Netflix: Ταινίες Μέσω Internet Νόμιμα Τώρα και στην Ελλάδα

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία για νόμιμες σειρές και ταινίες μέσω Internet. Μέχρι πρόσφατα, ήταν διαθέσιμo μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Από τις 6 Ιανουαρίου 2016, το Netflix μπορεί πλέον να προβάλει νόμιμα ταινίες μέσω Internet σε 190 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τι είναι το Netflix

Το Netflix είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που μας επιτρέπει να δούμε σειρές και ταινίες μέσω Internet με τη μορφή streaming, χωρίς διαφημίσεις. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 70 εκατομμύρια συνδρομητές και προβάλλει 125 εκατομμύρια ώρες σειρών και ταινιών καθημερινά.

Με μια μηνιαία συνδρομή 7,99 δολαρίων έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε ταινίες μέσω Internet σε Standard Definition, ενώ υπάρχουν συνδρομές των $9,99 για HD και 11,99 για Ultra HD, για όσες ταινίες είναι διαθέσιμες σε αυτά τα format.

Στα πλαίσια της συνδρομής μπορούμε να παρακολουθήσουμε όποια ταινία του Netflix θέλουμε, όποτε θέλουμε, και όσες φορές θέλουμε, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Netflix λειτουργεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, Windows, Mac OS Χ, Linux, και δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση εφαρμογής. Απλά ανοίγουμε το Browser, κάνουμε log in στην υπηρεσία, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταινίες μέσω Internet χωρίς καν να χρειάζεται το Adobe Flash.

Η υπηρεσία είναι επίσης διαθέσιμη σε συσκευές εκτός των υπολογιστών με πρόσβαση στο Internet, όπως smartphones, tablet, smart TVs και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Οι ταινίες μέσω Internet μεταφέρονται σε κρυπτογραφημένη μορφή για να μην μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε. Για να ξαναδούμε μια ταινία που έχουμε δει στο παρελθόν, θα πρέπει να την ξανακάνουμε stream από το Internet.

Η ιστορία του Netflix

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997, από τους Marc Randolph και Reed Hastings, με μια μορφή πολύ διαφορετική από αυτή που έχει σήμερα.

Ο Hastings ήταν διατεθειμένος να επενδύσει 2,5 εκατομμύρια δολάρια, μετά την πώληση της εταιρείας που είχε ιδρύσει, Pure Software, έναντι 700 εκατομμυρίων. O Randolf ήθελε να δημιουργήσει μια εταιρεία που να πουλάει μέσω Internet, αλλά δεν γνώριζε τι. Είχε γνωριστεί με τον Hastings στην Pure Software.

Η ιδέα για τις ταινίες τους ήρθε όταν ο Hastings είχε νοικιάσει το Apollo 13, αλλά καθυστέρησε αρκετά να το επιστρέψει και αναγκάστηκε να πληρώσει 40$ σαν ποινή καθυστέρησης (late fee).

Η ιστοσελίδα Netflix.com ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998, με 30 υπαλλήλους.

Ταινίες μέσω ταχυδρομείου

Πολλά χρόνια πριν αρχίσει να παρέχει ταινίες μέσω Internet, το επιχειρηματικό μοντέλο του Netflix ήταν η ενοικίαση ταινιών μέσω ταχυδρομείου.

Οι πελάτες μπορούσαν να νοικιάσουν μια ταινία από την ιστοσελίδα, την οποία λάμβαναν ταχυδρομικά με κόστος αποστολής 50 λεπτά του δολαρίου, και την επέστρεφαν επίσης μέσω ταχυδρομείου.

Τον πρώτο χρόνο, το Netflix λειτουργούσε όπως τα συμβατικά videoclub, με περιορισμένη ενοικίαση και χρηματικές ποινές για την καθυστερημένη επιστροφή.

Το Σεπτέμβριο του 1999, το Netflix εισήγαγε τη μηνιαία συνδρομή, όπου πλέον κάθε συνδρομητής μπορούσε να νοικιάσει απεριόριστα οποιαδήποτε ταινία, χωρίς ημερομηνία για να την επιστρέψει, ούτε μεταφορικά ή άλλα έξοδα.

Όταν ξεκίνησε η ιστοσελίδα, το Netflix διέθετε μόνο 925 ταινίες. Το 2005 διέθετε 35.000 τίτλους και έκανε αποστολή ενός εκατομμυρίου ταινιών κάθε ημέρα. Το 2007 απέστειλαν το δισεκατομμυριοστό τους DVD, ενώ μέχρι το 2009 η επιλογή των ταινιών είχε ανέβει στις 100.000.

