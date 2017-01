Άπειρες Κινήσεις στο Candy Crush Saga με ένα Απλό Hack

Όλοι μισούμε τις προσκλήσεις του Candy Crush στο Facebook, όμως εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παίζουν το παιχνίδι σε smartphone, tablets, και υπολογιστές. Αν έχετε κολλήσει σε ένα επίπεδο, δείτε πώς μπορείτε να έχετε άπειρες κινήσεις με ένα απλό hack στο Candy Crush Saga, για να περάσετε και τα δυσκολότερα level.

Ο οδηγός αυτός είναι αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το να χακάρουμε το Candy Crush Saga για να έχουμε άπειρες κινήσεις κατά πάσα πιθανότητα δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, και θεωρητικά μπορεί να φάμε ban στο λογαριασμό μας του παιχνιδιού.

Ακολουθώντας αυτό τον οδηγό, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές σας και όποιες πιθανές επιπτώσεις.

Για το hack με τις άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga θα πρέπει να παίξουμε την έκδοση του Facebook στον υπολογιστή μας, ο οδηγός αυτός δεν θα λειτουργήσει σε ένα smartphone ή iOS/Android tablet.

Άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga με το Cheat Engine

Όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, οποιαδήποτε πληροφορία επί της οθόνης αποθηκεύεται σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις μνήμης στη RAM του συστήματος. Οι ζωές μας, τα χρήματά μας, τα resources, τα bonus μας, όλα είναι αριθμοί στη RAM.

Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν είχαμε με κάποιο τρόπο πρόσβαση στη RAM και μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτούς τους αριθμούς? Εδώ είναι που το Cheat Engine έρχεται στο προσκήνιο.

Το Cheat Engine είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε αναζήτηση για συγκεκριμένες πληροφορίες στη RAM για ένα παιχνίδι ή πρόγραμμα, και να τις αλλάξουμε κατά βούληση. Αντί να έχουμε τρεις ζωές, μπορούμε να έχουμε 30 ή 3.000. Αντί να έχουμε 137 δολάρια, μπορούμε να έχουμε ένα εκατομμύριο. Ή ένα τρισεκατομμύριο. Ή 375 Septonoagintillion, που σημαίνει 10213.

Το παραπάνω παιχνίδι είναι το AdVenture Capitalist, επί τη ευκαιρία, το οποίο συναντήσαμε στον οδηγό με τα καλύτερα δωρεάν παιχνίδια για PC. Αν παίζετε κι εσείς AdVenture Capitalist και σας ενδιαφέρουν cheat για αυτό το παιχνίδι, γράψτε μας στα σχόλια.

Το Cheat Engine μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χακάρουμε αμέτρητα παιχνίδια, και θα καλύψουμε τις πλήρεις του δυνατότητες σε ξεχωριστό οδηγό.

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το Cheat Engine

Για να έχουμε άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga, αρκεί να εγκαταστήσουμε την τελευταία έκδοση του Cheat Engine από το http://www.cheatengine.org/

Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην εγκαταστήσουμε άχρηστες τρίτες εφαρμογές, όπως το Nero TuneItUp ή όποια άχρηστη αηδία θα προσπαθήσει να μας ξεγελάσει ο installer στο να εγκαταστήσουμε.

Ένας εύκολος τρόπος να αποφύγουμε αυτές τις ανεπιθύμητες εφαρμογές σε κάθε εγκατάσταση είναι χρησιμοποιώντας το Unchecky.

Μετά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα θα μας προτείνει να τρέξουμε το Tutorial, το οποίο είναι στα Αγγλικά. Αν θέλετε μπορείτε να το τρέξετε, αλλά θα σας καθοδηγήσουμε σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τις άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga.

Με το Cheat Engine ανοιχτό, αρκεί να ανοίξουμε ένα browser, να συνδεθούμε στο Facebook, και να ξεκινήσουμε το Candy Crush Saga. Αν δεν έτυχε να ξαναπαίξουμε το παιχνίδι στο Facebook, θα το βρούμε στη διεύθυνση https://apps.facebook.com/candycrush/.

