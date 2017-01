Επαναφορά Browser (Chrome / Firefox) δια Πάσαν Νόσον

Ένας browser είναι ένα πολύπλοκο κομμάτι λογισμικού. Ανάμεσα στα διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας, στα πρόσθετα, τις επεκτάσεις, και τα θέματα, είναι εύκολο κάτι να πάει στραβά. Είναι καλό λοιπόν ότι μία πλήρης επαναφορά browser θα διορθώσει τα περισσότερα προβλήματα. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε μια επαναφορά browser, διατηρώντας τις ρυθμίσεις.

Η επαναφορά browser είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη, εάν έχουμε ανεπιθύμητες toolbar ή διαφημιστικά πρόσθετα εγκατεστημένα από κάποιο adware malware στον browser μας.

Πως να πάρουμε πλήρες backup των ρυθμίσεων και των κωδικών

Μια επαναφορά browser θα διαγράψει τα πάντα μέσα απ' τον browser μας για να τον κάνει σαν καινούριο. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα διαγράψει επίσης και όλες μας τις ρυθμίσεις και τους αποθηκευμένους κωδικούς. Και δεν το θέλουμε αυτό, έτσι δεν είναι?

Το καλό είναι ότι οι σύγχρονες εκδόσεις του Chrome και του Firefox μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε backup των ρυθμίσεων μας στο Internet. Έτσι είναι εύκολο να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις και τους κωδικούς μας, μετά την επαναφορά browser.

Backup ρυθμίσεων και κωδικών του Chrome

Για να πάρουμε ένα backup όλων των ρυθμίσεων και των κωδικών μας στον Chrome, αρκεί να συνδεθούμε με το λογαριασμό μας στη Google.

Όταν εγκαθιστούμε τον Chrome για πρώτη φορά, αυτή η εικόνα είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε.

Εάν τότε είχαμε επιλέξει "Όχι ευχαριστώ", μπορούμε ακόμα να βρούμε αυτή την επιλογή από τις ρυθμίσεις.

Συνδεόμαστε στο Google account μας, με τα ίδια διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούμε για το Gmail ή το Google+. Έπειτα, μπορούμε να κάνουμε κλικ στις "ρυθμίσεις" για να δούμε τι συγχρονίζεται.

Το Chrome sync θα πάρει backup των πιο σημαντικών δεδομένων του browser μας.

Δεν υπάρχει ένδειξη προόδου για το backup. Πρέπει να του δώσουμε 5 λεπτά περίπου για να συγχρονίσει τα πάντα, προτού προβούμε στην επαναφορά browser.

Backup ρυθμίσεων και κωδικών του Firefox

Για να κρατήσουμε backup όλων των προσωπικών μας ρυθμίσεων στον Firefox, απλά επιλέγουμε "Sign in to Sync" απ' το μενού.

Κάνουμε κλικ στο Get started...

...και έπειτα εισάγουμε ένα έγκυρο email, έναν κωδικό και μια ημερομηνία γέννησης.

Δεν έχουμε ιδέα γιατί μόνο άτομα κάτω των 25 πρέπει να εισάγουν συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οποιοσδήποτε άλλος θα έχει ένα γενικό "1990 or Earlier".

Σύντομα θα λάβουμε ένα email για να επιβεβαιώσουμε τον λογαριασμό μας...

...και αυτό ήταν. Πλέον έχουμε το Firefox Sync να κάνει τα μαγικά του.

Κάνοντας κλικ στο Manage μπορούμε να δούμε τι θα συγχρονίσει το mode αυτό.

Όπως και με τον Chrome, δεν υπάρχει ένδειξη προόδου οπότε του δίνουμε μερικά λεπτά για να συγχρονίσει.

Επαναφορά browser στον Firefox

Στον Firefox υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιήσουμε μία επαναφορά browser. Μπορούμε να κάνουμε ένα Firefox "Refresh". Ή μπορούμε να πάρουμε την δραστική απόφαση να διαγράψουμε ολόκληρο το προφίλ μας.

Firefox Refresh

Παρόλο που μία πλήρης επαναφορά browser θα διαγράψει τα πάντα, ένα Firefox Refresh θα κρατήσει τα προσωπικά μας δεδομένα:

•Σελιδοδείκτες

•Ιστορικό Αναζήτησης

•Cookies

•Ανοιχτά παράθυρα, καρτέλες και ομάδες καρτελών

•Κωδικούς ασφαλείας

•Προσωπικό λεξικό

•Πληροφορίες αυτόματης συμπλήρωσης φορμών

Αυτό φαίνεται να κάνει την χρήση του Firefox Sync πλεονάζουσα. Ο πλεονασμός όμως, είναι η σημαντικότερη πτυχή του backup δεδομένων.

Το Firefox Refresh θα αφαιρέσει τα παρακάτω:

•Μηχανές αναζήτησης

•Dom storage

•Ενέργειες λήψης

•Ιστορικό λήψης

•Επεκτάσεις και θέματα

•Τροποποιημένες ρυθμίσεις

•Ρυθμίσεις plugin

•Ρυθμίσεις ασφαλείας

•Χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης

•Προσαρμογές toolbar

•Στυλ χρήστη

•Δικαιώματα ιστοσελίδων

Για να κάνουμε μια επαναφορά browser στο Firefox, χρειάζεται να γράψουμε στο πεδίο URL:

about:support

Εάν ο Firefox είναι αρκετά κατεστραμμένος για να φτάσει στην οθόνη about:screen, υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να ξεκινήσουμε την επαναφορά browser.

Χρειάζεται απλά να ανοίξουμε ένα παράθυρο εκτέλεσης πατώντας το Windows key + R, και να γράψουμε:

firefox -safe-mode

Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο Ασφαλούς λειτουργίας Firerfox, το οποίο μας δίνει την επιλογή για να κάνουμε το Refresh.

