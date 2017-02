Cheat Engine: Πώς να Κερδίζετε σε Όλα τα Παιχνίδια

Έχετε κολλήσει σε κάποιο παιχνίδι? Δυσκολεύεστε να περάσετε ένα επίπεδο? Το Cheat Engine είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που μας επιτρέπει να χακάρουμε τον κώδικα του παιχνιδιού και να αυξήσουμε τις ζωές μας, τα πυρομαχικά, τα χρήματα, ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε, για να είμαστε πάντα νικητές.

Πως λειτουργεί το Cheat Engine?

Όσο τρέχει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, όλες οι πληροφορίες για την πρόοδό μας, όπως το σκορ, οι ζωές, οι βοήθειες, οι ράβδοι χρυσού, κλπ, είναι αριθμοί που αποθηκεύονται στη μνήμη RAM. Η RAM είναι χωρισμένη σε εκατομμύρια τομείς, και ο κάθε τομέας έχει τη δική του διεύθυνση μνήμης.

Το Cheat Engine (κυριολεκτικά: Μηχανή Εξαπάτησης) είναι ένα πρόγραμμα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα, το οποίο τρέχει παράλληλα με το παιχνίδι και μπορεί να εντοπίζει τις διευθύνσεις μνήμης που χρησιμοποιεί. Αφού εντοπίσει τη διεύθυνση μνήμης που περιέχει πχ τις ζωές που έχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό τον αριθμό, έτσι ώστε αντί για 3 ζωές να έχουμε 33, 100, ή όσες θέλουμε.

Έχουμε ήδη δει σε προηγούμενο οδηγό τη χρήση του Cheat Engine για να έχουμε άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga. Στον οδηγό αυτό θα δούμε κάποιες πιο προχωρημένες μεθόδους, που καλύπτουν ένα μεγαλύτερο εύρος παιχνιδιών.

Ενώ το Cheat Engine θα λειτουργήσει στα περισσότερα παιχνίδια που παίζουμε offline στον υπολογιστή μας, η χρησιμότητά του είναι περιορισμένη στα περισσότερα online παιχνίδια, όπου συχνά οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο server, και άρα δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε από τον υπολογιστή μας.

Γενικά, ιστοσελίδες που ισχυρίζονται πως παρέχουν hacks για online παιχνίδια συνήθως προσπαθούν να μας ξεγελάσουν στο να συμμετέχουμε σε απάτες με surveys.

Μέθοδοι για game hacking με το Cheat Engine

Μπορούμε να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του Cheat Engine από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.cheatengine.org/.

Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να προσέξουμε να μην εγκαταστήσουμε τρίτες εφαρμογές που θα μας προτείνει ο installer, όπως το Nero TuneItUp και άλλες άχρηστες εφαρμογές.

Για να είμαστε ασφαλείς από τέτοιου είδους άχρηστα προγράμματα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Unchecky.

1η μέθοδος hacking με χαμηλό βαθμό δυσκολίας

Υπάρχουν παιχνίδια όπως το αγαπημένο μας Candy Crash Saga που μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές πολύ εύκολα και να έχουμε απεριόριστες ζωές. Ξεκινάμε το παιχνίδι...

...και στη συνέχεια ανοίγουμε το κεντρικό παράθυρο του Cheat Engine. Πατάμε File και επιλέγουμε από το μενού Open process ώστε να επιλέξουμε από τη λίστα που μας εμφανίζεται το παιχνίδι….

… και πατάμε Open.

Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται στη θέση value βάζουμε τον αριθμό των ζωών που έχουμε αυτή τη στιγμή στο candy crash, έστω 4, και πατάμε το πλήκτρο New Scan.

Αυτή η πρώτη αναζήτηση μας βρίσκει κάποιες χιλιάδες διευθύνσεις. Οι ζωές όμως που έχουμε είναι αποθηκευμένες σε ΜΙΑ θέση μνήμης. Οπότε ξαναπαίζουμε το παιχνίδι και χάνουμε επίτηδες, ώστε να μειώσουμε κατά μία τις ζωές μας .

Τώρα στη θέση value βάζουμε τις ζωές που έχουμε (πλέον τρεις) και ξανακάνουμε το σκανάρισμα στη RAM πατώντας αυτή τη φορά το Next Scan.

Η αναζήτηση μας εντόπισε πάλι ένα μεγάλο πλήθος διευθύνσεων οπότε επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία.

