Ανώνυμη Περιήγηση στο Internet με Δωρεάν VPN

Η ανώνυμη περιήγηση στο Internet δεν είναι μόνο για όσους έχουν κάτι να κρύψουν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, και το VPN είναι η ιδανική μέθοδος για να κρύψουμε την IP μας. Το CyberGhost είναι μία από τις καλύτερες και ευκολότερες υπηρεσίες VPN για ανώνυμη περιήγηση.

Ποια είναι η CyberGhost

Η CyberGhost είναι οι ειδικοί όσον αφορά την ανωνυμία στο Internet, τη δικτύωση, καθώς και θέματα που αφορούν τις πολιτικές στο διαδίκτυο.

Το CyberGhost VPN project ξεκίνησε το 2004 στη Γερμανία, όμως από το 2011 η CyberGhost S.R.L. έχει έδρα στη Ρουμανία. Ο λόγος είναι πως το 2010 η Γερμανία ψήφισε νόμους σχετικά με το Data Retention, που υποχρεώνουν τους παρόχους Internet και λοιπές υπηρεσίες να καταγράφουν αναλυτικά την δραστηριότητα των πελατών τους. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας καταψήφισε ξεκάθαρα την τακτική του Data Retention το 2009.

Πέρα από υπηρεσίες VPN και Web Proxy, η εταιρεία ασχολείται ενεργά με την ενημέρωση όσον αφορά την online ιδιωτικότητα. Η CyberGhost δημιούργησε πρόσφατα ένα "εκκολαπτήριο" σχετικά με την ιδιωτικότητα, επενδύοντας €100.000 από τα κέρδη της για να χρηματοδοτήσει νέες εταιρείες με "προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σχεδιασμένα για να επιτρέπουν ασφαλείς, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, ανώνυμη περιήγηση, και ασφαλές μοίρασμα αρχείων".

Η CyberGhost αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 550 server σε 30 χώρες. Η σύνδεση με τους server γίνεται με την πανίσχυρη κρυπτογράφηση AES 256-bit, και υποστηρίζουν απεριόριστη ταχύτητα και απεριόριστο όγκο δεδομένων σε όλες τους τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν πλάνου.

Η CyberGhost δεν κρατάει κανενός είδους logs όσον αφορά την πραγματική μας IP, τον server στον οποίο έχουμε συνδεθεί, καθώς και τις ώρες που έχουμε κάνει σύνδεση ή αποσύνδεση.

Θεωρητικά, το CyberGhost VPN θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομες ενέργειες, όμως το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το μαχαίρι του ψωμιού. Οι υπηρεσίες VPN είναι ανεκτίμητες για άτομα για τα οποία η ανώνυμη περιήγηση είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί ακτιβιστές, και οι δημοσιογράφοι σε δικτατορικά καθεστώτα. Η CyberGhost δεν περιορίζει ούτε παρακολουθεί τις υπηρεσίες με κανένα τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσει την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, και την ελευθερία των χρηστών.

Η ανώνυμη περιήγηση με τη CyberGhost

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για ανώνυμη περιήγηση μέσω της CyberGhost, μέσω της υπηρεσίας VPN και μέσω της υπηρεσίας Web Proxy.

Ανώνυμη περιήγηση μέσω Web Proxy

Το Web Proxy είναι η καλύτερη λύση για όσους μας ενδιαφέρει περιστασιακά η ανώνυμη περιήγηση - για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε ένα βίντεο του YouTube το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.

Η υπηρεσία web proxy δεν απαιτεί να δημιουργήσουμε λογαριασμό ή να συνδεθούμε. Απλά επισκεπτόμαστε τη διεύθυνση

http://www.cyberghostvpn.com/en_us/proxy

και χαμηλά στη σελίδα θα βρούμε τον proxy browser.

Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις χώρες - σε αντίθεση με τις 30 χώρες και τους σχεδόν 550 server του VPN - όμως είναι εύκολο και γρήγορο, απλά κάνουμε επικόλληση τη διεύθυνση URL για την οποία μας ενδιαφέρει η ανώνυμη περιήγηση, και είμαστε έτοιμοι.

Ένας εύκολος τρόπος να ελέγξουμε την υπηρεσία είναι να βάλουμε τη διεύθυνση Google.com, η οποία πχ μέσω του Γερμανικού server θα μας οδηγήσει στο Γερμανικό Google.

Το μειονέκτημα του web proxy, πέραν από την περιορισμένη επιλογή server, είναι πως περιορίζεται μόνο στο browser. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλες εφαρμογές, όπως κάποιο online παιχνίδι εκτός του browser ή ένα πρόγραμμα torrent.

Ανώνυμη περιήγηση με την υπηρεσία VPN

Το να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία VPN έχει λίγο παραπάνω μπελά, γιατί θα πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε τον VPN client για να είναι δυνατή η ανώνυμη περιήγηση.

Όμως ανταμειβόμαστε για τον κόπο μας με την επιλογή server που είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς - και άρα, σημαντικά ταχύτερη - ενώ επίσης θα έχουμε ανωνυμία για ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές.

