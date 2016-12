Το Καλύτερο Σύστημα για Παιχνίδια: PC, PS4, X-Box One

Το gaming είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους ψυχαγωγίας. Αρκετοί χρήστες, όμως, βρίσκονται στο δίλημμά αν είναι καλύτερα να αγοράσουν Gaming PC ή κονσόλα για παιχνίδια. Στον οδηγό θα εξετάσουμε, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, ποιο είναι το απόλυτο σύστημα για παιχνίδια: το PC, το PS4, ή το Xbox One;

Κονσόλα ή Gaming PC; Ένα σχετικά πρόσφατο δίλημμα στην ιστορία των παιχνιδιών

Οι προσωπικοί υπολογιστές στο σπίτι ανέκαθεν είχαν τη δυνατότητα για παιχνίδια, ακόμη και πριν τα σημερινά PC, τύπου IBM συμβατά.

Από τον Amstrad μέχρι την Amiga, κυκλοφόρησαν αμέτρητα παιχνίδια, ορισμένα εκ των οποίων έχουν γράψει ιστορία.

Όμως, μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν υπήρχε κανένα πραγματικό δίλημμα για την αγορά κονσόλας ή gaming PC. Το απόλυτο σύστημα για παιχνίδια ήταν σαφώς οι κονσόλες.

Δεκαετίες 1980-1990: Η κυριαρχία της κονσόλας

Στην εκπνοή της χιλιετίας, ήταν ελάχιστα τα σπίτια που είχαν ανάγκη από έναν υπολογιστή για οποιαδήποτε εργασία. Και η αγορά ενός υπολογιστή μόνο για παιχνίδια ήταν λίγο-πολύ αδιανόητη.

Τις δεκαετίες του '80 και του '90, οι κονσόλες ήταν η μοναδική επιλογή όσον αφορά το σύστημα για παιχνίδια. Από το Gameboy και τα NES/Master System μέχρι τα SNES/MegaDrive και τα PlayStation και PS2.

Βέβαια, δεν υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για το gaming από την ίδια τη βιομηχανία των υπολογιστών.

Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια, όπως πχ οι σειρές Super Mario, The Legend of Zelda, Metal Gear Solid, Tekken, ήταν αποκλειστικά στις κονσόλες.

Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές καρτών γραφικών δεν έδιναν σημασία στα τρισδιάστατα γραφικά. Το 1994, μια απλή S3 Trio64 δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να ανταγωνιστεί το PlayStation στο 3D. Απλά δεν είχε σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό.

Η S3 ViRGE, που κυκλοφόρησε το 1995, ήταν η πρώτη κάρτα γραφικών για PC που έδινε βαρύτητα στο 3D. Κατέληξε όμως να έχει απογοητευτική απόδοση σε παιχνίδια όπως το Quake.

Οι πρώτες σοβαρές 3D κάρτες γραφικών για υπολογιστές

Ο πρώτος επεξεργαστής γραφικών που αντιμετώπισε σοβαρά το 3D στους υπολογιστές, ήταν ο Voodoo της 3Dfx.

Το chipset Voodoo ξεκίνησε από τα arcades (τα λεγόμενα ηλεκτρονικά/ουφάδικα/μπλιμπλίκια) το 1994. Σε αυτές τις καμπίνες υπήρχαν περιθώρια για χρήση ακριβότερου hardware.

Ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια της εποχής που χρησιμοποιούσε το Voodoo ήταν το San Francisco Rush της Atari.

Στα τέλη του 1996, έπεσε σημαντικά η τιμή στις μνήμες τύπου EDO DRAM. Αυτή ήταν η αφορμή για την 3Dfx για να εισέλθει στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι κάρτες με το Voodoo δεν ήταν αυτόνομες κάρτες γραφικών. Λειτουργούσαν συμπληρωματικά με την κάρτα του συστήματος μας, με αποκλειστικό στόχο την 3D επιτάχυνση.

Κάρτες όπως η Diamond Monster 3D έφεραν πρωτόγνωρη ποιότητα και απόδοση στα γραφικά των υπολογιστών. Έπρεπε όμως τα παιχνίδια να υποστηρίζουν το Glide API, μια τεχνολογία ανταγωνιστική του Direct3D.

Βέβαια, η κάρτα ήταν αρκετά ακριβή. Στην Ελλάδα κόστιζε γύρω στις 30.000 δραχμές, περίπου το 1/5 του βασικού μισθού. Και σαν συμπληρωματική, ουσιαστικά το κόστος της ήταν επιπρόσθετο σε αυτό του υπολογιστή, που έπρεπε να έχει ήδη κάρτα γραφικών.

Κατέληγε λοιπόν ο υπολογιστής να είναι υπερβολικά ακριβός σαν σύστημα για παιχνίδια.

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν ολοκληρωμένες 2D/3D κάρτες και από άλλους κατασκευαστές, όπως η Matrox Mystique και η ATI 3D Rage. Είχαν μεν κατώτερη απόδοση από τη Voodoo στο 3D, αλλά και σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Παρά τις εξελίξεις, οι κονσόλες εξακολουθούσαν να είναι ξεκάθαρα το καλύτερο σύστημα για παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο πως το PlayStation 2 του 1999 παραγόταν μέχρι και το 2012 και ξεπέρασε τα 155 εκατομμύρια κομμάτια σε πωλήσεις.

