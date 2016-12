Εισόδημα μέσω Site / Blog με το Google AdSense

Η υπηρεσία Google AdSense είναι ο ευκολότερος τρόπος να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω Site ή Blog, καθώς είναι η μέθοδος για να βάλουμε διαφημίσεις της Google και να κερδίζουμε το 68% από κάθε κλικ. Ας δούμε πώς γίνεται η εγγραφή και η ενσωμάτωση του AdSense στο site μας.

--Read this post in English, on PCsteps.com--

Έχουμε Ιστοσελίδα?

Για να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω Site ή Blog με το Google AdSense θα πρέπει να είμαστε άνω των 18 ετών και να έχουμε ήδη ένα λειτουργικό Site ή Blog. Αν δεν έχετε ακόμα ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε στο Google AdSense - εκτός και αν γίνετε YouTube Partner, όπως μπορείτε να δείτε στον αναλυτικό οδηγό μας.

Πρέπει λοιπόν να έχουμε ιστοσελίδα, και να την έχουμε σε μια πλατφόρμα που να μας επιτρέπει να κάνουμε αλλαγές στα HTML αρχεία της σελίδας, ή να επιτρέπει το AdSense.

για παράδειγμα, αν έχουμε ένα blog της μορφής (όνομα).wordpress.com, η πολιτική τους δεν υποστηρίζει το Google AdSense ούτε άλλα παρόμοια δίκτυα. Το ίδιο ενδεχομένως ισχύει και για άλλες πλατφόρμες blogging.

Αν έχουμε δημιουργήσει μια κανονική ιστοσελίδα με κάποιο CMS, όπως το WordPress.org, τη Joomla, το Drupal κλπ, μπορούμε να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω Site με το AdSense.

Αν προτιμάμε κάποια έτοιμη πλατφόρμα, το Blogger της Google υποστηρίζει φυσικά το AdSense, όπως το υποστηρίζει και η Webnode, την οποία έχουμε παρουσιάσει εκτεταμένα.

Πώς να εγκριθεί η σελίδα μας για το AdSense

Καλώς ή κακώς, για να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω Site, θα πρέπει πρώτα η σελίδα ή το blog μας να εγκριθεί από το AdSense.

Κατ' αρχάς, το site πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό. Σελίδες υπό κατασκευή, χωρίς δημοσιεύσεις, με συνδέσμους που δεν λειτουργούν και προβλήματα στο να φορτώνουν, δεν πρόκειται να εγκριθούν.

Η Google αναφέρει πως η σελίδα πρέπει "να περιέχει επαρκές περιεχόμενο κειμένου, προκειμένου να εκτιμηθεί από τους ειδικούς μας". Δεν δίνουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο του πόσες δημοσιεύσεις ή σελίδες πρέπει να περιέχει το site μας, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει περισσότερες από δύο, τρεις, ή δέκα.

Θα πρέπει επίσης οι δημοσιεύσεις να είναι ποιότητας, που να τις έχουμε δημιουργήσει εμείς, και όχι να τις έχουμε αντιγράψει αυτούσιες από αλλού - αν και με την έξυπνη αντιγραφή άρθρων, δεν θα έχουμε πρόβλημα.

Επίσης, είναι σημαντικό το περιεχόμενο της σελίδας μας να είναι σύμφωνο με τις πολιτικές περιεχομένου του AdSense. Ιστοσελίδες με περιεχόμενο για ενηλίκους, με παράνομες ταινίες ή μουσική, με cracks και οδηγίες για hacking κλπ δεν πρόκειται να εγκριθούν. Το Google AdSense θεωρείται ένα δίκτυο διαφημίσεων "για όλη την οικογένεια" και έχουν πολύ χαμηλή ανοχή σε θέματα που δεν καλύπτονται από αυτό τον ορισμό.

Οι σελίδες που ασχολούνται με τον τζόγο είναι μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση.

Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των οποίων και η Ελλάδα, επιτρέπεται να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω site ή blog που να ασχολείται με το Τζόγο.

