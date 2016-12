Θύρες USB - Τα πάντα για τη νέα θύρα USB-C

Εκτός από τις διάφορες εκδόσεις του USB, υπάρχουν και διαφορετικές θύρες USB, σε διάφορα μεγέθη, σχέδια, και αρώματα. Καθώς σύντομα θα έχουμε τις πρώτες συσκευές με τις νέες θύρες USB-C, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, και να δούμε γιατί οι νέες θύρες είναι πραγματικά συναρπαστικές.

Όπως πιθανώς γνωρίζετε, οι εκδόσεις USB 1.x, USB 2.0, USB 3.0 και USB 3.1 διαφοροποιούνται κυρίως όσον αφορά το εύρος ζώνης, δηλαδή το μέγιστο όγκο δεδομένων που μπορούν να μεταφέρουν ανά δευτερόλεπτο.

Όμως, εκτός από τον τύπο του USB, τα καλώδια USB διαφοροποιούνται και όσον αφορά τα βύσματα και τις αντίστοιχες θύρες USB.

Η πιο συνηθισμένη από τις θύρες USB είναι η USB A-Type, και το αντίστοιχο βύσμα.

Πρόκειται για το γνωστό βύσμα που σπανίως καταφέρνουμε να το βάλουμε με την πρώτη σωστά αν δεν κοιτάξουμε, και μπορεί να τύχει να το γυρίσουμε μέχρι και δυο φορές (ή, για τους άτυχους, και τρεις φορές) για να το πετύχουμε.

Οι θύρες USB τύπου Α είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά αποκλειστικά για τις μητρικές και τα USB Hubs, δηλαδή τους hosts, δεν θα τις βρούμε σε περιφερειακά.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το hub και η μητρικής δίνουν τάση 5v DC μέσω της θύρας USB τύπου A, για την ηλεκτρική τροφοδοσία συσκευών.

Με άλλα λόγια, αν χρησιμοποιηθεί ένα απλό καλώδιο με δύο αρσενικά βύσματα USB Type A για τη σύνδεση δύο μητρικών καρτών μεταξύ τους, η τάση αυτή είναι ικανή να κάψει τη μία ή και τις δύο θύρες, ή ακόμη και να προξενήσει ζημιά στις μητρικές.

Υπάρχουν κάποια μάλλον δυσεύρετα καλώδια A-A τύπου Easy Transfer σχεδιασμένα για Data Transfer ανάμεσα σε δύο υπολογιστές, καθώς περιέχουν ειδικό κύκλωμα για αυτή τη δουλειά.

Με την έλευση του USB 3.0 κυκλοφόρησαν και καλώδια με αντίστοιχα βύσματα για τις θύρες USB 3.0 τύπου A.

Τα βύσματα έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος με του παλαιότερου τύπου βύσματα Α, όμως διαθέτουν επιπλέον Pin για εφαρμογές USB SuperSpeed, που εκμεταλλεύονται το πλήρες bandwidth του USB 3.0.

Υπάρχει απόλυτη συμβατότητα ανάμεσα στις θύρες USB 3.0 και τα βύσματα USB 2.0 και USB 1.1 τύπου A και αντιστρόφως.

Οι θύρες και τα βύσματα USB 3.0 έχουν χρώμα μπλε για να ξεχωρίζουν όταν θέλουμε σύνδεση αποκλειστικά σε USB 3.0.

Οι θύρες USB-B έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιφερειακά. Είναι μέχρι και σήμερα οι στάνταρ θύρες USB στους εκτυπωτές, ενώ θα τις συναντήσουμε και σε πολύ παλιούς εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, USB hubs και card readers.

Όλα τα σχετικά καλώδια είναι τύπου Α-Β, με βύσμα Α από την πλευρά του host και βύσμα Β από την πλευρά των περιφερειακών.

Αυτές οι δύο θύρες USB, τύπου Α και Β, ήταν οι μόνες που περιγράφονταν στις αρχικές προδιαγραφές του πρωτοκόλλου.