Αν έχετε συνδέσει το παιχνίδι με το λογαριασμό σας του Facebook μέσα από το Smartphone ή το Tablet σας, η πρόοδός σας θα έχει μεταφερθεί και στην έκδοση του Facebook.

Επιλέγουμε το level που βρισκόμαστε, ή ένα προηγούμενο level στο οποίο θέλουμε να διεκδικήσουμε το κορυφαίο σκορ ανάμεσα στους φίλους μας.

Δεν έχει σημασία αν θα επιλέξουμε boosters ή όχι. Αλλά είναι καλύτερα να μην επιλέξουμε, καθώς δεν θα τα χρειαστούμε. Με άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga, είναι αδύνατον να χάσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Στο παράδειγμα, το σκορ που θέλουμε να ξεπεράσουμε είναι 144.020. Ξεκινάμε το επίπεδο και έχουμε 40 κινήσεις (moves).

Σε αυτό το σημείο πηγαίνουμε στο Cheat Engine.

Επιλέγουμε τον browser μέσα από το Cheat Engine

Αυτό το βήμα είναι το πιο σημαντικό για να χακάρουμε το Candy Crush Saga.

Αρχικά κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με τον υπολογιστή στην πάνω αριστερή γωνία του Cheat Engine. Στη συνέχεια επιλέγουμε το Process του Chrome που βρίσκεται πιο κοντά στο κάτω μέρος της λίστας και κάνουμε κλικ στο Open.

Αν χρησιμοποιούμε άλλο browser, π.χ. τον Firefox που δεν έχει ενσωματωμένο Flash αλλά το έχει σαν εξωτερικό plugin, θα χρειαστεί να επιλέξουμε το FlashPlayerPlugin, γιατί ουσιαστικά εκεί εκτελείται το Candy Crush Saga και τα άλλα flash games.

Χακάρουμε το Candy Crush Saga για άπειρες κινήσεις

Το μόνο που χρειάζεται για να έχουμε άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga είναι να εισάγουμε τον αριθμό των κινήσεων που έχουμε τώρα στο πεδίο "Value:" (στο παράδειγμα 40) και να κάνουμε κλικ στο "First Scan". Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε καμία άλλη ρύθμιση.

Η αναζήτηση θα επιστρέψει εκατοντάδες διευθύνσεις που περιέχουν το "40".

Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στο Candy Crush Saga και κάνουμε μια οποιαδήποτε κίνηση, ώστε ο αριθμός των κινήσεων να μειωθεί κατά 1, στις 39.

Στο Cheat Engine, αντικαθιστούμε στο πεδίο "Value:" τη νέα τιμή (39 στο παράδειγμα) και κάνουμε κλικ στο Next Scan.

Όπως φαίνεται, μόνο μία από τις διευθύνσεις μνήμης που χρησιμοποιεί το παιχνίδι στη RAM άλλαξε από 40 σε 39. Αυτή είναι η διεύθυνση μνήμης που αποθηκεύει τον αριθμό των κινήσεων.

Πλέον, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι δεξί κλικ σε αυτή τη διεύθυνση, να επιλέξουμε Change value of selected addresses...

...και να αλλάξουμε αυτό τον αριθμό σε οποιοδήποτε ακέραιο, όπως πχ 390. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

Βρε, για φαντάσου. Πλέον έχουμε 390 κινήσεις για να ολοκληρώσουμε το επίπεδο.

Ακόμα κι αν είμαστε ο χειρότερος παίχτης Candy Crush Saga στον κόσμο, ακόμα και αν έχουμε μηδέν στρατηγική, ακόμα κι αν μας πάρει πάνω από 120 για να τελειώσουμε το επίπεδο, δεν έχει σημασία. Είναι απλά θέμα χρόνου.

Αν είμαστε τόσο κακοί που κοντεύουμε να εξαντλήσουμε και τις 390 κινήσεις, μπορούμε να επαναλάβουμε το δεξί κλικ -> Change value of selected addresses και να ορίσουμε τον αριθμό σε 400 ή οτιδήποτε άλλο. Πρακτικά έχουμε άπειρες κινήσεις, όσες μας χρειάζονται και ακόμα περισσότερες.