Γι' αυτό έχουμε πήξει στις σελίδες που ασχολούνται με το "Στοίχημα".

Γενικά είναι απαραίτητο να διαβάσουμε προσεκτικά ολόκληρη τη σελίδα με τις πολιτικές προγράμματος AdSense πριν ακόμα κάνουμε την αίτηση.

Οι πολιτικές αυτές περιέχουν ζωτικές πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, αλλά για την τοποθέτηση διαφημίσεων, τη συμπεριφορά του ιστότοπου, οδηγίες για το περιεχόμενο, και γενικά οτιδήποτε πρέπει να ξέρουμε για το τι επιτρέπεται να κάνουμε, και τι όχι.

Ακόμα και μετά την έγκρισή μας από το Google AdSense, αν παραβιάσουμε αυτές τις πολιτικές μπορεί σαν αποτέλεσμα να αποκλειστούμε από το λογαριασμό μας του AdSense.

Εφόσον λοιπόν διαβάσατε προσεκτικά τις πολιτικές προγράμματος, και είστε βέβαιοι πως η σελίδα σας πληρεί τις προδιαγραφές, μπορείτε να προχωρήσετε με την εγγραφή στο AdSense.

Πώς κάνω εγγραφή στο AdSense

Η εγγραφή στο AdSense είναι απλούστατη. Αρκεί να επισκεφθούμε τη σελίδα

https://www.google.com/adsense/signup?hl=el

Έχουμε δύο επιλογές, είτε να συνδεθούμε με έναν υπάρχοντα λογαριασμό μας της Google, ή να δημιουργήσουμε έναν νέο.

Αν έχουμε ήδη λογαριασμό σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα της Google (YouTube, Google+, Google Drive, Google Play, Blogger etc), τότε έχουμε ήδη ένα λογαριασμό στη Google, και μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν στο AdSense, με το κουμπί "Ναι, συνέχεια με σύνδεση σε Λογαριασμό Google".

Αν δεν έχουμε κανενός είδους λογαριασμό στη Google, ή θέλουμε να φτιάξουμε έναν νέο λογαριασμό ειδικά για το AdSense, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν με το δεύτερο κουμπί. Δείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την δημιουργία λογαριασμού Google.

Μετά την εγγραφή μας, θα χρειαστεί να προσθέσουμε τη διεύθυνση της σελίδας μας, και να ορίσουμε τη γλώσσα του περιεχομένου.

Στο επόμενο βήμα, είναι απαραίτητο να βάλουμε τη χώρα της κατοικίας μας, ανεξάρτητα αν η ιστοσελίδα απευθύνεται σε Ελληνικό ή ξένο κοινό. Και επιλέγουμε "Ατομικός" λογαριασμός, εφόσον δεν έχουν ιδρύσει μια επιχείρηση που θα διαχειρίζεται το λογαριασμό.

Τα προσωπικά μας στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να τα γράψουμε με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα στοιχεία αυτά να είναι σωστά και ακριβή, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο για την έγκριση της ιστοσελίδας μας.

Τέλος, στις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε τις επιλογές, έστω και αν είναι "Όχι" για όλα.

Τέλος, κάνουμε υποβολή της αίτησης και ενημερωνόμαστε πως θα μας έρθει email στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό μας της Google.

Μετά την πρώτη έγκριση

Εφόσον η σελίδα μας πληρεί τις προδιαγραφές, θα λάβουμε το πρώτο μήνυμα επιβεβαίωσης σε περίπου 6-8 ώρες. Εφόσον είμαι κάτοικος Γαλλίας, και δήλωσα σχετικά στο AdSense, το μήνυμα επιβεβαίωσης στην περίπτωσή μου ήρθε στα Γαλλικά.

Αυτό το μήνυμα σημαίνει πως το site μας πέρασε τον πρώτο έλεγχο. Όμως η πλήρης έγκριση, που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε εισόδημα μέσω site, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια διαφημιστική μονάδα και να τοποθετήσουμε τον κώδικα στη σελίδα μας.