Η άνοδος της Nvidia και της ATI, και η μετατροπή του υπολογιστή σε σύστημα για παιχνίδια

Το ότι το PC είναι σήμερα ίσως η καλύτερη επιλογή σαν σύστημα για παιχνίδια το χρωστάμε στους δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές καρτών γραφικών, την Nvidia και την ATI.

Η σχετικά εύκολη πορεία της ATI

H ATI ιδρύθηκε το 1985 ως Array Technology Inc, ενώ μπήκε στο χρηματιστήριο το 1993.

Η σειρά καρτών γραφικών RAGE ήταν η απάντηση της εταιρείας στη 3Dfx. H κάρτα γραφικών RAGE Pro ήταν ο πρώτος πραγματικός ανταγωνιστής 2D/3D μπροστά στο σκέτο 3D της 3Dfx. Επίσης, το Rage 128 είχε εξαιρετική υποστήριξη για το Directx 6.0

To 1996 η ATI έδωσε βαρύτητα στη σειρά All-in-Wonder, οι κάρτες της οποίας ενσωμάτωναν τηλεοπτικό δέκτη. Ήταν επίσης οι πρώτες κάρτες γραφικών που υποστήριζαν την αναλογική σύνδεση σε τηλεόραση.

Όμως ήταν η σειρά Radeon που ξεκίνησε το 2000 η οποία καθιέρωσε την εταιρεία στο gaming.

Το 2006 η AMD αγόρασε την ATI έναντι 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2010 η AMD απέσυρε οριστικά την ονομασία ATI, και πλέον όλες οι κάρτες γραφικών της εταιρείας φέρουν την επωνυμία AMD.

Η σχετικά δύσκολη πορεία της Nvidia

Τη χρονιά που η ATI έμπαινε στο χρηματιστήριο, το 1993, ένας σχεδιαστής μικροεπεξεργαστών που εργαζόταν στην AMD και δύο μηχανικοί της Sun Microsystems ίδρυαν την Nvidia.

Οι πρώτες αποτυχίες

Το πρώτο προϊόν της εταιρείας, το chipset NV1, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Είχε υιοθετήσει μια ασυνήθιστη αρχιτεκτονική για τη δημιουργία 3D γραφικών, με τη χρήση quadratic forward texture mapping, που δυσκόλευε τον προγραμματισμό παιχνιδιών.

Το βασικό πλεονέκτημα του NV1 ήταν πως έκανε εύκολη τη μεταφορά παιχνιδιών από το Saturn της Sega.

Όμως ούτε το Saturn αποδείχτηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο σύστημα για παιχνίδια, μπροστά στο PlayStation. Ένας βασικός λόγος ήταν η αυξημένη δυσκολία στον προγραμματισμό του.

Το NV2 διατήρησε την ίδια αρχιτεκτονική με τις quadratic surfaces στο 3D. Μάλιστα, ήταν ένα σημείο τριβής μεταξύ της Sega και της Nvidia, και αποτελούσε τον λόγο που το NV2 δεν χρησιμοποιήθηκε στο Dreamcast.

Ταυτόχρονα, η Microsoft με τις προδιαγραφές DirectX έδειξε ξεκάθαρη προτίμηση στα 3D γραφικά με τη χρήση triangle polygon rendering. Αυτή ήταν μία σαφώς πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική, και πρακτικά αχρήστευε τα NV1 και Nv2.

Αλλαγή πλεύσης

Στην τρίτη της απόπειρα, η Nvidia έκανε στροφή 180 μοιρών. Εγκατέλειψε το quadratic forward texture mapping και αφοσιώθηκε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτάχυνση του Direct3D. Το αποτέλεσμα ήταν το NV3, που κυκλοφόρησε με το όνομα Riva 128.

Τον καιρό που κυκλοφόρησε, όμως, το 3Dfx Voodoo μεσουρανούσε στο 3D. Το Riva 128 αρχικά έδινε κατώτερο αποτέλεσμα, κυρίως λόγω προβλημάτων με τους drivers. Mε νεότερους drivers, το Riva 128 παρείχε καλύτερη ποιότητα εικόνας από το 3Dfx.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ούτε το ATI Rage Pro ούτε το Riva 128 μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την δημοφιλή Unreal Engine στο Direct 3D.

Τo επόμενο chipset της εταιρείας, RIVA TNT (NV4) δεν πούλησε όσο το Voodoo 2 της 3Dfx, η οποία βρισκόταν στο ζενίθ της δημοτικότητάς της. Ήταν όμως το chipset που έβαλε την Nvidia στο χάρτη, και έστρωσε το δρόμο για το RIVA TNT 2 (NV5).

Επίσης, μετά τις δυσκολίες με τους drivers του Riva 128, η Nvidia έβαλε τα δυνατά της να παράγει τους υψηλότερης ποιότητας drivers για το Riva TNT, με την επωνυμία Detonator.

Η επιτυχία

Tο 1999 η Nvidia κυκλοφόρησε τη σειρά με το όνομα που όλοι πλέον γνωρίζουμε: GeForce. Η κάρτα γραφικών που εγκαινίασε τη σειρά, GeForce 256, χαρακτηρίστηκε από την εταιρεία ως "η πρώτη GPU (Graphics Processing Unit) στον κόσμο".

