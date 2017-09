Πώς να Κάνω Ασφαλείς Αγορές μέσω Internet

(Ψήφοι: 13. Βαθμολογία: 4,38 στα 5)

Οι αγορές μέσω Internet είναι μακράν ο πιο βολικός τρόπος για να ψωνίζουμε. Μπορούμε να αγοράσουμε πρακτικά οτιδήποτε χωρίς να χρειάζεται να βγούμε από το σπίτι, να οδηγήσουμε, να παρκάρουμε, και να περιμένουμε στην ουρά για το ταμείο. Δείτε τι πρέπει να προσέχουμε ώστε να κάνουμε ασφαλείς αγορές μέσω Internet.

Ειδικά αυτές τις ημέρες, μεταξύ 1ης και 7ης Δεκεμβρίου που έχουμε την Eβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καλό είναι να έχουμε στο νου μας τις παρακάτω συμβουλές, για ευχάριστες, οικονομικές, και πάνω απ' όλα ασφαλείς αγορές από το Internet.

Η επιλογή του ηλεκτρονικού καταστήματος

Όταν αναζητούμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές μέσω Internet, συνήθως ψάχνουμε αυτό με τη χαμηλότερη τιμή για τα προϊόντα που θέλουμε.

Υπάρχουν όμως μια σειρά από επιπλέον κριτήρια τα οποία είναι θετικό να πληροί μια επιχείρηση, για να την εμπιστευθούμε όσον αφορά μια αγορά στο Internet.

Υπάρχει φυσικό κατάστημα?

Ένα e-shop το οποίο διαθέτει παράλληλα ένα ή περισσότερα φυσικά καταστήματα κερδίζει πόντους όσον αφορά την αξιοπιστία, σε σχέση με ένα e-shop το οποίο υπάρχει μόνο ηλεκτρονικά. Αν έχουμε ήδη ψωνίσει στο Factory Outlet, είναι εύκολο να εμπιστευθούμε το factoryoutlet.gr.

Αν μη τι άλλο, ένα φυσικό κατάστημα δείχνει πως έχει γίνει μια σημαντική επένδυση, ενώ ένα σκέτο e-shop μπορεί να το δημιουργήσει οποιοσδήποτε μέσα σε λίγα λεπτά.

Επίσης, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία ή κάποιο θέμα με το προϊόν εντός της εγγύησης, είναι σαφώς καλύτερα να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το κατάστημα, αντί να περιοριστούμε σε μια επικοινωνία τηλεφωνικά ή με e-mail, και να πρέπει να ταχυδρομήσουμε το προϊόν με δικά μας έξοδα.

Τέλος, μια αλυσίδα καταστημάτων είναι πιθανότερο να έχει μεγαλύτερο στοκ και διαθεσιμότητα και για τις αγορές μέσω Internet.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως τα e-shop που δεν υπάρχουν ως φυσικά καταστήματα είναι φύσει αναξιόπιστα.

Στο κάτω-κάτω, ορισμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, όπως το e-shop.gr, λειτουργούσαν για χρόνια αποκλειστικά για αγορές μέσω Internet, πριν ανοίξουν φυσικά παραρτήματα.

Αναγράφεται ρητά η διαθεσιμότητα?

Μία από τις πλέον αρνητικές εμπειρίες που είχα προσωπικά όσον αφορά τις αγορές μέσω Internet, ήταν όταν παρήγγειλα μία βάση laptop από ένα άγνωστο e-shop, το οποίο μάλιστα είχε και ένα μικρό κατάστημα στους Θρακομακεδόνες.

Ενώ έκανα την παραγγελία τον Οκτώβριο και πλήρωσα άμεσα με κάρτα, κατέληξα να παραλάβω τη βάση το Φεβρουάριο!

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έγραφε πουθενά πως το προϊόν δεν υπήρχε σε στοκ και πως ήταν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Ως εκ τούτου, ήμουν εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και για τα συνεχή οργισμένα τηλεφωνήματα μέχρι να παραλάβω, με αλλεπάλληλες υποσχέσεις πως "θα το έχω από βδομάδα".

Αν λοιπόν κάποιο κατάστημα αναφέρει ρητά τη διαθεσιμότητα και την παράδοση ενός προϊόντος, είναι οπωσδήποτε θετικό για τις αγορές μέσω Internet, όπως θα βρούμε πχ στο MediaMarkt.gr.

Μάλιστα, ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως το You.gr, αναγράφουν σε συγκεκριμένα προϊόντα πως μπορούμε να έχουμε άμεση παραλαβή την ίδια ή και την επόμενη ημέρα, εφόσον κάνουμε την παραγγελία στο Internet εντός ενός χρονικού ορίου.

