμε στην αιωρούμενη και εντυπωσιακή πτήση μας.

Όσο είμαστε γρήγοροι και εύστοχοι στο σπάσιμο, τόσο αυξάνουμε τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το τρισδιάστατο περιβάλλον και η μουσική στο game είναι εξαιρετικά.

Βοηθούν οι ιστοσελίδες για χαλάρωση?

Οι ιστοσελίδες για χαλάρωση είναι μία εντελώς διαφορετική αγχολυτική πρόταση. Για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε τον οδηγό, δεν πιστεύαμε ότι μια ιστοσελίδα μπορεί να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε.

Ωστόσο, στην πορεία διαψευστήκαμε. Δεν είναι μόνο ότι αισθανθήκαμε πραγματικά την απόλυτη ηρεμία εν είδει "Ντάρμα", αλλά το ότι υπήρξαν και στιγμές που είχαμε αυξημένη παραγωγικότητα μαζί με περισσότερη διάθεση για δημιουργία.

Αν σας γεννήθηκαν απορίες, ή θέλετε να προτείνετε και άλλες ιστοσελίδες για χαλάρωση, γράψτε μας στα σχόλια.

