Απεγκατάσταση Flash ή Απενεργοποίηση σε Κάθε Browser

Η συλλογική υπομονή του Internet έχει αρχίσει να εξαντλείται όσον αφορά το Adobe Flash. Αποτελεί το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας σε ένα μέσο PC, ειδικά μετά τα πρόσφατα Zero-day exploits. Αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να το ξεφορτωθούμε. Δείτε πώς να κάνουμε απεγκατάσταση Flash σε κάθε μεγάλο browser.

--Read this post in English, on PCsteps.com--

Ίσως να μην το έχετε παρατηρήσει, αλλά το Flash πεθαίνει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ξεκίνησε να πεθαίνει το 2007, όταν το πρώτο iPhone δεν το υποστήριζε. Ο Steve Jobs ανέφερε αρκετούς λόγους σχετικά στη δημοσίευση "Thoughts on Flash", μεταξύ των οποίων το χείριστο ιστορικό του Flash όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς και το γεγονός πως "Το Flash είναι ο νούμερο ένα λόγος που κρασάρουν οι Mac".

Βέβαια, υπάρχουν και επιπλέον λόγοι, που έχουν να κάνουν με την ανάγκη της Apple να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο hardware και το software.

Αρχικά το Android υποστήριζε Flash, όμως το Νοέμβριο του 2011 η Adobe σταμάτησε να αναπτύσσει το Flash για φορητές συσκευές, και τον Αύγουστο του 2012 η εταιρεία απενεργοποίησε τις νέες εγκαταστάσεις Flash στο Android.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των smartphones και tablets σήμαινε πως οι δημιουργοί και οι εκδότες στο Internet είναι αναγκασμένοι να στραφούν σε εναλλακτικές τεχνολογίες του Flash, όπως η HTML5. Αυτό σήμαινε πως το Flash γινόταν λιγότερο απαραίτητο για κάθε συσκευή.

Όμως το πιο μεγάλο καρφί στο φέρετρο του Flash μέχρι στιγμής ήταν τον Ιανουάριο του 2015, όταν το YouTube έκανε τον HTML5 player την προεπιλογή για τα βίντεό του. Μέχρι τότε το HTML5 ήταν μια πειραματική επιλογή στο YouTube, την οποία έπρεπε οι χρήστες να επιλέξουν χειροκίνητα.

Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με την έκκληση του Alex Stamos, επικεφαλής Ασφαλείας του Facebook, προς την Adobe ώστε να "σκοτώσει" το Flash...

It is time for Adobe to announce the end-of-life date for Flash and to ask the browsers to set killbits on the same day.

— Alex Stamos (@alexstamos) July 12, 2015