Μάλιστα, ο λόγος της δημιουργίας του USB Type-B ήταν για να δημιουργηθεί ένα καλώδιο που να έχει αρσενικό βύσμα και από τις δύο πλευρές, αλλά να απαγορεύει να συνδεθούν δύο μητρικές υπολογιστών μεταξύ τους, για τους λόγους που αναφέραμε.

Όπως και με τα βύσματα τύπου Α, με την έλευση του USB 3.0 κυκλοφόρησε και βύσμα USB 3.0 τύπου B, για περιφερειακά που υποστηρίζουν το USB 3.0

Ενώ οι θύρες USB Type-B είναι ιδανικές για ογκώδεις συσκευές όπως οι εκτυπωτές, το μέγεθός τους ήταν υπερβολικά μεγάλο για φορητές συσκευές.

Έτσι, όταν κυκλοφόρησε το USB 2.0, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες συσκευές με τη θύρα Mini-B USB. Θα τη συναντήσουμε σε παλαιότερα card readers, mp3 players, GPS, εξωτερικές κάρτες δικτύου, φωτογραφικές μηχανές κλπ

Η έκδοση Mini-B USB με τα 5 pin είναι η πιο διαδεδομένη από τις Mini-B, και η μόνη που αναγνωρίζεται επισήμως από το USB Implemeters Forum (USB-IF) τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που ανέπτυξε το πρωτόκολλο USB.

Οι θύρες USB τύπου Micro-USB B συναντώνται σε σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, tablets, GPS κλπ αντικαθιστώντας τις θύρες USB Mini-B.

Είναι σημαντικά μικρότερες από τις θύρες USB Mini-B αλλά υποστηρίζουν τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 480Mbps.

Τα βύσματα Micro-USB B διαθέτουν 5pin και ξεχωρίζουν από το μαύρο χρώμα εντός του βύσματος.

Για περιφερειακά που υποστηρίζουν USB 3.0 υπάρχουν οι αντίστοιχες θύρες USB 3.0 Micro B, οι οποίες όμως είναι αρκετά πιο ευμεγέθεις από τις απλές Micro B για να καλύψουν τις επιπλέον δυνατότητες του USB 3.0.

Η μόνη ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις θύρες Micro-USB B και Micro-USB A είναι η διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά το χαρακτηριστικό On-The-Go (OTG) σε κινητά και tablets.

Η λειτουργία On-The-Go επιτρέπει σε μια φορητή συσκευή να λειτουργήσει σαν Host για να συνδεθούν πάνω της περιφερειακές συσκευές (φλασάκια USB, πληκτρολόγια, mouse κλπ).

Όταν σε μια On-The-Go συσκευή συνδέεται βύσμα τύπου Micro-USB A, η συσκευή παίρνει αυτόματα το ρόλο του host.

Όταν στο On-The-Go συνδέεται βύσμα τύπου Micro-USB B, αυτόματα αναλαμβάνει το ρόλο του περιφερειακού προς κάποιον εξωτερικό host.

Τα βύσματα Micro-USB A διαθέτουν 5pin και ξεχωρίζουν από το λευκό χρώμα εντός του βύσματος.

Όπως είναι λογικό, στις συσκευές που υποστηρίζουν το On-The-Go και μπορούν να λάβουν ρόλο host και περιφερειακού, η θύρα είναι τύπου Micro-AB για να είναι συμβατή και με τους δύο τύπους βύσματος.

Δεν υπάρχουν βύσματα Micro-USB AB σε καλώδιο.

Οι θύρες USB Mini-B με 4-pin δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το USB-IF. Πρόκειται για θύρες οι οποίες υπακούν στις βασικές προδιαγραφές του USB - προφανώς, για να λειτουργούν - αλλά με διαφορετική σχεδίαση στο βύσμα.

Συνήθως θα βρούμε τέτοιες θύρες σε φωτογραφικές μηχανές.

Θύρες USB-C: One port to rule them all