Διαχωρισμός Αρχείου και Συνένωση με το HJSplit

Υπάρχουν πολλαπλές υπηρεσίες για την αποστολή μεγάλων αρχείων, ενώ μπορούμε επίσης να στείλουμε ογκώδη αρχεία με Bittorrent. Κάποιες φορές, όμως, μας συμφέρει καλύτερα να χωρίσουμε ένα αρχείο σε αρκετά μικρότερα κομμάτια, και να τα ενώσουμε αργότερα. Δείτε πώς γίνεται ο διαχωρισμός αρχείου και η συνένωση με το HJSplit.

HJSplit - Τρέχει μέχρι και στην... Amiga

To HJSplit είναι ένα από τα παλαιότερα προγράμματα για υπολογιστή, και ταυτόχρονα έχει εξαιρετικά εκτεταμένη συμβατότητα.

Η πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε το 1995, και αυτή τη στιγμή έχει εκδόσεις για Windows, Linux, DOS, Windows 3.x, OS/2, μέχρι και για την Amiga, για όσους ενδιαφέρει ο διαχωρισμός αρχείου στο The Secret of Monkey Island και το Sensible Soccer.

Εκτός αυτών, το HJSplit είναι διαθέσιμο σε μορφή Java, ενώ υπάρχει ακόμα και σαν script για PHP, με το οποίο είναι δυνατός ο διαχωρισμός αρχείου που έχουμε ήδη ανεβασμένο σε κάποιο server ή μία ιστοσελίδα.

Ο διαχωρισμός αρχείου και η μετέπειτα συνένωση είναι μεν οι βασικές εργασίες του HJSplit, παράλληλα όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο checksum, και για σύγκριση αρχείων.

Τέλος, η εφαρμογή είναι 100% portable. Απλά κατεβάζουμε το .zip...

...το αποσυμπιέζουμε, και η εφαρμογή θα τρέξει χωρίς εγκατάσταση.

Ο διαχωρισμός αρχείου με το HJSplit

Έστω λοιπόν πως έχουμε ένα αρχείο ταινίας μεγέθους περίπου 2,3GB

Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρέξουμε το HJSplit και να επιλέξουμε το "Split".

Στο Input file επιλέγουμε την ταινία...

...και στο Split file size επιλέγουμε το μέγεθος των κομματιών στα οποία θέλουμε να χωριστεί το αρχικό αρχείο.

Η προεπιλογή είναι 1400 Kbytes (1,36MB), πιθανώς γιατί για αρκετά χρόνια μια βασική χρησιμότητα του HJSplit ήταν ο διαχωρισμός αρχείου για να χωρέσει σε πολλαπλές δισκέτες 1,44MB.

Βεβαίως, αν ξεχαστούμε και δεν αλλάξουμε το μέγεθος, το αρχείο μας των περίπου 2,3GB θα καταλήξει σε 1.696 κομμάτια.

Φροντίζουμε λοιπόν να ορίσουμε ένα ανθρώπινο μέγεθος, πχ 100MB ή ακόμα και 700MB αν μας ενδιαφέρει να χωρέσουμε το αρχείο σε πολλαπλά CD, και πατάμε start.

Να σημειωθεί εδώ πως ο διαχωρισμός αρχείου δεν γίνεται πάνω στο αρχικό αρχείο. Ουσιαστικά τα κομμάτια που θα παραχθούν είναι αντίγραφα του αρχικού, έτσι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα δεδομένα μας.

Καθώς το HJSplit προχωράει με το διαχωρισμό, τα κομμάτια εμφανίζονται παράλληλα στο δίσκο.

Το ότι αποτελούν κομμάτια του αρχικού αρχείου υποδηλώνεται από τις νέες καταλήξεις 001, 002, 003 κλπ, οι οποίες υπαγορεύουν και τη σειρά των κομματιών.

Επανένωση αρχείου

Όταν χρειαστεί να ενώσουμε τα αρχικά κομμάτια, αρκεί να τρέξουμε ξανά το HJSplit, να επιλέξουμε το "Join" και στο "Input File" να επιλέξουμε το 001.

Εφόσον όλα τα κομμάτια είναι στο φάκελο, πατώντας το start το πρόγραμμα θα τα συνενώσει σε ένα, με το όνομα που έχουν κοινό όλα τα κομμάτια - στο παράδειγμα, "tainia.mkv".

Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει ακόμα και με αρχεία που δεν έχουν χωριστεί από το HJSplit, εφόσον ο διαχωρισμός αρχείου έχει γίνει στα καθαρά δεδομένα και δεν έχουν προστεθεί δεδομένα από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε.