Όταν έχουμε για τιμή της value να ισούται με 2 και παίξουμε άλλο ένα γύρο candy crash παρατηρούμε στο σημείο που βρίσκονται οι διευθύνσεις ότι ΜΙΑ από τις διευθύνσεις άλλαξε τιμή.

Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στη διεύθυνση και τη μεταφέρουμε στο κάτω μέρος του πίνακα.

Στη στήλη Value, κάνουμε διπλό κλικ πάνω στον αριθμό ώστε να αλλάξουμε την τιμή της μεταβλητής Value και πατάμε OK.

Έχουμε πλέον 100 ζωές στο Candy Crash Saga!

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χακάρουμε τα χεράκια βοήθειας και το σκορ.

Βέβαια είναι καλό είναι να αποφεύγουμε πολύ μεγάλους αριθμούς γιατί υπάρχει κίνδυνος να κρασάρει το παιχνίδι. Άλλωστε μπορούμε να επαναλαμβάνουμε την παραπάνω μέθοδο cheat όσες φορές θέλουμε.

2η μέθοδος hacking για υπομονετικούς hackers

Σε κάποια παιχνίδια όπως το AdVenture Capitalism οι τιμές των μεταβλητών αποθηκεύονται σε πολλές θέσεις μνήμης. Και όχι μόνο αυτό αλλά απεικονίζονται σε μορφή δεκαδικού αριθμού και είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Σκεφτείτε έναν TRILLION αριθμό!

Η σωστή χρήση όμως του Cheat Engine μας δίνει τη λύση και κάνουμε αποδοτικό hacking.

Βρίσκουμε από το παράθυρο του cheat engine το παιχνίδι AdVenture Capitalism και πατάμε open, όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα παράδειγματα.

Έστω ότι στο παιχνίδι μας η τιμή των χρημάτων είναι 207.19 και θέλουμε να αυξήσουμε τα εκατομμύρια μας.

Στη θέση value type του παραθύρου του cheat engine επιλέγουμε Double και από τις επιλογές δεξιά Rounded(default).

Στη συνέχεια γράφουμε τον δεκαδικό αριθμό με κόμμα, όχι με τελεία, και πατάμε New Scan.

Στον αριστερό πίνακα των εμφανίζεται ένα πλήθος διευθύνσεων οπότε αγοράζουμε ενδεικτικά μια επιχείρηση ή πατάμε το Λεμονάκι ώστε να αλλάξει το ποσό και να ξανακάνουμε Νέα αναζήτηση.

Βάζουμε τη νέα τιμή στη θέση value και πατάμε Next Scan.

Παρατηρούμε ότι όσες φορές και να πατήσουμε το λεμονάκι και κάνουμε Next Scan δεν μειώνεται αισθητά το πλήθος των διευθύνσεων. Καταλαβαίνουμε ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι αποθηκευμένη σε πολλές θέσεις μνήμης.

Κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε μια, τις μεταφέρουμε όλες χειροκίνητα στο κάτω μέρος του Cheat Table…

… και αλλάζουμε σε όλες τη τιμή στη στήλη Value. Σε αυτό το στάδιο καλό είναι να έχουμε αρκετή υπομονή.

Θυμίζουμε ότι η τιμή της Value αλλάζει αν πάμε το ποντίκι πάνω στη τιμή και κάνουμε διπλό κλικ.

Όταν ολοκληρώσουμε την αλλαγή και πατήσουμε πάλι πάνω στο Λεμονάκι , τότε αυτόματα το παιχνίδι παίρνει τη δική μας τιμή.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε Hack στο πλήθος των επιχειρήσεων αλλά αυτή τη φορά δεν πειράζουμε τον τύπο της Value.

3η μέθοδος hacking με χρήση Cheat Table

Τι είναι το Cheat Table? Είναι έτοιμος κώδικας που μπορεί να κάνει Hack σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι χωρίς να κάνουμε κάποια αναζήτηση στις διευθύνσεις μνήμης.

Αν επισκεφτούμε την επίσημη ιστοσελίδα του Cheat Engine και επιλέξουμε Cheat Tables θα δούμε μια λίστα από παιχνίδια.

Έστω ότι επιλέγουμε το Bejeweled 3 Deluxe και κάνουμε Download στον υπολογιστή μας.