Το καλύτερο? Όποτε τελειώσουμε το επίπεδο, κερδίζουμε bonus για κινήσεις που έχουν απομείνει. Και στις 268 από αυτές, στην προκειμένη περίπτωση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα high score που θα αφήσει πολύ πίσω όλους μας τους φίλους.

Επαναλαμβάνουμε

Στο επόμενο επίπεδο, η διεύθυνση μνήμης που είχαμε βρει για τις κινήσεις δεν θα είναι πλέον η ίδια, και θα πρέπει να βρούμε τη νέα.

Απλά κάνουμε κλικ στο New Scan και επαναλαμβάνουμε την αρχική διαδικασία: βάζουμε το Value την τρέχουσα τιμή των κινήσεων, κάνουμε κλικ στο New Scan, μειώνουμε τις κινήσεις κατά μία, Next Scan, κλπ.

Υπάρχει ένα όριο στο πόσες κινήσεις μπορούμε να προσθέσουμε, και αυτό είναι 2.147.483.647, που είναι ο μεγαλύτερος 32-bit ακέραιος αριθμός, με μετατροπή από το δυαδικό σύστημα.

Πάντως, δεν είναι καλή ιδέα να βάλουμε μεγάλους αριθμούς.

Ο λόγος είναι πως με τέτοια νούμερα, το bonus στο τέλος της πίστας θα πάρει πολλή ώρα να υπολογιστεί.

Βέβαια, με 4.000 κινήσεις μπορούμε να έχουμε αξεπέραστα high-score, οπότε κάτι είναι κι αυτό.

Η πρόοδός μας και το σκορ μας θα συγχρονιστεί με το Candy Crush Saga στις άλλες μας συσκευές, αν έχουμε συνδεθεί με το λογαριασμό μας του Facebook.

Μπορούμε να έχουμε άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Soda Saga και σε άλλα παιχνίδια?

Το Cheat Engine μπορεί να χακάρει το Candy Crush Soda Saga με την ίδια ευκολία όπως το Candy Crush Saga. Η μόνη διαφορά είναι πως οι κινήσεις αποθηκεύονται σε δύο διευθύνσεις μνήμης, και θα πρέπει να τις αλλάξουμε και τις δύο.

Η ίδια μέθοδος πιθανώς θα λειτουργήσει σε όλα τα "Saga" παιχνίδια της King, καθώς επίσης και σε άλλα παιχνίδια single player.

Όμως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Cheat Engine για να κλέψουμε σε online multiplayer παιχνίδια, όπως πχ το Clash of Kings ή άλλους τίτλους. Ο λόγος είναι πως τα παιχνίδια αυτά κρατάνε τις πραγματικές τιμές στο Server, οπότε ακόμα και να τις αλλάξουμε τοπικά με αυτή την έμμεση μέθοδο, θα αλλάξουν ξανά στις πραγματικές.

Στο κάτω-κάτω, ένα multiplayer παιχνίδι που θα ήταν τόσο εύκολο να το χακάρουμε δεν θα ήταν ένα καλό παιχνίδι. Οι παίχτες που θα έκαναν hack θα ήταν εκτός ανταγωνισμού.

Συνεχίζεται: Μια παρουσίαση σε βάθος του Cheat Engine

Το Cheat Engine είναι μια έξοχη εφαρμογή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που είδαμε στον οδηγό. Σε μελλοντικό οδηγό θα καλύψουμε το Cheat Engine σε βάθος, για περισσότερους τύπους παιχνιδιών.

Μείνετε συντονισμένοι!

Μπορέσατε να χακάρετε το Candy Crush Saga για άπειρες κινήσεις?

Αν οτιδήποτε στον οδηγό δεν λειτούργησε όπως περιγράψαμε, και δεν μπορέσατε να έχετε άπειρες κινήσεις στο Candy Crush Saga, γράψτε μας στα σχόλια.