Ο ορισμός της GPU, με βάση την Nvidia, ήταν: ένας επεξεργαστής με ενσωματωμένες δυνατότητες transformation, lighting, triangle setup/clipping, και μηχανές rendering, με τη δυνατότητα υπολογισμού τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων πολυγώνων το δευτερόλεπτο.

Σε σύγκριση με το Voodoo 3, η GeForce 256 είχε μέχρι και 50% καλύτερη απόδοση σε ορισμένα παιχνίδια που εκμεταλλεύονταν το hardware Transformation & Lighting (T&L), όπως το Quake III arena. H Ati Radeon επίσης ενσωμάτωνε δυνατότητες T&L.

Το 2000, η Nvidia αγόρασε αρκετές πνευματικές ιδιοκτησίες της 3Dfx, του πάλαι ποτέ ανταγωνιστή της. Μεταξύ αυτών ήταν και η τεχνολογία SLI, που δημιουργήθηκε για το Voodoo 2 και έκανε ξανά την εμφάνισή της στην 6η γενιά GeForce 6xx.

Πρακτικά, μετά το 2000 και μέχρι σήμερα, οποιοδήποτε αξιοπρεπές σύστημα για παιχνίδια έχει κάρτα γραφικών είτε της Nvidia είτε της ATI, πλέον AMD.

Και, στην προκειμένη περίπτωση, το "σύστημα για παιχνίδια" δεν περιλαμβάνει μόνο τους υπολογιστές.

Η Nvidia και η ATI/AMD στις κονσόλες

Η επιτυχία του GeForce οδήγησε τη συνεργασία της Nvidia με τη Microsoft για το πρώτο Xbox, που θα κυκλοφορούσε το 2001. Η Nvidia πληρώθηκε προκαταβολικά 200 εκατομμύρια δολάρια για αυτή τη συνεργασία.

Στα τέλη του 2004 η Nvidia υποστήριξε τη Sony για την δημιουργία του επεξεργαστή γραφικών RSX του PlayStation 3.

Το 2005, η Microsoft επέλεξε να συνεργαστεί με την ATI για το Xbox 360, ενώ αντίστοιχα τα Nintendo Gamecube και Wii επίσης βασίστηκαν σε chipset της ATI.

Σήμερα, τόσο το PlayStation 4 όσο και το Xbox one βασίζονται σε APU (κεντρικούς επεξεργαστές με ενσωματωμένη κάρτα γραφικών) της AMD. Το κύκλωμα γραφικών είναι το AMD GCN Radeon, με custom τροποποιήσεις για την κάθε κονσόλα.

Βέβαια οι συγκεκριμένοι APU της AMD δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τους AMD APU που θα βρούμε στους υπολογιστές.

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για τον επεξεργαστή στο PS4 και το Xbox One θα δούμε στην αντίστοιχη ενότητα του οδηγού.

Πώς έγιναν οι συγκρίσεις

Πριν δούμε τη σύγκριση των τριών προτάσεων όσον αφορά ένα σύστημα για παιχνίδια, θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς έγινε η σύγκριση και ποιους παράγοντες λάβαμε υπόψιν.

Κατ' αρχάς, η σύγκριση έγινε στα βασικά μοντέλα των δύο κονσολών (Xbox One και PS4), ώστε να είναι όσο πιο αντικειμενική γίνεται.

Ως αποτέλεσμα, οι διαστάσεις και οι χωρητικότητες μπορεί να διαφέρουν σε κάποιες εκδόσεις.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαμε ή έχουμε στην κατοχή μας και τις δύο κονσόλες, αλλά και gaming PC, οπότε η γνώμη μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές μας εμπειρίες.

Καθώς δεν έχουμε τον εξοπλισμό για ακριβείς μετρήσεις, θα στηριχτούμε στις προσωπικές μας παρατηρήσεις και στη γνώμη κάποιων έμπιστων ξένων σελίδων, που τις θεωρούμε όσο γίνεται αντικειμενικές.

Τονίζουμε την αντικειμενικότητα, γιατί στο εξωτερικό είναι έντονο το φαινόμενο της παραπληροφόρησης από διάφορα site και δημιουργών στο YouTube, λόγω χρηματοδότησής τους από κάποιον κατασκευαστή.

Οι κονσόλες της Nintendo Wii και Wii-U δεν θα συμπεριληφθούν στον οδηγό, καθώς κινούνται σε διαφορετική κατηγορία. Δεν δίνουν τόση σημασία στην απόδοση και τα εντυπωσιακά γραφικά, όσο στις αποκλειστικότητες και τον ιδιαίτερο χειρισμό.

Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια σύγκρισης ούτε με τα Gaming PC αλλά ούτε και με τα PS4 και Xbox One.

Gaming PC VS Κονσόλες

Όπως είδαμε στην εισαγωγική ενότητα, πριν το 2000 τα πράγματα ήταν απλά. Ένας χρήστης που ενδιαφερόταν για σύστημα για παιχνίδια δεν υπήρχε κανένας σοβαρός λόγος να επιλέξει να αγοράσει ένα gaming pc αντί για ένα PlayStation.