Αρκεί να συνδεθούμε στο AdSense, να κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο "Οι διαφημίσεις μου" και να επιλέξουμε το "+Νέα ενότητα διαφημίσεων".

Τα μεγέθη των διαφημίσεων που θα επιλέξουμε, καθώς και η τοποθέτησή τους στη σελίδα, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα μέσω site. Προς το παρόν, όμως, προέχει να εγκριθεί η σελίδα μας, και θα ασχοληθούμε με τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων αργότερα.

Στο παράδειγμα θα δημιουργήσουμε μια διαφημιστική μονάδα τύπου "336x280 Μεγάλο ορθογώνιο", που είναι μία από τις μονάδες με την καλύτερη απόδοση. Της δίνουμε ένα όνομα της επιλογής μας, και αφήνουμε τον τύπο της διαφήμισης στην προεπιλεγμένη τιμή "Διαφημίσεις με κείμενο και διαφημίσεις προβολής".

Η ενότητα Στυλ διαφήμισης με κείμενο δεν θα κάνει κάποια διαφορά όσον αφορά την έγκριση. Είναι όμως καλή ιδέα να αλλάξουμε χρωματικό μοτίβο στις διαφημίσεις με κείμενο. Σε μελλοντικό οδηγό θα δούμε πως να στήσουμε πειράματα στο Google AdSense, για να βρούμε το ιδανικό χρωματικό μοτίβο για την ιστοσελίδα μας.

Η δημιουργία προσαρμοσμένου καναλιού είναι επίσης προαιρετική. Τα προσαρμοσμένα κανάλια χρησιμεύουν στο να ομαδοποιούν τις διαφημίσεις με τον τρόπο που θέλουμε, πχ κατά μέγεθος, κατά τοποθεσία κλπ. Έτσι μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την απόδοση των διαφημίσεων.

Με τη χρήση των προσαρμοσμένων καναλιών μπορούμε επίσης να ελέγξουμε ποιες τοποθεσίες διαφημίσεων έχουν την καλύτερη απόδοση στη σελίδα μας.

Αν επιλέξουμε να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένο κανάλι για τη συγκεκριμένη διαφημιστική μονάδα, κατά τη δημιουργία δεν υπάρχουν άλλες διαφημιστικές μονάδες για να προσθέσουμε σε αυτό. Μόλις όμως αποθηκεύσουμε την παρούσα μονάδα, θα προστεθεί αυτόματα στο κανάλι.

Επίσης, στο κανάλι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη "Στόχευση". Γράφοντας δυο λόγια για το συγκεκριμένο κανάλι, θα εμφανίζεται σε διαφημιζόμενους σαν μια υποψήφια θέση διαφήμισης. Αυτό μπορεί να μας φέρει καλύτερη ποιότητα διαφημίσεων και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος, στις εφεδρικές διαφημίσεις μπορούμε να κάνουμε την επιλογή του τι θα συμβαίνει αν δεν υπάρχει κάποια διαφήμιση AdSense για μια συγκεκριμένη μονάδα. Είναι και αυτή μια χρήσιμη δυνατότητα, αλλά όχι για την έγκριση της ιστοσελίδας.

Έχοντας κάνει όλες τις επιλογές μας, επιλέγουμε την Αποθήκευση και λήψη κώδικα.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τον κώδικα που πρέπει να τοποθετήσουμε στη σελίδα μας, στον οποίο και κάνουμε δεξί κλικ -> αντιγραφή.

Στον τύπο κώδικα, η επιλογή "Ασύγχρονο" είναι η καλύτερη δυνατή. Σημαίνει πως η διαφήμιση θα περιμένει να φορτώσει η σελίδα πριν εμφανιστεί. Αυτό είναι σημαντικό για την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας μας, και μια σελίδα που φορτώνει γρήγορα είναι μια καλή σελίδα για τους επισκέπτες.

Πώς βάζω διαφημίσεις στο WordPress

Η μέθοδος για να τοποθετήσουμε τις διαφημίσεις στο site μας εξαρτάται από το σύστημα διαχείρισης του site (Content Management System, CMS).