Βεβαίως, ακόμα και σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Καλό είναι, λοιπόν, αν βιαζόμαστε να παραλάβουμε κάποιο προϊόν, να επιβεβαιώσουμε τηλεφωνικά πως είναι διαθέσιμο πριν προχωρήσουμε στην αγορά μέσω Internet.

Ποια είναι η πολιτική για τις επιστροφές σε ρούχα και παπούτσια?

Αν σκοπεύουμε να κάνουμε αγορές μέσω Internet όσον αφορά ρούχα και παπούτσια, υπάρχει πάντα το ρίσκο το αν αυτό που αγοράσουμε θα μας χωράει και θα μας είναι άνετο.

Διαφορετικές μάρκες, ή ακόμα και διαφορετικές γραμμές στην ίδια μάρκα, μπορεί να έχουν σημαντική διαφορά στο μέγεθος ανάμεσα στα ίδια νούμερα.

Γι' αυτό οι μεγάλες ιστοσελίδες στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης, όπως πχ το MyShoe.gr, έχουν πολιτική επιστροφής προϊόντων, και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή.

Αν σκοπεύετε λοιπόν να ψωνίσετε ρούχα ή παπούτσια, αξίζει να ελέγξετε εκ των προτέρων αν υπάρχει πολιτική για την επιστροφή, και ποιοι είναι οι όροι της.

Υπάρχει εγγύηση της αντιπροσωπείας στα ηλεκτρονικά?

Το θέμα της εγγύησης δεν αφορά μόνο τις αγορές στο Internet, αλλά και τα φυσικά καταστήματα.

Κανονικά, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν και αναγράφεται πως έχει 1-2 ή περισσότερα χρόνια εγγύησης, περιμένουμε πως η εγγύηση αυτή είναι η επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, και πως υπάρχει κάποιο service στο οποίο θα μας επισκευάσουν το προϊόν σε περίπτωση προβλήματος.

Το θέμα όμως είναι πως αρκετά e-shop με "ύποπτα" χαμηλές τιμές, τις επιτυγχάνουν κάνοντας παραεισαγωγές από το εξωτερικό, παρακάμπτωντας την επίσημη αντιπροσωπεία.

Πολύ συχνά τέτοια προϊόντα δεν έχουν καν εγχειρίδιο οδηγιών στα Ελληνικά, ή έχουν μια κακοφωτοτυπημένη έκδοσή του. Μπορεί επίσης να έρχονται με πρίζα κάποιας ξένης χώρας, που ίσως να έχει μαζί αντάπτορα για την Ελληνική πρίζα, αλλά ίσως να χρειαστεί να τον αγοράσουμε ξεχωριστά.

Στην περίπτωση παραεισαγωγής, η επίσημη αντιπροσωπεία δεν πρόκειται να μας καλύψει. Θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθούμε στο κατάστημα από το οποίο κάναμε την αγορά. Επίσης είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να στείλουν το προϊόν στο εξωτερικό για επισκευή, που μπορεί να πάρει εβδομάδες.

Αν λοιπόν δείτε κάπου τιμές too good to be true, επιβεβαιώστε με το κατάστημα τι ισχύει με την εγγύηση πριν προχωρήσετε στην αγορά μέσω Internet.

Ποιες μέθοδοι πληρωμής υπάρχουν?

Η πιο ασφαλής μέθοδος πληρωμής για αγορές μέσω Internet είναι η αντικαταβολή, με την οποία πρακτικά πληρώνουμε το προϊόν στο courier την ημέρα της παραλαβής.

Όμως πολλά μικρά e-shop δεν μπορούν να υποστηρίξουν την αντικαταβολή. Ο λόγος είναι πως το courier δεν αποδίδει άμεσα τα χρήματα που εισέπραξε στην επιχείρηση, αλλά τα αποδίδει συγκεντρωτικά μετά από ένα διάστημα, που μπορεί να ξεπεράσει τις 30 ημέρες.

Γενικά, πάντως, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής, οι αγορές μέσω Internet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είναι ασφαλείς.

Αρκεί να ακολουθούνται οι προδιαγραφές κρυπτογράφησης δεδομένων στη σελίδα της πληρωμής - να είναι δηλαδή μια σελίδα με HTTPS://. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν εισάγουμε τον αριθμό της πιστωτικής μας σε απλή σελίδα HTTP://

Η φοβία που έχουν αρκετοί χρήστες για τη χρήση καρτών, σε αξιόπιστες επιχειρήσεις είναι γενικά αβάσιμη. Το μόνο που επιτυγχάνει είναι να δυσκολεύει τις αγορές μέσω Internet και να βλάπτει σε κάποιο βαθμό την οικονομία, χωρίς να ωφελεί σε τίποτα τον καταναλωτή.