Σήμερα, το τοπίο είναι λιγότερο ξεκάθαρο. Το ιδανικό σύστημα για παιχνίδια εξαρτάται από το τι μας ενδιαφέρει:

η υψηλή ποιότητα γραφικών

το να εξοικονομήσουμε χρήματα

το να παίζουμε συγκεκριμένους τύπους παιχνιδιών

Με άλλα λόγια, το καλύτερο σύστημα για παιχνίδια εξαρτάται από τις προτεραιότητές μας.

Value for money

Αν το budget μας είναι περιορισμένο, και μπορούμε να επενδύσουμε μέχρι 300-400 ευρώ, μια κονσόλα είναι η καλύτερη επένδυση από κάθε άποψη. Σε αυτή την κατηγορία τιμής, ό,τι gaming υπολογιστή και αν στήσουμε, θα έχει απόδοση κάτω του μετρίου.

Από την άλλη, αν σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα άνω των 900€, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε επιδόσεις πολύ καλύτερες από αυτές των κονσολών. Σε αυτή την κατηγορία θα έχουμε καλύτερη ποιότητα και υψηλότερα framerate στο Full HD 1080p.

Ποιότητα εικόνας και επιδόσεις

Αν το budget μας είναι ακόμα υψηλότερο, σε βαθμό που μπορούμε να έχουμε διπλές κάρτες γραφικών σε SLI, έχουμε πλέον την ανώτερη δυνατή ποιότητα στα παιχνίδια.

Μπορούμε να παίξουμε σε ανάλυση 4K και 60FPS (καρέ το δευτερόλεπτο) με τα γραφικά στο Ultra, ή να πετύχουμε πάνω από 144FPS σε χαμηλότερες αναλύσεις.

Αυτές οι επιδόσεις με αυτή την ποιότητα των γραφικών είναι προς το παρόν αδιανόητες σε μία κονσόλα.

Συμβατότητα

Στον τομέα της συμβατότητας, οι κονσόλες υπερτερούν σαφώς έναντι του υπολογιστή. Πρακτικά, όποιο παιχνίδι αγοράσουμε, θα τρέξει. Ίσως χρειαστεί να κατεβάσει μερικά gigabytes σαν update στην αρχή, αλλά ως εκεί.

Στον υπολογιστή υπάρχουν πολλά προβλήματα και τυχαίες ασυμβατότητες που μπορούν να κάνουν ένα παιχνίδι που αγοράσαμε να μην ξεκινάει καν, και να τρέχουμε σε forum για λύσεις.

Μοναδικά πλεονεκτήματα του υπολογιστή

Καλώς ή κακώς, αν επιλέξουμε έναν υπολογιστή ως σύστημα για παιχνίδια, οι παρακάτω δυνατότητες είναι μοναδικές:

Πολλαπλές οθόνες

Για όσους παίζουν παιχνίδια αποκλειστικά σε κονσόλες, πιθανώς να μην έχουν καν διανοηθεί πως μπορούν να παίζουν σε περισσότερες από μία οθόνες ταυτόχρονα. Αυτό είναι εφικτό ακόμα και με σχετικά οικονομικούς υπολογιστές.

Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση αν έχουμε το budget η εμπειρία του παιχνιδιού μπορεί να απογειωθεί. Δεν αναφερόμαστε όμως σε καμία περίπτωση στον μέσο gamer.

Δωρεάν multiplayer

Ένα άλλο μοναδικό πλεονέκτημα του υπολογιστή στο gaming είναι το δωρεάν multiplayer. Δεν υπάρχει κανενός είδους χρέωση, τύπου PlayStation Plus ή Xbox Live.

Το μόνο δωρεάν multiplayer στις κονσόλες είναι σε όσα παιχνίδια υποστηρίζουν κάποιου τύπου split screen. Αντικειμενικά, όμως, φαίνεται άθλιο σε σχέση με το να έχουμε όλη την οθόνη δική μας.

Για να μην αναφερθούμε σε πατέντες που θα πρέπει να καταφύγουμε για να μην κοιτάζει ο αντίπαλός μας την οθόνη μας.

Βέβαια, οι κονσόλες μας επιτρέπουν το multiplayer σε συγκεκριμένα παιχνίδια με μία μόνο κονσόλα, ένα αντιγραφο του παιχνιδιού, και 2 έως 4 χειριστήρια.

Τα περισσότερα παιχνίδια υπολογιστών δεν υποστηρίζουν multiplayer με έναν υπολογιστή. Θα πρέπει ο κάθε συμμετέχοντας να έχει το δικό του υπολογιστή και να έχει αγοράσει το παιχνίδι.

Interface για συγκεκριμένα παιχνίδια

Οι υπολογιστές έχουν σημαντικό πλεονέκτημα σε παιχνίδια τύπου FPS και MOBA, λόγω του συνδυασμού πληκτρολογίου και mouse.

Παρότι η πρακτικότητα των χειριστηρίων είναι υποκειμενική, η πλειοψηφία θα συμφωνήσει ότι σε τέτοιους είδους παιχνίδια το πληκτρολόγιο και το mouse κυριαρχούν κατά κράτος.

Πολύ φθηνότερα ή και τζάμπα παιχνίδια

Ναι, ο υπολογιστής είναι σημαντικά ακριβότερος σαν σύστημα για παιχνίδια από μια κονσόλα. Όμως, για να αγοράσουμε το GTA V για το PlayStation 4, ένα παιχνίδι που βγήκε το 2013, θα πρέπει να πληρώσουμε 70 ευρώ.