Στο παράδειγμα θα δείξουμε πώς προσθέτουμε τον κώδικα στο WordPress, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα CMS.

Αρκεί απλά να πάμε στην Εμφάνιση -> Μονάδες...

...να τραβήξουμε τη μονάδα κείμενο σε μία από τις διαθέσιμες περιοχές μονάδων του θέματός μας...

...να επικολλήσουμε στο εσωτερικό τον κώδικα της διαφήμισης, και να πατήσουμε αποθήκευση.

Μέχρι να εγκριθεί η σελίδα μας, η διαφημιστική μονάδα δεν πρόκειται να δείχνει τίποτα στο site.

Πώς βάζω διαφημίσεις στη Webnode

Η Webnode είναι ένας από τους πιο εύχρηστους τρόπους να φτιάξουμε το δικό μας Site, να φτιάξουμε το δικό μας Blog, μέχρι και το να στήσουμε ένα δωρεάν e-shop, χωρίς να χρειάζεται καμία ειδική γνώση.

Επίσης, σε αντίθεση με άλλες έτοιμες πλατφόρμες, η Webnode επιτρέπει κανονικά να βάλουμε διαφημίσεις της Google.

Αρκεί στο περιβάλλον επεξεργασίας της σελίδας μας, να κάνουμε κλικ στη λέξη "Υποδείγματα" (όχι στο εικονίδιο από πάνω) και να επιλέξουμε "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

Αυτή η επιλογή θα μας εμφανίσει ένα διαφορετικό περιβάλλον. Εδώ, οι τοποθεσίες στις οποίες μπορούμε να εισάγουμε στοιχεία δεν περιορίζονται σε μία μόνο σελίδα, αλλά φαίνονται σε ολόκληρο το site. Είναι λοιπόν ιδανικές για να βάλουμε διαφημίσεις της Google.

Πηγαίνουμε πρώτα στο περισσότερα, τραβάμε (drag) την "Ενσωμάτωση κώδικα"...

...και την αφήνουμε στο κατάλληλο πεδίο. Η θέση των πεδίων εξαρτάται από το υπόδειγμα που έχουμε επιλέξει.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, κάνουμε επικόλληση του κώδικα της διαφήμισης και πατάμε ΟΚ.

Το Webnode θα βγάλει ένα μήνυμα πως ο κώδικας έχει απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Κάνουμε κλικ στο "εδώ".

Μόλις η σελίδα μας εγκριθεί, πλέον η διαφήμιση θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του site.

Η τελική έγκριση

Το πόσο γρήγορα θα εγκριθεί η αίτησή μας, εφόσον τα έχουμε κάνει όλα σωστά, εξαρτάται από την επισκεψιμότητα της σελίδας μας.

Νέες σελίδες με μερικές επισκέψεις την ημέρα θα χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σελίδες με υψηλότερη επισκεψιμότητα, περίπου 2500-3000 επισκέπτες την ημέρα, μπορούν να εγκριθούν μέσα σε μερικές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, θα λάβουμε ένα email με την κατάσταση της αίτησής μας - και πάλι στα Γαλλικά, στην περίπτωσή μου.

Πλέον, οι διαφημίσεις μας τρέχουν κανονικά, και μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον μονάδες και να τις τοποθετήσουμε στη σελίδα μας.

Εφόσον διαβάσατε προσεκτικά τις πολιτικές του Adsense, θα θυμάστε πως δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερες από τρεις διαφημίσεις Google στην ίδια σελίδα. Το να βάλουμε περισσότερες μονάδες παραβιάζει την πολιτική, και επιπλέον συνήθως μόνο τρεις από αυτές θα φορτώνουν.

Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω με το AdSense?

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, για κάθε κλικ που λαμβάνουν οι διαφημίσεις μας, κερδίζουμε το 68% του κόστους, και το 32% πηγαίνει στη Google.