Ταινίες μέσω Internet με το Netflix

Το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά που το Netflix επέτρεψε στους συνδρομητές του να παρακολουθήσουν ταινίες μέσω Internet.

Για την πρώτη χρονιά οι ταινίες μέσω Internet ήταν διαθέσιμες μόνο για PC, μέχρι το 2010 όμως το Netflix μπήκε στο Xbox 360, το PS3, το Nintendo Wii, τις φορητές συσκευές της Apple, καθώς και σε Blu-Ray disc players, έξυπνες τηλεοράσεις και άλλες δικτυωμένες συσκευές.

Ήταν τόσο απότομη η αύξηση της δημοτικότητας του Netflix με τις ταινίες μέσω Internet, που μέσα σε λίγους μήνες στο 2010 μετατράπηκε από τον μεγαλύτερο πελάτη της υπηρεσίας United States Postal Service στην μεγαλύτερη πηγή Internet traffic στις ΗΠΑ για τις απογευματινές ώρες.

Μέχρι και το τέλος του 2015, το Netflix ήταν διαθέσιμο στη Βόρειο και Νότιο Αμερική, την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, και την Ιαπωνία.

Πλέον, από τις αρχές του 2016 το Netflix είναι διαθέσιμο παντού, πλην της Κίνας και της Συρίας.

Σειρές και ταινίες παραγωγής Netflix

Τον Μάρτιο του 2011 το Netflix ξεκίνησε την παραγωγή της πρώτης του τηλεοπτικής σειράς, με το γνωστό House of Cards, παραγωγής David Fincher με πρωταγωνιστή τον Kevin Spacey. Ο πρώτος κύκλος της σειράς ήταν διαθέσιμος το 2013.

Έκτοτε, το Netflix έχει παράγει αρκετές ακόμα original σειρές, όπως το Orange is the New Black, το Narcos, και το Sense8 των αδερφών Watchowski.

Επίσης, σε συνεργασία με το παράρτημα Marvel Television της Walt Disney έχουν παράγει τις σειρές Daredevil και Jessica Jones.

Εντός του 2016 η εταιρεία σκοπεύει να κυκλοφορήσει 31 νέες σειρές και νέους κύκλους για υπάρχουσες, δύο ντουζίνες ταινιών μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, μια μεγάλη ποικιλία σόου από stand up comedians, και 30 original σειρές για παιδιά.

Οι νέες αυτές σειρές και ταινίες θα είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εγγραφή στο Netflix στην Ελλάδα

Για να εγγραφούμε στο Netflix αρκεί να επισκεφθούμε αυτή τη σελίδα για να επιλέξουμε τη μηνιαία μας συνδρομή. Ο πρώτος μήνας διατίθεται δωρεάν και η χρέωση ξεκινάει από τον 2ο μήνα.

Να σημειωθεί πως ακόμα κι αν επιλέξουμε τη συνδρομή με το HD, θα πρέπει η σύνδεσή μας να έχει αρκετή ταχύτητα για να υποστηρίξει το HD streaming. Μην περιμένετε με μια σύνδεση 2Mbps να μπορέσετε να δείτε ταινίες μέσω Internet σε HD. Θα πρέπει η σύνδεσή μας να συγχρονίζει τουλάχιστον στα 5 Mbps.

Στη συνέχεια απλά συμπληρώνουμε μια διεύθυνση e-mail και ένα ισχυρό password.

Η υπηρεσία δεν θα μας ζητήσει να επιβεβαιώσουμε το password, οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην κάνουμε κάποιο λάθος, αλλιώς θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία για αλλαγή κωδικού.

Για να ολοκληρώσουμε την Εγγραφή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της πληρωμής μας, με πιστωτική κάρτα, PayPal, ή Netflix Gift Card, οι οποίες προς το παρόν δεν πωλούνται στην Ελλάδα.

Μπορούμε πάντως να ακυρώσουμε την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή πριν λήξει ο πρώτος μήνας, και δεν θα χρεωθούμε τίποτα, όσες σειρές και ταινίες μέσω Internet και αν παρακολουθήσαμε.

Επίσης, το Netflix δεσμεύεται πως θα μας στείλει ένα e-mail τρεις ημέρες πριν λήξει ο δωρεάν μήνας, έτσι ώστε να μην χρεωθούμε αν ξεχάσουμε να ακυρώσουμε το λογαριασμό.

Αφού βάλουμε τα στοιχεία μας, θα μας ζητηθεί να επιβεβαιώσουμε το πλάνο που θέλουμε.

Τέλος, τσεκάρουμε το κουτάκι πως συμφωνούμε με τους όρους χρήσης, και κάνουμε κλικ στο Star Membership.