Το ίδιο παιχνίδι για υπολογιστή, στο Steam θα το βρούμε στα 60 ευρώ. Όμως σε τρίτες ιστοσελίδες μπορούμε να το βρούμε νόμιμα κάτω από 24 ευρώ, ενώ έχει εμφανιστεί σε προσφορές του Steam στα 15 ευρώ.

Τις παραπάνω πληροφορίες για τις τιμές μας τις δίνει το πρόσθετο Enhanced Steam, πληροφορίες για το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω οδηγό:

Γενικά, στο Steam δεν είναι καθόλου σπάνιο να βρούμε εκπτώσεις που μπορούν να ξεπεράσουν και το 75% για παλαιότερους τίτλους.

Επίσης στο PC θα βρούμε προωθητικές ενέργειες με δωρεάν παιχνίδια, όπως αυτά που δίνει κάθε τόσο η Electronic Arts.

Αντίστοιχες ενέργειες θα βρούμε και από άλλους εκδότες, όπως η Ubisoft, που σε όλη τη διάρκεια του 2016 χάρισε επτά από τα πιο γνωστά παιχνίδια της. Και, φυσικά, θα βρούμε κατά καιρούς δωρεάν προσφορές και στο Steam.

Τέλος, όσο κι αν είμαστε αντίθετοι στην πειρατεία σαν τακτική, είναι σαφώς πιο εύκολη στο PC απ' ότι στις κονσόλες. Δεν χρειάζονται επεμβάσεις όπως το γνωστό "τσιπάρισμα", με κίνδυνο για την ίδια τη λειτουργία της κονσόλας και απώλεια της εγγύησης.

Βέβαια, ταυτόχρονα δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που σπασμένα παιχνίδια στο PC συνοδεύονται από malware. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να περιλαμβάνουν ransomware, που κρυπτογραφούν όλα μας τα αρχεία και ζητούν αμοιβή για να τα ξεκλειδώσουν.

Εν κατακλείδι, το PC μας δίνει σαφώς περισσότερες δυνατότητες για φθηνά ή και δωρεάν παιχνίδια, επιτρέποντάς μας να παραμείνουμε 100% νόμιμοι και ασφαλείς.

Δυνατότητα αναβάθμισης

Όταν βγήκε το PS4 Pro, ο μόνος τρόπος ένας κάτοχος PS4 να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες είναι να προσπαθήσει να πουλήσει την κονσόλα του και να αγοράσει το νεότερο μοντέλο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβάθμισης του επεξεργαστή.

Σε κάθε σύγχρονο σταθερό υπολογιστή έχουμε δυνατότητες αναβάθμισης για αρκετά χρόνια μετά την αγορά του.

Αν αγοράσαμε ένα σύστημα με Pentium Dual Core G3258 το 2014, μπορούμε να βάλουμε οποιονδήποτε επεξεργαστή για Socket 1150, μέχρι και τον i7 4790K, χωρίς να αλλάξουμε όλο τον υπολογιστή.

Όσο για τις κάρτες γραφικών, το PCI Express έχει πλήρη συμβατότητα ανάμεσα σε όλες του τις εκδόσεις. Είναι απόλυτα εφικτό σε ένα σύστημα πέντε ή και επτά ετών να προσθέσουμε μια σύγχρονη RX 460 ή και ακόμα μεγαλύτερη κάρτα γραφικών.

Με άλλα λόγια, με μια επένδυση της τάξης των 300ων ευρώ κάθε 4-5 χρόνια, ο υπολογιστής μας μπορεί να παραμένει επίκαιρος για τα νεότερα παιχνίδια.

Επιπλέον, σε γενικές γραμμές τα παιχνίδια των υπολογιστών διατηρούν συμβατότητα με οποιοδήποτε νεότερο υπολογιστή σε βάθος χρόνου. Το PS4 δεν παίζει τα παιχνίδια του PS1, όμως μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια του 1995 σε κάθε σύγχρονο PC.

Άλλες χρήσεις

Όπως και να το κάνουμε, κάθε κονσόλα έχει σχεδιαστεί κυρίως σαν σύστημα για παιχνίδια. Οι σύγχρονες κονσόλες συνδέονται στο ίντερνετ και παρέχουν κάποιες έξτρα δυνατότητες, αλλά τίποτα το σπουδαίο.

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αμέτρητες άλλες εργασίες, από επαγγελματικές υποχρεώσεις μέχρι να κατεβάζουμε ταινίες, να κάνουμε γνωριμίες, ή και να βγάλουμε λεφτά από το ίντερνετ.

Βέβαια, για αυτές τις εργασίες δεν χρειάζεται ένας υπολογιστής σαν σύστημα για παιχνίδια. Ένα σύστημα των 500ων ευρώ είναι ικανό να μας καλύψει για χρόνια.

Αν όμως δώσουμε 500 ευρώ για υπολογιστή και 400 ευρώ για PS4 Pro, θα μπορούσαμε εναλλακτικά να δώσουμε τα 900 ευρώ μόνο για υπολογιστή.

Τι να πάρω, PC ή PS4 / Xbox One;

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι ένα καλό gaming PC είναι το απόλυτο σύστημα για παιχνίδια, αρκεί να διαθέτουμε το κατάλληλο budget.