Και με τους δύο τρόπους, μετά την επαναφορά browser, ο Firefox αντιγράφει τα δεδομένα του παλιού προφίλ στην Επιφάνεια Εργασίας, σε ένα φάκελο με το όνομα "Παλιά δεδομένα Firefox".

Αυτό είναι κάτι σαν τον φάκελο Windows.old, αλλά είναι πιο εύκολο να διαγραφεί. Ο Firefox το κρατάει σε περίπτωση που το Refresh δεν βοηθήσει στο πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να επαναφέρουμε τις διαγραμμένες ρυθμίσεις στο καινούριο προφίλ.

Θα δούμε πως να βρούμε το προφίλ στην επόμενη ενότητα.

Διαγράφοντας το Firefox προφίλ μας

Αυτή είναι η τελευταία λύση στην οποία μπορούμε να καταφύγουμε, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανοίξουμε τον Firefox σε Ασφαλή Λειτουργία.

Με τον Firefox κλειστό, ανοίγουμε ένα παράθυρο εκτέλεσης με Win+R και γράφουμε:

%appdata%/mozilla

Αυτό θα ανοίξει τον φάκελο Mozilla που περιέχει τα προφίλ του Firefox.

Απλά μετονομάζουμε τον φάκελο Firefox σε κάτι άλλο, πχ. "Firefox Backup".

Την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον Firefox, θα δημιουργήσει ένα νέο προφίλ – και έναν καινούριο φάκελο "Firefox".

Ο Firefox θα ανοίξει σαν να τον εγκαταστήσαμε μόλις για πρώτη φορά, με την επιλογή για τη γρήγορη περιήγηση.

Επαναφορά του προφίλ μας στον Firefox

Εάν η μετονομασία του παλιού προφίλ δεν διόρθωσε το πρόβλημα μας, μπορούμε να επαναφέρουμε το προηγούμενο προφίλ.

Απλά κλείνουμε τον browser και ανοίγουμε και τον φάκελο Firefox και τον παλιό φάκελο (Firefox Backup στο παράδειγμα) σε νέα παράθυρα.

Και στους δύο φακέλους ανοίγουμε τον υπoφάκελο "Profiles".

Έπειτα ανοίγουμε τους τυχαία ονομαζόμενους φακέλους προφίλ.

Τέλος, σέρνουμε όλα τα περιεχόμενα απ' τον παλιό (Firefox Backup) φάκελο προφίλ, στον τρέχων φάκελο προφίλ...

...και επιλέγουμε "Αντικατάσταση των αρχείων στον προορισμό".

Μ' αυτό, επαναφέραμε το παλιό προφίλ.

Επαναφορά browser στον Chrome

Στον Chrome, όπως και στον Firefox, υπάρχουν δύο τρόποι για την πραγματοποίηση μιας επαναφοράς browser. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια επαναφορά browser μέσα απ' τον Chrome. Ή μπορούμε να πάρουμε την δραστική απόφαση να διαγράψουμε ολόκληρο το προφίλ μας.

Επαναφορά browser μέσα απ' τον Chrome

Απλά κάνουμε κλικ στις Ρυθμίσεις, μέσα απ' το μενού του Chrome...

...κάνουμε scroll στο κάτω μέρος της σελίδας, και κλικ στο "Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων"...

...και μετά την εκ νέου κάτω μετάβαση στο νέο μέρος της σελίδας, διαλέγουμε "Επαναφορά ρυθμίσεων".

Εάν θέλουμε, μπορούμε να ξετσεκάρουμε το "Συμβάλετε στη βελτίωση του Google Chrome…" πριν πατήσουμε "Επαναφορά". Η Google ήδη ξέρει αρκετά για εμάς.

Σε αντίθεση με τον Firefox, ο Google Chrome δεν αποθηκέυει τα παλιά δεδομένα μετά την επαναφορά browser.

Διαγραφή του Chrome προφίλ μας

Αυτό είναι σαν να χρησιμοποιούμε μια βαριοπούλα στον Chrome, σε περίπτωση που είναι τόσο κατεστραμμένος που δεν μπορούμε καν να τον ξεκινήσουμε.

Με τον Chrome κλειστό, ανοίγουμε ένα παράθυρο "Εκτέλεσης" με Win+R και γράφουμε:

%appdata%

Αυτό θα ανοίξει τον φάκελο AppData\Roaming. Πάμε ένα επίπεδο πάνω, στον AppData.

Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στον Local -> Google.

Εδώ μετονομάζουμε τον φάκελο "Chrome", πχ. σε "Chrome Backup"

Την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον Chrome, θα δημιουργήσει έναν καινούριο φάκελο "Chrome" μέσα στον AppData\Local\Google. Θα ξεκινήσει επίσης φρέσκος με την προτροπή για σύνδεση.

Επαναφορά του Chrome προφίλ μας

Εάν η μετανομοασία του Chrome προφίλ αποδείχτηκε άκαρπη, μπορούμε να επαναφέρουμε το παλιό προφίλ.

Απλά κλείνουμε τον browser και διαγράφουμε τον "Chrome" μέσα απ' τον AppData\Local\Google.

Έπειτα μετονομάζουμε τον παλιό φάκελο ξανά σε "Chrome".

Αυτό θα επαναφέρει το παλιό Chrome προφίλ, ακριβώς όπως ήταν.

Βοήθησε η επαναφορά browser στο πρόβλημα σας?

Γράψτε μας ένα σχόλιο εάν είχατε κάποιο πρόβλημα στον browser σας και η επαναφορά browser σας βοήθησε να το λύσετε.