Παρακολουθώντας Σειρές και Ταινίες μέσω Internet με το Netflix

Την πρώτη φορά που μπαίνουμε στο λογαριασμό μας μετά την εγγραφή, η ιστοσελίδα θα μας ρωτήσει σε ποιες συσκευές θέλουμε να βλέπουμε σειρές και ταινίες μέσω Internet. Μπορούμε να επιλέξουμε όσες και όποιες θέλουμε.

Στη συνέχεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε μέχρι τέσσερις χρήστες, ώστε ο καθένας να έχει τις δικές του προτάσεις με βάση τις ταινίες και τις σειρές που του αρέσουν. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την προσθήκη επιπλέον χρηστών.

Αν έχουμε παιδιά, μπορούμε να τσεκάρουμε το σχετικό κουτάκι στην επόμενη οθόνη, έτσι ώστε να αποκρύπτεται το περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο για ανηλίκους.

Τέλος, το Netflix θα μας ζητήσει να τσεκάρουμε τουλάχιστον τρεις από τις ταινίες ή τις σειρές που μας έχουν αρέσει, προκειμένου να μα κάνει πιο στοχευμένες προτάσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε και περισσότερες από τρεις, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά τις αρχικές αυτές ρυθμίσεις, που θα χρειαστεί να τις κάνουμε μόνο μία φορά, οδηγούμαστε στην κεντρική οθόνη του Netflix. Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η εμφάνιση, είναι επειδή το δημοφιλές PopCorn Time αντέγραψε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα του Netflix.

Πλέον, αρκεί να κάνουμε κλικ σε όποια σειρά ή ταινία θέλουμε, και θα αρχίσει να παίζει άμεσα.

Στις σειρές μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε από τα επεισόδια που έχουν κυκλοφορήσει. Αν και σε σειρές που προβάλλονται ακόμα, το πιθανότερο είναι πως δεν θα βρούμε τις 1-2 τελευταίες σαιζόν.

Το μόνο μειονέκτημα του Netflix είναι πως προς το παρόν δεν διαθέτει Ελληνικούς υπότιτλους. Όμως καθώς είναι πολύ πρόσφατη η επέκτασή του στην Ελλάδα, είναι θέμα χρόνου να προστεθούν οι αντίστοιχοι υπότιτλοι.

Πως συγκρίνεται το Netflix με το PopCorn Time

Η βασική διαφορά του Netflix είναι πως όλες οι σειρές και οι ταινίες μέσω Internet τις οποίες διαθέτει είναι 100% νόμιμες.

Στο PopCorn Time, αν θέλουμε να είμαστε νόμιμοι, θα πρέπει να περιοριστούμε αποκλειστικά στις ταινίες Public Domain, οι οποίες είναι περιορισμένες στον αριθμό και συνήθως αρκετές δεκαετίες παλιές, ή σχετικά χαμηλής ποιότητας.

Επίσης, σειρές και ταινίες στο PopCorn Time που δεν είναι πολύ γνωστές και δεν έχουν αρκετούς seeds, μπορεί να έχουν χαμηλή ταχύτητα, κολλήματα, ή και να μην παίζουν καθόλου.

Επιπλέον, επειδή οι αρχές κυνηγάνε το PopCorn Time, κατά καιρούς κλείνουν κάποια παρακλάδια του, και θα πρέπει να ψαχνόμαστε για καινούρια. Παράλληλα, ορισμένα παρακλάδια έχουν κατηγορηθεί πως περιλαμβάνουν malware μαζί με την εφαρμογή.

Με το Netflix, με μια μηνιαία συνδρομή που κοστίζει λιγότερο από το εισιτήριο του σινεμά για ένα άτομο - και χωρίς popcorn - μπορούμε να δούμε απεριόριστες σειρές και ταινίες μέσω Internet μέσα στο μήνα. Και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε καμία εφαρμογή. Και χωρίς τους κινδύνους που εγκυμονεί το παράνομο streaming.

Όταν λυθεί και το θέμα με τους ελληνικούς υπότιτλους, το Netflix θα είναι σαφώς η ανώτερη επιλογή.

Γουστάρετε Netflix & chill?

Εσείς σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε τον ένα μήνα δωρεάν στο Netflix? Θα περιμένετε μέχρι να αποκτήσει Ελληνικούς υπότιτλους? Ή προτιμάτε κάποια άλλη μέθοδο για να βλέπετε σειρές και ταινίες μέσω Internet? Γράψτε μας στα σχόλια, αποφεύγοντας όμως συνδέσμους για παράνομες υπηρεσίες.