Αν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα PC τουλάχιστον των 900ων ευρώ, με μια κονσόλα θα μπορούμε να παίξουμε τα παιχνίδια μας με πολύ καλή ποιότητα σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

Βέβαια, το δίλημμα δεν τελειώνει εδώ, γιατί θα πρέπει να αποφασίσουμε και ποια κονσόλα να πάρουμε.

Play Station 4 VS X-Box One

Η αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του PS4 με τους οπαδούς του X-Box One έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που θυμίζει την κόντρα Android VS iOS.

Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε διάφορες μη-αντικειμενικές συγκρίσεις, που μόνο στόχο έχουν να θάψουν την αντίπαλη συσκευή. Ωστόσο, καμία από τις δύο συσκευές δεν μπορεί να θεωρηθεί σε απόλυτο βαθμό ως "το καλύτερο σύστημα για παιχνίδια".

Κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, και η επιλογή βασίζεται στο τι θεωρούμε εμείς σημαντικότερο. Άλλος χρήστης μπορεί να προτιμάει το χαμηλό κόστος, ενώ άλλος τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική σύγκριση του PS4 με το X-Box One.

Επεξεργαστής, κάρτα γραφικών, μνήμη

Σε γενικές γραμμές, η σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών δεν έχει νόημα ανάμεσα σε συσκευές διαφορετικής αρχιτεκτονικής.

Επειδή όμως τυχαίνει και στο PS4 και στο Xbox να έχει χρησιμοποιηθεί η ίδιου τύπου APU από την AMD, αυτό διευκολύνει στο να συγκρίνουμε τις δυνατότητές τους.

PlayStation 4 και PlayStation 4 Pro

Το PS4 είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικά διαμορφωμένο chip, το οποίο συνδυάζει τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών (APU).

Η κονσόλα της Sony χρησιμοποιεί δύο τετραπύρηνους επεξεργαστές AMD Jaguar, με κωδική ονομασία Liverpool. Στο PS4 ο κάθε πυρήνας τρέχει στα 1,6GHz, ενώ στο PS4 Pro στα 2,1GHz. Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι επεξεργαστές από την AMD για PC.

Το PS4 έχει επεξεργαστική ισχύ 1,024 Teraflop, που σημαίνει 1,024 τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής (πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς) το δευτερόλεπτο. To PS4 Pro είναι πάνω από 30% ταχύτερο.

Επίσης το PS4 και στις δύο εκδόσεις του ενσωματώνει και έναν ακόμα, χαμηλής κατανάλωσης επεξεργαστή για δευτερεύουσες εργασίες στο παρασκήνιο.

Η κάρτα γραφικών είναι ένα μερικώς τροποποιημένο κύκλωμα GCN Radeon. Ομοίως δεν θα βρούμε το ίδιο chip σε κανένα άλλο σύστημα για παιχνίδια

Στο PS4 έχει επεξεργαστική ισχύ 1,843 Teraflop. Στο PS4 pro, που υπόσχεται 4K gaming, η κάρτα γραφικών έχει διπλάσιους πυρήνες, ενώ η απόδοσή της είναι πάνω από 2 φορές μεγαλύτερη, στα 4,197 Teraflop.

Όσον αφορά τη μνήμη, το PS4 και στις δύο εκδόσεις του διαθέτει GDDR5 8GB. Θα βρούμε μοντέλα με δίσκο 500GB, ενώ υπάρχουν και ακριβότερες εκδόσεις με 1TB.

X-Box One

Όπως και το PS4, έτσι και το X-Box χρησιμοποιεί δύο τετραπύρηνους επεξεργαστές AMD Jaguar με την κωδική ονομασία Durango. Oι πυρήνες είναι χρονισμένοι στα 1,75GHz, ενώ διαχειρίζονται διαφορετικά τη μνήμη cache.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί 32 KB L1 instruction cache και 32 KB L1 data cache για κάθε πυρήνα, ενώ παράλληλα διαθέτει 2 MB L2 cache για κάθε σετ των 4 πυρήνων.

Βέβαια όλα αυτά τα νούμερα δεν μας λένε κάτι μέχρι στιγμής, καθώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή κονσόλας, ή για να επιλέξουμε σύστημα για παιχνίδια γενικότερα.

Σε επίπεδο γραφικών, το X-Box One διαθέτει επίσης κάρτα γραφικών AMD GCN Radeon στα 800 MHz, με μέγιστη επεξεργαστική ισχύ τα 1,31 Teraflops.

Όσο αφορά τη RAM, θα βρούμε μια απλή RAM DDR3 με χωρητικότητα 8GB και μία SRAM με χωρητικότητα 32MB.

Η πρώτη μπορεί να μεταφέρει ως 68GB το δευτερόλεπτο, ενώ η δεύτερη ως και 102GB το δευτερόλεπτο. Η μέγιστη συνολική απόδοση ανέρχεται στα 170GB το δευτερόλεπτο.

Τέλος, η βασική έκδοση έρχεται με 500GB σκληρό δίσκο.

Σύγκριση PS4 και Xbox One

Επειδή το PS4 Pro είναι πολύ καινούριο και ουσιαστικά αποτελεί τη νεότερη γενιά της κονσόλας - που θα ήταν πιο δίκαιο να συγκριθεί με κάποιο νεότερο Xbox - τα στοιχεία για τις παρακάτω συγκρίσεις αφορούν το κλασσικό PS4 και το Xbox One.

