Παρακολούθηση Υπολογιστή για Παιδιά ή Υπαλλήλους

Όταν μπαίνουν τα παιδιά σας στο Internet, επισκέπτονται ακατάλληλα sites? Είναι οι υπάλληλοι σας παραγωγικοί, ή χαζεύουν? Αν οι απαντήσεις σ' αυτές τις ερωτήσεις είναι σημαντικές για σας, το Activtrak θα βοηθήσει στην παρακολούθηση υπολογιστή για οποιονδήποτε χρήστη, και είναι δωρεάν έως και για τρεις υπολογιστές.

Αυτός ο οδηγός είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για το αν η παρακολούθηση υπολογιστή είναι νόμιμη στη δική σας περίπτωση, και να πράξετε ανάλογα.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού στο ActivTrak

Το πρώτο βήμα για την παρακολούθηση υπολογιστή είναι να δημιουργήσουμε ένα δωρεάν λογαριασμό account στο http://activtrak.com/.

Αφού εισάγουμε το e-mail μας, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα στοιχεία μας, και δημιουργούμε έναν ασφαλή κωδικό.

Εγκατάσταση ActivTrak για την παρακολούθηση υπολογιστή

Μετά απ' αυτό, είμαστε έτοιμοι να κατεβάσουμε τον Activtrak Agent, το οποίο είναι το πρόγραμμα για την παρακολούθηση υπολογιστή στο απομακρυσμένο PC.

Πρέπει είτε να κατεβάσουμε το αρχείο .msi απ' ευθείας στον υπολογιστή-στόχο, ή να το αντιγράψουμε σε ένα USB flash.

Σε ένα απλό οικιακό δίκτυο, το πρόγραμμα δεν μπορεί να εγκατασταθεί απομακρυσμένα - αυτό είναι δυνατόν μόνο σε ένα Microsoft Active Directory Network.

Η εγκατάσταση είναι εύκολη, και δεν θα αποπειραθεί να εγκαταστήσει εφαρμογές τρίτων ή adware.

Επίσης, δεν χρειάζεται καθόλου ρυθμίσεις. Απ' τη στιγμή που κατεβάσαμε τον agent από το λογαριασμό μας, περιέχει ήδη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ξεκινήσει την παρακολούθηση και την αναφορά στο Activtrak dashboard μας. Κυριολεκτικά δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο.

Για να απεγκαταστήσουμε το Activtrak, πρέπει να τρέξουμε τον installer του agent ξανά.

Θα γνωρίζει ο χρήστης για την παρακολούθηση υπολογιστή?

Μετά την εγκατάσταση, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σημάδια ότι το Activtrak είναι εγκατεστημένο και τρέχει. Δεν θα βρούμε καμιά αναφορά σ' αυτό στα προγράμματα...

...ή τυχόν συντομεύσεις στο start menu και εικονίδια στην taskbar.

Τα μόνα σημάδια ότι το Activtrak εκτελείται είναι δύο διεργασίες που καταναλώνουν χαμηλή RAM, οι svtcom.exe και scthost.exe, που δεν μοιάζουν ύποπτες ή εκτός τόπου ανάμεσα στις άλλες.

Υπάρχει επίσης η υπηρεσία που ξεκινάει την εφαρμογή στην εκκίνηση του υπολογιστή, που ονομάζεται svtcom.

Και τα δύο εκτελέσιμα του προγράμματος είναι εγκατεστημένα στον φάκελο c:\Windows\SysWOW64.

Με άλλα λόγια, ακόμα και για έμπειρους χρήστες, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για παρακολούθηση υπολογιστή.

Εκτός κι αν κάποιος χρήστης απομνημόνευσε όλες τις διεργασίες των Windows, ή κάνει αναζήτηση για την καθεμία τους στο Google, πιθανότατα δεν θα βρει ποτέ ότι παρακολουθείται.

Το Activtrak είναι επίσης ανθεκτικό απέναντι στα καλύτερα malware scanners, όπως το Hitman Pro...

...ή το Malwarebytes.

Παρακολούθηση υπολογιστή με το ActivTrak

Αφού εγκατασταθεί ο agent, και ο υπολογιστής-στόχος έχει μια ενεργή σύνδεση internet, σε μερικά λεπτά θα έχουμε τα πρώτα μας στατιστικά στο dashboard, σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, και τις εφαρμογές που τρέχει.

Το Activtrak θα παρουσιάσει λεπτομερώς όλες τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης.

Μπορούμε να δούμε πόση ώρα έκατσε συνολικά στην κάθε μία...

...και ακόμα, ποιες συγκεκριμένες σελίδες επισκέφτηκε.

Μπορούμε επίσης να δούμε την χρήση του υπολογιστή χωρισμένη σε κατηγορίες, για γενική επισκόπηση.

Κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει μία νέα σελίδα στον browser – δημιουργεί ένα Alert, σύμφωνα με το Activtrak – ο agent κρατάει ένα screenshot.

Για την καλύτερη παρακολούθηση υπολογιστή, πλήθος διαφορετικών domain έχουν ήδη χαρακτηριστεί σαν παραγωγικά και μη παραγωγικά.

Φυσικά, μπορούμε πάντα να αλλάξουμε το ποιες ιστοσελίδες είναι παραγωγικές και ποιες όχι. Για παράδειγμα, κάποιος που δουλεύει σαν social media manager απαιτείται να ξοδέψει μεγάλο χρόνο της μέρας του σε social media.

Σχετικά με τις εφαρμογές που τρέχει ο χρήστης, το Activtrak λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο.

Θα καταγράψει το ActivTrak τους κωδικούς χρηστών?

Το Activtrak είναι μια εφαρμογή για την παρακολούθηση υπολογιστή, όχι ένας keylogger. Δεν θα κρατήσει κωδικούς χρηστών, ή οποιοδήποτε κείμενο πέρα απ' αυτό που φαίνεται στα screenshots.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της δωρεάν έκδοσης

Με την δωρεάν έκδοση έχουμε παρακολούθηση υπολογιστή για μέχρι και 3 υπολογιστές, και μπορεί να υπάρξει μόνο ένας διαχειριστής με πρόσβαση στο Dashboard του Activtrak.

Αυτό μπορεί να είναι μια εξαιρετική λύση για μια οικογένεια που θέλει να παρακολουθεί την συμπεριφορά των παιδιών online, ή για μια πολύ μικρή εταιρία.

Για μεγαλύτερους οργανισμούς, πρέπει να αναβαθμίσουμε σε κάποιο απ' τα επί πληρωμή πλάνα.

Για επιχειρήσεις με περισσότερα από 50 PC για παρακολούθηση, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Activtrak για ένα προσαρμοσμένο πλάνο.

Είναι η παρακολούθηση υπολογιστή ηθική?

Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, ότι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Ειδικά όσον αφορά την παρακολούθηση υπολογιστή, χωρίς την γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη.

Θα σκεφτόσασταν την χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής για την οικογένεια ή τους υπαλλήλους σας? Ή πιστεύετε ότι είναι αθέμιτο μέσο, και υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων? Γράψτε μας στα σχόλια.