Το κόστος ανά κλικ (Cost Per Click, CPC) εξαρτάται τόσο από τη χώρα διαμονή εκείνου που έκανε το κλικ, όσο και από την ίδια τη διαφήμιση. Συνήθως οι αναπτυγμένες χώρες έχουν υψηλότερο CPC. Τα παρακάτω νούμερα είναι το πλήρες ποσό που δεχόμαστε, έχει ήδη υπολογιστεί το 68%.

Η διαφορά με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αρκετά σημαντική.

Όπως ενδεχομένως θα περίμενε κανείς, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο όσον αφορά το κόστος ανά κλικ, τουλάχιστον με βάση τα δικά μας στατιστικά από το 2011.

Είναι λοιπόν εμφανές πως αν έχουμε μια αμιγώς Ελληνική σελίδα, το εισόδημα μέσω site που είναι δυνατό είναι αρκετά χαμηλότερο απ' ότι μια σελίδα με διεθνές κοινό, ειδικά από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς κλπ.

Πάντως, πέραν από τους περιορισμούς της εκάστοτε χώρας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως όριο στο πόσα χρήματα μπορούμε να κερδίσουμε. Με διεθνές κοινό και αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα, υπάρχουν σελίδες που κερδίσουν 400.000 δολάρια το μήνα, μόνο από το Google AdSense. Βέβαια, η συγκεκριμένη σελίδα έχει 100.000.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα, οπότε τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα.

Πότε θα πληρωθώ από το AdSense?

Για να πληρωθούμε, θα πρέπει να έχουμε πιάσει το μηνιαίο όριο για την πληρωμή κερδών, που για λογαριασμούς σε ευρώ είναι €70.

Αν έχουμε κερδίσει λιγότερα από 70 ευρώ σε ένα μήνα, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον επόμενο μήνα, μέχρι να συγκεντρωθεί τελικά το ποσό των 70 ευρώ.

Πώς θα πληρωθώ από το Adsense?

Μόλις κερδίσουμε το ποσό για την επαλήθευση διεύθυνσης, που είναι 10 ευρώ, η Google θα μας στείλει με το συμβατικό ταχυδρομείο μια επιστολή που θα περιέχει το προσωπικό μας PIN. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με το ταχυδρομείο.

Μόλις λάβουμε το PIN, το εισάγουμε σε αυτή τη σελίδα και μετά μπορούμε να εισάγουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα.

Θα λαμβάνουμε τα κέρδη ενός μήνα στις 21 του επόμενου μήνα. Έτσι, τα κέρδη του Ιανουαρίου θα τα λάβουμε στις 21 Φεβρουαρίου κλπ.

Για ορισμένες χώρες, όχι όμως για την Ελλάδα, η Google υποστηρίζει πληρωμή με έκδοση επιταγών. Πάντως δεν υποστηρίζεται κανένας άλλος τρόπος πληρωμής, πχ μέσω PayPal.

Τι γίνεται με την εφορία?

Κάθε εισόδημα, για να είναι νόμιμο, πρέπει να δηλώνεται στην εφορία, και να πληρώνονται οι αντίστοιχοι φόροι.

Θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιο λογιστή ή φοροτεχνικό για το πώς πρέπει να δηλώνονται τα εισοδήματα μέσω Internet στη φορολογική δήλωση.

Συνεχίζεται... βελτιστοποίηση διαφημίσεων, πειράματα κλπ

Οι διαφημίσεις AdSense είναι μόνο το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε εισόδημα μέσω site ή blog. Έχουμε ήδη δει ένα άλλο μεγάλο σχετικό κεφάλαιο, το Affiliate Marketing.

Σε μελλοντικούς οδηγούς θα δούμε πώς ο πειραματισμός με μεγέθη διαφημιστικών μονάδων, με την τοποθέτηση, μέχρι και με το χρώμα των διαφημίσεων με κείμενο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο εισόδημά μας.

Μείνετε συντονισμένοι!

Έχετε ερωτήσεις για το Google Adsense?

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή σας στο Google AdSense, ή οποιαδήποτε ερώτηση, γράψτε μας στα σχόλια.