Παίζουμε το Bejeweled 3 και ανοίγουμε τον έτοιμο πίνακα Bejeweled 3 Deluxe.ct που μόλις κάναμε download .

Πάμε File μετά Open Process και επιλέγουμε popcapgame1.exe και open.

Στη συνέχεια στη στήλη Active κάνουμε κλικ στο τετραγωνίδιο που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε.

Στον συγκεκριμένο Cheat Table το 1ο script μας εκτοξεύει κατευθείαν στο ανώτατο σκορ και το 2ο ανεβάζει επίπεδο με μια και μόνο κίνηση.

4η μέθοδος hacking για δυνατούς hackers

Αυτή τη φορά θα κάνουμε cheat στο Farm Heroes Saga του facebook ορίζοντας ένα στατικό και αμετάβλητο αριθμό κινήσεων. Εμείς θα παίζουμε αλλά το πλήθος των κινήσεων δεν θα μειώνεται.

Κατ' αρχάς ξεκινάμε το παιχνίδι…

… και ανοίγουμε το Cheat Engine. Με τη γνωστή πλέον διαδικασία , επιλέγουμε από τη λίστα της Process List τον browser που έχουμε στον υπολογιστή μας.

Εφαρμόζουμε τη διαδικασία αναζήτησης των διευθύνσεων , όπως αναλύθηκε στη 1η μέθοδο και καταλήγουμε σε 2 διευθύνσεις που αναφέρονται στον αριθμό των κινήσεων.

Με διπλό κλικ μεταφέρουμε τις διευθύνσεις που βρήκαμε στο κάτω μέρος του πίνακα. Μετά κάνουμε δεξί κλικ και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε Find out what accesses this address.

Πατάμε Yes στο πινακάκι που εμφανίζεται…

…και έχουμε το συγκεκριμένο πίνακα στην οθόνη μας.

Μεταβαίνουμε στο παιχνίδι και κάνουμε μια κίνηση ώστε να ενεργοποιηθούν οι επιλογές του πίνακα. Επιλέγουμε τη διεύθυνση που εμφανίζεται και πατάμε Show disassembler.

Εμφανίζεται η ανάλυση της μνήμης.

Κυλάμε τη μπάρα και ψάχνουμε τον κώδικα OpCode mov eax,[ecx+04]. Όταν το βρούμε επιλέγουμε από μενού Tools.

Από τη λίστα επιλογών διαλέγουμε Auto Assemble.

Στο μενού του πίνακα , διαλέγουμε Template –Cheat Table Framework code και μετά πατάμε πάλι Template-Code injection. Επιλέγουμε ΟΚ στον πίνακα

Βάζουμε τον κώδικα, στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να έχουμε απεριόριστες κινήσεις και κάνουμε κλικ στην επιλογή Execute.

Κάνοντας τώρα μια κίνηση στο Farm Heroes Saga έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Τώρα πλέον έχουμε άπειρες κινήσεις αλλά να μην βιαστούμε να κλείσουμε τον πίνακα Auto Assemble γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε μηδέν στον αριθμό των κινήσεων ώστε να τερματίσει κάποια στιγμή το παιχνίδι!

Αξίζει άραγε να χακάρουμε τα παιχνίδια?

Με πολύ εύκολα βήματα, μάθαμε πώς να κλέβουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι ώστε να είμαστε πάντα νικητές.

Μάθαμε να κερδίζουμε χωρίς κόπο, χωρίς αγωνία, χωρίς σκέψη, χωρίς την αδρεναλίνη μας να εκτοξεύεται στα ύψη, και χωρίς να βελτιωθούμε με κανένα τρόπο στο παιχνίδι.

Αν λοιπόν εφαρμόσετε τη μέθοδο του Cheat Engine, μην εκπλαγείτε στην περίπτωση που χάσετε κάθε ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τα οποία έχετε χακάρει.

Πάντως, αν ψάχνετε νέα, δωρεάν παιχνίδια, για να συνεχίσετε να ζείτε τη μαγεία του gaming, δείτε τους οδηγούς μας: Τζάμπα παιχνίδια για PC από την Electronic Arts, Τα Καλύτερα Δωρεάν Παιχνίδια για PC, και Δωρεάν Παιχνίδια Browser.

Εσείς θα εφαρμόσετε το Cheat Engine στα παιχνίδια σας? Ή προτιμάτε να προκριθείτε με την αξία σας? Γράψτε μας στα σχόλια.