Όχι, καμία νόμιμη επιχείρηση δεν θα χρεώσει την κάρτα μας περισσότερο από όσο δείχνει στο checkout, ούτε πρόκειται να πάρουν τον αριθμό μας και να τον χρησιμοποιήσουν σε άλλες αγορές. Καιρός είναι, εν έτει 2015, να ξεπεράσουμε τέτοιες απαρχαιωμένες αντιλήψεις.

Τι γίνεται με αγορές από το εξωτερικό?

Λόγω των Capital Controls, οι αγορές από το εξωτερικό δεν είναι απλή υπόθεση όπως ήταν στο παρελθόν.

Πάντως, οι βασικές αρχές είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Δείτε τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήσαμε στον οδηγό για την αγορά κινητού από την Κίνα.

Οι ασφαλείς αγορές μέσω Internet από τη δική μας πλευρά

Ακόμα και αν κάνουμε αγορές ηλεκτρονικά από το πλέον αξιόπιστο e-shop, αν ο δικός μας υπολογιστής είναι μολυσμένος με το κατάλληλο malware, κάποιος τρίτος μπορεί να καταλήξει με τα στοιχεία τις πιστωτικής μας.

Εκτός λοιπόν από την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στην επιχείρηση, πρέπει να εμπιστευθούμε πως και ο προσωπικός μας υπολογιστής είναι ασφαλής για αγορές μέσω Internet.

Έχουμε μία ενημερωμένη σουίτα Internet Security

Για την απλή χρήση του υπολογιστή, χωρίς αγορές μέσω Internet, ένα Antivirus είναι αρκετό.

Όταν όμως σκοπεύουμε να ψωνίσουμε μέσω Internet , μια αξιόπιστη σουίτα Internet Security μπορεί να μας προσφέρει την επιπλέον ασφάλεια που χρειαζόμαστε.

Η διαφορά της σουίτας Internet Security είναι πως περιλαμβάνει επιπλέον εργαλεία πέραν του antivirus. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το Firewall.

Tο Firewall, με απλά λόγια, είναι μια μια εφαρμογή που ελέγχει όλα τα προγράμματα που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με το Internet.

Αν στον υπολογιστή μας έχουμε κάποιο πρόγραμμα που προσπαθεί να κλέψει τα προσωπικά μας δεδομένα, και έχει ξεφύγει από το Antivirus, ένα καλό Firewall θα εντοπίσει τη δραστηριότητα του και θα την εμποδίσει.

Όμως υπάρχουν και άλλα αξιόλογα εργαλεία για τις ασφαλείς αγορές μέσω Internet, όπως ο ειδικός browser SafePay, τον οποίο θα βρούμε στο Bitdefender Internet Security.

Πρόκειται για έναν browser ο οποίος είναι εντελώς απομονωμένος από τις υπόλοιπες εφαρμογές του υπολογιστή, για προστασία από screengrabbers, και διαθέτει ενσωματωμένο εικονικό πληκτρολόγιο, για προστασία από keyloggers.

Αυτός ο τριπλός συνδυασμός Antivirus, Firewall, και SafePay, παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τις αγορές μας.

Δείτε αναλυτικά τις δυνατότητες του Bitdefender Internet Security

Ακολουθούμε τις αρχές της ηλεκτρονικής ασφάλειας

Μακράν ο πιο αδύναμος κρίκος στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας είναι ο χρήστης.

Αν μπαίνουμε σε ύποπτες σελίδες, εγκαθιστούμε σπασμένα προγράμματα, και ανοίγουμε αδιάκριτα ό,τι attachment μας έρθει, η καλύτερη σουίτα Internet security στον κόσμο δεν πρόκειται να μας σώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον αναλυτικό μας οδηγό:

Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Έξω Απ' τα Δόντια

Η ακόμα πιο ασφαλής λύση του Linux

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του Linux είναι πως είναι εξ' ορισμού αδύνατον να μολυνθεί από τα malware των Windows.

Αν σας ανησυχεί πραγματικά το θέμα της ασφάλειας συναλλαγών, μπορείτε να φτιάξετε ένα Linux Live USB, όπως είδαμε στον οδηγό για το e-banking με ασφάλεια.

Αυτή είναι πάντως μια σχετικά ακραία λύση. Με μια ενημερωμένη σουίτα Internet Security πρακτικά έχουμε το 99,99% της ασφάλειας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε boot τον υπολογιστή σε ξεχωριστό περιβάλλον για μια απλή αγορά στο Internet.

Ποια είναι η δική σας σχέση με τις αγορές μέσω Internet?

Έχετε αγοράσει πράγματα μέσω Internet, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό? Χρησιμοποιείτε κάρτες, ή περιορίζεστε στην αντικαταβολή? Είχατε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες όσον αφορά τις αγορές στο Internet? Γράψτε μας στα σχόλια.