Συγκρίνοντας τα δύο συστήματα στην πράξη, διαπιστώνουμε ότι το X-Box One διαθέτει πιο ισχυρό επεξεργαστή, ενώ το PS4 πιο αποδοτική κάρτα γραφικών.

Όσον αφορά τη RAM, το PS4 δεσμεύει 3,5GB για το λειτουργικό σύστημα, αφήνοντας 4,5 GB διαθέσιμα προς χρήση.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να "απελευθερωθεί" άλλο 1GB, που ωστόσο ο κατασκευαστής δεν το εγγυάται.

Στο X-Box One η διαθέσιμη μνήμη ξεπερνά τα 5GB, καθώς το λειτουργικό καταναλώνει λιγότερο από 3GB RAM.

Ως αποτέλεσμα, το X-Box διαθέτει πιο αργή μνήμη, αλλά μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.

Επειδή όπως είπαμε οι αριθμοί δεν σημαίνουν τίποτα στον απλό καταναλωτή, ας δούμε τις πραγματικές επιδόσεις κάθε κονσόλας στα γραφικά.

Επιδόσεις στα γραφικά

Για τη σύγκριση των γραφικών, χρησιμοποιήσαμε δύο σχετικά δημοφιλή cross-platform παιχνίδια, το GTA V και το Metal Gear Solid 5.

Στο GTA V δεν εντοπίσαμε διαφορές ως προς την ποιότητα των γραφικών, παρά μόνο κάποιες διαφοροποιήσεις στον φωτισμό κάποιων αντικειμένων.

Από την άλλη, στο Metal Gear Solid 5 η διαφορά έγινε αισθητή υπέρ του PS4, καθώς υπερείχε στην απεικόνιση κινούμενων αντικειμένων και textures.

Στο PS4 και τα δύο παιχνίδια λειτούργησαν με 60fps σε ανάλυση 1080p, ενώ στο X-Box One σε 1080p και 900p αντίστοιχα.

Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ότι το PS4 έχει καλύτερες επιδόσεις στα γραφικά λόγω τις ισχυρότερης κάρτας γραφικών του.

Ωστόσο, οι ορατές στο μάτι διαφορές με τον ανταγωνιστή του είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Μέγεθος και τοποθέτηση

Παρότι το μέγεθος των δύο κονσολών έχει ιδιαίτερες αποκλίσεις, η μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στους κανόνες τοποθέτησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, το X-Box One δεν έχει τη δυνατότητα κάθετης στήριξης, ενώ παράλληλα απαιτεί αρκετό χώρο γύρω του για σωστή ροή αέρα στους ανεμιστήρες.

Επιπλέον, διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό για να διατηρείται το εσωτερικό της κονσόλας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε γενικές γραμμές, το X-Box One μπορεί να θεωρηθεί συσκευή σαλονιού, καθώς είναι δύσκολη η σωστή τοποθέτησή του σε ένα μικρότερο δωμάτιο.

Το PS4 δεν είναι τόσο ευαίσθητο στην τοποθέτηση, αλλά καλό είναι να το έχουμε σε χώρο με καλό αερισμό και να μην καλύπτουμε τους ανεμιστήρες.

Τέλος, οι διαστάσεις του PS4 ανέρχονται στα 30,5 cm x 27,5 cm x 5,3 cm , ενώ του X-Box One στα 33,3cm x 27,4cm x 7,9cm.

Θύρες και wifi

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του X-Box One είναι η υποστήριξη όλων των πρωτοκόλλων του 802.11, τόσο στα 2,4GHz όσο και στα 5GHz.

Σε απλά Ελληνικά, έχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με dual band routers, πράγμα αδύνατο με το PS4 που υποστηρίζει μόνο τα απλά router των 2.4GHz.

Από την άλλη, το PS4 υποστηρίζει μόνο τα πρωτόκολλα b/g/n και τη συχνότητα 2,4GHz, που είναι πιο επιρρεπής σε παρεμβολές.

Όσον αφορά τις θύρες, και οι δύο συσκευές διαθέτουν δύο usb θύρες, HDMI out, S/PDIF για ψηφιακό ήχο, θύρα Ethernet και θύρα για τη σύνδεση του Kinect ή της PS4 camera αντίστοιχα.

Δυστυχώς, καμία από τις δύο κάμερες δεν υπάρχει στην κατοχή μας και δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάποια τεκμηριωμένη άποψη για αυτές.

Στο X-Box βρίσκουμε επίσης θύρα HDMI in και IR blaster για σύνδεση κεραίας τηλεόρασης.

Οι μικρές αυτές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και δείχνουν ότι το X-Box δεν είναι ένα απλό σύστημα για παιχνίδια, αλλά ένα κέντρο πολυμέσων.

Βέβαια, για όσους μας ενδιαφέρει η εικονική πραγματικότητα, η δυνατότητα σύνδεσης του PlayStation VR είναι σημαντικό πλεονέκτημα του PlayStation.

Παιχνίδια

Συγκρίνοντας το πλήθος παιχνιδιών, βλέπουμε ότι το PS4 έχει σημαντικά περισσότερους τίτλους σε σχέση με το X-Box One.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 1200 τίτλοι παιχνιδιών, με 100 να είναι exclusives για το PS4, και 876 με 30 exclusives για το X-Box One.