Πρώτα πηγαίνουμε στο CyberGhostvpn.com και επιλέγουμε ένα πλάνο.

Επιλέγοντας το δωρεάν πλάνο, θα κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του CyberGhost VPN client. Η εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα απλή, και δεν θα επιχειρήσει να εγκαταστήσει toolbars ή άλλες ανεπιθύμητες εφαρμογές.

Αν δεν έχουμε ήδη εγκατεστημένο το .NET Framework 3.5, θα μας ζητηθεί να το κατεβάσουμε.

Μετά την εγκατάσταση, η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα...

...και θα μας δείξει την τοποθεσία μας και την εξωτερική μας IP.

Για την ανώνυμη περιήγηση, αρκεί να πατήσουμε το μεγάλο κουμπί, και το CyberGhost θα διαλέξει αυτόματα τον καλύτερο server για να μας συνδέσει.

Για όσους συνδεόμαστε δωρεάν, είναι διαθέσιμος ένας συγκεκριμένος αριθμός ελεύθερων θέσεων, και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Όλοι οι δωρεάν χρήστες αποσυνδέονται αυτόματα μετά από τρεις ώρες συνεχούς σύνδεσης, για να επιτρέψουν σε νέους δωρεάν χρήστες να συνδεθούν.

Μην σας τρομάζει ο μεγάλος αριθμός στη σειρά προτεραιότητας, δεν είναι όπως η αναμονή στην Εθνική Τράπεζα. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό είχαμε ανεβεί 300 θέσεις...

...και μέσα σε τρία λεπτά είχαμε συνδεθεί.

Βέβαια, μπορούμε να επιλέξουμε τη χώρα της επιλογής μας μέσα από το simulated country, ώστε να φαίνεται πως μπαίνουμε στο Internet από εκείνη τη χώρα.

Οι χώρες με το αστέρι απευθύνονται μόνο σε όσους έχουν πληρωμένη συνδρομή, αλλά αυτό αφήνει 15 χώρες διαθέσιμες για τα δωρεάν μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών χωρών.

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP από αυτές που είναι διαθέσιμες. Όπως και με τις χώρες, οι server με το αστέρι είναι διαθέσιμοι μόνο στους συνδρομητές επί πληρωμή.

Οι server με το θαυμαστικό δεν υποστηρίζουν το P2P (όπως το BitTorrent), ενώ όλοι οι server που είναι ανοιχτοί για δωρεάν μέλη έχουν μπλοκαρισμένο το P2P.

Τέλος, κάνοντας κλικ στο γρανάζι των ρυθμίσεων, μπορούμε να επιλέξουμε αν το CyberGhost θα ξεκινάει ή και θα συνδέεται αυτόματα μαζί με τα Windows.

Μπορούμε επίσης να ρυθμίσουμε τις επιλογές που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την αναγνώρισή μας, όπως το να φαίνεται άλλη έκδοση browser και λειτουργικού συστήματος κατά την ανώνυμη περιήγηση.

Πόσο γρήγορο είναι το CyberGhost VPN Premium για Torrrent?

Καλή η ανώνυμη περιήγηση, όμως ένας μεγάλος αριθμός χρηστών VPN, ειδικά από χώρες όπως η Γερμανία, ενδιαφέρονται για ασφαλές κατέβασμα μέσω P2P, κυρίως μέσω Torrent.

Χρησιμοποιώντας την premium έκδοση του CyberGhost, κατεβάσαμε την τελευταία έκδοση του Linux Mint σε torrent, με μέγεθος 1,5GB, συνδεδεμένοι σε έναν από τους premium server που υποστηρίζουν P2P. Ο Client της επιλογής μας ήταν το qBittorrent.

Η ταχύτητα που κατεβάζαμε με το VPN ήταν αρκετά αξιοπρεπής, στα 1.4MB/s.

Χωρίς το VPN, είχαμε μέση ταχύτητα 1.7MB/s

Η διαφορά των 0,3MB/s δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, μπροστά στο να έχουμε απόλυτα ασφαλές κατέβασμα μέσω του VPN. Βέβαια, το να κατεβάσουμε μια διανομή Linux είναι πάντα ασφαλές και νόμιμο, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε.

Μπορούμε να έχουμε πραγματικά ανώνυμη περιήγηση με το CyberGhost?

Ένα VPN αποτελεί εξαιρετική προστασία για την ιδιωτικότητά μας, τόσο όσον αφορά τα site που επισκεπτόμαστε και τυχών παρακολούθηση Man-in-the-middle, όπου κάποιος παρεμβάλλεται ανάμεσα στον υπολογιστή μας και τις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε.

Αν όμως υπάρχει κάποιο κακόβουλο πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας, όπως spyware ή keylogger, το VPN δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε ένα ενημερωμένο Antivirus, και να κάνουμε τακτικούς ελέγχους με κάποιο malware scanner, όπως το MalwareBytes.

Πώς σας φάνηκε το CyberGhost?

Σας φάνηκε εύκολη η ανώνυμη περιήγηση μέσω του Web proxy και του VPN? Προτιμάτε κάποια άλλη υπηρεσία VPN? Γράψτε μας στα σχόλια.