Πέρα από το πλήθος των τίτλων παιχνιδιών, και οι δύο κονσόλες διαθέτουν μερικές κορυφαίες αποκλειστικότητες, όπως το Forza για το X-Box και το Gran Turismo για το PS4.

Τα παιχνίδια είναι καθαρά θέμα προσωπικού γούστου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μία κονσόλα διαθέτει καλύτερα παιχνίδια από την άλλη.

Οπότε, πριν φτάσετε στο σημείο να αγοράσετε κάποια από αυτές, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να παίξει τα παιχνίδια που σας ενδιαφέρουν.

Υποστήριξη παλαιότερων τίτλων

Το 2015 η Microsoft ανακοίνωσε ότι το X-Box One θα υποστηρίζει έναν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών του προηγούμενου X-Box 360.

Πάνω από 100 παλαιότεροι τίτλοι παιχνιδιών μπορούν πλέον να λειτουργήσουν από το DVD ή να κατέβουν απευθείας στο X-Box One.

Τα παιχνίδια αυτά θα έχουν δυνατότητα streaming και λήψης screenshot, οι οποίες δεν υπήρχαν στην προηγούμενη κονσόλα.

Όσο αφορά το PS4, μπορούμε να παίξουμε κάποιους παλαιότερους τίτλους παιχνιδιών μέσω του PlayStation Now. Ωστόσο, αναγκαστικά πρέπει να νοικιάσουμε το παιχνίδι, ακόμη και το είχαμε αγοράσει στο παρελθόν.

Πρέπει να τονίσουμε ότι καμία από τις δύο δυνατότητες δεν έχει εξελιχθεί πλήρως. Οπότε καλύτερα να μην βιαστούμε να πετάξουμε την παλιά μας κονσόλα.

Εφαρμογές

Όπως είπαμε, η νέα γένια κονσολών δεν είναι ένα απλό σύστημα για παιχνίδια, αλλά ένα ισχυρό κέντρο πολυμέσων με δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών.

Και στις δύο κονσόλες μπορούμε να τρέξουμε το Netflix, το Amazon Instant Video, το Hulu Plus, το Crackle, το Vudu, και το Redbox Instant.

Επιπλέον, το X-Box One υποστηρίζει το Skype, το Xbox Music, το Xbox Video services, το ESPN, το Fox Now, το FX Now, και άλλες πολλές αποκλειστικές υπηρεσίες.

Από την άλλη, το PS4 διαθέτει άλλες αποκλειστικότητες, όπως το Crunchyroll, το Epix, το NBA Game Time, και το NHL GameCenter Live.

Μερικές από τις υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να φανούν χρήσιμες σε Έλληνες του εξωτερικού.

Αναβάθμιση

Αν ο αποθηκευτικός χώρος των δύο κονσολών δεν μας αρκεί, υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισής του.

Στο PS4 μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον εσωτερικό σκληρό δίσκο, ακόμα και να βάλουμε SSD. Στο X-Box One μπορούμε να συνδέσουμε έναν εξωτερικό δίσκο.

Τεχνικά, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον εσωτερικό σκληρό του X-Box One, αλλά έτσι θα χάσουμε την εγγύηση.

Ο εξωτερικός σκληρός του X-Box One θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 256GB, και να υποστηρίζει σύνδεση με USB 3.0.

Τιμή κονσόλας και συνδρομής

Όπως είδαμε, και το X-Box One και το PS4 είναι δύο πολύ ισχυρά μηχανήματα με πολύ ιδιαίτερες δυνατότητες. Το PS4 ειδικεύεται στις gaming δυνατότητες, ενώ το X-Box δίνει έμφαση και σε άλλους τύπους πολυμέσων.

Τη στιγμή που γράφεται ο οδηγός, το X-Box One ξεκινάει από τα €235 με δίσκο 500GB.

Μπορούμε πάντως να το βρούμε και στα 200 ευρώ σε refurbished έκδοση, που σημαίνει πως είχε χαλάσει και έχει επισκευαστεί. Από τη στιγμή που έχει δύο χρόνια εγγύηση, είναι ασφαλές σαν αγορά. Λογικά όμως θα είναι περιορισμένα τα κομμάτια.

Το PS4 Slim, που έχει τις δυνατότητες του κλασσικού PS4 σε πιο μικρό μέγεθος συσκευής, ξεκινάει από τα €258.

Το ισχυρότερο PS4 Pro θα το βρούμε περίπου στα €400.

Η δωδεκάμηνη συνδρομή για το X-Box One κοστίζει 60€, ενώ για το PS4 κοστίζει 50€.

Εσείς ποιο σύστημα για παιχνίδια χρησιμοποιείτε;

Όπως είδαμε, ένας υπολογιστής υψηλών επιδόσεων είναι το απόλυτο σύστημα για παιχνίδια. Ωστόσο, μία κονσόλα μπορεί να θεωρηθεί άριστη επιλογή για χρήστες με περιορισμένο budget.

Εσείς ποιο σύστημα για παιχνίδια χρησιμοποιείτε; Ποιες είναι οι εμπειρίες σας; Αφήστε σχόλιο.

